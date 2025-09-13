Modelos gratuitos de política de devolução para comércio eletrônico, varejo e serviços

Devoluções acontecem — seja por causa do tamanho errado, da cor errada ou simplesmente por arrependimento do comprador. Mas redigir uma política de devolução? Não é exatamente emocionante.

É por isso que fizemos o trabalho pesado por você. Conheça nosso acervo de modelos gratuitos de políticas de devolução, perfeitos para empresas de comércio eletrônico, varejo e serviços. Quer você administre uma loja online, uma loja física ou ofereça serviços, ter um processo de devolução detalhado e preciso fideliza os clientes.

Esses modelos permitem que você os insira, utilize e ajuste para sua política de devolução total ou parcial. Porque uma boa política de devolução não é apenas uma letra miúda — é um bom negócio. Vamos tornar as devoluções um pouco menos dolorosas (para todos).

🔎 Você sabia? Custa de 5 a 25 vezes mais conquistar um novo cliente do que simplesmente manter os que você já tem. É por isso que focar na satisfação dos clientes existentes é ouro puro! Clientes fiéis são o seu melhor ativo! 💰✨

O que são modelos de política de devolução?

Um modelo de política de devolução ajuda você a criar uma política de reembolso e devolução clara e profissional para sua loja ou serviço online. Ele inclui todos os elementos essenciais, como o processo de devolução, condições de reembolso, custos de envio da devolução, taxas de reabastecimento e política de troca, para ajudar você a cumprir os requisitos legais e aumentar a satisfação do cliente.

Ao utilizar um modelo de política de devolução, você pode:

Economize tempo e evite lacunas jurídicas

Aceite devoluções ou itens de venda final

Defina opções de reembolso total ou parcial, crédito na loja ou reembolso em dinheiro

Conquiste a confiança de clientes em potencial

Reduza fraudes e solicitações de devolução

Isso é especialmente útil para pequenas empresas ou lojas de comércio eletrônico que desejam gerenciar devoluções, reter clientes e oferecer reembolsos sem contratar um especialista jurídico. No final, isso protege tanto o cliente quanto a empresa.

O que torna um modelo de política de devolução bom?

Um modelo de política de devolução bem elaborado reduz a confusão, define as expectativas corretas e protege contra fraudes de devolução, ao mesmo tempo em que melhora a experiência geral de compra.

Veja o que você deve procurar nos melhores modelos de política de devolução:

Instruções claras sobre o processo de devolução : o modelo deve orientar os clientes sobre como enviar um formulário de devolução, enviar o item e incluir o comprovante de compra ou o recibo de compra

Opções de reembolso definidas : deve explicar se você oferece reembolsos totais, reembolsos parciais, crédito na loja ou reembolsos em dinheiro, dependendo da situação

Regras de prazo de devolução e data de compra : deve especificar quantos dias os clientes têm a partir da data da compra para iniciar uma devolução

Condições de elegibilidade para reembolso : um modelo também deve esclarecer se os itens devolvidos devem estar na embalagem original, sem uso e acompanhados do recibo original

Detalhes da política de troca : deve oferecer etapas claras caso os clientes prefiram trocar o produto em vez de obter um reembolso total

Tratamento de itens em promoção e venda final: deve definir se os itens com desconto ou em venda final são elegíveis para reembolso ou se estão sujeitos a uma política de não reembolso

Modelos de política de devolução

Aqui estão 15 modelos de política de devolução para ajudá-lo a manter as políticas da sua empresa, gerenciar o atendimento ao cliente, cuidar das devoluções como um profissional e construir confiança com clientes em potencial:

1. Modelo de política da empresa ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Documente as políticas da empresa com clareza e facilidade com o modelo de política da empresa ClickUp

O modelo de política da empresa ClickUp ajuda você a organizar e manter todas as políticas internas da empresa em um único espaço acessível. Seja para criar diretrizes para devoluções, conduta dos funcionários ou protocolos de gestão, ele mantém tudo consistente, em conformidade e fácil de atualizar.

Veja por que você vai gostar:

Crie, organize e mantenha políticas comerciais essenciais com consistência

Garanta que suas diretrizes internas estejam em conformidade com as leis estaduais e os requisitos legais

Padronize processos para uma integração mais tranquila e alinhamento da equipe

🔑 Ideal para: equipes de RH, proprietários de pequenas empresas e gerentes de operações que precisam manter políticas claras e profissionais em toda a empresa, em todas as equipes e departamentos.

💡 Dica profissional: Crie, organize e compartilhe as políticas da empresa com o ClickUp Docs. Ele permite que você: Armazene todas as políticas da empresa em um único local, tornando-as facilmente acessíveis a todos na sua organização

Permita a colaboração em tempo real com comentários, sugestões e edição compartilhada para refinar as políticas

Acompanhe as alterações com o histórico de edições para identificar atualizações e restaurar versões anteriores, se necessário

Estruture suas políticas usando páginas aninhadas, pastas e tags para facilitar a navegação e a categorização

Controle quem pode visualizar ou editar cada documento da política, garantindo que informações confidenciais sejam acessíveis apenas às pessoas certas

Vincule as políticas a tarefas ou projetos relacionados, como integração de novos funcionários ou análises de conformidade

2. Modelo de formulário de solicitação de reembolso ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Lide com pedidos de reembolso rapidamente para melhorar a satisfação do cliente com o modelo de formulário de pedido de reembolso do ClickUp

O modelo de formulário de solicitação de reembolso da ClickUp ajuda você a gerenciar e resolver solicitações de reembolso com facilidade. Ele centraliza todas as informações necessárias, como detalhes do pedido, métodos de pagamento e motivos do reembolso, para que sua equipe de atendimento ao cliente possa agir rapidamente e minimizar a confusão.

Este modelo simplifica o processo de devolução, ajudando você a atender às expectativas da política de reembolso e evitar erros.

Veja por que você vai gostar:

Envie pedidos de reembolso com todos os detalhes necessários de uma só vez

Documente o motivo por trás de cada solicitação para total transparência

Acelere as aprovações por meio de um processo de reembolso organizado

Garanta que sua política de reembolso e devolução permaneça em conformidade com a lei

🔑 Ideal para: Lojas de comércio eletrônico, varejistas online e pequenas empresas que desejam gerenciar reembolsos com eficiência, atendendo às expectativas dos clientes e mantendo a conformidade legal.

💡 Bônus: Se você deseja: Pesquise instantaneamente no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e na web

Use o Talk to Text para perguntar, ditar e comandar seu trabalho por voz — sem usar as mãos, em qualquer lugar.

Elimine a proliferação de ferramentas de IA e aproveite ferramentas de IA como ChatGPT, Claude e DeepSeek com uma solução única, independente de LLM e pronta para uso corporativo Experimente o ClickUp Brain MAX — o superaplicativo de IA que realmente entende você, porque conhece o seu trabalho. Esta não é mais uma ferramenta de IA para adicionar à sua coleção. Este é o primeiro aplicativo de IA contextual que substitui todos os outros. Consolide o contexto do ClickUp e dos aplicativos conectados para diagnosticar problemas mais rapidamente, através do ClickUp Brain MAX

3. Modelo de nota de crédito ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe reembolsos e créditos com clareza usando o modelo de nota de crédito do ClickUp

O modelo de nota de crédito da ClickUp ajuda você a criar, organizar e gerenciar notas de crédito com clareza. Quer você esteja oferecendo crédito na loja, reembolsos parciais ou ajustando contas de clientes após devoluções, este modelo mantém seu processo profissional, em conformidade e fácil de seguir.

Projetado tanto para pequenas empresas quanto para varejistas online em crescimento, ele simplifica a documentação, rastreia ajustes de reembolso e oferece suporte a processos de devolução tranquilos.

Veja por que você vai gostar:

Registre com precisão os créditos por produtos devolvidos ou cancelamentos de serviços

Padronize a documentação de reembolso para melhorar a conformidade legal

Colabore com sua equipe para acelerar aprovações e envios

🔑 Ideal para: Varejistas, lojas de comércio eletrônico e equipes de atendimento ao cliente que frequentemente emitem reembolsos, oferecem crédito na loja ou gerenciam ajustes devido a devoluções ou problemas de serviço.

Opinião do cliente: Veja o que Angella Vecchione, analista de operações comerciais da Percheek, tem a dizer sobre o ClickUp: A adoção do ClickUp não só melhorou nossos processos, mas também ajudou a moldar o Departamento de Sucesso do Cliente, o que nos permitiu crescer de 2 mil para 8 mil clientes por ano. A adoção do ClickUp não só melhorou nossos processos, mas também ajudou a moldar o Departamento de Sucesso do Cliente, o que nos permitiu crescer de 2 mil para 8 mil clientes por ano.

4. Modelo de gerenciamento de atendimento ao cliente ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Otimize o suporte e resolva os tickets mais rapidamente com o modelo de gerenciamento de atendimento ao cliente do ClickUp

O modelo de gerenciamento de atendimento ao cliente do ClickUp ajuda você a lidar rapidamente com tickets de suporte, feedback e escalações. Seja você um agente solo ou gerencie uma equipe de suporte completa, ele simplifica os fluxos de trabalho e garante que nenhuma solicitação do cliente seja perdida.

O modelo ajuda você a centralizar solicitações, colaborar entre equipes e responder mais rapidamente com contexto completo. Ele equipa sua equipe de suporte para oferecer um serviço consistente e excepcional sempre.

Veja por que você vai gostar:

Gerencie os tickets dos clientes desde o recebimento até a resolução sem esforço

Categorize e priorize as questões recebidas para uma resposta mais rápida

Acompanhe e melhore a opinião dos clientes com decisões baseadas em dados

🔑 Ideal para: equipes de suporte ao cliente, agentes de atendimento ao cliente, empresas de SaaS e marcas B2B/B2C que desejam centralizar o gerenciamento de tickets, medir a satisfação e colaborar de forma mais eficiente entre as equipes.

5. Modelo de SOP do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Padronize processos e aumente a eficiência da equipe com o modelo SOP do ClickUp

O modelo SOP da ClickUp cria processos repetíveis que mantêm sua empresa funcionando como um relógio. Ele ajuda você a documentar, organizar e melhorar todos os fluxos de trabalho importantes.

Este modelo reduz as suposições e padroniza o desempenho, garantindo que todos na sua equipe saibam exatamente o que fazer, quando fazer e como fazer. Ele aumenta a consistência, a produtividade e a colaboração em todos os níveis.

Veja por que você vai gostar:

Atribua tarefas SOP às pessoas certas com responsabilidades claras

Revise e atualize os procedimentos regularmente para manter a eficiência

Acompanhe o progresso da criação e implementação de SOPs com facilidade

🔑 Ideal para: Gerentes de operações, equipes de RH, coordenadores de treinamento e proprietários de pequenas empresas que precisam de modelos de SOP para criar e manter processos consistentes e escaláveis entre departamentos e projetos.

💡 Dica profissional: Não se limite a processar as devoluções; analise-as. Por que os produtos estão sendo devolvidos? É uma questão de qualidade, deturpação ou inadequação? Use esses dados para melhorar os produtos e as descrições. 🎯

6. Modelo de suporte ao cliente ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Ofereça um atendimento ao cliente rápido e confiável com o modelo de suporte ao cliente do ClickUp

O modelo de suporte ao cliente do ClickUp foi criado para ajudá-lo a oferecer experiências de suporte mais rápidas, organizadas e consistentes. Ele simplifica o gerenciamento de tickets, as atribuições da equipe e o rastreamento de consultas, para que sua equipe possa se concentrar menos na logística e mais em ajudar os clientes.

Veja por que você vai gostar:

Acompanhe e gerencie os tickets de suporte desde o início até a resolução

Priorize questões urgentes e escaladas e automatize os acompanhamentos

Atribua consultas aos colegas de equipe certos instantaneamente para obter respostas mais rápidas

Monitore solicitações vencidas para manter altos níveis de serviço

🔑 Ideal para: Equipes de atendimento ao cliente, help desks de TI e empresas de SaaS que gerenciam grandes volumes de consultas de clientes em vários canais e pontos de contato.

📮 ClickUp Insight: 1 em cada 4 funcionários usa quatro ou mais ferramentas apenas para criar contexto no trabalho. Um detalhe importante pode estar oculto em um e-mail, expandido em um tópico do Slack e documentado em uma ferramenta separada, forçando as equipes a perder tempo procurando informações em vez de realizar o trabalho. O ClickUp converge todo o seu fluxo de trabalho em uma plataforma unificada. Com recursos como ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs e ClickUp Brain, tudo fica conectado, sincronizado e instantaneamente acessível. Diga adeus ao “trabalho sobre o trabalho” e recupere seu tempo produtivo. 💫 Resultados reais: As equipes conseguem recuperar mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que significa mais de 250 horas por ano por pessoa — eliminando processos desatualizados de gestão do conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

7. Modelo de escalonamento de atendimento ao cliente ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Resolva questões complexas dos clientes mais rapidamente com o modelo de escalonamento de atendimento ao cliente do ClickUp

O modelo de escalonamento de atendimento ao cliente do ClickUp ajuda você a controlar as questões de alta prioridade dos clientes antes que elas se agravem. Ele oferece à sua equipe uma abordagem proativa para resolver casos complexos de suporte com rapidez e clareza.

O modelo inclui um sistema organizado de rastreamento de tickets para ajudá-lo a otimizar as escalações, atribuí-las ao nível certo e manter total visibilidade em todos os pontos de contato. Dessa forma, seus clientes se sentem ouvidos, valorizados e bem atendidos, mesmo quando algo dá errado.

Veja por que você vai gostar:

Acompanhe as reclamações dos clientes e as etapas de escalonamento em um só lugar

Priorize questões de alto impacto e reduza o tempo de resolução

Automatize os acompanhamentos para evitar atrasos e falhas na transferência de responsabilidades

🔑 Ideal para: Equipes de suporte ao cliente, gerentes de operações de serviços e empresas B2C que lidam com consultas de suporte complexas ou de alto volume que exigem escalonamento e resolução rápidos e baseados em níveis.

➡️ Leia mais: As melhores ferramentas de IA para comércio eletrônico para impulsionar as vendas

Obtenha um modelo gratuito Reúna, gerencie e aja com base nas opiniões dos clientes com o modelo de formulário de contato com o cliente do ClickUp

O modelo de formulário de contato com o cliente da ClickUp oferece uma maneira rápida e eficaz de se manter conectado com seus clientes. Ele simplifica o processo de coleta de feedback, resolução de dúvidas ou coleta de informações de contato.

Em vez de lidar com planilhas ou perder mensagens na sua caixa de entrada, use este modelo para acompanhar, gerenciar e responder às opiniões dos clientes. Isso aumentará a satisfação do cliente, criará confiança e tornará seu processo de devoluções mais baseado em dados.

Veja por que você vai gostar:

Organize as mensagens dos clientes para agilizar o acompanhamento e a resolução

Comunicação centralizada para evitar mensagens perdidas ou esforços duplicados

Acompanhe as tendências nas sugestões dos clientes e nas lacunas de serviço

🔑 Ideal para: Proprietários de pequenas empresas, equipes de atendimento ao cliente, departamentos de marketing e pesquisadores que desejam coletar e gerenciar feedback, perguntas ou leads de clientes.

➡️ Leia mais: Melhor software de gerenciamento de estoque para comércio eletrônico

9. Modelo de atendimento de pedidos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie, processe e envie pedidos mais rapidamente com o modelo de atendimento de pedidos do ClickUp

O modelo de atendimento de pedidos do ClickUp ajuda a gerenciar todas as etapas do processo de atendimento. Ele traz estrutura e visibilidade ao seu fluxo de trabalho para que você nunca mais perca o controle de um pedido. Com essa estrutura, você agilizará o processamento, reduzirá atrasos e encantará os clientes com entregas pontuais.

Veja por que você vai gostar:

Simplifique a coordenação entre as equipes de atendimento, embalagem e envio

Mantenha-se atualizado sobre a disponibilidade dos produtos e os pontos de reabastecimento

Identifique os gargalos que retardam seu processo de atendimento de pedidos

🔑 Ideal para: Empresas de comércio eletrônico, gerentes de estoque, equipes de atendimento de pedidos e coordenadores de logística que precisam de um sistema centralizado para lidar com volumes crescentes de pedidos com rapidez, precisão e responsabilidade.

10. Modelo de política de devolução/reembolso da Termly

via Termly

O modelo de política de devolução/reembolso da Termly ajuda você a criar facilmente uma política de devolução profissional e juridicamente válida para sua empresa. Quer você administre uma loja online ou uma loja física, ele garante que seus clientes saibam exatamente como devolver itens e o que esperar.

O uso deste modelo reduzirá a probabilidade de disputas, estabelecendo antecipadamente prazos claros para devoluções, critérios de elegibilidade e procedimentos de reembolso.

Veja por que você vai gostar:

Defina expectativas em relação a prazos, elegibilidade e custos de envio

Minimize mal-entendidos e disputas relacionados a devoluções com termos claros

Personalize a política para se adequar a produtos digitais, físicos ou baseados em assinaturas

🔑 Ideal para: Proprietários de comércio eletrônico, provedores de SaaS, varejistas online ou qualquer empresa que venda produtos ou serviços que exijam uma política de devolução claramente definida e favorável ao cliente.

🧠 Curiosidade: A rede de varejo Nordstrom é conhecida por sua política de devolução sem perguntas, o que significa que geralmente aceita a devolução de qualquer mercadoria, independentemente do motivo ou da condição. Isso é pura magia centrada no cliente em ação! ✨🛍️

11. Modelo de política de devolução em PDF da WebsitePolicies

via WebsitePolicies

O Modelo de Política de Devolução em PDF da WebsitePolicies ajuda você a criar uma política de devolução fácil de entender, especificamente adaptada para produtos digitais. Ele elimina o trabalho de redigir conteúdo jurídico, garantindo que você comunique os termos de reembolso e conquiste a confiança do comprador desde o início.

Este modelo oferece um processo de reembolso estruturado e transparente, ajudando você a reduzir o atrito com os clientes, proteger seu negócio digital e promover a confiança.

Veja por que você vai gostar:

Defina claramente a elegibilidade para reembolso de compras digitais

Defina um prazo firme de 14 dias para devoluções a fim de gerenciar as expectativas

Ofereça garantias de reembolso que aumentam a confiança do cliente

🔑 Ideal para: Criadores de produtos digitais, fundadores de SaaS, vendedores de cursos ou serviços baseados em assinaturas que desejam uma política de reembolso eficaz que atenda às expectativas dos clientes e às melhores práticas legais.

➡️ Leia mais: Como dominar o conhecimento do produto em vendas para impulsionar o sucesso

12. Modelo de política de devolução da TermsFeed

via TermsFeed

O Modelo de Política de Devolução da TermsFeed pode ajudar sua empresa a estabelecer regras claras e aplicáveis para devoluções e reembolsos. Se você vende produtos físicos ou serviços, este modelo garante que você defina as expectativas dos clientes antecipadamente.

Veja por que você vai gostar:

Comunique as condições de devolução de forma clara para reduzir mal-entendidos

Esclareça quem paga o frete de devolução e minimize questões de responsabilidade

Ofereça suporte a entregas internacionais ou de terceiros com termos claros de política de cancelamento

Abrange tudo, desde cancelamentos a exceções e até mesmo devoluções de compras de presentes

🔑 Ideal para: Varejistas de comércio eletrônico, boutiques online, marcas digitais ou pequenas empresas que buscam uma política de devolução totalmente detalhada que proteja tanto os interesses da empresa quanto os direitos dos clientes.

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de formulários de pedido em PDF

13. Modelo de política de devolução e reembolso do Google Docs

via Google Docs

O Modelo de Política de Devolução e Reembolso do Google Docs oferece um layout simples e editável para criar suas próprias regras de devolução — perfeito para pequenas empresas que estão começando. Você pode personalizar a linguagem, os prazos e as condições para se adequar à sua marca e ao tipo de produto.

Sua clareza ajuda a construir confiança com seus clientes, reduzindo o atrito durante as solicitações de devolução. É uma opção fácil de usar e pronta para uso que economiza seu tempo e esforço, sem deixar de cobrir o essencial.

Veja por que você vai gostar:

Explique claramente o processo de reembolso para reduzir as consultas ao suporte ao cliente

Esclareça a elegibilidade para devolução com base na condição do item e na embalagem

Defina quem paga o frete de devolução e evite confusões pós-venda

🔑 Ideal para: Empreendedores individuais, vendedores do Etsy, marcas locais ou pequenas lojas online que precisam de uma política de devolução e reembolso personalizável e descomplicada, sem se aprofundar em jargões jurídicos.

💡 Dica profissional: Considere oferecer trocas, crédito na loja ou até mesmo descontos em compras futuras como alternativas ao reembolso total, especialmente para problemas menores. Isso ajudará a transformar um problema em um relacionamento duradouro. 🎯

14. Modelo de política de devolução e reembolso para comércio eletrônico da Template. Net

O Modelo de Política de Devolução e Reembolso para Comércio Eletrônico da Template. Net ajuda os vendedores online a gerenciar devoluções, reembolsos e trocas de forma integrada. Ele abrange tudo, desde taxas de reabastecimento e itens não retornáveis até condições específicas para cada categoria de produto.

Ao usar este modelo de política detalhado, você reduz disputas e falhas de comunicação e ganha a confiança do cliente com padrões de devolução claros e justos, alinhados com as práticas do setor.

Veja por que você vai gostar:

Descreva as taxas de reabastecimento para se proteger contra devoluções desnecessárias

Permita trocas com regras definidas para aumentar a satisfação do cliente

Atribua responsabilidades pelo envio de devoluções e minimize atritos

🔑 Ideal para: Varejistas online, marcas DTC, empresas de dropshipping ou plataformas de comércio eletrônico multissetoriais que precisam de um sistema de devolução e reembolso abrangente e escalável para diversas linhas de produtos.

🔊 Precisa de um atalho de IA? Gere um rascunho de política de devolução adaptado às necessidades da sua empresa em segundos. Experimente o ClickUp Brain, seu assistente pessoal de IA. Crie um rascunho de política de devolução com o ClickUp Brain

15. Modelo de política de devolução e garantia de vendas da Template. Net

O Modelo de Política de Devolução e Garantia de Vendas da Template. Net ajuda a gerenciar devoluções pós-venda e reclamações de garantia de forma eficaz. Ele fornece seções claras sobre elegibilidade, autorização de devolução, cobertura da garantia, exclusões e informações de contato, economizando horas de elaboração de políticas do zero.

Com este modelo, você pode oferecer transparência e confiança aos seus clientes, ao mesmo tempo em que protege sua empresa de situações pós-venda pouco claras ou controversas.

Veja por que você vai gostar:

Autorize e acompanhe as devoluções de forma eficiente por meio de um processo orientado

Garanta que as reclamações de garantia sejam respaldadas por comprovantes de compra válidos

Ofereça várias opções de resolução, como reparo, reembolso ou substituição

🔑 Ideal para: Fabricantes, prestadores de serviços B2B, revendedores de eletrônicos e fornecedores de software que desejam garantir um tratamento profissional e tranquilo de devoluções e garantias após o fechamento de uma venda.

Transforme a satisfação do cliente em um fluxo de trabalho sistemático com o ClickUp!

Políticas de devolução e reembolso claras e profissionais são essenciais para construir confiança, reduzir disputas e garantir uma experiência pós-compra tranquila. Esses modelos podem ajudá-lo a elaborar políticas fáceis de seguir que protegem sua empresa e mantêm os clientes satisfeitos.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, ajuda vendedores de pequenas empresas, proprietários de comércio eletrônico e outros prestadores de serviços a otimizar as operações pós-venda.

Você pode rastrear devoluções, gerenciar reclamações de garantia, atribuir tarefas de suporte e automatizar fluxos de trabalho de reembolso, tudo em um só lugar. E a melhor parte? O ClickUp oferece mais de 1.000 modelos personalizáveis para ajudá-lo a começar a trabalhar imediatamente, sem o estresse da configuração.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp para simplificar o atendimento ao cliente e fortalecer a confiança do comprador!