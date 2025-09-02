Modelos gratuitos de avaliação de produtos para otimizar revisões e decisões

🔍 Você sabia? 74% dos clientes afirmam que a qualidade do produto (e não o preço ou o marketing chamativo) é o principal motivo pelo qual permanecem fiéis à sua marca.

Cada recurso que você lança, cada bug que você corrige e cada atualização que você libera moldam diretamente a forma como os usuários experimentam e se mantêm fiéis ao seu produto. Mas, sem um processo de revisão estruturado, mesmo equipes de alto desempenho correm o risco de desalinhamento e perda de oportunidades.

Os modelos de avaliação de produtos abordam isso de frente. Eles simplificam os fluxos de trabalho, alinham as partes interessadas e transformam feedbacks dispersos em decisões confiantes e baseadas em dados.

Pronto para ver como eles funcionam e descobrir as melhores opções para sua equipe? Vamos lá. ✅

🧠 Curiosidade rápida: A avaliação de produtos abrange todas as etapas do ciclo de vida do produto — um conceito introduzido pelo economista Theodore Levitt em 1965. Sua estrutura — introdução, crescimento, maturidade, declínio — ainda molda a forma como as equipes avaliam, melhoram e desenvolvem produtos atualmente.

O que são modelos de avaliação de produtos?

Os modelos de avaliação de produtos são estruturas pré-construídas que ajudam você a analisar a usabilidade, a funcionalidade, o desempenho e o valor geral de um produto. Eles oferecem uma maneira estruturada e repetível de coletar feedback dos clientes, comparar alternativas e tomar decisões com confiança.

Em ambientes orientados para o produto, cada lançamento está diretamente ligado a resultados mensuráveis, como adoção, retenção e satisfação do usuário. Em vez de começar do zero, essas ferramentas de avaliação economizam tempo, eliminam inconsistências e dimensionam seu processo de revisão. Veja como:

Padronize as avaliações entre as equipes de produto, design, controle de qualidade e pesquisa

Avalie várias opções lado a lado, sejam elas recursos, ferramentas ou conceitos de design

Reúna informações estruturadas com perguntas consistentes e métricas de pontuação

Acompanhe os padrões ao longo do tempo para revisitar as conclusões com referência e contexto completos

Apoie decisões de aprovação ou rejeição com base em dados objetivos, e não apenas em opiniões pessoais

🌻 Por exemplo, digamos que você seja uma startup de SaaS lançando um novo aplicativo de gerenciamento de projetos. Um modelo de avaliação de produto ajuda a coletar feedback dos clientes usuários beta — classificando a facilidade de navegação, a clareza dos recursos e a usabilidade geral. O resultado? Insights acionáveis para aprimorar fluxos importantes, corrigir pontos de atrito e lançar um produto pronto para adoção.

Em resumo, esses modelos aumentam o foco em todo o processo de desenvolvimento de produtos, para que você possa agir mais rapidamente, construir melhor e evitar erros dispendiosos.

Os melhores modelos de avaliação de produtos em resumo

O que torna um modelo de avaliação de produto bom?

Um modelo eficaz de avaliação de produtos não é apenas uma lista de verificação, mas uma ferramenta de tomada de decisão. Ele deve ser focado o suficiente para evitar confusão, mas completo o suficiente para revelar o que é importante.

Esteja você coletando informações beta, comparando soluções ou executando uma análise SWOT do produto, procure estes aspectos essenciais:

Clareza na pontuação: Deve vir com escalas consistentes (1–5 ou vermelho-amarelo-verde) para simplificar Deve vir com escalas consistentes (1–5 ou vermelho-amarelo-verde) para simplificar o gerenciamento de feedback . Um modelo robusto permite comparar respostas de diferentes revisores rapidamente e identificar pontos fracos com antecedência

Campos baseados em funções: O modelo deve permitir que você estruture as contribuições das partes interessadas. Permita que os gerentes de projeto avaliem o impacto nos negócios, os engenheiros sinalizem os riscos técnicos e os designers destaquem as questões relacionadas à experiência do usuário — cada uma delas marcada com especificações, casos de uso ou versões de produtos relevantes

Campos de feedback abertos: Devem incluir espaço para citações ou comentários dos usuários para descobrir pontos de atrito que os campos estruturados não detectam e promover melhorias significativas

Critérios relevantes: Um modelo bem estruturado concentra-se no que é realmente importante, não apenas no que é fácil de medir. Seja o potencial Um modelo bem estruturado concentra-se no que é realmente importante, não apenas no que é fácil de medir. Seja o potencial de adoção do produto , o nível de esforço ou o alinhamento estratégico, cada análise deve alimentar a estratégia mais ampla

Visibilidade dos dados: Deve sintetizar as respostas em uma direção clara. Dessa forma, você pode resumir automaticamente os resultados, destacar padrões visualmente e exportar dados facilmente, para que sua equipe possa agir rapidamente sem análise manual

Personalização: Escolha um modelo que se adapte a qualquer fluxo de trabalho de avaliação. Esteja você testando recursos, analisando ferramentas ou coletando feedback pós-lançamento, o layout deve permanecer limpo, fácil de visualizar e reutilizável

Os melhores modelos de avaliação de produtos para coletar e implementar feedback

Tomar decisões sobre produtos sem alinhamento é um caminho rápido para bugs, retrabalho e confusão. É aí que o ClickUp — o aplicativo completo para o trabalho — entra em cena para trazer estrutura, clareza e rapidez ao seu processo de avaliação.

Veja o que Raúl Becerra, gerente de produtos da Atrato, tem a dizer sobre o ClickUp:

Antes, era uma loucura. Nós lançávamos algo e tínhamos que fazer reversões porque o recurso tinha muitos bugs e não era bem planejado. Vimos uma grande redução nos bugs relatados, e o ClickUp nos ajuda a evitar muitos problemas.

Se você está pronto para aumentar a eficiência como a Atrato, os modelos pré-construídos de avaliação de produtos do ClickUp são o lugar perfeito para começar. Vamos explorar nossas principais opções!

1. Modelo de formulário de avaliação de produto do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Faça análises de produtos mais inteligentes e colete informações claras e baseadas em funções com o modelo de formulário de avaliação de produtos do ClickUp

O modelo de formulário de avaliação de produtos do ClickUp ajuda você a capturar e organizar feedbacks críticos sobre os produtos, sem precisar vasculhar cadeias de e-mails ou buscar informações dispersas de vários usuários. Criado com formulários personalizáveis do ClickUp, ele estrutura suas avaliações para refletir as métricas importantes e manter as equipes focadas.

Ele permite adicionar perguntas para o seu caso de uso, marcar respostas por função ou versão do produto e acompanhar insights em visualizações em tempo real, incluindo listas, quadros e muito mais. Este modelo é especialmente útil durante os estágios iniciais do desenvolvimento do produto, quando os ciclos de feedback precisam ser rigorosos e acionáveis.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Reúna feedback baseado em funções de gerentes de projeto, controle de qualidade, design e engenharia, sem precisar lidar com formulários separados

Descubra riscos e oportunidades com pontuação consistente e informações contextuais e qualitativas

Visualize o panorama geral com os painéis integrados do ClickUp , que mostram os dados das respostas aos formulários em um piscar de olhos

🔑 Ideal para: equipes de SaaS que coletam feedback beta estruturado, gerentes de produto que lideram avaliações SWOT ou líderes de controle de qualidade que realizam análises pós-lançamento

2. Modelo de formulário de avaliação de novos produtos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Valide novos conceitos de produtos antes de criá-los — com o modelo de formulário de avaliação de novos produtos do ClickUp

95% dos novos produtos fracassam. E para equipes pequenas que apostam tudo em uma única ideia, o fracasso é o resultado final. Não é surpresa que 92% das startups fechem as portas nos primeiros três anos. É por isso que a validação antecipada é imprescindível.

O modelo de formulário de avaliação de novos produtos do ClickUp ajuda você a testar ideias antes que elas consumam o tempo, o orçamento ou o ímpeto da sua equipe.

Isso ajuda você a coletar informações qualitativas e quantitativas de partes interessadas, clientes e equipes internas, avaliando a viabilidade, a escalabilidade, a adequação ao mercado e os riscos potenciais. Além disso, você pode capturar as primeiras impressões dos testadores para identificar o que entusiasma ou confunde os usuários desde o início.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Avalie várias ideias lado a lado com uma estrutura unificada

Mantenha um registro das avaliações para refinar, revisitar ou defender decisões

Inicie revisões estruturadas instantaneamente usando formulários e visualizações integrados

🔑 Ideal para: Fundadores de startups, equipes de inovação ou estrategistas de produtos que validam novos recursos, ferramentas ou entradas no mercado

💡 Dica profissional: O GenAI proporciona um aumento de 20% a 50% na produtividade das equipes de produtos de software, e o ClickUp Brain leva você até lá com um único comando. Seja para validar um novo recurso ou comparar ideias de produtos, use o ClickUp Brain para estruturar avaliações instantaneamente. Como a IA de trabalho mais completa do mundo, ele tem o contexto dos dados do seu espaço de trabalho e pode fornecer recomendações personalizadas como nenhum outro assistente de IA. Use o ClickUp Brain para mapear avaliações de produtos e feedback de acordo com as necessidades dos usuários

3. Modelo de avaliação heurística do software ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Identifique antecipadamente os obstáculos à experiência do usuário e crie produtos que os usuários adoram — com o modelo de avaliação heurística de software do ClickUp

Quando seu produto parece estar com problemas, mas você não consegue identificar o motivo, é hora de chamar os especialistas. O modelo de avaliação heurística de software do ClickUp oferece à sua equipe uma maneira estruturada de auditar a usabilidade antes que isso prejudique a adoção ou a retenção.

Este modelo, criado com base em princípios comprovados de experiência do usuário, como visibilidade, prevenção de erros e consistência, ajuda você a revisar telas, fluxos e interações. Não é mais necessário aguardar reclamações dos usuários. Identifique atritos e sinalize lacunas antecipadamente. Você também pode classificar os problemas por gravidade para corrigi-los antes do lançamento do produto.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Avalie produtos com confiança usando prompts integrados vinculados a heurísticas de usabilidade

Marque as descobertas por recurso, tela ou fluxo de tarefas para manter as auditorias claras e acionáveis

Colabore perfeitamente entre as equipes de produto, design e desenvolvimento — diretamente no ClickUp

🔑 Ideal para: estrategistas de UX, designers de produtos e equipes ágeis que realizam auditorias de usabilidade antes dos testes de aceitação do usuário ou transferências

4. Modelo de tarefa do formulário de avaliação de software do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme a pesquisa de software em decisões práticas com o modelo de tarefa do formulário de avaliação de software do ClickUp

Avaliar software não é uma tarefa única, é um trabalho em equipe. Você está lidando com demonstrações, feedback, módulos de compra e questões complexas entre departamentos.

O modelo de tarefa do formulário de avaliação de software do ClickUp transforma esse caos em um sistema rastreável. Cada ferramenta se torna uma tarefa, com campos para pontuação, adequação ao caso de uso e alertas. Com esse modelo, você pode inserir notas de teste, marcar revisores e atribuir as próximas etapas em um único hub.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Substitua notas e tópicos dispersos por um centro de avaliação compartilhado

Inclua os departamentos jurídico e financeiro sem precisar solicitar aprovações por e-mail ou perder o controle das versões

Construa sua memória de fornecedores — mantenha avaliações anteriores à mão para renovações, auditorias ou novas propostas

🔑 Ideal para: compradores de SaaS, tomadores de decisão de TI, equipes de operações de produtos e partes interessadas multifuncionais que avaliam novas plataformas

📮 ClickUp Insight: 21% das pessoas afirmam que mais de 80% do seu dia de trabalho é dedicado a tarefas repetitivas. E outras 20% afirmam que as tarefas repetitivas consomem pelo menos 40% do seu dia. Isso representa quase metade da semana de trabalho (41%) dedicada a tarefas que não exigem muito pensamento estratégico ou criatividade (como e-mails de acompanhamento 👀).

5. Modelo de relatório de avaliação do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Resuma as avaliações de produtos e alinhe as decisões com o modelo de relatório de avaliação do ClickUp

Coletar feedback é metade do trabalho. Entender o significado e transformá-lo em uma aceitação confiante? É isso que o modelo de relatório de avaliação do ClickUp simplifica. Ele oferece uma estrutura clara para sintetizar as informações e apresentá-las em um formato fácil de entender e pronto para a tomada de decisões.

Compile as conclusões de testes de produtos, estudos de usabilidade ou avaliações das partes interessadas. Destaque os pontos positivos, saliente os riscos e atribua ações de acompanhamento. Em seguida, partilhe o panorama completo com os decisores num formato criado para retrospetivas, avaliações e planos de ação.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Condense semanas de informações em um resumo pronto para a diretoria

Apoie as recomendações com gráficos, feedback e dados reais dos usuários

Registre o que funcionou, o que não funcionou e o que melhorar no próximo ciclo

🔑 Ideal para: equipes de produto que estão concluindo análises, líderes de controle de qualidade que estão compilando resultados de testes ou gerentes de produto que estão compartilhando insights entre as partes interessadas

🎯 Dica do ClickUp: Use o ClickUp Docs para adicionar contexto ao seu relatório de avaliação — incorpore capturas de tela, citações de usuários ou justificativas de decisões junto com os dados. Isso mantém tudo pesquisável, fácil de analisar e compartilhável entre as equipes.

6. Modelo de matriz de recursos do produto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Traga clareza à priorização de recursos com o modelo de matriz de recursos do produto ClickUp

Um recurso aumenta a retenção. Outro desbloqueia um cliente importante. Um terceiro satisfaz a solicitação mais urgente da equipe de vendas. Mas o que deve ser desenvolvido primeiro — e por quê? O modelo de matriz de recursos do produto ClickUp ajuda você a responder a essa pergunta, sem preconceitos ou esgotamento.

Este modelo pontua os recursos por impacto, urgência, esforço ou alinhamento estratégico em um quadro centralizado. Esteja você moldando um sprint ou apresentando um roteiro, esta matriz revela quais ideias geram valor e quais precisam ser pausadas.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Resolva conflitos internos com pontuação neutra e baseada em critérios

Encontre vitórias rápidas traçando o impacto em relação ao esforço necessário

Vincule as principais escolhas a tarefas, cronogramas e responsáveis, sem desperdício de tempo

🔑 Ideal para: gerentes de produto que lidam com solicitações multifuncionais, profissionais de marketing de produto que elaboram planos de GTM ou equipes de startups que gerenciam roadmaps em rápida evolução

💡 Dica profissional: não deixe sua matriz de recursos ficar obsoleta. Revise as pontuações após cada sprint, lançamento ou mudança importante no feedback dos usuários. As prioridades evoluem, e seu roteiro deve evoluir com elas.

7. Modelo de comparação de software do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Compare ferramentas lado a lado e escolha a mais adequada com o modelo de comparação de software do ClickUp

Ao escolher a ferramenta certa — ou criar uma melhor —, você precisa de mais do que especificações e classificações por estrelas. Você precisa de uma comparação estruturada que mostre onde cada solução se destaca e onde fica aquém das necessidades da sua equipe.

O modelo de comparação de software do ClickUp faz exatamente isso. Você pode usá-lo para realizar análises competitivas ou avaliar ferramentas internas com base em critérios reais do produto. Isso inclui modelos de preços, experiência do usuário, conjuntos de recursos, cobertura de integração e adequação a longo prazo.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Identifique lacunas de recursos comparando seu roteiro com os principais concorrentes

Acelere a seleção de fornecedores com visualizações classificáveis e filtráveis no modo Lista ou Tabela

Documente seu processo de tomada de decisão para futuras auditorias ou transparência da equipe

🔑 Ideal para: equipes de produto, compradores de SaaS e líderes de engenharia que realizam avaliações de software ou pesquisas competitivas

8. Modelo de matriz de Pugh do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Avalie ideias de produtos, compare alternativas e elimine preconceitos com o modelo ClickUp Pugh Matrix

Escolher entre ideias de produtos não deve ser um jogo de adivinhação ou um debate. A Matriz de Pugh oferece à sua equipe uma maneira sistemática de comparar opções em relação a uma linha de base fixa, usando critérios ponderados.

O modelo ClickUp Pugh Matrix coloca essa estrutura em ação. Ele permite que você defina seus critérios de pontuação, atribua pesos a eles e avalie cada opção cientificamente. Depois de escolher o vencedor, transforme-o em uma tarefa do ClickUp, atribua-o e siga em frente — de forma alinhada e sem preconceitos.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Simplifique decisões complexas com um layout de pontuação claro e comparativo

Acelere as avaliações reutilizando estruturas de pontuação em recursos ou sprints

Justifique suas escolhas com um histórico de decisões fácil de apresentar ou revisitar

🔑 Ideal para: gerentes de produto, líderes de design e equipes multifuncionais que comparam recursos de produtos, fluxos de usuários, fornecedores ou prioridades de roadmap

9. Modelo de quadro branco da matriz BCG do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje sua estratégia de produto com o modelo de quadro branco BCG Matrix do ClickUp

As equipes de produto estão constantemente decidindo o que desenvolver, expandir ou descontinuar, e a Matriz BCG ajuda a eliminar o ruído. Desenvolvida inicialmente pelo Boston Consulting Group, essa estrutura estratégica classifica suas ofertas em quatro categorias:

Estrelas (alto crescimento, alta participação no mercado)

Cash Cows (baixo crescimento, alta participação)

Pontos de interrogação (alto crescimento, baixa participação)

Cães (baixo crescimento, baixa participação)

O modelo de quadro branco da matriz BCG do ClickUp dá vida a esse modelo em uma tela interativa.

Com este modelo, você pode mapear recursos, serviços ou linhas de produtos por desempenho e potencial. Em seguida, converta cada nota adesiva em itens de ação, atribua responsáveis e alinhe prioridades, sem precisar trocar de ferramenta.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Avalie a viabilidade do produto usando um modelo de estratégia de negócios comprovado

Visualize seu portfólio em tempo real com quadros brancos baseados em quadrantes

Transforme cada decisão estratégica em uma tarefa do ClickUp com prazos e responsabilidades claras

🔑 Ideal para: Executivos de alto escalão, gerentes de portfólio de produtos, estrategistas de negócios e equipes multifuncionais que gerenciam várias ofertas

🔍 Você sabia? O portfólio da Apple é um exemplo clássico da Matriz BCG em ação. Os iPhones são Estrelas em um mercado de alto crescimento, os MacBooks são Vacas leiteiras estáveis e a Apple TV+ ainda é um Ponto de interrogação. Esse mapeamento ajuda as equipes a decidir onde investir, otimizar ou descontinuar, especialmente ao gerenciar vários produtos simultaneamente.

10. Modelo de pesquisa de feedback sobre produtos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Colete feedback estruturado sobre produtos em pontos de contato importantes usando o modelo de pesquisa de feedback sobre produtos do ClickUp

Lançar um recurso é apenas metade do trabalho — o que realmente importa é como os usuários o experimentam. O modelo de pesquisa de feedback sobre produtos do ClickUp oferece uma maneira rápida e estruturada de coletar essas informações após o lançamento, durante as versões beta ou após qualquer atualização importante.

Este modelo permite enviar pesquisas direcionadas a segmentos específicos de usuários ou momentos específicos da jornada do cliente. A melhor parte? Você pode personalizar perguntas, adicionar escalas de classificação e incluir campos de comentários abertos para capturar dados quantificáveis e contexto qualitativo — tudo em um fluxo de trabalho simplificado.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Personalize pesquisas para recursos específicos, perfis de usuários ou marcos do produto

Filtre as respostas por segmento, versão de lançamento ou tipo de feedback

Transforme respostas de pesquisas em tarefas, itens em atraso ou tópicos de pesquisa instantaneamente

🔑 Ideal para: gerentes de produto, pesquisadores de UX e equipes de crescimento que coletam feedback após lançamentos ou atualizações

🧠 Curiosidade: Na década de 1980, Claes Fornell, o pai da satisfação do cliente, criou o Índice Americano de Satisfação do Cliente ( ACSI ). Foi o primeiro sistema a padronizar o feedback dos clientes em insights comerciais mensuráveis.

11. Modelo de pesquisa de satisfação do cliente do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie as expectativas dos clientes e reduza a rotatividade com o modelo de pesquisa de satisfação do cliente do ClickUp

CSAT, CES e NPS não são apenas números — são sinais que indicam o que os usuários apreciam, o que os frustra e o que pode custar negócios.

O modelo de pesquisa de satisfação do cliente do ClickUp é a ferramenta definitiva para capturar esses sinais em pontos de contato de suporte, integração e produtos. Ele permite que você acompanhe tendências, segmente feedbacks e insira insights diretamente nos fluxos de trabalho de suporte, antes que a rotatividade se torne realidade.

Além disso, com o ClickUp Brain, você pode usar a IA para analisar e resumir respostas de formulários em segundos, sem precisar analisá-las manualmente.

Analise os dados enviados em formulários em tempo real e obtenha insights de IA com o ClickUp Brain

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Analise as tendências de satisfação por estágio do ciclo de vida ou segmento de clientes

Visualize as pontuações de satisfação ao longo do tempo com as visualizações Lista, Quadro ou Painel

Alinhe as equipes mais rapidamente, transformando respostas de pesquisas em tarefas acionáveis e rastreáveis

🔑 Ideal para: equipes de sucesso do cliente, líderes de suporte e profissionais de marketing de produto focados em aumentar os indicadores de fidelidade e a satisfação dos clientes

12. Modelo de formulário de feedback do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Ofereça aos usuários uma maneira fácil de compartilhar ideias, bugs e sugestões para melhorar os produtos usando o modelo de formulário de feedback do ClickUp

Os formulários são a espinha dorsal de qualquer fluxo de trabalho orientado por feedback. Quer você esteja coletando insights de usuários, testadores de controle de qualidade ou representantes de vendas, o desafio é organizar as respostas para que sua equipe possa agir com base nelas.

O modelo de formulário de feedback do ClickUp oferece um canal persistente e sempre ativo para coletar informações ad hoc em todos os pontos de contato do seu produto, suporte e comunidade.

Você pode incorporar este modelo diretamente em seu aplicativo, documentos ou rodapé de e-mail para transformar sugestões dispersas em envios estruturados e rastreáveis. Sejam bugs, solicitações de recursos ou reclamações, todas as respostas são organizadas automaticamente para que sua equipe nunca perca nada ou uma ideia brilhante.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Ofereça aos usuários um espaço simples e sem necessidade de login para relatar bugs, sugerir ideias ou sinalizar problemas

Mantenha um arquivo pesquisável de feedback para organização de backlogs ou pesquisa de usuários

Reduza o tempo perdido classificando feedbacks de caixas de entrada, mensagens diretas ou tickets de suporte

🔑 Ideal para: equipes de produto, gerentes de comunidade e líderes de suporte ao cliente que gerenciam grandes volumes de informações dos usuários

💡 Dica profissional: use os agentes do ClickUp Autopilot para analisar e classificar automaticamente os comentários recebidos sobre os produtos. Em vez de filtrar manualmente longas pesquisas ou tickets de suporte, configure um agente para: Marque temas (por exemplo, “usabilidade”, “desempenho”, “solicitação de novos recursos”)

Priorize por impacto (sinalizando questões críticas em vez de questões secundárias)

Encaminhe tarefas para a equipe certa (UX, engenharia, suporte) Dessa forma, sua equipe de produto obtém insights estruturados em tempo real.

13. Modelo de formulário do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie formulários de avaliação dinâmicos e personalizados com facilidade usando o modelo de formulário do ClickUp

Está realizando um teste de usabilidade? Conduzindo uma revisão de produto pós-sprint? Precisa de feedback estruturado para o lançamento de um recurso? Esqueça as planilhas e comece com o modelo de formulário do ClickUp — seu criador de formulários personalizável e sem código, desenvolvido para fluxos de trabalho de produtos.

Você pode escolher entre menus suspensos, lógica condicional, escalas de classificação e muito mais para criar pesquisas e scorecards personalizados. Além disso, com este modelo, as respostas são sincronizadas instantaneamente com seus quadros do ClickUp, painéis de revisão ou automações — assim, as avaliações fluem para o seu sistema, não para sua caixa de entrada.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Personalize a marca e o tom para combinar com o estilo da sua equipe de produto

Reutilize formulários em sprints, testes ou lançamentos para revisões consistentes

Automatize o encaminhamento de respostas para fluxos de trabalho, painéis de revisão ou tarefas de acompanhamento por meio do ClickUp Automations

🔑 Ideal para: equipes de produto, profissionais de marketing e pesquisadores que criam formulários de avaliação de produtos flexíveis e sem código.

🎯 Dica do ClickUp: Use essas estratégias recomendadas por especialistas para aprimorar seu processo de avaliação de produtos e fazer com que cada análise valha a pena. Defina o que é “bom” antes de começar. Estabeleça critérios claros para experiência do usuário, desempenho e impacto, para que sua equipe não fique adivinhando

Diversifique as avaliações. Envolva design, desenvolvimento, suporte — diferentes funções detectam diferentes problemas

Combine pontuações com histórias. As avaliações servem de referência para o seu produto. Os comentários acrescentam detalhes e explicam o “porquê”

Faça revisões antecipadas e frequentes. Realize avaliações após sprints, betas ou lançamentos de grandes recursos para continuar melhorando

Crie produtos melhores e mais rápidos com o ClickUp

Qual é a diferença entre produtos bons e excelentes? Você adivinhou! Avaliações estruturadas, insights compartilhados e priorização inteligente. Esses modelos do ClickUp oferecem a você o poder de fazer tudo isso — de forma mais rápida, inteligente e sem suposições.

Mas isso é apenas o começo. Com o ClickUp, você pode conectar avaliações a planos de ação, automatizar revisões, acompanhar feedback em tempo real e transformar insights em ação. Da descoberta à entrega, o ClickUp impulsiona cada etapa da jornada do seu produto.

Transforme seu processo de avaliação em uma vantagem competitiva para o seu produto. Comece a usar o ClickUp hoje mesmo!