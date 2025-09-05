as 10 melhores alternativas ao Modo IA do Google que você pode experimentar agora

O Modo IA do Google é bom para encontrar respostas, mas o que acontece quando você precisa fazer algo com essas respostas?

A questão é que diferentes ferramentas de IA se destacam em diferentes áreas. Algumas são desenvolvidas para integração perfeita com aplicativos, outras são excelentes em análise de dados e algumas se especializam em compreender o contexto do seu setor.

Se você está procurando alternativas ao Google AI Mode que possam lidar com as tarefas mais pesadas do seu trabalho diário, essas opções oferecem algo único. 🎯

As melhores alternativas ao Google AI Mode em resumo

Estas são as principais alternativas ao Modo IA do Google comparadas. 👇

Ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços* ClickUp Indivíduos, equipes pequenas e grandes empresas que desejam passar de insights de IA para a execução em equipe em um único lugar Transforme prompts de IA em tarefas programadas com o ClickUp Brain, responda automaticamente a perguntas com o Autopilot Agents e alterne entre vários LLMs instantaneamente Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas Perplexity AI Analistas, acadêmicos e alunos curiosos que realizam pesquisas em tempo real Obtenha respostas com citações, navegue por notícias e artigos acadêmicos, faça perguntas complementares em tópicos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 20/mês Você. com Criadores, estudantes e profissionais de marketing que precisam de experiências de IA personalizáveis Alterne entre os modos de pesquisa, exclua sites de baixa qualidade e use filtros baseados em tempo Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 20/mês 1min. IA Escritores, pesquisadores de conteúdo e empreendedores individuais que buscam uma síntese rápida de informações Resuma tópicos, extraia estatísticas, gere cópias, obtenha contexto a partir de vários resultados de pesquisa Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 8/mês Microsoft 365 Copilot Usuários do Microsoft 365 e equipes empresariais que desejam integrar IA aos aplicativos do Office Use dentro do Edge e do Bing, analise imagens e dados diretamente no chat, obtenha assistência contextualizada Plano gratuito disponível (apenas chat); planos pagos a partir de US$ 30/mês por usuário ChatGPT Pro Profissionais, pesquisadores e equipes técnicas que precisam de raciocínio de pesquisa complexo Mantenha o contexto, estruture longas conversas de pesquisa e apoie a ideação criativa Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 20/mês Claude AI Pesquisadores, escritores e pensadores profundos em busca de conversas matizadas Obtenha insights éticos sobre temas delicados e forneça raciocínios contextuais Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 20/mês Pi da Inflection AI Pessoas que realizam conversas casuais de pesquisa Explore tópicos de forma coloquial, faça perguntas complementares, escolha o nível de detalhe Gratuito Leo, da Brave Indivíduos e equipes preocupadas com a segurança que desejam assistência de IA com foco na privacidade Processe consultas localmente, resuma as guias do navegador e mantenha o anonimato total Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 14,99/mês Aria do Opera One Multitarefas que buscam IA integrada às suas atividades de navegação na web Resuma artigos, traduza páginas no local, sincronize entre dispositivos Gratuito

Por que escolher alternativas ao Modo IA do Google

Veja por que vale a pena explorar alternativas ao Modo IA do Google:

Além da pesquisa: o mecanismo de pesquisa com IA do Google é excelente para encontrar informações, mas você pode precisar de ferramentas que criem, desenvolvam ou ajam com base nessas informações o mecanismo de pesquisa com IA do Google é excelente para encontrar informações, mas você pode precisar de ferramentas que criem, desenvolvam ou ajam com base nessas informações

Pontos fortes especializados: diferentes plataformas foram criadas para casos de uso específicos, como criação de conteúdo, análise de dados ou automação de fluxo de trabalho, que a pesquisa do Google não consegue igualar

Integração com fluxos de trabalho: a maioria dos profissionais precisa de uma IA que lembre o contexto, se integre às ferramentas existentes e se adapte à forma como eles trabalham, em vez de apenas à forma como pesquisam

Excelência específica para tarefas: alternativas ao Modo IA do Google criadas para fins específicos geralmente oferecem melhores resultados para trabalhos criativos pesados, análises complexas ou requisitos específicos do setor

Fluxo de processo contínuo: As melhores ferramentas As melhores ferramentas de pesquisa inteligente não se limitam a fornecer respostas. Elas se tornam parte do seu fluxo de trabalho e tornam todo o seu processo mais inteligente

🔍 Você sabia? Apenas 8,5% das pessoas afirmam que sempre confiam nas visões gerais da IA do Google nos resultados de pesquisa. Isso é um sinal claro de que os usuários ainda são cautelosos em permitir que a IA influencie o que veem online.

As melhores alternativas ao Google AI Mode

Vamos conhecer as melhores alternativas ao Modo IA do Google. 🤖

1. ClickUp (ideal para passar de insights de IA para a execução em equipe em um único lugar)

Transforme insights em tarefas atribuídas usando o ClickUp Brain

As ferramentas de IA são ótimas para dar respostas. Mas, para a maioria das equipes, esse não é o problema.

O verdadeiro desafio começa depois que você obtém a resposta: descobrir o que fazer com ela, transformá-la em uma tarefa, designá-la à pessoa certa, acompanhar e monitorar o progresso.

O ClickUp ajuda nisso, conectando suas ideias, fluxos de trabalho e ações da equipe para que você possa passar da concepção à execução sem perder tempo. É isso que o torna uma das alternativas mais completas ao Modo IA do Google.

Transforme respostas de IA em progresso visível

O ClickUp Brain não é um chatbot sobreposto ao seu trabalho; é um assistente que conhece seu espaço de trabalho por dentro e por fora. Ele entende seus projetos, proprietários, cronogramas, fluxos de trabalho, dependências e até mesmo aplicativos conectados, como o Google Drive.

Digamos que você consolide o feedback dos clientes em um documento do ClickUp e peça ao ClickUp Brain para encontrar as principais reclamações. Ele resumirá instantaneamente as principais questões, como integração lenta ou preços pouco claros. A partir daí, ele pode gerar e atribuir tarefas aos colegas de equipe, definir prazos e vincular o documento de origem para contextualização.

Automatize as ações da equipe

Responda automaticamente a perguntas de status usando o Agente Autopilot do Answers no ClickUp

Os ClickUp Autopilot Agents são desenvolvidos com base em seu assistente de IA, projetado para automatizar acompanhamentos manuais que retardam os projetos. Existem dois tipos:

Agentes pré-construídos respondem a perguntas e criam atualizações, e vêm prontos para serem implementados em resposta a gatilhos específicos

*os agentes personalizados permitem que você crie sua própria lógica de automação sem código

Digamos que um envio de formulário seja marcado como “urgente” e “voltado para o cliente”, mas apenas para negócios acima de US$ 10 mil. Um Agente Autopilot personalizado verificará automaticamente todas as três condições, criará uma tarefa, atribuirá ao lead, adicionará um prazo e publicará uma atualização no chat.

Adicione instruções personalizadas para seus agentes autopilot personalizados do ClickUp

Diga comandos e execute ações instantaneamente

Quando você está concentrado na execução, digitar comandos e clicar em menus pode atrasar seu trabalho. O ClickUp Brain MAX oferece um companheiro de IA para desktop com prioridade de voz, feito para interação rápida.

Suponha que você esteja revisando um rascunho de comunicado à imprensa. Você abre o Brain MAX e diz: “Torne este parágrafo mais formal e adicione uma lista com os principais dados estatísticos do nosso relatório do segundo trimestre”

A IA conectada extrai o contexto do documento vinculado, reescreve o conteúdo usando sua preferência de tom, busca os números corretos do relatório do segundo trimestre em seu Workspace e insere tudo no documento.

Você também pode pedir ao Brain MAX para gerar imagens, criar tarefas ou até mesmo agendar reuniões.

Peça ao ClickUp Brain MAX para ajudar no agendamento de reuniões e muito mais

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Espere uma curva de aprendizado se sua equipe não estiver acostumada a plataformas multifuncionais como o ClickUp

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário do Reddit compartilhou:

O ClickUp Brain me poupa muito tempo, sinceramente. Sei que existem ferramentas de IA com um nível gratuito bastante eficiente, mas a troca constante entre abas é cansativa. E, sinceramente, quando estou concentrado no trabalho, essa é a última coisa que quero fazer. Eu uso a IA principalmente para escrever, já que trabalho com conteúdo. Ela também edita o que escrevo (incrível!). Outra coisa que realmente me ajuda é o Docs. Adoro as opções de formatação, especialmente os banners. Tão fofos!

🧠 Curiosidade: O primeiro conceito de rede neural foi proposto em 1943 por um neurofisiologista e um matemático — Warren McCulloch e Walter Pitts — décadas antes de existir o poder computacional para executá-lo.

2. Perplexity AI (ideal para pesquisa em tempo real)

via Perplexity AI

Pense no Perplexity AI como aquele amigo que lê as notícias e volta com as partes interessantes. Você faz uma pergunta e, em vez de receber uma enxurrada de resultados de pesquisa, obtém uma resposta direta com evidências de apoio

A plataforma extrai informações de várias fontes e as une em uma narrativa coesa que faz sentido. Você pode até optar por concentrar as consultas de pesquisa em domínios específicos, como literatura acadêmica, redação técnica ou fóruns de discussão como o Reddit.

O que é inteligente no Perplexity é como ele lida com suas perguntas complementares. Você pode se aprofundar nos tópicos sem ter que começar do zero todas as vezes. A experiência toda parece ter um assistente de pesquisa que nunca se cansa das intermináveis perguntas “mas e quanto a...”.

Com a adição do navegador Comet, agora você também pode usar essa ferramenta de IA para gerenciar sua agenda, acompanhar e-mails e criar ideias.

Melhores recursos do Perplexity AI

Consulte várias bases de dados e fontes simultaneamente para reunir informações abrangentes sobre qualquer tema, com citações detalhadas das fontes para cada afirmação

Acesse as últimas notícias e eventos atuais à medida que acontecem, por meio de recursos de rastreamento da web em tempo real

Organize tópicos de pesquisa em Coleções , criando repositórios de conhecimento compartilháveis e focados para projetos

Analise documentos enviados, incluindo PDFs, CSVs e arquivos de texto, para resumir o conteúdo ou extrair pontos de dados importantes

Limitações da Perplexity AI

Ocasionalmente, ele pode fornecer informações conflitantes de diferentes fontes, sem uma resolução clara

O desempenho diminui significativamente ao lidar com consultas muito técnicas ou especializadas

Opções limitadas de personalização para ajustar o estilo de resposta ou as preferências de formato

Preços do Perplexity AI

Gratuito

Pro: $20/mês

Enterprise Pro: US$ 40/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Perplexity AI

G2: 4,7/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Perplexity AI?

Um comentário no Reddit diz:

Muitas pessoas nos círculos de tecnologia começaram a preferi-lo ao Google. Lembre-se de que a Perplexity AI não tem como objetivo substituir a Open AI. Seu objetivo é substituir o Google. Os resultados são melhores, além do conceito de threads e bibliotecas. Eles estão definitivamente construindo na direção certa.

3. You.com (ideal para experiências de IA personalizáveis)

via You.com

O You.com permite que você personalize a pesquisa da maneira que você pensa, e não da maneira que os algoritmos acham que você deveria. A plataforma combina a pesquisa tradicional na web com o chat de IA, para que você possa fazer perguntas naturalmente e obter resultados que fazem sentido.

A melhor parte? Você pode controlar quais fontes recebem prioridade. Os resultados da pesquisa vêm com resumos gerados por IA, mas você ainda pode clicar nas fontes originais quando precisar de mais detalhes. Você pode até mesmo pesquisar dentro de períodos específicos ou excluir certos tipos de conteúdo.

Além disso, você tem acesso a vários LLMs líderes, como GPT-4 e Claude, e modos especializados para tarefas distintas, como pesquisa, criação de imagens e codificação.

You.com melhores recursos

Crie assistentes de IA personalizados com personalidades, áreas de especialização e estilos de resposta específicos para tarefas recorrentes

Alterne entre diferentes modos de pesquisa , dependendo se você precisa de pesquisa factual ou inspiração criativa

Gere textos longos e recursos visuais na mesma plataforma

Exclua sites ou tipos de conteúdo específicos dos resultados de pesquisa para evitar informações irrelevantes ou de baixa qualidade

Limitações do You.com

Tem uma base de usuários menor, o que pode afetar a amplitude e a profundidade da cobertura para consultas de nicho

Embora ofereça citações em seu modo de pesquisa, elas podem ser menos proeminentes e consistentes

Os usuários relatam que a plataforma pode parecer lenta ou pesada, especialmente para tarefas que exigem muito da IA ou uploads de arquivos

Preços do You.com

Gratuito

Pro: $20/mês

Máximo: $200/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários do You.com

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o You.com?

De uma avaliação do G2:

Gosto da conveniência de não ter que pular de página em página enquanto o uso. Experimentei o tradutor em comunicações com clientes europeus, bem como em brainstorming para elaborar uma apresentação de projeto. Achei fácil de usar.

🔍 Você sabia? Equipes que utilizam o ClickUp Brain relatam uma economia de custos de até 86%, simplesmente porque o trabalho repetitivo é feito automaticamente.

4. 1min. AI (Ideal para síntese rápida de informações)

via 1min.AI

Faça uma pergunta ao 1min. AI e obtenha uma resposta abrangente em menos de 60 segundos, completa com fatos importantes e contexto relevante. A alternativa ao Modo IA do Google se destaca por pegar tópicos de pesquisa complexos e resumir o que você precisa saber.

Não perde tempo com animações sofisticadas ou interfaces complexas. Você faz o upload e ele processa. Simples assim.

O aplicativo consolida várias ferramentas da OpenAI, Anthropic, Midjourney e outras em uma única plataforma. Não é apenas uma ferramenta de pesquisa, mas também auxilia na criação de conteúdo, desde a edição de arquivos de áudio até a redação de textos ou geração de imagens com IA.

1min. Os melhores recursos da IA

Processe vários resultados de pesquisa simultaneamente para extrair informações relevantes e em tempo real, sem a necessidade de revisão manual

Gere resumos rápidos de tópicos em destaque, notícias de última hora e eventos atuais para uma compreensão rápida

Extraia pontos de dados e estatísticas específicos dos resultados de pesquisa usando perguntas em linguagem natural, em vez de procurar palavras-chave

Interaja com documentos extraindo texto ou conversando com arquivos PDF para encontrar informações rapidamente

1 minuto. Limitações da IA

O processamento rápido às vezes sacrifica as nuances e o contexto em prol da velocidade

Capacidade limitada para lidar com solicitações de conteúdo altamente criativo ou subjetivo

O foco na concisão pode fazer com que detalhes importantes sejam perdidos em cenários complexos

preços do AI em 1 minuto

Gratuito

Pro: US$ 8/mês

Negócios: $12,5/mês

Empresa: US$ 8,5/mês por usuário

1 minuto. Avaliações e comentários sobre IA

G2: 4,6/5 (mais de 600 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 360 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o 1min. AI?

Uma avaliação do G2 sobre este mecanismo de pesquisa alimentado por IA diz:

Gosto muito da rapidez e facilidade de uso. A plataforma oferece resultados, o que a torna perfeita para rascunhos rápidos, resumos ou ideias de conteúdo quando você está com a agenda apertada. A interface é limpa e fácil de usar, com suporte de IA eficiente que faz o trabalho.

5. Microsoft 365 Copilot (ideal para integração com o Office)

via Microsoft 365

O Microsoft 365 Copilot permite pesquisar e conversar no mesmo espaço. Faça uma pergunta e ele extrai informações da web, responde em um formato conversacional e fornece links para as fontes, quando necessário.

Ele funciona no Bing e no Microsoft Edge, para que você possa interagir com ele enquanto navega. Além disso, ele é executado no GPT-4 e no modelo Prometheus da Microsoft, extraindo dados em tempo real. Você também pode criar imagens ou resumir páginas sem alternar entre guias.

Seu principal valor é aproveitar os dados internos da sua organização (e-mails, documentos, chats, calendário) para fornecer assistência contextualizada.

Melhores recursos do Microsoft 365 Copilot

Carregue imagens e obtenha insights de IA sobre o que está na foto, seja identificando objetos, analisando gráficos ou interpretando notas manuscritas

Execute trechos de código, fórmulas ou consultas lógicas diretamente no Bing Chat para testar ideias ou resolver problemas técnicos sem precisar alternar entre ferramentas

Alterne entre o chat com IA e os resultados de pesquisa tradicionais para comparar respostas ou explorar vários ângulos na mesma janela

Integre diretamente com os aplicativos do Microsoft 365 para redigir documentos do Word, criar apresentações do PowerPoint a partir de esboços ou analisar dados no Excel usando linguagem natural

Limitações do Microsoft 365 Copilot

Às vezes, prioriza os serviços da Microsoft (como Edge ou Office) nas respostas, o que pode distorcer os resultados

Ele se baseia no índice de pesquisa do Bing, que pode apresentar fontes diferentes ou em menor quantidade do que as ferramentas de IA do Google

Requer uma conta Microsoft para acesso total, incluindo recursos avançados e sessões de chat mais longas

Preços do Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilot Chat: Gratuito

Microsoft 365 Business Basic e Copilot: US$ 36/mês por usuário (cobrado anualmente)

Microsoft 365 Business Standard e Copilot: US$ 42,50/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários do Microsoft 365 Copilot

G2: 4,4/5 (mais de 105 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

🔍 Você sabia? Em 1956, o termo inteligência artificial foi cunhado em um workshop na Dartmouth College. Apenas cinco pessoas compareceram, mas esse evento é considerado o berço da IA como campo de estudo.

6. ChatGPT Pro (ideal para raciocínio de pesquisa complexo)

via ChatGPT Pro

O ChatGPT Pro lida com consultas de pesquisa que exigem reflexão profunda. Peça para ele pesquisar um tópico complicado e ele analisará, comparará e raciocinará sobre o que encontrar.

A ferramenta pode manter o contexto em longas sessões de pesquisa, para que você possa fazer perguntas complementares com base em pesquisas anteriores sem precisar explicar todo o seu projeto novamente.

Quando você precisa entender relações de causa e efeito, comparar várias perspectivas ou trabalhar com questões de pesquisa complexas, o ChatGPT Pro pode lidar com o pesado trabalho analítico que os mecanismos de pesquisa básicos da intranet não conseguem realizar.

Melhores recursos do ChatGPT Pro

Mantenha históricos de conversas extensos, com duração de horas ou dias, sem perder o contexto ou precisar de explicações repetitivas

Compare e contraste diferentes pontos de vista sobre temas controversos ou complexos para obter uma compreensão equilibrada dos resultados da pesquisa

Divida questões de pesquisa complexas em partes menores e mais fáceis de gerenciar e trabalhe sistematicamente em cada componente

Analise dados de documentos, planilhas e imagens enviados para gerar resumos, insights e visualizações

Gere imagens de alta qualidade, crie diversos formatos de conteúdo e depure trechos de código em uma única interface conversacional

Limitações do ChatGPT Pro

Os custos mensais da assinatura podem aumentar, forçando os usuários individuais a considerar alternativas ao ChatGPT

O ChatGPT pode gerar com confiança conteúdo que parece plausível, mas que é falso ou inventado, incluindo citações ou referências inventadas

Os tempos de resposta ainda podem variar durante períodos de demanda extremamente alta

Seu conhecimento é baseado em dados públicos e arquivos enviados; ele não tem acesso inerente aos dados privados da sua empresa, chats ou e-mails para compreensão contextual

Preços do ChatGPT Pro

Pro: $200/mês

Avaliações e comentários do ChatGPT Pro

G2: 4,7/5 (mais de 825 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 220 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ChatGPT Pro?

De acordo com uma avaliação da G2:

O que mais gosto no ChatGPT é como ele me ajuda a iniciar minhas tarefas diárias de escrita com facilidade e clareza. Eu o uso regularmente para redigir cartas, e-mails e políticas, coisas que muitas vezes levam tempo para ficarem perfeitas. O ChatGPT me dá um ponto de partida sólido com base nos pensamentos ou pontos que compartilho, ajudando a moldar minhas ideias em algo estruturado e coerente. Isso tira a pressão da página em branco, que pode ser um dos maiores obstáculos ao escrever qualquer coisa do zero.

💡 Dica profissional: por que usar um LLM quando você pode acessar todos os melhores LLMs em uma única plataforma? O software de gerenciamento de conhecimento da ClickUp permite alternar entre LLMs como GPT, Gemini ou Claude, com base no que você precisa: resumo, redação, planejamento ou apoio à decisão. Acesse os principais LLMs em um só lugar com o ClickUp Brain, a plataforma de IA do ClickUp

7. Claude AI (ideal para conversas complexas)

via Claude

Esta alternativa ao Modo IA do Google compreende a intenção por trás de suas consultas de pesquisa, especialmente quando você está buscando análises, e não apenas fatos.

Peça ao Claude para pesquisar um dilema ético ou uma questão social complexa e você obterá uma análise cuidadosa de diferentes pontos de vista, em vez de respostas simplistas. Ele pesquisa com nuances e apresenta várias perspectivas de forma justa, com contexto sobre por que as fontes podem ser tendenciosas ou incompletas.

É particularmente bem conceituado por sua grande janela de contexto, que permite processar e analisar documentos extensos, bases de código ou históricos de conversas em um único prompt. Para profissionais, isso o torna uma ótima opção para tarefas que exigem um profundo entendimento contextual.

Melhores recursos do Claude AI

Lide com questões éticas e sociais complexas que exigem uma análise cuidadosa das diferentes perspectivas das partes interessadas

Forneça contexto histórico e cultural para tópicos de pesquisa para ajudar a entender como as questões atuais se desenvolveram ao longo do tempo

Analise documentos complexos e textos longos, fornecendo feedback contextual que leva em consideração o tom, a estrutura e o público-alvo

Organize conversas distintas em Projetos para manter diferentes fluxos de trabalho e bases de conhecimento separados

Limitações do Claude AI

Muitas versões do Claude AI não oferecem suporte à navegação na web em tempo real ou ao acesso a fontes de dados dinâmicas, limitando sua capacidade de fornecer notícias atuais, preços de ações, previsão do tempo ou eventos

Mesmo os planos pagos vêm com cotas de mensagens restritas — muitos usuários atingem os limites de uso após apenas algumas dezenas de prompts, resultando em bloqueios de várias horas

Preços do Claude

Gratuito

Pro: $20/mês

Máximo: A partir de US$ 100/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Claude

G2: 4,4/5 (mais de 55 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

📮 ClickUp Insight: 45% dos trabalhadores já pensaram em usar automação, mas ainda não deram o salto. Fatores como tempo limitado, incerteza sobre as melhores ferramentas e opções excessivas podem impedir as pessoas de dar o primeiro passo em direção à automação. ⚒️ Com seus agentes de IA fáceis de criar e comandos baseados em linguagem natural, o ClickUp facilita o início da automação. Desde a atribuição automática de tarefas até resumos de projetos gerados por IA, você pode desbloquear uma automação poderosa e até mesmo criar agentes de IA personalizados em minutos, sem a necessidade de um longo aprendizado. 💫 Resultados reais: A QubicaAMF reduziu o tempo de geração de relatórios em 40% usando os painéis dinâmicos e gráficos automatizados do ClickUp, transformando horas de trabalho manual em insights em tempo real.

8. Pi da Inflection AI (ideal para conversas casuais de pesquisa)

via Inflection AI

O Pi transforma a pesquisa em algo semelhante a perguntar a um amigo experiente. Em vez de digitar palavras-chave e esperar pelo melhor, você pode fazer perguntas naturalmente e obter respostas que correspondam ao seu nível de curiosidade. O Pi lembra o que você pesquisou anteriormente e pode conectar novas perguntas aos seus interesses anteriores.

Funciona bem quando você está explorando tópicos casualmente, em vez de realizar pesquisas aprofundadas, como noites inteiras navegando pela Wikipedia, mas com conversas mais envolventes. Sua força reside no fluxo natural da linguagem e no tom emocionalmente inteligente.

Melhores recursos do Pi by Inflection AI

Aprofunde-se com perguntas complementares para descobrir ideias ou ângulos relacionados que você pode ter perdido inicialmente

Escolha o nível de detalhe que deseja, quer esteja procurando uma resposta rápida ou explorando um tópico mais aprofundadamente

Obtenha orientações passo a passo quando estiver mergulhando em algo desconhecido e precisar de ajuda para entender cada detalhe

Acesse o assistente em várias plataformas, incluindo web, aplicativos móveis e integrações de mensagens, para uma conversa contínua

Verbalize pensamentos e ideias usando o recurso de chat de voz, que é fácil de usar enquanto você realiza várias tarefas ou está em trânsito

Limitações do Pi by Inflection AI

Menos eficaz para tarefas técnicas ou pesquisa factual em comparação com outras alternativas ao Modo IA do Google

A IA não suporta entrada visual, o que significa que você não pode enviar imagens, capturas de tela ou outros dados visuais para análise

O foco na conversação significa que ele pode não fornecer respostas diretas quando você precisar delas

Opções de integração limitadas ou recursos experimentais para fluxos de trabalho profissionais ou de produtividade

Preços do Pi da Inflection AI

Gratuito

Avaliações e comentários do Pi by Inflection AI

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Pi da Inflection AI?

Um usuário do Reddit compartilha:

O Pi continua sendo um dos melhores companheiros de IA para amizade/conversa/personalidade, com a vantagem adicional de acesso à Internet em tempo real, e tudo isso combinado pode ser muito divertido! Não é tão empolgante quanto uma ferramenta de produtividade no trabalho como o ChatGPT ou o Claude, etc., mas também não é para ser. Os modelos acessados pela API 3.0 da Inflection AI são mais voltados para isso. O Pi ainda é ótimo para organização de tarefas e incentivo, além de ser melhor para bate-papos diários do que as IAs de produtividade no trabalho.

🧠 Curiosidade: os modelos de IA podem falar dezenas de idiomas, mas têm um desempenho pior em idiomas que têm uma participação menor nos dados de treinamento. É por isso que o inglês ainda obtém os resultados mais coerentes.

9. Leo da Brave (ideal para assistência de IA com foco em privacidade)

via Brave

O Brave Leo é um assistente de IA com foco na privacidade integrado diretamente ao navegador Brave. Ele lida com suas consultas de pesquisa sem criar um rastro digital de sua curiosidade. A IA processa suas perguntas localmente, quando possível, para que pesquisas confidenciais permaneçam em seu dispositivo.

Você pode pedir ao Leo para pesquisar informações pessoais sobre saúde, conselhos financeiros ou tópicos controversos sem se preocupar com anúncios direcionados que o seguirão depois. O software de pesquisa empresarial também analisa as páginas que você já está visualizando para contextualizar.

Os melhores recursos do Leo da Brave

Compartilhe consultas confidenciais e informações pessoais localmente no seu dispositivo sem se preocupar em enviar dados para servidores externos ou criar perfis de usuário

Pesquise tópicos complexos em várias fontes de forma eficiente com resumos simultâneos de várias guias do navegador

Bloqueie scripts de rastreamento e anúncios para proteger a privacidade do usuário enquanto recebe recomendações de conteúdo com base na sua navegação atual

Mantenha a privacidade do usuário por meio de conversas anônimas e não gravadas, que não exigem conta ou login para uso gratuito

Limitações do Brave Leo

Recursos de modelo menores em comparação com plataformas de IA baseadas em nuvem

Menos recursos avançados devido a restrições de design que priorizam a privacidade

Preços do Leo da Brave

Gratuito

Leo Premium: $14,99/mês

Avaliações e comentários do Leo da Brave

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

10. Aria do Opera One (ideal para navegação integrada na web)

via Opera One

O Opera One trata a IA como parte da experiência de navegação, em vez de um recurso adicional. Está lendo um artigo complexo? A IA, Aria, pode dividi-lo em pontos-chave diretamente na página. Está com dificuldades em um site em outro idioma? Tradução instantânea que mantém a formatação original intacta.

As sugestões de IA aparecem quando são úteis e desaparecem quando não são, evitando aquele incômodo problema de pop-ups. Tudo é sincronizado entre seus dispositivos, para que suas conversas e preferências acompanhem você onde quer que você vá.

Os melhores recursos do Opera One Aria

Acesse respostas atualizadas e abrangentes para consultas com base em pesquisas na web em tempo real

Traduza sites inteiros e seleções de texto específicas, preservando a formatação original, as imagens e os elementos interativos de maneira perfeita

Interaja com páginas da web usando o Modo de Contexto da Página, que resume, traduz ou responde a perguntas sobre a página atual

Controle as funções do navegador, como organizar guias, usando comandos em linguagem natural

Gere textos e imagens diretamente no navegador, usando uma linha de comando simples ou a interface de chat

Crie respostas inteligentes para discussões em fóruns, threads de comentários e conversas online usando o conteúdo relevante da página como material de referência

Limitações do Aria do Opera One

Opções limitadas de personalização para ajustar o comportamento e as respostas da IA

Em versões para desktop (especialmente na versão para desenvolvedores), invocar o Aria pode causar falhas no navegador, congelamento ou uso excessivo da CPU/RAM, mesmo que o Aria em si não esteja sendo usado ativamente

A capacidade do Aria de lembrar o contexto da conversa em andamento é limitada

Preços do Opera One Aria

Gratuito

Avaliações e comentários do Opera One Aria

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🔍 Você sabia? Os modelos de IA não são treinados na internet ao vivo. A maioria dos dados é extraída de livros, Wikipedia, fóruns e sites, e depois congelada em um determinado momento. Portanto, quando um mecanismo de pesquisa LLM diz que tem um corte em 2023 ou 2024, isso é literal — ele não sabe nada depois disso, a menos que seja atualizado.

