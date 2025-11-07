Os melhores modelos de painel do Smartsheet para acompanhar o trabalho

O ator e escritor americano Steven Wright disse uma vez: “Se tudo parece estar indo bem, você obviamente não sabe o que está acontecendo. ”

Pode parecer cínico, mas os gerentes de projeto sabem como é fácil que cronogramas, orçamentos e atualizações do status do projeto sejam prejudicados sem uma visibilidade clara do projeto.

É aí que um modelo de painel do Smartsheet pode fazer toda a diferença. Esses modelos servem como uma única fonte de verdade, consolidando informações do projeto, métricas e atualizações em tempo real para equipes internas e partes interessadas externas.

Usando layouts integrados para acompanhar indicadores-chave de desempenho, orçamentos, cronogramas e recursos, os painéis do Smartsheet oferecem uma abordagem simplificada para criar painéis rapidamente, eliminando a necessidade de criar um modelo de painel de gerenciamento de projetos do zero.

Abaixo está uma lista selecionada dos modelos de painel Smartsheet com melhor desempenho para ajudá-lo a começar.

Modelos de painel do Smartsheet em resumo

Aqui está um breve resumo para você:

O que são modelos de painel do Smartsheet?

Ao gerenciar projetos complexos, as informações tendem a se dispersar: atualizações em e-mails, prazos em planilhas e orçamentos em ferramentas separadas. Essa fragmentação no gerenciamento do trabalho retarda a tomada de decisões e torna difícil ver como estão as coisas.

É por isso que muitas equipes recorrem aos painéis do Smartsheet. Eles reúnem atualizações em tempo real, status de tarefas e dados de desempenho, servindo como uma única ferramenta de visualização de dados, para que os gerentes de projeto e as partes interessadas possam ter uma visão geral completa rapidamente.

Um modelo de painel do Smartsheet é um layout pré-construído e personalizável, projetado para ajudá-lo a fazer exatamente isso, além do seguinte:

Exibe métricas importantes usando tabelas, gráficos e widgets que são atualizados em tempo real.

Centraliza todas as informações do seu projeto para que fiquem acessíveis em uma única visualização.

Compartilhe com os membros da equipe ou com a liderança para obter melhor visibilidade e alinhamento.

Personalize layouts, cores e componentes para se adequar à sua equipe ou departamento.

Reflete automaticamente as alterações nos seus dados do Smartsheet em tempo real.

💡 Dica profissional: Está com dificuldade para entender planilhas confusas? Aprenda a transformar dados brutos em visuais claros com o guia passo a passo em Como criar um painel no Excel? E comece a tomar decisões mais inteligentes e rápidas. Aqui está um tutorial em vídeo para ajudá-lo a fazer isso melhor:

O que torna um modelo de painel do Smartsheet bom?

Um painel funcional pode mostrar dados, mas um bom modelo de painel do Smartsheet transforma informações brutas do projeto em insights fáceis de interpretar, priorizar e agir.

Para gerentes de projeto, analistas e equipes de negócios, essa diferença pode significar detectar um atraso antes que ele atrapalhe os cronogramas ou identificar um risco orçamentário antes que ele se agrave.

Veja como identificar um modelo de painel eficaz:

✅ Prioriza as principais métricas, colocando-as na parte superior ou central para visibilidade imediata.

✅ Utiliza rótulos claros e consistentes que ajudam os usuários a entender os dados sem confusão.

✅ Aplica hierarquia visual — agrupamento, cor e tamanho da fonte — para destacar os principais indicadores de desempenho

✅ Incorpora tabelas e gráficos eficazes para apresentar dados complexos em formatos fáceis de entender.

✅ Garante que o design seja intuitivo para que os usuários possam navegar e extrair valor rapidamente

Modelos gratuitos de painel do Smartsheet

Aqui estão 7 modelos gratuitos de painéis do Smartsheet projetados para ajudá-lo a lidar com campanhas de marketing, supervisionar orçamentos ou gerenciar recursos multifuncionais.

1. Modelo de painel de projetos Smartsheet

via Smartsheet

Acompanhar várias tarefas, prioridades e prazos em um projeto nunca é simples, especialmente quando as atualizações vêm de diferentes pessoas e lugares.

Este modelo de painel de projeto do Smartsheet oferece uma visão em tempo real de tudo o que é importante. Ele usa recursos visuais codificados por cores, como gráficos de pizza e um cronograma de tarefas, para mostrar o status das tarefas, a divisão por prioridade e os principais cronogramas do projeto em um piscar de olhos.

Esteja você gerenciando um projeto de integração de clientes, coordenando uma implementação entre equipes ou executando um sprint semanal de marketing, basta inserir seus dados e os gráficos serão atualizados automaticamente.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Acompanhe o status das tarefas, a combinação de prioridades e os cronogramas com gráficos atualizados automaticamente para que o progresso seja visível rapidamente.

Identifique itens vencidos e bloqueadores em tempo real para que as reuniões se concentrem em decisões, e não na busca por dados.

Compartilhe uma única visualização ao vivo com as partes interessadas para que as atualizações substituam os relatórios de status.

✨ Ideal para: gerentes de projeto que precisam de uma visão em tempo real das tarefas, prioridades e cronogramas em projetos dinâmicos.

🧠 Você sabia? Embora 53% das empresas acreditem que seus clientes estão satisfeitos com o autoatendimento, a taxa de sucesso real é de apenas 14%. Como criar um painel do cliente (+ exemplos) mostra como resolver isso com painéis que realmente solucionam os problemas dos clientes.

2. Modelo de painel executivo do Smartsheet

via Smartsheet

De acordo com um relatório da NerdWallet, o proprietário médio de uma pequena empresa nos EUA trabalha quase 60 horas por semana. Com esse tipo de horário, a última coisa que você quer fazer é vasculhar planilhas para encontrar o que é importante.

Este modelo de painel executivo do Smartsheet reúne seus indicadores-chave de desempenho mais importantes em uma única visualização fácil de ler. Projetado para oferecer visibilidade de alto nível, ele ajuda as equipes de liderança a acompanhar dados financeiros, vendas e desempenho departamental em tempo real.

Esteja você se preparando para uma reunião do conselho, revisando metas trimestrais ou monitorando projetos em toda a empresa, este painel executivo mantém todos focados nas métricas que orientam as decisões.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Reúna os KPIs financeiros, de vendas e operacionais em uma única tela para que a liderança veja o que é mais importante primeiro.

Compare os resultados do trimestre até o momento com as metas para que os problemas de ritmo sejam identificados antecipadamente.

Analise por departamento para que os acompanhamentos sejam mais rápidos e focados.

✨ Ideal para: Executivos e empresários que desejam acesso rápido a KPIs de alto nível sem precisar vasculhar planilhas.

3. Modelo de painel de desempenho de KPIs do Smartsheet

via Smartsheet

Sem uma visão clara do desempenho ao longo do tempo, é difícil saber se sua equipe está melhorando ou ficando para trás. No entanto, comparar manualmente o progresso mês a mês ou ano a ano pode ser demorado e propenso a erros.

Este modelo de painel de desempenho de KPIs do Smartsheet possui gráficos de barras, gráficos de linhas e gráficos de rosca integrados que facilitam o monitoramento de tendências e a visualização de seus principais indicadores de desempenho em tempo real.

Você terá uma visão clara dos resultados mensais, do progresso acumulado no ano e das comparações históricas. Além disso, o modelo vem pré-preenchido com dados de marketing e operações, mas é totalmente personalizável para qualquer departamento, equipe ou serviço.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Visualize as tendências mensais e acumuladas do ano com gráficos de linha, barra e rosca, para que os padrões de desempenho fiquem evidentes.

Alterne as métricas por equipe ou iniciativa para que as análises permaneçam relevantes para o público.

Destaque as variações em relação ao período anterior para que as áreas de melhoria se destaquem instantaneamente.

✨ Ideal para: equipes que precisam acompanhar as tendências de desempenho ao longo do tempo e apresentar o progresso com recursos visuais claros e personalizáveis.

📖 Leia também: Modelos de painel gratuitos no Excel para melhorar a visualização de dados

4. Modelo de painel de KPI do Smartsheet

via Smartsheet

Quando você está focado no resultado em vez do esforço, precisa de uma maneira de avaliar rapidamente se sua equipe está atendendo às expectativas ou desperdiçando tempo e recursos.

Este modelo de painel de KPI de eficiência ajuda você a acompanhar exatamente isso. Ele possui um campo exclusivo de “Nível de eficiência” que calcula o desempenho em relação às metas mensais definidas, fornecendo uma pontuação percentual em tempo real com base nos resultados reais.

Pré-preenchido com dados de vendas, este modelo é fácil de adaptar para qualquer equipe ou departamento, desde o desenvolvimento de produtos até o atendimento ao cliente.

Basta inserir as métricas do seu projeto ou serviço, e o painel de trabalho será atualizado automaticamente para mostrar onde o desempenho é forte e onde há espaço para melhorias!

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Acompanhe receitas, despesas e variações ano a ano em uma única visualização para manter as tendências de caixa e crescimento visíveis.

Filtre por produto ou região para que as conversas sobre previsões utilizem os mesmos dados.

Atualize uma vez na planilha de origem para que todos os gráficos reflitam os números em tempo real.

✨ Ideal para: gerentes que desejam medir a eficiência da equipe e comparar a produção real com as metas de desempenho mensais.

💡 Dica profissional: Cansado de adivinhar se suas metas estão no caminho certo? O blog Como criar um painel OKR (com modelos) mostra como transformar objetivos vagos em resultados claros e rastreáveis, para que sua equipe sempre saiba para onde está indo.

5. Modelo de painel financeiro do Smartsheet

via Smartsheet

Para entender a situação financeira da sua empresa, não é necessário vasculhar planilhas intermináveis ou relatórios estáticos.

O modelo de painel financeiro do Smartsheet oferece um resumo visual claro dos seus dados financeiros mais importantes: desde receitas de vendas e tendências de despesas até comparações ano a ano. Ele ajuda você a acompanhar o crescimento dos negócios e estimar o desempenho futuro com base nos resultados atuais.

Basta inserir seus números e o painel será atualizado automaticamente com gráficos que refletem o desempenho financeiro em tempo real.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Acompanhe receitas, despesas e variações ano a ano em uma única visualização para manter as tendências de caixa e crescimento visíveis.

Filtre por produto ou região para que as conversas sobre previsões utilizem os mesmos dados.

Atualize uma vez na planilha de origem para que todos os gráficos reflitam os números em tempo real.

✨ Ideal para: equipes financeiras e líderes empresariais que desejam um resumo simples e visual do desempenho financeiro e do crescimento.

6. Modelo de painel de gerenciamento de vendas do Smartsheet

via Smartsheet

Quando os resultados estão espalhados por várias plataformas, acompanhar as atividades de vendas entre produtos, regiões e segmentos de clientes pode se tornar rapidamente uma tarefa difícil.

O modelo de painel de gerenciamento de vendas do Smartsheet reúne tudo em um único espaço de trabalho visual. Acompanhe o desempenho das vendas por produto, região ou tipo de cliente e obtenha visibilidade instantânea das áreas que estão atingindo as metas... e das que precisam de atenção.

Com gráficos integrados e campos estruturados, este modelo ajuda os gerentes de contas e leads de vendas a manterem o foco no desempenho, descobrirem tendências e responsabilizarem as equipes.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Monitore o pipeline, as taxas de sucesso e as reservas por produto ou região para que o momentum seja transparente.

Identifique tendências em todos os segmentos para que o coaching e as mudanças no orçamento sejam orientados por dados.

Compartilhe visualizações de desempenho em tempo real com os representantes para que as metas permaneçam em destaque.

✨ Ideal para: gerentes de contas e leads de vendas que acompanham o desempenho em produtos, regiões e segmentos de clientes, conforme oferecido por esta solução.

7. Modelo de painel de controle resumido para gerenciamento de portfólio de projetos Smartsheet

via Smartsheet

Quando você é responsável por vários projetos, não se trata apenas de acompanhar o progresso individual, mas de entender como todos eles funcionam juntos para atingir as metas de negócios.

O modelo de painel de gerenciamento de portfólio de projetos do Smartsheet oferece uma visão mais ampla. Ele extrai dados de cada projeto. Dados como status, orçamento, risco e progresso são transformados em painéis visuais claros e resumos.

Este aplicativo ajuda executivos e gerentes de portfólio a identificar áreas onde alocar recursos, localizar projetos que estão atrasados e avaliar o desempenho geral do portfólio. É especialmente útil durante revisões trimestrais e planejamento estratégico.

Além disso, com gráficos visuais e visualizações resumidas, este painel de portfólio de projetos mostra detalhes importantes, como status, prioridade, orçamento versus resultados reais e progresso geral, para que você possa tomar melhores decisões no nível do portfólio.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Agregue o status do projeto, o orçamento e os riscos para que a saúde do portfólio possa ser avaliada em poucos minutos.

Compare a prioridade e o progresso entre os programas para que os recursos sejam direcionados para onde o impacto é maior.

Acompanhe o orçamento em relação aos resultados reais por projeto para que as correções de rumo sejam feitas a tempo.

✨ Ideal para: Executivos e gerentes de portfólio que precisam monitorar vários projetos e tomar decisões estratégicas sobre recursos, o que exige uma resposta oportuna.

📖 Leia também: As melhores ferramentas de visualização de dados para projetos

Limitações do painel do Smartsheet

Os usuários da comunidade Smartsheet apontaram várias limitações que podem afetar a escalabilidade e a flexibilidade, especialmente para equipes maiores ou projetos com grande volume de dados.

Essas restrições estão relacionadas principalmente a limites de widgets, limites de exibição de dados e capacidade da planilha:

Os planos Pro limitam os painéis a 10 widgets. Tentando adicionar mais gatilhos, um prompt de atualização e limitar a quantidade de informações do projeto que você pode visualizar de uma vez

Os widgets de relatório têm um limite de exibição de 500 linhas. Se o seu relatório incluir dados agrupados, esse limite pode ser atingido mais cedo do que o esperado, o que pode afetar a quantidade de dados que você pode visualizar no seu modelo de painel.

Cada planilha do Smartsheet suporta até 20.000 linhas, 400 colunas e 500.000 células. Os arquivos importados não podem exceder 50 MB, o que pode ser restritivo para projetos maiores ou relatórios envolvendo vários departamentos.

Existem restrições no nível do sistema para links de células, uso de API e registros de atividades. Esses limites podem afetar a forma como as equipes criam automações ou revisam alterações históricas.

Muitos usuários também observam a falta de uma funcionalidade de detalhamento real nos painéis ou relatórios, o que torna mais difícil explorar métricas importantes ou analisar os dados subjacentes em tempo real.

💡 Dica profissional: ainda está acompanhando métricas de RH em várias ferramentas? Como otimizar processos usando um painel de RH mostra como gerenciar equipes de maneira mais inteligente, com uma visualização em tempo real de todos os seus dados.

Modelos alternativos do Smartsheet

Embora o Smartsheet ofereça ferramentas úteis, os usuários frequentemente se deparam com limitações, como restrições de linhas, restrições de widgets e drilldowns limitados.

O ClickUp ajuda a resolver esses desafios com painéis personalizáveis que oferecem suporte a widgets ilimitados, camadas de dados mais profundas e atualizações em tempo real em projetos, equipes e departamentos, sem atingir limites rígidos.

Aqui estão oito modelos de painel do ClickUp que você pode usar para acompanhar projetos e manter a visibilidade.

1. Modelo de painel de gerenciamento de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Monitore o status do projeto e mantenha as equipes alinhadas com o modelo de painel de gerenciamento de projetos do ClickUp.

Quando os cronogramas são atrasados, raramente é devido a um grande problema. São os pequenos obstáculos que se acumulam sem serem percebidos.

O modelo de painel de gerenciamento de projetos ClickUp ajuda você a identificar esses atrasos antecipadamente. Ele oferece uma visão visual em tempo real de suas tarefas, prazos e capacidade da equipe para que você possa resolver os problemas antes que eles atrasem o andamento do trabalho.

Projetado para gerentes de projeto que lideram iniciativas multifuncionais, este painel destaca trabalhos ativos, itens vencidos e principais entregas, para que você esteja sempre um passo à frente.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Revele trabalhos ativos, tarefas atrasadas e capacidade para que os obstáculos sejam visíveis antes que escapem.

Filtre por responsável, tag ou sprint para que cada equipe veja exatamente o que precisa ser feito a seguir.

Combine listas, gráficos e burndowns para que o planejamento, o acompanhamento e a geração de relatórios coexistam.

✨ Ideal para: gerentes que supervisionam projetos em rápida evolução e precisam de visibilidade sobre possíveis obstáculos e progresso em tempo real.

📖 Leia também: Guia para iniciantes sobre painéis no ClickUp

2. Modelo de painel de relatórios analíticos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Aja rapidamente com insights e acompanhe o desempenho e as tendências usando o modelo de painel de relatórios analíticos do ClickUp.

Digamos que você realizou três campanhas no último trimestre, o tráfego da web aumentou e a rotatividade diminuiu. No entanto, é difícil explicar as razões para essas mudanças quando todos os seus dados estão armazenados em planilhas separadas.

O modelo de painel de relatórios analíticos do ClickUp reúne tudo com gráficos personalizáveis e resumos visuais para ajudá-lo a entender o que deu errado.

Você tem acesso a padrões, tendências e indicadores-chave de desempenho no contexto. Em vez de procurar entre fileiras de números, você pode identificar instantaneamente o que está funcionando e onde fazer ajustes.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Transforme dados brutos em gráficos e linhas de tendência para que as informações fiquem claras sem planilhas.

Compare períodos e campanhas lado a lado para que os ganhos e as quedas sejam fáceis de explicar.

Compartilhe visualizações somente leitura para que as partes interessadas possam analisar os números mais recentes.

✨ Ideal para: equipes que precisam transformar dados brutos em visuais claros e tomar decisões baseadas em tendências, não em suposições.

👀 Curiosidade: O termo painel remonta à década de 1840, quando significava literalmente “uma placa que protege contra a lama”. As carruagens não tinham para-brisas, então essa placa de madeira era a melhor proteção contra a lama voando!

3. Modelo de painel de relatórios de marketing digital ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Entenda o que está impulsionando os resultados com relatórios visuais no modelo de painel de relatórios de marketing digital do ClickUp.

Se você está executando campanhas por e-mail, redes sociais e canais pagos, já sabe que a parte mais difícil não é o lançamento, mas sim reunir os resultados de uma forma que realmente faça sentido.

O modelo de painel de relatórios de marketing digital do ClickUp ajuda você a evitar exportações dispersas e acompanhamento manual. Ele oferece um único local para visualizar os principais indicadores de desempenho, comparar o desempenho dos canais e compartilhar atualizações em tempo real com sua equipe ou clientes.

Em vez de compilar manualmente as métricas todas as semanas, as equipes de marketing podem identificar rapidamente o que está funcionando, otimizar a alocação do orçamento e apresentar os resultados às partes interessadas com clareza.

Além disso, o banco de dados sem código facilita a organização e a filtragem de dados em várias campanhas.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Consolide os KPIs dos canais em um único lugar para que as mudanças no orçamento sejam informadas, e não adivinhadas.

Acompanhe CTR, CPA, ROAS e conversões por campanha para que as otimizações sejam precisas.

Exporte instantâneos prontos para o cliente para que as atualizações levem apenas alguns minutos, e não toda a manhã.

✨ Ideal para: equipes de marketing que precisam consolidar dados de campanhas e transformá-los em relatórios claros e acionáveis.

🚧 Aprenda a criar um relatório de projeto facilmente:

4. Modelo de painel de controle do roteiro de TI do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Priorize tarefas com base no esforço e no impacto com o modelo de painel de controle do ClickUp IT Roadmap.

Na área de TI, a falta de uma dependência pode comprometer todo um lançamento. Por exemplo, se você planejou a implementação de um sistema, mas uma única integração de API não está pronta, todo o lançamento é adiado por duas semanas.

Esse cenário ocorre com mais frequência do que deveria.

O modelo de painel de controle do roteiro de TI do ClickUp ajuda a evitar esses atrasos, apresentando todos os projetos, dependências e cronogramas em uma única visualização. Seja para migrar infraestruturas, configurar novos dispositivos ou gerenciar ferramentas internas, você pode priorizar o trabalho com base no impacto, atribuir prazos e acompanhar o progresso da entrega entre as equipes.

Isso é especialmente útil para se antecipar a obstáculos, manter a liderança informada e garantir que seu roteiro realmente corresponda à realidade.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Mapeie iniciativas, dependências e cronogramas para que os riscos de entrega sejam identificados antecipadamente.

Priorize por impacto e esforço para que a sequência corresponda à capacidade.

Acompanhe a preparação para o lançamento em todas as equipes para que as datas de entrada em operação sejam cumpridas conforme o planejado.

✨ Ideal para: equipes de TI que precisam gerenciar dependências complexas e garantir a entrega suave e pontual dos projetos.

📮 ClickUp Insight: 33% das pessoas ainda acreditam que multitarefa é sinônimo de eficiência. Na realidade, a multitarefa apenas aumenta o custo da alternância de contexto. Quando seu cérebro alterna entre guias, bate-papos e listas de verificação, o foco profundo é o que mais sofre. O ClickUp ajuda você a realizar tarefas únicas com intenção, reunindo tudo o que você precisa em um só lugar! Está trabalhando em uma tarefa, mas precisa verificar algo na internet? Basta usar sua voz e pedir ao ClickUp Brain MAX para fazer uma pesquisa na web na mesma janela. Quer conversar com o Claude e aperfeiçoar o rascunho em que está trabalhando? Você também pode fazer isso sem sair dos seus espaços de trabalho! Tudo o que você precisa — chat, documentos, tarefas, painéis, vários LLMs, pesquisa na web e muito mais — está em um único espaço de trabalho de IA convergente, pronto para uso!

5. Modelo de painel de relatórios de marketing do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Aproveite os relatórios automatizados sem precisar passar horas formatando manualmente usando o modelo de painel de relatórios de marketing do ClickUp.

Você acabou de encerrar uma campanha de um mês, mas agora vem a parte mais difícil: transformar todos esses dados de desempenho em um relatório que sua equipe possa realmente usar.

O modelo de painel de relatórios de marketing do ClickUp ajuda você a passar de métricas dispersas para relatórios estruturados e orientados por histórias. Ele reúne KPIs, desempenho de campanhas e painéis visuais para que você possa explicar o que funcionou, o que não funcionou e onde se concentrar a seguir.

Esteja você acompanhando o engajamento, a alocação de orçamento ou o desempenho do canal, este modelo ajuda a criar relatórios claros e de alta qualidade que mantêm sua equipe e as partes interessadas alinhadas.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Combine gastos, alcance e engajamento para que a narrativa e os números estejam alinhados.

Segmente por canal, público ou ativo para que os aprendizados sejam acionáveis.

Automatize atualizações a partir de tarefas em tempo real para que os relatórios nunca fiquem desatualizados.

✨ Ideal para: profissionais de marketing que desejam economizar tempo na geração de relatórios e, ao mesmo tempo, fornecer insights visuais claros que auxiliem na tomada de decisões mais inteligentes para suas campanhas.

📖 Leia também: Como criar um painel de KPI no Excel

6. Modelo de relatório de projeto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize o escopo do projeto e destaque os riscos sem criar um relatório separado do zero usando o modelo de relatório de projeto do ClickUp.

No meio de um sprint, você percebe que um resultado importante está atrasado — e isso não foi sinalizado na última atualização. Isso soa familiar?

Apenas um em cada 200 projetos de TI oferece os benefícios pretendidos dentro do prazo e do orçamento, portanto, esse tipo de desvio ocorre com mais frequência do que se gostaria.

O modelo de relatório de projeto do ClickUp ajuda você a identificar esses problemas antecipadamente, reunindo todas as informações do seu projeto — tarefas, cronogramas e atualizações — em uma visualização organizada. Isso facilita a identificação de obstáculos, a medição do progresso e o compartilhamento de atualizações consistentes com sua equipe e partes interessadas.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Reúna o escopo, os marcos e os riscos em um único painel para que o status fique claro.

Destaque deslizes e responsáveis para que os acompanhamentos sejam imediatos e específicos.

Registre alterações e decisões para que o histórico seja auditável sem documentos extras.

✨ Ideal para: Líderes de projeto que desejam identificar riscos antecipadamente e manter a entrega em dia com relatórios de progresso claros e confiáveis.

💡 Dica profissional: Está perdendo prazos porque as informações do projeto estão espalhadas por toda parte? Os exemplos e modelos de painel de gerenciamento de projetos mostram como manter tudo em uma única visualização para que você possa identificar riscos antecipadamente e permanecer no caminho certo.

7. Modelo de KPI do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Desfrute de relatórios consistentes e métricas centralizadas com o modelo de KPI do ClickUp.

A maioria das equipes define seus KPIs, mas o desafio está em acompanhá-los de forma consistente. Sem verificações regulares, as metas perdem relevância e o progresso fica estagnado.

O modelo de KPI do ClickUp resolve isso, oferecendo um único local para acompanhar, visualizar e analisar seus indicadores-chave de desempenho mais importantes.

De receita e rotatividade a conclusão de tarefas e engajamento, você pode monitorar o desempenho em tempo real e manter todos alinhados.

Ele foi projetado para equipes que desejam responsabilidade sem a sobrecarga de relatórios: apenas métricas claras, visuais simples e metas compartilhadas que permanecem em primeiro plano.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Centralize os KPIs da equipe para que o foco não se perca entre as reuniões.

Defina metas e limites para que as vitórias e os avisos sejam visualmente óbvios.

Programe revisões periódicas para que o progresso seja acompanhado semanalmente.

✨ Ideal para: gerentes e líderes de equipe que desejam manter o foco nos KPIs críticos para os negócios e garantir o acompanhamento.

👀 Curiosidade: O painel do carro ainda influencia o design. Mesmo hoje, as ferramentas de BI utilizam princípios de design dos painéis dos carros: alertas codificados por cores, widgets semelhantes a velocímetros e anéis de progresso no estilo medidores de combustível são referências da interface do usuário aos seus antepassados automotivos.

8. Modelo de relatório de vendas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Dê à sua equipe a clareza necessária para vender de forma mais inteligente com o modelo de relatório de vendas do ClickUp.

Muitas equipes de vendas acompanham o desempenho, mas o problema é que muitas vezes elas se limitam a números superficiais. Sem uma visão mais profunda das tendências e do comportamento, o crescimento se torna uma incógnita.

O modelo de relatório de vendas do ClickUp ajuda as equipes de vendas a ir além das métricas básicas, visualizando todo o ciclo de vendas em um só lugar. Ele conecta dados de desempenho, tendências de clientes e atividades da equipe em um relatório que é realmente útil.

Acompanhe o desempenho de vendas por produto, representante ou região.

Visualize tendências para identificar estratégias de alto desempenho e áreas de crescimento.

Entenda o comportamento do comprador e identifique melhorias no processo.

Mantenha sua equipe focada em cotas, pipelines e resultados reais.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Acompanhe reservas, pipeline e velocidade por representante ou região para que o treinamento seja direcionado.

Visualize a conversão por estágio para que os gargalos fiquem claros.

Alinhe os painéis às cotas para que todos vejam o caminho para a meta em tempo real.

✨ Ideal para: gerentes e representantes de vendas que desejam visibilidade em tempo real do desempenho da equipe e das oportunidades em andamento.

Supere os resultados com painéis melhores no ClickUp

Os modelos de painel são mais do que apenas recursos visuais; eles são verdadeiras ferramentas de tomada de decisão.

Para gerentes de projeto, analistas e líderes de departamento, ter uma visão única das principais métricas, do status do projeto e das atualizações em tempo real pode fazer a diferença entre permanecer à frente ou ficar para trás.

Embora os modelos de painel do Smartsheet ofereçam um ponto de partida sólido, suas limitações podem atrapalhar as equipes justamente quando elas mais precisam de clareza.

Por outro lado, com painéis flexíveis, widgets ilimitados e personalização mais profunda, o ClickUp permite que as equipes acompanhem o progresso, identifiquem obstáculos e se alinhem de forma mais eficaz entre os departamentos.

E não é só teoria: a Hawke Media relatou uma redução de 70% nos atrasos de projetos no primeiro ano de uso do ClickUp para relatórios executivos.

Resumindo, se você deseja criar painéis que realmente impulsionem a ação, inscreva-se agora mesmo no ClickUp!