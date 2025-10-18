Modelos gratuitos de acordos de fundadores para cofundadores de startups

Navegar pelos estágios iniciais de uma startup pode ser emocionante e desafiador.

Uma das etapas mais importantes, mas muitas vezes negligenciadas pelos cofundadores, é estabelecer um acordo de fundadores claro e legalmente válido.

Sem um acordo, mesmo os empreendimentos mais promissores podem encontrar obstáculos quando se trata de definir funções, gerenciar propriedade intelectual ou tomar decisões do dia a dia.

Mas a questão é que você não precisa redigir um acordo do zero. Existem muitos modelos gratuitos de acordos de fundadores que cobrem o essencial. Neste blog, vamos ajudá-lo a encontrar o modelo certo de acordo de fundadores para proteger sua parceria e manter tudo funcionando perfeitamente em sua organização.

10 modelos de acordo de fundadores em resumo

Aqui está uma tabela resumida com os melhores modelos de acordo de fundadores:

O que são modelos de acordo de fundadores?

Os modelos de acordo de fundadores são documentos pré-elaborados, criados para ajudar os cofundadores de startups a definir suas funções, responsabilidades e participação acionária em um novo negócio. Eles ajudam a estabelecer expectativas claras desde o início e reduzem o risco de conflitos à medida que a empresa cresce.

Um acordo de fundadores geralmente abrange áreas importantes, como distribuição de participações, propriedade intelectual, processos de tomada de decisão e resolução de disputas. Ele também costuma incluir um cronograma de aquisição de direitos para definir como os cofundadores ganharão suas participações ao longo do tempo.

Além disso, o acordo pode definir as contribuições de cada fundador, os processos de tomada de decisão, a confidencialidade, os direitos de propriedade intelectual e os procedimentos para mudanças na equipe.

🔍 Você sabia? Uma pesquisa do professor Noam Wasserman, da Harvard Business School, autor de The Founder’s Dilemma, revela que impressionantes 65% das startups fracassam devido a conflitos entre os fundadores. Ter um acordo de fundadores claro desde o primeiro dia pode salvar sua empresa desse contratempo!

O que torna um modelo de acordo de fundadores bom?

Como os fundadores representam a empresa nas decisões importantes, o modelo de acordo de fundadores é o título perfeito para um recurso que ajuda a definir expectativas claras desde o início.

Aqui estão cinco características importantes a serem consideradas ao escolher um modelo de acordo de fundadores:

Estrutura de propriedade clara: certifique-se de que o modelo define a porcentagem de propriedade de cada cofundador, incluindo ações do fundador, ações não adquiridas e participações totalmente adquiridas

Cláusulas abrangentes: procure seções que abordem direitos de propriedade intelectual, confidencialidade e proteção de segredos comerciais para proteger os ativos da empresa

Processos de tomada de decisão: O modelo deve descrever como as decisões importantes e as decisões do dia a dia serão tomadas, incluindo quando é necessário o consentimento mútuo por escrito

Remuneração e aquisição de direitos: Selecione um layout que descreva claramente os termos de remuneração, os serviços prestados e o cronograma de aquisição de direitos para evitar disputas futuras

Validade jurídica: O modelo deve incluir uma cláusula indicando que representa o acordo completo entre as partes, assinado por escrito e juridicamente vinculativo em uma jurisdição competente

Modelos de acordo de fundadores

🔍 Você sabia? Nos últimos anos, as disputas de participação acionária nas empresas aumentaram significativamente, especialmente no setor de private equity. Fatores como o aumento das atividades de negociação, a concorrência e os desafios emergentes em torno de ESG e IA tornaram uma estrutura de propriedade clara mais importante do que nunca.

Para os cofundadores de startups, evitar essas disputas começa com um modelo de acordo de fundadores sólido. Abaixo estão os principais modelos de acordo de fundadores, projetados para ajudá-lo a estabelecer uma estrutura de propriedade justa e proteger a propriedade intelectual desde o início.

1. Modelo de acordo de parceria ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie um acordo de parceria legalmente vinculativo com o modelo de acordo de parceria da ClickUp

O modelo de acordo de parceria da ClickUp facilita para iniciantes definir responsabilidades e contribuições financeiras. Ele ajuda você a começar rapidamente quando estiver formando uma parceria de capital ou aliança estratégica.

Este modelo pronto para uso descreve os termos da parceria, incluindo as obrigações de cada parte e os acordos de repartição de lucros e perdas. Ele também abrange contribuições financeiras, resolução de disputas e tomada de decisões diárias. Você pode personalizá-lo para atender às suas necessidades específicas e construir uma estrutura de propriedade sólida para sua organização.

Veja por que você vai adorar:

Mantenha-se organizado acompanhando as tarefas e os detalhes da parceria em um único local

Minimize conflitos com termos claros para partilha de lucros e tomada de decisões

Mantenha todos alinhados com uma abordagem estruturada para funções e responsabilidades

🔑 Ideal para: Novas startups e pequenas empresas que estão formando parcerias ou alianças estratégicas.

Veja o que Marc Bonney, diretor de engajamento e inovação empresarial da LiveBetter Community Services, tem a dizer sobre o ClickUp:

Agora temos equipes separadas por função e localização geográfica trabalhando em tarefas sincronizadas. Assim, a equipe de Parcerias e a equipe de Comunicações têm espaços separados no ClickUp, mas compartilham tarefas, o que é fundamental para o alinhamento dos esforços com os resultados do projeto.

💡Dica profissional: adicione campos personalizados às tarefas do ClickUp para especificar funções (por exemplo, “Parceiro líder”, “Revisor financeiro”, “Contato jurídico”) ou categorizar responsabilidades, facilitando a filtragem e a revisão de quem está fazendo o quê.

2. Modelo de acordo de parceria 50/50 da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie uma parceria equilibrada em minutos com o modelo de acordo de parceria 50/50 da ClickUp

O modelo de acordo de parceria 50/50 da ClickUp foi projetado para formalizar sua joint venture, proteger os interesses de ambas as partes e manter um saldo positivo na conta de capital. Ele permite que você defina facilmente as responsabilidades e obrigações de cada parceiro.

Este modelo abrange áreas essenciais, como processos de tomada de decisão, contribuições financeiras proporcionais e participações específicas na propriedade. Ele ajuda a construir uma cultura colaborativa entre todos os parceiros, minimizando conflitos e cultivando a confiança mútua.

Veja por que você vai adorar:

Mantenha-se organizado com campos personalizados para gerenciar os detalhes da parceria

Use o ClickUp Docs para configurar e armazenar os termos da parceria de maneira eficiente

Desenvolva uma estrutura clara para contribuições financeiras e tomada de decisões

🔑 Ideal para: Parceiros que desejam estabelecer uma estrutura de propriedade 50/50 com funções e responsabilidades claras.

👋🏾 Peça ao ClickUp Brain para ajudá-lo a redigir um contrato ou proposta comercial do zero!

Crie conteúdo facilmente com o ClickUp Brain, com acesso a vários LLMs na mesma plataforma

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de acordos de colaboração em Word e ClickUp

3. Modelo de acordo operacional 50/50 LLC da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Equilibre a propriedade e as responsabilidades com o modelo de acordo operacional 50/50 LLC da ClickUp

Divida o negócio, não o drama. Uma LLC 50/50 dá a ambos os membros poder igual, mas sem um acordo claro, as coisas podem ficar complicadas rapidamente. Acesse o modelo de acordo operacional 50/50 LLC da ClickUp.

Ele orienta você na criação de um documento juridicamente vinculativo que define expectativas claras para os membros, protege seu investimento e descreve métodos de resolução de conflitos. Além disso, o modelo aborda a admissão e remoção de membros, garantindo que sua empresa esteja bem preparada para crescer com uma estrutura de propriedade sólida.

Veja por que você vai adorar:

Defina a divisão de lucros e perdas de forma justa entre parceiros iguais

Visualize facilmente o status do acordo com a visualização do quadro do ClickUp

Gerencie o fluxo de trabalho com eficiência usando reações a comentários e subtarefas aninhadas

🔑 Ideal para: Sócios iguais que formam uma sociedade de responsabilidade limitada e desejam diretrizes claras sobre gestão e propriedade.

💡 Dica profissional: sempre discuta os direitos de propriedade antecipadamente para evitar disputas. No tribunal, provar quem era o dono das ideias pode ser complicado se isso não tiver sido claramente definido pelo proprietário ou pela pessoa envolvida.

4. Modelo de carta de acordo da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acordos comerciais claros e concisos com o modelo de carta de acordo da ClickUp

O modelo de carta de acordo da ClickUp simplifica a criação de uma carta de acordo clara que todos os envolvidos possam entender. Ele abrange os detalhes do projeto, os custos associados e as obrigações de cada parte.

Além disso, este modelo simplifica o processo de acordo, fornecendo seções personalizáveis para cronogramas, entregas e assinaturas. O formato fácil de usar torna rápido e fácil adaptar o documento para se adequar a qualquer projeto ou parceria.

Veja por que você vai adorar:

Mantenha os acordos simples e fáceis de seguir

Economize tempo usando um formato de carta pronto para uso

Acompanhe o progresso com o ClickUp Milestones enquanto revisa o acordo

🔑 Ideal para: Startups e empreendedores que precisam de acordos rápidos e claros para projetos ou parcerias.

5. Modelo de acordo de trabalho ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina funções e expectativas claras na equipe usando o modelo de acordo de trabalho do ClickUp

Os acordos de equipe ajudam os projetos a funcionarem perfeitamente, estabelecendo expectativas e responsabilidades claras. O modelo de acordo de trabalho ClickUp orienta sua equipe na definição de sua missão, funções e valores compartilhados, garantindo que todos que trabalham juntos permaneçam alinhados e responsáveis.

Além disso, este modelo esclarece funções e responsabilidades para ajudá-lo a otimizar recursos. Isso lhe dará uma visão clara dos pontos fortes, estilos de trabalho e contribuições de cada membro para os objetivos comuns.

Veja por que você vai adorar:

Defina a missão e o objetivo da sua equipe para manter todos motivados

Visualize o progresso e faça ajustes rápidos com opções de layout flexíveis

Crie e atribua tarefas com prazos para manter os projetos avançando sem problemas

🔑 Ideal para: Equipes em startups ou empresas em estágio inicial que precisam de acordos claros sobre responsabilidades e aspirações da equipe.

➡️ Leia mais: Modelos e acordos comerciais simples e gratuitos

6. Modelo de contrato de prestador de serviços ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mantenha sua empresa e seus prestadores de serviços alinhados com o modelo de contrato de prestador de serviços da ClickUp

Ao contratar prestadores de serviços externos, um contrato detalhado é fundamental para proteger sua empresa e o prestador de serviços. O modelo de contrato de prestador de serviços da ClickUp ajuda você a definir as responsabilidades do trabalho, prazos, condições de pagamento etc. sem complicações.

Como um modelo de contrato pronto para uso, ele abrange todos os aspectos essenciais do trabalho terceirizado, incluindo o escopo do trabalho, prazos e entregas, para que ambas as partes tenham clareza sobre as expectativas. Ele também ajuda você a definir termos de valor de mercado justos para alinhar seus contratados com os objetivos da sua empresa.

Veja por que você vai adorar:

Acompanhe todos os detalhes com campos personalizados, como caixas de seleção, para evitar itens perdidos

Automatize lembretes e atualizações para manter os projetos dentro do prazo

Envie acordos para assinatura diretamente por meio de integrações de e-mail

🔑 Ideal para: Pequenas e médias empresas que gerenciam freelancers ou trabalhadores contratados em projetos com prazos curtos.

7. Modelo de gerenciamento de contratados do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha seus contratos organizados e atualizados com o modelo de gerenciamento de contratados do ClickUp.

Está com dificuldades para gerenciar contratos? Experimente o modelo de gerenciamento de contratados do ClickUp para organizar todo o processo, desde a elaboração e armazenamento de contratos até o acompanhamento de prazos e renovações.

Este modelo de subcategoria, fácil de usar para iniciantes, facilita o gerenciamento das partes interessadas e a configuração de lembretes de renovação. Ele refina o processo de gerenciamento de contratos e mantém sua empresa em conformidade e as relações com os contratados sólidas.

Veja por que você vai adorar:

Acompanhe o status do contrato com tags personalizadas, como Aceito, Em elaboração e Em revisão.

Use a visualização do gráfico de Gantt para visualizar os prazos do contrato.

Organize contratos com tabelas para manter os registros facilmente acessíveis.

🔑 Ideal para: Empresas que lidam com vários contratos de prestadores de serviços que exigem acompanhamento claro e renovações oportunas.

📮 ClickUp Insight: Apenas 12% das pessoas usam diários físicos para acompanhar seus objetivos, e surpreendentes 38% não fazem nenhum acompanhamento. Mas e se você pudesse acompanhar seus objetivos com mais precisão e facilidade? Entre no ClickUp, onde a estrutura de um planejador se une ao poder da automação. Desde a definição de tarefas e prazos até o acompanhamento do progresso com painéis visuais, o ClickUp ajuda você a se manter organizado e focado. Com lembretes alimentados por IA e fluxos de trabalho automatizados, você nunca mais perderá um marco importante. Veja como você pode executar com precisão usando o ClickUp: 💫 Resultados reais: os usuários do ClickUp relatam um aumento de 2x na produtividade

8. Modelo de carta de rescisão de contrato da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Conclua contratos com facilidade usando o modelo de carta de rescisão de contrato do ClickUp.

O modelo de carta de rescisão de contrato da ClickUp facilita a elaboração de uma carta de rescisão profissional e direta que descreve a decisão e aborda todos os detalhes necessários.

Este modelo de carta ajuda você a definir os termos de cancelamento, abordar as preocupações de ambas as partes e gerenciar quaisquer obrigações financeiras ou legais relacionadas ao término. Ele também ajuda a facilitar conversas difíceis e garante um registro claro para referência futura.

Veja por que você vai adorar:

Oferece cláusulas legais prontas para uso em qualquer caso de rescisão.

Lista de verificação integrada para definir claramente as obrigações pendentes e os próximos passos.

Registra automaticamente cada carta para manter registros seguros.

🔑 Ideal para: Qualquer empresa que precise de uma maneira direta e legalmente compatível de formalizar a rescisão de contratos.

➡️ Leia mais: Software de fluxo de trabalho jurídico para manter os escritórios de advocacia organizados

9. Modelo de acordo de fundadores da Template. Net

Ao iniciar um negócio, a simplicidade pode ser fundamental.

O modelo de acordo de fundadores da Template.net é a escolha ideal para acordos simples. É ideal para cofundadores que desejam formalizar sua relação comercial sem se preocupar com jargões jurídicos.

Este modelo simples e pronto para uso é uma capa totalmente editável que permite adicionar seu logotipo e detalhes da empresa. Este modelo abrange aspectos essenciais, como escopo de trabalho, remuneração, confidencialidade e responsabilidade. Ele facilita a definição das responsabilidades e direitos fundamentais de todos os fundadores envolvidos.

Veja por que você vai adorar:

Descreva claramente os termos de remuneração para evitar disputas de pagamento.

Cubra circunstâncias imprevistas com uma cláusula de força maior.

Defina processos claros de tomada de decisão para evitar conflitos futuros.

🔑 Ideal para: Startups e pequenas empresas que buscam um acordo de fundadores simples e legalmente válido.

10. Modelo de formulário de acordo de fundadores de startups da Template. Net

O modelo de formulário de acordo de fundadores de startups da Template.net é mais uma vez um acordo de fundadores, mas com uma diferença: é um modelo de formulário. Ao contrário dos acordos tradicionais e prolixos, ele é curto, rápido e direto ao ponto.

Este modelo de formulário foi projetado para abordar os desafios comuns das startups, incentivando os fundadores a esclarecer antecipadamente a autoridade de tomada de decisão e os métodos de resolução de disputas. Isso ajuda a evitar possíveis conflitos e estabelece uma base sólida para o crescimento da startup.

Veja por que você vai adorar:

Rápido e fácil, basta preencher os campos em branco e pronto!

Estabelece funções, responsabilidades e propriedade de maneira direta

Cláusulas de confidencialidade integradas para proteger segredos comerciais ou outras informações confidenciais

🔑 Ideal para: Startups que procuram um acordo simples, com campos para preencher, para formalizar funções e distribuição percentual de participação acionária sem se aprofundar em jargões jurídicos extensos.

11. Modelo de acordo de fundadores da PandaDoc

via PandaDoc

O modelo de acordo de fundadores da PandaDoc é bastante abrangente e perfeito para empresas que desejam formalizar sua estrutura de propriedade e responsabilidades legais. Você também pode adicionar uma capa personalizada com seu logotipo e informações de contato para dar um toque profissional.

Este modelo jurídico abrange 12 seções detalhadas, incluindo cláusulas sobre transferência de propriedade, contribuições de capital inicial e aquisição de participação acionária. Além disso, ele descreve os processos de renúncia, destituição e garantias representativas para que seu acordo comercial esteja em conformidade com a lei.

Veja por que você vai adorar:

Personalize o PDF adicionando os detalhes da sua empresa

Estabeleça uma estrutura de propriedade clara com cláusulas detalhadas

Mantenha os termos legais precisos com seções sobre alterações e renúncias

🔑 Ideal para: Empresas que buscam um modelo de acordo completo e personalizável para tratar detalhadamente da propriedade, proteções legais e funções dos membros.

12. Modelo de contrato de trabalho para fundadores da RazorPay

via RazorPay

O modelo de contrato de trabalho para fundadores da RazorPay é um modelo abrangente de contrato de trabalho. Ele foi projetado para formalizar as funções e responsabilidades do novo funcionário (fundador), ao mesmo tempo em que protege os interesses da empresa.

Este modelo define os deveres, a remuneração e os direitos do fundador. Ele abrange cláusulas importantes, como confidencialidade, não concorrência, rescisão, direitos de propriedade intelectual, pagamentos a terceiros e termos diversos para total clareza jurídica.

Veja por que você vai adorar:

Defina períodos de experiência e marcos de avaliação de desempenho para os fundadores

Inclua procedimentos detalhados de saída para afastamentos voluntários ou involuntários de fundadores

Descreva as obrigações do fundador em relação à captação de recursos para a empresa e às relações com investidores

🔑 Ideal para: Startups e pequenas e médias empresas que estão formalizando as funções e responsabilidades dos fundadores.

💡 Dica bônus: Sempre inclua uma cláusula de testemunha nos acordos para garantir que eles permaneçam em pleno vigor. Por exemplo, indique claramente quem é responsável por cada tarefa e sob qual assunto elas se enquadram.

13. Modelo de acordo de fundadores da Business Setup

via Configuração do negócio

Está começando um negócio com vários fundadores? Experimente o modelo de acordo de fundadores da Business Setup para um início sólido. Ele define claramente os direitos e deveres de cada fundador para garantir um trabalho em equipe harmonioso.

Este modelo de acordo abrange todos os aspectos, desde períodos de aquisição de direitos e formalidades de saída até estrutura de propriedade e resolução de disputas. É essencialmente uma solução completa para startups que buscam formalizar seus acordos internos.

Veja por que você vai adorar:

Defina os compromissos de tempo dos fundadores e os requisitos mínimos de envolvimento

Simplifique o processo de transferência de ações e resolução de disputas

Estruture o processo de dissolução em caso de encerramento da empresa

🔑 Ideal para: Startups e empresas em estágios iniciais que buscam definir claramente as funções dos fundadores e estabelecer um processo de tomada de decisão transparente.

➡️ Leia mais: Como dominar o gerenciamento de projetos para startups

Mantenha seus acordos em dia com o ClickUp

Ter modelos de contratos estruturados é essencial para construir relações comerciais sólidas e transparentes.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, oferece uma gama abrangente de modelos que facilitam a criação, o gerenciamento e o acompanhamento de todos os seus acordos, sejam eles contratos com prestadores de serviços, compromissos de fundadores ou cartas de rescisão.

Esses modelos economizam tempo e garantem que todos os detalhes sejam considerados, reduzindo substancialmente o risco de mal-entendidos. Não deixe que a documentação atrapalhe seu trabalho.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e mantenha seu negócio em movimento!