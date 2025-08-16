Jotform vs. Typeform: qual criador de formulários é o ideal para você?

Está com dificuldade para escolher entre o Jotform e o Typeform?

Ambos têm uma sólida reputação por ajudar equipes a criar formulários bonitos e práticos, mas suas abordagens diferem significativamente.

Enquanto o Jotform oferece recursos sofisticados, modelos e lógica avançada de formulários, o Typeform prioriza um design elegante e intuitivo e uma experiência mais coloquial.

À primeira vista, é difícil decidir. No entanto, ao lidar com vários projetos, criar modelos de formulários de feedback ou gerenciar interações com clientes, a ferramenta de formulários que você usa deve ser prática e funcionar para você.

Neste artigo, vamos comparar as diferenças reais entre o Typeform e o Jotform. E se você está procurando o Typeform e o Jotform, temos o que você precisa. ✨

Jotform vs. Typeform em resumo

Recurso/Ferramenta Jotform Typeform ClickUp (bônus) Design de formulários e interface do usuário Formulários tradicionais, altamente personalizáveis, com várias páginas e suporte a CSS Conversacional, uma pergunta de cada vez, moderno e envolvente Construtor do tipo arrastar e soltar, personalizável, compatível com recursos visuais e instruções, integrado a fluxos de trabalho Lógica condicional Avançado (mostrar/ocultar campos, notificações personalizadas, redirecionamentos) Saltos lógicos (ramificação dinâmica, validação inteligente) Lógica condicional integrada para formulários e fluxos de trabalho Integrações de pagamento mais de 40 gateways (Stripe, PayPal, Square, etc.), pagamentos recorrentes, sem taxas extras Stripe, Square (opções limitadas) Pagamentos nativos do ClickUp não são suportados, mas podem ser conectados por meio de integrações Análises e relatórios Análises integradas, relatórios visuais, exportação para Excel/Sheets Análises básicas, integração com o Google Analytics e o Facebook Pixel Painéis personalizados, relatórios de pesquisas, insights com inteligência artificial Integrações Google Sheets, Dropbox, Slack, Trello, Airtable, Salesforce, Mailchimp, etc. Google Sheets, Slack, HubSpot, Mailchimp, Zapier, etc. mais de 1.000 integrações, automações, conecta formulários a tarefas, documentos, chat e muito mais Suporte para dispositivos móveis Formulários otimizados para dispositivos móveis, coleta de dados offline por meio de aplicativo Formulários compatíveis com dispositivos móveis Aplicativo móvel, formulários acessíveis e acionáveis em dispositivos móveis Facilidade de uso Rico em recursos, curva de aprendizado leve para recursos avançados Extremamente fácil, curva de aprendizagem mínima Intuitivo para formulários, além de gerenciamento de projetos, documentos e automação em um só lugar Automatização Fluxos de trabalho automatizados, alertas por e-mail, transferências de CRM Automação limitada Automações poderosas, gatilhos e agentes de IA em formulários e em todo o trabalho Preços (mensais) Gratuito, Bronze US$ 39, Prata US$ 49, Ouro US$ 129, Empresarial (personalizado) Básico $29, Plus $59, Empresarial $99, Crescimento Essencial $119, Pro $349, Personalizado Gratuito para sempre; planos pagos disponíveis Ideal para Equipes que precisam de formulários avançados, pagamentos e personalização profunda Pesquisas fáceis de usar e envolventes, feedback e captura de leads Equipes que desejam formulários + gerenciamento de projetos, automação, documentos, painéis e IA — tudo em uma única plataforma

O que é o Jotform?

via Jotform

O Jotform é um criador de formulários online poderoso e flexível, projetado para simplificar a criação, o gerenciamento e a análise de formulários para vários casos de uso. Este criador de formulários online permite que os usuários criem e gerenciem formulários facilmente usando uma interface de arrastar e soltar.

No entanto, suas capacidades vão muito além do processo básico de criação de formulários. Ao longo dos anos, o Jotform evoluiu para uma plataforma multifuncional com recursos avançados, como um aplicativo de formulários para dispositivos móveis, um editor de formulários em PDF, suporte para assinaturas eletrônicas e integrações poderosas.

Isso o torna ideal para equipes e organizações que buscam automatizar a coleta de dados e otimizar os fluxos de trabalho administrativos.

Seja para coletar feedback de clientes, processar pagamentos, integrar novos funcionários ou registrar participantes de eventos, o Jotform oferece as ferramentas para criar formulários funcionais e visualmente atraentes com facilidade.

➡️ Leia mais: As melhores alternativas ao Jotform para experimentar

Recursos do Jotform

O Jotform oferece ferramentas abrangentes para melhorar a geração de formulários e a coleta de dados. Elas simplificam o processo de criação, compartilhamento e gerenciamento de formulários para equipes de software com diferentes níveis de conhecimento técnico. Aqui está uma descrição detalhada dos recursos do Jotform:

1. Construtor de formulários com recurso de arrastar e soltar

A interface simples do criador de formulários do Jotform, com recurso de arrastar e soltar, permite que os usuários criem formulários personalizados sem precisar de conhecimentos técnicos.

Adicione e personalize campos de formulário, widgets e conectores para atender às suas necessidades. Também há opções para inserir caixas de texto, menus suspensos, caixas de seleção, campos para upload de arquivos e widgets na tela e reorganizá-los conforme necessário.

Comece do zero ou escolha entre milhares de modelos prontos para usar. Controles avançados de design facilitam a adaptação dos formulários à identidade da sua marca, personalizando cores, fontes e configurações de layout — sem necessidade de conhecimentos técnicos ou de design.

2. Lógica condicional

A lógica condicional permite que os formulários mostrem ou ocultem campos dinamicamente com base nas respostas do usuário, resultando em uma experiência mais personalizada e agilizando o processo de coleta de dados.

Com os recursos de lógica condicional do Jotform, você personaliza a experiência do usuário com base nas respostas fornecidas. Isso permite mostrar ou ocultar campos do formulário, enviar notificações personalizadas ou redirecionar usuários após o envio, dependendo de como eles respondem a perguntas específicas.

Essa interação dinâmica simplifica o processo de preenchimento do formulário e garante que os respondentes recebam apenas perguntas relevantes, reduzindo o número de desistências e melhorando a precisão dos dados.

3. Integrações de pagamento

O Jotform suporta mais de 30 integrações de gateways de pagamento seguro, incluindo Stripe, PayPal e Square.

Além da cobrança integrada, você pode facilmente obter feedback dos clientes e criar formulários de pedido, páginas de inscrição em eventos, formulários de doação ou serviços por assinatura sem incorrer em taxas de transação adicionais da própria Jotform.

A ferramenta também permite configurar pagamentos recorrentes, criar faturas ou adicionar opções de impostos e envio em poucos minutos.

➡️ Leia mais: Perguntas de pesquisa de atendimento ao cliente para transformar compradores em defensores

4. Responsividade móvel

Os formulários Jotform são otimizados para dispositivos móveis, garantindo uma interface intuitiva para consumidores em smartphones ou tablets.

Além disso, o aplicativo Jotform Mobile Forms permite que os usuários coletem dados mesmo quando estão offline. Assim que a conexão com a internet é restaurada, todas as respostas são sincronizadas automaticamente para a nuvem.

Isso é especialmente útil para equipes de campo, pesquisadores ou equipes de eventos que operam em ambientes com baixa conectividade.

5. Integração com aplicativos de terceiros

O Jotform integra-se com várias aplicações de terceiros, incluindo Google Sheets, Dropbox, Slack, Trello, Airtable, Mailchimp e Salesforce. Estas integrações permitem a sincronização automática de respostas, notificações em tempo real e transferências mais fluidas entre equipas ou ferramentas.

Além disso, é possível configurar fluxos de trabalho automatizados, como encaminhar novos envios para um CRM ou acionar alertas por e-mail, sem a necessidade de plataformas de automação adicionais.

📚 Leia também: Como solicitar feedback e avaliações para melhorar suas habilidades

6. Análise avançada de formulários

O Jotform inclui ferramentas de análise integradas que ajudam os usuários a acompanhar o desempenho dos formulários, as taxas de envio e o comportamento dos usuários.

Com relatórios visuais e tendências de resposta, identifique pontos de desistência, otimize perguntas para maior clareza e tome decisões informadas sobre a estrutura e o conteúdo do formulário. Essas informações são inestimáveis para melhorar o envolvimento e garantir a qualidade dos dados.

Preços do Jotform

Starter: Grátis

Bronze: US$ 39/mês

Silver: US$ 49/mês

Gold: US$ 129/mês

Empresa: Preços personalizados

🧠 Curiosidade: O primeiro formulário online foi criado em 1993 por pesquisadores do National Center for Supercomputing Applications (NCSA). Ele incluía uma única caixa de texto, que permitia aos usuários pesquisar documentos no site do NCSA.

O que é o Typeform?

via Typeform

O Typeform é uma plataforma online inovadora que transforma a criação tradicional de formulários em uma experiência dinâmica e interativa.

Conhecido por seus formulários elegantes e coloquiais, o Typeform permite que os usuários criem pesquisas, questionários, formulários de contato e enquetes envolventes, sem precisar escrever uma única linha de código.

Seja para coletar insights de clientes e feedback de usuários, conduzir pesquisas de satisfação de funcionários ou realizar uma campanha de geração de leads, o Typeform ajuda a criar formulários que parecem mais conversas humanas do que questionários estáticos.

Além disso, o Typeform oferece uma combinação atraente de flexibilidade de design, lógica condicional e integrações perfeitas para empresas que procuram o criador de formulários certo para elevar sua estratégia de coleta de dados.

Sua abordagem única à interação com o usuário diferencia o Typeform dos criadores de formulários tradicionais. Em vez de apresentar todas as perguntas de uma vez, o Typeform exibe uma pergunta por vez, imitando o fluxo de um diálogo natural.

Esta interface conversacional torna os formulários mais envolventes e aumenta as taxas de resposta, reduzindo a carga cognitiva dos usuários.

➡️ Leia mais: Principais alternativas e concorrentes do Typeform

Recursos do Typeform

O Typeform oferece recursos para criar formulários dinâmicos e fáceis de usar que reagem ao feedback dos funcionários. Esses recursos visam proporcionar aos usuários uma experiência mais personalizada e envolvente.

1. Interface conversacional

O design do Typeform exibe as perguntas simultaneamente, simulando uma conversa. Esse método melhora o envolvimento do usuário e resulta em maiores taxas de conclusão.

O principal atrativo do Typeform é seu layout conversacional e interface intuitiva. Ao apresentar as perguntas individualmente, o criador de formulários do Typeform proporciona uma experiência focada e personalizada aos respondentes. Essa abordagem é ideal para formulários de contato, pesquisas de engajamento de funcionários e formulários de feedback, onde o tom e a simplicidade são importantes.

2. Saltos lógicos

O recurso Logic Jumps do Typeform introduz a validação inteligente de formulários e ramificação dinâmica, permitindo que o formulário se adapte com base nas respostas anteriores do respondente. Isso ajuda os usuários a criar experiências relevantes e personalizadas e otimizar a coleta de dados.

Então, comece a criar um questionário ou um formulário de integração com Logic Jumps, que garante que apenas as perguntas pertinentes sejam exibidas, economizando tempo para o usuário e para o respondente.

3. Integração multimídia

Melhore seus formulários com imagens, vídeos e GIFs para criar experiências interativas e visualmente ricas. Isso é particularmente eficaz para contar histórias da marca, demonstrações de produtos, pesquisas com funcionários ou questionários de integração.

O suporte multimídia transforma pesquisas estáticas em formulários imersivos que mantêm os usuários envolvidos, perfeitos para capturar dados de formulários de alta qualidade.

4. Modelos personalizáveis e branding

Manter a consistência da marca é essencial, e o Typeform oferece opções de modelos personalizáveis para ajudar nisso.

Desde a escolha de fontes e cores específicas da marca até o upload de logotipos e o ajuste dos estilos de layout, você pode personalizar cada formulário para se alinhar à sua identidade visual. Isso garante que até mesmo o conteúdo dos formulários tradicionais tenha uma aparência elegante e profissional, como formulários de contato ou páginas de registro.

➡️ Leia mais: Os melhores modelos do Typeform para otimizar a coleta de informações

5. Integração com aplicativos de terceiros

O Typeform integra-se a plataformas populares de terceiros, como Google Sheets, Slack, HubSpot e Mailchimp, facilitando a automação dos seus fluxos de trabalho e o gerenciamento eficiente dos dados coletados.

Além disso, sincronize respostas de forma integrada para análise, acione e-mails ou envie leads para o seu CRM. Essas integrações apoiam decisões comerciais mais inteligentes e ações em tempo real com base nos dados coletados.

6. Formulários e respostas ilimitados

Para usuários de planos pagos, o Typeform oferece flexibilidade para criar formulários ilimitados, sem limite para o número de respostas, tornando-o adequado para empresas em expansão e equipes em crescimento.

Esse recurso é especialmente útil ao executar várias campanhas simultâneas ou gerenciar pesquisas em toda a empresa sem restrições.

Preços do Typeform

Básico: US$ 29/mês

Mais: $59/mês

Negócios: US$ 99/mês

Empresa: Preço personalizado

Essencial para o crescimento: US$ 119/mês

Growth Pro: US$ 349/mês

Growth Custom: Preços personalizados

Jotform vs. Typeform: comparação de recursos

Ao escolher o criador de formulários certo, a decisão geralmente se resume a detalhes mais específicos e recursos avançados, como design do formulário, integrações, personalização, análise de dados e preços.

Tanto o Typeform quanto o Jotform oferecem soluções atraentes, mas atendem a diferentes fluxos de trabalho e preferências dos usuários.

Abaixo está uma comparação detalhada entre o Typeform e o Jotform em seis áreas principais para ajudá-lo a determinar qual plataforma é mais adequada para suas necessidades.

Recurso 1: Design do formulário e interface do usuário

O Typeform é famoso pelo seu estilo único de formulário conversacional, que imita um diálogo individual. Essa abordagem de design apresenta uma pergunta de cada vez, guiando os usuários por uma experiência envolvente e sem interrupções.

O layout minimalista ajuda a reduzir a sobrecarga cognitiva, o que muitas vezes resulta em melhores taxas de conclusão e respostas mais ponderadas. É ideal para formulários de feedback, pesquisas de engajamento de funcionários e questionários que exigem interação e foco do usuário.

O Jotform, por outro lado, mantém um layout de formulário mais tradicional, mas oferece uma grande flexibilidade de design. Acesse modelos personalizáveis para diversos setores, desde saúde até educação e comércio eletrônico.

Além disso, reorganize seções, use formatos com várias páginas ou aplique campos condicionais. O Jotform também suporta CSS incorporado e alterações de layout, dando aos usuários avançados mais liberdade para criar designs de formulários complexos.

Vencedor: Typeform, por suas interfaces voltadas para o engajamento.

Recurso 2: Integrações e processamento de pagamentos

Ambas as ferramentas oferecem amplas opções de integração com aplicativos populares como Google Sheets, Slack, Mailchimp e HubSpot, ajudando você a automatizar fluxos de trabalho e sincronizar dados coletados em tempo real.

No entanto, há uma diferença significativa quando se trata de processamento de pagamentos.

O Jotform lidera com mais de 40 integrações de gateways de pagamento, incluindo PayPal, Stripe, Square, Authorize.net e até plataformas específicas de cada região. Você pode configurar pagamentos recorrentes, configurações fiscais, listagens de produtos e muito mais, tudo sem incorrer em taxas de transação adicionais do Jotform.

Embora eficaz para captura de leads e pesquisas, o Typeform oferece suporte a uma gama mais restrita de gateways de pagamento, principalmente Stripe e Square. Essa limitação o torna menos ideal para formulários de comércio eletrônico ou baseados em doações que exigem métodos de transação variados.

Vencedor: Jotform, devido às suas capacidades superiores de processamento de pagamentos e flexibilidade.

Recurso 3: Lógica condicional e personalização

Os formulários dinâmicos dependem muito da lógica condicional para personalizar a jornada do respondente.

O Jotform e o Typeform oferecem esse recurso, permitindo que os usuários personalizem a próxima pergunta com base nas respostas anteriores. Isso torna as pesquisas mais inteligentes, os fluxos de trabalho mais eficientes e a coleta de dados mais relevante.

No entanto, o Jotform vai além com uma personalização mais profunda, com widgets personalizados, codificação HTML/CSS e adição de cálculos ou respostas automáticas. Isso dá ao Jotform uma vantagem em casos de uso avançados, como formulários de registro que calculam taxas com base em seleções ou formulários de admissão que preenchem automaticamente valores específicos.

O Typeform adota uma abordagem mais simplificada, priorizando a usabilidade em detrimento da complexidade. Embora isso melhore a experiência do usuário para os criadores de formulários, restringe personalizações técnicas mais profundas que alguns usuários avançados podem precisar.

Vencedor: Jotform, devido às suas funcionalidades de personalização mais flexíveis e tecnicamente exaustivas.

Recurso 4: Análises e relatórios

O Jotform fornece análises detalhadas de formulários, oferecendo aos usuários acesso a tendências de envio, localização dos usuários, taxas de conversão e pontos de abandono.

Os relatórios podem ser visualizados no painel do Jotform ou exportados para o Excel, Google Sheets ou ferramentas de terceiros por meio de integração. É possível até mesmo gerar gráficos visuais para apresentações ou análises internas.

O Typeform inclui análises básicas, como contagem de respostas, taxa de conclusão e tempo médio por resposta. Ele também se integra ao Google Analytics e ao Facebook Pixel para um rastreamento mais profundo, mas não possui ferramentas de relatórios nativas tão abrangentes quanto as do Jotform. Os usuários muitas vezes precisam depender de plataformas externas para obter insights mais detalhados.

Vencedor: Empate — O Jotform se destaca nos relatórios nativos, enquanto o Typeform se conecta bem com ferramentas de análise externas.

Recurso 5: Preços e escalabilidade

O custo é crucial, especialmente ao ampliar o uso entre equipes ou departamentos.

Os preços do Typeform são estruturados com base nas respostas mensais, começando com um valor inicial mais alto do que muitos concorrentes. Embora ofereça formulários elegantes, a relação custo-benefício pode não justificar o custo para equipes pequenas ou que precisam de envios ilimitados de formulários.

O Jotform, por outro lado, oferece planos gratuitos e pagos mais generosos, incluindo suporte para envios mensais, armazenamento e campos de formulário.

Seu plano gratuito é especialmente competitivo, oferecendo aos usuários acesso aos principais recursos com menos restrições. Para organizações que precisam de formulários ilimitados e cotas de resposta maiores, o Jotform oferece mais valor em escala.

Vencedor: O Jotform é ideal para equipes em crescimento devido aos seus planos acessíveis e escaláveis.

Recurso 6: Experiência do usuário e curva de aprendizado

O Typeform se destaca quando se trata de facilidade de uso. Seu editor minimalista, visualizações em tempo real e interface bem organizada tornam-no extremamente acessível, mesmo para usuários não familiarizados com ferramentas de criação de formulários. A estrutura passo a passo e os modelos pré-criados reduzem o tempo de configuração e eliminam a confusão.

Embora rico em recursos, o Jotform pode parecer um pouco mais complexo devido às suas configurações avançadas, widgets e ferramentas de personalização. Os iniciantes podem precisar de mais tempo para entender a interface e a funcionalidade, especialmente ao se aprofundar na lógica condicional ou nas integrações.

Vencedor: Typeform pela sua simplicidade, facilidade de aprendizagem e experiência de usuário sem atritos, as melhores da sua classe.

Jotform vs. Typeform no Reddit

Para ter uma ideia melhor de como o Jotform e o Typeform diferem na utilização real, analisámos o Jotform vs. Typeform no Reddit, onde as pessoas partilharam as suas experiências com cada plataforma.

Muitos usuários do Reddit gostam das amplas integrações e opções de personalização do Jotform:

O JotForm é fantástico. Inúmeras integrações, saída em PDF super personalizável e instruções sobre como hospedá-lo você mesmo, se desejar.

No entanto, alguns usuários têm manifestado preocupações em relação ao desempenho e aos preços do Jotform

Uso o Jotform há bastante tempo e, sim, ele é bom, MAS!! Não é nem de longe perfeito e, se levarmos em conta o preço, é muito ruim. Várias vezes, meus formulários apresentaram problemas quando os usuários os enviaram, e os PDFs gerados também tinham muitos erros.

Por outro lado, o Typeform é frequentemente elogiado pela sua experiência de usuário envolvente:

O Typeform é, de longe, a ferramenta superior. A beleza do Typeform é que as pessoas gostam de preenchê-lo.

Alguns usuários expressaram preocupações sobre a estrutura de preços do Typeform:

Como profissional de marketing, gosto bastante do Typeform, pois os formulários com várias etapas têm uma taxa de conversão mais alta. Dito isso, ele é extremamente caro.

Conheça o ClickUp: a melhor alternativa ao Jotform e ao Typeform

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, é uma alternativa abrangente que oferece recursos sofisticados de criação de formulários e ferramentas de gerenciamento de projetos, automação e análise.

Esta integração garante que a coleta de dados seja imediatamente vinculada aos seus fluxos de trabalho, o que aumenta a eficiência e a produtividade.

Vantagem nº 1 do ClickUp: criador de formulários integrado

Colete dados e transforme respostas em ação com os formulários ClickUp

O ClickUp Forms permite que você crie formulários personalizados diretamente vinculados aos seus fluxos de trabalho. Cada envio de formulário gera automaticamente tarefas com parâmetros específicos, como responsáveis, prazos e níveis de prioridade. Essa funcionalidade reduz a entrada de dados trabalhosa e mantém tudo organizado em um único local.

Isso acelera a transição da coleta de dados para atividades acionáveis. A interface simples de arrastar e soltar acomoda uma variedade de tipos de campos, incluindo caixas de texto, menus suspensos e caixas de seleção, para atender a uma ampla gama de requisitos de coleta de dados.

O que distingue o ClickUp Forms é a incorporação abrangente de todos os aspectos do seu fluxo de trabalho. Use envios para criar tarefas na lista apropriada, preencher campos personalizados e até mesmo atribuir tarefas a membros específicos da equipe sem sair da plataforma. Além disso, a lógica condicional integrada pode dar suporte a fluxos de trabalho complexos.

Em resumo, o ClickUp Forms ajuda você a:

Economize tempo com um criador de formulários intuitivo: crie e personalize formulários rapidamente, sem nenhum conhecimento técnico, para que você possa se concentrar em coletar as informações necessárias

Obtenha insights com análises baseadas em IA: transforme respostas em dados acionáveis instantaneamente, ajudando você a tomar decisões mais inteligentes com mais rapidez

Oriente os respondentes com blocos informativos e descrições das perguntas: Adicione instruções claras e contexto útil diretamente nos seus formulários para melhorar a qualidade das respostas

Aumente a clareza com recursos visuais e instruções em linha: use imagens e textos descritivos junto com as perguntas para tornar os formulários mais envolventes e fáceis de preencher

Mantenha-se organizado com o Forms Hub centralizado: Acesse, gerencie e acompanhe todos os seus formulários e respostas em um único local conveniente

Fortaleça sua marca com opções de personalização: Personalize imagens de capa, planos de fundo e cores de botões para garantir que cada formulário reflita seu estilo único

Otimize os fluxos de trabalho com a integração perfeita do ClickUp: Transforme automaticamente os envios de formulários em tarefas, mantendo o trabalho da sua equipe conectado e acionável

Centralize o feedback para uma melhor colaboração: Reúna todo o feedback em um só lugar, facilitando a análise e a ação com base nas contribuições da sua equipe ou dos seus clientes

ClickUp’s One Up #2: Automações poderosas

Automatize tarefas repetitivas com o ClickUp Automations

Com o ClickUp Automations, as tarefas repetitivas são eliminadas.

Ao contrário de outras ferramentas de formulários, as automações do ClickUp fazem parte de um ecossistema de fluxo de trabalho mais amplo. Você pode iniciar ações com base no envio de formulários, tempo, atividade da tarefa, dependências e alterações de status em todo o espaço de trabalho. Esse recurso permite criar processos sofisticados de ponta a ponta para executar campanhas de marketing, integrar clientes e gerenciar solicitações de TI.

Saiba mais sobre fluxos de trabalho automatizados e agenticos no ClickUp com este breve vídeo:

ClickUp’s One Up #3: Painéis abrangentes

Visualize o progresso e tome decisões mais inteligentes com os painéis do ClickUp

Os painéis do ClickUp oferecem uma visão geral dos seus projetos e do desempenho da sua equipe. Crie relatórios personalizados com vários widgets para medir parâmetros como tempo, progresso do sprint e visões gerais das vendas.

Os painéis oferecem visibilidade que as alternativas ao Typeform e ao Jotform não oferecem. Permitem-lhe acompanhar o desempenho, criar relatórios de inquéritos e apresentar os resultados às partes interessadas num único local. Esta representação unificada ajuda as equipas a tomar decisões mais informadas e a manter-se em linha com os seus objetivos.

💡 Dica profissional: Conecte tarefas e listas relevantes nos painéis do ClickUp para obter uma visão geral clara e de alto nível do seu desempenho financeiro, possibilitando decisões mais rápidas e baseadas em dados.

ClickUp’s One Up #4: ClickUp Brain

Crie formulários e obtenha insights mais rapidamente com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain é o assistente de IA integrado à plataforma, destinado a aumentar a produtividade geral. O ClickUp Brain ajuda sua equipe a trabalhar de forma mais inteligente, e não mais árdua, resumindo tarefas, produzindo atualizações de projetos e respondendo a perguntas sobre o conteúdo do espaço de trabalho.

Precisa criar um e-mail, resumir uma reunião ou gerar perguntas para uma pesquisa de atendimento ao cliente? O ClickUp Brain gerencia tudo isso sem mudar de ferramenta ou contexto.

Se você deseja levar os recursos de IA um passo adiante, o Brain MAX, o companheiro de desktop com IA da ClickUp, oferece recursos de conversão de voz em texto, pesquisa empresarial poderosa, acesso a vários LLMs, geração instantânea de imagens e muito mais em um único aplicativo de desktop!

Você pode usar o ClickUp Brain como um criador de formulários com IA e gerar uma estrutura de feedback do cliente. Aqui está um que criamos: Um exemplo de estrutura de formulário de feedback do cliente criado pelo ClickUp Brain

🎁 Bônus: Modelo de formulário ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie seu formulário sem esforço com o modelo de formulário ClickUp

O modelo de formulário ClickUp simplifica o processo de desenvolvimento e gerenciamento de formulários, tornando-o acessível a equipes de qualquer tamanho. Este modelo torna a coleta de dados mais eficiente e mantém os envios estruturados para inspeção e ação rápidas.

Por que você vai gostar:

Crie formulários exclusivos com seu design intuitivo, que inclui uma variedade de tipos de campos, como caixas de texto, menus suspensos e caixas de seleção

Otimize o fluxo de trabalho, permitindo que você se concentre em analisar respostas e tomar decisões acertadas

Colete e organize os envios dos usuários para obter melhores insights

Resolva o debate entre Jotform e Typeform com o ClickUp

Ao escolher entre o Jotform e o Typeform, ambas as ferramentas têm características únicas, sejam as amplas integrações e a lógica de formulários do Jotform ou o design elegante e intuitivo do Typeform.

No entanto, se você está procurando uma plataforma que coleta informações e as converte em ação, não precisa procurar mais. O ClickUp supera os criadores de formulários de IA padrão com seus formulários, automações e painéis totalmente integrados.

Ele integra seus dados aos seus fluxos de trabalho, automatiza procedimentos para capacitar sua equipe e oferece visibilidade clara do progresso, tudo em um só lugar. Então, em vez de gerenciar várias ferramentas, por que não consolidar tudo em uma única plataforma?

Inscreva-se gratuitamente hoje mesmo e experimente como é criar formulários quando eles são feitos para aumentar a produtividade.