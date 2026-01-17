O que é pesquisa profunda? Um guia para a pesquisa empresarial com tecnologia de IA

As equipes estão afogadas em informações. O trabalhador do conhecimento médio alterna entre aplicativos quase 1.200 vezes por dia.

Isso significa gastar de 50 minutos a 1,8 horas todos os dias procurando respostas em documentos, chats e bancos de dados.

Você percebe o problema? O conhecimento crítico está fragmentado em sistemas que não se comunicam entre si. A pesquisa tradicional não consegue conectar os pontos. Ela procura palavras correspondentes e retorna uma lista de links.

Entre: Pesquisa profunda. Ela entende a intenção por trás da sua pergunta, conecta conceitos relacionados em todo o seu trabalho e apresenta respostas claras e acionáveis.

Abaixo, mostramos o que é pesquisa profunda, como ela muda a maneira como as equipes encontram informações e como ela ajuda você a gastar menos tempo pesquisando e mais tempo avançando no trabalho.

O que é pesquisa profunda?

A pesquisa profunda é uma abordagem de pesquisa empresarial com tecnologia de IA que usa mecanismos de pesquisa LLM avançados e grandes modelos de linguagem para entender o significado e a intenção por trás de uma pergunta.

Ela não se limita a comparar palavras-chave isoladamente. Usando inteligência artificial, ela compreende o contexto, as relações e os conceitos. Em seguida, extrai informações relevantes e insights importantes de fontes de dados conectadas, como grandes coleções de documentos.

Para entender por que isso é importante, é útil comparar a pesquisa profunda com a pesquisa tradicional baseada em palavras-chave. Aqui estão as diferenças entre elas:

Recurso Pesquisa tradicional por palavra-chave Pesquisa profunda com tecnologia de IA Método de pesquisa Corresponde a palavras-chave e frases exatas Entende a intenção, o contexto e a semântica da pesquisa Resultados Uma lista de links/arquivos onde as palavras-chave aparecem Reúne uma resposta com fontes citadas Compreensão do contexto Baixo. As pesquisas são tratadas isoladamente. Alta. Compreende o projeto, a pessoa e o contexto da conversa. Lidando com ambiguidades Ruim. “Apple” pode ser uma fruta ou uma empresa. Robusto. Inferir o significado a partir da função do usuário e da atividade recente Complexidade da consulta Ideal para pesquisas simples e factuais Excelente para perguntas complexas e com várias partes Aprendizado Retorna os mesmos resultados para a mesma consulta Melhora com o uso e o feedback

A pesquisa por palavra-chave funciona bem se você souber exatamente o que está procurando, mas a pesquisa profunda funciona quando você não sabe. Essa diferença existe porque a maioria das perguntas de trabalho não são claras ou isoladas. Elas soam como:

“O que foi decidido sobre este projeto?”

“Por que mudamos o cronograma?”

“O que está impedindo essa tarefa?”

“Alguém já resolveu esse problema?”

Para responder a essas perguntas, é necessário contexto, histórico e interpretação — ou seja, uma pesquisa inteligente. A compreensão semântica permite que a pesquisa profunda conecte discussões, decisões e documentos relacionados, mesmo quando eles não utilizam exatamente as mesmas palavras.

É isso que a torna “profunda”.

Essa diferença fica clara no momento em que você faz uma pergunta real sobre o trabalho. Então, quando você pergunta: “Qual é o status do lançamento do Atlas?”, a pesquisa profunda usa grandes modelos de linguagem para entender que:

“Atlas” é o nome de um projeto, não um livro de mapas.

“Status” provavelmente significa a fase atual, os bloqueadores e o próximo marco.

A resposta está em tarefas, cronogramas, comentários recentes e documentos de metas.

Em vez de fazer você procurar em uma ampla variedade de ferramentas, a pesquisa profunda conecta esses sinais em uma única resposta utilizável usando IA avançada.

⚡Arquivo de modelos: modelos gratuitos de base de conhecimento em Word e ClickUp

Como funciona a pesquisa profunda

A pesquisa profunda compreende como tarefas, documentos, conversas e decisões estão interligados. Na prática, isso significa:

Divida perguntas complexas em partes menores

A maioria das questões de trabalho é complexa. Elas contêm vários objetivos, suposições e follow-ups ocultos.

Quando você faz uma pergunta como: “Resuma o feedback do teste beta e o que estamos priorizando para a V2”, a pesquisa profunda não trata isso como uma única consulta.

Ele divide a pergunta em seus componentes básicos, encontra fontes relevantes e extrai as informações mais significativas usando IA avançada:

Encontre todos os documentos de feedback, resultados de pesquisas e comentários relevantes marcados como “beta”.

Identifique temas comuns, sentimentos e sugestões de melhorias.

Faça uma referência cruzada com o roteiro do produto V2 e os planos de sprint.

Reúna os dois em um resumo do “que ouvimos” e “o que estamos fazendo”.

Isso economiza o tempo que você gastaria pesquisando manualmente, mesmo que tenha um fluxo de trabalho organizado de gerenciamento de documentos.

💡 Dica profissional: seja específico em suas consultas de pesquisa. Em vez de “atualizações do projeto”, pergunte “quais obstáculos a equipe de design relatou esta semana?”. Mais contexto gera melhores resultados.

O que está atrasando as equipes não é o trabalho, mas a busca interminável. Os funcionários passam quase 30% do dia pesquisando em diferentes ferramentas. Veja como a Pesquisa Empresarial do ClickUp BrainGPT reúne informações de tarefas, documentos, comentários e aplicativos em um único lugar, para que as equipes possam começar a trabalhar mais rapidamente. A Pesquisa Empresarial do ClickUp torna a pesquisa contextual e conectada, transformando a forma como as equipes colaboram.

Reúna respostas de várias fontes

O contexto de trabalho raramente se limita a um único local. Uma única decisão pode estar dividida entre um documento, um comentário de tarefa, um resumo de reunião e uma mensagem de acompanhamento no chat.

A pesquisa tradicional encontra cada parte separadamente e deixa você conectar os pontos.

A pesquisa profunda faz esse trabalho por você. Ela recupera informações relevantes de todas as fontes conectadas: documentos, tarefas, chats, e-mails e até mesmo arquivos vinculados do Google Drive ou OneDrive.

E ele não apenas lista essas fontes. Ele as lê, identifica os pontos mais importantes e os transforma em uma resposta única e coerente, escrita em linguagem clara, com citações do conteúdo original para verificação. Veja um fluxo de trabalho conectado em ação aqui. 👇🏼

🔔 Lembrete: a pesquisa profunda funciona tão bem quanto seus dados. Documentos desatualizados, duplicatas e organização desorganizada produzem resultados confusos. Auditorias regulares de conteúdo e um software de gerenciamento de conhecimento configurado corretamente tornam a pesquisa útil.

Para que você pode usar a pesquisa profunda

Ferramentas de pesquisa profunda, como a Pesquisa Empresarial com IA, funcionam melhor quando a resposta que você procura não está em um único arquivo, mas está entrelaçada na estrutura do trabalho da sua equipe.

Alguns casos de uso da pesquisa profunda incluem 👇

1. Integração de novos funcionários

As primeiras semanas em uma nova função costumam parecer uma avalanche de informações. Você não precisa fornecer aos novos contratados uma longa lista de links e torcer para que eles consigam conectar os pontos.

Eles podem fazer perguntas simples de pesquisa.

📌 Exemplo: Quais são nossas melhores práticas para realizar uma reunião inicial com o cliente?

A pesquisa profunda consolida o modelo de reunião aprovado, destaca exemplos recentes de kickoffs bem-sucedidos e traz à tona conselhos de discussões anteriores sobre o que funcionou bem.

🏅 Resultado? Os novos membros da equipe se adaptam mais rapidamente porque estão aprendendo com resultados reais, e não com pastas desatualizadas ou explicações de segunda mão.

👀 Você sabia? Quando o conhecimento reside principalmente em conversas, em vez de documentação, as organizações tendem a repetir as mesmas decisões a cada 12 a 18 meses, à medida que as equipes mudam.

2. Preparando-se para as avaliações

Às vezes, as avaliações de desempenho podem se transformar em testes de memória. Os gerentes tentam reconstruir meses de trabalho a partir de notas dispersas, conquistas parcialmente lembradas e qualquer documentação que esteja à mão.

A pesquisa profunda muda isso. Um gerente pode fazer perguntas como:

Quais foram as principais contribuições dessa pessoa no último trimestre?

Quais projetos eles lideraram ou desbloquearam?

Que feedback eles receberam nas tarefas e discussões?

O sistema sintetiza sinais de tarefas, comentários, atualizações de projetos e documentação para apresentar um resumo fundamentado do impacto.

Avalie o desempenho com a pesquisa profunda com IA através do ClickUp Brain.

🏅 Resultado: as avaliações se tornam mais justas, mais baseadas em evidências e muito menos dependentes do viés da atualidade.

👀 Você sabia? Pesquisas científicas sobre recuperação de informações mostram que as pessoas reformulam a mesma consulta de pesquisa várias vezes porque não sabem como fazê-la “corretamente”. Sistemas que interpretam a intenção reduzem essa repetição.

3. Auditorias de projetos

Digamos que você esteja elaborando um relatório abrangente seis meses após o lançamento do produto. O problema é que ninguém se lembra por que as principais decisões foram tomadas.

É provável que surjam lacunas quando as auditorias dependem da memória. A pesquisa profunda preenche essas lacunas, reconstruindo o rastro das decisões do projeto ao longo de cronogramas, dependências e conversas.

Auditores e líderes de projeto podem fazer perguntas como:

Onde o escopo mudou e quem aprovou essa mudança?

Quais dependências causaram atrasos ou retrabalho?

Quais riscos foram identificados, mas nunca mitigados?

A pesquisa profunda extrai evidências de históricos de tarefas, alterações de status, comentários e documentos de apoio para mostrar como o projeto realmente se desenrolou, e não apenas como foi resumido.

🏅 Resultado: as auditorias de projetos passam de explicações retrospectivas para insights baseados em evidências que as equipes podem usar para melhorar o desempenho futuro.

💟 Bônus: Se você quiser explorar outros softwares de pesquisa empresarial, fizemos o trabalho pesado para você 👇

4. Encontrando decisões anteriores e contexto

As equipes geralmente se lembram do que foi decidido, mas esquecem por quê. Quando as perguntas ressurgem meses depois, o contexto fica enterrado em notas de reuniões, comentários e conversas paralelas.

Com a pesquisa profunda, você pode perguntar:

Por que escolhemos essa abordagem?

Que alternativas foram discutidas?

Quem aprovou a decisão final?

Dessa forma, você obtém uma visão consolidada do caminho da decisão.

Torne todas as transcrições de reuniões, decisões e discussões pesquisáveis com o ClickUp Brain.

🏅 Resultado: equipes e analistas de pesquisa avançam com confiança, contando com informações atualizadas.

👀 Você sabia? Um estudo da Forrester descobriu que os funcionários gastam até 30% de sua semana de trabalho apenas procurando informações. A pesquisa profunda aborda diretamente esse impacto na produtividade.

Pesquisa profunda x pesquisa aprofundada

A pesquisa profunda é frequentemente confundida com pesquisa aprofundada.

É claro que ambos dependem da IA, mas resolvem problemas muito diferentes. As principais diferenças são 👇

Aspect Pesquisa profunda Pesquisa aprofundada Objetivo Extraia informações de seus aplicativos e documentos conectados e obtenha uma visão clara do que já é conhecido. Explore um tópico em profundidade e produza novas ideias, estratégias ou planos com base em seus dados e no contexto externo. Pergunta principal “Que informações já temos sobre X?” “O que devemos fazer em relação a X?” ou “Quais são as implicações de X?” Mentalidade do usuário Você deseja uma resposta específica ou um resumo dos seus dados conhecidos Você deseja formar uma opinião, planejar os próximos passos ou criar novas abordagens. Exemplo “Quais foram as três principais razões para a perda de clientes no último trimestre, de acordo com nossos relatórios?” “Com base nas tendências do mercado e em nossos dados de rotatividade, quais novas estratégias de retenção devemos testar no próximo trimestre?” Resultado Uma resposta direta que aponta para documentos, notas ou relatórios reais, mostrando exatamente de onde vêm as informações. Um resumo escrito, lista de ideias ou plano que combina dados internos com contexto externo e sugere as próximas ações. Escopo das informações Limitado ao seu espaço de trabalho e aplicativos vinculados, como o Salesforce. Utiliza seus dados internos, além de um conhecimento mais amplo de IA e informações públicas, para sugerir novas possibilidades. Usado para Atualizar-se sobre um projeto Encontrar processos documentados Compilar evidências para relatórios Responder a uma pergunta factual sobre trabalhos anteriores Brainstorming de ideias para campanhas Elaboração de seções de um plano estratégico Geração de hipóteses para testes Descoberta de novas oportunidades de mercado

Em resumo, uma pesquisa profunda fornece o que você já sabe, para que você não perca tempo procurando fatos. A pesquisa profunda ajuda você a descobrir o que fazer a seguir usando tanto seus dados quanto fontes online.

📮 ClickUp Insight: Mais da metade dos entrevistados digita em três ou mais ferramentas diariamente, lutando contra a “ proliferação de aplicativos ” e fluxos de trabalho dispersos. Embora possa parecer produtivo e ocupado, seu contexto está simplesmente se perdendo entre os aplicativos, sem mencionar o desgaste energético causado pela digitação. O BrainGPT reúne tudo isso: fale uma vez e suas atualizações, tarefas e notas vão parar exatamente onde devem estar no ClickUp. Chega de alternar entre janelas, chega de caos — apenas produtividade centralizada e integrada.

Como usar a pesquisa profunda no ClickUp

Agora que você já sabe o que a pesquisa profunda pode fazer, a próxima pergunta é: como usá-la em seu fluxo de trabalho?

Você não pode simplesmente ligá-la e desligá-la. Ela funciona melhor quando faz parte das ferramentas que sua equipe já usa. Onde projetos, documentos, conversas e metas se unem.

Conheça o ClickUp, o primeiro espaço de trabalho convergente com IA do mundo.

Ela aplica a pesquisa com IA em todos os aspectos do trabalho, ajudando você a encontrar respostas e agir com base nelas sem sair do espaço de trabalho. Ela elimina a dispersão desnecessária do trabalho, reunindo todas as suas tarefas em uma única plataforma.

Abaixo, mostramos como fazer isso 👀

Pesquise em todos os cantos do trabalho

A Pesquisa Empresarial do ClickUp foi projetada para revelar respostas a partir de tudo com que sua equipe trabalha.

A pesquisa abrange:

Ativos e objetos do ClickUp , incluindo tarefas, documentos, quadros brancos, painéis, bate-papos, espaços, pastas, listas e anexos

Objetos de integração de terceiros, como documentos, fontes da web, planilhas, slides, PDFs e pastas de ferramentas conectadas que você usa no dia a dia.

O que é indexado depende do acesso. Se o usuário que configura uma conexão pode ver os dados em uma ferramenta conectada e se for um tipo de objeto compatível, ele se torna pesquisável. Isso garante que os resultados permaneçam precisos, compatíveis com as permissões e relevantes.

Veja como isso facilita sua vida. 😎

Como todo o seu trabalho já está no ClickUp, a Pesquisa Empresarial oferece pesquisa aprofundada e visibilidade em tempo real em todo o seu espaço de trabalho.

Resolva o problema oculto da perda de tempo com a expansão do trabalho com a Pesquisa Empresarial com IA do ClickUp.

Veja como usá-la 👇

Na barra de ferramentas do ClickUp, abra o ClickUp AI.

Na seção Pesquisa do modelo, selecione Pesquisa profunda.

Digite sua pergunta complexa em linguagem natural e pressione Enter.

Encontre informações difíceis de localizar em todo o seu espaço de trabalho com a Pesquisa com IA do ClickUp Enterprise.

Em seguida, você também pode realizar as seguintes ações 👇

Copiar: Copie o texto para colá-lo manualmente em outro local. Você também pode copiar manualmente qualquer parte do texto gerado.

Crie uma tarefa: crie uma tarefa a partir da resposta.

Crie um documento: crie um documento Doc ou PDF a partir da resposta.

Tente novamente: esta seleção gera uma resposta ligeiramente diferente.

Curta ou não curta: vote positivamente ou negativamente na resposta para nos ajudar a melhorar a IA do ClickUp.

Obtenha respostas ricas em contexto para suas perguntas.

O ClickUp Brain foi criado para eliminar a dispersão da IA, incorporando inteligência diretamente em seus fluxos de trabalho.

Essa IA contextual compreende seu trabalho, suas ferramentas, os dados da sua empresa e seu contexto.

Assim, quando você perguntar ao BrainGPT “O que está atrasando este projeto?”, você obterá os obstáculos relacionados a tarefas reais, dados relevantes, dependências e responsáveis.

Analise dados complexos de várias fontes

O Brain unifica vários modelos externos de IA e fontes de dados, atuando como uma camada de orquestração.

Você não precisa alternar entre ChatGPT, Claude, Gemini e diferentes unidades para acessar diferentes recursos. Ele seleciona o modelo certo para a tarefa, ao mesmo tempo em que baseia todas as respostas nos dados do seu espaço de trabalho.

Acesse vários modelos de IA em seu espaço de trabalho

Faça pesquisas por voz

Digitar nem sempre é a maneira mais rápida de pesquisar, especialmente quando as ideias surgem no meio de uma reunião ou durante a revisão do trabalho.

O Talk to Text do ClickUp permite que você faça pesquisas e perguntas usando sua voz, sem interromper seu fluxo de trabalho.

Capture ideias, compartilhe instruções e realize tarefas quatro vezes mais rápido com o Talk to Text no ClickUp BrainGPT.

Você pode falar naturalmente, e o BrainGPT converte sua entrada em uma consulta sensível ao contexto que pesquisa tarefas, documentos, conversas e dados conectados.

💡 Dica profissional: incentive as equipes a tratar a pesquisa como uma memória compartilhada. Treine-as para adicionar tags, atualizar títulos e contribuir com perguntas frequentes para que o sistema continue a melhorar. A pesquisa é tão inteligente quanto as pessoas que a alimentam.

🚀 Vantagem do ClickUp: os Super Agentes do ClickUp levam a pesquisa aprofundada um passo adiante — desde encontrar respostas até agir. Os Super Agentes podem: Monitore seu espaço de trabalho continuamente

Detecte padrões, riscos ou informações ausentes

Acione ações em várias etapas com base no que for encontrado. Exemplo: um Super Agente pode monitorar projetos paralisados, aprovações pendentes ou bloqueadores não resolvidos e, em seguida, exibi-los automaticamente ou tomar medidas predefinidas. Assista a este vídeo para saber mais sobre os Super Agentes 👇

Melhores práticas de pesquisa profunda para equipes

Para obter o máximo valor da Pesquisa Empresarial com IA, siga estas práticas recomendadas ⭐

1. Concentre-se nas perguntas certas

A pesquisa profunda é mais eficaz em grandes espaços de trabalho com muitos dados e para pesquisas complexas com várias etapas. Se você precisar de um único arquivo ou tiver uma pergunta simples e específica sobre um local, será mais rápido usar o prompt padrão de IA ou um filtro de localização.

Lembre-se de que a pesquisa profunda funciona melhor quando as decisões, atualizações e resultados são documentados onde o trabalho realmente acontece. Quanto mais claro for o seu sistema de registro, mais precisas serão as suas respostas.

2. Faça perguntas naturais

Defina sua pesquisa da mesma forma que você perguntaria a um colega de equipe que conhece o trabalho.

❌ Digitar “orçamento do terceiro trimestre”

✅ Experimente: “Quais foram as três razões por trás da realocação do orçamento do terceiro trimestre para a equipe de marketing?”

Quanto mais contexto você fornecer, melhor será a resposta.

3. Acompanhe os follow-ups

Quando a pesquisa profunda sugerir perguntas complementares, use-as. Elas ajudam a refinar sua pesquisa sem precisar recomeçar, para que você possa se aprofundar e obter uma visão completa.

4. Verifique e aja

Verifique as fontes que a pesquisa profunda exibe para garantir que sejam relevantes e precisas. Em seguida, coloque os insights em prática criando uma tarefa, iniciando um documento ou fazendo uma anotação.

5. Especifique exclusões

Se houver informações desnecessárias, instrua a Pesquisa Profunda a ignorá-las.

📌 Exemplo: “Excluir tarefas de marketing” ou “Dados de origem de 2023 a 2025” mantém seus resultados de pesquisa relevantes.

6. Mencione o formato de saída

Se você precisar de uma lista, resumo ou ordem de prioridade, peça. Isso pode incluir algo como “Liste os cinco maiores riscos do projeto, classificados por gravidade”. Isso economiza tempo e facilita a ação com base nos resultados da pesquisa.

7. Resuma conteúdos longos

Se os resultados incluírem documentos ou tópicos longos, peça ao ClickUp BrainGPT para resumir. Isso economiza tempo, garante que nenhum detalhe importante seja perdido e ajuda você a se concentrar no seu trabalho, em vez de ler tudo sozinho.

🔔 Lembrete amigável: nem sempre é necessário fazer uma pesquisa completa e profunda em todo o seu espaço de trabalho. O ClickUp permite que você use a IA em qualquer lugar — diretamente dentro de uma tarefa, documento, comentário ou espaço — quando sua pergunta estiver relacionada a um trabalho específico. Essa IA baseada em localização automaticamente direciona a pergunta para o item que você está visualizando, para que as respostas sejam mais focadas e rápidas. Faça uma pergunta à IA de qualquer lugar do seu espaço de trabalho Use isso quando: Você está analisando uma tarefa e deseja obter contexto sobre seu histórico ou obstáculos.

Você está dentro de um documento e precisa de esclarecimentos ou de um resumo

Você deseja insights relacionados a um projeto, não a todo o espaço de trabalho. A pesquisa profunda ajuda na descoberta entre espaços de trabalho. A IA baseada em localização é melhor quando o contexto já está claro e você só precisa de respostas.

Limitações da pesquisa profunda a serem consideradas

Aqui estão algumas limitações da pesquisa profunda que você deve conhecer:

1. Permissões de acesso adequadas

A pesquisa empresarial com IA do ClickUp só vê o que tem permissão para ver. Pastas privadas, espaços ou aplicativos conectados não aparecerão, a menos que você conceda acesso. Isso mantém seus dados seguros, mas significa que algumas respostas podem não aparecer se estiverem em áreas restritas.

2. Qualidade dos dados

A pesquisa profunda só funciona com arquivos e pastas organizados. Isso significa que ela não consegue ler dados silenciosos, que são informações em ferramentas não conectadas, arquivos locais ou conversas. Tarefas sem título, documentos vagos ou decisões ocultas em chats também dificultam a pesquisa profunda de conectar os pontos.

3. Julgamento humano necessário

A pesquisa profunda realiza uma pesquisa na base de conhecimento, mostra as fontes e sugere conexões, mas não toma decisões. Você e sua equipe ainda são responsáveis por interpretar os resultados e agir de acordo com eles.

4. Escopo e desempenho da consulta

Consultas complexas podem demorar mais tempo, pois a pesquisa profunda faz uma varredura mais detalhada. Resumir tudo sobre a identidade da sua marca levará mais tempo do que revisar as prioridades desta semana para uma equipe. Para pesquisas rápidas, a pesquisa padrão ou o chat com IA podem ser a opção mais rápida.

5. Verificação da fonte

Às vezes, a IA pode gerar informações plausíveis, mas incorretas. A Pesquisa Profunda do ClickUp reduz esse risco, baseando as respostas em seu espaço de trabalho e mostrando os links das fontes. No entanto, sempre verifique essas fontes para garantir que as informações sejam precisas.

📚 Leia também: Os melhores mecanismos de pesquisa com IA que você precisa ter em seu conjunto de tecnologias

O futuro da pesquisa profunda

A pesquisa profunda já está mudando a forma como as equipes recuperam informações, mas isso é apenas o começo. Veja para onde ela está indo:

1. Torne-se mais antecipatório e consciente do contexto

A pesquisa profunda compreenderá sua função, tarefas, calendário e estágio do projeto. Ela encontrará documentos relevantes, lembrará você de decisões anteriores e sinalizará possíveis conflitos antes que se tornem problemas.

2. Automatize a busca por respostas e a geração de relatórios

Você pode gerar automaticamente um resumo do projeto com base em trabalhos semelhantes anteriores ou obter um relatório de status semanal elaborado a partir de atualizações de tarefas, sentimentos em chats e alterações em documentos, tudo com um único comando.

3. Acione ações, não apenas respostas

A pesquisa profunda pode começar a sugerir ações, não apenas mostrar os resultados mais relevantes. Por exemplo, ela pode sinalizar uma aprovação de cliente paralisada, oferecer o envio de um lembrete, ajustar o cronograma e notificar a equipe com um único clique.

4. Personalize o conhecimento para cada função

Em vez de uma barra de pesquisa genérica, a pesquisa profunda aprenderá os padrões seus e da sua equipe para fornecer conhecimentos que só você consideraria importantes. Por exemplo, se você é um profissional de marketing, ela pode chamar a atenção para novos dados de desempenho de campanhas.

5. Conecte o trabalho entre plataformas e equipes

A pesquisa profunda funcionará em várias plataformas e espaços de trabalho autorizados, facilitando a localização das informações certas, independentemente de onde elas estejam.

Encontre as respostas ocultas em seu trabalho com a pesquisa profunda do ClickUp.

Encontrar informações no trabalho não precisa atrasar você.

A perda de produtividade e o atraso nas decisões são consequências das informações presas em silos e do contexto disperso.

A Pesquisa Empresarial da ClickUp compreende o contexto, tarefas complexas e como o conhecimento flui no trabalho real. Em vez de forçar as equipes a vasculhar pastas, chats e painéis, ela apresenta respostas baseadas em tarefas, documentos, conversas e ferramentas conectadas.

Se você deseja parar de pesquisar em seu trabalho e começar a perguntar o que precisa saber, inscreva-se gratuitamente no ClickUp. Encontre as respostas que já estão ocultas em seu trabalho.