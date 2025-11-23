Moveworks vs. Glean — Qual plataforma de IA é a mais adequada para sua equipe?

Quase 60% do nosso tempo é gasto procurando, compartilhando e atualizando informações em diferentes plataformas e ferramentas. Isso é um indicador claro de quanto tempo é perdido na recuperação de informações durante o horário de trabalho ao usar vários aplicativos da empresa.

O Glean e o Moveworks são fortes concorrentes na resolução desse desafio por meio de seus recursos de pesquisa empresarial e gerenciamento de conhecimento com tecnologia de IA.

Embora ambos ofereçam recursos poderosos de IA para serviços aos funcionários e automação de processos, certas limitações levam as equipes a explorar as melhores alternativas.

Neste artigo, comparamos o Moveworks com o Glean e destacamos o que você deve levar em consideração ao avaliar ferramentas baseadas em IA para melhorar a prestação de serviços e plataformas de gerenciamento de serviços aos funcionários.

Glean vs. Moveworks — e a melhor alternativa em resumo

Recurso Glean Moveworks ⭐ A melhor alternativa: <2>ClickUp Pesquisa empresarial Pesquisa semântica com tecnologia LLM em mais de 250 fontes de dados; excelente na recuperação de conhecimento disperso. Pesquisa semântica com mecanismo de raciocínio; otimizada para resolver tickets e solicitações internas estruturadas. Pesquisa empresarial conectada entre tarefas, documentos, bate-papos e aplicativos integrados — com respostas instantâneas e prontas para ação. Automação de tarefas + fluxo de trabalho Execução limitada de ações; concentra-se em resumir, recuperar e organizar informações. Automação profunda para tarefas de TI/RH/Finanças; lida com redefinições, acesso, aprovações e emissão de tickets. Os agentes de IA acionam ações, atualizam tarefas, encaminham solicitações e automatizam fluxos de trabalho de TI/RH diretamente dentro do seu espaço de trabalho. Assistentes de IA Glean Assistant para resumir, gerar conteúdo e responder a perguntas usando o contexto empresarial. Assistente de suporte com IA que resolve dúvidas, redige mensagens e realiza ações no chat. ClickUp Brain MAX + ClickUp Agents: pesquise, responda, resuma, crie tarefas, atualize documentos e execute fluxos de trabalho. Gerenciamento do conhecimento Pontos fortes: respostas verificadas, hubs selecionados, perguntas frequentes, links Go; ideal para integração e documentação interna. Foca mais na resolução de suporte do que no gerenciamento estruturado de conteúdo Documentos, tarefas, bate-papo e conhecimento centralizados — tudo conectado com vinculação de IA e recuperação instantânea de contexto. Flexibilidade para desenvolvedores Suporte para API, mas personalização limitada do fluxo de trabalho Agent Studio para criar agentes específicos para tarefas e automações personalizadas com ferramentas de baixo código. Crie agentes de IA personalizados, automações, integrações e fluxos de trabalho de TI sem gerenciar a infraestrutura. Bate-papo + colaboração Resumos e respostas na barra lateral; não foi desenvolvido para fluxos de trabalho baseados em ações no chat. Gerencia fluxos de trabalho de TI/RH diretamente no Slack/Teams, resolvendo tarefas no chat. O ClickUp Chat transforma mensagens em tarefas, resumos, decisões e atualizações sincronizadas de projetos automaticamente. Integrações Mais de 250 fontes, incluindo Google Drive, Salesforce, Zendesk, Teams Mais de 100 sistemas em identidade, RH, ITSM, aplicativos de mensagens Integra-se com GitHub, Slack, Drive, ServiceNow, Salesforce e muito mais — tudo unificado em um único espaço de trabalho. Segurança + permissões Pesquisa rigorosa com reconhecimento de permissões; respeita o controle de acesso empresarial. Governança com pontuação de conteúdo, citações e fluxos de trabalho de verificação Permissões granulares em tarefas, listas, documentos e espaços; segurança empresarial sem sobrecarga de configuração. Força do caso de uso Ideal para pesquisa empresarial e descoberta de conhecimento Ideal para automação de serviços aos funcionários e desvio de tickets Ideal para equipes que desejam pesquisa + automação + gerenciamento de trabalho em um único espaço de trabalho de IA convergente.

O que é o Glean?

via Glean

Todos os dias, os funcionários gastam muito tempo fazendo as mesmas perguntas: onde está aquela política de RH? Como faço para redefinir minha senha? Qual é a versão mais recente do pitch deck? Esses atrasos acontecem não apenas porque os dados da empresa estão espalhados por muitos aplicativos corporativos, mas também devido a interações ineficientes com os clientes.

É aí que entra o Glean. Trata-se de uma plataforma alimentada por IA para gerenciar serviços de funcionários que fornece respostas rápidas e precisas conectando-se a todas as suas ferramentas. Com recursos avançados de pesquisa empresarial, ele exibe informações relevantes instantaneamente e:

✅ Unifica dados e histórico do usuário em vários sistemas empresariais para uma recuperação de informações perfeita✅ Entende o comportamento do usuário usando processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina✅ Lida com consultas rotineiras por meio de sugestões inteligentes e chat com IA, reduzindo a carga sobre as equipes de suporte✅ Permite que os funcionários gerem conteúdo, resumam tópicos e automatizem tarefas repetitivas com facilidade

Recursos do Glean

O diferencial do Glean é que ele se conecta aos dados da sua empresa e automatiza a maneira como as pessoas encontram, gerenciam e agem com base nas informações por meio de uma interface amigável. Esses recursos essenciais proporcionam suporte em tempo real e integração mais rápida. Vamos conferir.

1. Recurso nº 1: Pesquisa semântica com inteligência artificial e reconhecimento de contexto

O Glean oferece pesquisa semântica avançada usando grandes modelos de linguagem, proporcionando aos funcionários acesso mais rápido a informações dispersas. Mas ele ainda depende muito de fontes de conhecimento estruturadas para retornar resultados precisos.

Os recursos de pesquisa empresarial da ferramenta se adaptam com base em quem está pesquisando, sua função e atividades recentes, criando uma experiência de pesquisa personalizada e unificada.

Além disso, o Glean respeita os níveis de permissão existentes, para que o conteúdo confidencial permaneça protegido.

2. Recurso nº 2: Glean Assistant e agentes de IA

via Glean

O Glean Assistant responde a perguntas dos funcionários, resume o conteúdo e auxilia na geração de documentos, utilizando o contexto empresarial.

E tem mais uma vantagem: você também pode criar agentes de IA personalizados que automatizam tarefas rotineiras, acionam fluxos de trabalho com várias etapas e executam ações dentro do gráfico de conhecimento da sua empresa — tudo com precisão baseada em permissões e contexto. Isso ajuda as equipes de TI e suporte a reduzir o volume de tickets e, ao mesmo tempo, melhorar a prestação de serviços.

👀 Curiosidade: a IA é mais eficaz quando reduz consultas rotineiras e tarefas repetitivas, exatamente onde a Pesquisa Empresarial e as Automações do ClickUp têm maior impacto.

3. Recurso nº 3: Gestão do conhecimento e respostas verificadas

via Glean

As equipes podem centralizar seus conhecimentos com perguntas frequentes verificadas, Go Links e centros de recursos selecionados. Os recursos do Glean reduzem as dúvidas dos funcionários e aumentam a velocidade de integração, facilitando a localização de respostas confiáveis e atualizadas, o que é essencial para reduzir o tempo de inatividade.

via Glean

O Glean oferece suporte a mais de 250 fontes de dados, incluindo Salesforce Service Cloud, Google Drive, Zendesk Support e Microsoft Teams.

Além disso, não há risco de exposição de dados confidenciais, pois o Glean indexa e conecta aplicativos empresariais para levar o conteúdo certo à pessoa certa.

5. Recurso nº 5: automação nativa para eficiência no local de trabalho

via Glean

Com integrações em ferramentas como Slack, Zoom e Microsoft 365, o Glean fornece resumos, sugestões de ações e respostas baseadas em IA onde os funcionários já trabalham.

Desde resumir tópicos até criar e-mails no Outlook, o objetivo é aumentar a produtividade e reduzir tarefas repetitivas em todos os departamentos.

📮 ClickUp Insight: O trabalhador do conhecimento médio envia 25 mensagens por dia apenas para encontrar informações e contexto, desperdiçando um tempo valioso vasculhando chats e e-mails dispersos. Imagine se tarefas, projetos, mensagens e conhecimento estivessem reunidos em um único espaço de trabalho conectado, com IA para integrar tudo isso. Você não precisa imaginar. Você tem o ClickUp. Experimente hoje mesmo!

Preços do Glean

Preços personalizados

O que é o Moveworks?

via Moveworks

Os funcionários precisam de respostas instantâneas — isso já estabelecemos.

Seja para redefinir uma senha, encontrar uma política ou verificar o saldo de férias, quando as informações ficam espalhadas pelos sistemas empresariais, as equipes de suporte ficam sobrecarregadas e o trabalho fica mais lento.

O Moveworks resolve isso com uma plataforma alimentada por IA para gerenciamento de serviços aos funcionários que entende consultas em linguagem natural, recupera informações relevantes e automatiza respostas em todas as ferramentas que sua empresa já usa.

Isso permite que o Moveworks faça o seguinte:

✅ Oferece suporte em tempo real para TI, RH e finanças por meio de um assistente de IA treinado com os dados da sua empresa✅ Resolve consultas rotineiras e automatiza tickets de suporte usando agentes inteligentes que lidam com tarefas sem escalonamento humano✅ Permite a pesquisa empresarial em fontes estruturadas e não estruturadas, oferecendo respostas rápidas e personalizadas com base no contexto

Recursos do Moveworks

O Moveworks United, uma experiência alimentada por IA, ajuda os usuários a automatizar o suporte, acelerar os fluxos de trabalho e melhorar a prestação de serviços em toda a organização. Aqui estão os principais recursos envolvidos no processo:

1. Recurso nº 1: assistente de IA com raciocínio conversacional

via Moveworks

O Moveworks oferece um assistente de IA projetado para fluxos de trabalho de suporte interno, embora exija dados estruturados, artigos de conhecimento estáveis e manutenção contínua para manter as respostas precisas.

Seja para provisionar software, redigir e-mails ou atualizar credenciais, os usuários podem agir diretamente no chat, sem esperar por agentes humanos.

💡 Dica profissional: Está com dificuldade para encontrar a versão correta de um arquivo ou para obter aprovações? O blog Otimizando o fluxo de trabalho de gerenciamento de documentos mostra como resolver isso com um processo claro e estruturado.

2. Recurso nº 2: mecanismo avançado de pesquisa empresarial

via Moveworks

Os recursos de pesquisa empresarial do Moveworks vão além da correspondência de palavras-chave, usando compreensão semântica e um mecanismo de raciocínio para obter informações precisas e relevantes. Os usuários podem pesquisar em bases de conhecimento internas, PDFs, e-mails e registros do sistema em uma única consulta e obter respostas completas com citações de fontes.

O Moveworks também inclui governança de IA integrada, com pontuação de conteúdo, controles de verificação e citações baseadas em fontes, garantindo que as respostas permaneçam precisas e em conformidade à medida que sua base de conhecimento evolui.

3. Recurso nº 3: Automação de agentes e estúdio de agentes

O Moveworks permite que as equipes criem agentes personalizados para automatizar tarefas, acionar ações e executar fluxos de trabalho de back-end em sistemas empresariais.

Com o Agent Studio, os desenvolvedores podem implantar poderosos agentes de tarefas usando entradas simples em linguagem natural, sem a necessidade de integrações complexas. O software oferece suporte a uma ampla gama de automações, desde a triagem de tickets de suporte até o acionamento de cadeias de fluxo de trabalho em TI, RH e finanças.

4. Recurso nº 4: Gerenciamento de serviços em tempo real

via Moveworks

Desde a criação de tickets e envio de aprovações até a verificação do status das solicitações, o Moveworks automatiza todo o ciclo de gerenciamento de serviços.

Seus sistemas inteligentes de triagem e transferência reduzem a carga sobre as equipes de suporte, minimizam as escaladas e garantem tempos de resposta rápidos.

O Moveworks se conecta a mais de 100 sistemas, desde o Salesforce Service Cloud e o Microsoft Teams até plataformas de identidade e RH, e oferece funcionalidade completa. Ele funciona onde os funcionários já estão, permitindo que eles pesquisem, tomem medidas e resolvam tarefas rotineiras sem precisar mudar de ferramenta.

Preços do Moveworks

Preços personalizados

🧠 Você sabia? Em média, um gerente perde mais de 683 horas por ano com distrações, mas a IA pode aumentar a produtividade em até 40%. Descubra como em Como usar a IA para aumentar a produtividade.

Comparação de recursos entre Glean e Moveworks

Embora ambas as ferramentas tenham algumas semelhanças, elas também se especializam em determinados aspectos, tornando-as algumas das melhores alternativas do mercado. Para entender qual usar para obter os resultados desejados, vamos ver como seus recursos se comparam em casos de uso reais:

O Glean oferece um mecanismo de pesquisa empresarial robusto que se conecta a mais de 100 fontes de dados, incluindo Google Workspace, Slack e Salesforce. Seus recursos de processamento de linguagem natural e indexação semântica garantem a recuperação precisa de informações em sistemas fragmentados.

O Moveworks inclui recursos de pesquisa, mas é mais voltado para resolver tickets e iniciar tarefas do que para apoiar o trabalho exploratório de conhecimento.

🏆 Vencedor: Glean — o melhor para encontrar informações rapidamente em todas as suas ferramentas e sistemas

Recurso nº 2: Automação de tarefas e fluxo de trabalho

O Moveworks foi desenvolvido para automatizar tarefas como redefinição de senhas, acesso a software e envio de formulários sem a necessidade de agentes humanos. Ele se integra profundamente às plataformas ITSM e usa uma estrutura de IA agênica para acionar ações de back-end.

Enquanto isso, o Glean pode resumir e exibir conteúdo, mas carece de fluxos de trabalho equivalentes baseados em ações.

🏆 Vencedor: Moveworks — melhor para lidar com operações de suporte interno e automatizar consultas de rotina

Recurso nº 3: integrações de plataformas de comunicação

Ambas as plataformas se integram ao Microsoft Teams e ao Slack, mas o Moveworks lida com fluxos de trabalho completos diretamente no chat, como resolver tickets de suporte, enviar aprovações ou atualizar registros.

A barra lateral do Glean ajuda a recuperar e resumir documentos, mas não conclui fluxos de trabalho com várias etapas no chat.

🏆 Vencedor: Moveworks — mecanismo de ação mais robusto em plataformas colaborativas

💡 Dica profissional: Tarefas repetitivas estão desperdiçando seu tempo? O Guia para usar a automação de fluxo de trabalho com IA para obter produtividade máxima mostra como otimizar o trabalho e aumentar o ROI com ferramentas inteligentes de IA.

Recurso nº 4: Gestão e descoberta de conhecimento

O Glean permite que as equipes criem coleções selecionadas, respostas verificadas e centros de recursos compartilhados, tornando-o ideal para integração, pesquisa e colaboração interna.

Por outro lado, o Moveworks se concentra mais em resolver solicitações do que em organizar o conhecimento institucional.

🏆 Vencedor: Glean — mais adequado para equipes que gerenciam grandes volumes de conteúdo interno e documentação

Recurso nº 5: Flexibilidade para desenvolvedores e personalização de agentes

A Moveworks oferece um AI Agent Studio para desenvolvedores criarem e implantarem agentes específicos para tarefas usando ferramentas de baixo código, permitindo uma automação profunda em todos os sistemas empresariais.

O Glean, embora ofereça APIs e suporte de IA, concentra-se mais em consultas de pesquisa e acesso a informações do que em design de processos.

🏆 Vencedor: Moveworks — ambiente de desenvolvimento mais robusto para a criação de automações específicas para empresas

👀 Curiosidade: escrever uma lista de tarefas antes de dormir pode ajudar você a adormecer mais rápido, aliviando a confusão mental.

Glean vs. Moveworks no Reddit

Os usuários do Reddit apreciam os recursos robustos de pesquisa empresarial e sincronização de slides do Glean, especialmente para organizar anotações de aula e recuperar materiais em diferentes dispositivos. Como destacou um usuário:

Não gosto de usar dois aplicativos diferentes para as aulas, mas adoro poder sincronizar os slides e o áudio com o Glean.

Não gosto de usar dois aplicativos diferentes para as aulas, mas adoro poder sincronizar os slides e o áudio com o Glean.

No entanto, vários usuários relataram baixa qualidade de transcrição e ruído de fundo excessivo, principalmente em laptops. Outros consideraram que a experiência móvel consumia muita bateria e a interface do usuário era menos intuitiva.

Usei o Glean pela primeira vez outro dia e a gravação ficou péssima (captou mais ruído de fundo do que a voz do professor).

Usei o Glean pela primeira vez outro dia e a gravação ficou péssima (captou mais ruído de fundo do que a voz do professor).

Enquanto isso, os gerentes de TI destacaram a capacidade do Moveworks de desviar uma grande parte dos tickets de suporte, reduzir a carga do helpdesk e melhorar a prestação de serviços nas equipes de TI e RH.

O início foi lento, mas, depois que começou a funcionar, funcionou muito bem. Pelo que soube do gerente de SD, ele está resolvendo/desviando cerca de 45% de tudo o que toca.

O início foi lento, mas, depois que começou a funcionar, funcionou muito bem. Pelo que soube do gerente de SD, ele está resolvendo/desviando cerca de 45% de tudo o que toca.

No entanto, se você não estiver disposto a investir o esforço necessário na configuração da ferramenta, isso pode levar a desafios. Os usuários são avisados de que o Moveworks requer artigos de conhecimento claros e bem estruturados, além de monitoramento contínuo para funcionar bem.

Você precisa de uma equipe de recursos dedicados analisando as análises todos os dias para visualizar as pontuações das informações.

Você precisa de uma equipe de recursos dedicados analisando as análises todos os dias para visualizar as pontuações das informações.

Conheça o ClickUp — a melhor alternativa ao Glean e ao Moveworks

A questão é a seguinte: o Glean e o Moveworks operam em silos. O Glean carece de recursos de execução de tarefas, enquanto o Moveworks depende de fluxos de trabalho rígidos e dados estruturados. O ClickUp preenche essas lacunas com uma plataforma alimentada por IA.

O que diferencia o ClickUp é a convergência, não o agrupamento. Em vez de alternar entre uma ferramenta de pesquisa como o Glean e uma ferramenta de automação como o Moveworks, o ClickUp conecta tarefas, conhecimento, bate-papo e fluxos de trabalho em um único espaço de trabalho de IA convergente. Isso significa menos ferramentas, menos retrabalho e muito mais clareza.

Execute uma variedade de tarefas com o ClickUp Brain

Obtenha respostas e crie tarefas com um clique com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain faz mais do que resumir documentos ou responder a tickets de suporte.

Ele combina a precisão de pesquisa do Glean com a automação de tarefas do Moveworks, mas em um espaço de trabalho mais amplo que inclui gerenciamento de projetos, documentos e chat em tempo real.

Com respostas instantâneas, criação de tarefas por IA e atualizações integradas, ele oferece às equipes inteligência contextualizada e pronta para ação, tudo a partir de um único centro de comando.

Respostas mais rápidas com o Brain MAX

O ClickUp Brain MAX fornece às equipes respostas instantâneas e contextualizadas, extraídas de tarefas, documentos, bate-papos e ferramentas conectadas. Com o Talk to Text, você pode falar perguntas ou atualizações e transformá-las em tarefas, resumos ou documentação em segundos. Ele mantém todas as informações precisas e conectadas ao trabalho real, sem precisar alternar entre aplicativos.

Pesquise facilmente com o ClickUp Brain MAX.

Automatize fluxos de trabalho reais com o ClickUp Agents.

Os agentes do ClickUp podem seguir regras, realizar ações, atualizar dados, encaminhar tarefas e dar suporte a processos de TI ou RH automaticamente. Eles trabalham dentro de seus projetos, documentos e bate-papos, mantendo tudo alinhado sem supervisão manual.

Configure os agentes do ClickUp Autopilot para eliminar o trabalho repetitivo de responder a perguntas comuns e repetitivas.

💡 Dica profissional: Quer respostas mais rápidas, projetos mais inteligentes e conteúdo que se escreve sozinho? As principais ferramentas para compartilhamento de conhecimento, automação de projetos e redação mostram como o ClickUp Brain traz a IA para o seu trabalho diário, sem a necessidade de engenharia de prompt.

A recuperação de conhecimento encontra a capacidade de ação na Pesquisa Empresarial do ClickUp

Encontre qualquer documento, tarefa ou colega de equipe em todas as ferramentas instantaneamente com o recurso de pesquisa conectada do ClickUp

Embora o Glean e o Moveworks ofereçam recursos de pesquisa empresarial, o ClickUp Enterprise Search vai além. Ele entende a intenção do usuário, extrai respostas de todas as suas ferramentas e vincula os resultados da pesquisa a tarefas, documentos e projetos em tempo real.

Essa experiência de pesquisa unificada não apenas ajuda você a encontrar dados, mas também a agir imediatamente com base neles.

Automações ClickUp criadas para TI

Defina regras uma vez e economize horas todas as semanas usando as automações do ClickUp

O ClickUp para equipes de TI abre as portas para a flexibilidade em escala.

Com mais de 100 modelos, responsáveis dinâmicos e integrações com ferramentas como GitHub, Salesforce e ServiceNow, as equipes podem automatizar tudo, desde o encaminhamento de tickets até a resposta a incidentes, sem uma única linha de código, usando as automações do ClickUp.

Você também obtém gatilhos baseados em IA que analisam dados e sugerem ações, melhorando a eficiência no local de trabalho em todos os aspectos.

Crie mais rapidamente e planeje de forma mais inteligente. O ClickUp ajuda suas equipes de produto a transformar insights baseados em IA em planos de projeto acionáveis.

Colaboração em tempo real com o ClickUp Chat

Transforme conversas em tempo real em trabalho real com o ClickUp Chat

Ao contrário do Glean ou do Moveworks, o ClickUp Chat faz mais do que apenas oferecer suporte a conversas. Ele transforma mensagens em tarefas, resume threads e sincroniza com projetos automaticamente.

Com o AI CatchUp e a vinculação de contexto em tempo real, seu histórico de bate-papo nunca fica isolado. O ClickUp Chat é a única ferramenta de bate-papo em que a colaboração, a tomada de decisões e a execução acontecem no mesmo espaço, tornando-a a melhor ferramenta de colaboração com IA do mercado.

O modelo de suporte de TI do ClickUp é uma extensão prática de tudo o que discutimos: combina os pontos fortes da automação de tarefas do Moveworks com o acesso ao conhecimento pesquisável do Glean, mas em um espaço de trabalho unificado.

Obtenha um modelo gratuito Ajude as equipes a oferecer resoluções mais rápidas com menos atrito usando o modelo de suporte de TI do ClickUp.

Este modelo de TI permite que as equipes de TI centralizem tickets, acompanhem o progresso e automatizem respostas rotineiras, sem precisar trocar de ferramenta ou criar fluxos de trabalho complexos.

💡 Dica profissional: ainda está alternando entre guias para encontrar o que precisa? Como a IA conectada elimina silos para economizar tempo para o trabalho real mostra como o ClickUp transforma informações dispersas em insights instantâneos e acionáveis, para que você possa se concentrar em realizar suas tarefas.

Chega de trabalhar em círculos com o ClickUp

Resumindo: use o Glean se sua prioridade for uma pesquisa empresarial rápida e semântica. Para automação e autoatendimento dos funcionários, o Moveworks é excelente.

No entanto, com o ClickUp, você pode ter o melhor dos dois mundos.

Seja automatizando o suporte de TI, resumindo documentos ou transformando bate-papos em tarefas estruturadas, o ClickUp transforma a pesquisa passiva em produtividade real. E com recursos como Pesquisa Conectada, Automações e Chat com IA, sua equipe pode finalmente parar de alternar entre ferramentas.

Os resultados são evidentes.

De acordo com a QubicaAMF, as equipes que utilizam o ClickUp economizam mais de 5 horas por semana que antes eram perdidas apenas na busca por informações. Multiplique isso por todos os departamentos e a economia de tempo e o ganho de produtividade são enormes. Cadastre-se agora no ClickUp para unificar suas ferramentas e finalmente realizar seu trabalho!