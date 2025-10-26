Modelos gratuitos de cartões de batalha para criar manuais de vendas competitivos

Você fez o trabalho, montou o caso e seu produto é a escolha óbvia.

No entanto, seu cliente em potencial muda de ideia assim que vê um concorrente que é alguns reais mais barato. É o tipo de momento que merece seu próprio meme (e, sinceramente, ele tem um).

Os cartões de batalha são a resposta rápida para o sucesso aqui.

Com o modelo de cartão de batalha certo, sua equipe terá um manual pronto para lidar com objeções, destacar diferenciais e redirecionar conversas sem precisar procurar as palavras certas no momento.

Nesta postagem do blog, compartilharemos modelos gratuitos de cartões de batalha da ClickUp, o primeiro espaço de trabalho de IA convergente para vendas, para evitar que seus negócios escapem.

Os melhores modelos de cartões de batalha em resumo

Aqui está uma tabela resumida dos melhores modelos de cartões de batalha:

O que são modelos de cartões de batalha?

Um modelo de cartão de batalha é uma estrutura pronta que ajuda as equipes de vendas a organizar insights competitivos e pontos de discussão em um só lugar.

Os representantes usam cartões de batalha de vendas para obter rapidamente as informações certas durante uma ligação de vendas. Eles abrangem tópicos como pontos fortes e fracos dos concorrentes, dicas para lidar com objeções e diferenciais do seu produto.

🔍 Você sabia? O nome “cartão de batalha” não é apenas para aparência. Equipes militares usavam cartões de referência rápida para avaliar os inimigos e planejar respostas. Posteriormente, os membros da equipe de vendas adotaram o formato para superar os concorrentes nas salas de reunião, em vez de nos campos de batalha.

O que torna um modelo de cartão de batalha bom?

Um modelo de cartão de batalha sólido é preciso, prático e criado para ser rápido. Os melhores incluem:

Visão geral dos concorrentes: uma visão clara de quem são seus concorrentes e como eles se posicionam

Pontos fortes e fracos: Pontos diretos que mostram onde os concorrentes se destacam e onde ficam aquém

Sua vantagem: comparações lado a lado que destacam exatamente como seu produto oferece mais valor

Respostas para objeções: respostas curtas e prontas para uso para as objeções que os representantes ouvem com mais frequência

Prova em mãos: estatísticas rápidas, conquistas de clientes ou trechos de casos que adicionam credibilidade na hora

Layout limpo: Um design que torna as informações fáceis de ler em segundos Um design que torna as informações fáceis de ler em segundos melhora a produtividade das vendas

Sempre atualizado: informações atualizadas para que os representantes não se baseiem em argumentos desatualizados que não se sustentam mais

11 modelos de cartões de batalha

Os cartões de batalha funcionam melhor quando são fáceis de criar, atualizar e compartilhar. O ClickUp para equipes de vendas torna isso possível.

Com os modelos da ClickUp, você pode manter as comparações competitivas em um só lugar, prontas para serem usadas sempre que sua equipe precisar. Os representantes podem abri-las em segundos durante uma ligação, os gerentes podem atualizá-las conforme as informações dos concorrentes mudam e todos ficam alinhados sobre como lidar com objeções e destacar os principais diferenciais.

Aqui estão 11 modelos gratuitos de cartões de batalha que você pode inserir diretamente em sua pilha de tecnologias de vendas.

1. Modelo de pipeline de vendas do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Supere os rivais otimizando todas as etapas de vendas usando o modelo de pipeline de vendas da ClickUp

O modelo de pipeline de vendas da ClickUp oferece à sua equipe uma visão clara, etapa por etapa, das oportunidades dos clientes para comparar, priorizar e agir com determinação. Cada linha contém os elementos essenciais — detalhes de contato, valor da oportunidade, tipo de plano, data de fechamento, tipo de pagamento e status do pagamento — para que os dados financeiros e competitivos fiquem em um só lugar.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Posicione os negócios em estágios do pipeline, como Renovado , Atenção necessária e Cultivando , para obter clareza instantânea e competitiva

Acompanhe os tipos e status de pagamento para identificar contas financeiramente seguras e vulneráveis dentro do modelo de plano de vendas

Use marcadores de urgência (Urgente, Alta, Normal) para decidir onde sua equipe deve competir com mais intensidade

📌 Ideal para: Equipes que acompanham negócios em cada etapa do funil, ao mesmo tempo em que identificam os momentos competitivos em que os representantes devem agir rapidamente para manter o ritmo.

🚀 A vantagem do ClickUp: As equipes de vendas costumam lidar com notas sobre concorrentes obtidas em ligações, avaliações dispersas e conversas nas redes sociais. O ClickUp Brain condensa essas informações relevantes em conclusões claras e apresenta instantaneamente os insights mais relevantes. Equipe os representantes de vendas com informações relevantes usando o ClickUp Brain para criar cartões de batalha mais precisos e inteligentes Em segundos, a ferramenta de análise de concorrentes com IA produz um resumo fácil de entender que você pode incorporar diretamente em seus cartões de batalha. Quando um representante abre o documento durante uma chamada ao vivo, ele vê as objeções dos concorrentes, as respostas recomendadas e as provas de apoio organizadas em um só lugar. 📎 Experimente esta sugestão: Resuma as menções aos concorrentes feitas em chamadas de descoberta e liste três objeções que os representantes deles repetem com mais frequência, com exemplos de apoio. Saiba mais sobre como usar IA para vendas aqui:

2. Modelo de CRM do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Centralize os dados e as interações dos clientes para oferecer experiências personalizadas com o modelo de CRM da ClickUp

O modelo de CRM da ClickUp oferece uma maneira estruturada de gerenciar todo o ciclo de vida do cliente. Leads, negócios, contas e contatos são organizados em etapas claras, facilitando a visualização da situação de cada oportunidade e de quem toma as decisões.

Cada registro inclui detalhes importantes, como informações de contato, valor do negócio, probabilidade, ciclo de faturamento e nível da conta, para que as informações sobre a concorrência e os relacionamentos nunca fiquem espalhadas pelas ferramentas de produtividade de vendas.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Qualifique leads com perguntas e estruturas de cartão de batalha integradas (como BANT) para garantir que todos os representantes coletem as mesmas informações competitivas

Acompanhe as negociações por status ( Em andamento , Em risco , Bloqueado ) e compare colunas como estágio, desconto, probabilidade e valor previsto para avaliar as oportunidades

Mapeie os contatos em funções, como Usuário Final, Influenciador, Tomador de Decisão ou Campeão , para que as equipes saibam quem devem abordar em uma campanha competitiva

Leads, Negócios, Contas e Contatos para ver a concorrência sem Alterne entre as visualizaçõespara ver a concorrência sem mudar de contexto

📌 Ideal para: Organizações de vendas que centralizam as interações com os clientes para criar uma única fonte de verdade e preparar os representantes com respostas personalizadas durante conversas de alto risco.

📖 Leia também: As melhores plataformas de capacitação de vendas para fechar negócios

3. Modelo de gerenciamento de contas da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Otimize a supervisão de contas para fornecer um serviço excepcional com o modelo de gerenciamento de contas da ClickUp

O modelo de gerenciamento de contas da ClickUp permite supervisionar as contas e oportunidades dos clientes em um só lugar. As contas são organizadas em estágios, como Renovada, Atenção necessária e Cultivando, facilitando a separação dos clientes seguros daqueles em risco e daqueles que exigem mais envolvimento.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Monitore o nível de engajamento com rótulos como Ativo, Em risco ou Inativo para concentrar os esforços onde eles são mais importantes

Mantenha os detalhes da conta (contato, e-mail, tipo de plano) juntos para referência rápida e acompanhamento mais rápido dos clientes

Personalize colunas para acompanhar dados como a última data de contato e calcule o valor por nível de conta

📌 Ideal para: Gerentes que supervisionam carteiras de clientes e precisam fortalecer os esforços de retenção, sinalizar contas em risco e combater ofertas competitivas com rapidez.

Um usuário do ClickUp compartilha:

A mudança para o uso do ClickUp por todas as equipes proporcionou um hub centralizado para todas as nossas equipes e usuários existirem e serem capazes de organizar seu próprio trabalho, ao mesmo tempo em que acompanham os projetos de outras equipes. O conjunto de recursos e ferramentas fornecidos pelo ClickUp é ótimo para as equipes de CS, Vendas e Desenvolvimento gerenciarem de forma eficiente e eficaz nossos projetos em toda a empresa!

A mudança para o uso do ClickUp por todas as equipes proporcionou um hub centralizado para todas as nossas equipes e usuários existirem e serem capazes de organizar seu próprio trabalho, ao mesmo tempo em que acompanham os projetos de outras equipes. O conjunto de recursos e ferramentas fornecidos pelo ClickUp é ótimo para as equipes de CS, Vendas e Desenvolvimento gerenciarem nossos projetos de forma eficiente e eficaz em toda a empresa!

4. Modelo de matriz comparativa do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Avalie as vantagens competitivas frente a frente com o modelo de matriz comparativa da ClickUp

O modelo de matriz comparativa da ClickUp oferece uma maneira estruturada de comparar várias opções lado a lado. Os itens são organizados em etapas, como “Para revisão”, “Em andamento”, “Aceito” e “Não aceito”, facilitando a seleção das opções e o acompanhamento do progresso da avaliação.

Cada entrada inclui localização, número de contato, site e critérios de classificação, como ambiente, menu, atendimento ao cliente, preço e proximidade, para que as comparações sejam consistentes e fáceis de analisar.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Compare opções entre atributos padronizados (por exemplo, ambiente, serviço, preço) para identificar rapidamente pontos fortes e fracos

Anexe detalhes de apoio, como links de sites, fotos ou notas, para referência rápida durante a tomada de decisões

Use indicadores visuais (classificações com emojis ou ícones) para tornar a pontuação intuitiva e instantaneamente compreensível para o gerenciamento de projetos de vendas

Personalize os atributos para atender às suas necessidades de avaliação, seja para fornecedores, produtos, serviços ou parceiros

📌 Ideal para: Tomadores de decisão que avaliam vários fornecedores ou produtos e fornecem às equipes de vendas comparações estruturadas nas quais eles podem se basear nas discussões com os compradores.

🧠 Curiosidade: A Gartner descobriu que os representantes de vendas ignoram cartões de batalha muito longos, altamente tecnológicos ou abstratos. Eles querem cartões concisos e práticos. Cartões de batalha curtos e claros deixam os representantes mais confiantes ao enfrentar os concorrentes.

5. Modelo de quadro branco para análise competitiva da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Analise os pontos fortes e fracos dos concorrentes com o modelo de quadro branco de análise competitiva da ClickUp

O modelo de quadro branco de análise competitiva da ClickUp avalia os concorrentes mapeando-os em termos de presença no mercado e satisfação do cliente. O layout quadrante separa as empresas em Líderes, Concorrentes, Alto Desempenho e Participantes de nicho, facilitando a comparação de pontos fortes e fracos rapidamente.

Além disso, a posição de cada concorrente é baseada em critérios claros, para que você possa posicionar sua própria oferta com precisão no modelo de análise competitiva.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Adicione nomes de concorrentes, detalhes de produtos ou rótulos personalizados diretamente na grade para um acompanhamento estruturado

Use a legenda integrada para interpretar rapidamente a posição dos produtos em relação aos outros

Personalize eixos ou categorias para se concentrar nas métricas mais importantes para sua estratégia de marketing de produto

📌 Ideal para: Líderes de marketing e capacitação que mapeiam os participantes do mercado para equipar os representantes com um posicionamento mais preciso e argumentos de venda prontos para uso.

📮 Insight da ClickUp: 32% dos leitores do nosso blog ainda acreditam que uma agenda cheia é sinônimo de produtividade, e 21% equiparam longas jornadas de trabalho a comprometimento. Mas encher o seu dia com reuniões e tarefas só o aproxima um pouco mais do esgotamento. Os Agentes Autopilot da ClickUp mudam o jogo ao responder automaticamente a perguntas rotineiras, triar solicitações e gerenciar fluxos de trabalho personalizados com base no seu contexto de trabalho exclusivo. Com os Agentes Autopilot trabalhando silenciosamente em segundo plano, sua agenda permanece equilibrada, suas prioridades claras e sua produtividade finalmente se torna sustentável. Responda a perguntas repetitivas nos canais do ClickUp Chat, automatize relatórios diários e semanais, classifique e atribua mensagens, adicione lembretes e muito mais com o ClickUp Autopilot Agents

6. Modelo de matriz de recursos do produto ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Destaque as características únicas do seu produto para se destacar da concorrência com o modelo de matriz de características do produto da ClickUp

Você pode usar o modelo de matriz de recursos do produto da ClickUp para comparar modelos de produtos com base em seus recursos exclusivos. Os produtos são agrupados em categorias como Novos modelos, Recursos de hardware e Recursos de software, facilitando a divisão dos principais recursos e benefícios por tipo.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Tipo de CPU , RAM , ROM , Duração da bateria ) Destaque onde um modelo supera outro com os campos personalizados padronizados do ClickUp

Acompanhe os novos produtos em uma categoria dedicada para avaliá-los em relação aos benchmarks existentes

Interprete as diferenças técnicas (por exemplo, tamanho da RAM, resolução da tela) rapidamente com campos codificados por cores

📌 Ideal para: Equipes focadas em produtos que destacam diferenciais em um formato claro, facilitando para os vendedores transformarem pontos fortes técnicos em argumentos vencedores.

💡 Dica profissional: use o ClickUp Docs para aprimorar as informações sobre os concorrentes com formatação de texto rica. Adicione destaques em negrito às principais refutações, use tabelas para comparações lado a lado ou insira caixas de texto para destacar pontos de prova. Com a edição colaborativa em tempo real, gerentes e representantes podem refinar o conteúdo juntos em tempo real, para que os cartões de batalha nunca pareçam desatualizados ou estáticos. *Mantenha todas as objeções, contra-argumentos e atualizações dos concorrentes organizados no ClickUp Docs para fechar negócios Este fluxo de trabalho usa IA para documentação, criando um recurso dinâmico e atualizado que permite que sua equipe responda com confiança em todas as situações.

7. Modelo de comparação de software da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Avalie o software para o seu público-alvo com o modelo de comparação de software da ClickUp

O modelo de comparação de software da ClickUp ajuda você a comparar opções de software lado a lado usando campos de avaliação consistentes. Os produtos são organizados em grupos como Novo, Disponível e Indisponível. Isso facilita ver quais soluções estão prontas para serem implementadas, quais estão em consideração e quais estão fora de questão.

Todas as linhas incluem detalhes como classificação do cliente, preço base, vendas, criador, software de design, pré-visualização e principais recursos, para que as equipes possam avaliar rapidamente as ferramentas concorrentes.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Visualize imagens do produto diretamente no modelo de cartão de batalha de vendas para ter uma ideia rápida da qualidade do design

Use os pontos fracos e as avaliações dos clientes para validar o desempenho em todos os aspectos

Personalize os campos personalizados para atender às necessidades de avaliação, como suporte, segurança e escalabilidade

📌 Ideal para: Líderes que avaliam diferentes soluções de software e fornecem às suas equipes insights baseados em fatos que apoiam conversas competitivas.

💡 Dica profissional: crie ângulos específicos para cada persona. A mesma comparação com a concorrência não terá o mesmo impacto para um diretor de tecnologia e para um líder de compras. Organize as visualizações ou guias em camadas para que os representantes possam alternar a abordagem dependendo de quem estiver na sala.

8. Modelo de cartão de batalha de vendas da HubSpot

via HubSpot

Este modelo de cartão de batalha organiza as informações sobre os concorrentes em uma folha de referência rápida para as equipes de vendas. Ele inclui áreas para respostas sobre Como vencemos, atualizações sobre os concorrentes e estudos de caso ou referências de clientes, para que as equipes sempre tenham pontos de discussão prontos.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Capture informações rápidas (localização, funcionários, receita, clientes) para obter um histórico rápido

Liste os pontos fortes e fracos de concorrentes específicos em tópicos para facilitar a leitura

Mantenha uma seção para atualizações ou menções na mídia para que as equipes se mantenham atualizadas sobre as ações dos concorrentes

📌 Ideal para: Representantes que desejam ter informações sobre os concorrentes à mão para lidar com objeções durante o ciclo de vendas.

9. Modelo de cartão de batalha de vendas da Gong

via Gong

O modelo de cartão de batalha da Gong serve como um arsenal estratégico para negócios competitivos. Ele foi criado para comparar recursos, aprimorar suas falas e fornecer aos representantes frases prontas para uso que levam os clientes em potencial a passar de “Como vocês são diferentes?” para “Onde eu assino?”

🌟 Veja por que você vai gostar:

Desenvolva respostas Como vencemos que destaquem benefícios, provas e relevância

Faça perguntas capciosas que levem os compradores a reconhecer os pontos fracos dos concorrentes

Reúna e organize evidências, como provas sociais, para respaldar suas afirmações

📌 Ideal para: Equipes que desejam aprimorar suas habilidades de lidar com objeções com respostas estruturadas e perguntas estratégicas que inclinam as conversas a seu favor.

💡 Dica profissional: Inclua rumores sobre o plano de ação dos concorrentes quando for apropriado. Uma observação sutil como “Há rumores de que o concorrente X vai descontinuar este produto” ajuda os representantes a moldar a incerteza na mente do comprador.

10. Modelo de cartão de batalha de vendas da Figma

via Figma

O modelo de cartão de batalha da Figma oferece às equipes de vendas conteúdo de referência rápida para inteligência competitiva durante conversas ao vivo. Ele organiza informações sobre os concorrentes, simplifica o tratamento de objeções, destaca diferenciais e orienta os clientes em potencial em direção aos seus pontos fortes.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Capture histórias de sucesso de negócios anteriores para dar confiança aos representantes e exemplos reais ao posicionar

Faça perguntas aos clientes para expor as fraquezas dos concorrentes e redirecionar o foco para suas vantagens

Forneça uma visão rápida dos preços e pacotes para preparar os representantes para objeções baseadas em custos

📌 Ideal para: Profissionais de vendas focados em melhorar a centralidade no cliente, destacando diferenciais e orientando conversas para pontos fortes exclusivos.

💟 Bônus: O Brain MAX é o seu companheiro de desktop com inteligência artificial, criado especificamente para impulsionar as equipes de vendas. Com integração profunda com seu CRM, e-mails, calendários e documentos de vendas, o Brain MAX sempre tem o contexto completo do seu pipeline, negócios e comunicações com clientes. Basta falar ou digitar suas atualizações, e o Brain MAX captura instantaneamente notas, agenda acompanhamentos e exibe informações relevantes sobre o cliente — sem precisar vasculhar ferramentas dispersas. Ele revela proativamente novas oportunidades, sinaliza riscos e sugere os próximos passos, ajudando sua equipe a economizar tempo e fechar negócios mais rapidamente. Com automação inteligente, conversão de voz em texto e insights em tempo real, o Brain MAX mantém seu fluxo de trabalho de vendas organizado, prático e sempre um passo à frente.

11. Modelo de cartão de batalha de vendas SaaS da SmartBug

via SmartBug

O modelo de cartão de batalha de vendas SaaS da SmartBug consolida dados da concorrência, objeções, informações de preços e integrações. Ele garante que todos esses elementos estejam alinhados com os pontos fracos do seu cliente em potencial, para que os representantes entrem nas conversas bem preparados, sem precisar adivinhar.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Use perguntas “armadilha de vendas” e gatilhos de objeção para preparar os representantes para as resistências dos clientes em potencial

Compare os preços dos concorrentes com o custo de não comprar de você para criar urgência

Incorpore detalhes de integração dos concorrentes para ajudar os representantes a comparar ecossistemas de recursos e ganhar pontos extras

📌 Ideal para: Empresas de SaaS que competem em mercados concorridos e preparam representantes com comparações de preços e gatilhos de objeções.

💡 Dica profissional: faça testes A/B nas mensagens dentro dos cartões. Por exemplo, experimente dois ângulos de posicionamento diferentes em relação a um concorrente e acompanhe qual deles leva a mais negócios.

Aumente suas chances de sucesso com o ClickUp

Cada ligação de vendas parece um jogo de pôquer.

Seus concorrentes blefam, seus clientes em potencial avaliam suas cartas e o jogador mais bem preparado ganha o pote. Os cartões de batalha mantêm sua mão forte e suas respostas mais precisas do que a próxima jogada.

O ClickUp oferece tudo o que você precisa: modelos de cartões de batalha personalizáveis, atualizações em tempo real e uma maneira fácil de equipar sua equipe sem atrasá-la. Os negócios continuam em andamento e seus representantes nunca cedem à pressão.

Perguntas frequentes

Um cartão de batalha é um recurso estratégico conciso usado pelas equipes de vendas para acessar rapidamente informações essenciais sobre produtos, concorrentes e posicionamento no mercado. Ele ajuda os representantes de vendas a responder com eficácia às perguntas dos clientes, lidar com objeções e diferenciar suas ofertas durante as conversas de vendas.

Para criar um cartão de batalha, comece coletando informações importantes sobre seu produto, seus recursos e seus concorrentes. Organize esses dados em seções claras, como benefícios do produto, comparações com a concorrência, tratamento de objeções e mensagens importantes. Use marcadores ou parágrafos curtos para maior clareza e certifique-se de que o conteúdo seja adaptado às necessidades específicas de sua equipe de vendas.

Escrever um cartão de batalha envolve focar em insights acionáveis e informações práticas que os vendedores podem usar em tempo real. Mantenha a linguagem clara e concisa, destaque os pontos mais importantes e estruture o conteúdo para que seja fácil de ler rapidamente. Inclua dicas para superar objeções, diferenciais competitivos e fatos de referência rápida.

Um cartão de batalha de vendas é normalmente um documento de uma página ou um cartão digital com seções claramente definidas, geralmente usando tabelas, marcadores ou caixas destacadas. Ele é organizado visualmente para referência rápida, permitindo que os representantes de vendas encontrem informações sobre recursos do produto, comparações com a concorrência e tratamento de objeções rapidamente.