Como usar o Snowflake Cortex para análise empresarial

Você provavelmente já enfrentou o atrito causado pela fila de solicitações de dados.

Quando você precisa esperar dias para que um analista traduza uma questão de negócios em SQL, a oportunidade de agir com base nesses dados muitas vezes passa. O Snowflake Cortex ajuda a reduzir a troca de mensagens entre equipes de negócios e equipes de dados, adicionando consultas e recuperação de dados com tecnologia de IA dentro do Snowflake. As equipes podem fazer perguntas em linguagem natural sobre dados controlados e passar da pergunta à resposta muito mais rapidamente.

Este guia explica como usar o Snowflake Cortex para análises corporativas com recursos como o Cortex Analyst e o Cortex Search, para que mais equipes possam obter respostas controladas sem precisar esperar na fila de solicitações de dados. Você também aprenderá como combinar esses insights com um espaço de trabalho de IA convergente, como o ClickUp, para garantir que cada resposta obtida do Snowflake resulte em um plano documentado e uma tarefa atribuída. 🤗

O que é o Snowflake Cortex?

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O Snowflake Cortex é o conjunto de recursos de IA gerenciados da Snowflake para dados estruturados e não estruturados. Ele inclui ferramentas como o Cortex Analyst para análise em linguagem natural, o Cortex Search para recuperação de texto indexado e o Cortex Agents para orquestrar fluxos de trabalho de várias etapas dentro do Snowflake.

O Cortex baseia-se em três pilares principais:

Cortex Analyst: Sua ferramenta de BI conversacional que traduz perguntas em linguagem simples para SQL preciso

Cortex Search: Um mecanismo para conteúdo não estruturado que permite pesquisar em documentos, tickets de suporte e PDFs

Agentes do Cortex: Automatizadores de fluxo de trabalho que orquestram tarefas de várias etapas usando as outras ferramentas do Cortex

O verdadeiro valor aqui está na democratização dos dados. Seus usuários de negócios podem finalmente fazer perguntas com suas próprias palavras e obter respostas confiáveis, regidas pelo modelo de segurança do Snowflake, com o comportamento de acesso dependendo da configuração do objeto e do serviço subjacente. Não é necessário ter formação em SQL. ✨

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Principais recursos do Snowflake Cortex para análise

O Cortex não é uma ferramenta única — é um conjunto de ferramentas. Usá-lo de forma eficaz significa saber qual ferramenta escolher para cada tarefa, sabendo também que usar a ferramenta errada leva a resultados ineficientes.

Aqui estão os principais componentes para que você possa escolher com confiança o recurso certo para suas necessidades específicas de análise.

1. Cortex Analyst para consultas em linguagem natural

Sua equipe de vendas quer saber qual produto teve o melhor desempenho no último trimestre, mas não sabe SQL. O Cortex Analyst atua como um tradutor nesse caso. Ele converte perguntas em linguagem simples em SQL validado, consultando um modelo semântico definido por você.

Um modelo semântico é uma camada orientada para os negócios que descreve suas tabelas, métricas, relações e terminologia, para que os analistas possam interpretar as perguntas usando a lógica da sua empresa, em vez de ter que adivinhar apenas a partir do esquema bruto.

É um arquivo que diz à IA o que seus dados realmente significam — definindo termos de negócios, esclarecendo relações entre tabelas e fornecendo sinônimos. O fluxo de trabalho é simples: um usuário faz uma pergunta, um analista usa o modelo semântico para entender a intenção, gera o SQL correto e retorna uma resposta, às vezes com um gráfico. 🤩

Esse modelo atua como uma camada de controle para interpretação, fundamentando o Analyst em definições de negócios aprovadas, relações e consultas de exemplo. Ele melhora a consistência, mas ainda precisa de testes e iterações. Você pode incluir consultas verificadas e lógica de negócios para garantir que as métricas retornadas sejam precisas e confiáveis. Ele também permite incorporar o Analyst em front-ends personalizados, como aplicativos Streamlit, ou acessá-lo por meio de uma API REST.

2. Pesquisa do Cortex para dados não estruturados

Nem todo o conhecimento da sua empresa está organizado em linhas e colunas bem definidas. E quanto aos milhares de tickets de suporte, contratos jurídicos e documentos de feedback sobre produtos? Nesse caso, o Cortex Search surge como um serviço de recuperação híbrido que combina o poder das incorporações vetoriais com a pesquisa tradicional por palavras-chave.

O Cortex Search permite que as equipes consultem textos indexados armazenados no Snowflake, incluindo campos de texto livre e conteúdo extraído para tabelas pesquisáveis. Você cria um serviço Cortex Search sobre uma fonte de texto escolhida, e o Snowflake gerencia a camada de indexação e recuperação. Depois disso, você pode consultar seus documentos usando SQL simples ou uma chamada de API.

Isso gera um valor significativo para as equipes corporativas. Seu departamento jurídico pode identificar cláusulas específicas em contratos em segundos, e as equipes de produto podem analisar temas em milhares de comentários de clientes.

😎 Para entender como o Snowflake Cortex Search se compara a outras soluções de pesquisa empresarial no mercado, assista a esta visão geral das principais ferramentas de pesquisa empresarial e seus recursos.

3. Agentes do Cortex para fluxos de trabalho automatizados

Às vezes, uma única pergunta não é suficiente. Você precisa realizar uma série de etapas para obter uma resposta completa. Os Cortex Agents são os orquestradores da automação de fluxos de trabalho. Eles podem encadear várias ferramentas — incluindo o Analyst, o Search e até mesmo funções personalizadas — para concluir uma tarefa complexa.

Por exemplo, você poderia criar um agente que receba uma pergunta abrangente como: “Como está o desempenho do nosso novo recurso?”

O agente poderia decidir usar primeiro o Cortex Analyst para consultar métricas de desempenho a partir de seus dados estruturados e, em seguida, usar o Cortex Search para encontrar feedback relevante dos clientes nos tickets de suporte. Por fim, ele poderia combinar ambos os resultados em um único resumo unificado.

💡Dica profissional: Os agentes podem até mesmo chamar APIs externas por meio das Integrações de Acesso Externo do Snowflake, permitindo que realizem ações fora do Snowflake, como enviar um alerta no Slack ou atualizar um registro no seu CRM.

Casos de uso corporativo do Snowflake Cortex

Aqui estão alguns cenários concretos em que o Cortex agrega grande valor para as equipes corporativas.

Operações de vendas Esperar dias por relatórios de desempenho regional ou comparações de receita Consulte “Receita no Oeste vs. Leste no último trimestre” para obter respostas instantâneas e visualizadas sem precisar de um ticket de dados Atendimento ao cliente Analisar manualmente milhares de tickets para encontrar bugs recorrentes Identifique problemas recorrentes, como “erros de login”, em todo o histórico de suporte para detectar incidentes antes que eles se agravem Finanças Gargalos durante o fechamento do mês ao calcular variações Use linguagem natural para comparar dados reais com previsões para departamentos específicos em segundos Marketing Depender de analistas para extrair dados de atribuição para cada campanha Explore os fatores que levam à inscrição em promoções específicas, fazendo perguntas diretas aos dados de atribuição Jurisdição e risco Passar dias fazendo revisões manuais para encontrar cláusulas específicas de contratos Implemente o Cortex Search para identificar todos os documentos que contenham linguagem específica sobre responsabilidade de uma só vez

Todos esses casos de uso têm uma coisa em comum: eles capacitam as equipes a obter suas próprias respostas, mantendo os dados sob controle seguro dentro do Snowflake. Isso elimina a dependência constante de um pequeno grupo de especialistas em SQL.

Como configurar o Snowflake Cortex para análise empresarial

⚠️ Estas etapas pressupõem que você tenha uma conta do Snowflake Enterprise Edition (ou superior) com os recursos do Cortex habilitados em uma região compatível. Você também precisará de um data warehouse de tamanho adequado, tabelas com os dados que deseja consultar e uma função com privilégios CREATE no esquema de destino.

Etapa 1: Configure seu ambiente Snowflake

Você precisa se certificar de que sua configuração está pronta. Comece verificando se a região da sua conta oferece suporte ao Cortex, consultando a documentação mais recente do Snowflake. Em seguida, crie ou designe um data warehouse para o Cortex usar — um tamanho MÉDIO geralmente é um bom ponto de partida para testes.

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Em seguida, você precisará conceder os privilégios necessários à função que criará seus modelos semânticos ou serviços de pesquisa. Além do acesso no nível do esquema, o Cortex Search também pode exigir privilégios de incorporação do Cortex, como SNOWFLAKE.CORTEX_USER ou SNOWFLAKE.CORTEX_EMBED_USER, dependendo da sua configuração.

📌 Observação importante: Sempre teste primeiro em um esquema que não seja de produção para evitar interrupções acidentais em seus fluxos de trabalho ativos.

Etapa 2: Crie seu modelo semântico

O modelo semântico é o coração do Cortex Analyst. Trata-se de um arquivo YAML que atua como um tradutor, ensinando à IA a linguagem específica da sua empresa. Por exemplo, sem ele, a IA não saberia que “ARR” significa “Receita Anual Recorrente”. Ou que a coluna user_id em uma tabela se relaciona com a coluna customer_id em outra.

Essa camada semântica define suas tabelas, colunas, relações, sinônimos específicos do negócio e lógica de exemplo para que o Analyst possa gerar SQL usando definições de negócios aprovadas, em vez de suposições baseadas em esquemas brutos. Aqui estão as seções principais que você precisará definir:

Tabelas: Liste suas tabelas e adicione descrições claras do que cada uma contém

Dimensões: Inclua seus campos categóricos, como região, categoria de produto ou segmento de cliente

Medidas: mencione seus campos numéricos, como receita, quantidade ou custo

Dimensões temporais: Especifique seus campos de data e sua granularidade (dia, semana, mês)

Consultas verificadas: Forneça pares de perguntas e SQL que sirvam de exemplos para orientar a IA a fazer interpretações precisas

📌 Nossa recomendação: Comece aos poucos. Concentre-se em um único domínio de dados bem compreendido, como uma tabela de fatos e algumas dimensões-chave, antes de tentar modelar todo o seu data warehouse. O Snowflake também oferece uma ferramenta geradora de modelos semânticos que pode ajudá-lo a criar um arquivo YAML inicial a partir de suas tabelas existentes.

Etapa 3: Crie sua primeira consulta no Cortex Analyst

Com seu modelo semântico pronto, é hora de fazer sua primeira pergunta. Você tem duas maneiras principais de fazer isso. Você pode usar o painel de bate-papo do Analyst diretamente na interface do usuário do Snowsight para consultas rápidas e interativas, ou chamar a API REST programaticamente para incorporar a funcionalidade em seus próprios aplicativos.

A solicitação é simples: basta passar o caminho do arquivo do seu modelo semântico e a pergunta do usuário em linguagem natural. A resposta pode incluir o SQL gerado para verificação, o conjunto de resultados e o contexto da conversa que permite perguntas de acompanhamento por meio da API do Analyst ou do fluxo de trabalho da interface do usuário.

📌 Atenção: Se você perceber que o Analista está interpretando um termo de forma incorreta, atualize seu modelo semântico adicionando um sinônimo ou outra consulta verificada para orientá-lo na direção correta.

Etapa 4: Implemente e teste seu fluxo de trabalho de análise

Agora você precisa validar se ele está pronto para produção. Para criar uma experiência de usuário refinada e profissional, recomendamos incorporar o Cortex Analyst a um aplicativo Streamlit no Snowflake. Isso permite que você crie uma interface personalizada e fácil de usar para suas equipes de negócios.

Antes de implementá-lo, você precisa testá-lo rigorosamente. Crie um conjunto de validação com perguntas comerciais comuns cujas respostas corretas sejam conhecidas. Execute essas perguntas no Analyst e avalie a precisão dos resultados.

📌 Observação: monitore a adoção e os gastos com visualizações específicas de observabilidade e uso do Cortex, como a observabilidade de administrador do Analyst e ACCOUNT_USAGE. CORTEX_FUNCTIONS_USAGE_HISTORY, em vez de depender apenas do histórico genérico de consultas.

Melhores práticas de segurança e governança para o Cortex

Dar acesso aos dados a mais pessoas levanta preocupações legítimas em relação à segurança e à governança de IA. Mas o Cortex foi projetado tendo em mente a segurança corporativa.

O Cortex herda diretamente o robusto modelo de segurança do Snowflake. Isso significa que seu controle de acesso baseado em funções (RBAC) existente, suas políticas de segurança no nível da linha e suas regras dinâmicas de mascaramento de dados se aplicam automaticamente a todas as consultas do Cortex. Não há necessidade de configurar um conjunto separado de permissões.

Como prática recomendada, crie funções dedicadas para usuários do Cortex com o mínimo de privilégios necessários para suas tarefas.

As atividades do Cortex podem ser auditadas por meio das ferramentas de governança e histórico existentes do Snowflake, e o Analyst também oferece observabilidade dedicada para o monitoramento de solicitações em todos os ativos semânticos. Você pode ver exatamente quem consultou o quê e quando. Além disso, como o Cortex processa dados dentro da sua região do Snowflake, as informações nunca saem do seu perímetro governado. Assim, garante-se o cumprimento dos requisitos de residência de dados.

💡Dica profissional: Tenha cuidado ao escrever as definições do seu modelo semântico. Evite incluir informações confidenciais nas descrições das colunas ou em consultas de exemplo que possam ser inadvertidamente expostas aos usuários.

Benefícios do Snowflake Cortex para equipes corporativas

Investir na configuração inicial gera retornos mensuráveis ao mudar a forma como as equipes interagem com seus dados. Veja como o Cortex transforma a base operacional de equipes corporativas como a sua:

Tempo até a obtenção de insights: Acelera a tomada de decisões ao eliminar os tempos de espera normalmente associados à disponibilidade dos analistas

Produtividade da equipe de dados: redireciona seus especialistas em SQL para modelagem de alto valor, como redireciona seus especialistas em SQL para modelagem de alto valor, como análise da força de trabalho e governança, por meio da automação de solicitações de consultas ad hoc

Postura de segurança: Mantém a soberania dos dados ao executar consultas LLM diretamente no ambiente regulamentado do Snowflake

Custos operacionais: Ajuda na Ajuda na consolidação de ferramentas por meio de uma arquitetura totalmente gerenciada e sem servidor, que elimina a necessidade de bancos de dados vetoriais externos

Escalabilidade de autoatendimento: Padroniza a lógica de negócios por meio de um modelo semântico central para garantir que todos os departamentos utilizem definições de dados consistentes

🔎 Você sabia? 78% dos funcionários agora trazem suas próprias ferramentas de IA para o trabalho (BYOAI). Em pequenas e médias empresas, esse número salta para 80%. Em termos simples, se sua equipe não conseguir obter insights facilmente a partir dos dados internos, ela recorrerá a LLMs externos e não verificados. Isso cria uma enorme lacuna de segurança. Ao implementar o Cortex, você oferece à sua equipe a agilidade impulsionada por IA que ela procura, mantendo os dados confidenciais da empresa firmemente dentro do ambiente controlado do Snowflake.

Limitações do uso do Snowflake Cortex para equipes corporativas

Estar ciente das limitações de uma ferramenta ajuda você a planejar sua implantação de forma eficaz. A maioria delas não constitui um obstáculo, mas requer uma estratégia deliberada:

Disponibilidade por região: Verifique a compatibilidade dos recursos nas suas regiões de nuvem específicas (AWS, Azure ou GCP) antes de avançar para uma versão de produção

Dívida de modelo semântico: Mantenha a camada semântica baseada em YAML à medida que seus esquemas subjacentes evoluem para evitar uma degradação na precisão das consultas

Complexidade das consultas: Otimize modelos de dados altamente normalizados em designs mais simples, com esquema em estrela, para ajudar o LLM a lidar com junções complexas de forma mais confiável

Pipelines de dados não estruturados: Prepare um fluxo de trabalho de pré-processamento para extrair e carregar texto de PDFs ou imagens em tabelas do Snowflake para indexação pelo Cortex Search

Consumo de crédito: Monitore o faturamento baseado em tokens por meio de monitores de recursos dedicados para evitar picos imprevisíveis nos custos do data warehouse

Você pode mitigar a maioria desses desafios estabelecendo uma responsabilidade clara pelo seu modelo semântico, começando com domínios de dados bem modelados e monitorando ativamente o uso e os custos.

Como o ClickUp aprimora os fluxos de trabalho e a análise empresarial

Embora o Snowflake Cortex seja um mecanismo de ponta para consultar e exibir dados do seu data warehouse, esses dados geralmente permanecem estáticos assim que chegam a um painel de BI. O ClickUp cuida do trabalho envolvido e muito mais!

O ClickUp é um espaço de trabalho de IA convergente. Ele mantém suas tarefas, projetos, documentação, automações e IA conectados em um único sistema, para que sua equipe evite a dispersão de tarefas e avance pelo planejamento e execução em um único fluxo.

Veja mais detalhes aqui! 👀

Coloque em prática seus insights do Snowflake com os painéis do ClickUp

O Snowflake Cortex identifica o “o quê”, como um aumento repentino nos riscos de um projeto ou uma queda na eficiência dos recursos, mas a pilha de dados geralmente se limita à percepção. Os painéis do ClickUp servem como a camada de execução para suas descobertas no Snowflake.

Apresente dados nos painéis do ClickUp Visualize dados complexos com o ClickUp

Ele traz suas métricas de alto nível para o mesmo espaço de trabalho em que sua equipe atua, eliminando a perda de contexto causada pela alternância entre uma ferramenta de BI e um plano de projeto.

Veja como você pode usar os painéis do ClickUp:

Preveja os riscos do projeto: Implemente Implemente os AI Cards para organizar automaticamente os cronogramas e equilibrar as cargas de trabalho, garantindo que as correções estratégicas identificadas pelo Cortex sejam mantidas dentro do prazo

Monitore o impacto na receita: integre integre os Calculation Cards para acompanhar as horas faturáveis e o desempenho do pipeline em comparação com os dados reais de todo o departamento que você está extraindo do Snowflake

Visualize a execução da campanha: crie widgets personalizados para ver como sua equipe de marketing está atuando nos canais específicos de alto desempenho identificados pelo Cortex

Centralize os portais de clientes: Consolide o feedback das partes interessadas externas e o status dos projetos internos em uma única visualização para manter os parceiros alinhados com os marcos baseados em dados

Preencha as lacunas de conhecimento interno com o ClickUp Brain

Se o Snowflake Cortex é o motor do seu data warehouse, o ClickUp Brain é o motor do seu conhecimento operacional. Ele funciona como uma rede neural que abrange seus projetos, documentos e pessoas, garantindo que os insights que você encontra no Snowflake não se percam em meio a uma infinidade de tarefas.

Ao conectar os dados do seu espaço de trabalho, o Brain oferece o mesmo poder de consulta em linguagem natural para o seu trabalho que o Cortex oferece para suas tabelas SQL.

Veja como:

Obtenha respostas instantâneas: Faça uma consulta Faça uma consulta na Pesquisa Corporativa para encontrar proprietários de projetos, versões específicas de arquivos ou feedback das partes interessadas em todo o seu espaço de trabalho, sem precisar procurar manualmente

Automatize o acompanhamento do progresso: Implemente Implemente o AI Stand-ups para compilar atualizações diárias e obstáculos em um resumo claro, eliminando a necessidade de reuniões manuais de status

Resuma o contexto da reunião: transforme transcrições e trechos do transforme transcrições e trechos do AI SyncUps em resumos pesquisáveis e listas de tarefas automatizadas para manter a equipe alinhada quanto aos próximos passos

Assim que o Snowflake Cortex revelar uma percepção, você pode delegar o trabalho de acompanhamento aos Super Agentes do ClickUp. Esses colegas de equipe operam com habilidades de nível humano, como enviar mensagens às partes interessadas, atribuir tarefas e redigir documentação, para garantir que as descobertas baseadas em dados sejam executadas 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem supervisão manual. Ele pode ajudá-lo com o seguinte: Automatize a delegação de tarefas rotineiras: Designe um agente para monitorar tarefas específicas sincronizadas com o Snowflake e encaminhá-las automaticamente aos membros certos da equipe com base em sua carga de trabalho atual

Mantenha a percepção do ambiente: use agentes para monitorar discretamente o contexto do projeto em segundo plano, fornecendo respostas instantâneas e contextualizadas a perguntas sobre suas iniciativas de dados em andamento

Amplie a memória institucional: Aproveite a memória infinita dos Super Agents para capturar e atualizar sua base de conhecimento interna à medida que as decisões são tomadas, garantindo que sua equipe nunca repita os mesmos erros analíticos

Acionar fluxos de trabalho imediatos com o ClickUp Automations

Quando o Snowflake Cortex identifica uma anomalia ou tendência crítica, o atraso entre o insight e a ação dilui seu impacto. As automações do ClickUp convertem alertas baseados em dados em tarefas definidas e repetíveis. Você elimina as transferências manuais que muitas vezes fazem com que os insights sejam perdidos, conectando seu ambiente analítico diretamente à sua camada de execução.

Acionar automações personalizadas do ClickUp configurando a lógica no AI Automation Builder

Use as automações do ClickUp para:

Padronize os protocolos de resposta: aplique modelos pré-definidos a novas tarefas automaticamente para garantir que todas as equipes sigam o mesmo SOP padronizado para correções baseadas em dados

Roteie tarefas dinamicamente: atribua tarefas automaticamente aos criadores, observadores ou líderes de departamentos específicos com base em mudanças de status ou envios de formulários para manter os projetos em andamento

Gere atualizações com tecnologia de IA: acione acione os campos de IA para preencher automaticamente resumos de tarefas, análises de sentimento ou atualizações de projetos no momento em que um limite de dados for atingido

Conecte sua pilha de tecnologia: use integrações pré-configuradas ou webhooks para sincronizar ações com ferramentas externas, como HubSpot ou GitHub, garantindo que as descobertas do Snowflake acionem atualizações em todos os aplicativos corporativos

Padronize registros de decisões e manuais de procedimentos com o ClickUp Docs

Uma percepção de dados do Snowflake Cortex só tem valor na medida em que inspira um plano. Se suas descobertas analíticas ficam em uma ferramenta e a execução do projeto em outra, você corre o risco de sofrer da síndrome da página em branco, em que as equipes têm dificuldade para transformar dados em ação.

O ClickUp Docs atua como um elo de conexão, permitindo que você crie wikis e SOPs verificados que estão integrados de forma nativa aos seus fluxos de trabalho.

Gerencie tarefas e modelos do ClickUp diretamente no ClickUp Docs

A documentação do ClickUp pode ajudá-lo a:

Vincule descobertas a fluxos de trabalho: Conecte seus registros de pesquisa e decisão diretamente a tarefas e widgets para que todos os colaboradores tenham o contexto completo do Snowflake em seus editores

Transforme texto em ação: Transforme as ideias dos briefings do seu projeto em Transforme as ideias dos briefings do seu projeto em tarefas rastreáveis no ClickUp instantaneamente usando comandos de barra, garantindo que nenhuma parte da sua estratégia de dados fique sem atribuição

Colabore em SOPs técnicas: edite manuais de procedimentos em tempo real junto com sua equipe para passar da interpretação de dados brutos para um plano documentado sem problemas de controle de versão

Organize o conhecimento institucional: Crie um Docs Hub pesquisável com páginas aninhadas e banners codificados por cores para categorizar seus planos de análise empresarial e bases de conhecimento

Não somos os únicos a afirmar que o ClickUp pode facilitar a colaboração. Nossos clientes também concordam! Veja o que um cliente do ClickUp tem a dizer:

Como fazemos parte da equipe de Operações, estamos constantemente discutindo como melhorar a colaboração entre nossas diferentes áreas. O ClickUp nos proporcionou uma plataforma central para gerenciar, acompanhar e reportar as atividades de cada uma de nossas áreas.

Como fazemos parte da equipe de Operações, estamos constantemente discutindo como melhorar a colaboração entre nossas diferentes áreas. O ClickUp nos proporcionou uma plataforma central para gerenciar, acompanhar e reportar as atividades de cada uma de nossas áreas.

Preenchendo a lacuna entre análise e execução

O Snowflake Cortex reduz as barreiras à entrada na análise empresarial. Seus usuários de negócios podem fazer perguntas em linguagem natural, mantendo a segurança e a governança rigorosas que as empresas exigem.

No entanto, seu sucesso depende de uma modelagem semântica bem planejada, definições claras de funções e um compromisso com a manutenção contínua.

À medida que a análise nativa de IA se torna o novo padrão, as empresas que prosperarão serão aquelas que investirem hoje em autoatendimento regulamentado. Elas superarão os concorrentes que ainda encaminham todas as questões de negócios por meio de uma equipe de dados perpetuamente sobrecarregada.

É aí que o ClickUp se encaixa: não como um substituto do Snowflake, mas como a camada de execução onde os insights se transformam em planos documentados, tarefas atribuídas e acompanhamento. O Snowflake Cortex ajuda as equipes a obter respostas padronizadas mais rapidamente. O ClickUp ajuda as equipes a agir com base nessas respostas, transformando insights em tarefas, documentos, fluxos de trabalho e responsabilização em um único espaço de trabalho. Comece gratuitamente com o ClickUp para manter a análise e a execução conectadas.

Perguntas frequentes (FAQs)

O Cortex Analyst foi projetado para análises em linguagem natural sobre dados estruturados, enquanto os Cortex Agents podem coordenar fluxos de trabalho de várias etapas que combinam recursos como o Analyst, o Search e outras ferramentas.

Sim, o Cortex Analyst foi desenvolvido especificamente para usuários corporativos que não conhecem SQL. Eles podem fazer perguntas em linguagem simples, embora a precisão das respostas dependa de um modelo semântico bem definido.

O Cortex utiliza um modelo de cobrança baseado no consumo, vinculado ao uso de tokens LLM e aos recursos de computação. É importante que as empresas monitorem o volume de consultas e definam orçamentos usando os monitores de recursos do Snowflake para evitar custos inesperados.

O Cortex oferece um ambiente gerenciado e regulamentado com segurança integrada, o que simplifica a implantação. Soluções personalizadas oferecem mais flexibilidade, mas exigem que você mantenha sua própria infraestrutura de LLM, engenharia de prompts e controles de segurança, o que resulta em custos operacionais significativamente mais altos.