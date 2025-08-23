Grok 4 vs ChatGPT: qual chatbot de IA vai ganhar em 2025?

Os círculos tecnológicos não param de debater sobre o Grok 4 e o ChatGPT.

O Grok 4, de Elon Musk, da xAI, posiciona-se como a alternativa ousada e sem censura, enquanto o ChatGPT, da OpenAI, continua a evoluir com um raciocínio e uma usabilidade mais fortes.

Ambos afirmam oferecer respostas mais precisas e resultados mais rápidos, mas o verdadeiro teste está no desempenho deles quando você precisa depurar códigos, pesquisar, redigir textos claros ou gerenciar conversas com clientes.

Nesta postagem do blog, examinaremos de perto os pontos fortes e fracos de cada um e qual é o mais adequado para o seu trabalho. Também veremos por que o ClickUp tem uma vantagem sobre os dois.

Vamos começar. 🤖

O que é o Grok 4?

via Grok

O Grok 4 é o modelo avançado de IA da xAI, projetado para fornecer respostas precisas e atualizadas usando integração de ferramentas nativas e pesquisa em tempo real na web e na plataforma X.

Está disponível por meio das assinaturas SuperGrok e Premium+ e da API xAI e oferece raciocínio lógico avançado, análise de imagens e interação por voz.

Recursos do Grok 4

Vamos examinar os recursos de destaque do Grok e seu valor para desenvolvedores e tomadores de decisão de IA.

Recurso nº 1: Aprendizado por reforço em grande escala e raciocínio multiagente pesado

Experimente recursos avançados de raciocínio para tarefas técnicas

O Grok 4 foi treinado usando aprendizado por reforço em grande escala no Colossus da xAI, um cluster de supercomputação com 200.000 GPUs.

Isso permite um raciocínio preciso e rico em domínio em matemática, codificação e ciências, alcançando um desempenho de referência superior (por exemplo, ARC-AGI, Humanity’s Last Exam) muito além do Grok 3.

Além disso, o Grok 4 Heavy vai além com vários agentes que trabalham em paralelo para verificar as respostas.

Recurso nº 2: uso de ferramentas nativas e integração de pesquisa em tempo real

Obtenha insights precisos em todos os canais de mídia social

O Grok 4 escolhe e usa ferramentas de forma autônoma, desde interpretadores de código até pesquisa na web e X, para reunir os dados mais recentes e fornecer respostas precisas.

DeepSearch, pesquisa na web e análise de imagens e arquivos estão todos integrados ao conjunto de recursos do Grok, incorporados durante o treinamento, em vez de adicionados posteriormente.

Recurso nº 3: entrada multimodal, modo de voz e poder da API

Analise textos, imagens e entradas de voz ao vivo

O Grok 4 oferece interação multimodal completa, lidando com texto, imagens e voz de maneira integrada. Seu Modo de Voz avançado permite que você tenha conversas naturais e até mesmo aponte sua câmera para algo para obter uma interpretação ao vivo da cena.

Os desenvolvedores também têm acesso a uma API poderosa com uma janela de contexto de 256.000 tokens, pesquisa em tempo real na web, X e notícias, além de segurança de nível empresarial (SOC 2 Tipo II, GDPR, CCPA).

Isso o torna adequado para geração de código longo, documentação complexa e casos de uso sensíveis.

🧠 Curiosidade: Alucinação em IA não significa o mesmo que na vida real. Refere-se a quando um modelo inventa coisas com confiança, como fontes, citações ou fatos, sem ter consciência de que está errado.

Preços do Grok 4

Padrão: US$ 30/mês por usuário

Pesado: US$ 300/mês por usuário

O que é o ChatGPT?

via ChatGPT

O ChatGPT é o assistente de IA conversacional da OpenAI. Ele foi projetado para auxiliar os usuários em uma ampla gama de tarefas, incluindo redação, codificação, pesquisa e atividades criativas.

Esta alternativa ao Grok AI utiliza modelos de raciocínio avançados para fornecer respostas contextuais e foi integrada a várias ferramentas para aprimorar seus recursos.

Recursos do ChatGPT

Abaixo estão três recursos de destaque que diferenciam o ChatGPT no espaço da IA.

Recurso nº 1: GPT Store para assistentes de IA personalizáveis

Personalize assistentes de IA para suas necessidades exclusivas com a GPT Store

A GPT Store permite que os usuários criem e personalizem seus próprios assistentes de IA sem precisar de conhecimentos de programação. Você pode definir instruções específicas, fazer upload de arquivos e definir preferências para adaptar o comportamento da IA às suas necessidades.

Esse recurso ajuda pessoas e empresas a desenvolver ferramentas de IA especializadas para tarefas como suporte ao cliente, criação de conteúdo e análise de dados.

🧠 Curiosidade: Uma pesquisa da AP-NORC descobriu que 60% dos adultos nos Estados Unidos utilizam ferramentas de IA para pesquisar informações, e esse número salta para 74% entre os menores de 30 anos. Apenas 40% usam IA para aumentar a produtividade no trabalho, e menos ainda confiam nela para compras ou entretenimento. Os usuários mais jovens recorrem à IA para brainstorming, enquanto os adultos mais velhos são muito mais cautelosos.

Recurso nº 2: Pesquisa aprofundada e navegação autônoma na web

Realize pesquisas aprofundadas sem esforço com o Deep Research

Deep Research é um agente de IA integrado ao ChatGPT que navega autonomamente na web para reunir informações sobre um tópico específico.

Após receber sua solicitação, a Deep Research poderá fazer perguntas esclarecedoras antes de iniciar seu processo de pesquisa em várias etapas. Em seguida, ela realiza pesquisas abrangentes, avalia e sintetiza informações de diversas fontes.

Recurso nº 3: Agente para automação inteligente de tarefas

Automatize a criação de apresentações com o ChatGPT Agent

O ChatGPT Agent amplia os recursos do assistente, permitindo que ele execute tarefas como preencher formulários, executar códigos e interagir com aplicativos externos.

Ele se integra perfeitamente aos fluxos de trabalho diários por meio de conectores diretos com ferramentas como Gmail, Google Drive, GitHub, Outlook e Notion. Isso significa que ele pode redigir mensagens, atualizar arquivos e mover dados entre sistemas sem depender de soluções alternativas complicadas.

🔍 Você sabia? Os aplicativos de IA não aprendem de forma incremental. Depois que um modelo é treinado, ele não consegue aprender coisas novas, a menos que seja retreinado ou ajustado com novos dados. É por isso que ele não lembra notícias recentes, a menos que esteja conectado à navegação ao vivo ou a ferramentas externas.

Preços do ChatGPT

Gratuito

Mais: US$ 20/mês por usuário

Equipe: US$ 25/mês por usuário

Pro: US$ 200/mês por usuário

Grok 4 vs ChatGPT: comparação de recursos

Acabamos de explorar o que torna o Grok 4 e o ChatGPT poderosos por si só. O Grok 4 se destaca pela pesquisa em tempo real, entradas multimodais e raciocínio superpotente. Por outro lado, o ChatGPT oferece resultados refinados, integrações perfeitas, assistentes de IA personalizáveis e automação inteligente.

Aqui está uma breve comparação entre o Grok e o ChatGPT.

Capacidade Grok 4 ChatGPT Função principal IA em tempo real, com prioridade no raciocínio e pesquisa profunda em X e na web IA conversacional multimodal sofisticada com ampla integração de ferramentas e estabilidade Filosofia subjacente “Busca máxima pela verdade” com uma personalidade espirituosa e, às vezes, rebelde Um assistente útil e amigável focado em respostas seguras e estruturadas Conscientização em tempo real Obtenha tendências sociais e da web em tempo real através da integração com o DeepSearch/X Requer plug-ins de navegação ou Deep Research para dados atuais; não é nativo Raciocínio e resolução de problemas Excepcional em benchmarks técnicos (AIME, ciência de nível de doutorado); raciocínio “multiagente” em modelos pesados Excelente raciocínio estruturado e lógica; análises passo a passo e resultados consistentes Integrações e ecossistema Limitado principalmente ao ecossistema X, integrações mínimas com terceiros Suporta plugins, acesso à API e conectores para ferramentas como Gmail, Teams, Notion Personalização Personalização limitada; intimamente ligado à visão de produto de Elon Musk Alta flexibilidade com GPTs personalizados, recursos de memória e fluxos de trabalho personalizados Velocidade e capacidade de resposta Rápido e coloquial, com resultados curtos e diretos Pode ser mais lento em consultas complexas, mas mais forte para respostas detalhadas e longas Janela de contexto Até 256.000 tokens, benéfico para conversas longas e documentos complexos Varia de acordo com o modelo, com o GPT-4 oferecendo uma janela de contexto substancial, porém menor Ideal para Profissionais técnicos que precisam de raciocínio profundo, dados atualizados e precisão em STEM Criadores, empresas, equipes focadas em automação e usuários casuais que precisam de confiabilidade e versatilidade com integrações Preços Não há plano gratuito; os planos começam em US$ 30/usuário Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 20/usuário

Agora, vamos alinhar as principais áreas em que eles se sobrepõem e ver onde cada um se destaca.

Recurso nº 1: Dados em tempo real e reconhecimento de contexto

Ao usar IA para pesquisa ou tomada de decisões, você precisa ter certeza da atualidade e relevância dos dados. Veja como cada ferramenta lida com informações em tempo real.

Grok 4

O Grok 4 inclui recursos de pesquisa em tempo real na X, na web e em notícias, o que mantém suas respostas atualizadas e diretamente ligadas a informações ao vivo.

Sua integração com ferramentas nativas permite obter tendências em tempo real e contexto social instantaneamente.

ChatGPT

O ChatGPT não obtém atualizações em tempo real de feeds sociais por conta própria.

Mas com o Deep Research e sua arquitetura de agente, ele pode acessar a web em tempo real, reunir informações de fontes confiáveis e fornecer resumos citados.

🏆 Vencedor: Grok 4, pois fornece insights sociais e de tendências em tempo real.

Recurso nº 2: Entradas multimodais e modos de saída

Vamos ver como eles se comparam em termos de entrada e saída multimodal.

Grok 4

O Grok 4 aceita texto, imagens e voz, e pode até mesmo analisar documentos longos ou analisar uma cena ao vivo através da sua câmera.

Além disso, sua API inclui uma janela de contexto enorme com 256.000 tokens, tornando-a ideal para prompts grandes e complexos.

ChatGPT

O ChatGPT também suporta entradas multimodais — texto, voz, imagens — e exportações através do ecossistema GPT, plugins, Code Interpreter e Deep Research. Oferece extensibilidade e versatilidade para fluxos de trabalho criativos, de codificação e de produtividade.

🏆 Vencedor: Empate! O Grok 4 leva vantagem se você precisa de janelas de contexto enormes ou análise de cena baseada em câmera, enquanto o ChatGPT tem vantagem se você deseja um ecossistema completo e sofisticado com muitas extensões.

Recurso nº 3: Raciocínio, automação de tarefas e integração de fluxos de trabalho

Além de responder perguntas, o verdadeiro teste é como a IA consegue pensar, agir e se adaptar ao seu fluxo de trabalho.

Grok 4

A variante Heavy do Grok 4 foi criada para raciocínio profundo e extenso.

Ele usa uma configuração multiagente para lidar com problemas técnicos em matemática, codificação e lógica científica, e apresenta resultados sólidos em benchmarks difíceis, como AIME e Humanity’s Last Exam.

ChatGPT

O ChatGPT se inclina para a automação de tarefas com seu modo Agente. Ele pode realizar ações em várias etapas (reservas, pesquisas ou integrações de aplicativos) enquanto oferece a opção de intervir em pontos-chave.

Com conectores para ferramentas como Gmail, GitHub, Calendário e Notion, ele se encaixa perfeitamente nos fluxos de trabalho diários.

🏆 Vencedor: Empate novamente! O Grok 4 se destaca se você precisa de raciocínio estruturado e precisão técnica, enquanto o ChatGPT vence em automação de fluxo de trabalho e integração com o mundo real.

Grok 4 vs. ChatGPT no Reddit

Fomos ao Reddit para ver a opinião dos usuários sobre o debate entre o Grok 4 e o ChatGPT.

Um revisor compartilhou:

Depende do que você está tentando fazer. O Grok 4 é muito mais inteligente que o Grok 3. É mais censurado que o ChatGPT, o que é uma vantagem se você estiver fazendo escrita criativa. Embora a escrita do ChatGPT seja melhor. Para codificação, o Grok 4 é o melhor, seguido pelo ChatGPT e, em seguida, pelo Grok 3...

Depende do que você está tentando fazer. O Grok 4 é muito mais inteligente que o Grok 3. É mais censurado que o ChatGPT, o que é uma vantagem se você estiver fazendo escrita criativa. Embora a escrita do ChatGPT seja melhor. Para codificação, o Grok 4 é o melhor, seguido pelo ChatGPT e, em seguida, pelo Grok 3...

Veja a opinião dos usuários do Reddit sobre o uso e a confiabilidade:

Para mim, pessoalmente, é uma escolha difícil. Tenho o SuperGrok e o ChatGPT Plus. O Grok 4 foi muito agradável de usar em comparação com o O3, por exemplo. Às vezes, pode não ser muito rápido, mas nos meus testes de prompt, ele deu as respostas mais longas e completas. Ainda não consigo usar o modo companion, que é a única desvantagem. O GPT é mais barato e mais rápido, mas para tarefas pesadas, eu confiaria no Grok. Se tivesse que comprar apenas um para o meu caso de uso, seria o Grok, sem dúvida.

Para mim, pessoalmente, é uma escolha difícil. Tenho o SuperGrok e o ChatGPT Plus. O Grok 4 foi muito agradável de usar em comparação com o O3, por exemplo. Às vezes, pode não ser muito rápido, mas nos meus testes de prompt, ele deu as respostas mais longas e completas. Ainda não consigo usar o modo companion, que é a única desvantagem. O GPT é mais barato e mais rápido, mas para tarefas pesadas, eu confiaria no Grok. Se tivesse que comprar apenas um para o meu caso de uso, seria o Grok, sem dúvida.

E o que os usuários notaram sobre as limitações de desempenho:

Só para você ter uma ideia, trabalhei em um projeto com o Grok 3 por 7 meses e não consegui terminar porque ele não era inteligente o suficiente. O Grok 4 foi lançado e terminei o projeto em 2 horas...

Só para você ter uma ideia, trabalhei em um projeto com o Grok 3 por 7 meses e não consegui terminar porque ele não era inteligente o suficiente. O Grok 4 foi lançado e terminei o projeto em 2 horas...

Em uma comparação geral, os usuários do Reddit comentaram:

Ambos são bons produtos e igualmente fortes, com pontos fortes e fracos diferentes. Comprei um mês do SuperGrok, mas vou continuar com o ChatGPT. A geração de vídeos e imagens é superior no ChatGPT, e os aplicativos oferecem uma experiência mais suave. O modo de voz no ChatGPT é muito mais fluido e natural. Às vezes, é bom não ser repreendido pelo Grok, mas não gosto muito da personalidade nem do senso de humor dele...

Ambos são bons produtos e igualmente fortes, com pontos fortes e fracos diferentes. Comprei um mês do SuperGrok, mas vou continuar com o ChatGPT. A geração de vídeos e imagens é superior no ChatGPT, e os aplicativos oferecem uma experiência mais suave. O modo de voz no ChatGPT é muito mais fluido e natural. Às vezes, é bom não ser repreendido pelo Grok, mas não gosto muito da personalidade nem do senso de humor dele...

🔍 Você sabia? Pesquisadores começaram a criar modelos de IA que conversam com outros modelos de IA para depurar, avaliar ou até mesmo treinar uns aos outros. Isso é chamado de colaboração multiagente e é como os sistemas de IA do futuro poderão começar a desenvolver recursos mais complexos.

Conheça o ClickUp — a melhor alternativa ao ChatGPT e ao Grok 4

Tanto o ChatGPT quanto o Grok 4 enfrentam desafios de IA como assistentes independentes, uma vez que não gerenciam projetos, automatizam fluxos de trabalho ou centralizam conhecimento.

O ClickUp adota uma abordagem diferente, incorporando IA nas ferramentas que as equipes já utilizam. Em vez de alternar entre assistentes e softwares de projeto, você obtém uma plataforma conectada.

Veja como ele eleva o padrão. 🤩

ClickUp’s One Up #1: IA contextual, exatamente onde você trabalha

Faça um brainstorming de ideias em qualquer lugar do seu espaço de trabalho com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain é o assistente de IA integrado ao ClickUp. Ele fica no seu espaço de trabalho e ajuda você a agir dentro de tarefas e documentos. Você pode usá-lo para resumir conversas, compartilhar atualizações, rascunhar conteúdo e gerar ideias sem precisar alternar entre abas.

Um dos principais recursos do ClickUp Brain é sua compreensão do contexto do espaço de trabalho. Ele entende seus projetos, membros da equipe e fluxos de trabalho, fornecendo sugestões e automações personalizadas com base em dados do espaço de trabalho em tempo real.

Veja, por exemplo, um programa de integração de clientes. Peça ao ClickUp Brain para redigir uma série de e-mails de boas-vindas, e ele extrairá as etapas de treinamento da sua lista de verificação, orientações de tom dos documentos e detalhes do cliente das tarefas. Você receberá uma sequência de e-mails adequada ao cliente, que corresponde à voz da sua marca e está alinhada com os prazos do projeto.

Você pode até alternar entre ClickUp Brain, ChatGPT, Claude e Google Gemini sem sair do aplicativo. Gere imagens, tarefas, mensagens e projetos sem prompts complexos ou entradas manuais.

Alterne entre os principais modelos de IA no ClickUp Brain

Para projetos mais complexos, o ClickUp Brain MAX expande esse poder em um companheiro de IA completo para desktop. Ele reúne os melhores modelos de IA, seus dados e contexto de trabalho do ClickUp e uma automação poderosa, tudo em uma experiência de desktop segura e integrada.

💡Dica profissional: dite tarefas, consultas de pesquisa ou até mesmo documentos inteiros usando sua voz. O recurso Talk to Text com IA do Brain MAX funciona em qualquer lugar do seu computador, tornando a produtividade sem usar as mãos uma realidade. Personalize a forma como sua voz é transcrita e interpretada, incluindo vocabulário e estilo, para uma experiência verdadeiramente personalizada.

Automatize fluxos de trabalho recorrentes

A IA também alimenta os Agentes Autopilot do ClickUp, que assumem fluxos de trabalho repetitivos. Por exemplo, os Agentes de Relatórios Semanais e Diários publicam atualizações em um Espaço ou Lista, enquanto um Agente Team StandUp resume o que sua equipe trabalhou.

Configure gatilhos e receba atualizações, relatórios e respostas usando o ClickUp Autopilot Agents

Veja os canais de suporte, por exemplo. Os membros da equipe costumam fazer as mesmas perguntas sobre o produto repetidamente. Em vez de chamar um gerente para responder, o Agente de respostas automáticas entra em ação com informações contextuais extraídas diretamente de documentos, tarefas e bate-papos. O resultado? Respostas mais rápidas, menos repetições e uma equipe que pode se concentrar no trabalho que realmente importa. Se você precisar de algo mais personalizado, pode criar Agentes Autopilot personalizados usando o construtor sem código. Esses agentes se adaptam às regras do seu espaço de trabalho e respondem a gatilhos como novas tarefas criativas, documentos atualizados ou convites para sessões de planejamento de sprint.

ClickUp’s One Up #2: IA em documentos

Gere conteúdo novo ou edite conteúdo existente usando o ClickUp Brain no ClickUp Docs

Os ClickUp Docs são documentos dinâmicos diretamente vinculados às suas tarefas, projetos e base de conhecimento. Todos os documentos são integrados nativamente ao seu espaço de trabalho, para que as atualizações e ações permaneçam conectadas ao trabalho real.

Com a IA no Docs, você pode:

Escreva melhor: basta pedir à IA para melhorar, encurtar ou expandir seu texto, ou alterar o tom

Fique por dentro de tudo: passe o mouse sobre o título do documento, clique em Perguntar à IA > Resumo e obtenha um resumo conciso. Perfeito para acompanhar uma proposta de 10 páginas em segundos

Obtenha respostas rapidamente: Use o Ask AI para consultar um documento como se fosse um colega de equipe. Precisa saber o processo aprovado em um documento de política? A IA pesquisa o conteúdo e responde diretamente

Aja imediatamente: destaque requisitos ou notas de reuniões e selecione “Gerar itens de ação” para criar tarefas com prazos no momento

Facilite a colaboração entre regiões: selecione um texto ou um documento inteiro e a IA irá traduzi-lo perfeitamente

Suporte às equipes técnicas: resuma referências de API ou crie documentação técnica estruturada com IA. Isso reduz erros e mantém o conhecimento do produto consistente entre as equipes de engenharia e suporte

Suponha que uma equipe de sucesso do cliente esteja criando um manual para clientes. À medida que redigem, a IA extrai tarefas, comentários e documentos vinculados para sugerir novas seções. O resultado é uma documentação sempre alinhada com as últimas atualizações e processos do produto.

ClickUp’s One Up #3: Gerenciamento de projetos com IA

O ClickUp foi criado como uma plataforma de gerenciamento de projetos, e essa base torna seus recursos de IA muito mais eficazes. Todas as tarefas, marcos e dependências no software de gerenciamento de projetos ClickUp estão conectados, de modo que os resultados da IA são sempre baseados no contexto.

Aqui está uma visão geral de algumas maneiras pelas quais a IA integrada do ClickUp torna as tarefas diárias de gerenciamento de projetos mais fáceis

Faça mais, mais rápido: O ClickUp Brain resume atualizações de projetos, notas de reuniões e longas sequências de comentários e, em seguida, gera tarefas, subtarefas e itens de ação a partir deles. Ele também sugere os melhores responsáveis com base na carga de trabalho, experiência e atividades anteriores

Melhore a colaboração: Gera relatórios de progresso e atualizações de status em tempo real, sem necessidade de entrada manual. Além disso, categoriza e resume as informações das tarefas em Campos de IA personalizados para uma melhor organização das informações

Melhore a eficiência e a produtividade: a IA do ClickUp ajuda você a trabalhar de forma mais inteligente com recomendações personalizadas com base na sua função e responsabilidades. Tudo é rastreado para você, desde os riscos do projeto até os marcos. Além disso, o a IA do ClickUp ajuda você a trabalhar de forma mais inteligente com recomendações personalizadas com base na sua função e responsabilidades. Tudo é rastreado para você, desde os riscos do projeto até os marcos. Além disso, o Calendário ClickUp com IA ajuda você a planejar seu tempo com base em prioridades, tarefas e eventos agendados

Agende reuniões com linguagem natural usando o Calendário com IA do ClickUp

Além disso, o Brain MAX pode criar, atualizar e gerenciar tarefas, documentos, bate-papos e eventos do calendário do ClickUp diretamente do seu desktop.

Um usuário do ClickUp compartilha:

O ClickUp é a plataforma de gerenciamento mais robusta que ajudou nossa empresa de várias maneiras a manter processos e fluxos de trabalho e a realizar o trabalho dentro do prazo.

O ClickUp é a plataforma de gerenciamento mais robusta que ajudou nossa empresa de várias maneiras a manter processos e fluxos de trabalho e a realizar o trabalho dentro do prazo.

Crie fluxos de trabalho mais inteligentes

Mas a magia não para por aí.

Crie fluxos de trabalho automatizados para economizar horas de trabalho manual usando o ClickUp Automations

As automações do ClickUp economizam horas de trabalho manual. Elas seguem regras simples do tipo “quando isso acontecer, faça aquilo”, que você pode configurar em minutos. Depois de ativadas, elas são executadas silenciosamente em segundo plano, para que os projetos avancem sem a necessidade de intervenção manual constante.

Aqui estão alguns exemplos de automação nos quais as equipes confiam: Atualize o status da tarefa após a conclusão do teste de controle de qualidade e notifique o engenheiro

Publique resumos nos canais das partes interessadas quando um ciclo de teste terminar

Crie tarefas de acompanhamento para bugs não resolvidos

Mantenha a colaboração vinculada ao contexto

Discuta projetos sem sair do seu espaço de trabalho usando o ClickUp Chat

O ClickUp Chat transforma discussões em parte do fluxo de trabalho. Todas as mensagens ficam ao lado das tarefas e documentos, para que o contexto nunca se perca entre as ferramentas.

As equipes podem fazer perguntas, compartilhar decisões e criar itens de ação diretamente no mesmo espaço onde o trabalho é realizado. O FollowUps transforma itens de ação em tarefas, o SyncUps permite chamadas de voz e vídeo, e o recurso Catch Me Up com IA ajuda os colegas de equipe a se atualizarem rapidamente.

📮ClickUp Insight: Apenas 12% dos participantes da nossa pesquisa utilizam recursos de IA integrados em pacotes de produtividade. Essa baixa adoção sugere que as implementações atuais podem carecer da integração contextual e perfeita que levaria os usuários a migrar de suas plataformas conversacionais independentes preferidas. Por exemplo, a IA pode executar um fluxo de trabalho automatizado com base em um prompt de texto simples do usuário? O ClickUp Brain pode! A IA está profundamente integrada em todos os aspectos do ClickUp, incluindo, entre outros, resumir threads de chat, redigir ou refinar textos, extrair informações do espaço de trabalho, gerar imagens e muito mais! Junte-se aos 40% dos clientes do ClickUp que substituíram mais de três aplicativos pelo nosso aplicativo completo para o trabalho!

Transforme insights de IA em ação com o ClickUp

Embora o Grok 4 se destaque pelo melhor raciocínio e dados em tempo real, e o ChatGPT se destaque pela inteligência conversacional, nenhum dos dois se integra totalmente ao seu fluxo de trabalho diário.

É aí que o ClickUp assume a liderança.

Com o ClickUp Brain, a IA ajuda a criar conteúdo, priorizar tarefas e automatizar atualizações de projetos diretamente no seu espaço de trabalho. Combinado com os recursos robustos de gerenciamento de projetos do ClickUp, como relatórios em tempo real, agendamento e automação de tarefas, as equipes podem trabalhar com mais rapidez, manter-se alinhadas e reduzir o trabalho repetitivo em todos os projetos.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e deixe a IA trabalhar ao seu lado! ✅