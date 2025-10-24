75 modelos gratuitos de desafios leves para acompanhar seu progresso diário

Para muitos trabalhadores de escritório, a vida tornou-se alarmantemente sedentária. Ficar parado tornou-se nossa configuração padrão para deslocamentos, trabalhos de escritório e navegação interminável na internet. Desafios suaves do dia a dia ajudam você a se manter ativo e a criar hábitos saudáveis sem precisar ser um sargento rigoroso.

Você não precisa de uma rotina exaustiva para se sentir melhor — basta ser consistente. Um modelo gratuito de desafio 75 Soft oferece exatamente isso. Ele ajuda a acompanhar seus hábitos diários, verificar suas metas pessoais e manter sua jornada fitness sem estresse.

Seja com foco em alimentação saudável, exercícios diários ou relaxar com um livro em vez de ficar navegando sem parar, o Desafio 75 Soft foi criado para a vida real — incluindo agendas lotadas, demandas do trabalho e até mesmo eventos sociais que podem tentar você a sair do caminho.

Um modelo sólido ajuda você a manter a consistência durante todo o processo. Vamos descobrir mais sobre isso.

O que são os 75 modelos de desafios suaves?

Os 75 modelos de desafios são rastreadores prontos para uso que ajudam você a monitorar suas tarefas diárias ao longo de 75 dias. Esses modelos geralmente incluem seções para ingestão de água, exercícios, leitura, refeições e outros hábitos diários relacionados ao desafio.

Eles foram criados para ajudá-lo a manter a consistência, registrar o progresso e seguir seus objetivos pessoais sem precisar criar um planejador do zero.

Quer você esteja focado no autodesenvolvimento, no bem-estar dos funcionários ou apenas precise de um sistema claro para apoiar sua rotina diária, esses modelos foram criados para qualquer pessoa que queira se manter responsável sem se sentir sobrecarregada.

O que torna um modelo de desafio suave 75 um bom modelo?

Um modelo 75 Soft sólido mantém as coisas simples e ajuda você a manter a consistência diariamente. Você deve ser capaz de abri-lo, acompanhar o que é importante e seguir em frente.

Acompanhamento de tarefas diárias : marque seus treinos, leituras, ingestão de água e outras tarefas diárias

Layout flexível : ajuste o espaço com base em seus objetivos pessoais e rotina

Rastreadores de medidas corporais : registre as mudanças em seu corpo à medida que avança

Registro de hábitos: Acompanhe os hábitos que você está criando ou abandonando

Calendário de progresso : veja quantos dias você permaneceu no caminho certo

Rastreador de refeições e água : Registre suas refeições e ingestão de água em um só lugar

Espaço para reflexão ou humor : anote como você está se sentindo ou o que mais chamou sua atenção naquele dia

Versão para impressão ou digital : use-o no seu dispositivo ou imprima-o — o que for mais conveniente para você

Design minimalista: concentre-se no acompanhamento sem confusão ou distrações

🔎 Você sabia? A inatividade aumenta o risco de doenças cardiovasculares em 147% e é responsável por 80% dos casos de diabetes tipo 2. No entanto, uma rotina consistente com controle da ingestão de água, refeições balanceadas e atividade física reduz esse risco.

Os 75 melhores modelos de acompanhamento de desafios suaves em resumo

13 modelos gratuitos de acompanhamento de desafios 75 Soft

Você não precisa criar seu rastreador do zero. Esses 75 modelos prontos do Soft ajudam você a começar com força, manter-se organizado e concluir o desafio. Vamos começar:

1. Modelo de registro de exercícios do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe toda a sua rotina de exercícios físicos com o modelo de registro de exercícios do ClickUp

Se você já usa o ClickUp para trabalhar, faz sentido adicionar seu acompanhamento de condicionamento físico e do 75 Soft Challenge no mesmo espaço. O modelo de registro de exercícios do ClickUp transforma seu treino em uma tarefa que você pode marcar como concluída, com notas, repetições, tempo, equipamentos e até mesmo detalhes do treinador. É perfeito para quem busca construir um estilo de vida equilibrado entre trabalho e lazer

Você não precisa de um aplicativo ou caderno separado. Tudo fica em um só lugar, com visualizações que permitem alternar entre planos semanais e um registro completo em segundos.

🌟 Principais recursos:

Defina tarefas para cada sessão de treino

Use campos personalizados para acompanhar repetições, duração e tipo de exercício

Organize os treinos por status, como Concluído, Perdido ou A fazer

Visualize sua rotina semanal com várias visualizações

🔑 Ideal para: Iniciantes ou entusiastas do fitness que procuram um espaço central para gerenciar treinos, tarefas diárias e acompanhamento do progresso, tudo em um único aplicativo.

2. Modelo ClickUp Personal Habit Tracker

Obtenha um modelo gratuito Crie hábitos melhores com o modelo de acompanhamento de hábitos pessoais do ClickUp

Se o seu Desafio 75 Soft tem mais a ver com hábitos saudáveis e menos com exercícios físicos, este modelo de acompanhamento de hábitos pessoais do ClickUp é ideal para você. É um acompanhamento simples e otimizado, onde você pode definir metas personalizadas, como “ler 15 páginas” ou “beber 64 onças”, e acompanhar seu progresso.

Você não está apenas marcando caixas — você está criando um ritmo. O ClickUp permite que você marque, filtre e priorize hábitos para que sua rotina não seja prejudicada, mesmo quando a vida fica complicada.

🌟 Principais recursos:

Acompanhe suas metas diárias usando campos personalizados para hábitos específicos, como passos, leitura ou hidratação

Visualize o progresso em formatos de tabela ou lista, dependendo de como você prefere se organizar

Use atualizações de status para marcar hábitos como abertos ou concluídos

Agrupe hábitos por prioridade ou tipo usando tags integradas

🔑Ideal para: Qualquer pessoa que utilize o modelo 75 Soft para criar uma estrutura e responsabilidade em torno de hábitos não relacionados com o fitness, como ler, dormir ou comer de forma consciente

3. Modelo de planejamento de refeições ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje e prepare suas refeições semanais com o modelo de planejamento de refeições do ClickUp

Este modelo controla o planejamento das suas refeições sem transformá-lo em um trabalho em tempo integral. O modelo de planejamento de refeições do ClickUp permite organizar receitas, criar listas de ingredientes e acompanhar metas de dieta equilibrada em um único painel.

É ótimo para quem segue o Desafio 75 Soft e quer evitar refeições fora de casa de última hora ou refeições não planejadas. Você pode arrastar e soltar refeições em um calendário, classificar por tipo e até mesmo registrar valores nutricionais, como calorias líquidas e proteínas. Você também pode acompanhar todas as suas refeições, desde sua rotina matinal até sua bebida antes de dormir. É rápido, visual e flexível.

🌟 Principais recursos:

Acompanhe as refeições usando campos personalizados , como carboidratos líquidos, calorias e tipo de refeição

Organize receitas e listas de compras em pastas separadas para acesso rápido

Use as visualizações do quadro e do calendário para planejar suas refeições para toda a semana.

Defina o status de cada tarefa alimentar para saber o que está preparado, pendente ou concluído.

🔑Ideal para: Qualquer pessoa que esteja tentando seguir um modelo de desafio 75 soft, mantendo suas refeições, nutrição e planejamento de compras de alimentos organizados e fáceis de gerenciar.

🔊 O que os clientes dizem sobre o ClickUp?

Não tenho palavras para descrever o quanto ele é bom. Entre a automação, os modelos e todos os diferentes tipos de acompanhamento e visualizações, é impossível errar com o ClickUp.

Não tenho palavras para descrever o quanto ele é bom. Entre a automação, os modelos e todos os diferentes tipos de acompanhamento e visualizações, é impossível errar com o ClickUp.

4. Modelo de plano de autocuidado ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Priorize seu bem-estar físico e mental com o modelo de plano de autocuidado do ClickUp.

Se o desafio 75 soft tem tanto a ver com desacelerar quanto com aparecer, este modelo se encaixa perfeitamente. O modelo de plano de autocuidado do ClickUp ajuda você a reservar tempo para os hábitos que não são acompanhados pelo seu smartwatch — descanso, rotinas, sono e recuperação.

Você pode personalizá-lo de acordo com sua rotina diária, definir lembretes para tarefas de autocuidado e usar campos para acompanhar seu humor ou níveis de energia. Ele foi criado para ser simples, para que você não sinta que planejar seu autocuidado se torna mais uma tarefa doméstica.

🌟 Principais recursos:

Adicione tarefas diárias de autocuidado, como escrever em um diário, cuidar da pele ou fazer uma desintoxicação digital.

Acompanhe seus níveis de energia emocional ou física com campos personalizados.

Defina lembretes recorrentes para não pular dias de descanso ou momentos de reflexão.

Crie uma rotina flexível que apoie tanto a produtividade quanto o tempo de descanso.

🔑Ideal para: Qualquer pessoa que esteja criando hábitos diários relacionados à recuperação, atenção plena e crescimento pessoal, ao mesmo tempo em que segue uma abordagem mais equilibrada em relação à saúde.

🚀 Impacto real do ClickUp: As equipes que utilizam os modelos do ClickUp relatam uma redução de 83% no tempo de implementação do plano do projeto, graças aos manuais pré-elaborados que eliminam o tempo gasto na organização e operacionalização do trabalho. Manter-se fiel a algo como o Desafio 75 Soft se torna algo natural.

5. Modelo de planejador diário ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize todo o seu dia usando o modelo de planejador diário do ClickUp.

Este modelo de planejador diário da ClickUp é mais do que uma simples lista de tarefas — é um centro de comando pessoal. Você pode dividir seu dia em tarefas em categorias como objetivos pessoais, condicionamento físico ou trabalho e priorizar tudo com sinalizadores e filtros integrados.

As visualizações de calendário e lista ajudam você a estruturar sua rotina diária de maneira visual e gerenciável. Sem confusão. Sem complicações. Se você está fazendo o Desafio 75 Soft, este modelo pode trazer estrutura para seus treinos, tempo de leitura, autocuidado e refeições — tudo em um só lugar.

🌟 Principais recursos:

Organize seu dia por tipo de tarefa, prioridade ou prazo.

Use a visualização do calendário para programar hábitos diários e itens não negociáveis.

Acompanhe o progresso em todas as atividades usando a visualização em quadro ou lista.

Personalize seções para ingestão de água, atividade física ou leitura.

🔑Ideal para: Qualquer pessoa que esteja construindo uma rotina diária repetível que combine estrutura com flexibilidade, especialmente durante um desafio suave 75 ou fase de desenvolvimento pessoal.

💡 Dica profissional: Quase 60% dos trabalhadores gastam tempo alternando entre ferramentas para gerenciar rotinas simples. O ClickUp elimina essa dispersão de ferramentas e reúne seus hábitos, tarefas, notas e atualizações em uma única visualização, para que seu Desafio 75 Soft não seja prejudicado pelo caos digital.

6. Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Lide com suas prioridades diárias com o modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp.

Para aqueles que gostam de manter as coisas claras e objetivas, este modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp vai direto ao ponto. Ele foi criado para ajudá-lo a planejar seu dia com o mínimo de atrito.

Crie tarefas, defina prazos, organize por categoria (como fitness, refeições, leitura) e acompanhe o progresso do seu desafio 75 soft sem confusão. É impressionante como é fácil dividir grandes objetivos em partes menores e concluí-los.

🌟 Principais recursos:

Crie listas de tarefas estruturadas com campos como categoria da tarefa, localização e contador de sequências.

Defina prazos, lembretes e barras de progresso visuais para cada tarefa.

Priorize com base na urgência e importância com rótulos integrados.

Use várias visualizações — calendário, lista, quadro, Gantt — para planejar seu dia do seu jeito.

🔑Ideal para: Qualquer pessoa que deseje um acompanhamento diário claro e prático, que mantenha as tarefas, hábitos e objetivos pessoais visíveis e realizáveis, da manhã à noite.

🔎 Você sabia? Se as tendências atuais continuarem, a inatividade física deve atingir 35% globalmente até 2030. Os modelos ajudam a reverter essa tendência, criando estrutura e responsabilidade.

7. Modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Defina metas claras e acompanhe o crescimento a longo prazo com o modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp

Isso ajuda você a parar de girar em círculos com objetivos vagos e começar a trabalhar em direção ao crescimento pessoal. O modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp oferece estrutura sem atrapalhar.

Com opções de status integradas, como “em dia” e “meta atingida”, é fácil saber em que ponto você está com apenas uma olhada. Você pode traçar metas pessoais, dividi-las em marcos e registrar pequenas vitórias com este modelo de definição de metas.

🌟 Principais recursos:

Divida as metas de desenvolvimento em trimestres, semanas ou cronogramas personalizados

Use campos personalizados para registrar o progresso, blocos de tempo e conquistas

Alterne entre visualizações de planejamento, como etapas de ação, rastreadores e resumos

Reflita regularmente com campos de avaliação como “Você está satisfeito com o seu progresso?”

🔑Ideal para: Qualquer pessoa que utilize o modelo 75 Soft Challenge como parte de um plano de autocuidado mais abrangente, focado na mentalidade, rotina e progresso mensurável.

➡️ Leia mais: Como ter mais energia após o trabalho

8. Modelo de produtividade pessoal ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Otimize seu dia e alcance seus objetivos com o modelo de produtividade pessoal do ClickUp

Se você está conciliando exercícios físicos, leitura, refeições e autocuidado enquanto gerencia um emprego ou um trabalho paralelo, este modelo mantém tudo em ordem. O Modelo de Produtividade Pessoal do ClickUp é mais do que uma lista de tarefas — é um sistema completo para acompanhar o tempo, organizar suas metas e registrar o progresso.

Você pode agrupar tarefas pessoais, como preparar refeições ou fazer caminhadas rápidas, com metas relacionadas ao trabalho, sem perder o foco. Com opções detalhadas de status e lembretes em tempo real, nada passa despercebido.

🌟 Principais recursos:

Categorize suas tarefas em 15 status personalizados e veja exatamente o que está pendente ou concluído

Priorize seus hábitos diários e objetivos pessoais com visualizações em lista e quadro

Programe tarefas e acompanhe o tempo gasto com o cronômetro integrado do ClickUp

Defina lembretes, etiquetas e filtros para se manter atento e dentro do prazo

🔑 Ideal para: Qualquer pessoa que combine um rastreador de desafios 75 soft com um dia agitado e queira simplificar o planejamento sem deixar detalhes de lado.

🔎 Você sabia? O custo global da inatividade: US$ 54 bilhões em cuidados de saúde e US$ 13,7 bilhões em perda de produtividade anualmente. Pequenas ações diárias acompanhadas com um planejador gratuito podem fazer uma diferença real.

9. Modelo de desafio de bem-estar ClickUp 75 Hard

Obtenha o modelo gratuito Mantenha-se no caminho certo diariamente com o modelo de desafio de bem-estar ClickUp 75 Hard

Este modelo foi criado para qualquer pessoa que esteja seguindo um desafio de bem-estar estruturado, como o Modelo de Desafio de Bem-Estar ClickUp 75 Hard, que oferece uma análise completa das ações diárias, pontos de verificação semanais e marcos do desafio.

Ele organiza seus hábitos, metas e avaliações em um só lugar, para que você não precise se esforçar para lembrar se bebeu água todos os dias ou completou sua atividade física. Quer você esteja fazendo isso sozinho ou em grupo, ele mantém tudo claro e consistente.

🌟 Principais recursos:

Atribua e acompanhe tarefas diárias, como exercícios físicos, leitura ou alimentação saudável

Monitore seu progresso ao longo de 75 dias com atualizações visuais de status

Use várias visualizações para gerenciar cronogramas, marcos e avaliações

Registre suas vitórias, reflita semanalmente e ajuste seu plano quando necessário

🔑Ideal para: Qualquer pessoa que siga um modelo gratuito do Desafio 75 Soft ou 75 Hard e queira um rastreador completo com estrutura, lembretes e visualizações claras do progresso

💡Dica profissional: Se você estiver usando uma academia para seus treinos 75 Soft, um software de gerenciamento de academia pode otimizar tudo, desde a reserva de sessões até o acompanhamento da frequência.

10. Modelo de Desafio 75 Soft por LaToya Rachelle

via LaToya Rachelle

Este modelo de desafio suave se destaca por sua abordagem calorosa e pessoal ao acumular hábitos. Criado por LaToya Rachelle, ele foi cuidadosamente projetado para combinar autocuidado, saúde física e rotinas diárias em um único formato imprimível. Você não está apenas acompanhando caixas de seleção, mas construindo intenções para o seu dia.

O layout é tranquilo e fácil de seguir, perfeito se você prefere um planejador diário que possa segurar, marcar e refletir.

🌟 Principais recursos:

Imprima e personalize seu diário de desafios com espaço para reflexões e anotações.

Acompanhe hábitos como leitura, hidratação e exercícios físicos com verificações diárias claras.

Concentre-se em metas equilibradas que incentivem o progresso sem pressão.

Desenvolva disciplina de uma forma flexível, consciente e encorajadora.

🔑Ideal para: Qualquer pessoa que prefira um modelo de desafio suave 75 em papel, gratuito e que combine praticidade com um toque de inspiração pessoal.

11. Modelo de planejador de desafios leves de 75 dias da 101 Planners

via 101 Planners

Este planejador de 75 desafios leves da 101 Planners é uma solução simples e fácil de imprimir, que enfatiza a simplicidade e a estrutura. Ao contrário da maioria dos modelos, este divide o desafio em seções claramente identificadas e editáveis, que permitem acompanhar seus hábitos e refletir à medida que avança.

Você pode digitar diretamente no PDF ou imprimi-lo e preenchê-lo à mão. Sem distrações desnecessárias — apenas espaço para registrar seu progresso, marcar seus hábitos diários e manter o compromisso com seus objetivos pessoais.

🌟 Principais recursos:

Baixe um PDF totalmente editável para personalizar digitalmente ou imprimir para uso diário.

Acompanhe a atividade física, as refeições, a leitura, a ingestão de água e muito mais em uma única folha.

Registre o progresso com uma visualização do calendário de 75 dias para ter total visibilidade.

Adicione reflexões pessoais ou ajustes à medida que avança no desafio.

🔑 Ideal para: Qualquer pessoa que procure um modelo de desafio suave 75 simples, gratuito, para download, sem barreiras de inscrição e com muita flexibilidade.

💡Dica profissional: um aplicativo de acompanhamento de hábitos oferece estrutura e responsabilidade em tempo real. Escolha um com contadores de sequências, lembretes e metas personalizáveis.

12. 75 Soft Challenge da Notability

via Notability Gallery

Para aqueles que preferem trabalhar em um iPad ou tablet, o modelo de desafio suave 75 no Notability oferece uma experiência totalmente digital e fácil de escrever à mão. Este não é um rastreador comum — ele é visualmente limpo, personalizável e feito para anotações.

Se você gosta de fazer anotações, marcar marcos importantes ou destacar conquistas, a flexibilidade do Notability permite que você faça tudo isso. Você pode até sincronizar notas de voz com seus check-ins, tornando sua jornada fitness mais reflexiva e pessoal.

🌟 Principais recursos:

Baixe um planejador digital e faça anotações diretamente usando um Apple Pencil ou uma caneta stylus.

Marque hábitos diários como beber água, praticar exercícios e ler diretamente em suas notas.

Adicione notas de voz, fotos do progresso ou reflexões sobre o seu estado de espírito dia após dia.

Mantenha tudo armazenado em um único aplicativo, sem impressão ou ferramentas externas.

🔑Ideal para: usuários de iPad que desejam uma maneira interativa e livre para gerenciar seu desafio 75 soft — com total flexibilidade para desenhar, gravar ou digitar.

💡Dica profissional: Exercícios de neuroplasticidade, como trocar de mão para tarefas simples, escrever um diário ou aprender um novo movimento, podem reprogramar seu cérebro para se adaptar rapidamente.

13. Desafio suave de 75 dias imprimível gratuitamente pela SnapyBiz

via SnapyBiz

Este Desafio Flexível de 75 Dias para Impressão Gratuito da SnapyBiz tem tudo a ver com flexibilidade. O que o diferencia é o layout editável — colunas e linhas em branco que permitem que você crie o desafio do seu jeito. Quer você se concentre em atividades físicas, tarefas diárias, uma dieta rigorosa ou leitura, você pode personalizar o rastreador para se adequar às suas necessidades.

Ele também oferece três níveis de dificuldade — fácil, médio e difícil — para que você não fique preso a um plano único para todos. Além disso, ele está formatado para os tamanhos A4, A5 e Carta, para que você possa imprimi-lo em casa sem complicações.

🌟 Principais recursos:

Escolha entre formatos PDF editáveis para personalização total.

Ajuste a dificuldade do desafio para se adequar ao seu ritmo atual.

Acompanhe seus hábitos diários com um layout minimalista e fácil de marcar.

Use-o como um planejador, lista de verificação ou registro visual — tudo a partir de uma única impressão.

🔑 Ideal para: Qualquer pessoa que queira criar um desafio 75 soft adaptado ao seu estilo de vida e método de acompanhamento preferido.

Mantenha-se no caminho certo com o Desafio 75 Soft usando o ClickUp

Você não precisa de um sistema complexo ou de um aplicativo caro para criar hábitos melhores — você precisa de algo que funcione para você. Seja para acompanhar a ingestão de água, as refeições ou reservar tempo para cuidar de si mesmo, essas 75 opções gratuitas de modelos de desafios fáceis facilitam a manutenção da consistência.

Escolha um que combine com seu estilo — imprimíveis gratuitos, digitais, estruturados ou flexíveis — e dê à sua rotina diária a renovação de que ela precisa.

Quer uma ferramenta que mantenha tudo em um só lugar — hábitos, metas, planos alimentares, exercícios e progresso?

Experimente gratuitamente o modelo de desafio suave 75 da ClickUp para otimizar seu desafio e se manter organizado desde o primeiro dia.

👉 Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e descubra.