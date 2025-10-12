Modelos gratuitos de bloqueio de tempo para o Google Sheets

Se o seu dia costuma passar sem que você consiga avançar de verdade, experimente os modelos de planejamento de blocos de tempo!

O bloqueio de tempo organiza o seu dia, seja para otimizar uma agenda exigente de trabalho e estudos ou para reservar tempo para objetivos pessoais.

Cal Newport popularizou o método de bloqueio de tempo em seu livro Deep Work, destacando como um agendamento focado pode aumentar drasticamente a produtividade e reduzir as distrações.

Usar essa estrutura adiciona conveniência à sua semana ou até mesmo ao seu mês inteiro. É fácil de personalizar, acessível de qualquer lugar e funciona bem para qualquer pessoa que queira gerenciar seu tempo de forma mais eficaz.

Aqui estão alguns modelos fáceis de usar do Google Sheets para bloquear o tempo e ajudá-lo a começar.

O que torna um modelo de bloqueio de tempo do Google Sheets bom?

Um bom modelo de bloqueio de tempo do Google Sheets ajuda a organizar visualmente seu tempo diário, semanal ou mensal em intervalos dedicados a tarefas essenciais. Um modelo de planejador eficiente do Google Sheets deve ter:

Intervalos de tempo claros: use um modelo de bloqueio de tempo diário e mensal que permite dividir o dia em blocos consistentes (por exemplo, 30 ou 60 minutos) para aumentar a produtividade

Personalização de rótulos: escolha modelos que permitam nomear suas tarefas, reuniões ou intervalos para que você não fique preso a blocos de tempo genéricos

Codificação por cores: opte por modelos de planejadores com seções codificadas por cores para separar visualmente as prioridades e reduzir a fadiga de decisão

Integração com lista de tarefas: procure modelos de planejadores diários e semanais que incluam uma lista de verificação para que você possa acompanhar as tarefas junto com seus blocos de tempo

Intervalos de tempo de reserva: certifique-se de que há espaço reservado para pausas ou trabalho extra, para manter seu progresso diário e semanal claro e menos estressante

Modelos de bloqueio de tempo do Google Sheets

Uma semana de trabalho com 40 horas de blocos de tempo produz a mesma quantidade de resultados que uma semana de trabalho com mais de 60 horas sem estrutura.

Esse é o poder de planejar seu tempo: menos esgotamento e progresso mais significativo. Vejamos alguns modelos de bloqueio de tempo do Google Sheets prontos para uso.

1. Modelo de bloqueio de tempo mensal da Replicon

via Replicon

Tenha uma visão geral do seu tempo mensal com o modelo de bloqueio de tempo mensal da Replicon. Ele foi projetado para dar suporte a projetos de longo prazo, o que o torna útil para gerenciar projetos em andamento ou acompanhar o progresso ao longo de toda a semana.

Este planejador de bloqueio de tempo inclui uma lista de tarefas dedicada que destaca as principais responsabilidades e áreas de foco ao longo do mês.

💥 Melhores recursos

Organize as principais tarefas na lista de afazeres com descrições, atualizações de status e notas

Atribua temas diários vinculando itens da lista de tarefas a cada dia do mês

Acompanhe o progresso atualizando o status das tarefas à medida que você as conclui dentro de diferentes prazos

🔑 Ideal para: Freelancers e gerentes que equilibram diversos projetos, desejam priorizar com eficácia e se manter à frente de todas as entregas.

2. Modelo de bloqueio de tempo diário da Replicon

via Replicon

O próximo modelo de bloqueio de tempo do Google Sheets que os usuários acharão útil é o Modelo de Bloqueio de Tempo Diário da Replicon. Ele divide o seu dia em blocos de 30 minutos, permitindo que você planeje suas tarefas com maior precisão.

Há uma lista de tarefas integrada no final deste modelo de programação diária para organizar as tarefas, enquanto os blocos de tempo garantem que você não deixe nada passar despercebido.

💥 Melhores recursos

Divida o seu dia em blocos de tempo de 30 minutos para uma programação detalhada

Conecte cada intervalo de tempo às tarefas da lista de afazeres com base nos requisitos de tempo

Atualize o status das tarefas ao longo do dia para manter-se em dia com o planejado

🔑 Ideal para profissionais como executivos de negócios e consultores que precisam controlar o tempo para gerenciar várias reuniões e clientes em suas agendas lotadas.

💡 Dica profissional: use a coluna “descrição” para esclarecer cada tarefa, a coluna “status” para acompanhar o progresso e a coluna “notas” para registrar quaisquer detalhes adicionais que possam ser úteis mais tarde.

3. Modelo de bloqueio de tempo quinzenal da Float

via Float

Está trabalhando em algo que é muito detalhado para um plano semanal, mas não se estende por um mês inteiro? Este modelo de bloqueio de tempo quinzenal da Float é o meio-termo perfeito.

Os layouts simples da Semana 1 e da Semana 2, juntamente com colunas diárias de segunda a sábado, oferecem o equilíbrio certo para o planejamento de curto prazo de suas metas semanais.

💥 Melhores recursos

Planeje um período de duas semanas para gerenciar projetos de médio porte ou tarefas recorrentes

Personalize colunas facilmente, remova fins de semana se não forem necessários ou destaque dias importantes

Acompanhe a consistência visualizando a carga de trabalho em ambas as semanas em uma única visualização

🔑 Ideal para: Equipes ou indivíduos que lidam com várias tarefas de curto prazo, como prazos de criação de conteúdo, apresentações para clientes, atualizações de projetos e muito mais.

4. Modelo de bloqueio de tempo do Google Sheets da HubSpot

via HubSpot

Você começa o dia com uma longa lista de tarefas e, aos poucos, sua concentração começa a diminuir. Este modelo de bloqueio de tempo do Google Sheets da HubSpot ajuda você a criar uma programação que funciona a favor do seu cérebro, e não contra ele.

O bloqueio de tempo com este modelo ajuda você a assumir o controle, atribuindo às tarefas seu próprio espaço no seu dia, para que você não precise mais alternar entre as tarefas pendentes.

💥 Melhores recursos

Disponível no Excel e no Google Sheets para um planejamento flexível

Liste tarefas com intervalos de tempo e notas para se manter organizado e em dia

Caixas de seleção para cada tarefa, para que você possa marcar o que já foi feito

🔑 Ideal para: Equilibrar tarefas administrativas, como lidar com e-mails, agendar reuniões e gerenciar a organização de documentos, mantendo a programação diária em dia.

✨ Dicas bônus para máxima eficiência Use colunas verticais para representar cada dia e divida seu dia em blocos de 15, 30 ou 60 minutos, conforme for mais adequado ao seu fluxo de trabalho

Em seguida, atribua tarefas a todos os blocos de tempo

Use códigos de cores em sua agenda para facilitar a visualização

5. Modelo de programação semanal do Google Sheets Templates

via Modelos do Google Sheets

Um modelo de programação semanal merece um lugar na sua lista, e o Modelo de Programação Semanal do Google Sheets Templates é exatamente isso.

Quando sua semana está repleta de reuniões, prazos e tarefas surgindo de todas as direções, este modelo semanal de bloqueio de tempo ajuda a trazer ordem ao caos. Seu layout simples e organizado é perfeito para planejar sua semana rapidamente.

💥 Melhores recursos

Defina a hora de início da sua programação, o intervalo de tempo e a data de início da semana

Planeje cada dia com a visualização semanal de segunda a domingo em blocos de tempo de 30 minutos

Use códigos de cores para destacar diferentes atividades rapidamente

🔑 Ideal para: Gerenciar tarefas semanais recorrentes, como reuniões de equipe, encontros com clientes ou atualizações de projetos, para que tudo corra bem.

6. Modelo semanal de bloqueio de tempo do Google Sheets da Everhour

via Everhour

O modelo de bloqueio de tempo semanal do Google Sheets da Everhour é outro modelo de bloqueio de tempo semanal. Ele vem com um layout de calendário digital que torna o planejamento superintuitivo.

Em vez de uma grade confusa, você tem colunas largas para cada dia da semana, divididas em intervalos de uma hora e, posteriormente, em intervalos de 15 minutos. Isso significa que você pode bloquear o tempo até os mínimos detalhes sem se sentir sobrecarregado.

💥 Melhores recursos

Planeje sua semana com uma visualização de calendário digital organizada e agradável aos olhos

Divida cada hora em três segmentos para um planejamento detalhado das tarefas

Ótimo para visualizar blocos de trabalho intenso, reuniões e tarefas recorrentes em um só lugar

🔑 Ideal para: Profissionais que desejam um controle mais detalhado sobre sua agenda de trabalho diária, como consultores e trabalhadores remotos.

Limitações do uso do Google Sheets para o bloqueio de tempo

O Google Sheets para bloqueio de tempo é gratuito, flexível e eficaz. Mas ele tem algumas limitações:

Sobrecarga manual: atualizar células, ajustar blocos de tempo e mudar tarefas pode se tornar tedioso muito rapidamente

Sem lembretes integrados: ao contrário dos aplicativos dedicados ao bloqueio de tempo, o Sheets não o avisará quando for hora de mudar de tarefa

Colaboração limitada: claro, você pode compartilhar o documento, mas a sincronização em tempo real e a atribuição de tarefas não são seus pontos fortes

Codificação por cores = trabalho extra: É possível torná-lo visualmente atraente, mas isso exige esforço e consistência

Modelos alternativos de bloqueio de tempo para uma gestão eficiente do tempo

Se você está começando a sentir que o Google Sheets não está mais atendendo às suas necessidades, talvez seja hora de dar um passo adiante. Confira estas alternativas de modelos de bloqueio de tempo da ClickUp, que são mais avançadas e eficientes:

Curioso para saber como o bloqueio de tempo pode transformar sua produtividade? Confira este vídeo para obter uma visão geral prática e dicas úteis!

1. Modelo de bloqueio de horários do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Agendamento mais fácil com o modelo de bloqueio de horários do ClickUp

Fique à frente do seu dia com o modelo de bloqueio de agenda do ClickUp — uma maneira flexível e visual de planejar tarefas, reuniões e tempo de descanso. Com um cronograma claro, fica mais fácil priorizar o que é importante, evitar sobrecargas e reservar tempo para recarregar as energias.

Ver como seu tempo é realmente gasto ajuda você a manter o foco e a organização. Repleto de recursos inteligentes, este modelo de bloqueio de tempo torna o bloqueio de tempo fácil, mesmo nos dias mais ocupados.

Quer tornar seus dias mais produtivos? Use o Calendário ClickUp para sugerir automaticamente os melhores horários para reuniões, priorizar tarefas e evitar conflitos de agendamento. Ele permite que você reordene sua lista de tarefas com base na prioridade e no prazo antes que elas se tornem um problema!

Aqui está um vídeo fantástico que mostra como o Calendário do ClickUp funciona com suas tarefas, prioridades e até mesmo eventos, mantendo tudo conectado contextualmente para que você possa se manter focado e produtivo.

💥 Melhores recursos

Use status personalizados, como “Em andamento” ou “A fazer”, para acompanhar o fluxo de tarefas

Visualize sua agenda em mais de 7 visualizações, incluindo diária e mensal

Categorize tarefas com campos personalizados para tipo, localização e disponibilidade

🔑 Ideal para: Líderes de equipe e gerentes de projeto que desejam uma visão clara de seu dia de trabalho, incluindo o status das tarefas e a disponibilidade, para um melhor gerenciamento do tempo.

💡 Dica profissional: use a visualização do calendário diário do ClickUp para planejar e organizar tarefas e rotinas importantes. Adicione marcadores de posição ou lembretes para garantir que você não perca nada importante durante o dia.

2. Modelo de bloco de tempo do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Assuma o controle da sua produtividade com o modelo de blocos de tempo do ClickUp

O bloqueio de tempo é uma forma de retomar o controle, e o modelo ClickUp Time Box facilita isso. Seus blocos de tempo estruturados ajudam você a definir prioridades claras e maximizar sua produtividade diária.

Use este modelo de divisão de tempo para dividir metas maiores em blocos de tempo específicos e tratá-los como compromissos inegociáveis. Isso ajuda a eliminar a fadiga de tomar decisões e evita que você pule de tarefa em tarefa sem rumo.

💥 Melhores recursos

Bloqueie o tempo de forma eficaz com compromissos no calendário e proteja suas horas de concentração

Priorize automaticamente as tarefas com base na urgência, estimativas de tempo ou carga de trabalho da equipe

O controle de tempo integrado e os alertas inteligentes mantêm suas tarefas dentro do prazo

🔑 Ideal para: Profissionais e equipes que desejam um modelo fácil de preencher para eliminar distrações e realizar mais tarefas com sessões de trabalho estruturadas e de alto impacto.

📖 Leia mais: Como usar o bloqueio de tempo para melhorar a produtividade

👀 Você sabia? O trabalhador médio passa mais de 50% do seu dia em tarefas de baixo ou nenhum valor. Isso representa uma enorme perda de produtividade!

3. Modelo de alocação de tempo do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Alocar de forma mais inteligente, não mais difícil, com o modelo de alocação de tempo do ClickUp

Quando se trata do sucesso de um projeto, a forma como você gasta seu tempo é tão importante quanto a quantidade de tempo que você tem. O modelo de alocação de tempo do ClickUp ajuda você a mapear suas horas, para que seu planejamento geral e sua execução diária permaneçam alinhados.

Você pode adicionar um nível de prioridade, nome do responsável e data de vencimento às tarefas para obter uma visão abrangente do status das tarefas, incluindo detalhes importantes.

💥 Melhores recursos

Melhore o gerenciamento de projetos com dependências, prazos e lembretes

Mantenha os projetos em dia com cronogramas claros, lembretes inteligentes e relações entre tarefas

Alterne facilmente entre layouts simplificados para planejar, programar e integrar com facilidade

🔑 Ideal para: Líderes de projetos, planejadores e equipes de operações que precisam de uma maneira sistemática de bloquear o tempo e gerenciar tarefas, ao mesmo tempo em que aumentam a colaboração e a eficiência.

4. Modelo de agendamento de blocos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Simplifique o planejamento da equipe com o modelo de agendamento de blocos do ClickUp

O modelo de agendamento por blocos do ClickUp é ideal para iniciantes que desejam gerenciar seu tempo, projetos e carga de trabalho da equipe de maneira eficaz. O modelo é uma pasta pronta para uso que permite dividir o dia em blocos de tempo focados.

Com este planejador de bloqueio de tempo, atribua recursos valiosos a diferentes equipes com apenas alguns cliques. Você pode usar o recurso de arrastar e soltar para ajustar prioridades e cronogramas ao longo do dia.

💥 Melhores recursos

Acompanhe o progresso com atualizações de status intuitivas que mostram como tudo está indo

Fique por dentro do seu dia com ferramentas de foco integradas que avisam você antes que os prazos se aproximem

Agrupe e classifique as tarefas por equipes ou departamentos para ter uma visão mais clara

🔑 Ideal para: gerentes multifuncionais que desejam ter uma visão geral de várias agendas e alocação de recursos.

📖 Leia mais: Melhores aplicativos de bloqueio de tempo

5. Modelo de escala de turnos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Diga adeus ao caos na programação com o modelo de escala de turnos do ClickUp

O modelo de programação de turnos do ClickUp ajuda as equipes a se manterem alinhadas com uma visão clara e organizada de quem está trabalhando e quando, minimizando alterações de última hora e maximizando a produtividade. É uma programação de bloqueio de tempo pronta para uso que facilita o planejamento de turnos.

Os gerentes podem usar a visualização “Shift Schedule” (Cronograma de turnos) para ajustar a cobertura dos funcionários com base nos horários de pico e na disponibilidade. Isso garante que nenhum turno fique com falta de pessoal e que a produtividade da equipe permaneça consistente ao longo do dia.

💥 Melhores recursos

Fique por dentro das necessidades de pessoal com status personalizados

Ajuste facilmente o horário de trabalho usando linhas do tempo visuais e dicas inteligentes de agendamento

Registre detalhes importantes do turno usando campos personalizados, como motivo da ausência e tipo de turno

🔑 Ideal para: gerentes de operações e líderes de equipe que precisam de uma visão geral clara da capacidade da equipe e do andamento das tarefas para manter tudo funcionando perfeitamente.

👀 Você sabia? Impressionantes 86% dos funcionários culpam a falta de comunicação pelas falhas no local de trabalho, e horários pouco claros costumam ser uma grande parte do problema. É aí que entra o planejamento inteligente de turnos.

6. Modelo de planilha de gerenciamento de tempo pessoal do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Assuma o controle do seu dia com o modelo de planilha de gerenciamento de tempo pessoal do ClickUp

A gestão do tempo pessoal desempenha um papel fundamental na melhoria da produtividade. O modelo de planilha de gestão do tempo pessoal do ClickUp é a ferramenta ideal para retomar o controle do seu dia. Ele ajuda você a planejar, acompanhar o progresso e aproveitar ao máximo cada minuto.

Este modelo é especialmente útil para definir limites claros entre o trabalho e o tempo pessoal, permitindo que você mantenha o equilíbrio e evite o esgotamento.

Utilize o Gerenciamento de Tempo dedicado no ClickUp, que oferece ferramentas mais inteligentes para que os empresários acompanhem todas as tarefas, agendas e produtividade em um só lugar para obter os melhores resultados. Obtenha os melhores resultados para todas as tarefas de seus projetos, dividindo o tempo entre os membros da equipe com as visualizações diárias, semanais e mensais.

💥 Melhores recursos

Adicione tarefas juntamente com seu nível de prioridade, prazos, tempo estimado e muito mais

Adicione contexto com campos personalizados, como “Resultado necessário” ou “Nome do cliente”

Visualize tudo, desde prazos até o andamento das tarefas, em quatro layouts visuais

🔑 Ideal para: Freelancers, trabalhadores remotos e qualquer pessoa que queira manter a produtividade sem comprometer seus compromissos pessoais.

7. Modelo de agenda pessoal do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha-se atualizado com sua agenda pessoal usando o modelo de agenda pessoal do ClickUp

Nunca se tem modelos de agenda pessoal demais, e aqui está mais um que vale a pena adicionar ao seu kit de ferramentas de produtividade! O modelo de agenda pessoal do ClickUp é ótimo para iniciantes e permite que você comece a usá-lo em segundos.

Acompanhe facilmente as atividades e compromissos futuros, identifique as tarefas prioritárias e garanta que elas sejam concluídas no prazo. Essa programação de bloqueio de tempo facilita a organização do seu dia, ajudando você a manter o foco.

💥 Melhores recursos

Adicione detalhes como anexos, notas e status de disponibilidade

Aplique filtros e adicione responsáveis para obter uma programação mais detalhada e personalizada

Identifique conflitos de agendamento antes que eles o surpreendam

🔑 Ideal para: Estudantes, profissionais que trabalham ou qualquer pessoa que tenha vários compromissos e queira manter sua agenda pessoal organizada e sem conflitos.

📖 Leia mais: Os melhores softwares e ferramentas de gerenciamento de tempo disponíveis

8. Modelo de programação de gerenciamento de tempo do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha-se organizado com o modelo de programação de gerenciamento de tempo do ClickUp

Cumprir um cronograma ficou mais fácil graças ao modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp. Ele foi criado para oferecer clareza, consistência e ajudar a realizar tarefas. Use este modelo para planejar e visualizar rapidamente a duração das tarefas, definir metas e cumprir prazos.

Gerencie sua rotina matinal criando blocos de tempo para exercícios físicos, programando idas ao supermercado ou reservando horários específicos para passar tempo com a família. Organize todas essas tarefas diárias usando este modelo!

💥 Melhores recursos

Registre detalhes importantes, como a duração da tarefa e o nível de prioridade, para obter um contexto claro

Veja todas as suas tarefas diárias e o progresso de uma só vez com o acompanhamento de tempo personalizável

Organize rotinas, check-ins e tarefas recorrentes sem perder nada

🔑 Ideal para: Pessoas que desejam controlar seu dia e manter a programação sem estresse, ao mesmo tempo em que criam hábitos que promovem equilíbrio e produtividade.

💡 Dica profissional: aumente o foco e evite o esgotamento com a técnica Pomodoro: trabalhe por 25 minutos e faça uma pausa de 5 minutos. Para mais dicas como essa, confira nosso guia para melhorar as habilidades de gerenciamento de tempo no trabalho.

9. Modelo de programação de funcionários do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize-se de forma mais inteligente com o modelo de programação de funcionários do ClickUp

Gerenciar os horários dos funcionários não precisa ser caótico. O modelo de horário de funcionários do ClickUp simplifica o processo, permitindo que você se concentre em liderar uma equipe produtiva.

Este modelo permite criar, atribuir e gerenciar turnos de funcionários com facilidade. Você pode acompanhar os custos de mão de obra e a distribuição de tempo com um único modelo. Não há necessidade de atualizações manuais repetidas; além disso, a visibilidade em tempo real mantém todos os membros da equipe alinhados.

💥 Melhores recursos

Codificação por cores marcante para facilitar a visualização

Gerencie dados de turnos com campos personalizados, como custo de mão de obra, taxa horária e gerente de turnos

Verifique a capacidade dos funcionários, blocos específicos para tarefas e o progresso dos turnos

🔑 Ideal para: Pequenas e médias empresas com trabalhadores autônomos ou equipes rotativas que precisam de um agendamento flexível e claro para manter tudo organizado.

📮 ClickUp Insight: Nossa pesquisa sobre equilíbrio entre vida profissional e pessoal revelou que 46% dos trabalhadores dedicam de 40 a 60 horas por semana ao trabalho, enquanto impressionantes 17% excedem 80 horas! No entanto, a rotina não para por aí: 31% têm dificuldade em reservar tempo para si mesmos de forma consistente.

10. Modelo de programação mensal do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje seu mês sem perder nada com o modelo de programação mensal do ClickUp

O modelo de programação mensal da ClickUp transforma suas tarefas em um formato visual organizado. Isso ajuda você a se antecipar aos prazos e priorizar tarefas específicas para melhorar a produtividade.

Com este modelo gratuito de bloqueio de tempo mensal, você pode gerenciar e obter uma melhor compreensão de suas atividades mensais. Além disso, a estrutura organizada permite que você mantenha todas as suas tarefas alinhadas com seus prazos.

💥 Melhores recursos

Acompanhe detalhes essenciais, como orçamento, cronograma e custo por hora

Mantenha-se atualizado com o seu tempo mensal com temporizadores integrados e lembretes úteis na sua caixa de entrada

Marque todas as suas tarefas de acordo com o seu andamento, seja elas paralisadas, em andamento ou concluídas

🔑 Ideal para: Freelancers e gerentes de projeto que precisam alocar recursos com sabedoria e manter tudo organizado e dentro do prazo.

💡 Dica profissional: defina metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado (SMART) para manter o foco e evitar armadilhas comuns na gestão do tempo a longo prazo.

11. Modelo de programação de 24 horas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Aproveite ao máximo cada minuto com o modelo de programação de 24 horas do ClickUp

Quando você tem metas urgentes ou um dia cheio pela frente, um modelo de bloqueio de tempo diário é seu melhor amigo. O modelo de programação de 24 horas do ClickUp ajuda você a dividir seu dia em vários blocos gerenciáveis, garantindo que você não perca nada.

Este modelo de bloqueio de tempo diário ajuda você a mapear claramente quanto tempo cada tarefa exigirá. Você pode então definir lembretes para horários de início, prazos e até mesmo intervalos neste modelo.

💥 Melhores recursos

Adicione notas e organize por campos como “Sentindo-se bem”, “Tipo de tarefa” e “Notas importantes”

Divida o seu dia em intervalos de uma hora usando check-ins, níveis de energia ou zonas de foco

Priorize tarefas importantes usando a visualização Quadro para se concentrar no trabalho ao longo do dia

🔑 Ideal para: Profissionais e estudantes universitários com um dia orientado por objetivos que desejam transformar listas de tarefas caóticas em planos focados e viáveis.

12. Modelo de cronograma de gerenciamento de projetos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito O modelo de cronograma de gerenciamento de projetos do ClickUp mantém seu projeto em dia, do início ao fim

Gerenciar um projeto sem um cronograma claro é como navegar em um labirinto com os olhos vendados. O modelo de cronograma de gerenciamento de projetos do ClickUp oferece o roteiro necessário (completo com marcos, prazos e atualizações em tempo real) para conduzir sua equipe ao sucesso.

Com este planejador de bloqueio de tempo, organize todo o cronograma do seu projeto em uma única visualização e mantenha todos informados com atualizações de progresso em tempo real.

💥 Melhores recursos

Defina alertas automáticos para prazos futuros, para que ninguém seja pego de surpresa

Marque as tarefas como Concluída, Atrasada, Em andamento, Em espera ou A fazer para ver o que precisa de atenção imediata

Acompanhe o andamento dos projetos ao longo da semana para manter todos informados

🔑 Ideal para: Agências de marketing de mídia social com vários projetos de clientes e freelancers que lidam com horários de trabalho e prazos variados.

💡 Dica profissional: utilize ferramentas de software de planejamento de projetos, como o ClickUp, para planejar vários projetos simultaneamente e gerenciar seus cronogramas.

Veja como o ClickUp está fazendo a diferença para equipes no mundo real:

O ClickUp é uma ótima maneira de se manter em dia e dentro do prazo com as entregas aos clientes, o gerenciamento do tempo e o gerenciamento de projetos.

13. Modelo de programação da equipe ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha sua equipe sincronizada com o modelo de programação da equipe ClickUp

O último modelo que temos é perfeito para o agendamento de equipes. O modelo de agendamento de equipe do ClickUp facilita a visualização e o planejamento da carga de trabalho da sua equipe com visualizações de calendário em tempo real.

Esta programação de bloqueio de tempo permite alinhar todas as tarefas para equilibrar as cargas de trabalho de forma eficiente. Traz clareza e organização à programação de trabalho da sua equipe. Portanto, torna mais fácil gerenciar equipes multifuncionais e lidar com vários turnos rotativos.

💥 Melhores recursos

Use a visualização do calendário para definir o agrupamento de tarefas para blocos de tempo individuais por hora

Crie marcos para acompanhar os prazos das tarefas mais importantes

Utilize gráficos de Gantt e painéis para se manter organizado do início ao fim

🔑 Ideal para: Equipes remotas e startups em crescimento que precisam de visibilidade sobre a responsabilidade pelas tarefas e a distribuição adequada da carga de trabalho.

Encerre o seu dia da melhor maneira com o ClickUp

Se você está cansado de sentir que sua lista de tarefas está controlando seu dia, o ClickUp é a solução que você estava procurando. Com seus modelos diários e mensais, você pode organizar e concluir tarefas, gerenciar seu tempo e acompanhar o progresso, esteja você trabalhando sozinho ou liderando uma equipe.

Esses modelos foram criados para oferecer clareza e estrutura, ajudando você a manter o foco e o controle sobre várias tarefas. Cadastre-se hoje mesmo no ClickUp para explorar esses modelos poderosos e começar a aproveitar cada minuto!