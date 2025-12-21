Como usar os prompts do Galaxy AI para criatividade e produtividade

O Galaxy AI não é apenas um conjunto de recursos inteligentes; é um copiloto criativo integrado diretamente ao seu dispositivo Samsung. Com os prompts certos, você pode esboçar ideias, organizar pensamentos e transformar notas preliminares em conteúdo refinado.

Os prompts do Galaxy AI são excelentes quando você precisa de um toque de criatividade. Está com dificuldade para criar um título? Ele pode gerar dez opções em segundos. Precisa de inspiração para um design? Ele pode esboçar variações ou propor novos ângulos.

Planeje até mesmo cronogramas ou itinerários de viagem com um único prompt bem elaborado.

Este guia mostra exatamente como usar os prompts do Galaxy AI para fazer tudo isso, passo a passo. Você aprenderá quais prompts funcionam melhor, como formulá-los e como liberar o potencial criativo e produtivo incorporado ao seu dispositivo Galaxy.

O que é o Galaxy AI?

O Galaxy AI é o conjunto de recursos de inteligência artificial da Samsung integrados em seus telefones, tablets e laptops, tanto no dispositivo quanto na nuvem. Ele oferece ferramentas para redação, geração de imagens, suporte a vídeos e tarefas diárias relacionadas a conteúdo.

A ferramenta de marketing de IA apresenta um conjunto de geradores e assistentes que você pode combinar para várias tarefas, incluindo:

Tradução ao vivo: traduz chamadas em tempo real para que você possa falar naturalmente em vários idiomas.

Assistência por chat: reescreve suas mensagens em diferentes tons para uma comunicação mais clara.

Intérprete: oferece tradução em tela dividida bidirecional para conversas cara a cara.

Assistente de notas: resume notas, cria modelos e formata textos automaticamente.

Assistência à transcrição: transforma gravações de voz em transcrições e resumos claros

Circule para pesquisar: permite que você circule qualquer coisa na tela para pesquisar instantaneamente.

Edição generativa: remove objetos ou amplia fundos usando geração de imagens por IA.

Assistência fotográfica: aprimora imagens e sugere edições com um toque

Esboço para imagem: converte esboços simples em imagens realistas

Assistência do teclado AI: sugere textos mais claros e refinados enquanto você digita.

Resumos de IA: resumem artigos ou documentos longos em resumos rápidos e fáceis de ler.

IA híbrida: combina processamento rápido no dispositivo com inteligência avançada baseada em nuvem

Como funcionam os prompts do Galaxy AI?

Os prompts do Galaxy AI funcionam como instruções que informam ao sistema o que você deseja que ele produza, modele ou refine.

Quando você digita um prompt, a plataforma o utiliza para entender o formato, o tom, o comprimento e a finalidade do resultado que você deseja obter. Isso se aplica à redação, resumos, planejamento e geração de imagens.

Um prompt de escrita claro ajuda o Galaxy AI a identificar a tarefa principal, seja você precisar de um esboço estruturado, um breve resumo, um rascunho refinado ou um conceito visual. O sistema então cria o resultado com base nos detalhes que você fornece, portanto, quanto mais próximo o prompt estiver do seu objetivo, mais preciso e útil será o resultado.

Por que os prompts do Galaxy AI são úteis

Os modelos de prompts do Galaxy AI melhoram a qualidade e o foco do que a plataforma cria, o que os torna valiosos em tarefas criativas e relacionadas ao trabalho. Eles ajudam com:

Definindo o tom, a estrutura e o formato desejados para a produção escrita

Transformando informações adicionais em resumos ou esboços claros

Orientação de conceitos de campanha e direções de conteúdo

Adicionando detalhes para uma geração de imagens mais forte

Reduzindo o tempo gasto refinando ou retrabalhando rascunhos

Apoiando um progresso mais rápido em diferentes funções e projetos

Tipos de prompts do Galaxy AI

Aqui estão 25 prompts do Galaxy AI organizados por caso de uso. 📝

Prompts para criação de conteúdo

Esboce uma postagem de blog de 900 palavras sobre o uso ético da IA em salas de aula. Inclua títulos H2 e H3, exemplos reais de ambientes de ensino fundamental e médio, possíveis preocupações levantadas por professores e breves seções de introdução/conclusão. Reescreva este rascunho para melhorar a clareza e o fluxo. Mantenha o significado original, mas simplifique frases prolixas, corrija transições estranhas, melhore a estrutura dos parágrafos e garanta um tom consistente ao longo do texto. Crie cinco introduções para boletins informativos por e-mail (70-90 palavras cada) sobre as tendências emergentes em criatividade digital. Varie o tom: uma inspiradora, uma baseada em dados, uma coloquial, uma provocativa e uma focada em contar histórias. Escreva um roteiro de 5 minutos para o YouTube explicando como reutilizar conteúdo longo em clipes curtos. Inclua dicas de marcação de tempo para editar fotos, sugestões de ganchos para os primeiros 10 segundos e três conclusões práticas. Desenvolva 10 ideias de publicações no LinkedIn para um criador que ensina os fundamentos da marca pessoal. Misture formatos: três tópicos educacionais, três dicas rápidas, duas publicações que desmistificam mitos e duas visões dos bastidores.

Prompts de marketing e mídias sociais

Crie um calendário de conteúdo de 30 dias no Instagram para uma marca de bem-estar que está lançando uma nova linha de suplementos. Inclua temas semanais, uma mistura de Reels/carrosséis/Stories, estruturas de legendas e horários ideais de publicação para públicos preocupados com a saúde. Escreva cinco variações de anúncios no Facebook para um aplicativo de aprendizagem de idiomas voltado para profissionais ocupados. Crie um anúncio de conscientização, dois anúncios de consideração destacando recursos e dois anúncios de conversão com ofertas por tempo limitado. Mantenha cada um com menos de 125 caracteres. Gere 12 ganchos atraentes para o TikTok para vídeos com dicas de produtividade. Mantenha cada um com menos de 10 palavras, use interrupções de padrão e inclua opções para sobreposições de texto e aberturas faladas. Desenvolva um guia de voz da marca para um serviço premium de assinatura de café. Defina 4-5 características principais da voz, forneça o que fazer e o que não fazer para cada uma, inclua 8-10 frases de exemplo e compare com exemplos de vozes de concorrentes. Escreva sete legendas para o Instagram (100-150 caracteres) para o lançamento sustentável de uma coleção de moda praia de verão. Trabalhe com mensagens sobre materiais ecológicos, inclua CTAs claras, adicione 2-3 hashtags relevantes e varie os níveis de energia.

Prompts para educação e aprendizagem

Transforme essas anotações de aula dispersas em um guia de estudo estruturado. Organize com títulos claros, converta parágrafos em marcadores, destaque termos-chave e adicione uma lista de verificação rápida de cinco pontos no final. Explique a fotossíntese para alunos do 7º ano usando linguagem coloquial. Divida em 4-5 etapas simples, use uma analogia fácil de entender, evite jargões científicos e inclua um resumo de uma frase que eles possam lembrar. Crie um plano de aula de 45 minutos sobre privacidade digital para alunos do ensino médio. Inclua objetivos de aprendizagem, um tema para discussão de 10 minutos, duas atividades práticas, perguntas para reflexão e uma tarefa de casa. Resuma este artigo científico de 12 páginas sobre mudanças climáticas em uma explicação de 150 palavras para calouros universitários. Extraia três conclusões principais, explique brevemente a metodologia e acrescente contexto sobre a importância dessa pesquisa. Gere 10 perguntas de múltipla escolha sobre a Segunda Guerra Mundial, cobrindo datas, figuras importantes e eventos significativos. Inclua três perguntas fáceis, quatro médias e três difíceis, com respostas corretas e breves explicações.

Prompts de produtividade e fluxo de trabalho

Converta essas notas de reunião em um resumo de projeto refinado. Estruture com seções claras: objetivos do projeto, limites do escopo, cronograma em três fases, principais entregas com especificações, partes interessadas, faixa de orçamento e questões não resolvidas. Crie um modelo de planejamento semanal para um designer freelancer que gerencia de 4 a 6 clientes ativos. Inclua seções para tarefas do projeto, prazos dos clientes, trabalho administrativo, lembretes de acompanhamento e um sistema de classificação de prioridades. Escreva um processo de seis etapas para gerenciar solicitações de revisão de clientes em várias rodadas de feedback. Torne-o prático com modelos para cada etapa, inclua dicas de controle de versão e adicione uma árvore de decisão para evitar o aumento do escopo. Resuma esta transcrição de reunião de 45 minutos em um documento de ação claro. Extraia as decisões tomadas, liste as próximas etapas com os responsáveis designados, identifique os obstáculos que exigem a intervenção da liderança e anote quaisquer itens pendentes. Crie três versões profissionais de biografia com 50, 100 e 150 palavras para um consultor de marketing. Use um tom confiante, mas acessível, destaque áreas de especialização, inclua resultados notáveis e mantenha a linguagem clara.

Prompts de geração de imagens

Gere uma paisagem urbana ilustrada ao pôr do sol com arranha-céus em silhueta. Use um estilo de pintura digital, gradientes quentes de laranja e roxo no céu, névoa atmosférica suave e um clima tranquilo, mas energético. Crie uma foto de produto de um frasco de perfume de luxo em uma superfície branca minimalista. Adicione sombras suaves, iluminação direcional do lado esquerdo, reflexos sutis no vidro, uma tampa dourada e uma tipografia serifada elegante no rótulo. Crie uma ilustração de um jovem inventor: 12 anos, com expressão curiosa, cabelo despenteado, óculos de proteção na testa, jaqueta jeans com remendos, mochila cheia de ferramentas, tons terrosos quentes, estilo vetorial limpo adequado para animação. Gere um papel de parede sereno de floresta com resolução 4K. Inclua pinheiros altos, a luz suave do sol da manhã filtrando-se através dos galhos, uma leve névoa perto do solo, uma paleta de cores verdes intensas, profundidade de campo rasa e foco no primeiro plano. Crie um ambiente de trabalho futurista com um profissional trabalhando em uma mesa flutuante minimalista. Adicione telas holográficas translúcidas exibindo visualizações de dados, iluminação ambiente azul-branca, tecnologia elegante, plantas para dar calor, uma sensação de foco e inovação.

Dicas para otimizar os prompts do Galaxy AI

Para obter os melhores resultados do Galaxy AI, é necessário um trabalho cuidadoso de engenharia de prompts.

Aqui estão as principais estratégias para maximizar a qualidade da produção:

Coloque suas restrições no início: coloque a contagem de palavras, os requisitos de formato e as especificações de tom no início do seu prompt. O Galaxy AI prioriza as instruções iniciais e fornece resultados mais precisos quando as limitações vêm primeiro.

Use a técnica do “mau exemplo”: mostre ao Galaxy AI o que você não quer, juntamente com o que você quer. “Evite jargões corporativos como sinergia” produz textos melhores do que solicitações vagas como “tom casual”.

Adicione um ponto de verificação de qualidade: Termine prompts complexos com “Antes de responder, identifique os três elementos mais importantes desta solicitação”. O Galaxy AI priorizará melhor e detectará mal-entendidos antes de gerar o resultado.

Crie prompts complexos em camadas: solicite primeiro um esboço, analise-o e, em seguida, peça uma expansão. Isso permite detectar problemas estruturais antecipadamente e produzir melhores resultados finais.

Teste primeiro com casos extremos: Execute cenários desafiadores (profundidade técnica, formatos incomuns) antes das tarefas rotineiras. Se ele lidar bem com a complexidade, será excelente em solicitações mais simples.

💡 Dica profissional: Use prompts negativos de IA. “Escreva isso sem jargões corporativos” ou “explique isso, mas não use termos técnicos” ajudam a evitar resultados genéricos e imprecisos da IA.

Erros comuns a evitar

O Galaxy AI funciona bem com orientações claras, mas certos hábitos podem levar os resultados na direção errada. Veja o que você deve evitar.

Erro ❌ O que dá errado 🚩 Faça isso em vez disso ✅ Prompts que parecem pensamentos, não tarefas A IA capta fragmentos e produz resultados confusos e sem foco. Escreva a solicitação como uma instrução clara, não como um despejo de ideias. Mudando de objetivo no meio do prompt A saída combina intenções não relacionadas (por exemplo, resumo + roteiro + legenda) Defina um objetivo por prompt para manter os resultados organizados. Solicitar um tom, mas não fornecer orientações A IA usa por padrão uma voz neutra e sem graça. Mencione o clima, o ritmo ou a personalidade que você deseja. Fornecendo palavras-chave sem hierarquia A IA enfatiza demais palavras aleatórias e ignora prioridades Esclareça o que é mais importante em relação aos detalhes opcionais. Solicitando formatos que se contradizem Instruções conflitantes produzem uma estrutura inconsistente Combine o formato e o objetivo (por exemplo, esboço vs. parágrafo) Ignorando restrições para tarefas criativas Os resultados de imagens e textos tornam-se vagos ou excessivamente literais Adicione limites: estilo, ângulo, enquadramento, duração ou foco Usando palavras de preenchimento que confundem a intenção A IA interpreta erroneamente expressões evasivas (“talvez”, “mais ou menos”, “mais ou menos”) Escreva instruções claras e decisivas Dar feedback sem uma nova direção A IA repete o mesmo padrão com pequenos ajustes Indique o que deve ser alterado e o que deve ser mantido.

Limitações do Galaxy AI

O Galaxy AI é confiável para tarefas criativas e de produtividade do dia a dia, mas ainda tem limites que moldam o resultado que você obterá. Por exemplo:

Vários recursos do Galaxy AI consomem créditos, e as ferramentas de imagem usam muitos créditos de uma só vez. Muitas vezes, não fica claro quanto uma tarefa custará até que você a execute.

Alguns geradores (como o assistente de redação de textos longos) têm um bom desempenho, enquanto outros parecem subdesenvolvidos ou produzem resultados superficiais e repetitivos.

Raciocínio complexo fraco; tarefas com várias etapas (estratégias, estruturas, instruções em várias camadas) muitas vezes são simplificadas em listas superficiais.

O Galaxy AI não se integra profundamente com ferramentas de produtividade ou publicação, então você ainda precisa de aplicativos externos para a execução real do fluxo de trabalho.

Como o ClickUp Brain resolve as limitações do Galaxy AI

O Galaxy AI ajuda você a gerar ideias, mas não permanece conectado ao seu trabalho. Ele responde a perguntas sem entender suas tarefas, seus projetos, seus documentos ou as decisões que sua equipe já tomou. Essa lacuna obriga você a juntar as peças sozinho, o que atrasa seu trabalho.

O ClickUp resolve isso como o primeiro Espaço de Trabalho Contextual com IA do mundo. Você não precisa trocar de ferramenta ou reconstruir o fundo toda vez que fizer uma solicitação.

Você permanece em um único espaço de trabalho, e o ClickUp Brain entende o trabalho no momento em que você solicita. Isso também elimina a dispersão da IA, pois você não está trabalhando com vários assistentes em aplicativos separados. Ele fornece 100% do contexto e um único local para humanos e agentes trabalharem juntos.

Vamos ver como ele apoia seus fluxos de trabalho diários. 🔄

Obtenha respostas baseadas no seu trabalho real

Verifique o status operacional e esclareça os próximos passos dentro do seu espaço de trabalho com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain está presente em suas tarefas, documentos, listas de verificação e estruturas de projetos. Quando você faz uma pergunta, ele extrai informações do trabalho real criado pela sua equipe, como requisitos, notas, atualizações e ativos vinculados.

O Galaxy AI não pode fazer isso porque não tem acesso ao seu contexto operacional. E assim você fica preso em um ciclo de trabalho excessivo, alternando entre o seu dispositivo Galaxy AI e o seu laptop para procurar um arquivo.

Com o Brain, é diferente.

Digamos que você esteja coordenando um projeto de expansão com várias equipes. Você pede ao ClickUp Brain para resumir o status atual das áreas de engenharia, finanças e operações. Ele analisa as atividades em seu espaço de trabalho e fornece um panorama preciso do progresso, atrasos e próximas etapas. Agora, você usa isso para informar a liderança, ajustar cronogramas e atribuir acompanhamentos.

O ClickUp Brain também oferece aos usuários acesso a vários modelos LLM premium, como ChatGPT, Claude e Gemini, diretamente do ClickUp. Assim, você pode escolher o estilo de pensamento que precisa sem abrir uma ferramenta separada.

Use vários LLMs sem trocar de ferramenta através do ClickUp Brain.

📌 Experimente este prompt: Analise este projeto e resuma os principais riscos, responsáveis e decisões pendentes. Sugira etapas de acompanhamento para a próxima revisão.

Aqui estão as diferentes maneiras de usar o ClickUp Brain para obter a produtividade tão necessária:

Faça perguntas ao ClickUp Brain sobre o seu espaço de trabalho

Marketing: transforme um transforme um documento do ClickUp com um planejamento de campanha desorganizado em um briefing estruturado que extrai insights de tarefas de pesquisa vinculadas e notas de desempenho anteriores.

Engenharia: peça ao ClickUp Brain para analisar relatórios de bugs em seu sprint e destacar padrões em plataformas ou dispositivos para que sua equipe corrija as causas principais mais rapidamente.

RH e operações de pessoal: Converta uma longa discussão sobre desempenho em um plano de crescimento claro dentro de um Doc que reflita as metas armazenadas em suas Converta uma longa discussão sobre desempenho em um plano de crescimento claro dentro de um Doc que reflita as metas armazenadas em suas tarefas do ClickUp.

Suporte ao cliente: resuma as principais questões recorrentes de vários tickets de suporte vinculados a uma tarefa de recurso para que sua equipe de produto veja a tendência real.

Finanças: analise um projeto de previsão e peça ao ClickUp Brain para descrever os riscos, as ações pendentes do proprietário e os próximos prazos antes do fechamento mensal.

💡 Dica profissional: O truque “oposto” funciona. Se algo estiver muito formal, peça para torná-lo “como eu escreveria para um amigo”. Muito informal? “Como eu diria isso ao meu chefe?” Ele se recalibra rapidamente.

Gerencie seu trabalho com prompts simples no BrainGPT.

Use o ClickUp BrainGPT como seu superassistente de IA em todas as ferramentas e tarefas

O BrainGPT leva os recursos do ClickUp Brain ainda mais longe, dando às equipes acesso aos LLMs mais poderosos e ao nível de desempenho mais alto para trabalhos complexos.

Enquanto o Galaxy AI ajuda você a gerar ideias, resumos e resultados criativos no seu dispositivo, o BrainGPT é um superaplicativo de IA para desktop que entra em ação quando você precisa de um raciocínio mais profundo, análises mais complexas ou geração de conteúdo em grande escala dentro do seu espaço de trabalho.

Ele oferece respostas mais rápidas, resultados de maior qualidade e um manuseio mais confiável de documentos longos. É um companheiro de IA perfeito para desktop, para quando seu fluxo de trabalho passa da criatividade móvel para a execução em grande escala. Em breve, o BrainGPT se tornará sua única camada de IA para tudo, desde pesquisa até ação.

💡 Dica profissional: Assim como o Brain, o BrainGPT também abriga vários LLMs. Dessa forma, você pode usar cada ferramenta de IA por seus superpoderes e adaptá-las com base no seu caso de uso, como: As narrativas estratégicas fluem melhor através do Claude .

A redação voltada para o cliente fica mais concisa com o ChatGPT .

Pesquisas e análises técnicas ficam mais claras com o Gemini .

A síntese de alto nível funciona de maneira confiável por meio do DeepSeek .

Geração de imagens e tarefas que exigem 100% de contexto de trabalho por meio do ClickUp Brain Alterne entre LLMs no ClickUp Brain para personalizar sua experiência com IA.

Trabalhe de forma mais inteligente em tarefas, arquivos e fontes da web

Reúna arquivos, tarefas e documentos de todos os aplicativos conectados em uma única visualização com o ClickUp Enterprise Search

Você pode usar o ClickUp Enterprise Search no BrainGPT para extrair dados de suas ferramentas conectadas, como GitHub, Google Drive e SharePoint, para mostrar os resultados ao lado das tarefas do seu projeto. Isso ajuda você a tratar seu espaço de trabalho digital como uma base de conhecimento unificada.

Por exemplo, você planeja uma auditoria de conformidade. Você pergunta ao BrainGPT: “Liste todos os documentos relacionados à conformidade com o GDPR do Google Drive, SharePoint e tarefas de auditoria anteriores”. O BrainGPT retorna uma lista consolidada, para que você possa anexá-los diretamente à sua tarefa de conformidade.

📖 Leia também: Prompts de escrita para transformar seu processo criativo no trabalho

Transforme pensamentos em ações concretas

Converta fala em texto instantaneamente com o Talk to Text no ClickUp BrainGPT

O Brain MAX inclui o ClickUp Talk to Text — você fala, e ele digita e formata, ajudando você a trabalhar 400% mais rápido. Basta pressionar a tecla de atalho e uma barra flutuante aparecerá na parte inferior da tela. Você fala, e o ClickUp Brain MAX converte sua fala em texto.

Suponha que você esteja revisando um processo e queira fazer um brainstorming de frases para uma nova seção do SOP. Você pressiona a tecla de atalho, fala o rascunho do parágrafo, espera o Brain MAX transcrevê-lo e cola o texto diretamente em um documento. Você pensa em voz alta e captura um texto polido sem interromper o fluxo.

Liberte seu potencial criativo automatizando tarefas com os Agentes.

Os agentes de IA do ClickUp foram projetados para descarregar tarefas repetitivas e demoradas, para que você possa manter o foco no trabalho criativo e estratégico.

Use agentes ClickUp AI Autopilot pré-construídos ou crie agentes personalizados.

Ao contrário dos fluxos de trabalho manuais ou ferramentas independentes, esses agentes funcionam “sempre em contexto, sempre ativos”, ouvindo perguntas, apresentando insights, gerando relatórios e gerenciando fluxos de trabalho automaticamente.

Enquanto o Galaxy AI oferece criatividade no dispositivo (sugestões de escrita, imagens, reescrita de texto e ideação), os agentes de IA do ClickUp pegam o que você gera e transformam em trabalho organizável e acionável. Eles ajudam a criar tarefas, gerenciar prazos, resumir decisões e manter tudo sincronizado, preenchendo a lacuna entre inspiração e execução.

Conheça o ClickUp: a galáxia da produtividade

Ideias novas são sempre ótimas, especialmente quando surgem no momento em que seu trabalho precisa de um impulso.

Os prompts do Galaxy AI ajudam você a moldar esse impulso, manter seus pensamentos em movimento e trazer um pouco mais de facilidade às tarefas diárias. Depois de pegar o jeito de controlar seus prompts, sua criatividade e produtividade começam a parecer mais previsíveis e menos confusas.

O ClickUp oferece espaço para você levar essas ideias adiante.

Você planeja, escreve, cria e organiza tudo em um só lugar, e o ClickUp Brain + Brain MAX permanece conectado ao seu trabalho real. Eles leem suas tarefas, extraem informações de seus documentos, entendem seus cronogramas e ajudam você a agir mais rapidamente sem perder o contexto. É aí que todo o seu esforço com prompts vale a pena.

