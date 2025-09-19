15 modelos de orçamento do Notion para acompanhar suas finanças de maneira inteligente

O dinheiro não deveria parecer um chefe para quem você nunca se candidatou a trabalhar, mas, de alguma forma, ainda é ele quem manda.

Para muitos de nós, entre contas inesperadas, assinaturas esquecidas e aqueles gastos extras “só dessa vez”, nosso salário desaparece antes mesmo do mês começar. Não é de se admirar que 77% dos americanos se sintam ansiosos com seu futuro financeiro e 58% digam que o dinheiro controla suas vidas.

É aí que entram os modelos de orçamento do Notion. Essas ferramentas flexíveis e prontas para uso ajudam você a controlar despesas, planejar melhor e responder à velha pergunta: “Para onde foi todo o meu dinheiro?”

Mas será que eles realmente oferecem a clareza de que você precisa? Ou existem alternativas mais eficazes, com estrutura integrada, automação e insights em tempo real? Vamos descobrir! ✅

🧠 Curiosidade: A palavra orçamento vem do latim bulga, que significa “bolsa pequena”. Em 1773, ela evoluiu para um termo financeiro, usado pela primeira vez em The Budget Opened, um panfleto de William Pulteney (um político britânico com influência inicial no planejamento financeiro).

O que torna um modelo de orçamento do Notion bom?

O modelo de orçamento ideal do Notion é simples, flexível e adaptado ao seu estilo de gestão financeira, seja você um estudante com um orçamento apertado, um freelancer com renda variável ou uma família que controla despesas conjuntas.

Algumas das principais coisas a serem observadas incluem:

Personalização: escolha escolha modelos do Notion que se adaptem à sua vida — renomeie categorias, adicione linhas orçamentárias ou remova o que você não precisa. Uma boa configuração deve refletir seu estilo de planejamento orçamentário, não forçá-lo a seguir o estilo de outra pessoa

Visibilidade clara: transforme números confusos em insights significativos. Um ótimo modelo oferece tags codificadas por cores, barras de progresso e visualizações semanais e mensais para ver onde seu dinheiro está agora e para onde está indo

Automação: Esqueça os cálculos manuais. Modelos inteligentes calculam totais, acompanham metas de poupança e atualizam saldos em tempo real, simplificando tudo, desde o orçamento pessoal até Esqueça os cálculos manuais. Modelos inteligentes calculam totais, acompanham metas de poupança e atualizam saldos em tempo real, simplificando tudo, desde o orçamento pessoal até a contabilidade de projetos mais complexos

Lógica integrada: procure modelos com bancos de dados e fórmulas conectados. Eles mantêm suas receitas, despesas e metas financeiras sincronizadas automaticamente, sem a necessidade de conhecimentos de planilhas

Acessibilidade móvel: atualize seu orçamento em qualquer lugar, a qualquer hora. Um layout responsivo e intuitivo permite que você registre despesas na hora, ajuste limites de gastos durante as compras ou verifique seu saldo com uma rápida rolagem da tela

💡 Dica profissional: Orçamento aberto — a tendência de compartilhar publicamente suas metas financeiras — aumenta a responsabilidade e ajuda a reduzir gastos impulsivos. Combine essa mentalidade com o modelo certo e você transformará boas intenções em progresso real e mensurável. Veja como você pode manter um alto nível de responsabilidade com os modelos do ClickUp:

Modelos de orçamento do Nest Notion em resumo

Aqui está uma tabela resumida de todos os modelos de orçamento do Notion que você encontrará neste blog. Como bônus, também incluímos alguns modelos de orçamento do ClickUp para transformar a maneira como você gerencia seu dinheiro.

Os melhores modelos de orçamento do Notion para conferir

Esses modelos de orçamento do Notion prontos para uso foram criados para o controle financeiro na vida real — são simples, personalizáveis e fáceis de atualizar. Se você deseja reduzir gastos, aumentar suas economias ou alcançar estabilidade financeira, há um modelo aqui para apoiar seu próximo passo.

1. Modelo de planejador Notion Budget 101

via Notion

Começar um orçamento pode ser intimidante — por onde começar? O Modelo de Planejador Orçamentário 101 do Notion oferece um plano prático desde o primeiro dia, aplicando a regra 50/30/20 para dividir sua renda entre itens essenciais, escolhas de estilo de vida e economias.

Sua grade mensal mostra todo o seu panorama financeiro de uma só vez, facilitando a identificação de gastos excessivos, o estabelecimento de limites realistas e os ajustes conforme as mudanças na vida. Desde a criação de um fundo de emergência até a redução de gastos extras, este modelo torna o orçamento simples e viável.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Defina limites de gastos realistas e metas financeiras com orientações guiadas

Centralize todas as receitas e despesas para obter uma visão geral mensal clara

Mantenha-se motivado com uma seção dedicada a metas de poupança e planos de grandes investimentos

🔑 Ideal para: Estudantes, freelancers ou profissionais que procuram um ponto de partida prático e sem complicações para planejar orçamentos e gerenciar dinheiro.

🔎 Você sabia? A regra 50/30/20 é uma estratégia infalível para um orçamento sem estresse e de alto impacto. Ela divide sua renda em 50% para necessidades, 30% para desejos e 20% para poupança ou dívidas, para que cada centavo seja usado com um propósito.

2. Modelo de planejador de orçamento do Notion

via Notion

O Modelo de Planejador de Orçamento do Notion adota uma abordagem mais suave e focada no estilo de vida para a gestão financeira. Sua estética em tons pastéis e grades organizadas tornam-no convidativo para uso, enquanto seu acompanhamento diário e semanal mantém você atento aos seus gastos sem a pressão de estruturas rígidas.

Ele foi projetado para verificações consistentes que ajudam você a criar hábitos sustentáveis. Você pode personalizar categorias para o que é mais importante, como autocuidado, viagens ou projetos criativos, e planejar necessidades imediatas e metas de longo prazo em um só lugar.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe as despesas por categoria e identifique facilmente para onde seu dinheiro está indo

Preveja suas economias usando um formato simples de receita x custo

Crie hábitos orçamentários consistentes de maneira suave e acessível

🔑 Ideal para: estudantes com inclinação para o design, profissionais criativos ou usuários focados no bem-estar que desejam uma maneira tranquila e visualmente atraente de gerenciar suas finanças.

3. Modelo de controle de finanças pessoais do Notion

via Notion

O Modelo de Acompanhamento de Finanças Pessoais do Notion dá ao seu orçamento um cérebro próprio. Ele atualiza automaticamente as entradas à medida que você registra receitas ou despesas, sincroniza categorias e gera resumos claros. O resultado? Você obtém registros organizados e prontos para auditoria sem o incômodo manual.

Ele até mesmo o incentiva a reservar dinheiro para impostos sobre fontes de renda relevantes, oferecendo uma visão realista de seus ganhos reais. Com tudo acompanhado em um único sistema, você pode analisar tendências, manter um diário financeiro organizado e tomar decisões informadas com confiança.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Automatize entradas tediosas para recuperar horas todos os meses

Esteja sempre pronto para auditorias com registros cronológicos e tags sincronizadas

Obtenha instantâneos dinâmicos da saúde financeira por meio de resumos gerados automaticamente

🔑 Ideal para: Freelancers, consultores e trabalhadores temporários que precisam de um acompanhamento financeiro consistente e de baixa manutenção, com atualizações em tempo real.

4. Modelo de controle de orçamento do Notion

via Notion

Este modelo de controle de orçamento do Notion oferece um painel intuitivo para planejar categorias de receitas e despesas mensais. À medida que você insere seus valores, ele calcula e exibe automaticamente seu orçamento restante em tempo real, para que você sempre saiba exatamente quanto ainda tem disponível.

Com indicadores integrados, ele sinaliza imediatamente gastos excessivos ou insuficientes, ajudando você a manter a disciplina financeira sem precisar mergulhar em planilhas. Cada mês tem sua própria guia com bancos de dados vinculados para manter os orçamentos anteriores organizados e acessíveis. Além disso, você pode adicionar facilmente categorias personalizadas ou ajustar fontes de renda.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Veja rapidamente a comparação entre receitas e despesas mensais

Personalize categorias para trabalhos extras, contas ou metas de poupança

Visualize fundos transferidos e metas não atingidas com atualizações simples do saldo

🔑 Ideal para: Profissionais ocupados que precisam de uma visão geral rápida a cada mês e querem um rastreador de orçamento descomplicado em que possam confiar.

5. Modelo de orçamento mensal do Notion

via Notion

O Modelo de Orçamento Mensal do Notion é um rastreador de despesas minimalista projetado para pessoas que planejam ciclos financeiros mensais — salários, contas e despesas recorrentes. Ele separa os custos fixos dos variáveis, dando a você uma visão do que é inegociável e do que você pode ajustar.

Com seu sistema de reinicialização mensal, você pode atualizar categorias no início de cada ciclo, definir novas metas e comparar os gastos planejados com os reais. É uma maneira simplificada de manter o controle e a estabilidade financeira, independentemente das surpresas que surgirem.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Preveja o fluxo de caixa mapeando as despesas recorrentes em relação à receita esperada

Analise as mudanças mês a mês para identificar padrões no comportamento de gastos

Priorize os pagamentos essenciais antes de alocar fundos para categorias flexíveis

🔑 Ideal para: Freelancers ou profissionais preocupados com o orçamento que desejam um rastreador de despesas mensais simples para equilibrar a renda mensal, as saídas e as metas financeiras.

6. Modelo de orçamento universitário do Notion

via Notion

A faculdade não é apenas aulas e provas — é seu primeiro teste real em gerenciamento financeiro. O Modelo de Orçamento para Faculdade do Notion oferece uma maneira simples de controlar tudo, desde despesas grandes, como mensalidades, assinaturas e aluguel, até pequenas despesas diárias que rapidamente se acumulam.

Em vez de apenas acompanhar números, ele ajuda você a conectar seus gastos às suas prioridades. Ao classificar as despesas em categorias claras, você pode identificar padrões, fazer escolhas mais inteligentes e começar a construir hábitos financeiros que o prepararão para a independência após a faculdade.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Categorize os custos em despesas essenciais, relacionadas à escola e estilo de vida

Planeje semestre a semestre com seções de orçamento versus gastos reais

Fique por dentro dos prazos e das despesas acadêmicas recorrentes

🔑 Ideal para: Estudantes universitários que estão gerenciando suas finanças pela primeira vez e precisam de uma maneira estruturada e sem estresse de se manterem responsáveis.

💡 Dica profissional: Orçar não significa restrições, mas sim liberdade. O Departamento de Educação dos EUA recomenda estes hábitos para esticar o seu orçamento de estudante: Acompanhe todas as despesas, mesmo as mais pequenas. Aquele café com leite diário ou a viagem de carona compartilhada podem afetar rapidamente o seu saldo ☕

Saiba distinguir entre necessidades e desejos. Pague as mensalidades, o aluguel e o transporte antes de fazer gastos flexíveis 🎯

Divida sua renda mensal — defina limites semanais de gastos para que seus fundos durem 📆

7. Modelo Notion Budget Tracker (com gráficos)

via Notion

Os orçamentos só fazem sentido quando você consegue ver a história por trás dos números. O Modelo Notion Budget Tracker (com gráficos) sincroniza-se com o Notion2Charts para transformar seus dados em gráficos de barras, gráficos de linhas e gráficos de rosca claros, transformando números estáticos em uma imagem clara de para onde seu dinheiro está indo e por quê.

À medida que você registra as despesas, seus dados são atualizados automaticamente em tempo real. Isso facilita identificar padrões de gastos excessivos, comparar categorias e acompanhar o progresso em direção às suas metas de poupança. É um orçamento com contexto, transformando números brutos em insights que levam a decisões financeiras mais inteligentes.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Filtre por período para comparar padrões de gastos mês a mês

Identifique picos em categorias (como refeições fora de casa ou entregas) com gráficos codificados por cores

Vincule recursos visuais às metas para que seu orçamento permaneça alinhado e intencional

🔑 Ideal para: usuários orientados por dados e pensadores visuais que desejam uma visão geral de onde seu dinheiro está indo — e por que isso é importante.

8. Modelo de poupança do Notion

via Notion

Este Modelo de Poupança do Notion concentra-se no que a maioria das pessoas ignora: metas de poupança. Quer esteja a preparar-se para despesas de emergência ou investimentos futuros, ele ajuda-o a atualizar o seu saldo, atribuir fundos a "categorias" e saber exatamente o quão perto está de cada meta.

E isso não é tudo! Ele vai além do controle, conectando suas economias às suas prioridades. A análise visual destaca quais metas estão totalmente financiadas, quais precisam de mais atenção e orienta você sobre onde sua próxima contribuição terá maior impacto.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Divida suas economias em metas de curto e longo prazo com categorias personalizadas flexíveis

Defina metas de financiamento para comemorar o progresso e manter a motivação ao longo do caminho

Analise os padrões de contribuição para ajustar como e quando você economiza

🔑 Ideal para: poupadores orientados por metas ou casais que planejam metas compartilhadas, como casamento, viagem ou compra de casa, sem comprometer o essencial.

9. Modelo de orçamento diário do Notion

via Notion

Quer acompanhar todas as suas despesas sem esperar pela revisão do final do mês? O Modelo de Orçamento Diário do Notion foi criado para o seu dia a dia, com uma visão em tempo real do seu saldo, gastos e ganhos — atualizado semanal e mensalmente.

Ele ajuda você a gerenciar as pequenas coisas que se acumulam, seja para dividir contas, controlar o dinheiro do bolso ou lidar com hábitos diários. Categorias predefinidas para refeições, entretenimento e itens essenciais mantêm seu orçamento claro, enquanto botões de ação rápida facilitam o registro de despesas, receitas ou assinaturas.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Defina limites de gastos diários, semanais e mensais por categoria para um controle mais rigoroso

Registre despesas e receitas instantaneamente com botões de um clique

Acompanhe custos recorrentes, como assinaturas ou contas, para evitar surpresas

🔑 Ideal para: Qualquer pessoa que procure um modelo de orçamento do Notion sem complicações — para acompanhar fontes de renda, gastos e progresso em tempo real.

10. Modelo de controle de dívidas do Notion

via N o ção

O Modelo de Acompanhamento de Dívidas do Notion foi criado para uma gestão de dívidas mais inteligente. Ele oferece uma interface intuitiva para registrar pagamentos e acompanhar prazos de liquidação, seja para gerenciar cartões de crédito, empréstimos estudantis ou hipotecas.

Fórmulas inteligentes e automações atualizam automaticamente seus saldos restantes, datas de vencimento futuras e cronogramas de pagamento à medida que você registra os pagamentos de dívidas. Visualizações personalizadas ajudam você a priorizar o que pagar primeiro, mantendo você focado e motivado em seu caminho para se livrar das dívidas.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Calcule automaticamente saldos, juros e próximas datas de pagamento com lógica inteligente

Classifique as dívidas por diferentes categorias — urgência, taxa de juros ou credor — para manter uma estratégia

Defina metas financeiras e crie um ritmo de pagamento realista ao longo do tempo

🔑 Ideal para: Jovens profissionais ou recém-formados que gerenciam empréstimos estudantis, cartões de crédito e EMIs, que desejam se manter organizados e quitar suas dívidas mais rapidamente.

11. Modelo de planejador de orçamento de viagem do Notion

via Notion

As viagens podem ficar caras rapidamente — taxas ocultas, planos espontâneos e mudanças de última hora somam-se rapidamente. O Modelo de Planejador de Orçamento de Viagem do Notion vem com categorias predefinidas (voos, alimentação, hospedagem e atividades) para que você saiba exatamente quanto orçamento alocar antes mesmo de fazer as malas.

À medida que você registra os gastos, os totais são atualizados em tempo real, mostrando o que resta em cada categoria e ajudando você a se ajustar em tempo real. É um sistema simples e personalizável que mantém suas finanças sob controle sem comprometer as experiências que tornam a viagem memorável.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Use categorias predefinidas para planejar de forma inteligente e evitar custos ocultos

Compare os gastos projetados com os reais para controlar os gastos excessivos no meio da viagem

Mantenha um registro contínuo das despesas para facilitar a análise e o planejamento pós-viagem

🔑 Ideal para: Nômades digitais, casais que planejam orçamentos de viagem compartilhados ou viajantes individuais que procuram uma maneira elegante e prática de controlar as despesas das férias.

🔎 Você sabia? As despesas com viagens nos Estados Unidos devem chegar a US$ 1,22 trilhão até 2027. Com tanto movimento (e dinheiro), um orçamento inteligente é essencial para manter suas aventuras emocionantes e financeiramente sob controle.

12. Modelo de acompanhamento de pagamentos de contas do Notion

via Notion

Quando as contas se acumulam — aluguel, Wi-Fi, telefone, serviços públicos, streaming, seguro — é fácil perder o controle do que foi pago, está pendente ou está atrasado. O Modelo de acompanhamento de pagamentos de contas do Notion centraliza todos os seus pagamentos em um só lugar, ajudando você a manter o controle e evitar surpresas.

Seu layout baseado em calendário permite registrar datas de vencimento, marcar pagamentos como liquidados e categorizar despesas por tipo ou urgência. Você pode filtrar por status ou ciclo de faturamento para ver rapidamente o que precisa de atenção e usar indicadores visuais para evitar prazos perdidos ou multas por atraso.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe pagamentos recorrentes e pontuais em um painel simplificado

Classifique as contas por prioridade ou categoria para gerenciar o fluxo de caixa de forma mais eficaz

Mantenha um histórico atualizado dos pagamentos anteriores para facilitar a consulta e a prestação de contas

🔑 Ideal para: Colegas de quarto ou famílias que dividem despesas e precisam lidar com várias assinaturas, contas de serviços públicos e pagamentos de aluguel, mas querem manter tudo sincronizado e sem estresse.

13. Modelo de controle financeiro empresarial do Notion

via Notion

Conhecer seus números é uma coisa, entender o que eles significam para o seu negócio é outra. O Modelo de Acompanhamento Financeiro Empresarial do Notion transforma transações brutas em insights claros e acionáveis sobre lucros, orçamentos e fluxo de caixa para ajudá-lo a tomar decisões mais inteligentes.

Ele combina três bancos de dados vinculados — transações, categorias e resumos mensais — para que você possa registrar todas as transações, acompanhar os orçamentos por categoria e obter uma leitura instantânea dos seus lucros. Com comparações integradas entre orçamento e real e acompanhamento do progresso, você sempre saberá exatamente qual é a situação financeira da sua empresa.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Filtre transações por cliente, projeto ou categoria para identificar rapidamente trabalhos lucrativos

Identifique tendências de fluxo de caixa e padrões de lucro usando resumos visuais simples

Refine os orçamentos com comparações em tempo real entre o desempenho planejado e o real

🔑 Ideal para: Empreendedores individuais, criadores digitais e proprietários de pequenas empresas que desejam uma maneira descomplicada de obter visibilidade do fluxo de caixa e tomar decisões financeiras baseadas em dados.

14. Modelo de planejador de orçamento doméstico do Notion

via Notion

Gerenciar o orçamento doméstico significa alinhar prioridades, gerenciar contas compartilhadas e planejar metas familiares. E quando todos têm hábitos de consumo diferentes, as coisas ficam complicadas rapidamente. O Modelo de Planejador de Orçamento Doméstico do Notion cria um sistema único e transparente para que todos saibam exatamente para onde o dinheiro está indo.

Seus painéis baseados em categorias permitem atribuir despesas a membros da família ou grupos de gastos, garantindo total transparência. Além disso, você pode acompanhar o progresso em direção a metas compartilhadas, como economias para reformas ou grandes compras, sem precisar usar várias ferramentas.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Divida as despesas em categorias fixas, flexíveis e compartilhadas para maior clareza

Destaque gastos excessivos ou oportunidades de economia com dicas visuais fáceis de ler

Planeje com antecedência definindo limites mensais e acompanhando o progresso em direção às metas da família

🔑 Ideal para: Famílias ou casais que moram juntos e gerenciam despesas compartilhadas e desejam um sistema mais organizado e transparente para controlar as finanças domésticas.

15. Modelo de orçamento para eventos do Notion

via Notion

Os orçamentos de eventos podem sair do controle rapidamente — mudanças de fornecedores de última hora, atrasos nos pagamentos e mudanças nas prioridades podem arruinar seu plano. O Modelo de Orçamento para Eventos do Notion oferece um plano financeiro estruturado para manter todos os detalhes sob controle, do início ao fim.

Ele é dividido em quatro seções — Informações do projeto, Finanças, Acompanhamento e Encerramento — para que você possa acompanhar seu orçamento em relação aos gastos reais e analisar o que funcionou (e o que não funcionou) para tornar o próximo evento ainda mais tranquilo. Com tabelas personalizáveis e rastreadores visuais, manter-se dentro do orçamento se torna muito menos estressante.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Organize os detalhes do evento e as finanças em seções dedicadas para maior clareza

Acompanhe as despesas em relação ao seu orçamento em tempo real para evitar gastos excessivos

Documente conclusões e aprendizados financeiros para eventos futuros

🔑 Ideal para: Organizadores de eventos, coordenadores ou qualquer pessoa que organize eventos e precise de uma ferramenta de orçamento estruturada e detalhada para gerenciar as finanças de forma eficaz.

Limitações do Notion

Os modelos do Notion são um ótimo ponto de partida, mas começam a aparecer falhas quando o planejamento orçamentário ou o fluxo de trabalho da equipe se tornam mais complexos.

Veja o que você deve observar:

Configuração demorada : mesmo os modelos pré-construídos exigem ajustes significativos. De fórmulas a bancos de dados vinculados e visualizações filtradas, espere uma curva de aprendizado íngreme se quiser mais do que um rastreador estático

Integrações limitadas : o Notion não se conecta nativamente a aplicativos bancários ou ferramentas de contabilidade. Precisa de sincronização em tempo real? Você precisará de plug-ins externos ou atualizações manuais para preencher essa lacuna

Falta de painéis em tempo real : não há gráficos ou resumos financeiros integrados. Para visualizar padrões de gastos ou o progresso das economias, você terá que criar do zero — ou pagar por ferramentas como o Notion2Charts

Tarefas recorrentes manuais : Quer que seu orçamento seja redefinido todos os meses? Ou registrar contas automaticamente? O Notion não possui lógica recorrente, então essas rotinas se tornam uma tarefa repetitiva

Colaboração básica em equipe: o plano gratuito do Notion oferece controle limitado sobre permissões, aprovações ou rastreamento de versões. Isso é um obstáculo para equipes em crescimento que gerenciam orçamentos compartilhados

Entender as experiências reais dos usuários é fundamental antes de se comprometer com qualquer ferramenta. Verificamos as discussões no G2 e no Reddit para ver o que a comunidade pensa sobre os modelos do Notion — e aqui está o que descobrimos:

Um usuário do G2 apontou dificuldades de personalização:

O Notion pode ser tedioso para usuários que não têm paciência para programar. Mesmo com os modelos disponíveis, é preciso pensar criticamente para ajustá-los às suas próprias necessidades.

O Notion pode ser tedioso para usuários que não têm paciência para programar. Mesmo com os modelos disponíveis, é preciso ter senso crítico para ajustá-los às suas próprias necessidades.

Outro usuário do Reddit levantou preocupações sobre a complexidade dos modelos:

A maioria dos modelos é tão simples que você mesmo poderia tê-los criado ou tão cheios de recursos que você acaba excluindo metade deles.

A maioria dos modelos é tão simples que você mesmo poderia tê-los criado, ou tão cheios de recursos que você acaba excluindo metade deles.

Modelos alternativos de orçamento do Notion

Então, como superar esses desafios? A resposta está em encontrar alternativas ao Notion mais flexíveis e dinâmicas, que combinem estrutura com eficiência.

É aí que entra o ClickUp —o aplicativo completo para o trabalho—! Ele oferece clareza, criatividade, rapidez e automação inteligente para o acompanhamento do seu orçamento, algo que muitas vezes falta no Notion.

Com modelos personalizáveis, painéis em tempo real e integrações nativas, o ClickUp torna o orçamento perfeito, seja você gerenciando finanças pessoais ou operando negócios em grande escala.

Vamos mergulhar e encontrar a opção perfeita para suas necessidades orçamentárias!

1. Modelo de orçamento simples do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe de forma mais inteligente com o modelo de orçamento simples do ClickUp — o seu caminho mais rápido para uma melhor gestão financeira

Fazer um orçamento não deve ser como tentar organizar uma pilha de recibos. No entanto, para 73% das pessoas, a gestão financeira é o principal fator de estresse. O modelo de orçamento simples do ClickUp muda essa realidade, transformando o caos financeiro em um espaço de trabalho visual e simplificado que você vai querer usar.

Você pode marcar custos fixos e variáveis, automatizar lembretes e alternar facilmente entre visualizações, tudo em um só lugar. Integrado ao seu espaço de trabalho ClickUp existente, este modelo faz com que o orçamento pareça menos uma tarefa árdua e mais um progresso.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Alterne entre as visualizações Lista, Quadro ou Calendário para se adequar ao seu estilo de orçamento

Acompanhe as metas visualmente usando barras de progresso integradas, totais e detalhamentos mensais

Automatize lembretes para contas recorrentes, registro de renda ou verificações de poupança

🔑 Ideal para: Freelancers, estudantes ou famílias pequenas que desejam uma ferramenta poderosa e descomplicada para controlar as finanças diárias.

📣 Opinião do cliente: Veja o que um avaliador do G2 tem a dizer: O ClickUp oferece flexibilidade incomparável com visualizações personalizáveis (lista, quadro, Gantt, calendário), automações poderosas e documentos, metas e controle de tempo integrados — tudo em um único espaço de trabalho. Ele centraliza a colaboração da equipe e o gerenciamento de projetos, permitindo substituir várias ferramentas, como Trello, Asana e Notion, por um sistema coeso. O ClickUp oferece flexibilidade incomparável com visualizações personalizáveis (lista, quadro, Gantt, calendário), automações poderosas e documentos, metas e controle de tempo integrados — tudo em um único espaço de trabalho. Ele centraliza a colaboração da equipe e o gerenciamento de projetos, permitindo substituir várias ferramentas, como Trello, Asana e Notion, por um sistema coeso.

2. Modelo de orçamento de marketing do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mapeie cada dólar da campanha (do conceito ao ROI) com o modelo de orçamento de marketing do ClickUp

Surpreendentemente, 26% dos gastos com marketing são desperdiçados todos os anos. Isso não é apenas ineficiência, é uma oportunidade perdida. O modelo de orçamento de marketing do ClickUp ajuda você a recuperar seu ROI, vinculando cada real a resultados que importam.

Planeje orçamentos por canal, visualize gastos trimestrais e alinhe os custos da campanha com marcos de conversão usando os painéis integrados do ClickUp. Além disso, conecte-se ao ClickUp Goals para vincular diretamente cada custo aos KPIs rastreados que são importantes para o seu diretor de marketing.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Visualize os gastos em relação aos resultados usando painéis de orçamento e desempenho

Alinhe as metas de marketing com as despesas rastreadas para garantir que o dinheiro impulsione o crescimento

Comunique os resultados facilmente com relatórios que esclarecem o desempenho para as partes interessadas

🔑 Ideal para: líderes de marketing, estrategistas de conteúdo ou equipes de agências que equilibram várias campanhas em diferentes plataformas.

📮 ClickUp Insight: 78% dos participantes da nossa pesquisa fazem planos detalhados como parte de seus processos de definição de metas. No entanto, surpreendentemente, 50% não acompanham esses planos com ferramentas dedicadas. Com o ClickUp, você converte metas em tarefas acionáveis de maneira integrada, permitindo que você as conquiste passo a passo. Além disso, nossos painéis sem código fornecem representações visuais claras, mostrando seu progresso e dando a você mais controle e visibilidade sobre seu trabalho. Porque “esperar pelo melhor” não é uma estratégia confiável. 💫 Resultados reais: os usuários do ClickUp relatam ser capazes de assumir cerca de 10% mais trabalho sem se esgotarem.

3. Modelo de orçamento de projeto do ClickUp com WBS

Obtenha um modelo gratuito Transforme projetos complexos em marcos controlados pelo orçamento com o modelo de orçamento de projeto do ClickUp com WBS

Os projetos raramente ultrapassam o orçamento da noite para o dia — são os pequenos erros que se acumulam. A solução? Uma Estrutura de Divisão do Trabalho (WBS) que transforma metas gerais em partes acionáveis e com custos definidos. O modelo de orçamento de projeto do ClickUp com WBS oferece uma visão geral de todas as tarefas, marcos e valores.

Criado para oferecer clareza e controle, ele ajuda você a visualizar os custos em cada fase, acompanhar os gastos em tempo real e evitar surpresas financeiras, sem a sobrecarga de planilhas.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Organize o escopo em pacotes de trabalho com custos usando listas aninhadas e visualizações hierárquicas

Vincule os orçamentos das tarefas aos resultados reais usando os campos nativos de controle de tempo e custos

Crie relatórios visuais de consolidação de orçamento para executivos, patrocinadores ou equipes financeiras — instantaneamente

🔑 Ideal para: PMOs, equipes de construção ou consultores que gerenciam projetos detalhados e em várias etapas com acompanhamento rigoroso do orçamento.

4. Modelo de orçamento empresarial do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Domine seu fluxo de caixa e construa finanças mais inteligentes e sólidas com o modelo de orçamento empresarial do ClickUp

82% das falências de empresas não têm a ver com lucro, mas com fluxo de caixa. Se seus departamentos estiverem trabalhando de forma isolada, mesmo uma receita saudável pode se transformar em caos. O modelo de orçamento empresarial do ClickUp consolida todas as equipes em uma única visão financeira compartilhada.

Segmente a receita por departamento ou iniciativa, defina previsões contínuas e acompanhe o desempenho com painéis em tempo real. Projetada para todos os tipos de equipes, não apenas para profissionais de finanças, esta ferramenta de orçamento de projetos transforma a supervisão financeira em uma vantagem comercial integrada.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Preveja o fluxo de caixa e a receita em sincronia com as visualizações em nível de departamento

Use alertas visuais para identificar gastos excessivos e redirecionar fundos antecipadamente

Conecte-se a ferramentas como QuickBooks ou CRMs para sincronizações de orçamento mais fáceis

🔑 Ideal para: Fundadores de startups, diretores de operações ou gerentes financeiros que desejam visibilidade total do orçamento, sem a sobrecarga de sistemas empresariais complexos.

5. Modelo de orçamento para eventos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Realize eventos impecáveis sem suposições financeiras usando o modelo de orçamento para eventos do ClickUp

Grande ou pequeno, todo evento é um equilíbrio entre visão e orçamento. De cotações de fornecedores e depósitos de locais a custos de marketing e surpresas de última hora, é muito fácil gastar demais ou perder pagamentos importantes.

O modelo de orçamento para eventos do ClickUp simplifica o processo. Seja para organizar uma conferência, lançamento de produto ou reunião externa da equipe, esse modelo permite acompanhar todos os custos, fazer ajustes em tempo real e alinhar seus gastos com as metas do evento.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Filtre as despesas do evento por categoria, fase ou prioridade para manter o foco em todas as etapas do planejamento

Compare os gastos projetados com os reais usando os rastreadores de variação integrados

Crie resumos orçamentários pós-evento que destaquem o ROI e áreas de melhoria futura

🔑 Ideal para: Organizadores de eventos, equipes de marketing ou gerentes de escritório que coordenam eventos internos ou públicos, especialmente quando há vários fornecedores e orçamentos envolvidos.

🔎 Você sabia? 86,4% dos organizadores de conferências planejam realizar mais eventos presenciais este ano. Com custos crescentes e prazos mais apertados, um modelo de orçamento inteligente é sua arma secreta para organizar rapidamente, gastar com sabedoria e realizar eventos perfeitos.

6. Modelo de gerenciamento de projetos orçados do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe os orçamentos enquanto controla as tarefas com o modelo de gerenciamento de projetos orçamentados do ClickUp

Por que tantos projetos ultrapassam o orçamento? As equipes muitas vezes perseguem prazos e entregas sem considerar o impacto dos custos em tempo real. O modelo de gerenciamento de projetos orçados do ClickUp preenche essa lacuna, incorporando informações orçamentárias em tempo real diretamente em seu fluxo de trabalho.

Ele traz visibilidade orçamentária para cada tarefa, controla os gastos de recursos à medida que você avança e mostra instantaneamente o impacto financeiro das mudanças no escopo ou no cronograma do projeto. Com insights orçamentários em tempo real no nível da tarefa, você pode corrigir o curso antecipadamente, antes que pequenos excedentes se tornem grandes contratempos.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Marque os custos por tarefa e fase para obter visibilidade precisa do orçamento

Identifique excedentes antecipadamente com dados de gastos em tempo real vinculados ao andamento do projeto

Concentre-se em tarefas de alto impacto que agreguem valor dentro do seu orçamento

🔑 Ideal para: Gerentes de projeto ou equipes que utilizam muitos recursos, lidam com orçamentos restritos e entregas complexas e precisam de visibilidade total dos custos, do progresso e das prioridades.

💡 Dica profissional: antes de começar, use o método MoSCoW —deve ter, deveria ter, poderia ter, não terá—para alinhar as principais prioridades com as partes interessadas. Isso ajuda a evitar o aumento do escopo, eliminar o que não é essencial e concentrar seu orçamento no que realmente gera resultados.

7. Modelo de gerenciamento de custos de projetos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe cada centavo com clareza usando o modelo de gerenciamento de custos de projetos do ClickUp

Quando os custos de um projeto disparam, geralmente não se trata de uma grande despesa, mas sim de centenas de pequenas despesas que passam despercebidas. O modelo de gerenciamento de custos de projetos do ClickUp ajuda você a identificar e documentar todos os custos, até mesmo no nível das tarefas.

Projetado para estar pronto para auditorias, este modelo controla estimativas, aprovações e valores reais em cada etapa. Seja para gerenciar equipes internas ou faturar clientes, ele oferece rastreabilidade financeira do início ao fim.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe os custos por entrega usando tabelas aninhadas e atualizações em tempo real

Adicione pontos de verificação de aprovação para gerenciar o escopo e o aumento de custos

Compartilhe relatórios transparentes e prontos para os clientes para manter a confiança e a precisão

🔑 Ideal para: PMOs, controladores de custos ou agências que gerenciam projetos faturáveis em equipes complexas.

8. Modelo de proposta de orçamento do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie orçamentos convincentes e prontos para os clientes com o modelo de proposta de orçamento do ClickUp

Qual é a diferença entre fechar um negócio e perdê-lo? Muitas vezes, não é o preço, mas a forma como você o apresenta. O modelo de proposta orçamentária do ClickUp ajuda você a transformar números em narrativas, apresentando seus preços de uma forma que não seja apenas clara, mas também atraente.

Este modelo ajuda você a elaborar propostas refinadas com detalhamentos, chamadas de ROI e opções de preços em níveis que facilitam a tomada de decisão dos clientes. Ele foi projetado para ajudar você a vender o valor por trás de cada item, protegendo suas margens.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Use visualizações de propostas pré-criadas para manter as conversas com os clientes focadas e objetivas

Adicione botões, notas e comentários para orientar os clientes em itens complexos durante revisões ao vivo

Duplique e personalize propostas para vários clientes sem precisar começar do zero

🔑 Ideal para: Consultores, agências e freelancers que precisam apresentar orçamentos de projetos que obtenham a aprovação do cliente, mantendo operações lucrativas.

9. Modelo de relatório de despesas mensais do ClickUpe

Obtenha um modelo gratuito Revele padrões de gastos ocultos com o modelo de relatório de despesas mensais do ClickUp

A maioria das pessoas subestima seus gastos mensais — um ponto cego que leva ao aumento das dívidas e ao não cumprimento das metas financeiras. O modelo de relatório de despesas mensais do ClickUp ajuda você a focar em seus hábitos de consumo reais.

Seja para gerenciar uma casa, acompanhar reembolsos da equipe ou tentar cancelar assinaturas indesejadas, este modelo ajuda você a registrar todas as despesas, identificar padrões com clareza e planejar com mais eficácia com insights mensais.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Divida os gastos por dia, semana ou categoria com recursos visuais gerados automaticamente

Monitore as mudanças mensais com gráficos de tendências integrados que sinalizam picos ou quedas

Exporte relatórios limpos e prontos para revisão em segundos para reembolsos ou análises

🔑 Ideal para: Profissionais ocupados, líderes de equipe que registram despesas compartilhadas ou qualquer pessoa que esteja tentando quebrar o ciclo de “para onde foi meu dinheiro?”.

10. Modelo de relatório orçamentário do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie relatórios financeiros profissionais para as partes interessadas e tomadores de decisão com o modelo de relatório orçamentário do ClickUp

Apenas 21% dos diretores financeiros ou tomadores de decisões financeiras compreendem totalmente os relatórios de inteligência que recebem. Por quê? A maioria dos relatórios apresenta números sem explicar o que é importante.

O modelo de relatório orçamentário do ClickUp ajuda você a transformar dados financeiros densos em relatórios claros e narrativos que mostram não apenas o que mudou, mas também por quê. Automatize a entrega, personalize as informações de acordo com o público e mantenha seus relatórios alinhados com a marca e precisos.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Combine gráficos financeiros com notas contextuais para explicar decisões, riscos ou resultados

Automatize relatórios semanais ou mensais para simplificar as atualizações executivas

Personalize relatórios por público-alvo — equipes financeiras, investidores ou líderes multifuncionais

🔑 Ideal para: gerentes financeiros, consultores que lidam diretamente com clientes ou líderes operacionais que precisam transformar dados brutos do orçamento em relatórios baseados em insights — rapidamente.

11. Modelo de gestão financeira do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Centralize todo o seu ecossistema financeiro em um espaço de trabalho unificado usando o modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp

Gerenciar as finanças entre clientes, projetos e categorias pode se tornar complicado rapidamente, especialmente sem uma equipe financeira dedicada. O modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp oferece um centro de comando centralizado para acompanhamento de orçamento, aprovações e relatórios de desempenho.

Você pode marcar transações, agrupar despesas por cliente ou tipo de custo e acompanhar o fluxo de caixa entre as equipes. Os gatilhos inteligentes avisam quando os gastos saem do curso, antes que se tornem um problema.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Monitore os gastos em todos os departamentos com painéis agrupados e filtrados

Conecte tarefas a pontos de verificação financeiros, como revisões de faturas ou ciclos de pagamento

Use rollups e fórmulas para calcular totais em tempo real, sem necessidade de inserção manual

🔑 Ideal para: Proprietários de pequenas empresas, startups ou equipes com poucos recursos financeiros que gerenciam orçamentos fragmentados em várias iniciativas.

👏 História de sucesso: A equipe de marketing da Finastra enfrentou um desafio familiar: ferramentas dispersas, orçamentos isolados e execução lenta do GTM. Ao consolidar os fluxos de trabalho com o ClickUp, eles obtiveram clareza no planejamento financeiro, na coordenação de campanhas e na colaboração da equipe. Veja como: aumento de 30% na eficácia da colaboração entre as equipes de orçamento e execução

aumento de 40% na eficiência de entrada no mercado (GTM)

Inovação mais rápida com melhor alinhamento entre os responsáveis pelo orçamento e os líderes de projeto

12. Modelo de relatório de análise financeira do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Obtenha insights prontos para investidores sem o estresse das planilhas usando o modelo de relatório de análise financeira do ClickUp

60% das pequenas empresas que revisam suas finanças regularmente são mais lucrativas. Mas se você está afogado em planilhas ou painéis estáticos, essa revisão se torna um trabalho em tempo integral.

O modelo de relatório de análise financeira do ClickUp elimina a desorganização. Ele transforma dados financeiros em resumos visuais, referências e relatórios gerados automaticamente, para que você possa entender o que está ajudando (ou prejudicando) seus lucros.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Compare os KPIs de receita e custo mês a mês ou ano a ano

Preveja padrões de crescimento ou risco com a detecção de tendências apoiada por IA

Colabore diretamente com as partes interessadas usando comentários no painel e acompanhamentos atribuídos

🔑 Ideal para: Fundadores, líderes financeiros ou freelancers que precisam de uma maneira rápida e visual de transformar dados financeiros em decisões inteligentes e estratégias escaláveis.

💡 Dica profissional: simplifique sua análise financeira com IA. O ClickUp Brain identifica o que é importante: picos de custos, variações inesperadas e sinais de crescimento. Esteja você se preparando para uma apresentação, uma atualização para as partes interessadas ou o plano do próximo mês, é como ter um analista financeiro à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. Faça previsões de forma mais inteligente e rápida — pergunte ao ClickUp Brain

13. Modelo de gerenciamento de contas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Identifique os riscos de rotatividade antes que eles apareçam com o modelo de gerenciamento de contas do ClickUp

A maioria das equipes só age depois que um cliente ou consumidor se afasta. Nessa altura, já é tarde demais. O modelo de gerenciamento de contas do ClickUp ajuda você a se antecipar, identificando sinais de risco antecipadamente e automatizando acompanhamentos para reter, renovar e reativar contas importantes.

Não se trata apenas de um acompanhamento de CRM. É um centro de comando ao vivo onde todas as interações com os clientes, como participação em demonstrações, envolvimento por e-mail e mudanças de opinião, são alimentadas em um fluxo de trabalho central. Marque a saúde da conta, atribua as próximas etapas e dimensione o que funciona com manuais de sucesso repetíveis.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Identifique rapidamente sinais de alerta com as visualizações “Em risco” e alertas de atividades automatizados

Padronize a integração e a retenção com manuais de sucesso do cliente integrados

Crie um pipeline de renovação que se atualiza à medida que as interações com os clientes evoluem

🔑 Ideal para: Líderes de sucesso do cliente, gerentes de contas ou equipes de operações que desejam reduzir a rotatividade, personalizar o alcance e operacionalizar a retenção em todas as contas.

💡 Dica do ClickUp: use os campos de fórmula do ClickUp para automatizar o acompanhamento de clientes com base em condições específicas. Por exemplo, acione automaticamente uma tarefa quando a pontuação de satisfação de uma conta cair ou quando o valor do contrato ficar abaixo da meta, para que você possa agir antes que eles cancelem.

14. Modelo de contabilidade geral do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Tenha uma única fonte de verdade para todas as decisões financeiras com o modelo de contabilidade geral do ClickUp

Seu razão geral não é apenas um arquivo financeiro — é a espinha dorsal de seus relatórios, declarações fiscais e previsões comerciais. Quando a precisão é imprescindível, o modelo de razão geral do ClickUp oferece estrutura, controle e rastreabilidade desde o primeiro dia.

Agrupe entradas por tipo de conta e anexe recibos, notas e aprovações — tudo fica documentado e pronto para revisão. O rastreamento de versões e as atribuições de revisores garantem que seu livro contábil reflita dados precisos e atualizados nos quais você pode confiar para fins de relatórios, financiamento ou conformidade.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Estruture seu plano de contas com campos integrados para ativos, passivos, patrimônio líquido e receita

Acompanhe o histórico de versões e o status de aprovação para atender às normas de auditoria e conformidade dos investidores

Organize documentos de apoio, notas e reconciliações dentro de cada item do livro-razão

🔑 Ideal para: Controladores, líderes de contabilidade e gerentes financeiros que precisam de um livro razão confiável e atualizado que ofereça suporte à supervisão financeira e à conformidade.

15. Modelo de diário contábil do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Registre transações, visualize entradas e elimine erros com o modelo de diário contábil do ClickUp

Lançamentos manuais no diário deixam muito espaço para erros, e mesmo pequenos erros podem comprometer seus livros contábeis. O modelo de diário contábil do ClickUp traz precisão ao acompanhamento de suas transações, ajudando você a registrar, equilibrar e revisar cada lançamento sem suposições.

Personalize campos para tipo de diário, número de entrada, impacto na conta, recibos e valores. Use as visualizações Livros e Diário para classificar por data ou status da transação. Você pode atribuir tarefas para revisão, automatizar verificações de saldo e garantir que todas as entradas sejam somadas antes de serem transferidas para o seu livro razão.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe todos os eventos financeiros com registros precisos de débito/crédito e campos de transações

Automatize cálculos e sinalize entradas desequilibradas para detectar erros antecipadamente

Colabore em tempo real com atribuições de tarefas, comentários e pontos de verificação de aprovação

🔑 Ideal para: Contadores, guardadores de livros ou equipes financeiras que gerenciam um grande volume de transações diárias e desejam registros claros e seguros para auditoria.

16. Modelo de balanço patrimonial do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Veja sua situação financeira evoluir em tempo real com o modelo de balanço patrimonial do ClickUp

Os balanços patrimoniais não devem ser instantâneos estáticos — eles devem crescer junto com sua empresa. O modelo de balanço patrimonial do ClickUp transforma o acompanhamento financeiro tradicional em um espaço de trabalho dinâmico, onde ativos, passivos e patrimônio líquido permanecem precisos, acessíveis e prontos para auditoria.

Registre saldos iniciais, agrupe entradas por tipo de conta e atribua tarefas de revisão para otimizar a reconciliação. Esteja você se preparando para uma revisão do conselho ou fechando o trimestre, este modelo mantém suas finanças organizadas, atualizadas e alinhadas com a equipe.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Monitore as alterações no saldo ao longo do tempo usando o histórico de versões e comentários encadeados

Atribua ciclos de revisão com tags específicas para cada função, lembretes e prazos

Analise sua saúde financeira com cálculos de índices integrados e gráficos de tendências

🔑 Ideal para: Contadores, empresários ou equipes financeiras que precisam de um balanço patrimonial colaborativo que evolua a cada movimento financeiro.

Atualize dos modelos de orçamento do Notion — Trabalhe de forma mais inteligente com o ClickUp

Orçar não se resume a controlar os gastos, mas sim a tomar decisões mais rápidas que impulsionam o crescimento.

Os modelos de orçamento do Notion são um ponto de partida, mas quando você precisa de automação, colaboração em tempo real e escala empresarial, o ClickUp oferece o que o Notion não pode.

Com painéis em tempo real, gatilhos inteligentes e insights alimentados por IA, o ClickUp transforma orçamentos estáticos em sistemas dinâmicos que ajudam você a planejar com mais eficácia, mudar de direção mais rapidamente e manter o alinhamento entre as equipes.

Mude agora para o ClickUp — onde começa a sua próxima decisão financeira inteligente.