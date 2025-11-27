As melhores alternativas ao Sage Intacct para equipes financeiras modernas

Já sentiu que sua vida é controlada por planilhas, cadeias de e-mails e aprovações espalhadas por várias ferramentas? Se o Sage Intacct está começando a ficar sobrecarregado com as necessidades de várias entidades, solicitações de relatórios avançados ou novas integrações, é hora de explorar alternativas.

O objetivo não é substituir o uso de suas ferramentas da noite para o dia. É identificar um sistema ERP que esteja alinhado com o rigor da auditoria, os controles de gestão financeira e a realidade das equipes que trabalham em vários setores.

Este guia compara opções confiáveis de software de contabilidade para consolidação, contabilidade de projetos e fluxos de trabalho com alta exigência de conformidade. Você verá pontos fortes, vantagens e desvantagens e o que esperar da migração.

Você também verá como o ClickUp pode atuar ao lado do seu livro contábil como uma camada de operações financeiras — centralizando tarefas, aprovações, listas de verificação de fechamento e painéis.

10 alternativas ao Sage Intacct em resumo

Aqui está uma comparação rápida das melhores alternativas ao Sage Intacct para ajudá-lo a escolher a opção certa com base nos principais recursos, preços e avaliações dos usuários.

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços Avaliações ClickUp Equipes de todos os tamanhos que lidam com operações financeiras juntamente com seu ERP Aprovações e automações, listas de verificação com tarefas e subtarefas, campos personalizados e status personalizados, documentos e SOPs com histórico de versões, bate-papo e comentários atribuídos, painéis para BvA, caixa e vencimento de contas a receber. Plano gratuito disponível; personalizações para empresas. G2: 4,7/5 (mais de 10.500) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500) NetSuite (Oracle NetSuite) Equipes grandes que buscam um ERP global e multifuncional Consolidações de várias subsidiárias e moedas, reconhecimento de receita ASC 606, inventário e atendimento, contabilidade de projetos, painéis SuiteAnalytics, integrações SuiteApps Preços personalizados G2: 4,1/5 (mais de 4.300) Capterra: 4,2/5 (mais de 1.700) Acumatica Equipes de médio a grande porte que precisam de um ERP flexível com contabilidade de projetos robusta Contabilidade de projetos com orçamentos e WIP, edições de distribuição e construção, múltiplas empresas e consolidações, painéis baseados em funções e relatórios avançados, API aberta e integrações de mercado. Preços personalizados G2: 4,4/5 (mais de 1.500) Capterra: 4,5/5 (mais de 300) Certinia (FinancialForce) Organizações de serviços no Salesforce PSA e contabilidade de projetos, cobrança por assinatura e por marcos com ASC 606, múltiplas entidades e moedas, análises nativas do Salesforce, integrações AppExchange. Preços personalizados G2: 4,1/5 (mais de 1.100) Capterra: 4,0/5 (mais de 50) SAP S/4HANA Cloud Empresas que padronizam o SAP Contabilidade e conformidade globais, análises em tempo real integradas, extensões SAP BTP, contabilidade de ativos e cálculo de custos de produtos, espaços de trabalho e aprovações baseados em funções. Preços personalizados G2: 4,0/5 (830+) Capterra: 4,4/5 (350+) Microsoft Dynamics 365 (Business Central / Finance) Equipes centradas na Microsoft em grandes organizações GL/AP/AR e projetos unificados, relatórios Power BI, aprovações Power Automate e Copilot, integração nativa com o Microsoft 365, consolidações básicas e de várias empresas. Planos pagos a partir de US$ 70/mês por usuário G2: 4,0/5 (870+) Capterra: 4,1/5 (190+) Odoo Equipes de médio porte que procuram um ERP modular com forte controle de custos Contabilidade integrada, inventário e MRP, compras e projetos, fluxos de trabalho personalizáveis, comércio eletrônico e pagamentos, integrações de terceiros. Planos pagos a partir de US$ 31,01/mês por usuário G2: 4,2/5 (310+) Capterra: 4,1/5 (1.270+) QuickBooks (Online/Enterprise) Equipes de pequeno a médio porte que estão atualizando a partir da contabilidade básica Faturamento, contas a pagar/receber, feeds bancários, controle de tempo e projetos, gerenciamento básico de estoque, complementos para folha de pagamento e pagamentos. Planos pagos a partir de US$ 19/mês por usuário G2: 4,0/5 (3.550+) Capterra: 4,3/5 (8.170+) Gravity Software Empresas que buscam contabilidade para várias entidades na Microsoft Power Platform GL centralizado para várias entidades com relatórios interempresariais e dimensionais, extensões do ecossistema Microsoft, aprovações e trilhas de auditoria. Planos pagos a partir de US$ 210/mês G2: 4,2/5 (30+) Capterra: Avaliações insuficientes Xledger Equipes financeiras nativas da nuvem com entidades internacionais Reconciliação automatizada de contas a pagar e bancárias, consolidações de várias empresas e moedas, painéis de orçamento e previsão, fluxos de trabalho e controles integrados. Preços personalizados G2: 4,3/5 (50+) Capterra: Avaliações insuficientes

O que você deve procurar nas alternativas ao Sage Intacct?

Mudar o núcleo financeiro não é apenas uma busca por recursos. Você quer um controle em que possa confiar hoje, além de espaço para expandir à medida que as entidades, moedas e solicitações de relatórios crescem.

Use esta lista de verificação rápida e fácil de usar para escolher a alternativa ideal ao Sage Intacct para a sua organização. Ela deve fazer o seguinte:

Lide com consolidações de várias entidades, transações entre empresas e entradas em várias moedas sem soluções alternativas.

Imponha aprovações prontas para auditoria, acesso baseado em funções e registros completos de alterações.

Entregue relatórios em tempo real com painéis flexíveis

Aprofunde-se na contabilidade de projetos, serviços e fabricação, para não precisar usar ferramentas separadas.

Integre-se perfeitamente com folha de pagamento/HCM, CRM, feeds bancários, despesas, impostos e pagamentos.

Equilibre o esforço de implementação, o custo total e o suporte do fornecedor a longo prazo.

As melhores alternativas ao Sage Intacct para equipes financeiras

O Sage Intacct funciona bem para muitas equipes, mas nem sempre é a opção certa, especialmente quando necessidades de múltiplas entidades, relatórios avançados ou novas integrações começam a se acumular. Aqui estão as alternativas mais fortes a serem consideradas, além de uma comparação entre elas em termos de controle, escala e custo total.

1. ClickUp (ideal para lidar com operações financeiras junto com seu ERP)

Centralize fechamentos, aprovações, orçamentos e relatórios em um único espaço de trabalho com o ClickUp para equipes financeiras

Muitas empresas sentem o peso da dispersão do trabalho — tarefas, aprovações, arquivos e evidências espalhadas por e-mails, planilhas, chats e aplicativos comerciais pontuais.

Adicione a isso a expansão da IA, e os processos diários se tornam lentos e caros.

As equipes acabam dependendo de sistemas separados para recebimento de solicitações, aprovações, gerenciamento da força de trabalho e colaboração.

O ClickUp para equipes financeiras elimina esses problemas ao reunir aprovações, listas de verificação de fechamento, documentação e painéis em tempo real ao lado do seu livro contábil. Isso ajuda as equipes financeiras a padronizar processos, automatizar transferências e acompanhar o progresso sem precisar trocar de ferramenta.

Aqui está uma rápida visão geral de como você pode usar os diferentes recursos do ClickUp:

Aprovações flexíveis e automatizadas que você controla com o ClickUp Automations.

Economize tempo com fluxos de trabalho que funcionam sozinhos usando o ClickUp Automations

Evite atrasos no final do mês causados por gargalos de e-mail com o ClickUp Automations, onde o trabalho se move sozinho. Configure gatilhos e ações simples uma vez, e as tarefas continuarão avançando sem precisar de lembretes constantes.

📌Exemplo. Uma conta superior a US$ 10.000 é encaminhada para FP&A e para o controlador. Se for marcada como Urgente, a data de vencimento passa a ser hoje e uma notificação é enviada para o chat da equipe. Quando as evidências necessárias são anexadas, o status muda para Pronto para publicação e todos são notificados.

Clareza e responsabilidade em torno das tarefas de encerramento com o ClickUp Tasks

Divida o fechamento do mês, as reconciliações e as aprovações em etapas rastreáveis usando as tarefas do ClickUp

Para manter a preparação e a revisão visíveis, o ClickUp Tasks atribui a cada etapa um responsável e uma data de vencimento, com uma interface clara que mostra o que vence hoje e amanhã.

Divida tarefas grandes, como registros bancários, provisões e análise de fluxo, usando listas de verificação e subtarefas.

Adicione contexto ao trabalho por meio de campos personalizados e clareza com status claros.

Lide com repetições usando modelos e agendas recorrentes

Acompanhe o progresso com as visualizações de lista ou quadro e filtre por entidade ou departamento para obter visibilidade.

Como essas tarefas ficam ao lado do seu ERP e de outros aplicativos de negócios, parece que se trata de um único sistema, em vez de mais uma série de planilhas.

Atualizações que não interrompem o fluxo de trabalho com o ClickUp Chat e o Docs.

Mantenha as conversas e aprovações do final do mês em um único tópico compartilhado com o ClickUp Chat

Mantenha as equipes em sintonia centralizando a comunicação.

Inicie um tópico na tarefa relevante com o ClickUp Chat para que todos tenham contexto. Vincule seus SOPs no ClickUp Docs com o histórico de versões para que todos trabalhem a partir de uma única fonte de verdade.

Inclua anexos, @atribua um comentário ao revisor certo, adicione observadores para maior visibilidade e convide pessoas com permissões restritas quando necessário. Os auditores podem acompanhar o rastro discretamente e manter-se informados sem reuniões extras.

Isso mantém as equipes com várias entidades alinhadas entre os fusos horários.

Avaliações e relatórios que impulsionam mudanças com os painéis do ClickUp

Visualize o progresso do fechamento, a posição de caixa e a idade das contas a receber em um piscar de olhos com os painéis do ClickUp

De vencimentos a números orçamentários versus reais, acompanhe o que é importante para o departamento financeiro com os painéis personalizáveis do ClickUp. Cada widget extrai dados em tempo real de tarefas e campos personalizados, para que você nunca veja números desatualizados.

Veja o status de conclusão das tarefas, aprovações atrasadas e bloqueadores urgentes em uma única tela. Quando algo parecer errado, você pode clicar uma vez para acessar a tarefa e corrigi-la.

Compartilhe um link ao vivo com a liderança para que eles vejam a realidade em tempo real. Não é necessário exportar planilhas nem preparar apresentações de slides.

💡 Dica profissional: acelere seu fechamento com o ClickUp Brain. Peça ao Brain para redigir análises de fluxo, narrativas JE e listas de verificação de roll-forward a partir do contexto da tarefa e, em seguida, use o Talk to Text do ClickUp Brain MAX para capturar notas de orientação na hora. Incorpore agentes de IA para notificar os aprovadores, atualizar status quando as evidências forem anexadas e publicar um resumo final claro para a liderança — tudo isso sem ferramentas adicionais. Comece a economizar horas nas revisões de fim de mês e na análise de variações, automatizando-as com o ClickUp Brain. Juntos, o ClickUp Brain e o ClickUp Brain MAX ajudam as equipes financeiras a economizar horas por semana, reduzindo o trabalho pesado de redigir e pesquisar, para que você possa se concentrar na análise, na previsão de caixa e no fechamento dos livros, em vez de reescrever atualizações.

Melhores recursos do ClickUp

Encaminhe aprovações e transferências com o ClickUp Automations.

Acompanhe BvA, caixa, vencimento de contas a receber e progresso de fechamento nos painéis do ClickUp.

Padronize as etapas de fechamento e auditoria com tarefas, campos personalizados, status e documentos.

Reúna solicitações de compra e padronize a integração de fornecedores por meio dos formulários do ClickUp com trilhas de auditoria.

Mantenha a colaboração em um só lugar com comentários de tarefas, bate-papo e documentos versionados.

Organize o trabalho financeiro por entidade ou departamento e gere relatórios em tempo real.

Limitações do ClickUp

A variedade de recursos pode tornar a integração lenta, mas os cursos gratuitos da ClickUp University podem ajudar.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.500 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.600 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o ClickUp

Um avaliador do G2 disse:

Padronizamos nosso fechamento de fim de mês no ClickUp. Os proprietários e as datas de vencimento são claros, e os painéis mostram o que falta sem precisar buscar atualizações.

Padronizamos nosso fechamento de fim de mês no ClickUp. Os proprietários e as datas de vencimento são claros, e os painéis mostram o que falta sem precisar buscar atualizações.

2. Oracle NetSuite (ideal para ERP global e multifuncional)

via NetSuite

Quando as empresas se expandem por várias entidades, moedas e regimes fiscais, uma configuração de software de contabilidade geral começa a apresentar falhas. O NetSuite é um sistema ERP em nuvem criado para consolidações de várias subsidiárias, reconhecimento de receitas e controles granulares em vários setores.

Com este software, as equipes financeiras obtêm uma única fonte de informações confiáveis para pedidos, faturamento, projetos e gestão financeira, além do SuiteAnalytics para visualizações baseadas em funções e KPIs.

Onde ele mais ajuda é na escala. Eliminações de múltiplas entidades, reavaliações de múltiplas moedas e localizações são nativas, então você não precisa unir sistemas separados.

Você pode adicionar software de CRM e PSA (automação de serviços profissionais) para reduzir a sobrecarga de integração ou manter seus sistemas existentes e conectá-los por meio do SuiteTalk e do SuiteApps.

Melhores recursos do NetSuite

Consolide várias entidades, subsidiárias e moedas com eliminações automatizadas.

Reconheça a receita com conformidade com a ASC 606 e cronogramas prontos para auditoria.

Gerencie o estoque e o atendimento com planejamento de demanda e acompanhamento de custos de importação.

Acompanhe a contabilidade do projeto com tempo, despesas, WIP e rentabilidade.

Crie visualizações executivas e de controlador com pastas de trabalho e painéis do SuiteAnalytics.

Amplie a plataforma com SuiteApps e integrações para impostos, pagamentos e comércio eletrônico.

Limitações do NetSuite

Pode introduzir complexidade para equipes menores que têm apenas necessidades básicas de contabilidade.

Os esforços de implementação e personalização podem ser significativos sem parceiros experientes.

Módulos avançados aumentam o custo total e exigem responsabilidade clara para manutenção

Preços do NetSuite

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o NetSuite

G2: 4,1/5 (mais de 4.300 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 1.700 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o NetSuite

Um avaliador do G2 disse:

Aprecio muito como o NetSuite simplifica o trabalho em vários mercados. Seus recursos de localização e integrações facilitam muito a coordenação de projetos globais e reduzem o esforço manual. A visibilidade que ele oferece tanto nas finanças quanto nos fluxos de trabalho também é uma grande vantagem para manter os projetos em dia.

Aprecio muito como o NetSuite simplifica o trabalho em vários mercados. Seus recursos de localização e integrações facilitam muito a coordenação de projetos globais e reduzem o esforço manual. A visibilidade que ele oferece tanto nas finanças quanto nos fluxos de trabalho também é uma grande vantagem para manter os projetos em dia.

3. Acumatica (ideal para ERP flexível de médio porte com contabilidade de projetos robusta)

via Acumatica

Quando uma empresa em crescimento precisa de recursos mais avançados de contabilidade, distribuição e construção de projetos, a Acumatica se destaca. É um sistema ERP em nuvem desenvolvido para equipes de médio porte que desejam amplitude sem precisar unir sistemas separados.

Os líderes financeiros ganham controle sobre a gestão financeira, receitas e custos, enquanto as operações gerenciam estoque, pedidos e serviços de campo em um único lugar.

O apelo do Acumatica é sua flexibilidade. Você pode adicionar módulos à medida que os negócios crescem, mapear aprovações para seus controles e gerar relatórios por entidade, projeto ou linha de produtos. As APIs abertas facilitam a integração com outros sistemas, para que sua pilha de tecnologia permaneça conectada.

Melhores recursos do Acumatica

Execute a contabilidade de projetos de ponta a ponta com orçamentos, WIP, tempo e despesas, ordens de alteração e rentabilidade.

Gerencie a distribuição com gerenciamento de pedidos, compras e estoque, além de edições para construção e manufatura.

Ofereça suporte a várias empresas, várias moedas e consolidações com aprovações prontas para auditoria.

Crie painéis e KPIs baseados em funções para controladores, FP&A e operações com relatórios avançados.

Conecte-se a CRM, comércio eletrônico, impostos e pagamentos por meio de uma API aberta e integrações de terceiros no marketplace.

Limitações do Acumatica

Recursos abrangentes podem exigir implementação liderada por parceiros para serem personalizados adequadamente.

É necessário planejar para gerenciar módulos e uso, de modo que o custo se alinhe ao ROI.

Equipes novas no ERP completo podem precisar de um tempo de adaptação para adotar os fluxos de trabalho.

Preços da Acumatica

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Acumatica

G2: 4,4/5 (mais de 1.500 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o Acumatica

Um avaliador do G2 disse:

O que eu realmente gosto no Acumatica é a flexibilidade e a facilidade de uso do sistema. Depois que você se acostuma com as telas, fica muito fácil navegar entre os diferentes módulos, como Projetos, Distribuição e Produção.

O que eu realmente gosto no Acumatica é a flexibilidade e a facilidade de uso do sistema. Depois que você se acostuma com as telas, fica muito fácil navegar entre os diferentes módulos, como Projetos, Distribuição e Produção.

4. Certinia (anteriormente FinancialForce) (ideal para organizações de serviços na Salesforce)

via Certinia

O Certinia foi desenvolvido para equipes orientadas a serviços que já utilizam o Salesforce. Ele reúne gestão financeira, contabilidade de projetos e PSA em uma única plataforma, para que as equipes de finanças, entrega e vendas trabalhem com os mesmos dados de CRM. Faturamento, receita e utilização são alinhados, o que reduz o retrabalho para controladores e PMOs e ajuda a proteger as margens.

Por ser nativo do Salesforce, ele se adapta aos fluxos de trabalho que você já usa: aprovações, objetos e painéis. Além disso, você obtém faturamento de assinaturas, reconhecimento de receita ASC 606 e consolidações de várias entidades.

O gerenciamento de recursos e as previsões oferecem aos líderes uma visão clara da capacidade e do lucro por projeto ou prática.

Melhores recursos do Certinia

Execute PSA e contabilidade de projetos com acompanhamento de tempo, despesas, WIP e margem.

Automatize a cobrança de assinaturas e marcos com o reconhecimento de receita ASC 606.

Gerencie consolidações de várias entidades e moedas com aprovações prontas para auditoria.

Use análises nativas do Salesforce para relatórios baseados em funções nas áreas de vendas, entrega e finanças.

Amplie por meio do AppExchange e da integração com sistemas de pagamentos, impostos e outros.

Limitações do Certinia

Requer conhecimentos básicos e administrativos do Salesforce, o que pode aumentar o esforço de implementação.

A profundidade de fabricação e estoque é menor do que as suítes criadas para esses setores.

O licenciamento e os complementos podem aumentar o custo total para equipes menores.

Preços da Certinia

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Certinia

G2: 4,1/5 (mais de 1.100 avaliações)

Capterra: 4,0/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre a Certinia

Um avaliador do G2 disse:

O que mais gosto no Certinia Financial Management Cloud é sua fácil integração com o Salesforce e como ele centraliza os dados financeiros, tornando os relatórios e o acompanhamento muito mais simples.

O que mais gosto no Certinia Financial Management Cloud é sua fácil integração com o Salesforce e como ele centraliza os dados financeiros, tornando os relatórios e o acompanhamento muito mais simples.

5. SAP S/4HANA Cloud (ideal para empresas que padronizam o SAP)

via SAP

Se sua equipe financeira opera em vários países, o SAP S/4HANA Cloud ajuda a padronizar a contabilidade básica. Você recebe um plano de contas global com relatórios fiscais e legais locais, além de recursos multimoeda e de localização, que reduzem as soluções alternativas no final do período.

Os controles são integrados. O acesso baseado em funções, as aprovações de fluxo de trabalho e as verificações de segregação de funções deixam um rastro de auditoria claro, enquanto o processo de pedido a recebimento e o de compra a pagamento seguem etapas definidas para que cada local funcione da mesma maneira.

Equipes de manufatura e regulamentadas obtêm custos de produtos, rastreabilidade de lotes, gerenciamento de qualidade e contabilidade de ativos no mesmo sistema.

Os relatórios são integrados, com painéis que mostram orçamentos, variações e vencimentos sem exportações, e você pode detalhar de um KPI até a transação de origem. Os líderes têm uma visão consistente por entidade, fábrica ou região.

Melhores recursos do SAP S/4HANA Cloud

Padronize a contabilidade multientidade e multimoeda com localizações e conformidade automatizada.

Use análises integradas para relatórios em tempo real e insights sobre o fechamento do período.

Amplie os processos com o SAP BTP e integrações pré-construídas para folha de pagamento, impostos e outros sistemas.

Oferece suporte a cenários avançados para contabilidade de ativos, cálculo de custos de produtos e cadeia de suprimentos.

Expanda com espaços de trabalho baseados em funções e fluxos de trabalho de aprovação para controladores e serviços compartilhados.

Limitações do SAP S/4HANA Cloud

O amplo escopo pode introduzir complexidade para equipes sem experiência em SAP.

Os programas de implementação exigem um forte apoio dos parceiros e responsabilidade interna.

Personalizações e complementos podem aumentar o custo total

Preços do SAP S/4HANA Cloud

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o SAP S/4HANA Cloud

G2: 4/5 (mais de 830 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 350 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o SAP S/4HANA Cloud

Uma avaliação da G2 diz:

Gosto muito da rapidez com que tudo funciona — as transações e os relatórios são super rápidos. Por exemplo, quando eu abro os dados de estoque, eles são atualizados em tempo real, o que ajuda muito na tomada de decisões.

Gosto muito da rapidez com que tudo funciona — as transações e os relatórios são super rápidos. Por exemplo, quando eu abro os dados de estoque, eles são atualizados em tempo real, o que ajuda muito na tomada de decisões.

6. Microsoft Dynamics 365 (ideal para equipes centradas na Microsoft)

via Microsoft

O Dynamics 365 é facilmente implementado se sua equipe já trabalha com o Microsoft 365 e o Power BI. O login único, a integração com o Outlook e o Teams e uma interface familiar facilitam a adaptação.

O Business Central é adequado para empresas de médio porte com contabilidade básica, inventário e manufatura leve. Projetos, tempo e aprovações simples são integrados, e os feeds bancários agilizam as reconciliações. À medida que as necessidades crescem, adicione extensões do AppSource.

O Dynamics 365 Finance é voltado para organizações maiores. Você obtém controles mais robustos, consolidações de várias empresas e planejamento orçamentário, com regras mais detalhadas de caixa, crédito e impostos. As localizações oferecem suporte à conformidade em todas as regiões.

A automação une tudo: o Power Automate encaminha aprovações e transferências, o Power Apps lida com solicitações de fornecedores ou análises de gastos, o Power BI cria painéis em tempo real, os complementos do Excel aceleram a geração de relatórios e a segurança de funções, além do histórico de auditoria, dão ao departamento financeiro o controle de que precisa.

Melhores recursos do Dynamics 365

Alinhe GL, AP/AR, projetos e ativos fixos em um único ERP.

Crie relatórios quase em tempo real com o Excel e o Power BI

Otimize aprovações e transferências com o Power Automate e o Copilot.

Conecte vendas e serviços por meio da integração nativa com a Microsoft.

Suporte a várias empresas, várias moedas e consolidações básicas.

Limitações do Dynamics 365

As opções de módulos e licenciamento exigem planejamento para gerenciar os custos.

Fabricação avançada ou consolidações globais podem precisar de complementos

A implementação varia de acordo com o parceiro, o que afeta os prazos e os resultados.

Preços do Dynamics 365

Business Central: US$ 70/mês por usuário

Finanças: US$ 210/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Dynamics 365

G2: 4,0/5 (mais de 870 avaliações)

Capterra: 4,1/5 (mais de 190 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o Dynamics 365

Uma avaliação da Capterra afirma:

Minha experiência geral com o Dynamics 365 tem sido positiva devido à sua integração robusta com as ferramentas da Microsoft, flexibilidade na personalização e recursos poderosos de automação, embora às vezes seja prejudicada por uma curva de aprendizado íngreme e configurações complexas.

Minha experiência geral com o Dynamics 365 tem sido positiva devido à sua integração robusta com as ferramentas da Microsoft, flexibilidade na personalização e recursos poderosos de automação, embora às vezes seja prejudicada por uma curva de aprendizado íngreme e configurações complexas.

7. Odoo (ideal para ERP modular com forte controle de custos)

via Odoo

O Odoo facilita o início. A maioria das equipes começa com Contabilidade e, em seguida, adiciona Vendas, Estoque, Projetos ou CRM, conforme necessário. Como tudo fica em um único banco de dados, seus números permanecem sincronizados.

O software ajuda você a enviar faturas, comparar feeds bancários e acompanhar impostos. Se você vende produtos, conecte Vendas e Estoque para que cotações, pedidos e estoque permaneçam alinhados. Se você presta serviços, adicione Projetos para acompanhar tempo, despesas e entrega.

À medida que você cresce, o Odoo se adapta. Adicione aprovações, listas de verificação e campos personalizados para se adequar à sua forma de trabalhar e ajuste as telas com o Studio. Ative a função multiempresa e multimoeda quando a expansão começar.

Você pode conectar pagamentos, impostos ou comércio eletrônico do marketplace, ativar apenas os aplicativos de que precisa e manter nomes e modelos consistentes para que os relatórios permaneçam organizados.

Melhores recursos do Odoo

Use um software de contabilidade integrado com faturamento, feeds bancários e impostos.

Adicione gerenciamento de estoque, MRP, compras e entrega de projetos no mesmo pacote.

Personalize telas e fluxos de trabalho, mantendo a consistência dos relatórios.

Conecte-se ao comércio eletrônico e aos pagamentos com integrações de terceiros do mercado.

Controle o custo total ativando apenas os aplicativos de que você precisa.

Limitações do Odoo

Consolidações avançadas e profundidade multientidade podem exigir personalização.

As escolhas de aplicativos e extensões precisam de governança para evitar a fragmentação.

Equipes maiores podem superar certos recursos avançados

Preços do Odoo

Gratuito (código aberto)

Padrão: US$ 31/mês por usuário

Personalizado: $47/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Odoo

G2: 4,2/5 (mais de 310 avaliações)

Capterra: 4,1/5 (mais de 1.270 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o Odoo

Uma avaliação da G2 diz:

A implementação foi muito detalhada. A Odoo nos forneceu uma equipe de gerenciamento de projetos adequada, que ouviu atentamente nossas necessidades e também sugeriu maneiras de melhorar nossos fluxos de trabalho.

A implementação foi muito detalhada. A Odoo nos forneceu uma equipe de gerenciamento de projetos adequada, que ouviu atentamente nossas necessidades e também sugeriu maneiras de melhorar nossos fluxos de trabalho.

8. QuickBooks (ideal para equipes que estão atualizando a partir da contabilidade básica)

via QuickBooks

O QuickBooks é um software de contabilidade para pequenas empresas e equipes em crescimento que desejam o básico para trabalhar: faturamento, despesas, contas a pagar/receber e relatórios básicos. Os feeds bancários aceleram as reconciliações, e as faturas recorrentes com captura de recibos mantêm as tarefas rotineiras em andamento.

As equipes gostam da sensação familiar. Você pode começar no mesmo dia, acompanhar projetos simples e o tempo, e dividir relatórios por classes ou locais. O QuickBooks Online se conecta à folha de pagamento e aos pagamentos por meio da loja de aplicativos, e as exportações rápidas para o Excel facilitam o compartilhamento de números.

Quando você precisa de mais controle, o QuickBooks adiciona relatórios mais detalhados, funções e permissões, além de inventário básico — itens, caixas, pontos de reabastecimento —, além de campos personalizados e relatórios memorizados para revisões mensais e de caixa.

O QuickBooks Enterprise oferece mais profundidade para equipes que estão indo além do básico. À medida que você cresce, conecte ferramentas de CRM, pagamento de contas e despesas, e mantenha os nomes e o plano de contas organizados para atualizações mais tranquilas.

Melhores recursos do QuickBooks

Gerencie contas a pagar/receber, faturas, feeds bancários e relatórios essenciais com facilidade.

Adicione controle de tempo, projetos e gerenciamento básico de estoque.

Conecte aplicativos para folha de pagamento, pagamentos e CRM para ampliar sua pilha

Mantenha os custos previsíveis para equipes com necessidades contábeis básicas

Limitações do QuickBooks

As consolidações de múltiplas entidades e os controles avançados são limitados.

Os módulos setoriais são mais leves do que os pacotes completos de sistemas ERP.

A crescente complexidade pode levá-lo a buscar alternativas ou pacotes maiores.

Preços do QuickBooks

Início simples: US$ 19/mês por usuário

Essentials: $37,50/mês por usuário

Mais: $57,50/mês por usuário

Avançado: R$ 137,50/mês por usuário

Avaliações e comentários do QuickBooks

G2: 4,0/5 (mais de 3.550 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 8.170 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o QuickBooks

Esta análise da G2 mostra como o QuickBooks ajuda:

O QuickBooks Online torna o gerenciamento de contas muito mais fácil e organizado.

O QuickBooks Online torna o gerenciamento de contas muito mais fácil e organizado.

9. Gravity Software (ideal para contabilidade de múltiplas entidades na Microsoft Power Platform)

via Gravity Software

O Gravity Software foi desenvolvido para contabilidade de múltiplas entidades na pilha da Microsoft, por isso é familiar para equipes centradas na Microsoft. Os controladores obtêm um banco de dados para cada entidade, em vez de terem que lidar com arquivos separados.

As transações entre empresas são simples: lançamentos de contas a receber/a pagar são feitos com apenas alguns cliques, regras de eliminação mantêm as consolidações em andamento no fechamento e um plano de contas compartilhado com dimensões para entidade, departamento ou projeto mantém a estrutura organizada.

Os relatórios permanecem claros com visualizações baseadas em funções e detalhamentos, desde números consolidados até entradas. O Excel e o Power BI lidam com a divisão sem reconstruir relatórios, enquanto as aprovações e trilhas de auditoria acompanham o registro.

No dia a dia, as permissões são mapeadas de forma clara para as responsabilidades e os fluxos de trabalho mantêm as revisões consistentes, tornando o Gravity uma alternativa prática ao Sage sem precisar recorrer a um ERP empresarial completo.

Melhores recursos do Gravity Software

Centralize o GL de várias entidades com interempresas e eliminações

Use relatórios dimensionais para analisar por entidade, departamento ou projeto.

Expanda através do ecossistema da Microsoft e integrações de mercado

Automatize aprovações e mantenha trilhas de auditoria rigorosas para garantir a conformidade.

Aumente os recursos sem trocar de sistema

Limitações do Gravity Software

O foco em nichos específicos pode exigir complementos para operações de fabricação ou de campo.

Consolidações globais maiores podem precisar de ferramentas adicionais.

A qualidade da implementação depende da experiência do parceiro

Preços do Gravity Software

Starter: US$ 375/mês para o primeiro usuário

Usuário do Power Apps: US$ 355/mês para o primeiro usuário

Organizações sem fins lucrativos: US$ 210/mês para o primeiro usuário

Avaliações e comentários sobre o Gravity Software

G2: 4,2/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: avaliações insuficientes

O que os usuários estão dizendo sobre a Gravity Software

Um avaliador do G2 disse:

O Gravity é perfeito para empresas que têm várias entidades (e lidam com várias moedas), bem como escritórios familiares ou privados. Adoro o fato de que as transações entre empresas não exigem trabalho adicional e que seus lançamentos contábeis são criados para você no back-end. Chega de lançamentos duplicados!

O Gravity é perfeito para empresas que possuem várias entidades (e lidam com várias moedas), bem como escritórios familiares ou privados. Adoro o fato de que as transações entre empresas não exigem trabalho adicional e que seus lançamentos contábeis são criados para você no back-end. Chega de lançamentos duplicados!

10. Xledger (ideal para equipes financeiras nativas da nuvem com entidades internacionais)

via Xledger

O Xledger é uma plataforma em nuvem para finanças de várias empresas. Ele automatiza a captura de faturas, encaminha aprovações e compara linhas bancárias, enquanto a integração de fornecedores permanece organizada com verificações de duplicatas.

As consolidações são o destaque. Você pode acumular várias entidades e moedas em uma programação, definir regras de eliminação uma vez e reutilizá-las, manter a reavaliação cambial consistente e detalhar os totais do grupo até a entrada de origem. Ele se conecta ao CRM, folha de pagamento e impostos, e a API permite que você mova dados para dentro e para fora.

Os painéis são atualizados em tempo real e é fácil gerar relatórios de caixa, contas a receber e variações. As funções e trilhas de auditoria mantêm o controle rígido. Essa ferramenta é ideal para equipes distribuídas que desejam aprovações móveis rápidas e um sistema que se adapta a todas as regiões.

Melhores recursos do Xledger

Automatize o registro de faturas, aprovações e reconciliação bancária.

Consolide livros contábeis com várias entidades e moedas com detalhamento das transações.

Crie modelos de orçamento e previsão com painéis compartilháveis

Use fluxos de trabalho e funções integrados para obter controles financeiros robustos.

Integre com ferramentas de CRM, folha de pagamento e impostos à medida que seus processos se expandem.

Limitações do Xledger

Ecossistema de complementos menor do que outras alternativas ao Sage Intacct

Fluxos avançados do setor podem exigir serviços ou personalização.

Os preços e pacotes são menos transparentes do que as ferramentas para pequenas e médias empresas.

Preços do Xledger

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Xledger

G2: 4,3/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: avaliações insuficientes

O que os usuários estão dizendo sobre o Xledger

Uma avaliação da G2 diz:

1. É muito fácil de usar, pois todas as opções necessárias são facilmente acessíveis no painel inicial. 2. Atualizações oportunas são fornecidas e instaladas no back-end sem afetar o trabalho. 3. A automação de certas tarefas, como a reconciliação bancária, ajudou a economizar muito tempo.

1. É muito fácil de usar, pois todas as opções necessárias são facilmente acessíveis no painel inicial. 2. Atualizações oportunas são fornecidas e instaladas no back-end sem afetar o trabalho. 3. A automação de certas tarefas, como a reconciliação bancária, ajudou a economizar muito tempo.

O que esperar durante e após a migração do Sage Intacct

Mudar do Sage Intacct é como refatorar sua estrutura financeira. Planeje o caminho, teste os dados e dê tempo às equipes para adotarem novos fluxos de trabalho.

Visão geral do fluxo de migração

Etapa 1 → Analise e escolha seu caminho Avalie o escopo, as entidades e os relatórios obrigatórios para definir os requisitos e selecionar alternativas ao Sage Intacct.

Etapa 2 → Mapeie dados e controlesAlinhe o CoA, as entidades, as aprovações e as estruturas de relatórios à nova plataforma

Etapa 3 → Teste em uma área restritaExecute uma simulação completa de saldos iniciais, balancetes e um fechamento de teste com dados de amostra.

Etapa 4→ Faça a transição com confiançaCongele as transações, execute as verificações finais, migre e, em seguida, abra o novo período.

Etapa 5 → Estabilizar e melhorarAcompanhe problemas, treine usuários finais e padronize processos com listas de verificação e SOPs

Se você ainda está explorando opções além das que abordamos, aqui estão três ferramentas financeiras que estão ganhando força para fluxos de trabalho especializados:

BlackLine : automatiza reconciliações, correspondência de transações e gerenciamento de tarefas de fechamento para reduzir o esforço manual.

Tipalti : simplifica contas a pagar globais, integração de fornecedores, conformidade tributária e pagamentos internacionais em grande escala.

FloQast : coordena o fechamento financeiro com listas de verificação, certificações e documentação pronta para auditoria.

Sage Rings, ClickUp Picks Up

Mudar de ERP é uma grande decisão, mas também uma oportunidade para simplificar o funcionamento diário das finanças. Seja qual for a ferramenta escolhida, o objetivo é o mesmo: controles limpos, visibilidade clara e menos tempo dependendo de e-mails e planilhas.

Ao escolher um software para sua equipe financeira, priorize uma interface de usuário clara, trilhas de auditoria confiáveis, conexões estreitas com o gerenciamento da força de trabalho e a capacidade da plataforma de se integrar aos seus aplicativos comerciais e ferramentas de IA existentes.

Para empresas internacionais em expansão, compare como cada fornecedor lida com consolidações, localizações e controles. Mapeie as opções para o seu plano de crescimento e demanda por escalabilidade para evitar retrabalho no futuro.

A melhor alternativa é aquela que se adapta aos seus processos atuais e oferece suporte ao futuro que você está construindo.

É aí que o ClickUp complementa seu ERP. Ele centraliza aprovações, documentação, painéis e colaboração, para que o fechamento do mês, as auditorias e o planejamento sejam mais rápidos, sem a necessidade de adicionar outro sistema.

Se você está pronto para otimizar o trabalho financeiro com qualquer ERP que adotar, experimente o ClickUp hoje mesmo e reúna controle, contexto e dinamismo em um só lugar.

Perguntas frequentes (FAQ)

O QuickBooks Online e o Odoo oferecem preços iniciais mais baixos para equipes com necessidades contábeis básicas, enquanto o Gravity Software oferece profundidade multientidade a um custo médio de mercado. Se você não estiver pronto para mudar de plataforma, combine seu livro contábil atual com o ClickUp como uma camada de operações financeiras para centralizar aprovações, fechar listas de verificação e relatórios (geralmente a etapa de curto prazo mais econômica). Sempre leve em consideração o custo total além das licenças, incluindo implementação, integrações e gerenciamento de mudanças.

O SAP S/4HANA Cloud e o Microsoft Dynamics 365 oferecem poderosos mecanismos de fluxo de trabalho nativos, e os aplicativos modulares do Odoo permitem uma automação flexível. Para orquestrar o trabalho entre sistemas, use o ClickUp. Suas automações e IA podem encaminhar aprovações, atribuir tarefas, publicar lembretes e publicar resumos finais junto com qualquer ERP, para que seus processos sejam executados de ponta a ponta sem depender de fluxos de trabalho exclusivos do ERP.

Sim, mas planeje a implementação e o gerenciamento de mudanças. Equipes menores geralmente começam com o QuickBooks ou o Odoo e, à medida que os negócios crescem e a complexidade de múltiplas entidades aumenta, migram para o NetSuite ou o Acumatica.

O ClickUp centraliza listas de verificação, aprovações e documentação, com painéis para acompanhamento do progresso em tempo real. Ele complementa sua pilha de contabilidade e ERP, reduzindo a dispersão do trabalho e padronizando os fluxos de trabalho.

Concentre-se na gestão da folha de pagamento ou do capital humano, CRM, feeds bancários, despesas, impostos e análises avançadas. Confirme integrações de terceiros para múltiplas moedas, consolidações e sincronização de dados para que os dados financeiros ou operacionais permaneçam consistentes.