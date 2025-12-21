Modelos gratuitos de acompanhamento do humor para melhorar a autoconsciência

Se os seus dias variam entre “ensolarados com um toque de café expresso” e “parcialmente nublados com reuniões inesperadas”, você é apenas um ser humano normal. Essa montanha-russa emocional diária é precisamente o motivo pelo qual é importante ter uma maneira de monitorar suas emoções.

Um modelo de monitoramento de humor oferece uma maneira visual de acompanhar seus humores, adicionar notas sobre gatilhos e codificar com cores padrões que muitas vezes se perdem na confusão do dia a dia.

Eles são perfeitos para pessoas que desejam desenvolver a autoconsciência, terapeutas que monitoram o progresso e coaches de bem-estar que incentivam hábitos emocionais mais saudáveis.

Neste guia, você descobrirá modelos gratuitos de acompanhamento do humor para melhorar a atenção plena e apoiar o bem-estar mental a longo prazo.

🧠 Você sabia? Pesquisas mostram que pessoas que registram seus sentimentos regularmente — semelhante a manter um diário de humor — costumam apresentar uma melhora perceptível em sua saúde mental.

Isenção de responsabilidade: este artigo oferece informações gerais sobre acompanhamento do humor, registro em diário e bem-estar emocional. Não se destina a substituir aconselhamento médico profissional, diagnóstico ou tratamento para depressão, ansiedade, TDAH ou qualquer outra condição de saúde mental. Se você tiver preocupações sobre seu humor ou saúde mental, consulte um terapeuta, conselheiro ou profissional de saúde licenciado.

Os 12 melhores modelos de acompanhamento do humor em resumo

Aqui está uma tabela resumida de todos os modelos do ClickUp e outros modelos de acompanhamento do humor:

O que são modelos de acompanhamento do humor?

Um modelo de monitoramento de humor é um gráfico ou página de diário pronto para uso que ajuda você a registrar seu humor diário de maneira consistente. Ele padroniza o que você registra, como data, hora do dia, classificação do humor, intensidade e uma breve nota, para que cada entrada seja comparável à anterior.

Esses modelos podem ter a forma de páginas para impressão, planilhas, visualizações de aplicativos ou um rastreador de humor em forma de bullet journal que usa emojis ou códigos de cores.

Usar um modelo de acompanhamento do humor elimina o trabalho de configuração: você pode escolher diretamente uma escala (por exemplo, 1–5 ou alguns rótulos de humor diferentes), definir suas cores e simplesmente preencher as caixas todas as manhãs ou noites.

Com o tempo, esse processo diário cria um único diário de humor onde você pode acompanhar seus humores, analisar padrões de sono, rotinas ou eventos e levar um registro claro a um terapeuta ou médico quando necessário.

👀 Curiosidade: colocar os sentimentos em palavras (“Sinto-me ansioso e confuso”) tem demonstrado reduzir a atividade da amígdala e aumentar a atividade pré-frontal relacionada ao controle. Essa é uma das razões pelas quais rótulos simples em um rastreador de humor podem ajudar a se sentir mais equilibrado no momento.

O que torna um modelo de acompanhamento do humor bom?

Um bom modelo de acompanhamento do humor torna o registro rápido e fácil de comparar entre os dias. Ele oferece uma estrutura clara e mostra tendências sem necessidade de análises adicionais.

Principais aspectos a serem considerados em um modelo de monitoramento de humor:

Escala de humor simples (números, emojis ou palavras) com a opção de registrar vários humores, se necessário.

Espaço fixo para data e hora, para que suas entradas diárias de humor fiquem alinhadas ao longo das semanas.

Espaço para registrar a intensidade e uma breve nota sobre o sono, eventos ou gatilhos.

Uma legenda de código de cores clara que você define uma vez e reutiliza, para que as entradas permaneçam consistentes.

Calendário, gráfico ou tabela de fácil visualização que ajuda você a reconhecer padrões rapidamente.

Um formato que se adapta à sua rotina: bullet journal, PDF para impressão, planilha ou aplicativo para monitorar o humor diariamente.

Espaço suficiente para adicionar notas, mas não tanto a ponto de tornar o registro diário uma tarefa árdua.

👀 Curiosidade: Seu humor é mais previsível do que você imagina. A maioria das pessoas passa por ciclos emocionais repetitivos a cada 7 a 10 dias, e os rastreadores de humor simplesmente tornam esses padrões mais evidentes.

Os 12 melhores modelos gratuitos de acompanhamento do humor

Quando o acompanhamento do humor é feito em aplicativos de notas aleatórias, entradas dispersas em diários ou post-its, é difícil manter o hábito ou extrair insights significativos sobre o que afeta seu bem-estar mental.

Como o primeiro espaço de trabalho de IA convergente do mundo, o ClickUp reúne todos os aplicativos, dados e fluxos de trabalho. Embora seja normalmente usado para gerenciamento de projetos, a flexibilidade do ClickUp também o torna poderoso para monitorar o bem-estar pessoal.

Seus registros de humor, diário de gratidão, rastreadores de hábitos e metas de bem-estar podem ser armazenados em um espaço de trabalho personalizável. Além disso, a IA do ClickUp ajuda você a identificar padrões e definir lembretes para manter a consistência.

Vamos explorar juntos alguns modelos de acompanhamento do humor:

1. Modelo de plano de autocuidado ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe e organize suas rotinas mentais, físicas e espirituais rapidamente com o modelo de plano de autocuidado do ClickUp.

Quando o autocuidado se resume a post-its e um diário separado, é difícil saber o que realmente ajuda. O modelo de plano de autocuidado do ClickUp ajuda a reunir metas de autocuidado e tarefas relacionadas ao humor em uma única lista e calendário, para que você possa ver com que frequência você cumpre suas metas e como se sente depois.

Este modelo de lista usa status personalizados como Conquistado, Desanimado, Fora do rumo, Em espera e Não iniciado, juntamente com campos personalizados para tipo de autocuidado, tipo de bem-estar, metas e notas.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Organize rotinas, reflexões e registros de humor em um único espaço de trabalho que você realmente consegue manter.

Acompanhe os hábitos em relação ao humor, sono e energia diários para identificar padrões precoces e fazer ajustes.

Alterne entre as visualizações para planejar a semana, analisar o progresso e manter o contexto vinculado ao trabalho.

Use status claros e campos personalizados para tornar as avaliações rápidas e honestas.

Colabore com um coach ou terapeuta e mantenha o feedback onde o trabalho é realizado.

✨ Ideal para: Indivíduos, terapeutas e coaches de bem-estar que desejam um acompanhamento diário estruturado do humor, que combine o registro do humor com a criação de hábitos e análises claras.

💡 Dica profissional: a prática de monitorar o humor é eficaz quando a reflexão é rápida e repetível. Use o ClickUp Brain para resumir as anotações de cada dia em um breve instantâneo do humor, destacar gatilhos recorrentes mencionados nas entradas (sono, cafeína, tempo social) e sugerir um pequeno hábito para testar amanhã. Como o ClickUp Brain aprende com o contexto do seu espaço de trabalho, cada revisão semanal fica mais precisa, para que você dedique mais tempo a melhorar suas rotinas. Transforme notas dispersas em tendências, próximos passos e lembretes gentis com o ClickUp Brain

2. Modelo de acompanhamento de hábitos pessoais ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe e gerencie hábitos com o modelo de acompanhamento de hábitos pessoais do ClickUp.

Se seus hábitos estão em aplicativos separados do seu rastreador de humor diário, é difícil ver quais rotinas o animam e quais o desgastam. O modelo de rastreador de hábitos pessoais do ClickUp oferece visualizações em tabela e lista, nas quais cada hábito é uma tarefa com um status simples de aberto ou concluído.

Você pode agrupar hábitos por tema, adicionar campos personalizados para frequência ou contagens de metas e usar prioridades, tags e subtarefas para dividir grandes objetivos em pequenas etapas.

O ClickUp Automations lida com tarefas recorrentes e lembretes, enquanto o ClickUp Brain pode resumir a frequência com que você cumpre seus hábitos diários.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Registre todos os seus hábitos em um só lugar e atualize-os em segundos.

Transforme objetivos vagos em metas diárias que você pode realmente medir.

Alterne entre as visualizações para planejar, executar e revisar sem perder o ritmo.

Use prioridades e subtarefas para passar de pequenas vitórias para rotinas maiores.

Faça anotações simples sobre o que ajudou ou atrapalhou você, para que possa melhorar na próxima semana.

✨ Ideal para: Qualquer pessoa que deseje um rastreador de hábitos simples e honesto, que transforme metas em ações diárias e facilite as revisões semanais.

📮 ClickUp Insight: Saúde e boa forma são as principais metas pessoais dos participantes da nossa pesquisa, mas 38% admitem que não acompanham o progresso de forma consistente. 🤦Essa é uma grande diferença entre intenção e ação! O ClickUp pode ajudá-lo a melhorar seu condicionamento físico com seus modelos dedicados de acompanhamento de hábitos e tarefas recorrentes. Imagine construir essas rotinas sem esforço, registrar todos os treinos e manter uma sequência forte de meditação. 💫 Resultados reais: Os usuários do ClickUp relatam um aumento de 2x na produtividade, porque manter o foco começa com a visualização do progresso.

3. Modelo de plano de desenvolvimento pessoal ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Alcance seus objetivos e cresça na vida com o modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp.

Grandes objetivos podem parecer desconectados do seu humor e motivação diários se estiverem em documentos separados. O modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp reúne metas e reflexões trimestrais em uma única lista, para que você possa ver como o progresso do seu plano de crescimento se alinha com o que você sente ao longo da semana.

Este modelo baseado em lista inclui status personalizados, como Meta atingida, Em andamento, Fora do planejado, Em espera e Não iniciado, além de 11 campos personalizados. Além disso, você pode contar com as visualizações do ClickUp, como recursos de controle de tempo e tags.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Transforme grandes ambições em marcos trimestrais e tarefas semanais que você pode concluir.

Veja as tendências de progresso rapidamente e identifique onde os esforços não estão surtindo efeito.

Mantenha recursos, notas e cronogramas em um único espaço para facilitar as revisões.

Reserve tempo diretamente das tarefas para que as intenções se transformem em compromissos na agenda.

Reflita sobre as vitórias e as lições aprendidas para refinar seu plano a cada ciclo.

✨ Ideal para: Profissionais e estudantes que desejam um plano estruturado para aprimorar suas habilidades, acompanhar resultados e realizar revisões semanais simples.

💡 Dica útil: crie uma pasta dedicada ao “Diário” no ClickUp Docs para manter todas as suas entradas, sugestões e reflexões organizadas em um só lugar. Isso facilita a pesquisa, a consulta e a revisão de entradas anteriores sempre que você precisar. Centralize seus pensamentos e acompanhe seu crescimento com um ClickUp Docs dedicado

📖 Leia também: Como definir metas de desenvolvimento pessoal para a vida e o trabalho

Obtenha o modelo gratuito Planeje seu dia inteiro com o modelo de planejador diário do ClickUp.

Os dias agitados ficam mais leves quando suas tarefas e prioridades estão reunidas em um plano simples que você pode realmente seguir. O modelo de planejador diário do ClickUp oferece todas as visualizações de tarefas e calendário, onde você pode transformar uma lista de tarefas simples em uma programação realista que corresponda ao seu estado de espírito.

Você pode organizar tarefas em categorias como Pessoal, Trabalho ou Metas e aplicar campos personalizados para estimativas de tempo ou blocos de foco. Em seguida, você pode contar com os status de tarefas personalizados (Aberto, Concluído) para acompanhar o que foi feito.

Quer comparar seus planos com seu estado emocional? Adicione um campo simples para o humor diário ou conecte uma lista de acompanhamento do humor para acompanhar facilmente seus humores em relação à sua programação diária.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Organize tarefas por categoria e urgência para que a próxima ação correta seja óbvia.

Arraste tarefas para o seu calendário para proteger o tempo de concentração e reduzir o excesso de compromissos.

Alterne entre as visualizações para planejar a manhã, acompanhar durante o dia e revisar à noite.

Adicione notas rápidas e subtarefas para manter o contexto do trabalho em vez de ficar na sua cabeça.

Use recursos visuais simples para ver o que já foi feito e o que ainda precisa de atenção.

✨ Ideal para: Indivíduos e profissionais que desejam um planejador diário prático que transforme prioridades em uma agenda e mantenha o progresso visível.

💡 Dica rápida: Quer automatizar o acompanhamento diário do seu humor? Configure tarefas recorrentes ou notificações no ClickUp Reminders para lembrá-lo de fazer anotações diárias ou semanais. Lembretes consistentes ajudam você a criar um hábito sustentável de manter um diário e garantem que você nunca perca uma sessão. Com o tempo, essa rotina tornará a reflexão uma parte natural do seu dia. Crie um hábito consistente de manter um diário com os lembretes automáticos do ClickUp

5. Modelo de notas diárias do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Registre suas melhores ideias com o modelo de notas diárias do ClickUp.

Se você está rabiscando pensamentos em documentos aleatórios e diários pela metade, é quase impossível revisar seu humor e suas conquistas diárias. O modelo de notas diárias do ClickUp funciona como uma página única para ideias, tarefas e reflexões rápidas.

Assim, tudo, desde “o que foi feito” até “como foi o dia de hoje”, fica em um único espaço organizado. Este modelo de lista fácil de usar para iniciantes inclui uma visualização de notas diárias para entradas rápidas e uma visualização de lista de notas para tópicos mais longos, com os status “A fazer”, “Revisado” e “Concluído” para colocar as notas em ação.

Você também pode marcar as entradas por tipo (por exemplo, reunião, check-in pessoal) e adicionar comentários breves para acompanhar os marcos diários.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Mantenha todas as notas diárias, ideias e tarefas em um único espaço estruturado, em vez de vários aplicativos.

Use as visualizações Notas Diárias e Lista de Notas para separar entradas rápidas de tópicos mais longos.

Organize notas com os status “A fazer”, “Revisado” e “Concluído” para que o acompanhamento seja integrado.

Adicione comentários breves ou tags para acompanhar marcos importantes ou reflexões pessoais no contexto.

Acompanhe cada entrada com uma linha de humor simples para que você possa posteriormente conectar os sentimentos ao que realmente aconteceu.

✨ Ideal para: Profissionais ocupados que desejam fazer anotações diárias rápidas com acompanhamento integrado e uma avaliação suave de como foi o dia.

💡 Dica profissional: o ClickUp BrainGPT é um companheiro de IA para desktop que facilita manter hábitos de acompanhamento consistentes e entender o que influencia seu estado emocional com base em todos os seus dados registrados. Obtenha transcrições rápidas e precisas de voz para texto com o Talk to Text do ClickUp Brain GPT Veja como: Registre seus humores instantaneamente com sua voz : use : use o recurso Talk to Text para capturar como você está se sentindo sem precisar digitar. Basta falar seu humor, nível de energia ou o que está afetando você emocionalmente, e ele será convertido em uma entrada registrada.

Faça perguntas sobre seus padrões emocionais : questione-se com perguntas como “Em quais dias da semana me sinto mais ansioso?” ou “Como meu humor mudou desde que comecei a praticar exercícios?”. Ele analisa seus dados registrados para revelar tendências que você poderia deixar passar ao revisar manualmente as entradas.

Pesquise entradas anteriores por sentimento ou evento : encontre registros específicos de humor pesquisando emoções, gatilhos ou eventos da vida em todas as suas entradas.

Escolha a IA certa para suas necessidades: acesse vários LLMs, incluindo Claude, GPT e Gemini. Use modelos diferentes para diferentes necessidades de prompt — quer você queira respostas empáticas para processar emoções, insights analíticos sobre padrões de humor ou prompts criativos para diários.

6. Modelo de acompanhamento de sentimentos da Freepik

Via Freepik

Para usuários mais jovens ou qualquer pessoa que prefira contar histórias em vez de gráficos rígidos, um layout de storyboard pode tornar o acompanhamento do humor menos intimidante. O modelo vetorial “My feelings storyboard” (Meu storyboard de sentimentos) no Freepik oferece uma página em estilo de quadrinhos que você pode imprimir ou editar e, em seguida, preencher com desenhos ou anotações sobre o que sentiu e o que aconteceu naquele dia.

Você pode personalizar a arte no editor do Wepik ou Freepik, exportá-la como uma imagem imprimível e colocá-la em uma pasta ou bullet journal. Cada quadro se torna uma mini cena em seu diário de humor, o que é especialmente útil para crianças que acham mais fácil expressar emoções por meio de desenhos do que por meio de escalas ou números.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Navegue por vários estilos de acompanhamento de humor para combinar com sua estética e capacidade de atenção.

Imprima páginas em branco para um diário ou use versões digitais se isso o ajudar a manter a consistência.

Use legendas simples para acompanhar rapidamente seus humores e reconhecer padrões rapidamente.

Comece com um calendário, mude para uma roda de sentimentos e repita até que se adapte a você.

Mantenha um único local para as entradas, para que seu histórico diário de humor permaneça coerente.

✨ Ideal para: Qualquer pessoa que deseje rastreadores de sentimentos flexíveis e imprimíveis, com personalização rápida e muitas opções de estilo.

👀 Curiosidade: os anéis de humor que se tornaram populares na década de 1970 mudam de cor com a temperatura, e não com as emoções, mas ajudaram a popularizar a ideia de que o humor pode ser “visto” através da cor, que agora é uma ideia central por trás de muitos rastreadores de humor codificados por cores.

7. Modelo de monitoramento de humor da Template. Net

Se você deseja um modelo de registro de humor para bullet journal sem precisar criar do zero, o modelo gratuito de registro de humor para bullet journal da Template.net é um ótimo ponto de partida. Você pode aplicar seu próprio código de cores no editor deles e começar a registrar seu bem-estar emocional com uma grade mensal que se encaixa perfeitamente em sua agenda.

O modelo é editável e pode ser baixado em vários formatos (incluindo Google Docs, Google Sheets, PDF e arquivos de design), para que você possa usá-lo como uma página imprimível ou mantê-lo em formato digital.

Você pode usar o espaço para cada dia para registrar rapidamente seu humor e fazer uma breve anotação, depois revisar o mês para reconhecer padrões relacionados ao sono, rotinas ou vida social.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Navegue por vários estilos de acompanhamento de humor e escolha aquele que você realmente vai preencher.

Imprima as páginas para um diário ou mantenha-as em formato digital para facilitar as atualizações.

Use uma legenda simples para acompanhar rapidamente seus humores e reconhecer padrões rapidamente.

Troque os layouts à medida que descobre o que o ajuda a obter insights e a manter-se consistente.

Mantenha tudo em um só lugar, para que seu histórico emocional permaneça comparável ao longo do tempo.

✨ Ideal para: Qualquer pessoa que deseje um modelo de diário de humor para impressão ou edição que funcione imediatamente com pouquíssima configuração.

Você quer ter uma direção real, clareza e propósito na sua vida, sem cair nas armadilhas comuns que fazem com que a maioria dos planos de vida fracasse? Neste vídeo, nós o orientamos na criação de um plano de vida em cinco etapas fáceis e práticas.

8. Modelo de acompanhamento do humor em PDF da Craft

Via Craft

Se você gosta de registros estruturados ao longo do dia, o modelo de acompanhamento do humor da Craft oferece uma tabela simples dentro de um aplicativo no estilo de documento. Ele divide cada dia em segmentos de manhã, tarde e noite, com espaço para anotar seu humor e um breve comentário em cada intervalo de tempo.

A visão geral mensal permite que você role ou imprima uma única página para ver como seu estado emocional mudou ao longo do tempo. Como o layout é uma grade simples, ele funciona tanto como um documento digital quanto como um registro de humor imprimível que você pode destacar ou anotar à mão.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Use os horários da manhã, tarde e noite para registrar diferentes humores ao longo do dia.

Mantenha um acompanhamento completo do humor de um mês inteiro em uma página para identificar padrões com facilidade.

Personalize rótulos e palavras de humor para que o rastreador se adapte ao seu idioma.

Imprima a página ou mantenha-a no Craft, dependendo da sua rotina.

Combine códigos de cores com notas curtas para associar sentimentos a eventos.

✨ Ideal para: Qualquer pessoa que prefira um registro de humor imprimível com um layout mensal simples e notas rápidas.

🛠️ Você também pode experimentar: Acompanhamento do humor, sentindo que falta “mais uma coisa” na sua lista? Use este Temporizador Pomodoro Online Gratuito e defina blocos de foco de 5 minutos, clique em iniciar, avalie rapidamente seu humor, adicione uma nota de uma linha e salve. O som suave incentiva a consistência sem pensar demais, e a maioria dos temporizadores funciona em ciclo automático, para que o hábito se mantenha.

9. Modelo colorido de acompanhamento do humor da InkPx

Via InkPx

O modelo colorido de acompanhamento do humor da InkPx traz paletas brilhantes e grades limpas que tornam o registro do humor mais convidativo. Você pode ajustar fontes e cores, adicionar ou remover texto e escolher entre os tamanhos A4 e US Letter antes de imprimir.

Alguns layouts usam grades no estilo calendário, outros usam gráficos no estilo tabela e vários permitem marcar vários humores por dia com códigos de cores e notas curtas. O resultado é uma página colorida de diário de humor que você pode inserir em uma pasta ou agenda pessoal.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Escolha entre paletas de cores do arco-íris que tornam as atualizações rápidas e satisfatórias.

Use uma legenda simples para manter as entradas consistentes e comparáveis ao longo do tempo.

Acompanhe um único humor ou combine sentimentos para refletir as nuances do seu estado emocional.

Combine pontos coloridos com notas rápidas para conectar gatilhos como sono, rotinas ou eventos.

Veja as linhas de tendência se formarem ao longo das semanas e obtenha insights que você pode colocar em prática.

✨ Ideal para: Qualquer pessoa que deseje um modelo de acompanhamento de humor alegre e imprimível, que incentive entradas consistentes e reflexões claras.

10. Modelo de acompanhamento do humor da La La Land

Via La La Land

Se você deseja que seu diário de humor seja suave e encorajador, em vez de clínico, o modelo gratuito de acompanhamento de humor da La La Land é um lugar colorido para começar. Você pode imprimir a página e colocá-la em seu diário ou caderno e, em seguida, usá-la como um registro diário simples de humor para se manter atento ao que realmente sente ao longo do mês.

O design é inspirado em um dos diários ilustrados do filme La La Land, proporcionando um layout visualmente relaxante que combina espaços para registrar o humor diário com espaço para pequenas reflexões. Você também pode baixar o modelo em formato JPG no blog deles, salvá-lo, imprimi-lo e adicionar seus próprios códigos de cores ou símbolos para descrever seu humor.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Escolha layouts calmantes e artísticos que tornam as atualizações rápidas satisfatórias.

Mantenha uma legenda simples para que as entradas permaneçam consistentes e fáceis de ler.

Acompanhe um único humor ou combine sentimentos para refletir um humor diferente ao longo do dia.

Adicione breves linhas de contexto para obter insights sobre gatilhos e apoios.

Mantenha as páginas juntas para que seu histórico permaneça comparável e útil.

✨ Ideal para: Qualquer pessoa que deseje um layout de humor relaxante e imprimível que incentive verificações consistentes e reflexões suaves.

💡 Dica útil: configure os painéis do ClickUp para visualizar padrões de humor, frequência de registros e crescimento pessoal ao longo do tempo. Gráficos e widgets dinâmicos ajudam você a acompanhar sua jornada e identificar tendências ou áreas que precisam ser melhoradas. Ver seu progresso visualmente pode ser motivador e fornecer feedback valioso sobre seu desenvolvimento. Acompanhe seu humor e o progresso do seu diário visualmente com os painéis personalizáveis do ClickUp

11. Planilha simples de gráfico diário de humor da Therapist Aid

Via TherapistAid

Se você prefere uma estrutura clara e números, a planilha Gráfico de Humor Diário da Therapist Aid oferece uma maneira semelhante a uma planilha para acompanhar seus sentimentos ao longo do dia.

Você pode usá-lo em conjunto com a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) ou outra terapia para ver como seu ambiente e suas emoções se conectam, em vez de tentar lembrar de tudo na sua cabeça. Com este modelo, você pode registrar suas emoções a cada duas horas em uma tabela que abrange o dia inteiro.

Você pode escolher rótulos como feliz, triste, irritado, cansado, animado, ansioso ou outros, e classificar a intensidade em uma escala de 1 a 10. Há também uma coluna de notas onde você pode descrever brevemente o que estava acontecendo naquele momento para maior clareza.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Registre uma pontuação por check-in e adicione notas breves sem sobrecarregar o espaço.

Compare semanas rapidamente para reconhecer padrões nas emoções e sentimentos.

Mantenha uma legenda simples para códigos de cores ou sinalizadores, para que os dias difíceis sejam fáceis de identificar.

Acompanhe a intensidade junto com os eventos para obter insights sobre causa e efeito.

Exporte ou imprima seu registro de humor quando quiser uma visão geral para análise.

✨ Ideal para: Indivíduos e terapeutas que preferem um rastreador em planilha simples para acompanhar o humor diário de forma consistente e analisar o progresso nas sessões.

12. Modelo de planilha de monitoramento de humor em PDF da Universidade McGill

Via McGill University

A Folha de Monitoramento do Humor da Universidade McGill é uma planilha de estilo clínico usada em programas cognitivo-comportamentais e de transtornos de humor. Ela fornece uma grade onde você avalia seu humor por dia (irritado, completamente tranquilo ou cansado) e adiciona notas sobre o sono ou eventos que possam ter influenciado seu estado emocional.

Como a planilha foi projetada para ambientes de tratamento, ela mantém as colunas e o texto consistentes, para que as pontuações sejam fáceis de comparar entre as semanas ou compartilhar com um terapeuta ou médico. Você pode imprimir cópias para um fichário ou colá-las em um diário e, em seguida, levar um registro mensal completo do humor para revisar nas consultas.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Mantenha um rastreador simples e imprimível que permite atualizações diárias rápidas.

Combine avaliações de humor com notas curtas para que o contexto não se perca.

Analise as linhas para ver as mudanças de tendência sem criar um gráfico separado.

Use os campos da manhã e da noite para registrar um humor diferente ao longo do dia.

Traga um registro conciso para as sessões e obtenha insights mais rapidamente.

✨ Ideal para: Indivíduos e terapeutas que desejam um modelo estruturado de acompanhamento do humor, semelhante ao utilizado por médicos, para monitoramento diário consistente e breves revisões de sessões.

Monitoramento do humor facilitado com o ClickUp

Os dias bons raramente acontecem por acaso; eles tendem a surgir de pequenas escolhas que você repete e percebe. Quer você esteja registrando um único humor diário ou sua preferência pessoal, o modelo certo de acompanhamento de humor mantém suas reflexões fluindo ao identificar padrões.

Se você deseja um espaço onde seu acompanhamento diário do humor, notas e análises de hábitos fiquem conectados, o ClickUp funciona como o caderno perfeito para registrar todas as suas informações. 📕

No ClickUp, você pode manter uma lista de acompanhamento do humor ao lado das tarefas, programar lembretes suaves em sua agenda e pedir ao ClickUp Brain para resumir tendências e sugerir os próximos passos.

Ele realiza todas essas funções sem a necessidade de gerenciar ferramentas separadas para o acompanhamento de hábitos e humor. Isso ajuda você a se manter organizado e auxilia no seu progresso na autodescoberta e na autorreflexão.

Pronto para se inspirar? Inscreva-se no ClickUp e descubra a maneira perfeita de documentar sua jornada de bem-estar.