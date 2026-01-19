Principais tendências de IA que dominaram 2025: uma retrospectiva do ano

Em 2025, o mundo finalmente deixou de usar o ChatGPT como sinônimo de IA.

À medida que experimentamos todos os tipos de ferramentas de IA — desde redatores e geradores de imagens até detecção de fraudes financeiras e aplicações automotivas de IA —, a inteligência artificial lentamente se tornou um pilar em nossas vidas (profissionais).

Cerca de 78% das empresas em todo o mundo começaram a usar a IA em pelo menos uma parte de seu trabalho, desde atendimento ao cliente até análise de dados — um aumento em relação aos 55% de apenas alguns anos atrás.

As empresas que utilizaram a IA em seu trabalho obtiveram resultados reais, incluindo resultados mais rápidos e melhor qualidade nas tarefas rotineiras. Graças a ferramentas mais inteligentes, muitas relatam uma economia de pelo menos 40 a 60 minutos por dia.

É claro que nem toda IA é criada da mesma forma, e a simples adoção não é suficiente para garantir esses resultados. É por isso que este artigo detalha as principais tendências de IA que dominaram 2025 — desde sistemas que agem em seu nome até maneiras pelas quais as equipes transformam conhecimento disperso em insights pesquisáveis.

Também compartilharemos como você pode aplicar essas mudanças ao trabalho da sua equipe agora mesmo.

Vamos começar com as mudanças maiores e mais impactantes de todas.

1. IA agênica e IA generativa

Em 2025, o ritmo das mudanças na IA fez com que ela deixasse de ser apenas uma assistente passiva. Ela se tornou uma colaboradora ativa. Isso marca uma mudança fundamental da IA que simplesmente responde a comandos para a IA que ativamente cumpre objetivos.

IA generativa

A IA generativa é um tipo de inteligência artificial que gera conteúdo original. Isso inclui texto, imagens, código e resumos, todos baseados nos padrões que ela aprendeu a partir de uma grande quantidade de dados de treinamento. Este ano, os grandes modelos de linguagem (LLMs) (que alimentam ferramentas de IA generativa e chatbots como ChatGPT, Claude e Gemini) tornaram-se significativamente melhores em compreender o contexto, gerar conteúdo mais preciso e trabalhar com vários tipos de dados ao mesmo tempo.

Tendências de IA generativa que dominaram 2025

Os principais desenvolvimentos em IA generativa deste ano incluíram:

Geração multimodal: a IA agora lida com texto, imagens e vídeo em fluxos de trabalho unificados, permitindo que você gere um resumo do projeto e uma imagem conceitual a partir do mesmo prompt.

Resultados sensíveis ao contexto: os modelos compreendem o histórico do seu projeto e as preferências da equipe, adaptando as respostas às suas necessidades específicas.

Colaboração em tempo real: ferramentas generativas agora funcionam em conjunto com a edição humana, permitindo que você e sua IA criem documentos juntos de maneira integrada.

Redução das alucinações: técnicas de base aprimoradas, como técnicas de base aprimoradas, como geração aumentada por recuperação (RAG) , tornam os resultados da IA mais confiáveis e factualmente precisos.

🧠 Curiosidade: As maiores vitórias da IA em 2025 vieram de equipes que incorporaram a IA diretamente em seus fluxos de trabalho diários, em vez de tratá-la como um projeto paralelo. Com o ClickUp Brain, a IA mais sensível ao contexto do mundo, incorporada diretamente ao ClickUp, você obtém suporte para saídas de texto e multimodais, diretamente dentro do seu espaço de trabalho. Ela usa o contexto da sua tarefa e do documento para personalizar as respostas, colabora com a edição humana e baseia as respostas nos dados do espaço de trabalho para reduzir alucinações. O resultado é uma IA que funciona em todos os formatos e fluxos de trabalho, sem exigir que as equipes troquem de ferramentas ou repitam o contexto. Faça qualquer pergunta ao ClickUp Brain e ele fornecerá insights analisando as informações existentes em seu espaço de trabalho. Você pode até mesmo mencioná-la em um comentário de tarefa digitando @brain — assim como faria com um colega — para obter ajuda com seu trabalho.

IA agênica

A IA agênica refere-se a sistemas de IA que podem planejar, executar tarefas de várias etapas e tomar decisões de forma independente para atingir um objetivo, sem a necessidade de intervenção humana constante. Enquanto a IA generativa cria conteúdo quando solicitado, a IA agênica toma a iniciativa. Ela divide seus objetivos em etapas menores e conclui fluxos de trabalho inteiros por conta própria.

Algumas características da IA agênica incluem:

Orientação para objetivos: ela entende seus objetivos de alto nível e trabalha retroativamente para criar um plano de ação concreto.

Execução em várias etapas: ela conclui fluxos de trabalho complexos, como a integração de um novo cliente, sem a necessidade de instruções passo a passo.

Integração de ferramentas: ela se conecta a outros sistemas para coletar informações e agir, como extrair dados de uma planilha para atualizar um painel de controle de projeto.

Autocorreção: ela pode identificar quando uma etapa do plano falha e ajustar sua abordagem de forma autônoma para ainda atingir a meta.

Tendências de IA agênica que dominaram 2025

Em 2025, tanto startups em estágio inicial quanto grandes empresas de tecnologia impulsionaram o uso prático da IA agênica:

A turma da Y Combinator da primavera de 2025 contou com cerca de 70 startups focadas em sistemas agênicos, destacando a forte crença dos investidores em fluxos de trabalho autônomos.

Startups específicas do setor : empresas de nicho nas áreas de saúde, finanças e automação de suporte (por exemplo, Cognition AI, Hippocratic AI, Penciled, Regal.ai) demonstraram autonomia em nível de agente em todos os setores.

Ampla inovação de plataforma : grandes empresas como AWS, Google, Microsoft e Salesforce incorporaram recursos de agência em ferramentas empresariais, desde a orquestração automatizada do fluxo de trabalho até assistentes sensíveis ao contexto.

Aquisições de startups de IA: no mundo do software de trabalho, essa tendência se manifestou como aquisições destinadas a preencher a lacuna entre o planejamento e a execução. Em dezembro de 2025, no mundo do software de trabalho, essa tendência se manifestou como aquisições destinadas a preencher a lacuna entre o planejamento e a execução. Em dezembro de 2025, a ClickUp adquiriu a startup de codificação de IA Codegen . O objetivo era claro: acelerar o desenvolvimento dos Super Agentes da ClickUp . Esses agentes são projetados para funcionar como colegas de equipe humanos. Eles podem criar software, avançar no trabalho e agir usando o contexto das tarefas, documentos e conversas dos usuários no ClickUp, não apenas prompts isolados.

Crie superagentes no ClickUp para automatizar tarefas de ponta a ponta, sem escrever uma única linha de código.

Os Super Agentes não se limitam a automatizar. Eles entendem, lembram e agem com contexto.

Os Super Agentes não se limitam a automatizar. Eles entendem, lembram e agem com contexto.

🧠 Curiosidade: os Super Agentes do ClickUp possuem mais de 500 habilidades humanas! Você pode atribuir tarefas a eles, @mencioná-los em um comentário ou fazer com que atualizem tarefas e resumos sem orientação constante. Isso transforma a coordenação repetitiva em trabalho de fundo, liberando sua equipe para se concentrar em decisões de maior valor. Isso só é possível em um espaço de trabalho convergente, onde o agente de IA tem contexto completo, eliminando a fragmentação que torna as ferramentas de IA independentes menos eficazes. 🎥 Assista a este vídeo para saber mais:

IA generativa x IA agênica em resumo

Aspecto IA generativa IA agênica Função principal Cria conteúdo sob demanda Toma medidas para atingir um objetivo Como funciona Responde a solicitações Planeja e executa etapas por conta própria Nível de iniciativa Reativo Proativo Resultados típicos Texto, imagens, código, resumos Fluxos de trabalho concluídos e atualizações de tarefas Envolvimento humano Necessário para cada prompt Necessária principalmente para orientação ou supervisão Ideal para Redação, brainstorming, resumo Coordenação, automação, acompanhamento

2. IA em robótica, saúde e veículos inteligentes

Este ano, a IA se tornou incorporada, indo além do software e entrando no mundo físico. Os robôs começaram a receber instruções verbais. Os dispositivos vestíveis começaram a fornecer dados em tempo real para decisões de cuidados médicos. Os carros passaram a tomar mais decisões por conta própria.

À medida que a IA se tornou física, os problemas mais difíceis passaram de “O modelo pode fazer isso?” para “As equipes podem gerenciar tudo ao redor dele?”. Como resultado, também vimos surgir cada vez mais ferramentas de gerenciamento de projetos baseadas em IA para equipes nas áreas de saúde, tecnologia e automotiva.

🤖 Robótica e automação

O chão de fábrica e o armazém ficaram muito mais inteligentes este ano com o surgimento de robôs humanóides e robôs colaborativos (cobots) trabalhando ao lado de equipes humanas:

No Japão, a Seven-Eleven fez uma parceria com a Telexistence para desenvolver robôs humanóides com o objetivo de lidar com a escassez de mão de obra no varejo e na logística.

ambientes industriais, empresas como Accenture e Schaeffler começaram a testar Em, empresas como Accenture e Schaeffler começaram a testar frotas de robôs humanóides de uso geral em fábricas digitais gêmeas, sugerindo projetos-piloto em que os robôs ajudam na inspeção, movimentação e tarefas rotineiras em chão de fábrica e armazéns.

Graças à convergência da IA generativa e da robótica, agora você pode controlar máquinas complexas com comandos simples em linguagem natural.

Um avanço importante na pesquisa em robótica em 2025 foi o surgimento dos modelos Vision-Language-Action (VLA), como Helix e Gemini Robotics. Esses modelos combinam percepção visual com compreensão da linguagem, permitindo que os robôs interpretem instruções em linguagem natural e ajam de acordo com elas com movimentos coordenados.

💡 Dica profissional: para as equipes de operações e produtos que gerenciam essas iniciativas de hardware e software, a coordenação entre engenharia, fabricação e logística pode ser um pesadelo. Prazos perdidos e falhas de comunicação levam a atrasos dispendiosos. Gerencie projetos complexos do início ao fim usando o ClickUp. Acompanhe as especificações de hardware, gerencie aprovações de etapas e resuma documentação técnica densa para partes interessadas não técnicas com o ClickUp para equipes de produto! Colabore em iniciativas de IA com o ClickUp para equipes de produto.

⌚️ Saúde e dispositivos vestíveis

Na área da saúde, a IA acelerou tudo, desde a descoberta de medicamentos até planos de tratamento personalizados. Dispositivos vestíveis e de monitoramento começaram a gerar fluxos contínuos de dados de pacientes, enquanto modelos de IA ajudaram a sinalizar riscos, sugerir tratamentos ou acelerar fluxos de trabalho de pesquisa. O objetivo não era substituir os médicos. Era apoiar decisões melhores e mais rápidas.

Dispositivos vestíveis inteligentes agora estão sendo combinados com algoritmos avançados para a detecção precoce de doenças . Pesquisadores demonstraram que modelos de IA treinados com dados de dispositivos vestíveis (como ECGs do Apple Watch) podem rastrear condições cardíacas estruturais com alta precisão.

Os fabricantes de dispositivos vestíveis lançaram aparelhos, como o anel inteligente Evie , com um chatbot de IA treinado em mais de 100.000 fontes de revistas médicas. O objetivo é fornecer orientações de saúde baseadas em dados revisados por pares, em vez de resultados genéricos.

💡 Dica profissional: as equipes de tecnologia da área da saúde enfrentam um difícil equilíbrio: elas precisam inovar rapidamente e, ao mesmo tempo, cumprir regulamentos de conformidade rigorosos, como a HIPAA. As ferramentas tradicionais de projeto muitas vezes carecem da segurança e flexibilidade necessárias para esse trabalho delicado. Mantenha um registro claro de quem acessou o quê e quando, e gerencie projetos com segurança com os controles avançados de permissão e trilhas de auditoria do ClickUp. Obtenha a documentação necessária para conformidade com os registros de auditoria do ClickUp, que fornecem dados detalhados de eventos e rastreiam tudo, desde logins de usuários até alterações em campos personalizados.

Veículos autônomos

Os veículos autônomos e semiautônomos continuaram a melhorar em 2025, especialmente em ambientes controlados, como rodovias e zonas piloto urbanas.

Waymo, da Alphabet , continuou a liderar a implantação de robôs-táxis, aumentando sua frota para cerca de 2.500 veículos e completando centenas de milhares de viagens pagas semanalmente em cidades como São Francisco, Phoenix e Los Angeles. Até o final do ano, ela realizou mais de , continuou a liderar a implantação de robôs-táxis, aumentando sua frota para cerca de 2.500 veículos e completando centenas de milhares de viagens pagas semanalmente em cidades como São Francisco, Phoenix e Los Angeles. Até o final do ano, ela realizou mais de 14 milhões de viagens , mais do que o triplo do total de 2024.

Empresas menores, como Zoox e Avride , também expandiram seus serviços em cidades selecionadas, sinalizando que essa não é apenas uma história da Waymo, mas uma mudança mais ampla em direção a redes autônomas de transporte por aplicativo.

A Tesla começou a operar seu serviço Robotaxi em Austin, Texas, testando viagens totalmente sem motorista em vias públicas.

Nos bastidores, esses sistemas dependem de várias camadas de IA trabalhando juntas. Eles estão percebendo o mundo, prevendo comportamentos, planejando ações e executando decisões em tempo real.

3. A ascensão da pilha de dados não estruturados

🧠 Curiosidade: estima-se que 90% dos dados mundiais foram gerados apenas nos últimos dois anos. Só em 2025, espera-se que o mundo tenha gerado 181 zettabytes de dados. Um zettabyte = 1000 exabytes, um bilhão de terabytes ou um trilhão de gigabytes!

É seguro dizer que a maioria das empresas em 2025 não tinha falta de dados. Na verdade, elas estavam soterradas por eles. O problema era onde esses dados estavam armazenados. A grande maioria das informações empresariais estava espalhada em documentos, e-mails, conversas de chat, notas de reuniões e gravações. Não em fileiras e colunas organizadas. E não em um único lugar.

Isso se tornou um problema real quando as equipes tentaram usar a IA no trabalho. As ferramentas de IA podem gerar respostas rapidamente, mas sem acesso a essas informações desorganizadas e não estruturadas, essas respostas muitas vezes carecem de contexto ou precisão. Você pode obter uma resposta, mas não a certa.

Ao mesmo tempo, as equipes começaram a investir em tecnologias que tornam esse tipo de dado utilizável. As ferramentas que permitem a pesquisa semântica e a recuperação baseada no significado cresceram mais rapidamente entre as tecnologias de infraestrutura de IA. O objetivo mudou de armazenar informações para realmente encontrá-las e usá-las quando necessário. Em 2025, a IA finalmente tornou todas essas informações pesquisáveis e acionáveis em escala.

A tecnologia que torna isso possível inclui:

Bancos de dados vetoriais: esses bancos de dados especializados armazenam informações como representações matemáticas, permitindo pesquisas baseadas em significado e contexto, não apenas em palavras-chave — um mercado que deve crescer para esses bancos de dados especializados armazenam informações como representações matemáticas, permitindo pesquisas baseadas em significado e contexto, não apenas em palavras-chave — um mercado que deve crescer para US$ 7,34 bilhões até 2030

Modelos de incorporação: eles convertem seu texto, imagens e áudio em vetores pesquisáveis que o banco de dados pode entender.

Gráficos de conhecimento: eles mapeiam as relações entre diferentes conceitos e entidades, ajudando a IA a entender como seu trabalho se conecta. eles mapeiam as relações entre diferentes conceitos e entidades, ajudando a IA a entender como seu trabalho se conecta.

Geração aumentada por recuperação (RAG): essa técnica combina pesquisa com geração de IA para fornecer respostas precisas e fundamentadas com base em seus documentos reais.

O problema da expansão do trabalho

Essa tendência expôs um problema maior: a dispersão do trabalho. O conhecimento estava espalhado por muitas ferramentas desconectadas, dificultando que as pessoas e a IA tivessem uma visão completa.

É por isso que muitas equipes começaram a migrar para plataformas de trabalho mais convergentes e alimentadas por IA, como o ClickUp. Esses são locais onde tarefas, documentos, bate-papos e arquivos coexistem e podem ser pesquisados como um todo. Quando as informações estão conectadas, a IA se torna mais útil, as respostas são mais confiáveis e as equipes gastam menos tempo pesquisando e mais tempo trabalhando.

📮 ClickUp Insight: O profissional médio passa mais de 30 minutos por dia procurando informações relacionadas ao trabalho — isso significa mais de 120 horas por ano perdidas vasculhando e-mails, threads do Slack e arquivos espalhados. Um assistente de IA inteligente integrado ao seu espaço de trabalho pode mudar isso. Conheça o ClickUp Brain. Ele fornece insights e respostas instantâneas, exibindo os documentos, conversas e detalhes de tarefas certos em segundos — para que você possa parar de pesquisar e começar a trabalhar. 💫 Resultados reais: equipes como a QubicaAMF recuperaram mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que representa mais de 250 horas por ano por pessoa — ao eliminar processos desatualizados de gerenciamento de conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

💡 Dica profissional: você pode encontrar qualquer coisa, em qualquer lugar, com a Pesquisa Empresarial de IA do ClickUp. Unifique a pesquisa em todo o seu conteúdo do ClickUp — incluindo ClickUp Docs, comentários, tarefas e bate-papos — e até mesmo obtenha resultados de aplicativos conectados, como Figma e GitHub. Encontre qualquer coisa em seu espaço de trabalho com a Pesquisa Empresarial.

4. Dados sintéticos

Dados sintéticos são informações geradas artificialmente que imitam os padrões dos dados do mundo real, sem conter detalhes confidenciais ou privados reais. É uma solução poderosa para treinar modelos de IA quando os dados reais são escassos ou protegidos por regulamentos de privacidade, como o GDPR.

Em 2025, a qualidade dos dados sintéticos melhorou drasticamente, levando a uma adoção mais ampla em casos de uso de missão crítica, desde a geração de cenários extremos para veículos autônomos até o aumento de conjuntos de dados de imagens médicas sem comprometer a privacidade dos pacientes.

Os sinais do mercado também refletem essa mudança. Em 2025, o mercado global de dados sintéticos foi avaliado em aproximadamente US$ 486 milhões , com forte crescimento esperado nos próximos anos.

5. Hardware e infraestrutura de IA

Os incríveis avanços da IA em 2025 foram impulsionados por uma revolução no hardware.

O mercado de chips de IA — incluindo GPUs, NPUs e silício personalizado — cresceu rapidamente, com estimativas apontando para cerca de US$ 203 bilhões em 2025 , à medida que a demanda por cargas de trabalho de IA aumentou.

A NVIDIA apresentou novas arquiteturas de GPU projetadas para acelerar o treinamento de modelos e a inferência em data centers. Ao mesmo tempo, a AMD introduziu sistemas de IA em escala de rack criados para oferecer maior largura de banda de memória e facilitar o dimensionamento em grandes implantações.

Os provedores de nuvem também tiveram um papel importante.

Na re:Invent 2025, a AWS anunciou novos chips e ferramentas personalizados para ajudar as empresas a executar grandes modelos de IA com mais eficiência.

A Tsavorite Scalable Intelligence registrou mais de US$ 100 milhões em pré-encomendas de chips de IA flexíveis, criados para suportar uma ampla gama de cargas de trabalho.

Juntos, esses avanços tornaram os modelos de IA maiores e mais rápidos mais acessíveis e práticos, impulsionando tudo, desde sistemas autônomos até análises empresariais cotidianas.

6. Governança, ética e regulamentação da IA

À medida que a IA se tornou mais poderosa, a necessidade de governança e regulamentação da IA tornou-se urgente. Este ano viu a implementação de estruturas importantes, como a Lei de IA da UE ( com disposições a entrar em vigor em fevereiro de 2025 ) e regras emergentes nos EUA, todas focadas em garantir que a IA seja desenvolvida e implantada de forma responsável.

As principais áreas da governança da IA incluem:

Classificação de risco: categorização dos sistemas de IA com base em seu nível potencial de dano

Requisitos de transparência: documentar como os sistemas de IA chegam às suas decisões

Auditoria de viés: testar ativamente os resultados da IA para garantir que eles não produzam resultados injustos ou discriminatórios. testar ativamente os resultados da IA para garantir que eles não produzam resultados injustos ou discriminatórios.

Supervisão humana: manter um nível adequado de controle humano sobre decisões de IA de alto risco. manter um nível adequado de controle humano sobre decisões de IA de alto risco.

Para as equipes que implantam IA, esse novo cenário cria desafios significativos. Agora você enfrenta requisitos de conformidade crescentes e responsabilidades pouco claras. Quem é responsável quando uma IA comete um erro? Como você documenta o processo de tomada de decisão de uma IA para os auditores?

💡 Dica profissional: crie seus fluxos de trabalho de governança de IA diretamente no ClickUp para otimizar a conformidade e o gerenciamento de riscos. Crie um inventário central de todos os sistemas de IA, acompanhe as tarefas de conformidade, gerencie avaliações de risco e mantenha uma trilha de auditoria completa — tudo no ClickUp. Garanta que apenas pessoal autorizado possa acessar modelos ou dados confidenciais de IA com os controles de permissão do ClickUp. Obtenha total transparência sobre as informações que sua IA está acessando, pois o ClickUp Brain opera com seus dados dentro do seu espaço de trabalho seguro.

7. IA e segurança cibernética

Na segurança cibernética, a IA provou ser uma faca de dois gumes em 2025. Por um lado, ela fortaleceu as defesas por meio da detecção mais rápida de ameaças e da resposta automatizada a incidentes. Por outro lado, ela deu aos invasores novas maneiras de ampliar os danos.

E-mails de phishing gerados por IA tornaram-se mais difíceis de detectar

Os deepfakes ficaram mais convincentes

Ataques que antes levavam dias para serem planejados agora podem ser lançados em minutos.

É claro que as organizações responderam. Um estudo do setor de 2025 descobriu que 68% das empresas investiram em proteção baseada em IA, como sistemas automatizados de detecção e resposta a phishing, para combater essas ameaças.

💡 Dica profissional: Nivele o campo de atuação da sua equipe de operações de segurança com o ClickUp. Gerencie todo o seu fluxo de trabalho de resposta a incidentes em um só lugar e acione instantaneamente os manuais de resposta quando uma ameaça for detectada usando o ClickUp Automations. Acompanhe as principais métricas de ameaças em tempo real e ajude os analistas a resumir rapidamente os relatórios de incidentes e os feeds de inteligência de ameaças com o ClickUp Dashboards e o ClickUp Brain. Use automações pré-construídas ou personalize-as com o ClickUp Automations.

Como aproveitar as tendências de IA em seu fluxo de trabalho

A maioria das equipes sabe que a IA é importante. O mais difícil é saber como integrá-la ao seu trabalho sem perder tempo e dinheiro ao longo do caminho. Adotar a IA sem um plano geralmente leva a confusão, sobrecarga de ferramentas e resultados decepcionantes.

A chave para uma transformação bem-sucedida da IA é começar pequeno e ganhar impulso. Em vez de tentar fazer o impossível, concentre-se em casos de uso de alto impacto e baixo risco que ofereçam valor imediato. Consolide seu trabalho em plataformas menos numerosas e mais conectadas para dar à sua IA o contexto necessário para ser realmente útil.

Aqui estão algumas medidas práticas que você pode tomar hoje:

Audite seu conjunto de ferramentas: identifique onde ferramentas desconectadas estão criando silos de informações.

Consolide o contexto: transfira seu trabalho para uma plataforma única e convergente, onde sua IA pode ter uma visão completa.

Comece com resumos: usar a IA para resumir documentos longos ou transcrições de reuniões é um ponto de partida de baixo risco e alto valor.

Documente o uso da IA: mantenha um registro simples de onde e como sua equipe está usando a IA para se preparar para futuras necessidades de governança.

Essas etapas ajudam as equipes a ganhar confiança com a IA, evitando complexidades desnecessárias.

Por que a expansão da IA se tornou um problema em 2025

À medida que a adoção da IA se acelerou, muitas empresas optaram por uma abordagem ampla em vez de profunda. Novas ferramentas foram adicionadas rapidamente, muitas vezes sem uma propriedade ou estratégia claras. O resultado foi a expansão descontrolada da IA: uma coleção crescente de ferramentas, modelos e plataformas de IA desconectadas, espalhadas por várias equipes.

No início, isso parecia inovador. Com o tempo, tornou-se exaustivo.

Uma pesquisa da ClickUp realizada em 2025 com mais de 1.000 profissionais do conhecimento descobriu que, embora as empresas tenham investido em dezenas de ferramentas de IA, a maioria dos funcionários usava regularmente apenas uma a quatro. Quase metade das equipes abandonou as ferramentas de IA que havia adotado no ano anterior. Muitos entrevistados disseram que se sentiriam indiferentes — ou até mesmo aliviados — se várias ferramentas fossem removidas.

A conclusão foi clara: mais IA não significava automaticamente um trabalho melhor.

A mudança da expansão descontrolada da IA para a consolidação da IA

Essas experiências levaram as equipes a repensar sua abordagem. Em vez de acumular mais ferramentas, muitas organizações começaram a consolidar a IA em plataformas onde o trabalho já acontece. A IA contextual tornou-se a estrela-guia.

Essa mudança marcou uma evolução em direção a espaços de trabalho de IA convergentes: ambientes onde tarefas, documentos, conversas e dados coexistem, e a IA é incorporada diretamente aos fluxos de trabalho diários, em vez de ser adicionada como uma camada superior.

E o ClickUp personifica essa mudança.

Em vez de oferecer a IA como um complemento independente, ela é incorporada diretamente ao espaço de trabalho onde as equipes planejam, colaboram e executam.

Desafio Abordagem tradicional Espaço de trabalho de IA convergente (ClickUp) Geração de conteúdo Ferramenta de redação de IA separada O ClickUp Brain gera no contexto Notas da reunião Aplicativo de transcrição independente O AI Notetaker cria tarefas automaticamente Pesquisa de conhecimento Pesquisas com várias ferramentas IA empresarial Pesquise em todo o trabalho Automação de tarefas Configuração manual em todas as ferramentas Automação de linguagem natural + Superagentes em um só lugar

Com o ClickUp, as equipes podem acessar IA generativa e agênica em um só lugar.

O ClickUp Brain gera conteúdo, resume o trabalho e responde a perguntas, enquanto os Super Agents automatizam ações em tarefas e projetos.

Priorize tarefas para ação a partir do seu espaço de trabalho usando as respostas contextuais do ClickUp Brain.

A Pesquisa de IA empresarial exibe informações de documentos, tarefas, comentários e ferramentas integradas, como Google Drive e Figma, enquanto controles de nível empresarial oferecem suporte à segurança e à governança.

Essa abordagem é fundamentalmente diferente de lidar com ferramentas de IA separadas. Ela fornece à IA o contexto necessário para ser realmente útil e reduz o número de sistemas que as equipes precisam gerenciar.

Com o ClickUp, você obtém um sistema completo de produtividade alimentado por IA em um só lugar, com recursos como o AI Notetaker para reuniões, o ClickUp Talk to Text para comandos de voz e acesso a vários modelos de linguagem de grande porte, incluindo os modelos mais recentes da Claude, Gemini e ChatGPT.

Use vários LLMs a partir de uma única interface no ClickUp.

O que isso significa para o futuro do trabalho

O futuro do trabalho não se trata de substituir os seres humanos pela IA. Trata-se de aumentar as capacidades humanas e automatizar o trabalho tedioso que atrapalha a inovação.

As equipes que adotam espaços de trabalho de IA convergentes, onde humanos e agentes de IA colaboram com contexto completo, ultrapassarão drasticamente aquelas que ainda lidam com uma dúzia de ferramentas desconectadas.

É assim que as equipes superam a dispersão do trabalho, a dispersão do contexto e a dispersão da IA e começam a obter valor real da IA.

Experimente o ClickUp gratuitamente para ver por si mesmo.

Perguntas frequentes (FAQs)

A IA generativa cria novos conteúdos, como textos ou imagens, quando solicitado, enquanto a IA agênica pode planejar e executar tarefas de várias etapas de forma autônoma para atingir um objetivo por conta própria.

Para gerentes de projeto, as tendências mais impactantes são a IA agênica para automatizar tarefas de coordenação, a pesquisa de dados não estruturados para encontrar informações rapidamente e as ferramentas de governança de IA para garantir o uso responsável.

Você pode começar usando os recursos de IA já integrados às ferramentas que usa todos os dias, como o ClickUp Brain. Concentre-se em recursos gratuitos ou incluídos para tarefas como resumir documentos antes de investir em ferramentas de IA especializadas e independentes.

Olhando para o futuro, espere ver a IA agênica se tornar ainda mais capaz, mais processamento de IA acontecer em dispositivos de ponta em vez da nuvem e novas estruturas regulatórias continuarem a tomar forma.