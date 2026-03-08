Como a IA melhora o envolvimento dos parceiros: casos de uso práticos

Você fez tudo para dar aos seus parceiros o melhor começo:

Designou um ponto de contato, enviou kits de boas-vindas e assinou os contratos. Você realizou sessões de treinamento ao vivo para explicar seu produto, emitiu certificações e compartilhou suas melhores apresentações de vendas.

No papel, seus parceiros estão prontos para vencer.

No entanto, os negócios estão paralisados e a receita projetada continua sendo uma quimera.

É natural se perguntar: Será que escolhemos os parceiros errados? Provavelmente não. Possivelmente, você não os envolveu o suficiente.

O envolvimento de parceiros impulsionado pela IA garante que seus revendedores, distribuidores e afiliados tenham o conhecimento e a motivação para vender seu produto, sem que você precise ficar atrás deles.

Abaixo, mostramos como a IA ajuda no engajamento dos parceiros, juntamente com as etapas para implementá-la👇

O que é o envolvimento dos parceiros?

O envolvimento dos parceiros é o processo contínuo de construir e manter relacionamentos com seus parceiros para que eles permaneçam ativos, alinhados e motivados a vender seu produto de forma consistente.

Veja como isso funciona na prática:

Check-ins regulares: agendar chamadas semanais para analisar negócios em andamento, resolver problemas e planejar as próximas etapas em conjunto.

Comunicação personalizada: envio de boletins informativos direcionados com atualizações de produtos, dicas de mercado, histórias de sucesso, recursos adicionais etc. para capacitar os parceiros.

Acompanhamento do desempenho: monitoramento de métricas como negócios por parceiro, leads gerados, participação em webinars e pontuação de saúde dos parceiros.

Programas de reconhecimento: Ofereça bônus, prêmios e conteúdo exclusivo para motivar os melhores desempenhos.

Tentar gerenciar tudo isso manualmente não é viável a longo prazo.

1️⃣ Primeiro, você não tem tempo para se envolver pessoalmente com todos os parceiros. Portanto, você naturalmente se concentra naqueles que já estão gerando receita, enquanto outros com enorme potencial passam meses sem contato significativo.

2️⃣ Em segundo lugar, as atividades dos parceiros ficam ocultas em e-mails, softwares de CRM e mensagens de chat. Quando você extrai e analisa esses dados, eles já estão desatualizados.

Aproveitar a IA pode ser uma boa opção.

⚖️ Conheça a diferença: capacitação de parceiros x engajamento de parceiros Não confunda essas fases, pois elas são distintas no ciclo de vida do parceiro: Capacitação de parceiros: a fase inicial em que você equipa novos parceiros com o treinamento, as certificações e os manuais necessários para desenvolver suas habilidades.

Engajamento dos parceiros: a fase pós-integração, na qual você constrói relacionamentos por meio de acompanhamento, incentivos e estímulos para promover a fidelidade a longo prazo.

O que é o envolvimento de parceiros impulsionado pela IA?

O engajamento de parceiros impulsionado pela IA usa aprendizado de máquina, automação e análise preditiva para personalizar e dimensionar as interações com os parceiros. Isso mantém você em contato com todos os parceiros do seu ecossistema (não apenas as contas de nível superior) sem adicionar mais gerentes de canal.

Veja como diferentes tecnologias de IA trabalham juntas para automatizar o envolvimento dos parceiros:

Aprendizado de máquina (ML): os modelos de ML são excelentes para analisar grandes quantidades de dados em segundos. Isso significa que você pode analisar o comportamento dos parceiros, o desempenho das campanhas e a saúde dos leads em tempo real para identificar padrões de engajamento no momento em que eles mudam.

Análise preditiva: esses modelos usam dados históricos e em tempo real para prever tendências futuras. Eles podem prever o declínio do envolvimento dos parceiros, a receita de vendas projetada, oportunidades de vendas adicionais, negócios paralisados e muito mais.

Processamento de linguagem natural (NLP): o NLP ajuda os modelos de IA a compreender e gerar linguagem humana. É assim que a IA lê e-mails, responde a perguntas de parceiros, detecta o sentimento dos parceiros e interpreta o feedback.

IA generativa: ferramentas de IA generativa, como ChatGPT, Gemini e Claude, ajudam você a criar conteúdo personalizado, desde materiais de treinamento para parceiros e mensagens de divulgação até boletins informativos e artigos de base de conhecimento.

🚀 Vantagem do ClickUp: obtenha acesso instantâneo a modelos premium como GPT, Claude Sonnet e Gemini em um só lugar com o ClickUp Brain. Não é necessário fazer assinaturas ou logins separados. Alterne entre os melhores modelos de IA para suas tarefas de resumo com o ClickUp Brain. Como usar diferentes modelos de IA para o envolvimento dos parceiros: Gemini: ideal para analisar dados em vários tipos de arquivos, como transcrições de chamadas, longas conversas por e-mail e imagens

ChatGPT: ideal para a criação diária de conteúdo e comunicação rotineira com parceiros

Claude: Perfeito para raciocínio profundo e análise complexa de dados de parceiros

🧠 Curiosidade: No final da década de 1940, a empreendedora Brownie Wise, de Miami, transformou a Tupperware em um nome conhecido em todos os lares por meio de suas icônicas “festas Tupperware”. Em vez de depender de lojas, ela recrutou mulheres para organizar encontros sociais para demonstrar e vender os produtos. A abordagem foi um grande sucesso. Em 1949, a demanda aumentou tanto que um revendedor teria vendido mais de 56 Wonder Bowls em uma única semana! via Smithsonian Magazine

Benefícios do uso da IA para o envolvimento dos parceiros

Usar ferramentas com tecnologia de IA em seus programas de parceria oferece vários benefícios importantes:

Automatize tarefas repetitivas: evite o trabalho pesado. A IA envia automaticamente e-mails de acompanhamento, lembra os parceiros de atualizar negócios, notifica-os sobre alterações nos produtos, gera relatórios e mantém registros.

Segmente os parceiros dinamicamente: em vez de agrupar os parceiros por região ou tamanho uma vez por trimestre, a IA os segmenta em tempo real com base no comportamento. Se um parceiro menor dobrar repentinamente seu volume de leads, a IA o move imediatamente para um segmento de alto crescimento.

Crie jornadas hiperpersonalizadas para os parceiros: a IA rastreia todos os pontos de contato — desde logins no portal até downloads de ativos — para criar um caminho personalizado para cada parceiro. Dessa forma, um pode receber dicas específicas sobre negócios, enquanto outro recebe lembretes semanais para se manter ativo.

Preveja o comportamento e as preferências dos parceiros: ao analisar constantemente sinais de engajamento dos parceiros, como taxas de abertura de e-mails ou atividade no portal, a IA pode prever quais parceiros estão perdendo interesse. Você também pode identificar seus incentivos e canais de comunicação preferidos para reengajá-los de forma eficaz.

Ofereça suporte em tempo real: os chatbots com IA fornecem respostas instantâneas e precisas 24 horas por dia, 7 dias por semana, a partir da sua base de conhecimento e dos dados do seu espaço de trabalho. Isso mantém o ímpeto do parceiro durante o ciclo de vendas, sem interromper o trabalho da sua equipe.

Receba recomendações de treinamento personalizadas: em vez de enviar os mesmos materiais de treinamento para todos os parceiros, a IA identifica lacunas específicas de desempenho e recomenda os módulos ou certificações certos para cada um.

⚠️ Uma palavra de cautela: a IA fornece os insights e a automação necessários para escalar. No entanto, ela não pode replicar conversas que geram confiança, ler sinais sutis ou adicionar um toque humano. Portanto, use-a primeiro para informar sua estratégia e, em seguida, aplique sua experiência e habilidades de gerenciamento de relacionamento com parceiros (PRM) para construir relacionamentos.

O que a IA substitui e o que não substitui no envolvimento dos parceiros A IA não substitui a construção de relacionamentos, a estratégia de canal ou as conversas baseadas na confiança com seus parceiros mais importantes. Ela não elimina a necessidade de gerentes de parceria nem o julgamento humano. O que ela faz é ajudar sua equipe a ampliar o lado operacional do engajamento, identificando riscos mais cedo, personalizando o alcance mais rapidamente, revelando os recursos certos e automatizando o trabalho repetitivo de acompanhamento que geralmente é esquecido.

Como a IA ajuda as equipes de parceiros: principais casos de uso

Agora, vamos mergulhar em como a IA ajuda os gerentes de parceiros a trabalhar com mais eficiência e construir relacionamentos mais fortes.

⭐ Bônus: também compartilharemos exemplos práticos de como o ClickUp Brain, nosso assistente de IA contextual, ajuda em cada área.

1. Integração de parceiros

A IA simplifica a integração de parceiros, automatizando tarefas repetitivas e fornecendo orientação em tempo real. Ela pode segmentar automaticamente novos parceiros, gerar listas de verificação personalizadas para integração e compartilhar os módulos de treinamento adequados com base no perfil do parceiro.

As equipes também utilizam chatbots com IA para responder a perguntas comuns sobre integração e encaminhar questões complexas ao gerente responsável, quando necessário.

📌 Exemplo: quando um novo parceiro se junta ao seu programa, você pode solicitar ao Brain que redija um e-mail de boas-vindas que inclua etapas específicas de integração, recursos de treinamento e contatos importantes para personalizar a experiência do parceiro desde o primeiro dia. Elabore e-mails de boas-vindas para integrar novos parceiros usando o ClickUp Brain.

📚 Leia mais: As melhores ferramentas de CRM com IA que vale a pena experimentar

2. Pontuação inteligente de parceiros

A IA extrai dados do seu CRM, plataformas de marketing e sistemas de aprendizagem para avaliar os parceiros com base na qualidade dos negócios, contribuição para o pipeline e engajamento. Ela atribui uma pontuação dinâmica a cada parceiro, que é atualizada automaticamente conforme suas atividades mudam.

📌 Exemplo: basta pedir ao Brain para mostrar quantos negócios cada parceiro fechou no último trimestre, atribuir pontuações com base na receita ou participação e destacar os três melhores desempenhos. A IA também pode sinalizar parceiros com atividade em declínio e sugerir onde é necessário um acompanhamento. Avalie os parceiros com base em seu desempenho recente ou em tempo real usando o ClickUp Brain.

3. Sequências de engajamento automatizadas

Ao contrário das ferramentas tradicionais que enviam o mesmo e-mail para todos, a IA analisa sinais em tempo real — como um parceiro baixando um guia — para acionar a próxima etapa relevante. Por exemplo, incentivá-los a assinar contratos ou registrar novos negócios.

Você também pode usar a IA para otimizar o momento e o canal dessas mensagens. Isso significa que você pode verificar se um parceiro está mais propenso a responder a uma mensagem no LinkedIn ou a um e-mail, e em que horário do dia.

📌 Exemplo: suponha que você queira apresentar aos parceiros um novo recurso do produto. Em vez de escrever e-mails um por um, peça ao Brain para gerar uma sequência completa de nutrição com vários e-mails, cada um focado em um benefício ou caso de uso diferente. Em poucos minutos, você terá rascunhos estruturados com linhas de assunto, saudações personalizadas e mensagens claras que poderá refinar antes de enviar. Gere sequências completas de engajamento por e-mail com o ClickUp Brain.

4. Capacitação + treinamento de parceiros

Plataformas avançadas de PRM com tecnologia de IA podem personalizar lições com base na função, no desempenho e nos níveis de especialização de um parceiro. Elas recomendam automaticamente os melhores módulos, sugerem as próximas etapas após uma certificação e até oferecem microaulas quando um novo recurso é lançado.

Além disso, a IA também pode ser usada para simular cenários de vendas, ajudando os parceiros a praticar suas apresentações ou esclarecer dúvidas durante o treinamento.

📌 Exemplo: em vez de começar do zero, use o Brain para criar um manual de treinamento completo com base em suas necessidades. Quando o rascunho estiver pronto, ele pode extrair os pontos principais em um breve resumo que os parceiros podem ler antes de mergulhar no guia completo. Crie materiais de treinamento detalhados usando o ClickUp Brain.

5. Suporte a negócios e assistência à co-venda

Quando os parceiros estão vendendo ativamente, eles geralmente precisam de respostas rápidas, seja sobre preços, posicionamento ou processos internos. No entanto, fornecer suporte manual constante é demorado e muitas vezes impossível.

É aí que as ferramentas de IA se destacam.

Seja um parceiro elaborando uma proposta, com dificuldades em definir preços ou sem saber como posicionar um recurso, a IA entra em ação instantaneamente. Ela extrai detalhes do produto de bases de conhecimento, sugere estruturas de preços, gera rascunhos de propostas e fornece dicas de mensagens — praticamente como seu assistente de vendas pessoal!

Para um suporte mais complexo, a IA encaminha de forma inteligente a consulta para o especialista certo, com todo o contexto, economizando um tempo valioso de resposta.

📌 Exemplo: Quando um parceiro precisa de ajuda para se preparar para um negócio, converse com o Brain para obter os recursos mais relevantes, como diretrizes de preços, modelos de propostas ou requisitos de registro de negócios. Em vez de pesquisar em vários sistemas, você obterá links diretos para os documentos certos, juntamente com recursos adicionais para avançar mais rapidamente no negócio. Converse com o ClickUp Brain para responder às perguntas dos parceiros e fornecer assistência instantânea.

6. Previsão de riscos e envio de alertas

Em vez de esperar por uma revisão trimestral para perceber que um parceiro parou de trazer negócios, a IA verifica constantemente sinais de alerta silenciosos, como uma queda repentina nos logins no portal, respostas lentas aos leads ou certificações expiradas.

Ela conecta esses pontos em tempo real e avisa você enquanto o relacionamento com o parceiro ainda pode ser salvo. Isso permite que você transfira recursos ou lance novos incentivos semanas antes que a perda realmente aconteça.

📌 Exemplo: solicite ao Prompt Brain para identificar parceiros em risco. Ele pode analisar atividades recentes, destacar padrões como registros de negócios mais baixos e mostrar os principais fatores que contribuem para o risco, para que você saiba exatamente quem precisa de atenção e por quê. Peça ao Brain para analisar os dados dos parceiros, prever tendências e sinalizar atividades de alto risco.

7. Suporte à base de conhecimento

Se encontrar informações em sua base de conhecimento parece uma caça ao tesouro, a inteligência artificial é a solução.

As bases de conhecimento alimentadas por IA usam pesquisa em linguagem natural para extrair respostas precisas de guias de produtos, perguntas frequentes, etapas de solução de problemas e informações de conformidade. Com o tempo, a IA aprende com os padrões de uso para melhorar as recomendações e até mesmo atualizar automaticamente a base de conhecimento com novas informações obtidas a partir de tickets de suporte ou lançamentos de produtos.

📌 Exemplo: Ler materiais de treinamento extensos e wikis da empresa consome muito tempo. Para obter insights instantâneos e corretos da base de conhecimento, os parceiros podem usar o ClickUp Enterprise Search. O assistente de IA contextual consulta automaticamente sua base de conhecimento para reunir as informações mais relevantes e atualizadas. Use o ClickUp Enterprise Search para resolver dúvidas instantaneamente e oferecer suporte aos parceiros.

8. Governança e acompanhamento da conformidade

Um dos aspectos mais subestimados da gestão de parceiros? Conformidade.

Não importa o quão bem um parceiro venda se ele ignorar os padrões do setor ou os requisitos regulatórios.

Os modelos de IA monitoram possíveis violações dos parceiros, como co-branding não aprovado ou falhas de conformidade regional. No momento em que um problema é sinalizado, você recebe um alerta instantâneo com um relatório detalhado e sugestões de próximas etapas.

📌 Exemplo: Em vez de revisar os registros de certificação um por um, peça ao Brain para mostrar quais parceiros têm certificações incompletas ou expiradas. Você obterá uma análise clara mostrando quando cada certificação foi recomendada e quando expirou, levando a um acompanhamento direcionado. Descubra exatamente quais parceiros precisam renovar seus certificados instantaneamente com o ClickUp Brain.

Como começar a usar a IA para o envolvimento dos parceiros

Existem muitas ferramentas de IA no mercado para automatizar o envolvimento dos parceiros. Mas simplesmente ter IA em seu conjunto de ferramentas não é suficiente.

Você precisa de um assistente que esteja profundamente integrado ao seu espaço de trabalho, conheça seus processos por completo e se integre a toda a sua pilha de tecnologia.

O ClickUp, o espaço de trabalho convergente com IA, vem em seu socorro.

Dito isso, vamos ver como usar o ClickUp para gerenciar parcerias e aumentar o engajamento:

Etapa 1: crie fluxos de trabalho personalizados para seus pipelines

Cada parceria é diferente. As etapas, os pontos de contato e as transferências podem variar dependendo do seu modelo de negócios. Para promover um envolvimento mais profundo, você deve primeiro criar fluxos de trabalho que realmente se adaptem aos seus pipelines de vendas exclusivos.

O ClickUp facilita o brainstorming, o design e a implementação desses fluxos de trabalho:

Mapeie visualmente as etapas da parceria com os quadros brancos do ClickUp.

Mapeie seus funis de vendas e crie fluxos de trabalho de parceria com os quadros brancos do ClickUp.

Os quadros brancos do ClickUp oferecem uma tela ilimitada para esboçar pipelines de parceiros usando um editor de arrastar e soltar.

Use formas para representar cada estágio do seu pipeline (como “Prospecção”, “Integração”, “Capacitação”, “Venda conjunta” e “Renovação”). Desenhe conectores para mostrar transferências ou dependências e adicione notas adesivas para contextualizar ainda mais.

Além disso, você pode convidar outros membros da equipe para co-projetar fluxos de trabalho de parceria em tempo real — todos podem adicionar, mover ou comentar elementos juntos.

Transforme as etapas do fluxo de trabalho em ações práticas com o ClickUp Tasks

Adicione tarefas do ClickUp às suas listas com prazos, sinalizadores de prioridade e dependências.

Depois de mapear seu processo, use o ClickUp Tasks para colocá-lo em prática.

Converta cada etapa ou elemento do seu quadro branco em uma tarefa, adicione parceiros e gerentes de canal como responsáveis, defina prazos, marque níveis de prioridade, adicione descrições detalhadas etc.

Em seguida, use o ClickUp Dependencies para sequenciar o trabalho. Por exemplo, o “Treinamento” não pode começar até que a “Integração” seja marcada como Concluída. Além disso, você também pode anexar arquivos, deixar comentários e controlar o tempo dentro das tarefas.

Padronize e dimensione processos com os modelos do ClickUp.

Os modelos permitem que você salve seus melhores fluxos de trabalho e os reutilize para cada novo parceiro.

Veja o modelo de contrato de parceria da ClickUp, por exemplo. Ele fornece uma estrutura pré-construída para criar contratos de parceria, estabelecer termos e condições e definir as expectativas antecipadamente.

Obtenha um modelo gratuito Mantenha acordos consistentes com parceiros de canal usando o modelo de acordo de parceria do ClickUp.

Com este modelo, você pode:

Garanta que todos os seus contratos de parceria sejam consistentes, compatíveis e completos.

Defina cláusulas e campos personalizáveis para acompanhar o progresso

Defina as obrigações para evitar disputas futuras

Explique como os lucros e as perdas serão divididos entre as partes.

Ofereça proteção jurídica em caso de desacordos ou alterações

O ClickUp também oferece modelos prontos para seus parceiros de canal que desejam impulsionar seus esforços de marketing.

Eles podem usar o modelo de plano de marketing para parceiros de canal da ClickUp para definir clientes-alvo, listar estratégias eficazes, divulgar a marca e medir o desempenho.

Obtenha um modelo gratuito Crie e siga um plano de marketing abrangente com o modelo de plano de marketing para parceiros de canal do ClickUp.

Este modelo permite que você:

Crie uma estrutura organizada para planejar e executar atividades de marketing

Identifique e segmente segmentos específicos de clientes

Alinhe os parceiros de canal com os fornecedores ao seguir as metas de marketing

Impulsione a comunicação entre ambas as partes

Equipe os parceiros de canal com ferramentas para medir o sucesso de suas iniciativas de marketing

Visualize os pipelines de parceiros do seu jeito com o ClickUp Views.

Compartilhe atualizações de produtos, anúncios, status de resolução de problemas e muito mais com os clientes em várias visualizações do ClickUp.

Depois que seus fluxos de trabalho estiverem ativos, você poderá visualizar os programas e tarefas de engajamento dos parceiros de mais de 15 maneiras usando o ClickUp Views. Algumas delas incluem:

Quadro: visualização no estilo Kanban — perfeita para acompanhar os parceiros em cada etapa

Lista: veja todas as tarefas de gerenciamento de parceiros em um quadro personalizável.

Carga de trabalho: verifique a disponibilidade, a carga de trabalho e a largura de banda dos parceiros

Cronograma: ideal para visualizar iniciativas e agendas sobrepostas dos parceiros

Cada visualização extrai dados em tempo real do seu espaço de trabalho, que você pode filtrar por vários atributos, como tipo de parceiro, segmento, níveis de engajamento, conhecimento do produto etc.

📚 Leia mais: Melhores ferramentas de colaboração remota

Etapa 2: incorpore a IA para obter inteligência profunda e personalização

O ClickUp Brain atua como o assistente de IA nativo do seu espaço de trabalho, reunindo tarefas, documentos, chats e dados de parceiros em um sistema coeso. Em outras palavras, todos os componentes do seu espaço de trabalho são alimentados por IA, então você não precisa adicioná-la separadamente à sua pilha de tecnologia.

Isso elimina diretamente a dispersão da IA, ou seja, não é mais necessário alternar entre diferentes ferramentas de produtividade de IA. O processamento de linguagem natural + pesquisa contextual tornam o ClickUp Brain mais inteligente.

Veja como:

Segmente parceiros instantaneamente: basta pedir ao Brain para agrupar parceiros por região, tamanho do negócio, estágio de engajamento ou qualquer campo personalizado que você acompanha. Não é necessário criar relatórios complexos ou usar filtros. O Brain entende seu espaço de trabalho e fornece a segmentação de que você precisa em segundos.

Elabore e-mails, acompanhamentos ou mensagens de campanha envolventes para parceiros com o ClickUp Brain.

Gere conteúdo relevante sob demanda: Se você precisa de um rascunho de e-mail personalizado para um novo parceiro, um guia de treinamento ou um artigo da base de conhecimento, o Brain pode escrevê-lo. Basta descrever o que você deseja (por exemplo, “Rascunhe um e-mail de boas-vindas para um novo parceiro de tecnologia”) e o Brain irá extrair o contexto e o tom certos para uma experiência personalizada.

Resuma as comunicações com os parceiros: use o Brain para resumir instantaneamente longas conversas por e-mail, históricos de bate-papo ou atualizações de projetos. Dessa forma, você pode se atualizar rapidamente sobre os eventos recentes sem precisar vasculhar mensagens intermináveis.

Aproveite a tradução em tempo real: se você trabalha com parceiros globais, o Brain pode traduzir comunicações, documentos ou até mesmo notas de reuniões instantaneamente.

Faça um brainstorming de ideias para programas de reconhecimento e engajamento de parceiros com o ClickUp Brain.

Ideias para brainstorming: Está com dificuldades em uma campanha de parceiros ou precisa de ideias para um novo programa de incentivos? Converse com o ClickUp Brain. Descreva seu desafio e ele sugerirá soluções criativas ou até mesmo elaborará um plano de projeto completo para você.

Ofereça suporte direto aos parceiros: o Brain pode responder às perguntas dos parceiros usando informações da base de conhecimento do seu espaço de trabalho.

📮 ClickUp Insight: O profissional médio passa mais de 30 minutos por dia procurando informações relacionadas ao trabalho — isso significa mais de 120 horas por ano perdidas vasculhando e-mails, threads do Slack e arquivos espalhados. Um assistente de IA inteligente integrado ao seu espaço de trabalho pode mudar isso. Conheça o ClickUp Brain. Ele fornece insights e respostas instantâneas, exibindo os documentos, conversas e detalhes de tarefas certos em segundos — para que você possa parar de pesquisar e começar a trabalhar. 💫 Resultados reais: equipes como a QubicaAMF recuperaram mais de 5 horas semanais usando o ClickUp — o que representa mais de 250 horas por ano por pessoa — ao eliminar processos desatualizados de gerenciamento de conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

Etapa 3: Centralizar os dados e a comunicação dos parceiros

Seus fluxos de trabalho estão em funcionamento. Você também preparou o terreno para a IA.

Agora, é hora de consolidar todos os dados e reunir tudo para comunicação, engajamento e análise em tempo real com os parceiros.

Veja como fazer isso no ClickUp:

Conecte o ClickUp perfeitamente às suas ferramentas de marketing favoritas para sincronizar dados de campanha e automatizar fluxos de trabalho.

O ClickUp oferece mais de 1.000 integrações nativas que importam dados relevantes para seus fluxos de trabalho com um único clique. Por exemplo, vincule CRMs como HubSpot ou Salesforce para atualizações de negócios, Google Workspace para documentos e calendários compartilhados, Zoom para reuniões, etc.

Melhor ainda, você também pode criar integrações personalizadas usando a API do ClickUp para sincronizar sistemas proprietários ou legados sem precisar de muita programação.

Alinhe equipes e parceiros em tempo real com o ClickUp Chats

Mantenha as conversas com os parceiros focadas com o ClickUp Chat e colabore em tempo real sem sair do seu fluxo de trabalho.

O ClickUp Chat mantém todas as conversas com parceiros em um único espaço, junto com suas tarefas e documentos. Crie canais dedicados para cada conta de parceiro ou discussões em todo o programa, para que nada se perca na caixa de entrada de e-mails.

Você também pode @mencionar parceiros para incluir as pessoas certas e iniciar conversas em tópicos para aprofundar assuntos específicos sem sobrecarregar o chat principal.

👀 Você sabia? Com o ClickUp Assign Comments, você pode transformar qualquer mensagem em uma ação rastreável. Deixe um comentário em uma tarefa, documento ou quadro branco e, em seguida, @atribua-o a um membro da equipe ou representante de parceiro com uma data de vencimento. Ele se torna uma subtarefa que eles precisam marcar como concluída. Use o recurso “Atribuir comentários” do ClickUp nas tarefas para garantir a responsabilidade.

Capture e transcreva reuniões com o AI Meeting Notetaker

Obtenha resumos gerados automaticamente e itens de ação para suas reuniões com o ClickUp AI Notetaker.

Pare de se preocupar em tomar notas durante as chamadas com os parceiros.

O AI Meeting Notetaker da ClickUp grava suas sessões do Zoom ou Microsoft Teams e gera automaticamente uma transcrição pesquisável, juntamente com um resumo dos principais pontos. Ele extrai itens de ação e responsáveis, para que você possa transformar sua conversa em um plano de projeto assim que a chamada terminar.

Esclareça assuntos complexos rapidamente com o ClickUp Clips

Compartilhe gravações de tela para transmitir sua mensagem com precisão, sem a necessidade de troca de e-mails ou reuniões presenciais, com o ClickUp Clips.

O ClickUp Clips permite gravar e compartilhar vídeos rápidos de orientação diretamente no seu espaço de trabalho.

Isso é uma grande mudança no suporte aos parceiros: se um parceiro estiver com dificuldades na integração, precisar de ajuda com um painel ou quiser ver como funciona um recurso do produto, você pode gravar um pequeno vídeo e enviá-lo diretamente.

Por exemplo, em vez de escrever um longo e-mail explicando como enviar um registro de negócio, basta mostrar a eles exatamente como fazer isso em um vídeo de 30 segundos.

📚 Leia mais: As melhores ferramentas de produtividade de IA para maximizar sua eficiência

Etapa 4: Construa sua base de conhecimento

As coisas ficam complicadas rapidamente quando sua base de conhecimento está desconectada da sua ferramenta de PRM.

Você perde tempo procurando os recursos certos e provavelmente tem várias versões do mesmo arquivo espalhadas por aí. Pior ainda, você pode acidentalmente enviar uma página de destino desatualizada para um parceiro, levando-o a apresentar dados errados.

Como o ClickUp muda isso? Este vídeo explicativo é o seu mini guia:

📚 Leia mais: Como a ClickUp usa documentos de IA para simplificar a criação de SOPs

Crie e compartilhe recursos para parceiros com o ClickUp Docs

ClickUp Docs para criar artigos eficazes para a base de conhecimento

O ClickUp Docs é sua ferramenta completa para construir uma base de conhecimento robusta — desde guias de integração até materiais de marketing.

Formatação avançada: adicione títulos, tabelas, listas de verificação, imagens e vídeos para tornar seu conteúdo visualmente atraente.

Hierarquia estruturada: use páginas aninhadas para manter tudo organizado. Por exemplo, seu documento “Capacitação de Parceiros” pode ter subpáginas para integração, treinamento e suporte.

Colaboração em tempo real: várias pessoas podem editar um documento simultaneamente, deixar comentários e resolver feedbacks instantaneamente.

Transforme conteúdo em tarefas: destaque qualquer texto para criar e atribuir uma tarefa instantaneamente. Por exemplo, se você estiver atualizando uma lista de verificação de integração de parceiros e perceber que um novo recurso é necessário, poderá atribuí-lo na hora.

Permissões: compartilhe documentos interna ou externamente com direitos de visualização ou edição

Histórico de versões: todas as alterações são registradas, para que você possa ver quem atualizou o quê e reverter para uma versão anterior com um clique.

Com o ClickUp Brain integrado diretamente ao Docs, você pode usar a IA para redigir novos conteúdos, reescrever para maior clareza ou traduzir materiais. Por exemplo, se você precisar de um guia sobre “Como a IA generativa ajuda a apresentar produtos”, basta solicitar ao Brain, e ele irá gerar um primeiro rascunho usando o contexto do seu espaço de trabalho.

⭐ Bônus: o Docs Hub é o seu centro de comando para tudo relacionado à documentação. Ele oferece uma visão geral de todos os documentos em seu espaço de trabalho, organizados por proprietário, localização, última atualização e muito mais. Você pode pesquisar, filtrar e marcar documentos como favoritos, facilitando a localização do que precisa (mesmo à medida que sua base de conhecimento cresce). Armazene, organize e pesquise documentos facilmente usando o Docs Hub

Encontre qualquer coisa instantaneamente com a Pesquisa de IA do ClickUp Enterprise.

Encontre insights, documentos, aplicativos e muito mais na plataforma ou até mesmo em ferramentas integradas com o ClickUp Enterprise Search.

A pesquisa com IA do ClickUp Enterprise torna super fácil encontrar não apenas arquivos, mas literalmente qualquer informação — tarefas, bate-papos, documentos, comentários, imagens — o que você quiser.

E aqui está a parte divertida: você não precisa se lembrar dos nomes exatos dos arquivos ou em quais pastas eles estão armazenados. Basta descrever o que você está procurando em linguagem natural (por exemplo, “Mostre-me a lista de verificação mais recente para integração de parceiros”) e o Brain irá buscá-la para você.

A barra de pesquisa com tecnologia de IA entende o contexto e a intenção, para que você obtenha resultados relevantes rapidamente, mesmo que não tenha certeza da localização.

👀 Você sabia? A Pesquisa Empresarial também extrai resultados de sistemas integrados, como Google Drive, Slack e ferramentas de retenção de clientes, para que sua base de conhecimento realmente abranja tudo.

Etapa 5: automatize tarefas tediosas e defina alertas

Depois que tudo estiver definido — fluxos de trabalho, IA, canais de comunicação e base de conhecimento — automatize tudo para reduzir o trabalho administrativo manual a quase zero.

O ClickUp oferece flexibilidade ilimitada para automatizar do seu jeito, sem precisar escrever uma única linha de código:

Elimine o trabalho pesado com as automações do ClickUp

Crie gatilhos e ações personalizadas para agentes no ClickUp usando instruções simples e sem código.

As automações do ClickUp são baseadas em regras, o que significa que você configura uma lógica simples do tipo “se isso, então aquilo” para lidar com tarefas repetitivas.

Cada automação é composta por três componentes:

Gatilhos: o que inicia a automação

Condições: filtros opcionais para restringir sua automação quando ela for executada.

Ações: O que acontece a seguir

📌 Por exemplo, “Quando uma tarefa de parceiro passar para ‘Pronta para revisão’, atribua-a ao gerente de parceiros e envie um alerta pelo Slack. ”

O ClickUp oferece duas maneiras de criar essas automações:

Construtor de automação do tipo arrastar e soltar: escolha entre uma biblioteca de gatilhos, condições e ações pré-construídos. Basta arrastar, soltar e conectar esses componentes para criar sua automação.

Construtor de automação de IA: descreva a automação que você deseja em linguagem simples, e o Brain irá configurá-la para você.

📌 Mais exemplos de automações de engajamento de parceiros: Atribua automaticamente novas solicitações de parceiros aos membros da equipe com base na região

Envie um resumo semanal das questões pendentes dos parceiros para sua caixa de entrada.

Configure lembretes recorrentes para revisões trimestrais de negócios (QBRs) com os parceiros mais adequados.

Delegue fluxos de trabalho completos aos agentes de IA do ClickUp.

Ative os Super Agentes dentro do ClickUp para automatizar tarefas/fluxos de trabalho completamente.

Os Super Agentes de IA da ClickUp são os primeiros agentes do mundo com nível humano, construídos com memória real, autoaprendizagem, raciocínio avançado e recursos de consciência ambiental.

Você pode interagir com eles como se fossem membros reais da equipe: enviar e-mails, atribuir tarefas ou @mencioná-los em chats. Eles também podem trabalhar juntos em uma configuração com vários agentes, compartilhar conhecimento com outros agentes e adaptar seu comportamento com base no seu feedback.

📌 Por exemplo, quando um parceiro se inscreve, um agente de IA pode criar uma lista de verificação personalizada para integração, agendar a ligação inicial e enviar atualizações semanais sobre o progresso, tudo em segundo plano.

Perfeitos para gerentes de parceiros, esses agentes executam seus fluxos de trabalho de ponta a ponta sem supervisão constante, para que você se concentre no trabalho estratégico que realmente aumenta a satisfação do cliente.

📌 Alguns exemplos de Super Agentes pré-construídos para experimentar: Agente de renovação de contratos: monitora datas de contratos, envia lembretes para parceiros e sua equipe e prepara documentos de renovação.

Agente de preparação e acompanhamento de agendas: cria agendas para chamadas com parceiros, registra notas de reuniões, atribui tarefas de acompanhamento e envia e-mails de recapitulação automaticamente.

Status Reporter: publica atualizações semanais ou mensais sobre a saúde dos parceiros, métricas importantes e questões em aberto, mantendo todos informados.

Etapa 6: obtenha insights em tempo real sobre o desempenho dos parceiros

Por fim, é hora de medir o desempenho das vendas e o sucesso dos parceiros para refinar sua estratégia de engajamento.

Para o envolvimento dos parceiros, você deve acompanhar métricas importantes, como:

Número de parceiros ativos por estágio (integração, habilitação, co-venda, etc.)

Valor do pipeline e negócios fechados por parceiro

Atividade dos parceiros (ligações, reuniões, leads enviados)

Abrir tickets de suporte

Tempo médio para resolver solicitações de parceiros

Com o ClickUp, essa análise se torna totalmente automática. Veja como:

Visualize o desempenho dos parceiros usando os painéis do ClickUp.

Monitore as métricas de engajamento dos parceiros para tomar decisões baseadas em dados com os painéis do ClickUp.

Os painéis do ClickUp reúnem dados em tempo real de tarefas, campos personalizados, metas e ferramentas de colaboração integradas em uma única visualização. Você pode criar esses painéis simplesmente arrastando e soltando mais de 20 widgets, como gráficos, tabelas, calculadoras, rastreadores de metas e muito mais.

Mas isso não é tudo. Você pode até criar painéis baseados em funções. Por exemplo, o painel de um gerente de parceiros mostra o progresso da integração e as tarefas em aberto, enquanto um painel executivo acompanha a receita, o pipeline e os parceiros com melhor desempenho.

Com os filtros do painel, você pode detalhar instantaneamente para ver o desempenho por região, nível de parceiro ou até mesmo contas individuais.

🚀 Vantagem do ClickUp: Aja ainda mais rápido com o recurso Talk-to-Text do ClickUp. Em vez de digitar tudo, basta falar em voz alta e o ClickUp transcreve instantaneamente sua voz em texto (ao mesmo tempo em que aprimora sua fala e corrige a gramática). Por exemplo, você pode simplesmente ditar notas de reuniões, e-mails de acompanhamento, mensagens de chat e prompts de IA em qualquer lugar, sem precisar de um teclado. Na verdade, você também pode usar o Talk-to-Text para criar e atribuir tarefas sem usar as mãos! Parece interessante, certo? Assista a este vídeo para saber mais 👇

Obtenha insights mais profundos com os cartões de IA do ClickUp.

Resuma conquistas, identifique obstáculos ou liste os próximos passos a partir de seus painéis usando os Cartões de IA nos Painéis do ClickUp.

Os cartões de IA analisam os dados dos seus painéis em tempo real para fornecer narrativas acionáveis junto com eles. Você nem precisa perder um segundo interpretando seus painéis — os cartões de IA oferecem insights instantâneos para ação imediata.

Algumas maneiras de usar cartões de IA no engajamento de parceiros:

Resuma a saúde dos parceiros: “Três parceiros em risco, dois novos parceiros com melhor desempenho este mês”

Sugira ações: “Entre em contato com o parceiro X — ele não faz login há duas semanas”

Veja insights preditivos: “Com base nas tendências atuais, é provável que o Parceiro Y não atinja sua meta para o terceiro trimestre”

Você pode colocar os cartões de IA em qualquer lugar nos painéis, atualizá-los a qualquer momento e até mesmo fixar seus cartões favoritos para acesso rápido.

📚 Leia mais: As melhores ferramentas de IA para maximizar sua eficiência

Crie programas de parceria altamente envolventes com o ClickUp

Usar a IA no engajamento de parceiros é apenas uma peça do quebra-cabeça.

O verdadeiro poder está em adotar a IA em todas as etapas: recrutamento de parceiros, integração, capacitação, suporte, acompanhamento de desempenho e até mesmo desligamento.

O ClickUp permite que você crie programas de parceria totalmente automatizados e alimentados por IA a partir do zero. Mapeie seus pipelines visualmente, centralize a comunicação, configure automações avançadas e analise insights — tudo em uma única plataforma.

A melhor parte? Um assistente de IA nativo e contextual alimenta todos os recursos, de modo que a IA não fica acima das suas ferramentas, mas no centro do seu fluxo de trabalho.

Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo. ✅