De acordo com nossa pesquisa sobre a eficácia das reuniões, 12% dos entrevistados consideram as reuniões superlotadas, 17% dizem que elas são muito longas e 10% acreditam que elas são, em sua maioria, desnecessárias.

E você pode culpá-los quando quase 50% das reuniões duram uma hora ou mais?

Mas elas precisam ser tão longas? Não podemos substituir essas reuniões longas e muitas vezes improdutivas por “reuniões” rápidas e focadas, chamadas “SyncUps”?

A resposta curta: sim, podemos.

A resposta longa ou o passo a passo? É disso que trata esta publicação no blog!

Abaixo, mostramos como substituir as reuniões gerais no Zoom pelo ClickUp SyncUp.

O problema com as reuniões tradicionais com todos os funcionários

Antes de falarmos sobre a substituição das reuniões com todos os funcionários, vamos entender por que as reuniões no Zoom não estão mais proporcionando um alinhamento consistente da equipe.

Problemas de agendamento e conflitos de fuso horário

De acordo com uma pesquisa da Microsoft Work Trend, as reuniões agendadas após as 20h aumentaram 16% em relação ao ano anterior entre os funcionários que trabalham em diferentes fusos horários globais.

Embora a colaboração no local de trabalho tenha se tornado mais fácil do que nunca, gerenciar reuniões no Zoom em diferentes fusos horários tornou-se exponencialmente mais difícil. Alguém da sua equipe está sempre comprometendo seu horário de trabalho para participar de reuniões com todos os funcionários.

Participação passiva

Quase 67% dos funcionários se distraem durante reuniões virtuais. Eles ficam checando e-mails no celular, enviando mensagens de texto, sonhando acordados, navegando na Internet ou realizando tarefas domésticas.

Longe de serem interativas, a maioria das reuniões com todos os funcionários acaba sendo dominada pelas vozes mais altas. Um pequeno grupo fala, alguns reagem e o resto fica em silêncio.

Visibilidade limitada após a reunião

Quais são as semelhanças entre as reuniões menos produtivas?

Sem notas de acompanhamento, resumos ou itens de ação compartilhados após a reunião.

A reunião perde participantes importantes e, como resultado, as decisões ficam paralisadas.

Sem agenda ou material de leitura prévia fornecido com antecedência

De acordo com o Calendly, eles são consistentes em reuniões internas e externas.

Em outras palavras, após uma reunião no Zoom, alguém precisa inserir manualmente as ações a serem realizadas, atribuir responsabilidades, definir prazos e adicionar contexto à ferramenta de gerenciamento de projetos.

Essa cópia e colagem e mudança de contexto resultam no que gostamos de chamar de Work Sprawl, onde ideias, tarefas e acompanhamentos ficam espalhados por uma confusão de ferramentas — e isso acaba custando às equipes mais de quatro horas por funcionário por semana!

📮 ClickUp Insight: Os resultados de nossa pesquisa sobre a eficácia das reuniões indicam que 42% das equipes usam clipes gravados (21%) ou ferramentas de gerenciamento de projetos (21%) para trabalho assíncrono. Mas essas ferramentas podem frequentemente exigir ferramentas adicionais, assinaturas separadas, logins e curvas de aprendizado. Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp facilita a comunicação assíncrona. Acesse videoclipes, mensagens de voz, fluxos de trabalho de projetos, documentos colaborativos e um bloco de notas com IA integrado — tudo em um único espaço de trabalho. Por que gerenciar várias assinaturas e informações dispersas quando uma única solução pode otimizar todo o seu fluxo de trabalho? 💫 Resultados reais: As equipes que utilizam os recursos de gerenciamento de reuniões do ClickUp relatam uma redução impressionante de 50% em conversas e reuniões desnecessárias!

Oportunidades de alinhamento perdidas

Nem todos podem participar ao vivo. E mesmo quando participam, nem todos se sentem à vontade para falar.

As principais atualizações são compartilhadas uma vez, em um único momento com prazo determinado. Quem perde a reunião depende de resumos de segunda mão ou gravações incompletas. As perguntas surgem mais tarde em chats privados, tópicos paralelos ou chamadas de acompanhamento.

A maioria das reuniões remotas com todos os funcionários funciona como transmissões. A liderança compartilha resultados trimestrais, anúncios de produtos ou mudanças nas políticas, enquanto todos os outros ouvem.

Esse formato força as pessoas a interromperem seu trabalho intenso para consumir informações que poderiam ter sido revisadas de forma assíncrona. Uma apresentação de slides, uma atualização gravada ou um breve resumo escrito transmitiriam a mesma mensagem, sem interromper o dia.

Esse tempo perdido não inclui o custo da mudança de contexto. Pesquisas mostram que pode levar até 23 minutos para recuperar o foco em uma tarefa depois de ser interrompido durante um trabalho intenso.

👀 Você sabia? Uma reunião aparentemente inofensiva no Zoom está causando cinco tipos distintos de fadiga: geral, visual, social, motivacional e emocional. A Escala de Exaustão e Fadiga do Zoom (Escala ZEF), desenvolvida por pesquisadores de Stanford, mede cientificamente esse fenômeno.

Então, qual é a solução para o cansaço do Zoom?

Abaixo, mostramos como hospedar um check-in com todos os funcionários de forma assíncrona.

O que é o ClickUp SyncUp e por que ele funciona para todos os funcionários

Colabore com sua equipe instantaneamente com o ClickUp SyncUp.

O ClickUp SyncUp é uma ferramenta de reunião e colaboração com inteligência artificial que permite iniciar chamadas de áudio e vídeo instantâneas com sua equipe dentro do seu espaço de trabalho do ClickUp.

Inicie chamadas individuais e em grupo com sua equipe para resolver rapidamente dúvidas e obstáculos.

Os SyncUps fazem parte do ClickUp Chat e estão disponíveis em todos os planos, incluindo o plano gratuito. Você pode iniciar um SyncUp a partir de qualquer DM ou canal do ClickUp Chat. Além disso, é possível gravar a discussão e transcrevê-la com o ClickUp AI Notetaker.

Todas as gravações ficam vinculadas ao chat, à tarefa do ClickUp ou ao projeto relevante. Transforme discussões em resultados rastreáveis para que não se percam ou sejam esquecidas.

Veja como isso ajuda a tornar a comunicação mais clara nas suas reuniões com todos os funcionários:

Contexto integrado

A melhor parte do SyncUps é sua integração com o seu trabalho real. Você pode iniciar um SyncUp em um canal de bate-papo específico ou mensagem direta e manter suas conversas ancoradas.

Você também pode compartilhar arquivos e documentos de referência em uma chamada do SyncUp e anexar tarefas específicas relevantes para a discussão.

📌 Exemplo: A equipe de TI está implementando novos requisitos de autenticação de dois fatores. Durante uma chamada SyncUp com todos os funcionários, eles demonstram o processo de configuração compartilhando sua tela e explicando os problemas comuns que os funcionários podem enfrentar.

Após a chamada, o link da gravação do SyncUp é adicionado à tarefa de segurança de TI e incorporado diretamente em um documento do ClickUp que serve como guia oficial de implementação. O documento inclui instruções passo a passo, capturas de tela e perguntas frequentes, tudo em um só lugar.

À medida que as atualizações chegam, o documento é revisado em vez de iniciar novas conversas. Os funcionários sabem exatamente onde encontrar as orientações mais recentes. A equipe de TI evita perguntas repetidas ou reuniões de acompanhamento. O resultado é uma única fonte de verdade, autoatendível, que permanece conectada ao trabalho por trás da implementação.

Mesmo os membros da equipe que não participaram da chamada podem assistir à gravação e acessar o documento exato mencionado pela liderança.

📮 Insight do ClickUp: os profissionais do conhecimento enviam em média 25 mensagens por dia, buscando informações e contexto. Isso indica uma quantidade considerável de tempo perdido rolando a tela, pesquisando e decifrar conversas fragmentadas em e-mails e chats. 😱 Se você tivesse uma plataforma inteligente que conectasse gerenciamento de tarefas, projetos, bate-papo e e-mails (além de IA!) em um só lugar. Mas você tem: experimente o ClickUp!

Resumos e transcrições com tecnologia de IA

A melhor parte do SyncUps é que todos podem ver o mesmo SyncUp sem precisar estar online ao mesmo tempo.

Eles podem acessar a gravação, a transcrição ou o resumo para obter o contexto.

Navegue pelos resumos gerados por IA da reunião de check-in com todos os funcionários no Zoom dentro do ClickUp para saber quais são as ações a serem tomadas.

Tudo, incluindo atualizações, progresso e obstáculos, está acessível dentro das suas tarefas, documentos e bate-papos do ClickUp.

⭐ Bônus: Com o ClickUp Enterprise AI Search, você pode recuperar informações de suas notas dentro do seu espaço de trabalho ClickUp em segundos, e isso também usando comandos em linguagem natural. Por exemplo, se você estiver ausente do escritório por uma semana, basta pedir ao assistente de IA para obter os detalhes da reunião e os itens de ação do SyncUp da semana passada. Obtenha resumos de reuniões com contexto no ClickUp com a Pesquisa Empresarial alimentada por IA.

Itens de ação nativos vinculados a tarefas

A responsabilidade desaparece assim que sua chamada termina no aplicativo Zoom. Mas com o ClickUp SyncUps, as discussões podem ser rapidamente vinculadas a tarefas rastreáveis, pois tudo fica dentro do mesmo espaço de trabalho.

Por exemplo, se um resumo da reunião incluir um item de ação, você pode pedir ao ClickUp Brain, o assistente de IA nativo do ClickUp, para criar a tarefa relevante usando o contexto do Workspace.

👀 Você sabia? Reuniões consecutivas por vídeo podem causar estresse acumulado em seu cérebro. De acordo com o laboratório de neurociência da Microsoft, usando tecnologia EEG, apenas 10 minutos de intervalo entre as reuniões trazem os níveis de estresse de volta à linha de base. As reuniões tradicionais com todos os funcionários roubam da sua equipe esses períodos cruciais de recuperação mental.

Nem todas as atualizações exigem que todos na empresa participem da reunião.

📌 Exemplo: em vez de agendar uma reunião recorrente para revisão de design, o líder de design grava um breve vídeo SyncUp diretamente no canal de bate-papo da equipe de design.

O que acontece:

O designer grava um SyncUp de 4 minutos percorrendo as telas atualizadas do Figma.

Eles explicam o que mudou, por que mudou e onde é necessário feedback.

O SyncUp é publicado no canal de bate-papo geral vinculado à tarefa de design relevante.

Como a equipe responde:

Os gerentes de projeto e engenheiros assistem ao vídeo de forma assíncrona.

Os comentários são exibidos como comentários encadeados vinculados ao vídeo.

Feedback específico é convertido em tarefas de acompanhamento, como “Atualizar estado vazio” ou “Explorar cor alternativa para CTA”.

Nenhum contexto é perdido, pois o vídeo, os comentários e as tarefas ficam todos juntos.

Por que isso funciona para equipes de design:

Os designers não precisam repetir o mesmo passo a passo várias vezes.

Os fusos horários deixam de impedir a colaboração.

As decisões e a lógica do projeto são documentadas automaticamente.

Compartilhe atualizações de produtos ou mudanças nas políticas publicando mensagens de bate-papo em Anúncios, Discussões ou Ideias no ClickUp Chat.

Qualquer pessoa da organização pode abrir a gravação para visualizar a transcrição ou gerar um resumo. É possível até mesmo enviar perguntas diretamente na conversa do chat.

Engajamento constante

O que os funcionários fazem quando têm dúvidas enquanto assistem aos SyncUps gravados?

Eles podem deixar um comentário com data e hora no vídeo e atribuí-lo à pessoa que pode resolver especificamente essa dúvida. Esses comentários permanecem visíveis na Atividade de Clips para que todos possam consultá-los.

Dito isso, todas as SyncUps gravadas permanecem no Clips Hub como ClickUp Clips.

Veja como os Clips ajudam a impulsionar a comunicação assíncrona:

👀 Você sabia? 66% das reuniões se tornam improdutivas no momento em que os funcionários param de compartilhar ideias. E não é preciso muito: basta rejeitar a sugestão de alguém uma vez durante uma reunião com todos os funcionários, e essa pessoa ficará calada nas próximas cinco. Esse único desânimo cria um efeito cascata, tornando todas as suas reuniões improdutivas.

Como hospedar check-ins assíncronos com todos os funcionários usando o ClickUp SyncUp

Veja como você pode usar o ClickUp SyncUp para compartilhar atualizações em toda a empresa, sem exigir a presença de todos em uma reunião com todos os funcionários.

Etapa 1: defina diretrizes claras para a comunicação com todos os funcionários

Para que a comunicação assíncrona seja bem-sucedida, defina diretrizes de comunicação claras.

Crie um documento ClickUp estruturado, estabelecendo diretrizes claras de comunicação. Esclareça:

Que tipo de reuniões são obrigatórias e exigem presença ao vivo, e quais são opcionais (assistir à gravação posteriormente)?

Com quanto tempo de antecedência as reuniões SyncUp com todos os funcionários devem ser agendadas para equipes globais?

Os funcionários devem participar de chamadas ao vivo fora do horário de trabalho ou é aceitável assistir à gravação?

Como os membros da equipe devem confirmar que viram a mensagem ou atualização

Com que rapidez os comentários sobre as gravações do SyncUp para todos os funcionários devem ser respondidos?

Onde fica todo o conteúdo arquivado de todas as equipes e como pesquisar atualizações anteriores

Prazos de resposta às mensagens (alta prioridade em até 4 horas, atualizações padrão em até 24 horas)

Depois de documentar isso, planeje quais estratégias de comunicação (Clips, SyncUp, mensagens de chat) se encaixam em diferentes cenários. Aqui está uma estrutura:

Tipo de atualização Formato Como isso é eficaz? Resultados trimestrais, mudanças estratégicas Clipes e documentos Dê tempo às pessoas para analisar os números e refletir sobre as implicações antes de fazer perguntas. Demonstrações de produtos, orientações sobre recursos Clipes com compartilhamento de tela As equipes podem pausar, repetir etapas complexas e consultar o fluxo de trabalho exato ao implementar. Reestruturação organizacional, mudanças na liderança Live SyncUp (curto) + Clip de acompanhamento As perguntas e respostas em tempo real resolvem as dúvidas imediatamente, e o Clip fornece uma referência permanente para aqueles que perderam a reunião. Conquistas e marcos semanais Mensagem de chat ou SyncUp ao vivo Dependendo de como sua equipe está estruturada e do que eles preferem — atualizações rápidas e assíncronas funcionam para equipes distribuídas, comemorações ao vivo são adequadas para grupos muito unidos. Alterações urgentes na política SyncUp opcional com gravações Decisões urgentes precisam de esclarecimento imediato e alinhamento em toda a organização.

Etapa 2: compartilhe a agenda antes da reunião

Compartilhe uma agenda clara da reunião com os membros da sua equipe pelo menos 48 a 72 horas antes, por e-mail e canais de chat.

Sua agenda deve incluir:

O que será discutido na reunião com todos os funcionários e por que ela está acontecendo agora

Anexe documentos ou relatórios do ClickUp que os membros da equipe devem revisar antes da reunião.

Divida o tempo para cada segmento, para que as pessoas saibam quando suas contribuições são necessárias.

Perguntas pré-enviadas que os funcionários querem ver respondidas — especialmente útil para pessoas que não podem participar em tempo real, mas querem que suas preocupações sejam abordadas na gravação.

Decisões importantes que precisam ser tomadas e quem é responsável por tomá-las

Resultados esperados da reunião

⭐ Bônus: não perca suas ideias brilhantes em notas adesivas e gravações de voz. Dite a agenda da sua reunião usando o ClickUp Talk to Text e tenha-a transcrita e formatada instantaneamente em um ClickUp Doc. Trabalhe quatro vezes mais rápido com o Talk to Text no aplicativo para desktop do ClickUp BrainGPT.

Etapa 3: Inicie e grave seu SyncUp

Inicie um SyncUp diretamente a partir de:

Um canal

Uma mensagem direta

Visualizações em um local que possui um canal de bate-papo associado a ele

Clique no ícone do SyncUp (símbolo de câmera ou vídeo) na barra de ferramentas ou no cabeçalho para iniciar sua chamada.

Para gravar sua sessão, clique no ícone de gravação.

Grave seu SyncUp

Você pode adicionar participantes compartilhando o link do SyncUp ou convidando-os.

✏️ Observação: se você estiver organizando uma reunião com mais de 200 pessoas, talvez seja melhor usar a integração do ClickUp com o Zoom para agendar uma reunião no Zoom. Basta digitar /Zoom no canal de bate-papo do ClickUp e ele gerará um link de reunião que se integra ao seu espaço de trabalho.

Etapa 4: Resuma os resultados com o ClickUp Brain

Depois que seu SyncUp for gravado, abra-o no Clips Hub e clique em Resumir para que o ClickUp Brain ou o BrainGPT gerem um resumo conciso da discussão.

Obtenha uma lista de itens de ação a partir das notas da sua reunião em segundos com o ClickUp Brain e o BrainGPT.

Use o ClickUp Brain para:

Resuma os principais anúncios, decisões e atualizações do SyncUp.

Extraia itens de ação e converta-os em tarefas com responsáveis e prazos.

Destaque riscos, dependências ou acompanhamentos mencionados durante a chamada.

Crie um breve resumo do “que você precisa saber” para as pessoas que não puderam participar.

💡 Dica profissional: use os Super Agents, os colegas de equipe com tecnologia de IA do ClickUp, para economizar tempo, aumentar a produtividade e se adaptar ao seu espaço de trabalho com inteligência e interações semelhantes às humanas. Os Super Agentes se destacam em fluxos de trabalho de gerenciamento de reuniões como estes: Briefings criativos: Elabore briefings criativos usando o contexto de uma tarefa ou bate-papo, incluindo melhorias práticas para padronizar a recepção e acelerar as aprovações.

Resumos de recursos: converter solicitações de recursos em resumos estruturados, permitindo que equipes ágeis alinhem o escopo, estimem o tempo com eficiência e reduzam o retrabalho.

E-mails de acompanhamento: Transforme as notas das reuniões do AI Notetaker em e-mails de acompanhamento concisos e prontos para o cliente, registrando decisões, responsáveis e prazos para definir claramente os próximos passos.

Confira mais agentes de reunião como esse para sua equipe:

Benefícios de mudar as reuniões gerais para o ClickUp SyncUp

Veja por que o ClickUp SyncUp é a melhor alternativa ao Zoom:

Sem troca de aplicativos : integre trabalho e comunicação em uma única ferramenta, permitindo que você inicie reuniões totalmente contextuais sem trocar de aplicativo. Em momentos em que as equipes estão sobrecarregadas com : integre trabalho e comunicação em uma única ferramenta, permitindo que você inicie reuniões totalmente contextuais sem trocar de aplicativo. Em momentos em que as equipes estão sobrecarregadas com a proliferação de IA , isso representa uma grande economia de tempo.

Responsabilidade integrada : peça ao Brain para criar e atribuir tarefas com base nas discussões do SyncUp, para que todas as conversas tenham um resultado prático. Transforme suas reuniões com todos os funcionários em discussões produtivas e não repetitivas.

Espaço de trabalho com IA convergente : conecte ferramentas, arquivos e fluxos de trabalho em uma plataforma unificada com o ClickUp. Todo o conhecimento da sua empresa fica em um só lugar, indexado e fácil de pesquisar.

Eficiência de custos : os SyncUps são acessíveis a partir de dispositivos móveis e estão disponíveis mesmo em planos gratuitos, permitindo que as equipes mais pequenas realizem reuniões virtuais sem custos adicionais.

Automação do fluxo de trabalho : economize tempo com tarefas manuais e acabe com notas de reunião inconsistentes.

Abordagem assíncrona em primeiro lugar: acelere a comunicação assíncrona com clipes de áudio/vídeo, transcrições automáticas, resumos gerados por IA e comentários com data e hora para perguntas ou feedback.

👀 Você sabia? Pessoas acenando com a cabeça diante da câmera não é um sinal de concordância, mas sim de conformidade. Pesquisas mostram que os indivíduos se conformam com as opiniões da maioria durante reuniões profissionais online quando suas câmeras estão ligadas. Aparentemente, a fadiga do Zoom se amplifica significativamente quando os funcionários são forçados a manter suas câmeras ligadas.

Casos de uso reais para reuniões assíncronas com todos os funcionários

A comunicação assíncrona é prática, e empresas líderes em todo o mundo implementaram abordagens assíncronas para fornecer atualizações em toda a empresa:

GitLab

O GitLab é conhecido por um modelo de comunicação que prioriza o manual e é assíncrono por padrão , com orientações claras sobre como as informações da empresa devem ser compartilhadas e consumidas. Os princípios fundamentais incluem:

Documentação antes da discussão As atualizações, decisões e processos da empresa são registrados no Manual do GitLab para que todos possam acessar a mesma fonte de verdade de forma assíncrona.

Comunicação assíncrona em reuniões ao vivo As atualizações são projetadas para serem consumidas em diferentes fusos horários, reduzindo a dependência de reuniões em tempo real sempre que possível.

Atualizações gravadas e escritas para ampla visibilidade Reuniões ou anúncios importantes são frequentemente gravados e/ou resumidos por escrito para que os membros da equipe possam se atualizar de acordo com sua própria agenda.

Esclareça as expectativas para as reuniões Todas as reuniões exigem uma agenda pré-compartilhada (“sem agenda, sem participação”), geralmente usando um documento ao vivo para que as pessoas possam contribuir de forma assíncrona ou pular a reunião inteiramente, se não for necessária.

As ferramentas promovem a transparência, não os silosAs atualizações de trabalho, o planejamento e as discussões sobre capacidade são normalmente acompanhados em questões documentadas, páginas ou projetos, em vez de conversas privadas ou planilhas não documentadas.

Zapier

A Zapier é uma empresa totalmente remota e distribuída, com uma cultura de longa data de comunicação assíncrona, projetada para dar suporte a equipes em diferentes fusos horários. Suas práticas de comunicação incluem:

Enfatize a colaboração assíncrona antes de agendar reuniões ao vivo , para que as discussões e os trabalhos preparatórios sejam concluídos com antecedência.

Use ferramentas como o Async (sua plataforma interna no estilo blog) e o Slack para compartilhar atualizações, contexto e informações da empresa que as equipes podem ler e responder quando quiserem.

Incentive a preparação assíncrona (incluindo gravações de tela ou orientações gravadas) para ajudar a reduzir reuniões ao vivo desnecessárias; as sessões ao vivo são usadas quando a interação em tempo real agrega valor além do que o assíncrono oferece.

Operando como uma força de trabalho 100% distribuída e remota, o que molda inerentemente a forma como a comunicação e as atualizações em toda a empresa são transmitidas.

Melhores práticas para check-ins assíncronos em toda a empresa

A comunicação assíncrona libera sua equipe da necessidade de estar online o tempo todo.

Dito isso, convertemos as melhores práticas em uma lista de verificação — consulte-a quando estiver compartilhando atualizações em toda a empresa de forma assíncrona:

🤝 Defina expectativas claras Defina quais reuniões gerais exigem participação ao vivo e quais podem ser assistidas posteriormente.

Defina prazos de resposta (por exemplo, atualizações urgentes em até 4 horas, atualizações padrão em até 24 horas).

Esclareça como os funcionários devem reconhecer as atualizações (comentário, reação, conclusão da tarefa). 🧠 Centralize as atualizações em toda a empresa Use um canal dedicado do ClickUp Chat para toda a empresa.

Armazene agendas, gravações, clipes, resumos e acompanhamentos em um só lugar.

Evite espalhar atualizações por e-mails, Slack e mensagens diretas. 📆 Padronize atualizações recorrentes Crie modelos do ClickUp Doc para reuniões trimestrais e mensais com todos os funcionários.

Use seções fixas para métricas, prioridades, riscos e perguntas e respostas.

Reduza o tempo de preparação e ajude os funcionários a saber o que esperar a cada vez. 💬 Adapte o formato à mensagem Clipes para demonstrações e orientações sobre produtos

Tópicos de bate-papo para vitórias rápidas e anúncios

SyncUps para atualizações estratégicas ou discussões confidenciais ✅ Automatize os acompanhamentos Crie lembretes para assistir a gravações ou responder a tópicos.

Arquive automaticamente as tarefas resolvidas.

Torne as reuniões com todos os funcionários verdadeiramente inclusivas com o ClickUp SyncUps.

As reuniões tradicionais com todos os funcionários excluem pessoas por definição. Quem não consegue comparecer no horário marcado fica de fora.

Com o trabalho remoto e equipes geograficamente distribuídas, a comunicação assíncrona tornou-se igualmente importante.

As empresas prosperam quando equilibram conversas síncronas com fluxos de trabalho assíncronos, adaptados a cada situação.

O ClickUp SyncUps permite que você tenha o melhor dos dois mundos. Pronto para substituir as reuniões gerais no Zoom pelo SyncUps? Cadastre-se gratuitamente no ClickUp para começar.