Opções gratuitas de modelos de formulários de doação para simplificar a arrecadação de fundos

A Responsabilidade Social Corporativa (RSC) está a recuperar a sua relevância. Mas os benefícios não se limitam às instituições de caridade — também têm um impacto positivo nos funcionários da organização.

No entanto, embora as empresas possam financiar a causa, as organizações sem fins lucrativos e as ONGs são responsáveis por otimizar o processo de doação.

Isso significa permitir doações sem erros, coletar informações precisas dos doadores para habilitá-los e simplificar o rastreamento de pagamentos.

Para ajudar nisso, aqui estão os melhores modelos de formulários de doação criados para simplificar a criação de formulários de doação, coletar fundos com eficiência e gerenciar pagamentos.

O que são modelos de formulários de doação?

Os modelos de formulários de doação são formulários pré-concebidos e personalizáveis que as organizações sem fins lucrativos e de caridade utilizam para recolher doações e informações essenciais sobre os doadores.

Essencialmente, eles têm uma função: simplificar o processo de doação, facilitando a criação, o compartilhamento e o gerenciamento de formulários de doação online. Veja como eles reduzem o trabalho manual:

✅ Aceite doações únicas ou recorrentes

✅ Inclua campos obrigatórios para o valor da doação, detalhes de contato e parceiros de pagamento

✅ Ofereça campos opcionais para comentários, tipo de doação ou presentes feitos em homenagem a alguém

✅ Permita a personalização total para corresponder à marca da organização e aos objetivos de arrecadação de fundos

✅ Integre com sistemas de pagamento confiáveis, como PayPal ou Stripe

Os melhores modelos de formulários de doação em resumo

Aqui está sua tabela resumida com os melhores modelos de formulários de doação, usando os links corretos de destino e download para cada modelo:

O que torna um modelo de formulário de doação bom?

Os usuários do Reddit deixaram bem claro o que as organizações sem fins lucrativos procuram em seus modelos de formulários de doação online. O modelo de formulário de doação ideal equilibra um processo de doação simples com uma experiência tranquila e segura para os doadores.

Um grande diferencial é o suporte a vários métodos de pagamento. Vamos resumir os outros recursos que o modelo ideal de formulário de doação deve ter:

Inclui apenas os campos essenciais para evitar sobrecarregar os potenciais doadores com demasiados campos para preencher

Suporta doações únicas e recorrentes com opções claramente exibidas

Permite que os doadores personalizem o valor da doação ou escolham entre os valores sugeridos

Oferece integração com parceiros de pagamento confiáveis, como PayPal ou Stripe

Explica como as contribuições apoiam a instituição de caridade ou causa, criando confiança

💡 Dica profissional: Gerenciar uma organização sem fins lucrativos requer mais do que boas intenções — Usando o ClickUp para administrar uma organização sem fins lucrativos de impacto mostra como otimizar as operações, manter-se organizado e concentrar seus esforços no que é mais importante: sua missão.

15 melhores modelos de formulários de doação

Aqui estão 15 dos melhores modelos de formulários de doação disponíveis para apoiar campanhas de arrecadação de fundos e organizações de caridade.

Cada modelo abaixo inclui o caso de uso ideal e o tipo de informação do doador que ajuda a coletar.

1. Modelo de formulário de doação ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Aproveite a automação integrada e a integração com parceiros de pagamento com o modelo de formulário de doação ClickUp

Já sentiu que o seu processo de doação dá mais trabalho do que deveria? A ClickUp entende isso.

O modelo de formulário de doação da ClickUp foi criado para ajudar organizações sem fins lucrativos e instituições de caridade a gastar menos tempo lidando com formulários e mais tempo realmente arrecadando fundos.

Você pode coletar facilmente informações dos doadores, gerenciar pagamentos e automatizar mensagens de agradecimento, tudo isso sem precisar alternar entre ferramentas.

Quer esteja a organizar uma campanha de angariação de fundos pontual ou precise de apoiar doações recorrentes, este formulário personalizável mantém tudo organizado, seguro e simples, tanto para si como para os seus doadores.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Coleta informações dos doadores, gerencia pagamentos e automatiza mensagens de agradecimento

Totalmente personalizável para se adequar à marca e às necessidades da sua organização sem fins lucrativos

Integra-se com parceiros de pagamento confiáveis para doações seguras e sem complicações

✨ Ideal para: Organizações sem fins lucrativos e instituições de caridade que desejam simplificar o recebimento de doações, automatizar acompanhamentos e coletar informações dos doadores com segurança em um único lugar.

📖 Leia também: Melhor software para criação de formulários

2. Modelo de doações ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gaste menos tempo classificando arquivos usando o modelo de doações do ClickUp

Tradicionalmente, as doações são gerenciadas por meio de planilhas e e-mails. No entanto, isso nunca termina bem: os dados se perdem, os doadores são esquecidos e todo o processo de doação parece mais caótico do que útil.

O modelo de doações da ClickUp oferece às organizações sem fins lucrativos uma plataforma central para acompanhar as contribuições, organizar as informações dos doadores e atingir as metas de arrecadação de fundos com eficiência.

De doadores pontuais a doações recorrentes, este formulário ajuda você a registrar todos os detalhes, mantendo-se alinhado com os objetivos da sua organização.

Além disso, você também pode se conectar com seus parceiros de pagamento, monitorar o desempenho da campanha e acessar rapidamente o histórico dos doadores, tudo em um único espaço de trabalho.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Centralize todas as doações e detalhes dos doadores em um único espaço de trabalho

Acompanhe o progresso da arrecadação de fundos e o histórico dos doadores rapidamente

Adapta-se a campanhas de doações únicas e recorrentes

✨ Ideal para: equipes de arrecadação de fundos que precisam de um sistema centralizado para rastrear doações únicas e recorrentes com total visibilidade dos doadores.

3. Modelo de carta de doação ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Traga consistência, confiança e estrutura ao seu processo de doação com o modelo de carta de doação do ClickUp

O primeiro passo para coletar doações é entrar em contato com os doadores; ocasionalmente, isso pode ser um desafio.

A boa notícia é que não precisa ser assim! Isso é particularmente verdadeiro quando você tem uma carta bem elaborada à sua disposição.

É aí que entra o modelo de carta de doação do ClickUp. Esse modelo ajuda organizações sem fins lucrativos e instituições de caridade a escrever mensagens claras e persuasivas que ressoam com doadores em potencial.

Além da parte escrita, o modelo também rastreia cada solicitação de doação, registra respostas e mantém as informações dos doadores organizadas para um acompanhamento contínuo.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Ajuda você a redigir solicitações de doação claras e persuasivas

Registra todas as interações com os doadores e acompanha os follow-ups

Mantenha todas as comunicações organizadas para futuras ações de divulgação

✨ Ideal para: Coordenadores de divulgação que elaboram cartas de doação convincentes, mantendo todas as interações com os doadores registradas e os acompanhamentos em dia

👋🏾 Peça ajuda a um assistente de IA para ajudá-lo a resolver essas tarefas complicadas de rastreamento de doações!

4. Modelo de plano de arrecadação de fundos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha sua equipe alinhada e seus fundos em dia com o modelo de plano de arrecadação de fundos do ClickUp

Sabe o que a maioria das campanhas de doação precisa? Um modelo de arrecadação de fundos que descreva de forma abrangente cada etapa do processo de doação, do início ao fim.

Afinal, uma ótima campanha de arrecadação de fundos começa com um plano sólido — exatamente o que o modelo de plano de arrecadação de fundos do ClickUp oferece.

Este modelo de formulário ajuda organizações sem fins lucrativos e instituições de caridade a definir metas e traçar estratégias. Além disso, é especialmente útil para acompanhar o progresso e coordenar tarefas entre equipes.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Descreve as metas, estratégias e cronogramas de arrecadação de fundos em um único lugar

Acompanhe o progresso e as responsabilidades da equipe em cada etapa da campanha

Mantenha todos alinhados com etapas claras e práticas

✨ Ideal para: Gestores de campanhas que criam planos estratégicos de angariação de fundos com objetivos, prazos e acompanhamento do progresso claramente definidos

📖 Leia também: Ferramentas de IA indispensáveis para organizações sem fins lucrativos

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe as comunicações, prazos e follow-ups com o modelo de formulário de patrocínio do ClickUp

Nem todos os doadores fazem doações — alguns são patrocinadores —, o que requer uma abordagem diferente.

O modelo de formulário de patrocínio da ClickUp ajuda você a conectar patrocinadores às suas campanhas de arrecadação de fundos com formulários estruturados e fáceis de preencher que capturam as informações corretas dos doadores.

Seja para buscar fundos, equipamentos ou apoio em espécie, este formulário personalizado ajuda você a construir relacionamentos significativos e duradouros com parceiros comerciais e patrocinadores da comunidade.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Capture detalhes dos patrocinadores e tipos de apoio com formulários estruturados

Acompanha comunicações, prazos e follow-ups automaticamente

Construa relacionamentos duradouros com parceiros comerciais e patrocinadores

✨ Ideal para: Organizações que entram em contato com patrocinadores corporativos e parceiros comunitários com formulários de inscrição estruturados e profissionais.

📮 ClickUp Insight: Cerca de 33% dos profissionais do conhecimento enviam mensagens para 1 a 3 pessoas diariamente apenas para obter o contexto de que precisam. Mas e se tudo já estivesse documentado e fosse fácil de encontrar? Com o Gerenciador de Conhecimento de IA do ClickUp Brain, você pode evitar idas e vindas. Basta fazer sua pergunta diretamente em seu espaço de trabalho — o ClickUp Brain obtém respostas instantaneamente de seus documentos ou ferramentas de terceiros conectadas.

6. Modelo de planejamento de eventos de arrecadação de fundos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Garanta o sucesso de todos os eventos com o modelo de planejamento de eventos de arrecadação de fundos do ClickUp

Imagine se você pudesse mapear tarefas, coletar informações dos doadores, acompanhar suas campanhas de arrecadação de fundos e gerenciar pagamentos — tudo em um único espaço de trabalho centralizado. É isso que o modelo de planejamento de eventos de arrecadação de fundos do ClickUp oferece.

Ao organizar um evento de arrecadação de fundos, você tem muitos elementos para cuidar ao mesmo tempo: local, voluntários, doações e prazos.

Este modelo ajuda organizações sem fins lucrativos e instituições de caridade a manter tudo organizado. Com cronogramas integrados, atribuições de tarefas e acompanhamento de status, sua equipe pode se concentrar no impacto, em vez de na logística.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Organize tarefas, cronogramas e orçamentos para cada evento

Atribui responsabilidades e acompanha o status em tempo real

Centraliza as informações dos doadores, os pagamentos e a coordenação dos voluntários

✨ Ideal para: Organizadores de eventos que lidam com voluntários, locais, orçamentos e doações — tudo a partir de um único espaço de trabalho colaborativo.

🧠 Curiosidade: 91% dos funcionários afirmam que o objetivo da sua empresa lhes deu um sentimento de pertença durante tempos difíceis, como a pandemia e as mudanças econômicas. Afinal, trabalhar para uma organização orientada por uma missão é bom tanto para o mundo como para o moral!

7. Modelo de SOP para organizações sem fins lucrativos da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Reduza o trabalho repetitivo e mantenha sua missão em andamento usando o modelo de SOP para organizações sem fins lucrativos do ClickUp

Somente alguém que administra uma organização sem fins lucrativos compreende o número impressionante de tarefas em uma lista diária de afazeres — divulgação, voluntários, doações e tudo mais.

O modelo de SOP sem fins lucrativos da ClickUp ajuda a organizar essa complexidade, permitindo que você crie procedimentos passo a passo para cada parte da sua organização.

A melhor parte é que você pode visualizar fluxos de trabalho e documentos, por exemplo, o que é muito útil ao lidar com campanhas de arrecadação de fundos.

O modelo também inclui listas de verificação detalhadas, acompanhamento do status e links fáceis entre tarefas relacionadas — tudo totalmente personalizável de acordo com suas necessidades.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Padronize os fluxos de trabalho com procedimentos passo a passo

Reduz o trabalho repetitivo e garante a consistência da equipe

Listas de verificação personalizáveis e acompanhamento do status de cada processo

✨ Ideal para: equipes operacionais que desejam padronizar fluxos de trabalho, reduzir tarefas repetitivas e garantir que todos sigam o mesmo manual.

💡 Dica profissional: Está com dificuldade para decidir como organizar sua próxima campanha de arrecadação de fundos sem esgotar sua equipe? Os modelos gratuitos para eventos e instituições de caridade têm modelos prontos para uso que ajudam você a planejar de forma mais inteligente, promover melhor e arrecadar mais.

8. Modelo de planejamento de eventos sem fins lucrativos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Quer manter seus objetivos ao seu alcance? Experimente o modelo de planejamento de eventos sem fins lucrativos do ClickUp

Planejar um evento sem fins lucrativos significa desempenhar várias funções, desde coordenador de logística até líder de arrecadação de fundos. O modelo de planejamento de eventos sem fins lucrativos do ClickUp reúne tudo isso em um só lugar, para que você não precise ficar procurando planilhas ou trocas de e-mails.

Veja como esse modelo funciona: você pode mapear cronogramas, atribuir tarefas, acompanhar orçamentos e até mesmo coletar doações vinculadas ao evento.

Este modelo de formulário personalizado foi criado para simplificar o planejamento, para que sua organização possa se concentrar no impacto na comunidade, e não em listas de verificação.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Planeje cronogramas, tarefas e orçamentos de eventos em uma única visualização

Simplifica a coleta e a divulgação de cada evento

Mantenha o planejamento organizado e reduza a sobrecarga de e-mails

✨ Ideal para: equipes sem fins lucrativos que coordenam eventos de arrecadação de fundos, desde a logística até o contato com os doadores, sem se afogar em cadeias de e-mails.

💡 Dica profissional: Perseguir patrocinadores com formulários confusos e e-mails intermináveis pode ser cansativo. Os modelos gratuitos de formulários de patrocínio oferecem 12 modelos prontos para simplificar o alcance, construir confiança, criar mais e garantir apoio mais rapidamente.

9. Modelo de formulário de adesão ClickUp

Obtenha um modelo gratuito De formulários personalizados a fluxos de trabalho automatizados, traga consistência com o modelo de formulário de adesão do ClickUp

Gerenciar associações não deve ser mais difícil do que gerenciar doações — e com o modelo de formulário de associação do ClickUp, não é.

Esteja você criando uma comunidade online ou administrando uma organização sem fins lucrativos, este modelo permite coletar informações dos membros de forma rápida, segura e sem perder nenhuma etapa.

Você pode organizar informações básicas, acompanhar o progresso da integração e manter tudo organizado em um só lugar.

Este modelo também é perfeito para equipes que desejam reduzir o tempo de administração, garantindo que todas as pessoas que se inscrevem tenham uma experiência tranquila e estruturada.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Coleta e organiza os detalhes dos membros com segurança

Automatiza a integração e acompanha o status da adesão

Reduza o tempo de administração com fluxos de trabalho fáceis e estruturados

✨ Ideal para: Gestores comunitários e organizações sem fins lucrativos que estão a integrar membros, mantendo os seus dados limpos, seguros e organizados.

🧠 Curiosidade: Um quarto dos consumidores e quase a mesma quantidade de investidores afirmam ter tolerância zero para empresas com ética duvidosa. Qual é a lição a tirar disso? Fazer o bem também é bom para os negócios.

10. Modelo de formulário de doação de financiamento da Jotform

via Jotf ou m

Você está buscando arrecadar fundos para sua organização sem fins lucrativos ou novo projeto? Este modelo de formulário de doação de fundos desenvolvido pela Jotform oferece uma maneira rápida e sem código para coletar doações e informações dos doadores sem precisar criar um formulário do zero.

Quer esteja a iniciar um programa comunitário ou a solicitar doações adicionais para uma iniciativa já existente, este formulário de doação online ajuda-o a recolher facilmente as informações essenciais.

Além disso, este modelo integra-se com os principais parceiros de pagamento e permite a personalização do formulário, para que a sua organização possa alinhar a aparência e as mensagens com a sua missão.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Configuração sem código para formulários de doação rápidos e personalizáveis

Integra-se com parceiros de pagamento para facilitar a coleta de fundos

Perfeito para pedidos de subsídios e novas iniciativas de arrecadação de fundos

✨ Ideal para: Equipes que solicitam subsídios ou financiamento de doadores e procuram uma maneira rápida e personalizável de coletar pedidos de doação online.

💡 Dica profissional: Quer transformar doadores ocasionais em apoiadores para toda a vida? Nosso blog, Melhor Software de CRM para Organizações Sem Fins Lucrativos, ajuda você a encontrar as ferramentas certas para construir relacionamentos mais fortes e aumentar as doações recorrentes.

11. Modelo de formulário de doação de sangue da Jotform

via Jotform

As doações nem sempre são monetárias. Se você trabalha com um hospital, banco de sangue ou organização de saúde sem fins lucrativos, este modelo de formulário de doação de sangue da Jotform simplifica o registro de doadores e a coleta de informações essenciais sobre eles.

Em primeiro lugar, este formulário é totalmente personalizável, permitindo que você adicione seu logotipo, ajuste campos e combine com sua marca sem escrever uma única linha de código.

Além disso, os recursos compatíveis com a HIPAA garantem a segurança dos dados confidenciais, ao mesmo tempo em que simplificam o processo de doação, desde o envio do formulário até o acompanhamento.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Registra doadores de sangue e coleta informações essenciais sobre saúde

Campos personalizáveis e branding para qualquer organização

Recursos compatíveis com a HIPAA para o tratamento seguro de dados

✨ Ideal para: Hospitais, bancos de sangue e organizações sem fins lucrativos focadas na saúde que coletam informações seguras e em conformidade com a HIPAA sobre doadores de sangue.

🧠 Curiosidade: Mais de 170 milhões de pessoas estão registradas como doadoras de órgãos nos EUA, mas apenas cerca de 3 em cada 1.000 falecem de forma que permite a doação de órgãos. É por isso que se inscrever como doador pode fazer a diferença e salvar vidas.

12. Modelo de formulário de solicitação de doação de caridade da 123FormBuilder

via 123FormBuilder

Para a maioria das ONGs, receber pedidos regulares de doações é uma verdadeira bênção. No entanto, uma caixa de entrada desorganizada não é uma solução viável.

Este modelo de formulário de doação da 123FormBuilder oferece uma maneira simplificada e fácil de coletar solicitações com segurança e eficiência, sem necessidade de conhecimentos de programação ou tecnologia.

Além disso, você pode personalizar o formulário, incorporá-lo ao seu site e começar a coletar informações detalhadas sobre os doadores ou solicitações de financiamento em poucos minutos.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Simplifique os pedidos de doação com um formulário online simples

Facilmente incorporável ao seu site para acesso rápido dos doadores

Coleta e organiza com segurança as informações dos doadores

✨ Ideal para: ONGs que gerenciam grandes volumes de solicitações de doações e precisam de um processo de recebimento simples e seguro, sem complicações técnicas.

💡 Dica profissional: as planilhas estão fora de moda. Em vez disso, confira ferramentas mais inteligentes para ajudá-lo a planejar, acompanhar e entregar projetos orientados para a missão com facilidade no Melhor Software de Gerenciamento de Projetos para o Sucesso de Organizações Sem Fins Lucrativos!

13. Modelo de formulário de cancelamento de assinatura de doação da 123FormBuilder

via 123FormBuilder

As doações recorrentes podem ser assustadoras. Embora possa parecer que está a romper com o seu banco, este modelo de formulário personalizado garante que isso não acontece.

Criado para organizações sem fins lucrativos e de caridade, o Formulário de Cancelamento de Assinatura de Doação oferece uma maneira respeitosa e segura para os doadores cancelarem suas contribuições contínuas.

Este modelo é totalmente personalizável, fácil de incorporar em seu site e ajuda você a coletar feedback valioso, ao mesmo tempo em que protege as informações confidenciais dos doadores.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Oferece uma maneira respeitosa e fácil para os doadores cancelarem suas doações

Colete feedback para melhorar as experiências futuras dos doadores

Proteja os dados confidenciais dos doadores com o tratamento seguro dos formulários

✨ Ideal para: Organizações sem fins lucrativos que lidam com doações recorrentes e desejam tornar as opções de cancelamento transparentes, respeitosas e fáceis.

14. Modelo de formulário de doação para cuidados e apoio a idosos da Venngage

via Venngage

Quando sua instituição de caridade ou organização sem fins lucrativos se concentra no cuidado de idosos, seu formulário de doação deve refletir profissionalismo, confiança e facilidade.

O modelo de formulário de doação para cuidados e apoio a idosos da Venngage oferece um design simples e acessível que você pode personalizar totalmente, desde cores e ícones até a marca e as mensagens.

Este modelo de formulário também funciona bem em formatos digitais e pode ser facilmente compartilhado ou incorporado ao seu site ou materiais impressos.

💫 Por que você vai adorar este modelo

O design simples e acessível cria confiança junto aos doadores

Totalmente personalizável para combinar com a marca da sua instituição de caridade

Funciona em formatos digitais e impressos para facilitar o compartilhamento

✨ Ideal para: Instituições de caridade que apoiam cuidados a idosos e desejam um formulário elegante e acessível que conquiste a confiança dos doadores desde o primeiro clique.

📖 Leia também: Modelos e listas de verificação gratuitos para planejamento de eventos no Excel e ClickUp

15. Modelo de formulário de doação para assistência médica da Venngage

via Venngage

As campanhas de ajuda médica geralmente exigem uma comunicação urgente e impactante, e este modelo de formulário de doação da Venngage oferece exatamente isso.

Quer esteja a angariar fundos para tratamentos médicos, equipamentos ou ajuda de emergência, este formulário personalizável facilita a divulgação da sua causa.

Este modelo de formulário de doação também especifica o valor necessário da doação e se integra aos seus parceiros de pagamento.

Além disso, ele também é totalmente editável, para que sua instituição de caridade ou sem fins lucrativos possa alinhar o design com sua marca e missão.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Destaca causas urgentes com um design impactante e editável

Especifica as necessidades de doação e integra-se com parceiros de pagamento

Inspira ações para campanhas de ajuda médica de qualquer tamanho

✨ Ideal para: Campanhas de ajuda médica que precisam de um formulário de doação personalizável e visualmente impactante que inspire ações urgentes.

Recolha doações e angarie fundos sem esforço com o ClickUp

Se você já perdeu um doador porque seu formulário de doação fazia uma pergunta irrelevante, é hora de repensar.

Em última análise, seu formulário serve como intermediário entre a intenção de um doador potencial e suas contribuições reais. Portanto, você precisa de uma ferramenta que facilite o gerenciamento abrangente dos doadores.

Seja para gerenciar doações recorrentes, rastrear informações de doadores ou personalizar um formulário de doação de sangue, o ClickUp ajuda você a otimizar tudo, desde a recepção até o impacto. Como Philip Storry, da SYZYGY, compartilhou:

Nossas equipes utilizaram formulários e modelos para padronizar alguns fluxos de trabalho. Também utilizamos a automação integrada para facilitar alguns fluxos de trabalho, especialmente quando campos personalizados capturam informações que podem ajudar a determinar quem deve ser designado para uma tarefa.

Nossas equipes utilizaram formulários e modelos para padronizar alguns fluxos de trabalho. Também utilizamos a automação integrada para facilitar alguns fluxos de trabalho, especialmente quando campos personalizados capturam informações que podem ajudar a determinar quem deve ser designado para uma tarefa.

Inscreva-se agora no ClickUp — seu futuro eu (e sua planilha sobrecarregada) agradecerão.