Prompts de texto para imagem para equipes de marketing: dicas de conteúdo visual com IA

As pessoas param para ver fotos e vídeos curtos. Todos nós fazemos isso. Uma imagem clara pode dizer mais do que uma legenda longa. Esse fenômeno é provavelmente a razão pela qual a maioria dos vídeos curtos do YouTube com duração entre 50 e 60 segundos tendem a obter mais visualizações.

A boa notícia é que você não precisa de uma equipe de design completa para acompanhar as novidades. Com um gerador de imagens por IA, sua equipe pode transformar um simples prompt de texto em imagens de alta qualidade, juntá-las em vídeos curtos e lançar campanhas em poucas horas.

Neste artigo, vamos nos concentrar em prompts práticos de texto para imagem para fluxos de trabalho de equipes de marketing, permitindo que você crie visuais consistentes para a marca com rapidez.

Também aprenderemos como moldar o estilo artístico, as cores, a iluminação e o clima usando prompts, para que seus visuais reflitam sua marca.

O que são prompts de texto para imagem?

Pense em um prompt de texto para imagem como um conjunto de instruções com palavras-chave específicas que você fornece a um gerador de imagens de IA.

Você digita algumas palavras, talvez uma ou duas frases, e a ferramenta faz o possível para criar imagens impressionantes por meio da geração de imagens por IA. O resultado gerado pode ser tão simples quanto “um cachorro dormindo em um sofá aconchegante” ou tão vívido quanto “o horizonte de uma cidade futurista brilhando sob um pôr do sol dourado com letreiros holográficos flutuando no ar”.

Você também pode usar diferentes geradores de arte com IA para criar logotipos com base em seus processos e modelos criativos exclusivos.

✍🏻 Observação: quanto mais claras forem suas palavras, mais próxima a compreensão da IA ficará da visão que você tem em mente. Se você puder incluir detalhes adicionais sobre estilo artístico, clima, cor ou fundo, a imagem resultante parecerá mais pessoal e refinada.

Existem muitos geradores de texto para imagem que tornam esse processo possível. Adobe Firefly, DALL·E, Midjourney e Stable Diffusion são algumas das ferramentas mais conhecidas. Cada uma tem sua própria personalidade e pontos fortes.

Aqui estão alguns exemplos de prompts que dão vida às cenas:

“Um conversível vermelho vintage dirigindo por uma estrada costeira ao pôr do sol, ondas batendo nas falésias, gaivotas no céu.”

“Um lago sereno nas montanhas com uma pequena cabana de madeira à beira da margem, picos cobertos de neve ao fundo e a suave luz da manhã.”

“Um pôster de arte digital abstrata com cores em espiral, inspirado no design art déco, com linhas douradas brilhantes e azuis profundos.”

via ChatGPT

O Instituto Bonn afirma que os estímulos visuais chegam ao cérebro mais rapidamente do que as palavras, e diferentes sistemas nos ajudam a processar cada um deles de acordo. A amígdala, que nos ajuda a responder ao medo e outras emoções intensas, se acende em resposta a certas imagens e pode até mesmo desencadear respostas físicas, como pulsação acelerada ou mãos suadas.

Aqui está o essencial em termos simples: nas plataformas sociais, imagens positivas podem atrair mais atenção e aumentar a chance de um clique ou compartilhamento.

Ao mesmo tempo, uma foto colocada ao lado de uma afirmação pode torná-la mais crível, mesmo quando a foto não acrescenta novos fatos, e é por isso que a escolha cuidadosa da imagem é tão importante.

Se as imagens são mais rápidas de assimilar e permanecem mais tempo na memória, as equipes de marketing devem ter uma maneira fácil de criá-las. Veja como os prompts de texto para imagem podem ajudar:

Transforme ideias rápidas em visuais alinhados à marca em grande escala com prompts de texto para imagem , para que equipes pequenas possam criar variações para gráficos de mídia social, anúncios e cabeçalhos de e-mail em questão de minutos

Mantenha a consistência das campanhas reutilizando uma estrutura clara de prompts com estilo artístico, esquemas de cores e condições de iluminação , para que as imagens geradas tenham uma aparência e sensação unificadas em todos os canais

Reduza custos permitindo que os profissionais de marketing passem de uma simples descrição de texto para imagens de alta qualidade em um gerador de imagens com IA, enquanto os designers se concentram nas tarefas de design mais complexas que realmente precisam deles

🎥 Se você tem curiosidade sobre IA para marketing, mas não sabe como aplicá-la no dia a dia, este guia para iniciantes apresenta casos de uso comprovados e ferramentas práticas que você pode começar a usar imediatamente.

Economize tempo na criação de conteúdo

A Reuters informou que as equipes de design da IBM reduziram o tempo de resposta das campanhas de cerca de duas semanas para aproximadamente dois dias após adicionarem as ferramentas generativas da Adobe ao seu processo.

Esse é o tipo de mudança que equipes ocupadas percebem imediatamente. Com um prompt de texto para imagem claro, você pode passar do briefing para imagens de alta qualidade na mesma manhã.

Comece com uma descrição de texto simples e, em seguida, modele o prompt de imagem com assunto, estilo artístico, iluminação, clima e cor. Seu gerador de imagens com IA retornará várias imagens geradas para você analisar lado a lado, permitindo que você mantenha apenas o que se encaixa na história.

📁 Salve os prompts que funcionaram, juntamente com as sementes ou configurações, e você terá uma biblioteca que poderá reutilizar na próxima semana.

Isso também ajuda equipes menores a publicar gráficos para mídias sociais e cabeçalhos de e-mail sem esperar em longas filas. Você ainda vai mexer no design no final, mas não vai mais começar do zero todas as vezes. Ao longo de um mês, essas horas economizadas resultam em um planejamento melhor, testes mais claros e resultados mais consistentes.

Mantenha visuais consistentes da marca em todos os canais

Branding consistente = maior receita. Este é um lembrete valioso de que visuais consistentes geram confiança ao longo do tempo.

Ao escrever um prompt de imagem, inclua sempre a mesma linguagem de fundo, para que as imagens geradas pareçam pertencer a uma mesma família. Se algum detalhe se desviar, adicione uma breve linha negativa indicando o que deve ser evitado.

Peça aos colegas de equipe para usar esses blocos primeiro e, em seguida, adicionar detalhes para cada cena. Analisem juntos uma grade de imagens geradas e verifiquem o tom, a paleta e a composição antes de publicar. Se precisarem de versões regionais, alterem a configuração ou a cor do produto e mantenham as condições de iluminação e o layout estáveis.

Reutilize o mesmo estilo artístico, condições de iluminação, fundo e palavras que transmitem emoções em cada prompt de imagem, para que, canal por canal, seus visuais permaneçam alinhados

Mantenha uma pequena lista de pontos negativos, como “evite néons fortes, evite fundos cheios”, para proteger a qualidade sem precisar fiscalizar diariamente

👀 Curiosidade: a escala do TikTok também continua crescendo no lado comercial. Estimativas sugerem que a plataforma gerou aproximadamente US$ 23 bilhões em 2024, principalmente com publicidade. Onde quer que o dinheiro da publicidade vá, as normas criativas tendem a seguir, então espere mais visuais com prioridade em IA ajustados para telas verticais.

Experimente várias variações de design rapidamente

No Google Marketing Live 2024, o Google apresentou a geração de ativos criativos que ajuda os anunciantes a criar e testar mais variações de imagens no Performance Max, que é exatamente o que a maioria das equipes precisa quando os prazos são apertados.

Você pode fazer uma versão simples hoje mesmo com qualquer gerador de imagens de IA.

✅ Escreva três prompts de texto para imagem para a mesma ideia, cada um com um estilo de imagem ou iluminação diferente, e mantenha o assunto e a mensagem consistentes✅ Gere uma dúzia de opções, identifique-as e escolha duas ou três por canal. Para capas de vídeo e Shorts, tente recortes mais próximos e pontos focais fortes✅ Para banners do LinkedIn, deixe um espaço limpo para o texto✅ Acompanhe quais linhas de prompt tendem a melhorar a atenção, como luz volumétrica suave ou luz de fundo da hora dourada, e promova essas linhas em sua estrutura de prompt padrão✅ Ao localizar, troque o fundo ou os detalhes de cor e mantenha a aparência principal intacta.

Dessa forma, você aprende com cada rodada, em vez de começar do zero.

Reduza a dependência de designers externos para projetos rápidos

A McKinsey estima que a IA generativa pode aumentar a produtividade do marketing em cerca de 5 a 15% do gasto total, o que está de acordo com o que muitas equipes sentem depois de mudarem para fluxos de trabalho baseados em prompts.

Isso protege o tempo dos designers.

Deixe que os profissionais de marketing lidem com itens rápidos com prompts de texto para imagem e peça aos designers que refinem as peças essenciais que realmente precisam de criação. Comece listando os recursos que você criará internamente, como publicações em redes sociais, cabeçalhos de blog, anúncios simples e cartões de webinar.

Quando receber uma solicitação, abra o gerador de imagens com IA, cole o prompt e crie três opções em menos de uma hora. Chame um designer para a revisão final ou para layouts que precisem de atenção.

💡 Dica profissional: Precisa de ajuda para calcular o ROI total de suas campanhas de marketing? A ferramenta gratuita do ClickUp, Calculadora de ROI de Marketing, permite que você acompanhe todas as suas campanhas, ROIs e KPIs em um único lugar. Tudo o que você precisa fazer é inserir seus gastos com marketing e a receita gerada por campanhas individuais, e a ferramenta calcula instantaneamente sua porcentagem de ROI e lucro líquido!

Como criar prompts de texto para imagem eficazes

Antes de discutirmos os casos de uso de prompts de texto para imagem, vamos esclarecer alguns pontos importantes. A IA é excelente na criação e compreensão de padrões, mas também é propensa a interpretar mal sua intenção se o prompt for vago.

Vamos ver como você pode criar prompts de texto para imagem como um mapa claro para o seu gerador de imagens de IA, nomeando o resultado que deseja.

1. Pesquisa de mercado

As planilhas dificultam a conexão entre números e resultados comerciais reais. Os dados geralmente estão espalhados por segmentos e períodos de tempo, deixando as equipes inseguras sobre o que as métricas realmente estão indicando. Um visual claro, projetado com o estilo de gráfico certo, cores da marca e espaço para anotações, ajuda a revelar essas informações para que as discussões permaneçam focadas e significativas.

Prompt

“Infográfico simples da participação de mercado por segmento do primeiro ao quarto trimestre, estilo minimalista, tons de azul e cinza da marca, layout amplo com legenda à direita, fundo branco liso, clima tranquilo, alta resolução, sem confusão e sombras pesadas”

via ChatGPT

2. Conceitualização

As ideias iniciais muitas vezes perdem força quando a equipe não consegue visualizá-las. Um prompt claro de texto para imagem dá a todos uma visão compartilhada do conceito, do público-alvo e do momento da vida em que ele se encaixa. Ao definir o estilo artístico, o fundo, o clima e as cores da marca, você cria uma cena que ajuda o grupo a se alinhar sobre o que está sendo construído.

Prompt

“Esboço conceitual de um aplicativo móvel que ajuda os alunos a planejar sessões de estudo, arte digital, fundo com gradiente suave, esquemas de cores roxo e azul-petróleo da marca, clima amigável, blocos de interface do usuário claros e botões grandes, espaço vazio à esquerda para anotações, evite textos pequenos e telas densas”

via Google Gemini

💡 Dica profissional: as equipes de marketing no ClickUp podem criar um documento “Biblioteca de prompts” com seções para gráficos de mídia social, anúncios, cabeçalhos de e-mail e arte de blog. Armazene seus melhores prompts de texto para imagem com exemplos de resultados e marque por canal para que usuários gratuitos e novos colegas de equipe possam enviar imagens consistentes e de alta qualidade sem precisar adivinhar

3. Geração do documento de requisitos do produto (PRD)

É mais fácil alinhar um documento de requisitos de produto quando todos têm a mesma visão do usuário e do resultado. Visuais pequenos e bem posicionados ajudam os leitores a examinar páginas longas e lembrar a jornada principal, os objetos-chave na tela e o estado de sucesso. Ao mostrar também os riscos potenciais, o que evitar e manter um estilo de imagem e uma paleta consistentes, o PRD se torna mais claro e prático.

Prompt

“Storyboard da jornada do usuário em três quadros para encomendar mantimentos no aplicativo, estilo minimalista de arte vetorial, painel um: navegação, painel dois: carrinho, painel três: confirmação de entrega, esquemas de cores verde e carvão da marca, fundo branco limpo, clima tranquilo, evitar textos pequenos e gradientes”

via Google Gemini

💡 Dica profissional: use o Talk to Text do ClickUp BrainGPT para ditar ideias de prompts no momento. Fale sobre o assunto, o clima, os esquemas de cores e o fundo enquanto a ideia ainda está fresca e, em seguida, edite levemente. É uma maneira gentil de capturar a escrita do prompt sem interromper o fluxo. Capture notas de reuniões sem usar as mãos com o ClickUp Talk To Text

4. Teste de bugs e teste de software

É fácil deixar passar bugs quando as notas de teste estão dispersas. Uma imagem com uma lista de verificação ajuda a equipe a manter o foco em todos os dispositivos, plataformas e estados críticos. Ao incluir áreas de risco conhecidas e espaço para tags de aprovação ou reprovação, os testes se tornam mais claros e confiáveis.

Prompt

“Pôster com lista de verificação de controle de qualidade para fluxo de checkout móvel com ícones de dispositivos, estilo minimalista de arte plana, colunas claras para etapas e aprovação/reprovação, esquemas de cores da marca para títulos, fundo branco, clima tranquilo, alta resolução, evite caixas de seleção minúsculas e blocos de texto densos”

via ChatGPT

5. Entrevistas com clientes

As decisões são mais sólidas quando a equipe se conecta com a pessoa real por trás dos dados. Uma página simples torna a persona tangível com um nome, uma citação curta, sua principal função e suas principais dificuldades. Adicionar o contexto de onde o produto é usado e um toque acolhedor à paleta da marca mantém o foco humano e identificável.

Prompt

“Perfil do cliente em uma página com espaço reservado para foto, nome, citação curta, três principais dificuldades, três principais objetivos, layout minimalista, tons azuis da marca com detalhes em cores quentes, fundo suave, clima amigável, evite imagens corporativas rígidas”

via ChatGPT

💡 Dica profissional: Peça ao ClickUp Brain para transformar notas brutas em prompts iniciais. Exemplo de prompt para o ClickUp Brain: “Resuma as dificuldades dos clientes a partir das entrevistas da semana passada e elabore três ideias de prompts de imagem para um cabeçalho de integração tranquilo. ” Isso mantém a compreensão da IA sobre o seu contexto próxima do seu fluxo de trabalho.

Você pode usar o ClickUp Brain de várias maneiras para facilitar suas tarefas de marketing. Aqui está um caso de uso:

Resuma documentos e encontre os arquivos de que você precisa mais rapidamente solicitando ao ClickUp Brain

6. Finalização do modelo de preços

As discussões sobre preços são mais fáceis quando as vantagens e desvantagens são claras. Uma tabela organizada apresenta os nomes dos níveis, os principais recursos e um único destaque que justifica o preço de cada nível. Adicionar limites de uso ou vagas, quando relevante, juntamente com um fundo que imprima bem, mantém a comparação simples e útil.

Prompt

“Tabela de comparação de preços com três níveis lado a lado, design minimalista, paleta de cores da marca com destaque sutil no nível do meio, marcas de seleção claras, espaço para notas de rodapé, alta resolução para web e impressão, evite gradientes chamativos e ícones decorativos”

via ChatGPT

7. Criando um comunicado à imprensa

Os anúncios têm mais impacto quando a prova é visível desde o início. Uma imagem principal clara associa o nome do produto ao seu principal benefício, ao mesmo tempo que define o estilo, o tom e o esquema de cores adequados. Deixar espaço para o título e escolher um fundo que permaneça legível faz com que a imagem funcione tanto em publicações de notícias como em canais sociais.

Prompt

“Imagem principal do comunicado à imprensa do produto em uma mesa limpa, imagens fotorrealistas, iluminação suave de estúdio, tons de azul e branco da marca, clima tranquilo, espaço vazio à direita para o título, imagens de alta qualidade, evite reflexos sobre a área do texto”

via Gemini

8. Integração do cliente

A integração funciona melhor quando as primeiras ações são claras e suaves. Um pequeno conjunto de recursos visuais mostra as três etapas que um novo usuário deve seguir e as telas ou objetos que verá. Defina um tom útil e humano e mantenha o estilo artístico e o fundo consistentes com a marca para que o guia pareça tranquilo e fácil de seguir.

Prompt

“Visuais de integração em três etapas mostrando inscrição, primeiro projeto, primeiro sucesso, estilo de arte vetorial moderno, paleta de cores da marca, fundo com gradiente suave, clima amigável, marcadores numerados, evite textos pequenos e padrões muito cheios”

via Gemini

📮 ClickUp Insight: Cerca de 33% dos profissionais do conhecimento entram em contato com 1 a 3 pessoas todos os dias apenas para obter contexto. Imagine se as respostas já estivessem escritas e fossem fáceis de encontrar. Com o ClickUp Brain, você pode fazer perguntas diretamente em seu espaço de trabalho e obter o que precisa a partir do seu trabalho no ClickUp e dos aplicativos conectados, de modo que a mudança de contexto passe para segundo plano.

9. Acompanhamento de KPIs e indicadores de desempenho

As partes interessadas querem um sinal simples, não uma enxurrada de números. Uma imagem focada destaca os KPIs certos dentro de um intervalo de tempo definido e usa os tipos de gráficos mais eficazes para mostrar a tendência. Com as cores da marca, espaços em branco equilibrados e um tamanho de exportação adequado para slides ou documentos, a atualização continua fácil de acompanhar e compartilhar.

Prompt

“Gráfico principal do painel de KPI executivo com três gráficos claros e uma grande métrica de destaque, estilo de gráfico minimalista, tons de azul e cinza da marca, espaço em branco generoso, fundo simples, clima sério e calmo, evitando efeitos 3D e desorganização”

via Gemini

10. Analisando avaliações de clientes

Longas sequências de comentários podem se tornar confusas sem uma maneira clara de identificar padrões. Um mapa temático torna visíveis os pontos fracos e os momentos positivos, agrupando os principais temas com frases curtas de exemplo e divisões de sentimentos. Adicionar a fonte, o período de tempo e o tamanho da amostra mantém a visão fundamentada e garante que o tom permaneça neutro e respeitoso.

Prompt

“Analise o quadro de insights com notas adesivas agrupadas para os principais temas, citações curtas de exemplo, tonalidade leve, aparência de quadro branco, cores de destaque da marca, fundo limpo, clima reflexivo, evite emojis e gradientes pesados. ”

via ChatGPT

11. Escrevendo consultas SQL

Mesmo em trabalhos técnicos, um pequeno diagrama pode tornar as estruturas de dados mais fáceis de entender. Mostrar as tabelas, os campos-chave e os tipos de junção esperados cria clareza antes que as consultas sejam escritas. Adicionar filtros, a janela de tempo e onde o resultado será usado ajuda a manter o diagrama prático e focado.

Prompt

“Diagrama de fluxo de dados mostrando três tabelas com chaves e junções, estilo de diagrama minimalista, tons de azul da marca, setas e rótulos claros, fundo branco, tom instrutivo, evite blocos de código e notação densa”

via ChatGPT

12. Criando uma apresentação de vendas

As apresentações são mais fáceis de acompanhar quando cada ideia tem uma imagem forte por trás. Um visual claro, ligado ao público e ao objetivo da apresentação, torna a mensagem de cada slide mais memorável. Com o estilo artístico, o fundo e o espaço certos para textos curtos, a história permanece focada e consistente.

Prompt

“Imagem de destaque do slide para oportunidade de mercado com formas abstratas ascendentes, estilo de imagem vetorial moderno, paleta de cores da marca com detalhes quentes, espaço negativo equilibrado para o título, clima confiante e tranquilo, evite fotos de banco de imagens e ícones cafonas.”

via Gemini

👀 Curiosidade: o mundo da Barbie realmente era rosa. O cenário do filme usou tanto fúcsia vivo que ajudou a esgotar o estoque de um fornecedor durante a produção. Isso é compromisso com uma paleta de cores.

13. Identificar as limitações dos recursos

Limites claros facilitam as decisões sobre recursos. Um mapa de limites mostra o nome do recurso, seu principal caso de uso e as restrições que definem o que ele pode ou não fazer no momento. Identificar cenários fora do escopo, riscos e limites técnicos de maneira neutra e alinhada à marca ajuda as equipes a se alinharem sobre o escopo com confiança.

Prompt

“Mapa de limites de recursos mostrando o uso principal no centro com anéis fora do escopo claramente esmaecidos, estilo de diagrama simples, tons de azul da marca com exclusões em cinza claro, rótulos legíveis, fundo simples, tom instrutivo, evite ícones de aviso”

via Gemini

💡 Dica profissional: fixe um documento compartilhado “Brand Visual Tokens” usando o ClickUp Docs com seus termos de estilo artístico, estilo de imagem, esquemas de cores aprovados, condições de iluminação e uma pequena lista negativa. Vincule-o dentro dos modelos para que cada prompt de imagem reutilize a mesma linguagem para imagens geradas por IA consistentes.

14. Simplifique a comunicação e a colaboração

As equipes avançam mais rapidamente quando o status é visível, sem a necessidade de outra reunião. Uma imagem compartilhada no quadro exibe o nome do projeto, sua fase atual e as tarefas nas quais cada responsável está trabalhando. Adicionar riscos ou bloqueadores junto com os esquemas de cores da marca torna a atualização transparente e fácil de visualizar.

Prompt

“Quadro de status da equipe com três colunas: agora, depois, mais tarde; tags de proprietário claras; estilo de cartão minimalista; cores da marca para prioridades; fundo suave; clima colaborativo; evite balões de bate-papo e elementos decorativos desnecessários”

via ChatGPT

15. Análise de dados e estatísticas

Figuras complexas muitas vezes confundem pessoas que não estão familiarizadas com os dados. Um visual simples que mostra a métrica certa, grupos de comparação e janela de tempo torna as informações acessíveis para toda a equipe. Adicionar o tipo de gráfico escolhido, uma indicação de confiança ou variação e o tamanho certo para exportação mantém a figura útil em qualquer contexto.

Prompt

“Gráfico comparativo antes e depois da taxa de conversão por coorte, estilo de linha simples, faixas de confiança levemente sombreadas, tons azuis e neutros da marca, fundo liso, clima sério, evitar 3D e ruído de grade”

via Gemini

16. Desenvolvimento de cenários de testes de controle de qualidade

As descrições de texto muitas vezes deixam de lado os detalhes de como um recurso realmente funciona. Um pequeno storyboard torna o fluxo mais fácil de acompanhar, mostrando o recurso, a função do usuário, os critérios de sucesso e tanto o caminho ideal quanto os casos extremos. Adicionar o contexto do dispositivo ou navegador e manter uma paleta neutra garante que o storyboard permaneça simples e claro.

Prompt

“Storyboard de quatro painéis com cenários de login: caminho feliz, tempo limite, senha errada e bloqueio; estilo minimalista de arte linear; espaço claro para legendas; cor de destaque da marca para realces; fundo branco; tom instrucional tranquilo; e evite cores alarmantes”

via Gemini

17. Desafiando seus argumentos

As ideias se sustentam melhor quando são testadas em relação a alternativas. Uma imagem de comparação equilibrada apresenta a afirmação, um contra-exemplo e as evidências relevantes para cada lado. Manter um tom neutro e respeitoso ajuda a equipe a discutir as vantagens e desvantagens sem perder o foco.

Prompt

“Imagem de comparação lado a lado mostrando a afirmação à esquerda e o contra-exemplo à direita, layout equilibrado, design minimalista, tons de azul e cinza da marca, áreas de legenda claras, fundo neutro, clima ponderado, evite visuais sarcásticos”

via ChatGPT

18. Análise competitiva em uma página

As análises competitivas funcionam melhor quando são curtas e diretas. Uma página destaca os principais concorrentes, os recursos que estão sendo comparados e a data do instantâneo para que o contexto fique claro. O uso da paleta da marca mantém a comparação consistente e fácil de compartilhar.

Prompt

“Matriz competitiva com cinco fornecedores e oito recursos, estilo de tabela minimalista, cores da marca para destacar colunas, fundo branco, clima tranquilo, evitar confusão de logotipos e notas de rodapé densas”

via Gemini

19. Quadro de inspiração para campanhas nas redes sociais

As equipes criativas se alinham mais rapidamente quando o tom é visível desde o início. Um moodboard mostra o tema, a plataforma de destino e os esquemas de cores que orientarão o trabalho. Adicionar regras claras sobre o que fazer e o que não fazer mantém o estilo consistente entre todos os criadores.

Prompt

“Moodboard da campanha com seis blocos misturando texturas, amostras de cores e imagens de exemplo; estilo artístico minimalista moderno; paleta da marca; fundo de papel suave; clima convidativo; evite marcas d'água de banco de imagens”

via Gemini

20. Opções de destaque para a página inicial

A primeira tela molda a forma como as pessoas entendem o produto. Testar três variações ajuda a encontrar a aparência que melhor se conecta com o público e cumpre a promessa. Incluir uma foto do produto ou um visual abstrato, um fundo claro e espaço para o texto torna cada opção fácil de comparar.

Prompt

“Hero da página de destino com produto em superfície limpa, imagens fotorrealistas, luz suave, tons de azul da marca, espaço vazio para título à esquerda, alta resolução, evite reflexos intensos perto do texto”

via Gemini

1. ClickUp BrainGPT + ClickUp Talk to Text

Evite digitar e transforme sua voz em documentos, tarefas e mensagens refinados instantaneamente com o Talk to Text do ClickUp

Se o seu maior desafio não é gerar imagens, mas manter prompts de texto para imagem consistentes em todas as campanhas, o ClickUp BrainGPT oferece à sua equipe de marketing uma “base” prática para a redação de prompts.

Em vez de perder linhas de prompt em documentos e chats aleatórios, você pode armazenar sua melhor estrutura de prompt no Docs, conectá-la a tarefas relacionadas à campanha e reutilizá-la com o contexto de aprovação intacto. O ClickUp BrainGPT também oferece suporte a vários modelos de IA, como ChatGPT e Gemini (para que você possa alternar entre eles dependendo se precisa de um texto mais conciso ou de orientações mais detalhadas sobre a imagem), e foi projetado para funcionar em todos os seus aplicativos, para que sua equipe não fique copiando e colando o dia todo.

O Talk to Text do ClickUp BrainGPT se encaixa perfeitamente no mesmo fluxo de trabalho. Você pode falar um prompt em voz alta (assunto, estilo artístico, condições de iluminação, esquemas de cores, fundo e negativos) e convertê-lo em um texto limpo que pode ser inserido em um documento, tarefa ou seu gerador de imagens de IA. Isso facilita a captura de ideias de prompts durante brainstorms, revisões ou enquanto você cria gráficos para mídias sociais.

Geração de imagens integrada no ClickUp

E se sua documentação depende muito de recursos visuais, o ClickUp Brain e o BrainGPT também tiram esse trabalho das suas mãos. Sempre que você precisar de um diagrama, uma maquete rápida ou uma substituição para uma captura de tela desatualizada, você pode gerá-la diretamente na tarefa ou no Doc.

Basta descrever o que você precisa. Um fluxograma para um novo modelo de permissão, um esboço simplificado da interface do usuário ou uma ilustração clara para um passo a passo, e o ClickUp Brain cria instantaneamente. Você pode até mesmo enviar seus gráficos existentes e solicitar variações mais claras e atualizadas, garantindo que sua documentação esteja alinhada com o produto atual, sem a necessidade de atualizações manuais.

Isso torna as atualizações da documentação visual tão rápidas quanto as edições de texto, especialmente quando os recursos mudam no final de um sprint ou quando você está tentando manter guias, perguntas frequentes e documentos internos visualmente consistentes.

Exemplo visual: prompts simples vs. extensos

Abaixo, você verá duas imagens geradas usando as ferramentas integradas do ClickUp. A primeira usa um prompt simples, enquanto a segunda usa um prompt mais extenso e detalhado. Ambas as abordagens produzem resultados de alta qualidade, mas o nível de detalhes e a direção criativa podem ser adaptados às suas necessidades:

ClickUp BrainGPT para criação de imagens

Ou, se você só quer criar uma imagem adorável para uma campanha fofa ou compartilhar um pouco de alegria para qualquer ocasião, o ClickUp Brain tem o que você precisa 🐶✨

Independentemente da sua abordagem, a geração de imagens do ClickUp torna as atualizações da documentação visual tão rápidas quanto as edições de texto, especialmente quando os recursos mudam no final de um sprint ou você precisa manter guias, perguntas frequentes e documentos internos visualmente consistentes.

Geração de imagens usando o ClickUp Brain

Melhores recursos do ClickUp BrainGPT

Dite ideias instantaneamente com o Talk to Text para capturar detalhes enquanto eles ainda estão frescos

Reescreva descrições de texto preliminares em uma estrutura de prompt repetível para que as imagens geradas permaneçam consistentes

Encontre prompts anteriores e referências de marca mais rapidamente com a Pesquisa Empresarial , para que você possa reutilizar o que já funciona

Alterne entre vários modelos de IA para que você possa combinar o modelo com a tarefa, como ideação criativa versus aperfeiçoamento de marketing

Transforme blocos de prompts aprovados em tarefas rastreáveis para que revisões, alterações e aprovações finais fiquem em um só lugar

Limitações do ClickUp BrainGPT

Requer níveis de IA pagos e complementos para capacidade total, dependendo do plano e das configurações administrativas

É necessário um hábito de governança leve, como atualizar sua biblioteca de prompts, ou as equipes acabarão adotando estilos de prompt pontuais

Preços do ClickUp

2. Canva AI (Magic Media)

via Canva AI

O Canva AI foi criado para a realidade do trabalho de marketing: “criar, redimensionar e enviar”. Com o Magic Media, você pode gerar imagens de IA a partir de um prompt de texto diretamente onde sua equipe já cria anúncios, apresentações, gráficos de páginas de destino e publicações nas redes sociais. Isso reduz a distância entre a geração de imagens e o design de produção, especialmente quando você precisa de vários formatos rapidamente.

Também é útil quando você se preocupa com a consistência da marca, mas não quer que cada solicitação se torne um ticket de design. O fluxo de trabalho do Canva é centrado em modelos e edições rápidas, para que as equipes possam produzir variações enquanto mantêm a tipografia e os elementos da marca sob controle.

Melhores recursos da IA do Canva

Gere imagens a partir de prompts de texto dentro do mesmo editor usado para materiais de marketing

Crie variações rápidas para diferentes canais, tamanhos e direções criativas

Aplique modelos e controles de marca para que os visuais permaneçam consistentes nas publicações nas redes sociais e nos recursos da campanha

Combine imagens de IA com layouts prontos para produção, exportações e comentários de colaboração

Acelere os ciclos de “rascunho para aprovação” gerando opções que as partes interessadas possam escolher desde o início

Limitações da IA do Canva

Oferece controle limitado em comparação com geradores de arte especializados quando você precisa de parâmetros de prompt altamente técnicos

Requer planos pagos para uso mais aprofundado da IA e limites mais altos, dependendo da configuração da sua equipe

Ainda precisa de revisão humana para garantir a precisão da marca, os detalhes do produto e a conformidade antes da publicação

Preços do Canva AI

Plano gratuito

Canva Pro: US$ 15 por mês/usuário

Canva Business: US$ 20 por mês/usuário

Canva para Empresas: Preços personalizados

3. Adobe Firefly

via Adobe Firefly

O Adobe Firefly é uma ótima opção quando você precisa de imagens geradas por IA que se encaixem em fluxos de trabalho criativos profissionais, além de diretrizes mais claras para trabalhos comerciais. A Adobe posiciona o Firefly como projetado para uso comercial e ele se integra bem ao ecossistema mais amplo da Adobe, o que é importante se sua equipe já estiver trabalhando no Creative Cloud para a produção final do design.

Para equipes de marketing, o Firefly é frequentemente usado para gerar ativos rapidamente, explorar direções de estilo artístico e iterar conceitos criativos antes de aperfeiçoá-los nas ferramentas da Adobe. Ele também usa um sistema baseado em créditos, para que você possa gerenciar o uso de forma previsível em toda a equipe.

Principais recursos do Adobe Firefly

Gere imagens a partir de prompts de texto com controles de estilo e composição adequados à marca

Apoie fluxos de trabalho comerciais com o posicionamento da Adobe em torno de uma obtenção de conteúdo mais segura

Integre-se à ampla cadeia de ferramentas criativas da Adobe para edições finais e ativos de produção

Use créditos generativos para gerenciar a geração de imagens em escala de equipe

Adicione sinais de proveniência por meio da abordagem de credenciamento de conteúdo da Adobe, quando disponível

Limitações do Adobe Firefly

Consome créditos rapidamente quando você executa muitas variações, especialmente em configurações de qualidade mais alta

Funciona melhor se sua equipe já usa ferramentas da Adobe para design final e edição

Ainda requer revisão quanto à precisão, reivindicações da marca e direitos de uso antes da publicação

Preços do Adobe Firefly

Firefly Standard: US$ 9,99 por mês/usuário

Firefly Pro: US$ 19,99 por mês/usuário

Firefly Premium: US$ 199,99 por mês/usuário

Creative Cloud Pro: US$ 69,99 por mês/usuário

4. DALL·E (OpenAI)

através da comunidade Open AI

O DALL·E é amplamente utilizado para a geração de imagens de marketing porque lida bem com a escrita iterativa de prompts, especialmente quando você refina uma descrição de texto por meio de algumas rodadas para se aproximar do clima, iluminação e composição pretendidos. Ele também é comumente usado quando você deseja ideias rápidas para gráficos de mídia social, cabeçalhos de blog e conceitos de campanha.

Se o seu fluxo de trabalho inclui o ChatGPT, a geração de imagens no estilo DALL·E também pode funcionar de forma conversacional, o que significa que você pode solicitar alterações como fundos diferentes, esquemas de cores ou um novo estilo de imagem sem reescrever o prompt inteiro do zero.

Melhores recursos do DALL·E

Gere imagens a partir de um prompt de texto simples e, em seguida, refine-as com acompanhamentos iterativos

Explore rapidamente várias direções visuais para a mesma ideia de campanha

Suporte a uma ampla variedade de estilos, desde imagens fotorrealistas até visuais de arte digital

Funciona bem para conceber visuais de marketing antes do design final do layout

Ofereça acesso à API para equipes que desejam automatizar fluxos de trabalho de geração de imagens

Limitações do DALL·E

Requer prompts cuidadosos e revisão para garantir a precisão da marca, detalhes do produto e alegações

Inclui restrições de uso e segurança que afetam o que pode ser gerado

Pode ser menos previsível para tipografia exata, pequenos detalhes ou requisitos de layout rigorosos

Preços do DALL·E

Preços personalizados

5. Midjourney

via Midjourney

O Midjourney é popular quando você deseja visuais impressionantes e estilizados e está disposto a iterar um pouco para obter a aparência exata. As equipes de marketing costumam usá-lo para arte conceitual ousada, moodboards de campanha e visuais heroicos, onde o estilo artístico é tão importante quanto a precisão literal.

O sistema de planos da Midjourney é baseado no tempo de GPU e nos modos de geração, para que você possa escolher entre gerações mais rápidas ou trabalhos em fila mais lentos, dependendo dos seus prazos.

O Midjourney também oferece controles de privacidade por meio do Modo Stealth em níveis superiores, o que é importante se você estiver trabalhando em campanhas pré-lançamento ou visuais de clientes que não deseja que sejam exibidos publicamente.

Melhores recursos do Midjourney

Produza imagens estilizadas com forte consistência estética em todas as variações

Ofereça várias velocidades de geração, incluindo os modos Rápido e Relaxado

Ofereça um nível mais alto de privacidade com o Modo Stealth

Permita experimentação em grande volume por meio do modo Relax ilimitado em planos pagos

Dimensiona o uso com níveis de assinatura previsíveis com base nas suas necessidades de produção

Limitações do Midjourney

Requer níveis de assinatura para a maioria dos casos de uso de marketing mais sérios

Torna a renderização exata do texto e o controle rigoroso do layout inconsistentes, de modo que o trabalho final de design ainda precisa de uma ferramenta de layout

Limita os recursos de privacidade aos níveis Pro e Mega por meio do Modo Stealth

Preços do Midjourney

Plano básico: US$ 10 por mês

Plano padrão: US$ 30 por mês

Plano Pro: US$ 60 por mês

Plano Mega: US$ 120 por mês

Integrando imagens geradas por IA aos fluxos de trabalho de marketing

Quando sua equipe tiver um conjunto robusto de prompts de texto para imagem e uma pasta cheia de imagens geradas, a próxima tarefa será mover esses ativos por um caminho claro, da ideia à publicação.

Muitas vezes, esse trabalho se perde em meio à proliferação de tarefas espalhadas e ferramentas de IA que não se comunicam entre si.

A dispersão de contexto piora quando você precisa vasculhar sistemas apenas para responder a perguntas simples, como o que mudou ou onde um arquivo está localizado.

O ClickUp reúne tudo em um único espaço de trabalho de IA convergente. Aqui está um fluxo simples e completo que usa diferentes recursos do ClickUp na ordem certa para que o trabalho permaneça visível e fácil de aprovar.

Comece com uma página inicial ativa no ClickUp Docs

Crie sua biblioteca de prompts em linguagem simples com o ClickUp Docs

Dê aos seus visuais e palavras um único local acolhedor para residir com o ClickUp Docs. Crie um documento no ClickUp chamado “Biblioteca de prompts e visuais da marca”.

Nele, mantenha os prompts que realmente funcionam, pequenas notas sobre por que funcionaram e um guia da marca fácil de ler. Quando alguém solicitar uma imagem principal, será possível localizar um exemplo, um prompt de imagem pronto para colar e duas linhas sobre o clima e a cor. Quando sua marca mudar, edite primeiro este documento para que toda a equipe fique em sincronia com a versão atualizada.

Aqui estão algumas dicas úteis para ajudar a estruturar tudo em seus documentos do ClickUp:

Blocos de prompts agrupados por caso de uso, como gráficos para redes sociais, cabeçalhos de e-mail e anúncios pagos

Uma breve seção sobre “símbolos da marca” com estilo artístico, esquemas de cores, condições de iluminação e uma pequena lista negativa

👀 Curiosidade: a IKEA foi pioneira no uso discreto de fotos “falsas” que parecem reais. Já em 2014, cerca de 75% das imagens do seu catálogo eram renderizações geradas por computador, criadas para controlar a iluminação, a cor e o layout em escala. Esse é um dos primeiros exemplos de substituição de sessões fotográficas por imagens sintéticas sem perder a confiança do público.

Pergunte no ClickUp Chat, capture como ClickUp Tasks

Reúna feedback em um único lugar e transforme a melhor mensagem em uma tarefa usando o ClickUp Chat

A maioria das solicitações começa como uma frase. Mantenha esse espírito. Crie um canal de bate-papo no ClickUp chamado “Solicitações e comentários gráficos”.

Quando alguém escreve: “Precisamos de um cabeçalho para o LinkedIn até amanhã, tom, produto à direita”, converta essa mensagem em uma tarefa com o ClickUp Tasks na mesma janela. Na descrição da tarefa, cole o prompt exato do ClickUp Docs e adicione tamanhos, prazos e o revisor. Você passa da conversa à ação em um único movimento, e nada se perde em um tópico separado.

📌 Exemplo: Um profissional de marketing de produto envia uma mensagem com o objetivo e o tom. Você transforma isso em uma tarefa do ClickUp intitulada “Cabeçalho do LinkedIn para estudo de caso”, atribui a tarefa, adiciona o texto ao prompt de imagem e anexa duas imagens geradas anteriormente que se encaixam no visual. O criador agora tem contexto, referência e propriedade sem precisar de uma reunião.

Deixe que as automações do ClickUp orientem o trabalho, em vez de pressionar as pessoas

Mova tarefas para a lista certa automaticamente com o ClickUp Automations

Um bom processo parece natural e fácil de seguir. Defina algumas automações do ClickUp que avancem o trabalho sem avisos constantes. Quando o status mudar para “Pronto para revisão”, publique no ClickUp Chat marcando o líder criativo e mude a tarefa do ClickUp para a lista de revisão.

Quando uma tarefa tiver prazo de 24 horas e ainda estiver em andamento, avise o responsável e o proprietário do projeto. Crie um lembrete trimestral para atualizar seu documento ClickUp “Biblioteca de prompts e visuais da marca”, para que seus prompts de texto para imagem para a equipe de marketing permaneçam atualizados.

💡 Dica profissional: use o ClickUp Agents para manter as solicitações de imagens em andamento (sem precisar buscar aprovações). Colaboração criativa alinhada ao fluxo de trabalho com o ClickUp Agents Quando sua equipe começa a usar prompts de texto para imagem em grande escala, o verdadeiro gargalo raramente é a geração de imagens. São as etapas posteriores: “Onde está a versão mais recente?” ou “Qual prompt aprovamos?” Os agentes de IA do ClickUp podem lidar com esse trabalho de coordenação no contexto, para que seu fluxo de trabalho permaneça visível. Veja como você pode usá-los para imagens geradas por IA: Configure um agente Live Answers para perguntas do tipo “onde está?”: direcione o ClickUp Agent para o espaço/lista onde as tarefas criativas estão localizadas (e o documento onde sua biblioteca de prompts e tokens de marca estão localizados). Quando alguém perguntar “Qual prompt estamos usando para o herói da página de destino?” ou “Quais esquemas de cores foram aprovados para postagens nas redes sociais?”, o agente de IA poderá responder com o contexto correto

Use um Live Intelligence Agent para visibilidade de status: configure-o para compartilhar uma atualização semanal que destaque o que foi aprovado, o que está em revisão e o que está preso em revisões, especialmente quando vários criadores estão produzindo imagens geradas para diferentes canais

Crie agentes leves sem programação: trate isso como a redação de prompts para operações: defina o que você deseja que o agente faça, escolha o contexto (documentos específicos, listas ou aplicativos conectados) e, em seguida, escolha as ações que ele pode realizar, como resumir atualizações ou sugerir as próximas etapas

Crie, revise e aprove em um só lugar

Quadro de fluxo de trabalho criativo otimizado no ClickUp Tasks

O criador executa o briefing de texto para imagem no seu gerador de imagens com IA, carrega três imagens geradas na mesma tarefa do ClickUp e adiciona uma nota de uma linha abaixo de cada uma. Os revisores podem deixar comentários diretamente ali.

Se for necessária uma alteração, defina o Status como “Revisões necessárias”, mantenha o primeiro conjunto anexado e adicione os arquivos atualizados em “Rodada 2”. Quando estiver correto, mude para “Aprovado”.

Uma automação final pode compartilhar um breve resumo no ClickUp Chat com um link para a tarefa e o recurso finalizado. A partir daí, os proprietários do canal extraem a imagem para publicações nas redes sociais, anúncios ou e-mails, e você não precisa procurar ninguém para obter os arquivos.

Algumas dicas úteis a serem lembradas:

Adicione “Notas de uso” à tarefa, como “seguro para fundos escuros, deixe o terço direito em branco”.

Salve o prompt de imagem vencedor no ClickUp Doc com uma pequena lição aprendida

Mantenha as diretrizes vivas onde as pessoas realmente as veem

Sua marca não é um PDF em uma pasta. Ela está no ClickUp Doc que você abriu na etapa um. Quando você adotar uma nova paleta ou quiser um estilo artístico mais suave, altere primeiro o texto no documento e, em seguida, use o ClickUp Automations para notificar “Design”, “Social” e “Ciclo de vida” no ClickUp Chat.

A próxima imagem que alguém copiar terá a atualização. Com o tempo, isso mantém as imagens geradas por IA consistentes, sem lembretes diários ou longas aprovações.

Melhores práticas para equipes de marketing que utilizam IA de texto para imagem

A IA pode acelerar o processo, mas funciona melhor quando suas instruções de texto para imagem estão dentro de limites claros que protegem a confiança, o acesso e a clareza da marca.

Com esse espírito em mente, aqui está uma pequena lista que você pode manter à mão:

Seja transparente sobre o uso de IA em anúncios e alegações e mantenha provas do que você afirma, seguindo as diretrizes da FTC sobre veracidade em publicidade e IA.

Escreva um texto alternativo para cada imagem, evite colocar texto nas imagens sempre que possível e adicione uma versão curta em texto para gráficos, para que todos entendam a mensagem.

Mantenha a consistência da marca no prompt com estilo artístico, cores e clima uniformes, pois uma marca consistente está correlacionada a um crescimento mais forte.

Registre a proveniência ao lado de cada recurso usando credenciais de conteúdo ou um registro simples do modelo, versão e configurações, para que você possa verificar como as imagens foram criadas

Siga os manuais do canal e teste algumas variações orientadas por prompts para cada posicionamento, usando orientações da plataforma, como as especificações criativas do LinkedIn

Texto para imagem, ClickUp para o sucesso

Você transformou sua ideia em imagem com cuidado. Abordamos como moldar o estilo artístico, a iluminação, o clima e a estrutura do prompt para que seus visuais pareçam deliberados, e não aleatórios.

Mas aqui está a parte que as equipes realmente sentem: o ClickUp reúne tudo em um só lugar, para que sua redação de prompts, geração de imagens, revisões e aprovações deixem de ficar espalhadas por várias ferramentas.

O ClickUp Brain e o ClickUp BrainGPT oferecem aos profissionais de marketing uma maneira mais rápida de trabalhar com visuais desde o início. Dite uma ideia geral com o Talk to Text, transforme-a em um prompt refinado com o ClickUp BrainGPT e gere imagens de apoio — moodboards, cabeçalhos, miniaturas, diagramas — diretamente em seu espaço de trabalho. Sem rotina de copiar e colar. Sem alternar entre aplicativos. Sem versões perdidas.

O ClickUp Docs mantém sua biblioteca de prompts ativa, o ClickUp Chat recebe as solicitações, o ClickUp Tasks leva o trabalho adiante e o ClickUp Automations impulsiona as revisões sem ruído. E quando você estiver pronto para criar ou refinar imagens, o ClickUp Brain permanece conectado ao contexto do seu projeto para que os resultados correspondam ao que você está realmente construindo.

Outras ferramentas podem criar imagens. O ClickUp ajuda sua equipe a criá-las no prazo, de acordo com a marca e em sintonia entre si.

Se você está pronto para criar sua própria biblioteca de prompts e gerar visuais consistentes e prontos para IA, inscreva-se agora no ClickUp.

Perguntas frequentes (FAQs)

Trata-se de uma instrução curta e clara que você dá a um gerador de imagens de IA para transformar palavras em visuais. Em marketing, um bom prompt nomeia o assunto, o estilo artístico, a iluminação, a cor, o clima e quaisquer notas de “evitar”, para que a imagem resultante se adapte à sua marca e ao seu objetivo.

Sim, se suas sugestões de texto para imagem repetirem o mesmo estilo de imagem, esquemas de cores, fundo e clima em todos os ativos. Salve as sugestões vencedoras em uma biblioteca compartilhada e suas imagens geradas parecerão uma família, desde publicações sociais até anúncios.

Escolha a ferramenta que atenda às suas necessidades, não apenas à moda. Se você deseja imagens fotorrealistas, escolha um modelo conhecido por esse ponto forte; se você adora pintura digital ou vibrações art déco, escolha um que lide bem com trabalhos estilizados. Teste alguns, salve um pequeno conjunto de prompts e avalie pelas imagens de alta qualidade que você pode realmente enviar.

Mantenha o trabalho em um só lugar. Armazene prompts, versões, comentários e aprovações nas tarefas do ClickUp, para que os revisores possam fornecer feedback e aprovar sem precisar procurar arquivos.

Sim. Mantenha uma biblioteca de prompts ativa no ClickUp Docs, discuta solicitações no ClickUp Chat, transforme mensagens em tarefas do ClickUp e deixe que o ClickUp Automations incentive revisões e transferências. Isso torna os prompts de texto para imagem parte de um processo contínuo e completo em que você pode confiar.