Zoom vs. ClickUp SyncUp: qual é a mais adequada para sua equipe?

São 9h55. Sua equipe entra em uma chamada no Zoom. Decisões são tomadas. Ações são definidas. Trinta minutos depois, você está copiando notas para quadros de tarefas e encaminhando links para que nada seja esquecido.

Aqui está a bifurcação na estrada. O Zoom é uma plataforma líder de videoconferência criada para chamadas de vídeo e compartilhamento de tela confiável. O ClickUp SyncUp está mais próximo do trabalho. Você pode agendar reuniões, capturar notas de reunião e acionar a criação automatizada de tarefas vinculadas a tarefas e proprietários.

Há um motivo para esse recurso ser importante. O Índice de Tendências de Trabalho da Microsoft mostra que o funcionário médio passa 57% do seu tempo em reuniões, e-mails e bate-papos. É muita conversa que precisa se transformar em ação rapidamente.

Este guia compara o Zoom e o ClickUp SyncUp para que as equipes remotas possam escolher o que melhor se adapta às suas atividades diárias, quer elas queiram as melhores chamadas ou reuniões que fluem diretamente para o trabalho.

Zoom vs. ClickUp SyncUp em resumo

Ao comparar o Zoom com o ClickUp SyncUp, você está realmente escolhendo entre uma plataforma de videoconferência independente e uma camada de reuniões que fica dentro do seu espaço de trabalho de gerenciamento de projetos.

Aqui está uma visão geral dos principais recursos, capacidades de criação de tarefas e outros recursos avançados:

Recurso ClickUp SyncUp Zoom Meetings Foco principal Integrado ao ClickUp como parte de um espaço de trabalho de IA convergente para gerenciamento de projetos e comunicação em equipe. Plataforma autônoma de videoconferência para hospedar e participar de reuniões online e webinars Reuniões diárias e atualizações de projetos Inicie o SyncUps a partir de listas, visualizações ou tarefas para que as equipes revisem painéis, atualizem tarefas e conversem no mesmo lugar. Faça chamadas de vídeo em HD com compartilhamento de tela e bate-papo, mas os quadros e rastreadores geralmente ficam em uma ferramenta de projeto separada. Gerenciamento de tarefas e projetos Hierarquia completa de tarefas e projetos com responsáveis, prazos, dependências, painéis e criação automatizada de tarefas a partir de reuniões. Sem gerenciamento de projetos nativo; as ações a serem realizadas nas reuniões do Zoom devem ser criadas em ferramentas externas. Notas de reuniões e itens de ação automatizados O ClickUp Brain e o AI Notetaker criam resumos, transcrições pesquisáveis e tarefas que se vinculam diretamente a documentos e visualizações. O Zoom AI Companion gera resumos e sugere ações que ainda precisam ser implementadas nas ferramentas do projeto. Compartilhamento e gravação de tela Compartilhe sua tela no SyncUps e salve SyncUps e Clips no Clips Hub com transcrições e comentários vinculados às tarefas. Compartilhe telas em reuniões do Zoom e grave sessões em armazenamento local ou na nuvem, depois compartilhe links separadamente. Agendamento e integrações Agende reuniões onde você gerencia o trabalho e use a integração ClickUp–Zoom para iniciar reuniões Zoom a partir de tarefas. Agende reuniões do Zoom a partir do aplicativo Zoom ou integrações de calendário e adicione links do Zoom a eventos do Google ou Outlook. Relatórios e visibilidade após as reuniões Os painéis mostram como as mudanças decorrentes das reuniões afetam as cargas de trabalho, o burndown e a entrega em tempo real. A análise se concentra no uso e na qualidade das reuniões, não nos resultados do projeto ou na saúde do sprint. Ideal para Equipes que desejam recursos do SyncUp, notas de reuniões e criação automatizada de tarefas vinculadas ao gerenciamento de projetos em um único espaço de trabalho Equipes que precisam de uma alternativa familiar ao Zoom para reuniões presenciais e chamadas de vídeo rápidas entre dispositivos

O que é o ClickUp?

Mantenha-se organizado, trabalhe mais rápido e gerencie todas as tarefas em um só lugar com o ClickUp.

O ClickUp é um espaço de trabalho convergente com IA que reúne tarefas, documentos, bate-papos, reuniões e IA em um só lugar para que as equipes possam planejar, executar e relatar sem precisar alternar entre ferramentas.

Imagine um chefe de departamento executando uma implementação multifuncional.

As atualizações aparecem no chat do Zoom, os acompanhamentos ficam na caixa de entrada e as últimas alterações de escopo ficam enterradas nas notas pessoais de alguém. Cada mudança custa concentração e torna mais difícil ver o que realmente avançou.

O ClickUp foi criado para reduzir essa dispersão de trabalho, mantendo tudo conectado em um único espaço de trabalho.

Com o ClickUp SyncUp e o ClickUp Meetings, as equipes podem iniciar chamadas de vídeo rápidas a partir das mesmas listas e tarefas que já utilizam, capturar notas de reunião no contexto e vincular decisões diretamente aos responsáveis e prazos.

O ClickUp AI Notetaker e o ClickUp Brain transformam essas conversas em resumos e itens de ação, para que “nós conversamos sobre isso” se torne “está no sistema” automaticamente.

Se você ainda depende do Zoom para reuniões maiores ou chamadas externas, a integração ClickUp–Zoom permite iniciar ou participar de reuniões do Zoom a partir do ClickUp Tasks, Docs e Chat, além de manter o link de participação e a gravação anexados ao trabalho.

Um usuário resumiu de forma simples:

A capacidade de criar visualizações, painéis e campos personalizados é incrível. Também adoro a ampla gama de recursos que oferece, desde gerenciamento de tarefas e controle de tempo até colaboração em documentos e definição de metas. É realmente um espaço de trabalho completo.

Avaliações e comentários dos clientes:

G2 : 4,7/5 (mais de 10.600 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

Recursos do ClickUp

Veja como os recursos do ClickUp ajudam as equipes remotas a substituir “ligar, copiar notas e atualizar o quadro mais tarde” por reuniões que acontecem diretamente nos fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos.

Recurso nº 1: ClickUp Chat

Transforme mensagens em tarefas usando o ClickUp Chat

O ClickUp Chat combina mensagens em tempo real e gerenciamento de trabalho para que as conversas nunca se desviem das tarefas nas quais têm impacto.

As equipes podem conversar em canais ou mensagens diretas, compartilhar arquivos e transformar qualquer mensagem em uma tarefa no ClickUp Tasks com um clique. Isso garante que as decisões, os arquivos e os itens de ação permaneçam no mesmo espaço de trabalho, o que facilita seu rastreamento e localização.

A IA do ClickUp também pode resumir longas conversas e sugerir tarefas a partir delas, o que é especialmente útil após um dia agitado de troca de mensagens. Em vez de percorrer os registros de bate-papo do Zoom ou mensagens diretas espalhadas, você recebe conclusões claras e tarefas práticas dentro do próprio ClickUp Chat.

📌 Exemplo: Uma equipe de produto discute um bug em um canal do ClickUp Chat, anexa capturas de tela e chega a um acordo sobre a correção. O gerente de produto converte a mensagem em uma tarefa no ClickUp, designa um engenheiro e define uma data de vencimento. Quando a correção é concluída, o status da tarefa, os comentários e os anexos mostram toda a história. Não é mais necessário depender de antigas conversas no chat.

Recurso nº 2: ClickUp SyncUp (e integração com o Zoom)

Vincule tarefas e notas durante chamadas com o ClickUp SyncUp

O ClickUp SyncUp traz videochamadas leves diretamente para o seu espaço de trabalho ClickUp.

Você pode iniciar um SyncUp a partir de uma lista, tarefa ou chat e continuar trabalhando em seu espaço de trabalho ClickUp enquanto a chamada estiver ativa.

Compartilhamento de tela, comentários e links de tarefas ficam todos no mesmo lugar, o que facilita a execução e o acompanhamento de atualizações de status e reuniões rápidas. Como os SyncUps fazem parte do ClickUp Chat, você não precisa de um aplicativo de reunião separado para check-ins internos.

Mas quando você precisar de uma reunião completa no Zoom (talvez para uma demonstração externa ou webinar), você pode iniciar reuniões no Zoom a partir do ClickUp Tasks, Docs e Chat usando a integração com o Zoom.

A integração do ClickUp com o Zoom traz as chamadas do Zoom para o seu Calendário do ClickUp.

O link de participação é adicionado automaticamente como um comentário da tarefa, os responsáveis e seguidores são notificados quando a reunião começa e os links de gravação podem ser anexados à mesma tarefa para facilitar a consulta.

📌 Exemplo: Uma equipe de engenharia remota hospeda uma sincronização diária a partir de sua lista de sprints. Eles abrem o quadro, revisam os bloqueadores e criam novas tarefas durante a chamada. Para o webinar mensal do cliente, o CSM inicia uma reunião no Zoom a partir de uma tarefa do ClickUp, faz a apresentação a partir daí e, posteriormente, insere o link da gravação do Zoom na mesma tarefa para que as equipes de vendas e suporte possam revisitar a chamada sem precisar solicitar o link novamente.

💡 Curiosidade: pesquisas sugerem que até um terço das reuniões são desnecessárias, e reuniões ineficientes são um dos principais obstáculos à produtividade. Ferramentas que vinculam discussões a tarefas ajudam a reduzir esse desperdício.

Recurso nº 3: ClickUp Brain e AI Notetaker

Use o ClickUp Brain para gerar resumos instantâneos a partir das transcrições das suas reuniões

O ClickUp Brain e o ClickUp AI Notetaker fecham o ciclo entre “nós conversamos sobre isso” e “está no sistema”.

O AI Notetaker pode participar automaticamente de suas reuniões, capturar notas, destacar decisões importantes e transformar itens de ação em tarefas do ClickUp assim que a reunião terminar (seja ela realizada pelo ClickUp SyncUp ou pelo Zoom).

Use o ClickUp AI Notetaker para capturar automaticamente notas de reuniões e destacar decisões importantes

A partir daí, o ClickUp Brain pode resumir longas discussões, sugerir responsáveis e prazos e manter documentos e tarefas alinhados.

Com o ClickUp Brain MAX, as equipes usam o Talk to Text para falar as atualizações em vez de digitá-las.

Use o recurso Talk to Text do ClickUp Brain MAX para começar a ditar notas e instruções

Em média, os usuários do ClickUp Brain MAX relatam uma economia de 1,1 dia por semana, trabalhando 4 vezes mais rápido do que digitando e reduzindo os custos com ferramentas em até 88% ao combinar vários auxiliares de IA em um único espaço de trabalho.

O ClickUp Brain MAX também funciona em modelos de IA premium, como Brain, Gemini, OpenAI, DeepSeek e Claude. Enquanto você fala, ele edita para maior clareza e tom, e então entrega um texto refinado para documentos e atualizações de tarefas.

📌 Exemplo: após uma chamada de planejamento multifuncional, o AI Notetaker gera um resumo com decisões e itens de ação e, em seguida, cria tarefas para design, engenharia e análise nas listas corretas. O gerente de projeto analisa rapidamente o resumo, ajusta duas datas de vencimento e pronto. Não há necessidade de copiar marcadores de um resumo do Zoom para uma ferramenta de gerenciamento de projetos separada.

💡 Dica profissional: Quer um formato de recapitulação consistente todas as vezes? Comece com modelos de anotações, para que as transferências fiquem claras e pesquisáveis.

Aqui está um guia perfeito sobre como o ClickUp Brain torna sua jornada de anotações uma lufada de ar fresco:

Preços do ClickUp

📮 ClickUp Insight: em nossa pesquisa, 88% das equipes já usam IA para acelerar o trabalho diário. Combine o ClickUp Brain com o SyncUp para reduzir o tempo de reunião, obter resumos instantâneos das reuniões e transformar decisões em criação automatizada de tarefas — assim, as próximas etapas são inseridas nas tarefas do ClickUp sem a necessidade de entrada manual de dados.

O que é o Zoom?

O Zoom é uma plataforma líder em videoconferências que ajuda equipes, clientes e parceiros a se conectarem rapidamente com vídeo, áudio e compartilhamento de tela confiáveis.

O Zoom Meetings é o núcleo do Zoom Workplace, oferecendo vídeo HD, bate-papo durante a reunião, reações e gravação para tudo, desde reuniões diárias até webinars globais.

via Zoom

Em um dia típico, um gerente de projetos pode criar um link para uma reunião no Zoom a partir do Google Agenda e compartilhar sua tela para apresentar um roteiro. Os usuários podem então acessar o chat da reunião para obter links rápidos e contar com gravações na nuvem para revisar uma parte da reunião posteriormente.

Além disso, o Zoom AI Companion pode gerar resumos de reuniões, itens de ação e avisos de acompanhamento.

O Zoom também se integra a ferramentas populares como Slack, Microsoft Teams e Google Workspace, para que você possa agendar reuniões no Zoom, compartilhar gravações e manter o acompanhamento básico fluindo através dos aplicativos que sua equipe já usa.

Avaliações e comentários dos clientes:

G2: 4,5/5 (mais de 54.000)

Capterra: 4,6 (mais de 14.000)

Recursos do Zoom

O Zoom se concentra em realizar chamadas de vídeo sem interrupções e ajudar as equipes a se manterem alinhadas após essas chamadas com resumos, gravações e bate-papos com IA.

Recurso nº 1: AI Companion para notas e itens de ação

Via Zoom

O AI Companion do Zoom escuta durante as reuniões do Zoom e produz um resumo estruturado da reunião com capítulos, pontos-chave e sugestões de ações a serem tomadas assim que a chamada termina.

Os anfitriões podem visualizar e editar esses resumos na página Resumos do Zoom, compartilhá-los com os participantes e usar o conteúdo para redigir e-mails de acompanhamento ou atualizações internas.

📌 Exemplo: um gerente de sucesso do cliente realiza uma revisão trimestral dos negócios. Após a chamada, o AI Companion gera um resumo com as decisões e os próximos passos. O gerente faz alguns ajustes, envia para o cliente e, em seguida, transfere as principais ações para sua ferramenta de gerenciamento de projetos para acompanhar a execução.

💡 Dica profissional: se você precisa de uma ferramenta de captura dedicada, os anotadores de notas com IA para o Zoom podem marcar automaticamente os palestrantes e os tópicos para resumos compartilháveis.

Recurso nº 2: Calendário e agendamento

Via Zoom

O Zoom simplifica o agendamento de reuniões a partir das ferramentas que você já usa. Com o Zoom Scheduler e os complementos de calendário, você pode publicar sua disponibilidade, compartilhar links de agendamento e adicionar links de reuniões do Zoom ao Google Agenda ou aos eventos do Microsoft 365 com apenas alguns cliques.

Os participantes escolhem um horário, recebem lembretes automáticos e participam diretamente a partir do convite do calendário.

📌 Exemplo: um gerente de parceiros envia um link do Scheduler para clientes empresariais. Eles escolhem um horário para a reunião, o evento é registrado nos calendários de ambos com o link do Zoom anexado e lembretes por e-mail são enviados automaticamente, sem a necessidade de troca de mensagens para confirmar a disponibilidade.

💡 Curiosidade: o Índice de Tendências de Trabalho da Microsoft mostra que os funcionários são interrupto a cada dois minutos — cerca de 275 interrupções por dia entre reuniões, e-mails e chats.

Recurso nº 3: Bate-papo em equipe e colaboração em torno de chamadas

Via Zoom

O Zoom Team Chat oferece canais e mensagens diretas onde as equipes podem manter conversas entre reuniões, compartilhar arquivos e fixar tópicos importantes.

Durante as reuniões do Zoom, os participantes podem usar o chat durante a chamada, quadros brancos e anotações enquanto compartilham a tela para esclarecer decisões em tempo real. As gravações na nuvem capturam a sessão para que qualquer pessoa que tenha perdido possa rever o que aconteceu posteriormente.

📌 Exemplo: uma equipe de produto distribuída analisa um protótipo em uma chamada do Zoom enquanto captura notas rápidas e links no chat da reunião. Depois, eles fixam o tópico de recapitulação no chat da equipe e anexam a gravação na nuvem para que novos participantes possam se atualizar sem precisar agendar outra chamada.

💡 Dica profissional: para apresentações e solução de problemas mais tranquilas, este guia sobre software de compartilhamento de tela aborda dicas de configuração e práticas recomendadas.

Preços do Zoom

Básico: Gratuito

Pro: US$ 16,99/mês por usuário

Negócios : US$ 21,99/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

💡 Dica profissional: se você está avaliando os limites do plano e o armazenamento para gravações, esta análise de preços do Zoom ajuda você a combinar os recursos com o seu orçamento.

Zoom vs. ClickUp SyncUp: comparação de recursos

Agora, vamos analisar o Zoom vs. ClickUp SyncUp recurso por recurso para ver qual ferramenta de reunião se adapta melhor ao seu trabalho diário.

ClickUp

Com o ClickUp SyncUp, você inicia videochamadas diretamente de listas, visualizações ou tarefas. Seu quadro de sprint, backlog ou roteiro já está aberto quando a reunião começa, para que você possa atualizar status, adicionar responsáveis e ajustar prazos em tempo real.

Como o SyncUp funciona dentro do ClickUp, a comunicação da equipe, o gerenciamento de projetos e as reuniões diárias acontecem no mesmo espaço de trabalho, em vez de em abas espalhadas.

Zoom

O Zoom foi desenvolvido principalmente para chamadas de vídeo ao vivo. As equipes podem realizar reuniões no Zoom com vídeo HD, compartilhamento de tela, salas de discussão e chat, o que funciona bem para reuniões remotas e check-ins rápidos.

Mas seus quadros e rastreadores geralmente ficam em outra ferramenta, então você ainda precisa alternar entre o Zoom e seu sistema de gerenciamento de projetos para ver tarefas, responsáveis e cronogramas.

🏆 Vencedor: ClickUp vence em reuniões recorrentes e atualizações internas, onde você deseja chamadas de vídeo e atualizações de projetos em um só lugar.

Recurso nº 2: de notas de reuniões à criação automatizada de tarefas

ClickUp

O ClickUp Brain e o AI Notetaker ajudam você a transformar notas de reuniões em ações sem trabalho administrativo extra. O AI Notetaker pode participar de reuniões do Zoom ou SyncUps, capturar resumos inteligentes e produzir documentos com notas de reuniões e itens de ação que se conectam diretamente às tarefas do ClickUp.

A partir daí, você pode usar a criação automatizada de tarefas para designar responsáveis, definir prazos e manter notas de reuniões e acompanhamentos no mesmo espaço de trabalho.

Zoom

O AI Companion do Zoom pode gerar resumos de reuniões, destacar pontos-chave da conversa e sugerir tarefas de acompanhamento após uma reunião do Zoom.

Elas são úteis para lembrar o que foi dito, mas ainda precisam ser transferidas para sua ferramenta de gerenciamento de projetos, seja por meio de integrações ou copiar e colar manualmente. Isso adiciona uma etapa extra entre “decidimos” e “agora essa é uma tarefa rastreada com um responsável”.

🏆 Vencedor: ClickUp vence por criar tarefas automaticamente e manter notas de reuniões, resumos e tarefas juntos, em vez de em aplicativos separados.

Recurso nº 3: Comunicação em equipe e colaboração assíncrona

ClickUp

O ClickUp combina SyncUps, ClickUp Chat, Docs e Whiteboards em um único espaço de trabalho. As equipes podem realizar um SyncUp rápido, acompanhar as conversas no ClickUp Chat e converter mensagens ou comentários em tarefas com um único clique.

Para colaboração assíncrona, você pode compartilhar gravações de tela com o ClickUp Clips e deixar o Brain resumir atualizações longas. Isso pode ajudar as pessoas a se atualizarem em seu próprio tempo, sem depender de outra reunião.

Zoom

O Zoom oferece uma forte colaboração durante as chamadas: bate-papo durante a reunião, reações, enquetes e quadros brancos tornam as sessões ao vivo mais interativas. O Zoom Team Chat mantém as conversas entre as chamadas com canais e mensagens diretas.

No entanto, as decisões e os links ainda precisam ser transferidos para suas ferramentas de gerenciamento de projetos e documentação, o que significa que o contexto pode se perder assim que a reunião terminar.

🏆 Vencedor: ClickUp vence por manter a comunicação da equipe, atualizações assíncronas e gerenciamento de projetos no mesmo lugar.

Recurso nº 4: compartilhamento de tela e compartilhamento de gravações de tela

ClickUp

No SyncUp, você pode compartilhar sua tela diretamente do ClickUp para orientar tarefas, painéis ou documentos. Quando precisar de explicações assíncronas, o ClickUp Clips permite gravar vídeos rápidos da tela ou de voz e compartilhá-los em tarefas, documentos ou bate-papos.

Todos os Clips e SyncUps são armazenados no Clips Hub com transcrições e comentários, para que as gravações de tela permaneçam anexadas ao trabalho que explicam.

Zoom

O Zoom é excelente para compartilhamento de tela ao vivo e gravações longas. Você pode gravar reuniões do Zoom em um armazenamento local ou na nuvem e enviar o link para os participantes ou partes interessadas. Isso o torna ideal para demonstrações, treinamentos e sessões com clientes.

Mas esses links de gravação geralmente ficam em e-mails, chats ou ferramentas de armazenamento, e não nas tarefas ou planos de projeto que precisam deles posteriormente.

🏆 Vencedor: Empate. O Zoom é forte para sessões ao vivo longas e webinars, enquanto o ClickUp é melhor para compartilhar gravações de tela diretamente dentro de tarefas e documentos.

Recurso nº 5: agendar reuniões e trabalhar com calendários

ClickUp

O ClickUp permite que você agende reuniões onde você gerencia seu trabalho. Use as visualizações do Calendário para ver tarefas e eventos juntos e, em seguida, use a integração ClickUp–Zoom para iniciar reuniões Zoom a partir de tarefas ou inserir links do Zoom nos comentários das tarefas quando uma chamada começar.

Dessa forma, você pode agendar reuniões, anexar links de participação e acompanhar os follow-ups na mesma ferramenta de gerenciamento de projetos, em vez de ter que lidar com vários calendários.

Zoom

O Zoom se integra ao Google Agenda, Outlook e outras ferramentas de agendamento para que você possa adicionar links do Zoom a eventos com um clique.

O Zoom Scheduler e os links de agendamento facilitam o compartilhamento da disponibilidade com clientes ou parceiros e fazem com que as reuniões sejam automaticamente adicionadas à agenda de todos. Para chamadas externas e sessões com clientes, esse fluxo é familiar e eficiente.

🏆 Vencedor: Empate. O Zoom ganha em termos de agendamento externo e fluxos de reservas, enquanto o ClickUp é melhor quando você deseja agendar reuniões diretamente do mesmo local onde gerencia tarefas.

📖 Leia também: Comunicação no local de trabalho híbrido

Recurso nº 6: Visibilidade do trabalho após as reuniões

ClickUp

Os painéis do ClickUp oferecem aos líderes visibilidade em tempo real do que acontece após as reuniões. Você pode acompanhar cargas de trabalho, gráficos de burndown, velocidade e KPIs personalizados com base nas tarefas criadas ou atualizadas no SyncUps e nas notas do AI Notetaker.

Como os relatórios são gerados a partir das tarefas ativas no ClickUp, fica fácil ver se as reuniões estão realmente levando os projetos adiante ou apenas preenchendo a agenda.

Zoom

O Zoom fornece análises sobre as reuniões, como número de participantes, qualidade das chamadas e uso dos recursos. Isso o torna bastante útil para equipes de TI e operações.

Mas ele não conecta esses pontos de dados aos resultados do projeto, à saúde do sprint ou às datas de entrega sem uma pilha de relatórios separada. Você ainda precisa de outra ferramenta para entender o impacto das reuniões do Zoom no trabalho real.

🏆 Vencedor: O ClickUp ganha claramente em visibilidade pós-reunião, vinculando as mudanças decorrentes da reunião diretamente ao trabalho e à capacidade.

ClickUp vs. Zoom no Reddit

Os usuários do Reddit dizem que essas ferramentas servem para diferentes funções. O Zoom reúne as pessoas rapidamente, enquanto o ClickUp transforma decisões em tarefas que você pode acompanhar.

No caso do ClickUp, muitos usuários apreciam os fluxos de trabalho de reunião para ação:

Ele criará um documento no ClickUp com uma visão geral, principais conclusões, próximos passos e tópicos importantes... tudo bem formatado e fácil de ler.

Para o Zoom, os usuários do Reddit destacam a confiabilidade e a familiaridade, especialmente com usuários externos:

Ao lidar com pessoas externas, o Zoom é a escolha mais segura... quase todo mundo conhece o Zoom, e ele tem uma interface de usuário muito simples.

Mas outros observam que os resumos de IA podem omitir detalhes e precisam ser revisados:

O Zoom AI Companion faz um bom trabalho... mas as imprecisões e generalizações podem alterar o significado do que aconteceu.

O ClickUp sincroniza seu trabalho perfeitamente

O Zoom torna fácil e familiar reunir as pessoas. Para check-ins rápidos, demonstrações para clientes e grandes webinars, ele oferece vídeo confiável, conexões simples e um fluxo de acompanhamento claro.

Por outro lado, o ClickUp ajuda você a gerenciar toda a sua comunicação e colaboração em um único espaço de trabalho com tecnologia de IA, garantindo que você e sua equipe permaneçam em sintonia.

Ele ajuda você a acompanhar o andamento do projeto, permitir o compartilhamento de arquivos e automatizar tarefas repetitivas. Você pode começar com um plano gratuito e gerenciar vários projetos facilmente usando o gerenciamento centralizado de tarefas e mais de 1000 integrações do ClickUp. Tem uma lista de tarefas a serem realizadas? O ClickUp ajudará você a concluí-las com seu acompanhamento de projetos e fluxos de trabalho automatizados de criação de tarefas.

Ambas as ferramentas têm seus pontos fortes, mas se você deseja algo que ajude a acessar reuniões, gerenciar fluxos de trabalho de projetos e priorizar o acompanhamento de tarefas, o ClickUp é a ferramenta ideal para você.

Veja como é ter tudo em um só lugar inscrevendo-se gratuitamente no ClickUp! Sem confusão. Sem alternar entre abas para gerenciar projetos. Apenas uma ferramenta que trabalha com você, não contra você.