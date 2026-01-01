Melhores alternativas à Gamma AI para apresentações e conteúdo

Se você já tentou criar uma apresentação usando o Gamma AI, sabe a mistura de admiração e preocupação que isso traz. O Gamma é um criador de apresentações de IA competente, mas exportar para o Google Slides ou PowerPoint não é algo que se faz com um clique.

E mesmo quando a apresentação de IA parece perfeita, fazer ajustes no design ou adicionar suas próprias imagens pode parecer estranhamente técnico.

É aí que faz sentido explorar uma alternativa sólida ao Gamma AI. Este artigo compara as opções mais confiáveis de software de apresentação de IA para projetar, editar e compartilhar apresentações entre equipes. Você verá os pontos fortes, as vantagens e desvantagens e o que esperar ao migrar do Gamma AI.

Um relatório recente da Statista descobriu que mais de 48% dos profissionais de marketing e criativos usam IA para projetar e automatizar fluxos de trabalho de criação de conteúdo, incluindo ferramentas de apresentação. Isso mostra o quão rapidamente esse espaço está evoluindo.

Alternativas à Gamma AI em resumo

Aqui está uma comparação rápida das melhores opções alternativas ao Gamma AI para ajudá-lo a escolher a opção certa com base nos principais recursos, preços e avaliações dos usuários.

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços* ClickUp Crie, gerencie e edite apresentações em um único espaço de trabalho colaborativo. Quadros brancos para mapear o fluxo, Docs para escrever, Brain e BrainGPT para rascunhos de IA e Talk to Text, Tasks para revisões e controle de versões, Dashboards para acompanhamento. Planos gratuitos disponíveis; personalizações para empresas. Apresentações. IA Slides gerados instantaneamente por IA que combinam com a sua marca Gere apresentações a partir de texto, alinhamento de marca, colaboração em tempo real, exportação para Google Slides e PowerPoint. Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 198/mês. Plus AI Integração com o Google Slides e fluxos de trabalho colaborativos Nativo no Google Slides, esboço para apresentação, sugestões de tom e layout, coedição e comentários. Avaliação gratuita por 7 dias e planos pagos a partir de US$ 15/mês por usuário. Tome Apresentações baseadas em narrativas Prompt ou documento para apresentação baseada em história, geração de imagens com IA integrada, colaboração em tempo real, exportação para Slides ou PowerPoint. Planos pagos a partir de US$ 10/mês por usuário. MagicSlides. app Geração rápida de slides com base em modelos no Google Slides Fluxo de trabalho na barra lateral, prompt para deck, temas, edição instantânea e exportação dentro do Slides. Planos gratuitos e pagos a partir de US$ 8/mês por usuário. Visme Apresentações multimídia com a marca da empresa para todas as equipes Kits de marca, rascunho de IA, gráficos e animações, exportação para Slides, PowerPoint, PDF, compartilhamento de links Planos gratuitos e pagos a partir de US$ 12,25/mês por usuário. Beautiful.ai Design automatizado e consistência da marca Slides inteligentes com layout automático, bloqueio de marca para fontes e cores, integrações com o Drive e o Slack, exportação para PowerPoint ou PDF. Planos pagos a partir de US$ 12/mês por usuário. GenPPT Criação de apresentações de IA baseadas em dados Carregue planilhas ou resumos, gráficos automáticos e insights, exporte para PowerPoint, PDF, Google Slides Preços personalizados Twistly AI Narração visual e apresentações com a marca da empresa Apresentação baseada em texto para imagem, paletas e transições automáticas, biblioteca de recursos, exportação para Slides ou PowerPoint, feedback em tempo real. Planos gratuitos e pagos a partir de US$ 4,99/mês por usuário. Zoho Show Gerenciamento colaborativo de apresentações Coedição em tempo real com comentários, formatação por IA, importação do PowerPoint, apresentação ao vivo a partir do navegador, exportação para PPTX, PDF, HTML Planos gratuitos e pagos com preços personalizados.

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

O que você deve procurar nas alternativas à Gamma AI?

Esteja você criando apresentações no Google Slides, apresentações de vendas ou atualizações para a equipe, sua próxima ferramenta de apresentação de IA deve oferecer liberdade criativa e controle confiável.

Porque o verdadeiro teste de um criador de apresentações de IA não são os visuais ou os temas; é como a IA se encaixa no seu fluxo de trabalho.

Aqui está uma lista rápida para ajudá-lo a encontrar a alternativa certa ao Gamma AI para suas necessidades. Ela deve ser capaz de:

Crie e edite apresentações incríveis com opções flexíveis de personalização e exportação.

Compatível com Google Slides, PowerPoint e vários formatos para facilitar o compartilhamento.

Ofereça modelos inteligentes e sugestões de conteúdo geradas por IA que economizam tempo.

Inclua recursos de colaboração e feedback para equipes que trabalham em apresentações compartilhadas.

Mantenha a consistência da marca com temas editáveis, fontes e ferramentas de apresentação com tecnologia de IA.

Ofereça um plano gratuito ou uma versão de avaliação para que você possa testar antes de se comprometer.

Observe que, embora o Gamma seja um editor de apresentações com foco em IA, suas alternativas se enquadram em três categorias:

Geradores de slides de IA

Complementos de IA para Google Slides/PowerPoint

Conteúdo completo + pacotes de colaboração

Vamos mergulhar no assunto.

📖 Leia também: Os melhores criadores de apresentações de IA

🧩 Curiosidade: O mercado global de software de apresentação de IA deve crescer mais de 22% ao ano até 2030, à medida que mais equipes substituem a criação tradicional de slides por ferramentas baseadas em IA que automatizam o design e a criação de conteúdo.

As 10 melhores alternativas à Gamma AI

Aqui estão as principais ferramentas de apresentação de IA a serem consideradas, abrangendo os melhores casos de uso, exemplos, profundidade de personalização, fluxo de colaboração, qualidade de exportação, recursos de IA, integrações, preços e principais vantagens e desvantagens.

1. ClickUp (ideal para criar, gerenciar e editar apresentações em um único espaço de trabalho colaborativo)

Crie, gerencie e dimensione apresentações em um único espaço colaborativo com o ClickUp

Toda boa apresentação começa com uma ideia, mas, muitas vezes, essas ideias ficam espalhadas por e-mails, mensagens de chat, drives compartilhados e rascunhos pela metade.

Alguém está trabalhando no design no Google Slides, outro está reescrevendo o texto em um documento do Word e o feedback chega em capturas de tela. Isso é Work Sprawl, quando cada etapa de um projeto ocorre em um lugar diferente. Isso retarda as equipes, aumenta os erros e torna o controle de versão quase impossível.

Agora, adicione criadores de apresentações de IA desconectados à mistura. Uma ferramenta gera slides, outra escreve o conteúdo e uma terceira cria imagens geradas por IA. O resultado? Expansão da IA, que leva a apresentações talvez bonitas, mas inconsistentes, que levam mais tempo para corrigir do que para criar.

O ClickUp, como o primeiro Espaço de Trabalho de IA Convergente do mundo, reúne todos os aplicativos de trabalho, dados e fluxos de trabalho, eliminando tanto a dispersão do trabalho quanto da IA.

Além disso, você não precisa criar tudo do zero. Os modelos de apresentação de projetos do ClickUp oferecem um fluxo de trabalho pronto para planejar apresentações, designar responsáveis, acompanhar aprovações e vincular slides a tarefas subjacentes, tudo dentro do mesmo espaço de trabalho.

Aqui está um resumo rápido de como você pode usar o ClickUp para aperfeiçoar suas apresentações e estratégias de conteúdo:

Planeje e colabore visualmente com os quadros brancos do ClickUp.

Planeje, colabore e execute suas ideias com o ClickUp Whiteboards

Antes mesmo de criar um único slide, as equipes precisam da história. O ClickUp Whiteboards oferece uma tela em branco para você mapear tudo rapidamente.

Você pode anotar ideias em notas adesivas, agrupá-las em seções, esboçar um fluxo aproximado de slides e até mesmo gerar visuais alinhados à marca com o gerador de imagens de IA integrado quando precisar de arte conceitual rápida ou motivos para slides.

Quando algo parecer sólido, transforme essa nota em uma tarefa com um clique para que os responsáveis, prazos e listas de verificação sejam definidos. Como os quadros brancos do ClickUp permanecem conectados ao resto do seu espaço de trabalho, todas as alterações na história fluem diretamente para as tarefas que impulsionam a apresentação final.

💡 Dica profissional: você também pode pedir ao ClickUp Brain para resumir suas sessões de brainstorming ou gerar títulos de slides automaticamente a partir das suas notas do quadro branco. Isso reduz o tempo de preparação e garante que nenhuma ideia seja perdida entre o brainstorming e a produção. Capture ideias instantaneamente e transforme-as em tarefas acionáveis com o ClickUp Brain Para ver como a IA pode apoiar a escrita e a criatividade além das apresentações, confira este guia sobre redatores de conteúdo de IA.

Crie e refine sua apresentação com o ClickUp Docs e o ClickUp BrainGPT.

Conecte seus documentos ao fluxo de trabalho para obter uma apresentação refinada com o ClickUp Docs

Você tem o fluxo. Agora transforme-o em palavras. Coloque tudo, desde ClickUp Whiteboards até ClickUp Docs, para que a apresentação tenha uma única fonte de verdade.

Os redatores elaboram títulos e pontos de discussão em um documento. Os designers podem então colar maquetes ao lado do texto. Os gerentes adicionam comentários em linha exatamente onde as decisões são tomadas.

Veja seus colegas de equipe colaborando em clipes e atualizações em tempo real com o ClickUp Collaboration Detection

Além disso, com a Detecção de Colaboração do ClickUp, você pode ver instantaneamente quando seus colegas de equipe estão visualizando ou editando os mesmos slides ou documentos. Dessa forma, você pode evitar alterações sobrepostas e coordenar atualizações em tempo real.

💡 Dica profissional: ao criar sua apresentação, use o ClickUp Clips para gravar vídeos curtos explicando seus slides, pontos-chave ou escolhas de design. Grave e compartilhe apresentações de slides para obter feedback assíncrono mais rápido com o ClickUp Clips Você pode anexar esses clipes diretamente às suas tarefas de apresentação, para que seus colegas de equipe possam revisar suas orientações, deixar comentários e se atualizar sem precisar de uma chamada ao vivo. Isso facilita para que todos entendam sua visão e contribuam com feedback.

A partir daí, o ClickUp Brain e o ClickUp BrainGPT podem esboçar apresentações a partir de documentos e tarefas existentes, transformar notas de reuniões em seções de slides e reescrever notas do palestrante com a voz da sua marca.

Como elas se baseiam no contexto real do seu espaço de trabalho, em vez de um prompt em branco, a narrativa permanece consistente entre apresentações, campanhas e canais.

Transforme notas de voz em conteúdo pronto para apresentação com o AI Talk to Text no ClickUp BrainGPT

À noite ou durante uma viagem, use o Talk to Text para capturar ideias. O ClickUp BrainGPT transcreve e insere essas ideias no Doc, prontas para revisão.

Quando você inicia o Slides ou o PowerPoint, sua narrativa já está bem estruturada, consistente com sua marca e quase concluída.

📌 Exemplo: Vamos considerar o caso de um fundador de startup preparando uma apresentação para investidores. Ele usa o ClickUp Docs para reunir destaques, incluindo tendências de mercado, biografias da equipe e métricas de crescimento, e o ClickUp BrainGPT organiza essas gravações em um fluxo coeso. Mais tarde, o fundador grava notas de voz explicando um novo marco de financiamento; o ClickUp BrainGPT as captura e integra automaticamente. Em vez de alternar entre várias ferramentas, toda a jornada de criação do deck, da concepção à execução, é realizada em um único espaço de trabalho.

A melhor parte: você pode alternar entre vários LLMs premium, como ChatGPT, Claude, Gemini e muito mais. Dessa forma, você usa o recurso para cada modelo com base nas suas necessidades.

Nós, pessoalmente, preferimos o Claude para tarefas complexas e detalhadas, enquanto o Gemini e o ChatGPT são mais adequados para edições rápidas e resumos.

📖 Dica profissional: use o ClickUp Chat para compartilhar ideias instantaneamente, coletar feedback e manter todas as discussões da sua apresentação organizadas junto com seus slides e tarefas. Mantenha o feedback da apresentação e as discussões dos slides em um só lugar, juntamente com as tarefas, com o ClickUp Chat

Gerencie revisões, feedback e versões de design com o ClickUp Tasks

Gere resumos de tarefas, atualizações de progresso, traduções e itens de ação com o ClickUp Tasks

Agora que o rascunho está pronto, mantenha o feedback em uma única linha. Transforme a apresentação em uma tarefa com o ClickUp Tasks, divida os grupos de slides em subtarefas e atribua a cada um um responsável, uma lista de verificação e uma data de vencimento.

Adicione revisores, defina “design após aprovação da cópia” e deixe que as automações avisem as pessoas certas quando for a vez delas.

Por fim, para começar com o pé direito, o ClickUp oferece modelos prontos para uso. Planeje, elabore e organize sua próxima apresentação mais rapidamente com o modelo de apresentação do ClickUp. Ele fornece um espaço de trabalho pronto para esboçar ideias, atribuir feedback e alinhar sua equipe antes mesmo de abrir um criador de apresentações de IA.

Obtenha um modelo gratuito Estruture seus slides, comentários e recursos visuais com o modelo de apresentação ClickUp para uma colaboração mais tranquila e uma entrega mais rápida.

💡 Dica profissional: Você também pode usar o ClickUp Brain para resumir threads de comentários em um log de alterações organizado ou uma lista de verificação das próximas etapas, para que designers e redatores vejam exatamente o que mudou entre as versões.

🤔 Você sabia? Em uma pesquisa recente, 28% dos designers relataram usar ferramentas de IA para criar apresentações para as partes interessadas, e 79% usam IA para escrever conteúdo ou textos para seus slides, mostrando como as equipes criativas agora dependem da IA para obter resultados mais rápidos e consistentes.

Melhores recursos do ClickUp

Centralize o brainstorming, a redação, o design e o feedback em um hub colaborativo com quadros brancos, documentos e tarefas.

Use o ClickUp Brain e o BrainGPT para redigir, resumir e automatizar o conteúdo dos slides com o Talk to Text.

Visualize o fluxo da sua apresentação e converta conceitos em tarefas usando os quadros brancos do ClickUp.

Gerencie revisões de conteúdo, feedback de slides e versões de design diretamente no ClickUp Tasks.

Acompanhe a eficiência, os prazos e a reutilização de apresentações usando os painéis e relatórios do ClickUp.

Colabore perfeitamente com o ClickUp para equipes de marketing para um alinhamento criativo completo.

Limitações do ClickUp

Pode parecer complexo para equipes que precisam apenas de um gerador de slides de IA básico e gratuito.

Requer alguma configuração inicial para visualizações, automações e permissões para aproveitar ao máximo o espaço de trabalho.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7 / 5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6 / 5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o ClickUp

Um revisor do G2 compartilhou:

O ClickUp é uma excelente plataforma multifuncional para gerenciar tarefas e projetos. Gosto muito da sua capacidade de personalização — você pode adaptar visualizações, painéis e fluxos de trabalho com base na forma como sua equipe opera. A capacidade de definir prioridades, atribuir tarefas e acompanhar o progresso em tempo real mantém todos alinhados.

O ClickUp é uma excelente plataforma multifuncional para gerenciar tarefas e projetos. Gosto muito da sua capacidade de personalização — você pode adaptar visualizações, painéis e fluxos de trabalho com base na forma como sua equipe opera. A capacidade de definir prioridades, atribuir tarefas e acompanhar o progresso em tempo real mantém todos alinhados.

📖 Leia também: Como a equipe de marketing da ClickUp usa o ClickUp

2. Apresentações. IA (Ideal para slides gerados instantaneamente por IA que combinam com a sua marca)

Para equipes que desejam passar da ideia à apresentação em poucos minutos, o Presentations. AI é um criador de apresentações de IA simples, projetado para criar slides limpos e com a identidade da marca automaticamente.

É especialmente popular entre equipes de marketing e startups que precisam fazer apresentações com frequência, mas não têm tempo para projetar cada layout manualmente. A plataforma usa recursos de IA para escrever textos, sugerir recursos visuais e criar sequências de slides com base nas suas instruções.

O que a destaca é a forma natural como se integra nos fluxos de trabalho modernos. Você pode carregar um documento Word e o sistema transforma-o numa apresentação totalmente estruturada gerada por IA, completa com imagens, títulos e transições.

Cada slide se alinha às cores da sua marca, e você pode exportar diretamente para o Google Slides ou PowerPoint para personalização adicional.

Apresentações. Melhores recursos da IA

Gere apresentações completas a partir de textos ou esboços com o mínimo de intervenção manual.

Edite, personalize com sua marca e exporte slides para o Google Slides e PowerPoint.

Colabore em apresentações em tempo real com comentários e acesso baseado em funções.

Acesse uma biblioteca crescente de modelos inteligentes para uso em marketing, vendas e investimentos.

Use recursos de IA para reformular textos, ajustar o tom e melhorar a legibilidade dos slides.

Apresentações. Limitações da IA

Controle de design avançado limitado em comparação com pacotes completos de software de apresentação

A IA pode, ocasionalmente, simplificar demais os layouts, exigindo ajustes manuais.

As ferramentas de branding estão melhorando, mas ainda são menos flexíveis do que o Visme ou o Beautiful.ai.

Apresentações. Preços da IA

Starter: Gratuito

Pro: US$ 198 por usuário por ano

Empresa: Preços personalizados

Apresentações. Classificações e avaliações de IA

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🎥 Elaborar uma apresentação para o cliente é mais do que montar slides bonitos — é sua chance de persuadir, construir confiança e fechar negócios. Neste vídeo, vamos mostrar como criar uma apresentação para o cliente do zero: estrutura, narrativa, recursos visuais e dicas de apresentação que realmente impressionam. Se você deseja que as reuniões com os clientes terminem com “quando você pode começar?” em vez de “deixe-me pensar sobre isso”, este é o seu plano.

📖 Leia também: Exemplos de conteúdo gerado por IA para inspirar o seu próprio

3. Plus AI (ideal para integração com o Google Slides e fluxos de trabalho colaborativos)

via Plus AI

O Plus AI é um criador de apresentações de IA que se integra diretamente ao Google Slides, tornando-o ideal para equipes que já utilizam o Google Workspace.

Ela atua como um assistente de apresentação de IA integrado que ajuda a gerar, editar e melhorar slides sem sair do seu espaço de trabalho. Você também pode solicitar que a ferramenta ajude a esboçar rascunhos, refinar o tom e até mesmo criar apresentações geradas por IA que se adaptam às diretrizes da sua marca.

Os recursos de IA contextual desta ferramenta podem reescrever parágrafos, resumir pontos de dados ou fornecer sugestões de layout com base na intenção do seu conteúdo. Assim, ela se torna especialmente útil para equipes de vendas e marketing que preparam apresentações rápidas e baseadas em dados.

Os membros da equipe também têm a opção de coeditar slides em tempo real, deixar comentários e ajustar designs juntos.

Além disso, os melhores recursos da IA

Integra-se diretamente ao Google Slides, permitindo suporte nativo à IA dentro do espaço de trabalho.

Gera, edita e otimiza slides usando recursos contextuais de IA.

Suporta resumos de dados, ajustes de tom e formatação automática para texto de slides.

Permite a colaboração em tempo real para apresentações compartilhadas e feedback.

Funciona bem para atualizações rápidas de negócios, apresentações de vendas e slides educacionais.

Além disso, limitações da IA

Requer uma conta do Google Slides; não é adequado para usuários que preferem o PowerPoint.

Funcionalidade offline e flexibilidade de design limitadas em comparação com ferramentas independentes.

Visuais complexos ou conjuntos de dados pesados podem precisar de refinamento manual.

Preços da Plus AI

7 dias de avaliação gratuita

Básico: US$ 15/mês por usuário

Pro: US$ 25/mês por usuário

Equipe: US$ 40/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Além disso, avaliações e comentários sobre IA.

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários estão dizendo sobre o Plus AI

Um usuário compartilhou:

Recomendo fortemente o Plus para quem deseja fazer apresentações bonitas e rápidas. É a melhor ferramenta de IA para o Google Slides e me poupou horas de trabalho e frustração.

Recomendo fortemente o Plus para quem deseja fazer apresentações bonitas e rápidas. É a melhor ferramenta de IA para o Google Slides e me poupou horas de trabalho e frustração.

🧩 Curiosidade: Mais da metade dos participantes da pesquisa agora criam apresentações pelo menos uma vez por semana, e uma grande parte faz isso várias vezes por semana.

4. Tome (ideal para apresentações baseadas em narrativas)

via Tome

O Tome é um criador de apresentações de IA que prioriza a narrativa, desenvolvido para criadores que desejam que seus slides sejam coesos e emocionalmente envolventes, em vez de padronizados. Ele ajuda os usuários a transformar ideias brutas em apresentações estruturadas e visualmente ricas.

É ideal para criar apresentações de vendas, propostas de campanhas de marketing e explicações sobre produtos, onde a narrativa é tão importante quanto o design.

O Tome funciona permitindo que você comece com um prompt ou faça upload de um documento do Word. Em seguida, ele gera automaticamente uma apresentação de IA completa com títulos, layouts e sugestões de tom. O recurso integrado de geração de imagens por IA preenche os slides com visuais contextualmente precisos, para que você não precise procurar imagens de banco de imagens ou projetar elementos manualmente.

A colaboração também é muito fácil. Os usuários podem ajustar a ordem dos slides, reescrever seções ou substituir recursos visuais por suas próprias imagens enquanto os colegas de equipe editam em conjunto em tempo real. Cada projeto fica em um espaço de trabalho compartilhado, e você pode exportar apresentações para o Google Slides ou PowerPoint para entrega final ao cliente.

Melhores recursos do Tome

Gere apresentações de IA baseadas em histórias a partir de prompts curtos ou esboços carregados.

Use a geração de imagens com IA integrada para obter recursos visuais instantâneos.

Crie apresentações interativas que combinam texto, mídia e transições de maneira harmoniosa.

Colabore em tempo real por meio de edição e comentários compartilhados.

Exporte para o Google Slides ou PowerPoint para uso profissional.

Limitações do Tome

As opções de personalização de slides são mais limitadas do que as ferramentas de apresentação tradicionais.

Algumas apresentações exportadas precisam de ajustes de formatação.

A colaboração completa da equipe está restrita aos planos pagos.

Preços do Tome

Tome Plus: US$ 10/mês por usuário

Exclusivo da Tome: US$ 7/mês por usuário

Avaliações e comentários do Tome

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

📖 Leia também: As melhores alternativas ao Tome AI para suas apresentações

5. Aplicativo MagicSlides (ideal para a geração rápida de slides com base em modelos)

O aplicativo MagicSlides é um criador de apresentações com inteligência artificial projetado para usuários que desejam criar apresentações diretamente no Google Slides, eliminando a necessidade de uma ferramenta adicional.

Sua força reside na rapidez com que produz apresentações bem estruturadas a partir de um breve prompt, tornando-a uma das melhores ferramentas de apresentação de IA para estudantes, equipes de marketing e profissionais que precisam de resultados rápidos sem perder qualidade.

A ferramenta funciona como uma barra lateral no Google Slides. Os usuários digitam um tópico, selecionam um tom e um estilo visual, e o sistema gera um conjunto completo com texto, títulos e layouts.

O aplicativo MagicSlides também se destaca na elaboração de rascunhos iniciais. Por exemplo, um gerente de conteúdo que resume os resultados trimestrais pode colar os pontos principais na ferramenta, e ela cria automaticamente sequências de slides com títulos formatados e pontos de discussão. Os usuários podem refinar as cores, editar o texto ou exportar a apresentação finalizada instantaneamente, tudo dentro do Google Slides.

Melhores recursos do aplicativo MagicSlides.

Gere apresentações completas diretamente no Google Slides.

Transforme esboços ou resumos em slides refinados instantaneamente.

Escolha entre vários temas para apresentações profissionais.

Edite e exporte sem alternar entre plataformas.

Otimize rascunhos iniciais e atualizações internas para equipes.

Limitações do aplicativo MagicSlides.

Funciona apenas com o Google Slides, limitando a flexibilidade em outras plataformas.

A saída do slide ocasionalmente precisa de formatação manual antes da entrega final.

Automação de design menos avançada em comparação com ferramentas de apresentação de IA maiores, como a Beautiful.ai.

Preços do aplicativo MagicSlides.

Gratuito

Essencial: R$ 8/mês

Pro: US$ 16/mês

Premium: US$ 29/mês

Avaliações e comentários do aplicativo MagicSlides.

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários estão dizendo sobre o aplicativo MagicSlides.

Um revisor compartilhou :

Experimentei o Magicslides para criar apresentações baseadas em IA. A ferramenta funciona razoavelmente bem para gerar rascunhos rápidos de slides, mas há definitivamente espaço para melhorias.

Experimentei o Magicslides para criar apresentações baseadas em IA. A ferramenta funciona razoavelmente bem para gerar rascunhos rápidos de slides, mas há definitivamente espaço para melhorias.

📮ClickUp Insight: Equipes de baixo desempenho são 4 vezes mais propensas a usar mais de 15 ferramentas, enquanto equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papos e chamadas em uma única plataforma, com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna seu trabalho visível e permite que você se concentre no que é importante, enquanto a IA cuida do resto.

6. Visme (ideal para apresentações multimídia com identidade visual em várias equipes)

via Visme

O Visme é para equipes que precisam de mais do que slides. Você pode criar apresentações, relatórios e documentos de uma página em um só lugar, sem precisar esperar pelos designers. Defina sua marca uma vez (cores, fontes e logotipos) e todos os modelos a seguir.

Para trabalhos recorrentes, como apresentações ou revisões mensais, duplique um arquivo base, troque os dados e mantenha os layouts bloqueados para evitar correções de última hora. A ferramenta de IA pode esboçar rascunhos a partir de um prompt e sugerir recursos visuais. Você também recebe uma grande biblioteca de gráficos, animações e vídeos curtos para explicar temas complexos com clareza.

Quando terminar, exporte para o Google Slides, PowerPoint ou PDF, ou compartilhe um link rastreável. As equipes de conteúdo podem criar e distribuir a partir do mesmo espaço de trabalho, em vez de ter que alternar entre várias ferramentas.

Melhores recursos do Visme

Aplique kits de marca em todos os modelos para manter cada slide alinhado com a marca.

Gere apresentações iniciais a partir de prompts com o criador de apresentações de IA e, em seguida, refine os layouts e a mídia.

Crie histórias de dados com gráficos, animações e vídeos para apresentações profissionais.

Exporte para vários formatos e envie arquivos para o Google Drive para equipes que utilizam o Google Slides ou o PowerPoint.

Reutilize layouts para relatórios recorrentes e apresentações de vendas para economizar tempo ao longo dos trimestres.

Limitações do Visme

O controle avançado do design ainda pode exigir ajustes manuais após os rascunhos da IA.

Um amplo conjunto de recursos pode parecer pesado para equipes que precisam apenas de um gerador de slides leve.

Alguns fluxos de trabalho de exportação dependem de aplicativos externos ou formatação final em pacotes de escritório.

Preços do Visme

Básico: Gratuito

Starter: US$ 12,25/mês por usuário

Pro: US$ 24,75/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados para 10 usuários ou mais

Avaliações e comentários sobre o Visme

G2: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 700 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o Visme

Um revisor do G2 afirma:

O Visme oferece uma ampla variedade de modelos fáceis de usar, tornando-o criativo e fácil de navegar. É uma ferramenta excelente e fácil de usar, com muitos modelos para criar vídeos, apresentações e infográficos.

O Visme oferece uma ampla variedade de modelos fáceis de usar, tornando-o criativo e fácil de navegar. É uma ferramenta excelente e fácil de usar, com muitos modelos para criar vídeos, apresentações e infográficos.

7. Beautiful.ai (ideal para design automatizado e consistência da marca)

O Beautiful.ai é para equipes que desejam slides refinados sem microgerenciar os elementos de design. Ele automatiza o layout, o espaçamento e o alinhamento à medida que você adiciona texto, imagens ou gráficos, para que as apresentações fiquem organizadas com muito pouco esforço.

Comece com um slide inteligente e o layout se reorganiza para permanecer equilibrado. A IA também sugere o formato visual certo para o seu conteúdo, o que é útil para apresentações, relatórios de clientes e atualizações de liderança.

O controle da marca é integrado. Os administradores podem bloquear fontes, cores e posicionamento do logotipo para manter todas as apresentações alinhadas com a marca. Funciona com o Google Drive, Dropbox e Slack para facilitar o compartilhamento, e você pode exportar para PowerPoint ou PDF quando terminar.

Os melhores recursos do Beautiful.ai

Automatize ajustes de design por meio de modelos de slides inteligentes.

Mantenha o controle da marca com cores, fontes e posições de logotipo bloqueadas.

Sugira layouts adequados usando recursos de IA integrados.

Integre com o Google Drive, Slack e Dropbox para compartilhamento de arquivos.

Exporte apresentações concluídas para os formatos PowerPoint ou PDF.

Limitações do Beautiful.ai

Personalização limitada para equipes que preferem o design manual de slides.

Alguns recursos avançados exigem um plano Pro ou Team.

A edição offline não é suportada.

Preços do Beautiful.ai

Pro: US$ 12/mês por usuário

Equipes : US$ 40/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Beautiful.ai

G2: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 80 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o Beautiful.ai

Um revisor do G2 afirma:

Gosto do AI Bot, que cria slides bonitos com ótimos recursos visuais. Isso permite criar uma apresentação completa em pouco tempo. É melhor do que outras plataformas devido aos inúmeros modelos disponíveis e à precisão. As sugestões para encurtar ou alterar o tom do texto também são um ponto positivo.

Gosto do AI Bot, que cria slides bonitos com ótimos recursos visuais. Isso permite criar uma apresentação completa em pouco tempo. É melhor do que outras plataformas devido aos inúmeros modelos disponíveis e à precisão. As sugestões para encurtar ou alterar o tom do texto também são um ponto positivo.

⚡️Arquivo de modelos: Modelos gratuitos para apresentações de projetos

8. GenPPT (Ideal para criar apresentações de IA baseadas em dados)

via GenPPT

O GenPPT é para quem deseja que os dados contem uma história clara sem ter que se preocupar com slides. Carregue uma planilha ou um breve resumo e ele o transformará em uma apresentação pronta com gráficos, insights e texto em slides em poucos minutos.

Esta alternativa ao Gamma AI funciona bem para analistas, educadores e equipes de negócios. Escolha um tipo de apresentação, como desempenho de vendas, análise de marketing ou resumo para investidores, e ela organizará seus dados em seções claras com os recursos visuais adequados.

Quando for hora de compartilhar, exporte para PowerPoint, PDF ou Google Slides. Você pode ajustar os gráficos rapidamente, para que a precisão e o design permaneçam em dia.

Melhores recursos do GenPPT

Converta planilhas de dados e relatórios em apresentações completas automaticamente.

Gere recursos visuais para slides, como tabelas, gráficos e KPIs, com o mínimo de esforço manual.

Suporte para exportações do PowerPoint e Google Slides para edição flexível.

Inclua resumos e insights de IA para destacar tendências automaticamente.

Personalize fontes, layouts e cores para se adequar à identidade visual da sua marca.

Limitações do GenPPT

Controle criativo limitado em comparação com ferramentas focadas em design

Funciona melhor para apresentações baseadas em dados, menos para conteúdos com grande ênfase na narrativa.

São necessárias verificações ocasionais de precisão para análises geradas por IA.

Preços do GenPPT

Preços personalizados

Avaliações e comentários do GenPPT

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários estão dizendo sobre o GenPPT

Um usuário diz:

Apresentação brilhante sobre IA que alcançou o equilíbrio perfeito entre profundidade técnica e acessibilidade. Exemplos claros e uma apresentação envolvente tornaram conceitos complexos fáceis de entender. A combinação de aplicações práticas e implicações futuras manteve todos os participantes envolvidos.

Apresentação brilhante sobre IA que alcançou o equilíbrio perfeito entre profundidade técnica e acessibilidade. Exemplos claros e uma apresentação envolvente tornaram conceitos complexos fáceis de entender. A combinação de aplicações práticas e implicações futuras manteve todos os participantes envolvidos.

📖 Leia também: Os melhores criadores de apresentações de IA

9. Twistly AI (ideal para narrativas visuais e apresentações de marca)

via Twistly AI

A Twistly AI é para equipes que desejam que as apresentações pareçam uma história visual, e não um monte de slides corporativos. Insira um relatório breve ou longo e ele o transformará em uma apresentação com imagens que chamam a atenção.

A criação é simples. Cole seu texto e o Twistly equilibra automaticamente o layout, a tipografia e o fluxo. Ele escolhe paletas de cores, transições e ícones que se encaixam no tema e, em seguida, cria slides com texto editável, imagens de banco de dados e imagens de IA que combinam com sua marca.

Esta alternativa ao Gamma AI funciona bem com exportações do Google Slides se você deseja controle extra na finalização. As equipes podem coeditar, deixar comentários em tempo real e manter logotipos, fontes e cores em uma biblioteca de recursos compartilhada para que cada novo deck mantenha a identidade da marca.

Melhores recursos da Twistly AI

Converta documentos ou esboços em apresentações de IA com design avançado.

Gere imagens de IA que correspondam ao contexto do slide e à identidade da marca.

Aplique layouts e transições automáticas para obter consistência visual.

Armazene ativos e modelos da marca para reutilização por toda a equipe.

Exporte para o Google Slides ou PowerPoint para entrega final.

Limitações da Twistly AI

Análise limitada ou acompanhamento do envolvimento em apresentações compartilhadas

A edição avançada de design pode ser demorada fora do fluxo de IA.

Requer uma conexão estável para renderizar slides com muitas imagens.

Preços da Twistly AI

Teste gratuito

Starter: $4,99/mês

Avaliações e comentários sobre a Twistly AI

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários estão dizendo sobre a Twistly AI

Uma avaliação diz:

É incrível como ele transforma rapidamente um texto simples em slides atraentes. A integração funciona perfeitamente e é muito melhor e mais rápida do que as ferramentas comuns baseadas em navegador, pois não preciso alternar entre guias e exportar arquivos.

É incrível como ele transforma rapidamente um texto simples em slides atraentes. A integração funciona perfeitamente e é muito melhor e mais rápida do que as ferramentas comuns baseadas em navegador, pois não preciso alternar entre guias e exportar arquivos.

10. Zoho Show (ideal para gerenciamento colaborativo de apresentações)

via Zoho Show

O Zoho Show é uma ferramenta de apresentação baseada em navegador para equipes que se preocupam com colaboração e fácil acesso. Você pode criar, editar e apresentar no mesmo lugar que seus documentos e planilhas, o que o torna uma boa opção para pequenas empresas e equipes remotas.

Trabalhe em conjunto em tempo real com comentários e acompanhamento de alterações. Comece com modelos personalizáveis ou importe um arquivo do PowerPoint e refine-o. A formatação por IA ajuda no alinhamento, espaçamento e layouts limpos, para que os slides fiquem prontos para compartilhar com o mínimo de esforço.

Exporte em PPTX, PDF ou HTML e compartilhe links para revisões rápidas. Você pode até mesmo fazer apresentações ao vivo a partir do navegador e controlar os slides remotamente enquanto os espectadores acompanham. Se você já usa o Zoho, ele se conecta ao WorkDrive e ao Zoho CRM, para que o conteúdo e as transferências permaneçam em um único fluxo de trabalho.

Melhores recursos do Zoho Show

Ofereça suporte à colaboração em tempo real com comentários e coedição ao vivo.

Importe e refine arquivos do PowerPoint com compatibilidade total.

Alinhe e formate slides automaticamente usando a otimização de layout por IA.

Hospede apresentações ao vivo diretamente no navegador com controle remoto.

Exporte para vários formatos, incluindo PPTX, PDF e HTML.

Limitações do Zoho Show

A interface pode parecer desatualizada em comparação com plataformas de apresentação de IA mais recentes.

Menos opções avançadas de animação e mídia do que os concorrentes

Preços do Zoho Show

Gratuito

Plano Profissional: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Zoho Show

G2: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o Zoho Show

Um revisor do G2 escreve:

O Zoho Show é fácil de usar e funciona muito bem em qualquer dispositivo, especialmente em dispositivos móveis, o que é perfeito para edições rápidas em qualquer lugar. A pesquisa de imagens integrada do Google acelera a criação visual, e as importações do PowerPoint mantêm a formatação original, facilitando a colaboração.

O Zoho Show é fácil de usar e funciona muito bem em qualquer dispositivo, especialmente em dispositivos móveis, o que é perfeito para edições rápidas em qualquer lugar. A pesquisa de imagens integrada do Google acelera a criação visual, e as importações do PowerPoint mantêm a formatação original, facilitando a colaboração.

🤔 Você sabia? De acordo com uma pesquisa, mais da metade dos trabalhadores em todo o mundo afirma ter usado IA no trabalho no último ano, e cerca de 14% usam IA generativa todos os dias.

Erros comuns ao mudar da Gamma AI

Mudar do Gamma AI para um novo criador de apresentações de IA pode parecer uma atualização rápida, mas muitas equipes apressam o processo e perdem tempo reformatando ou retreinando hábitos. O objetivo não é apenas encontrar outra ferramenta, mas reconstruir um fluxo de trabalho mais suave e confiável que se adapte às necessidades de conteúdo e colaboração da sua equipe.

Abaixo estão as armadilhas mais comuns que as equipes enfrentam e como evitá-las.

Escolher apenas com base no preço e ignorar a fidelidade da exportação

Uma ferramenta de slides de IA mais barata não é vantajosa se todas as exportações falham. Muitas equipes só descobrem problemas de layout, substituições de fontes ou imagens ausentes depois de já terem migrado.

✅ Solução: antes de se comprometer, crie um pequeno deck de “teste de estresse” com gráficos, cores da marca, fontes personalizadas e animações e, em seguida, exporte-o para o PowerPoint, Google Slides e PDF.

Verifique se o arquivo exportado corresponde à versão na tela e quanto trabalho de limpeza é necessário. Se sua equipe trabalha com PPTX ou Google Slides editáveis, a fidelidade da exportação deve ser algo imprescindível, não um recurso opcional.

Supondo que a geração de IA seja o único fator, negligenciando a marca e a colaboração

É tentador escolher a ferramenta que gera o primeiro rascunho mais chamativo. O problema surge mais tarde, quando cada apresentação precisa de correções manuais para se adequar às diretrizes da marca ou quando as equipes não têm um local compartilhado para revisar as alterações.

Solução: ao avaliar alternativas à Gamma AI, vá além da “solicitação de slides”. Verifique se você pode bloquear kits de marca, armazenar ativos compartilhados e manter comentários, aprovações e versões em um único lugar. Um bom criador de apresentações de IA deve apoiar a forma como sua equipe colabora todas as semanas, não apenas a forma como impressiona nos primeiros cinco minutos.

Migre decks sem ajustar o fluxo de trabalho ou os modelos.

Outro erro comum é arrastar decks antigos do Gamma para a nova ferramenta e esperar que eles “simplesmente funcionem”. Diferentes plataformas lidam com layouts, espaçamento e fontes à sua maneira, então slides copiados e colados rapidamente se transformam em decks desorganizados e inconsistentes.

Solução: encare a mudança como uma oportunidade para repensar seu sistema de slides. Comece projetando um pequeno conjunto de modelos principais reutilizáveis dentro da nova plataforma, alinhados à sua marca e a casos de uso comuns, como argumentos de vendas, QBRs ou revisões internas.

Depois que elas forem testadas e aprovadas, reconstrua ou migre seus decks mais usados usando esses modelos para que tudo pareça coeso daqui para frente.

📖 Leia também: As melhores alternativas ao SlidesAI para apresentações mais inteligentes

Mesmo as ferramentas de IA intuitivas vêm com novos prompts, configurações e comportamentos de exportação. As equipes muitas vezes subestimam o tempo de adaptação, o que leva a um uso inconsistente e a muitos momentos de “como faço isso de novo?”.

Solução: planeje sessões curtas de integração para diferentes funções: redatores sobre prompts e estrutura, designers sobre controles de layout e gerentes sobre fluxos de aprovação e compartilhamento.

Ao mesmo tempo, garanta a governança desde o início, esclarecendo quem é o proprietário dos modelos, quem pode alterar as configurações da marca e como os dados e as exportações são armazenados. Algumas horas de configuração estruturada valem a pena para obter apresentações mais rápidas e confiáveis posteriormente.

📖 Leia também: Como usar IA em marketing de conteúdo

Se você ainda está explorando opções além das principais alternativas ao Gamma AI, aqui estão três ferramentas de apresentação com tecnologia de IA que estão chamando a atenção por seus fluxos de trabalho exclusivos e automação criativa:

Sendsteps.ai: Um criador de apresentações que combina conteúdo gerado por IA com interatividade do público. Ele ajuda os usuários a criar belas apresentações e enquetes em tempo real em minutos, ideal para educadores e instrutores corporativos que buscam aumentar o engajamento.

Decktopus AI: Projetado para profissionais ocupados, o Decktopus gera automaticamente slides inteligentes, notas do palestrante e layouts de design. É ótimo para equipes de vendas e marketing que desejam economizar tempo na preparação de apresentações refinadas e alinhadas com a marca.

Gamma SlidesGPT: uma ferramenta de apresentação de IA rápida e sem necessidade de login que transforma instantaneamente um documento do Word ou uma ideia em apresentações do Google Slides prontas para edição. Perfeita para quem deseja criar slides com o mínimo de esforço e resultados bonitos.

ClickUp entra em cena

Mudar de ferramenta de apresentação não se resume a criar slides; trata-se de repensar como as ideias ganham vida. Quer você prefira criadores de apresentações rápidos como o Plus AI ou softwares de apresentação orientados para o design, como o Visme, o objetivo permanece o mesmo: menos ajustes, mais narrativa.

Ao escolher sua próxima alternativa ao Gamma AI, procure ferramentas que vão além dos modelos — aquelas que combinam ferramentas de colaboração, modelos personalizáveis e recursos de IA que realmente entendem sua marca.

A melhor alternativa é aquela que apoia sua criatividade hoje e se adapta ao crescimento da sua equipe amanhã.

É aí que o ClickUp se destaca. Ele conecta Docs, Whiteboards e ClickUp Brain para que você possa planejar, escrever e apresentar ideias em um só lugar. Desde esboçar com o Talk to Text até refinar com insights alimentados por IA, o ClickUp ajuda você a economizar tempo enquanto cria slides que realmente se destacam.

Se você está pronto para criar apresentações mais inteligentes e precisas, experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo e transforme cada ideia em algo que vale a pena mostrar.

Perguntas frequentes

Muitas alternativas de apresentação da Gamma AI se concentram mais no fluxo de trabalho e no controle da marca, em vez de apenas em apresentações voltadas para a web. Por exemplo, ferramentas como Plus AI e MagicSlides são executadas nativamente no Google Slides ou PowerPoint, de modo que a geração, edição e colaboração de IA acontecem na ferramenta de slides que sua equipe já usa. Outras, como Visme e Beautiful.ai, enfatizam recursos avançados de governança de marca, como kits de marca, fontes/cores bloqueadas e bibliotecas de ativos compartilhadas, além de opções ricas de exportação de multimídia. Plataformas como ClickUp vão além da criação de slides, combinando IA com tarefas, documentos, quadros brancos e painéis para que você possa gerenciar todo o fluxo de trabalho da apresentação (não apenas a apresentação final) em um só lugar.

Sim. O Gamma oferece suporte à exportação para PowerPoint (PPTX), PDF, PNG e Google Slides em seus planos pagos, para que você possa transferir apresentações para ferramentas padrão de apresentação para edição posterior. As avaliações observam que a maioria dos layouts é transferida razoavelmente bem, mas designs complexos podem precisar de uma leve limpeza no PowerPoint ou Slides após a exportação.

Sim, várias ferramentas de apresentação de IA oferecem níveis gratuitos ou versões de avaliação com recursos comparáveis ao fluxo principal “prompt-to-deck” da Gamma. 1. MagicSlides e Presentations. AI oferecem planos gratuitos para gerar slides com tecnologia de IA diretamente no Google Slides/PowerPoint ou para esses programas. O Zoho Show também tem um plano gratuito para apresentações colaborativas baseadas em navegador com formatação assistida por IA. 2. Se você deseja gerenciar todo o fluxo de trabalho da apresentação (ideias → conteúdo → revisões → tarefas), o ClickUp oferece um plano gratuito para sempre com quadros brancos, documentos, tarefas e painéis, e você pode adicionar o ClickUp Brain como uma camada de IA por meio de complementos pagos.

Não há um único “vencedor”, mas algumas ferramentas se destacam dependendo do que é mais importante para você: 1. Apresentações. A IA se posiciona de forma muito explícita na sincronização automática da marca (logotipos, cores, fontes) e “exportações de PowerPoint de alta fidelidade sem problemas de layout”, o que é forte se a transferência de PPTX segura para a marca for sua prioridade. 2. O Visme se concentra em kits de marca, modelos reutilizáveis e exportações multimídia (PPTX, PDF, links da web), tornando-o uma boa opção para equipes de marketing e design que precisam de um controle rígido da marca em vários formatos. 3. O Beautiful. ai oferece configurações de marca bloqueadas e slides inteligentes que ajustam automaticamente os layouts, ao mesmo tempo que exportam de forma limpa para PowerPoint ou PDF. 4. Se você se preocupa mais com a consistência da marca ao nível do processo (conteúdo, aprovações, documentos de fonte confiável) do que com o próprio renderizador de slides, o ClickUp é forte em manter cópias, ativos e diretrizes centralizados, enquanto você ainda exporta apresentações finais através do Google Slides ou PowerPoint.

Comece exportando alguns decks representativos do Gamma para PPTX ou Google Slides e teste como eles ficam na ferramenta selecionada para detectar antecipadamente quaisquer problemas de layout ou fonte. Em seguida, recrie um pequeno conjunto de modelos principais nativamente na nova plataforma (apresentação, QBR, relatório) em vez de copiar e colar todos os slides antigos. Defina um fluxo simples para onde os briefings, a geração de IA, o design e as aprovações ficam em sua nova pilha e documente-o. Por fim, realize breves sessões de treinamento para redatores, designers e aprovadores para que as instruções, os controles de marca e as configurações de exportação fiquem claros antes de você implementá-las em projetos reais.