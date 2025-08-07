Jotform vs. Formstack: qual criador de formulários é o ideal para você?

Está tentando escolher entre Formstack e Jotform? Você está no lugar certo.

Se você está otimizando fluxos de trabalho, coletando dados de clientes ou automatizando aprovações, ambas as ferramentas oferecem recursos poderosos de criação de formulários, mas têm abordagens muito diferentes quando se trata de integrações, personalização e automação.

Esta publicação no blog detalha os principais recursos e preços de cada ferramenta para ajudá-lo a tomar a decisão certa para sua equipe. Também apresentaremos um terceiro concorrente, o ClickUp, que permite criar formulários e gerenciar o trabalho subsequente, tudo em uma única plataforma.

Jotform vs. Formstack em resumo

Aqui está uma tabela comparativa rápida para ajudá-lo a decidir qual criador de formulários é ideal para você:

Recurso Jotform Formstack ⭐️ Bônus: ClickUp 🎯Foco principal Criação de formulários envolventes, sem necessidade de programação, com foco na melhoria das taxas de resposta Manipulação de dados, automação do fluxo de trabalho e processos orientados para a conformidade Plataforma completa de produtividade e gerenciamento de tarefas com IA integrada Ideal para Startups, educadores e equipes que procuram formulários envolventes e visualmente atraentes Setores de saúde, finanças, RH e outros setores orientados para a conformidade que precisam de fluxos de trabalho avançados Equipes de todos os tamanhos, desde startups até grandes empresas, que precisam integrar formulários personalizados aos seus fluxos de trabalho diários 🖱️Facilidade de uso Formulários com layout centrado e recurso de arrastar e soltar Arraste e solte com preenchimento automático inteligente de campos Arraste e solte tarefas, visualizações personalizáveis (lista, quadro, calendário etc.) 📋 Modelos mais de 10.000 modelos prontos para uso Modelos limitados, personalização avançada Modelos abrangentes e personalizáveis para tarefas, projetos e fluxos de trabalho 🔗 Compartilhamento Códigos QR, subdomínios personalizados e incorporação Integrações com CRM, gateway de pagamento e ferramentas de marketing Formulários, tarefas e documentos compartilháveis com links públicos/privados 💬 Gerenciamento de envios Converte automaticamente os envios em PDFs, desativa os envios após o prazo e envia e-mails de confirmação Rastreia envios parciais, oferece campanhas de recuperação de abandonos e fornece insights sobre gargalos Converta automaticamente os envios em tarefas atribuíveis e rastreáveis e execute sequências de automação 🔌 Integrações Integrações limitadas Integrações abrangentes (por exemplo, Salesforce, gateways de pagamento) mais de 1.000 integrações (por exemplo, Slack, Google Drive, Zoom) ⚖️ Conformidade Recursos básicos de conformidade Projetado para setores que exigem conformidade, como saúde, finanças e RH Conformidade com GDPR, HIPAA e SOC 2 💰 Preços* Gratuito a US$ 129/mês (personalizado para empresas) uS$ 99 a US$ 299/mês (personalizado para empresas, complementos extras) Gratuito a US$ 19/usuário/mês (personalizado para empresas)

O que é o Jotform?

através da Jotform

O Jotform é um criador de formulários online fundado com a ideia de formulários publicáveis sem código. É uma escolha popular para startups e educadores focados em melhorar as taxas de resposta. Pense nisso como um playground de criação de formulários com mais de 10.000 modelos prontos para uso.

Ao contrário dos criadores de formulários tradicionais, o Jotform torna seus formulários tão envolventes quanto aplicativos da web e móveis, desde inscrições em eventos até admissões de pacientes. Além do gerenciamento de formulários, ele também oferece recursos de criação de aplicativos, edição de PDF e coleta de assinaturas eletrônicas.

Recursos do Jotform

Vamos revisar o que torna o Jotform tão popular com uma rápida visão geral. Aqui estão os três recursos exclusivos que se destacam e tornam a criação de formulários perfeita.

Recurso nº 1: Criação de formulários com foco no layout

através da Jotform

O Jotform tem como objetivo criar formulários personalizados com simplicidade. Sua interface de arrastar e soltar permite isso, fornecendo um layout editável para o seu formulário ideal. Isso ajuda as equipes a criar pesquisas e perguntas eficazes e atraentes, em vez de limitar as respostas a campos de texto básicos.

A ferramenta também oferece vários modelos de formulários de pesquisa e feedback que são fáceis de replicar com a clonagem de um clique. Além disso, o Jotform mantém as informações detalhadas, mas relevantes, com configurações de calendário para agendamento de compromissos, opções de upload instantâneo de fotos e lógica condicional nítida.

Recurso nº 2: compartilhamento personalizado e geração de código QR

através da Jotform

Outro aspecto atraente do Jotform é a facilidade de compartilhar o que você criou e coletou. Entre as diversas opções de compartilhamento de formulários, a mais eficaz para preenchimento externo é a geração de QR Code, que permite aos usuários escanear para acessar e preencher a pesquisa de qualquer lugar.

Também é fácil incorporar esses formulários em sua página da web e personalizar sua URL com links de subdomínio personalizados para reforçar a identidade da sua marca. Resumindo, seus formulários online chegam exatamente onde são necessários.

Recurso nº 3: Diversas configurações de envio e respostas automáticas

através da Jotform

O Jotform também oferece controle detalhado sobre como os usuários enviam e os criadores armazenam informações. Isso inclui a conversão automática de envios em documentos PDF refinados, perfeitos para manter registros ou compartilhar com clientes. Após o prazo final, o Jotform permite desativar os envios para gerenciar seus dados com mais eficiência.

Além dos envios, os recursos de automação incluem salvar respostas no meio do processo e até mesmo enviar e-mails de confirmação de envio do formulário. Isso torna o processo de coleta de dados muito mais confiável e conveniente.

Preços do Jotform

Starter: Grátis

Bronze: US$ 39/mês por usuário

Silver: US$ 49/mês por usuário

Gold: US$ 129/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

📮ClickUp Insight: 45% dos trabalhadores já pensaram em usar automação, mas ainda não deram o salto. Fatores como tempo limitado, incerteza sobre as melhores ferramentas e opções excessivas podem impedir as pessoas de dar o primeiro passo em direção à automação. ⚒️ Com seus agentes de IA fáceis de criar e comandos baseados em linguagem natural, o ClickUp facilita o início da automação. Desde a atribuição automática de tarefas até resumos de projetos gerados por IA, você pode desbloquear uma automação poderosa e até mesmo criar agentes de IA personalizados para seus formulários em minutos, sem a necessidade de aprendizado. 💫 Resultados reais: A QubicaAMF reduziu o tempo de geração de relatórios em 40% usando os painéis dinâmicos e gráficos automatizados do ClickUp, transformando horas de trabalho manual em insights em tempo real.

O que é o Formstack?

via Formstack

Enquanto o Jotform promove a criação rápida de formulários, o Formstack prioriza o tratamento de dados. Outro criador de formulários sem código, é mais conhecido por simplificar fluxos de trabalho complexos e transformar automaticamente respostas brutas de formulários em processos estruturados.

Como alternativa ao Jotform, o Formstack é atraente para equipes de saúde, finanças e RH que precisam de mais do que apenas coleta de dados. Ele oferece suporte a setores orientados para a conformidade com recursos poderosos, como roteamento condicional, assinaturas eletrônicas e armazenamento seguro de dados.

É um pacote completo de automação de processos que também oferece geração e aprovação de documentos com base nas informações capturadas pelos seus formulários.

Recursos do Formstack

Curioso para saber como o Formstack se destaca como solução de gerenciamento de formulários? Aqui está uma visão geral de alguns de seus melhores recursos.

Recurso nº 1: Personalização e preenchimento automático de campos

via Formstack

Além de um editor de arrastar e soltar sem código, o Formstack oferece uma opção inteligente de preenchimento automático de campos. Esse recurso permite que os formulários extraiam dados conhecidos do usuário de bancos de dados e sistemas, reduzindo a entrada manual e acelerando o preenchimento do formulário. A solução também oferece mais configurações de back-end, como armazenamento de dados e permissões personalizadas de edição e visualização.

Recurso nº 2: automação da lógica de etapas

via Formstack

Em vez de obrigar os usuários a preencher um formulário longo, o Formstack permite que os criadores desenvolvam experiências dinâmicas em várias etapas. A automação da lógica por etapas orienta os respondentes por diferentes caminhos com base em suas respostas, tornando os formulários mais leves e pessoais.

Sua lógica condicional avançada também controla como os dados são processados e enviados para aplicativos integrados. Embora a configuração pareça complexa, ela realmente melhora os detalhes da resposta e a qualidade dos insights.

Recurso nº 3: Kit de conversão e integrações

via Formstack

O Formstack oferece um grande poder para aumentar as taxas de resposta. Seu Kit de Conversão oferece insights sobre gargalos, rastreamento parcial de envios e campanhas de recuperação de abandonos, ajudando você a identificar desistências e ajustar o desempenho dos formulários em tempo real.

Ele também se conecta facilmente a CRMs como Salesforce, gateways de pagamento e ferramentas de marketing, transformando envios em fluxos de trabalho completos sem precisar alternar entre vários aplicativos.

Preços do Formstack

Formulários: A partir de US$ 99/mês

Suíte: A partir de US$ 299/mês

Empresa: Preços personalizados

👀 Você sabia? Em 1838, a Sociedade Estatística de Londres propôs o primeiro método formal de questionário para coletar dados — um marco inicial na pesquisa estruturada.

Jotform vs. Formstack: comparação de recursos

O Jotform torna a criação de formulários divertida, enquanto o Formstack se concentra em potencializar a forma como você coleta e gerencia dados. Dependendo do seu caso de uso, um deles pode ser mais adequado para você. Vamos discutir seus recursos em detalhes.

Recurso nº 1: Personalização e formatação de formulários

A primeira impressão é importante para o seu formulário. Um formulário bem projetado tem aparência profissional e orienta os usuários de maneira tranquila, do início ao envio.

O Jotform oferece suporte a uma variedade maior de tipos de perguntas, dando aos usuários mais controle criativo no design de formulários para diversos casos de uso.

O Formstack, por outro lado, se destaca nas configurações de campos personalizados, permitindo a captura de dados sob medida que podem ser hiperespecíficos para uma necessidade comercial.

🏆Vencedor: O Jotform leva vantagem para equipes que desejam criar formulários complexos e em vários formatos. No entanto, a flexibilidade em nível de campo do Formstack é uma vantagem para cenários de captura de dados de nicho, onde a precisão é importante.

Recurso nº 2: Lógica condicional e fluxos de trabalho inteligentes

Os formulários devem ser personalizados de forma inteligente e adaptar-se às respostas dos usuários, que é o que a lógica condicional eficaz oferece. A exibição de campos de dados irrelevantes dá a impressão de que o formulário não foi criado especificamente para você.

O Formstack se destaca com recursos lógicos poderosos que criam fluxos de formulários suaves e responsivos. O Jotform também oferece lógica condicional, mas não é tão intuitivo e fácil de dominar, especialmente quando os formulários ficam mais longos e complexos.

🏆 Vencedor: O Formstack vence esta rodada por seus fluxos lógicos altamente dinâmicos e fáceis de construir. O Jotform funciona bem para formulários menores, mas pode tornar os processos existentes da sua equipe mais lentos com formulários complexos.

Recurso nº 3: Compatibilidade com integrações externas

Para obter dados corretos, é preciso que seus formulários se conectem bem às ferramentas que você já usa. É por isso que todos os criadores de formulários online populares que você selecionar precisam ter integrações robustas e confiáveis.

O Jotform se integra a mais de 100 aplicativos, desde Google Sheets e Slack até HubSpot e PayPal. Ele permite automatizar pipelines inteiros diretamente do construtor.

O Formstack também oferece suporte às principais integrações, mas se concentra em conexões de nível empresarial, como CRMs, plataformas de marketing por e-mail, automação de documentos e gateways de pagamento.

🏆 Vencedor: Esta rodada termina em empate! Enquanto o Jotform oferece mais ferramentas de feedback, o Formstack se destaca em integrações comerciais profundas. Acesse o Jotform para obter amplitude e o Formstack para obter profundidade.

Recurso nº 4: variedade e qualidade dos modelos

Ter uma solução pronta para usar pode ser o ponto decisivo ao criar formulários. Afinal, ninguém quer começar do zero todas as vezes.

O Jotform oferece mais de 10.000 modelos e cobre quase todos os casos de uso, desde inscrições em eventos até admissões internas, mais do que muitos outros criadores de formulários.

O Formstack oferece opções para necessidades comerciais específicas, mas não oferece o mesmo nível de variedade em seus modelos.

🏆 Vencedor: O Jotform é o vencedor indiscutível em termos de volume e diversidade de modelos. No entanto, as empresas podem considerar os modelos selecionados do Formstack para ver se são mais relevantes para o seu caso de uso específico.

👀 Você sabia? Desde 1937, o projeto Mass-Observation do Reino Unido recrutou observadores voluntários para registrar diários da vida cotidiana e respostas abertas. O trabalho deles durante a coroação do rei George VI e a Segunda Guerra Mundial moldou a pesquisa de opinião pública, reimaginando as respostas das pesquisas como experiências vividas, não apenas números.

Jotform vs. Formstack no Reddit

Fomos ao Reddit para ver o que os usuários realmente pensam sobre o Jotform e o Formstack — e os comentários oferecem uma visão sólida sobre o desempenho dessas ferramentas no mundo real.

Quando se trata de personalização, o usuário do Reddit juxhinam enfatizou que o Jotform não oferece tanto controle sobre o design:

Os formulários do Jotform são simples e não oferecem muitas opções de personalização.

Os formulários do Jotform são simples e não oferecem muitas opções de personalização.

Outro tópico do subreddit destacou os recursos de suporte de cada ferramenta, com a equipe da Jotform respondendo muito mais rapidamente.

Não tive nenhum problema com o suporte da Jotform... Suporte da Formstack? Não tive nenhuma resposta deles em duas semanas.

Não tive nenhum problema com o suporte da Jotform... Suporte da Formstack? Não tive nenhuma resposta deles em duas semanas.

Dito isso, o Formstack leva a vantagem quando se trata de integrações avançadas, especialmente para ferramentas empresariais como o SharePoint:

No Formstack, é possível fazer upload para um site do SharePoint e criar uma pasta com base na resposta de um campo do formulário... PERFEITO!

No Formstack, é possível fazer upload para um site do SharePoint e criar uma pasta com base na resposta de um campo do formulário... PERFEITO!

O consenso geral? Use o Jotform para necessidades mais simples e configurações rápidas e econômicas. Se você precisa de integrações mais profundas e fluxos de trabalho avançados, mas pode lidar com algum atraso no suporte, o Formstack é uma opção robusta e rica em recursos.

Conheça o ClickUp — a melhor alternativa ao Jotform e ao Formstack

Por que se contentar apenas com a criação de formulários quando você pode criar uma experiência completa de gerenciamento de trabalho? Isso significa dados instantâneos dos formulários, insights impressionantes e recursos visuais baseados em dados.

O ClickUp oferece isso e muito mais em uma plataforma abrangente. Com mais de 30 ferramentas e mais de 1000 integrações, ele supera o Jotform e o Formstack em tudo, desde a criação de pesquisas com funcionários até a análise de dados e apresentação dos resultados dos seus formulários.

A gerente de projetos sênior da Universidade do Missouri, Christa Keers, descreve perfeitamente as vantagens:

Ao reunir todos em uma única plataforma, economizamos muito tempo e trocas de mensagens, pois tudo fica em um só lugar. Substituímos pelo menos três ferramentas pelo ClickUp e também consolidamos a comunicação de várias plataformas.

Ao reunir todos em uma única plataforma, economizamos muito tempo e trocas de mensagens, pois tudo fica em um só lugar. Substituímos pelo menos três ferramentas pelo ClickUp e também consolidamos a comunicação de várias plataformas.

Vamos ver por que o ClickUp é a melhor alternativa ao Formstack e ao Jotform.

Vantagem nº 1 do ClickUp: Formulários ClickUp

Incorpore lógica condicional, automações avançadas, análise de respostas em tempo real e criação de formulários fáceis de usar com o ClickUp Forms

Se você está começando a criar formulários, o ClickUp Forms é o criador de formulários ideal para a plataforma. A solução de formulários com inteligência artificial oferece diversos tipos de perguntas e campos personalizados que ajudam você a criar pesquisas personalizadas e contextualmente relevantes.

Adicione campos de texto curtos ou longos, menus suspensos para perguntas de seleção única ou múltipla, campos personalizados para e-mails e números de telefone e muito mais. Melhore o formulário com lógica condicional e colete apenas os dados mais pertinentes e relevantes para sua pesquisa ou questionário.

Você também pode personalizar um formulário ClickUp com as cores, logotipos e temas da sua marca. Todas as respostas são atualizadas instantaneamente nas visualizações ClickUp escolhidas e podem ser rastreadas facilmente no espaço Forms Hub. Além disso, configurar cálculos personalizados ou reCAPTCHA leva apenas alguns segundos.

🧠 Curiosidade: toda vez que alguém preenche um formulário ClickUp, sua resposta se torna instantaneamente uma tarefa ClickUp, completa com campos pré-preenchidos, anexos e regras de atribuição, se você as tiver definido. Isso significa que a recepção nunca é apenas uma coleta passiva de dados. Ela está pronta para ação desde o início.

Assista ao nosso vídeo de lançamento para ver como renovamos os Formulários para torná-los mais flexíveis e úteis!

Quer evitar criar seu formulário do zero, mas ainda assim obter os resultados desejados? O ClickUp tem vários modelos para ajudar.

Obtenha um modelo gratuito Colete dados, gerencie leads e descubra insights precisos com o modelo de formulário do ClickUp

Você pode começar com o modelo de formulário ClickUp, que facilita muito a transição da coleta de informações para a ação. Ele permite que você use um formulário pronto para uso, repleto de campos de contato essenciais e várias seções personalizáveis que você pode ajustar para qualquer caso de uso.

Use suas várias visualizações personalizadas para agrupar respostas de forma organizada por estágio de envio e responsável. Uma dica profissional? A visualização Quadro é uma verdadeira revolução se você deseja uma visão rápida e visual do andamento da sua pesquisa.

ClickUp’s One Up #2: ClickUp Brain e ClickUp Autopilot Agents

Faça um brainstorming de perguntas para formulários, configure resumos automatizados e identifique padrões de dados exclusivos instantaneamente com o ClickUp Brain

Com assistentes de IA, automações e agentes se tornando nossos impulsionadores de produtividade, o gerenciamento de formulários não deve mais ser uma tarefa manual.

Graças à IA de trabalho mais completa do planeta, também conhecida como ClickUp Brain, isso nunca acontecerá.

Projetado para ser seu gênio de trabalho integrado, o Brain ajuda você a criar perguntas precisas para suas pesquisas e analisar os resultados dos formulários. Ele ainda transforma esses insights em resumos de projetos inteligentes, listas de ações e estratégias de produtos, usando prompts simples e em linguagem natural.

Gere perguntas para seus formulários de pesquisa com o ClickUp Brain

O Brain também é especialista em descobrir padrões profundos nas respostas dos seus formulários. Isso é perfeito para identificar relações entre produtos, dados demográficos ideais e até mesmo a opinião dos clientes. Com apenas alguns cliques, ele transforma itens de ação relacionados às respostas em novas tarefas. Em seguida, o AI Assign ajuda você a delegá-las aos membros certos da equipe, e o AI Prioritize ajuda você a passar da percepção à ação sem atrasos.

💡 Dica profissional: use os agentes do ClickUp Autopilot para classificar e agir instantaneamente nos envios de formulários recebidos, sem gargalos ou acompanhamentos perdidos. Digamos que sua equipe de marketing use um formulário ClickUp para coletar solicitações criativas. Você pode criar um agente autopilot personalizado para: Leia a resposta do formulário Marque automaticamente a tarefa com base no tipo de solicitação (por exemplo, “Publicação social” vs. “Página de destino”) Atribua-o ao designer ou redator certo Defina uma data de vencimento com base na urgência Adicione subtarefas como “Chamada inicial” ou “Coleta de ativos”, se necessário Com um único envio, todo o processo de admissão é tratado de forma rápida, precisa e totalmente automatizada.

Aprenda a criar um agente no ClickUp neste vídeo:

Vantagem nº 3 do ClickUp: Automações do ClickUp

Automatize a delegação de tarefas, o compartilhamento de insights, os fluxos de trabalho de aprovação e as condições lógicas de etapas com o ClickUp Automations

Não se limita apenas à IA; a plataforma também oferece um recurso poderoso com o ClickUp Automations para eliminar tarefas repetitivas. Eles são especialmente úteis para etapas baseadas em regras de alto volume.

Isso os torna perfeitos para fluxos de trabalho previsíveis, como atribuir tarefas, publicar comentários ou enviar e-mails de acompanhamento quando uma resposta do formulário corresponde a critérios específicos. Você define os gatilhos, as condições opcionais e, em seguida, as ações — por exemplo, atribuir o solicitante ao designer “Urgente” quando a resposta do menu suspenso for “Design”.

💡 Dica profissional: Se você não tiver certeza de como configurar a lógica entre o gatilho e a ação, instrua o ClickUp Brain em linguagem simples para criar a automação, e ele fará isso por você.

Vantagem do ClickUp nº 4: Painéis do ClickUp

Visualize os resultados dos formulários, analise dados confidenciais com segurança e identifique padrões importantes em gráficos impressionantes com os painéis do ClickUp

Preocupado em perder padrões importantes em todas essas respostas? Não se preocupe; os painéis do ClickUp estão aqui para ajudá-lo. Eles são a ferramenta de visualização definitiva para identificar tendências de atendimento ao cliente, acompanhar sua posição no mercado ou mostrar estatísticas de satisfação dos funcionários à gerência.

Os painéis exibem feedback dos usuários em tempo real diretamente de seus formulários, tarefas e bancos de dados, e vêm com cartões, gráficos e tabelas personalizáveis para visões gerais de vendas, acompanhamento de despesas, relatórios de pesquisas personalizados e muito mais. Com um clique, você pode até transformar qualquer gráfico ou imagem em pontos de ação usando IA.

Resumindo, o painel do ClickUp mostra o panorama completo, sem necessidade de lidar com planilhas.

🧠 Curiosidade: Não é fã de painéis complexos? Os cartões de IA do ClickUp nos painéis interpretam seus dados para você. Em vez de apenas mostrar a contagem de tarefas ou o status das respostas, eles resumem padrões, destacam bloqueios e até sugerem os próximos passos usando o ClickUp Brain, como se fosse um analista de dados integrado ao seu espaço de trabalho.

Conclusão: o ClickUp oferece formulários integrados que se conectam diretamente a tarefas, automações e fluxos de trabalho, simplificando a coleta e a execução de dados em um só lugar. Ao contrário do Jotform e do Formstack, ele elimina a necessidade de alternar entre ferramentas, vinculando as respostas dos formulários ao trabalho real.

Melhore a criação e análise de formulários com o ClickUp

Os formulários são a maneira mais simples e eficaz de coletar dados primários — diretamente de clientes em potencial, sem perda de informações.

Enquanto o Jotform cria formulários rápidos e flexíveis com inúmeros modelos, o Formstack foi desenvolvido para fluxos de trabalho mais complexos e integrações de nível empresarial. É claro que nossa comparação destaca as diferenças, mas por que se contentar com um quando você pode combinar os dois aspectos e aprimorá-los com recursos mais especializados?

O ClickUp coloca tudo ao seu alcance: criação de formulários poderosos, visualizações, recursos de IA, automações abrangentes, gerenciamento de dados e gerenciamento de tarefas.

Pronto para melhorar a forma como gerencia e analisa seus formulários? Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp!