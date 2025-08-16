Modelos gratuitos de teste de aceitação do usuário (UAT) para testes de software

Você está no final do ciclo de vida do desenvolvimento de software (SDLC).

O código está limpo, os recursos estão funcionando e tudo parece pronto para ser lançado.

Mas o sucesso do seu produto depende, em última análise, de uma coisa: a satisfação do usuário.

Quando algo dá errado, as consequências são reais. É aí que entra o Teste de Aceitação do Usuário (UAT).

É sua verificação final, onde usuários reais validam seu produto em cenários reais. Seu software atende às expectativas dos usuários e às metas de negócios? É intuitivo? Está pronto para ser lançado?

Embora o processo de UAT seja crucial, criá-lo do zero consome tempo que você não tem.

Por isso, selecionamos esses modelos gratuitos de teste de aceitação do usuário para simplificar seu processo, aprimorar a documentação e alinhar sua equipe para um lançamento impecável.

O que são modelos de teste de aceitação do usuário?

Um modelo de teste de aceitação do usuário é uma ferramenta estruturada e pronta para uso na fase final do processo de teste de software. Ele orienta os usuários finais (ou seus representantes) por meio de cenários de teste críticos para confirmar que seu produto se comporta conforme o esperado em configurações semelhantes às de produção.

Ao contrário de outras fases de teste, esses modelos se concentram na jornada do usuário e nos requisitos de negócios. Use sua estrutura consistente para refinar casos de teste, registrar resultados, detectar problemas e monitorar o progresso.

Veja o que os torna tão valiosos:

Alinhe a equipe de controle de qualidade, os desenvolvedores, os gerentes de produto e os usuários sobre o que é o sucesso

Reduza o caos de última hora com campos integrados para cenários de teste, critérios de aceitação e resultados

Vincule cada caso de teste UAT a requisitos comerciais específicos para obter cobertura completa

Mantenha registros prontos para auditoria para referência futura ou conformidade

Por exemplo, digamos que sua equipe criou um novo fluxo de compra em seu aplicativo de comércio eletrônico. Um modelo de teste de aceitação do usuário ajuda você a inspecionar todas as etapas do teste — adicionar ao carrinho, aplicar descontos, finalizar a compra e confirmar os pedidos — antes que seu primeiro cliente real encontre um bug.

É óbvio: o UAT ajuda você a implantar de forma mais inteligente, e os modelos tornam esse processo mais rápido, fácil e eficaz. Mas o que diferencia o melhor dos demais? Vamos analisar.

➡️ Leia mais: Como conduzir pesquisas com usuários

Os melhores modelos de teste de aceitação do usuário (UAT) em resumo

O que torna um modelo de teste de aceitação do usuário bom?

Se você estiver testando a usabilidade e a aceitação do usuário, seu modelo precisa fazer mais do que apenas marcar caixas. Ele deve orientar o processo de teste, alinhar sua equipe e tornar o feedback prático, sem atrasar o seu trabalho.

Veja o que você deve procurar em um modelo que ofereça suporte a um processo de UAT tranquilo:

Escopo do UAT: Esclareça o que você está testando. Um modelo robusto inclui campos para os objetivos de negócios e o problema do usuário que ele resolve. Por exemplo, implementar um recurso de “Reordenar com um clique” para simplificar compras repetidas e aumentar a retenção

Mapeamento de requisitos: vincule cada cenário ao seu motivo — uma solicitação de recurso, uma história do usuário ou uma meta de negócios — para eliminar pontos cegos. Para maior clareza, adicione um identificador de caso de teste exclusivo para rastrear cada cenário em sua suíte de testes

Critérios de aceitação: defina antecipadamente as condições de aprovação/reprovação para cada teste UAT. Descreva as etapas do teste, documente os resultados esperados e reais e registre o resultado

Cenários do usuário: Concentre-se em fluxos de trabalho realistas e completos. Os cenários devem refletir como os usuários reais interagem com o recurso no contexto. Para um curso de e-learning, isso significa inscrever-se, fazer um questionário e baixar o certificado sem dificuldades

Principais marcos: acompanhe cada fase da execução do UAT, desde o planejamento e a preparação dos dados de teste até o reteste e a aprovação. Um bom modelo deve destacar os principais pontos de verificação, definir seus critérios de saída e registrar os principais resultados para relatórios

Ambiente de teste: Certifique-se de que seu ambiente de teste reflita as condições do seu ambiente de produção. Inclua todas as configurações de dispositivos/navegadores, credenciais e quaisquer dados de teste necessários para eliminar falhas falsas

Priorização e acompanhamento: classifique os cenários de teste por impacto nos negócios, risco ou complexidade. Ajude sua equipe a se concentrar em planos de teste UAT de alta prioridade e sinalize problemas que possam atrasar o lançamento

Colaboração em equipe: adicione espaço para notas do testador, comentários das partes interessadas e aprovações, tudo em um só lugar. A visibilidade em tempo real agiliza o feedback do usuário e as decisões de aprovação ou reprovação para um ciclo de testes de aceitação do usuário bem-sucedido

💡 Dica profissional: use um modelo de UAT para iniciar os testes mais cedo no SDLC, em vez de esperar até o sprint final. Essa abordagem de teste shift-left aproxima a validação do design e do desenvolvimento, permitindo que suas equipes de teste detectem problemas antes que eles se agravem. Por exemplo, a Vodafone adotou essa mentalidade ágil e observou lançamentos mais rápidos, menos bugs e transferências mais tranquilas. 💯

Modelos de teste de aceitação do usuário (UAT)

No UAT, a precisão é fundamental, desde o mapeamento de cenários de teste e a preparação de ambientes até a captura de resultados e a coleta de aprovações. E quando você está equilibrando os esforços de UAT entre as equipes de produto, engenharia e negócios, ferramentas dispersas só atrasam o seu trabalho.

Pronto para subir de nível? Estes modelos gratuitos de testes de aceitação do usuário oferecem uma plataforma de lançamento perfeita.

1. Modelo de lista de verificação de teste de aceitação do usuário do ClickUp

Está planejando seu primeiro ciclo de UAT ou melhorando o atual? O modelo de lista de verificação de teste de aceitação do usuário da ClickUp é a ferramenta definitiva para iniciar rapidamente o planejamento, o acompanhamento e a execução de uma validação abrangente do usuário.

Além disso, eles são visualmente estruturados para que equipes multifuncionais, como controle de qualidade, analistas de negócios e desenvolvedores, permaneçam sincronizadas durante todo o processo de teste. O rastreamento centralizado evita confusão e garante consistência em todos os recursos.

🌟 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Atribua cada ID de caso de teste ao proprietário certo para transferências tranquilas e execução mais rápida

Use status codificados por cores e automações integradas para detectar atrasos com antecedência

Simplifique as revisões pós-teste com campos padronizados para resultados esperados e reais

Personalize itens da lista de verificação e subtarefas para alinhar com o fluxo de trabalho do seu produto

🔑 Ideal para: Testadores de controle de qualidade, Scrum Masters e gerentes de produto que procuram um modelo de plano de teste UAT simplificado e baseado em listas de verificação que se adapta aos ciclos de sprint.

💡 Dica profissional: A GenAI proporciona um aumento de 20% a 50% na produtividade dos líderes de software, e o ClickUp Brain faz isso acontecer em segundos. Basta digitar sua solicitação em inglês simples, e a IA instantaneamente a transforma em um esboço de projeto estruturado!

2. Modelo de aprovação de UAT da ClickUp

Manter seu processo de UAT em dia é difícil quando as aprovações ficam enterradas em caixas de entrada ou espalhadas por planilhas. O modelo de aprovação de UAT do ClickUp reúne tudo para que você possa registrar resultados, envolver as partes interessadas e obter aprovação sem confusão.

Ele adiciona estrutura à reta final dos seus testes com campos dedicados para resultados de testes, nomes das partes interessadas, suas funções e registros de data e hora. Seus lembretes integrados e atualizações em tempo real mantêm tudo em movimento — todas as decisões são registradas, aprovadas e facilmente rastreáveis.

🌟 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Simplifique as revisões finais do UAT com formatos padronizados para uma tomada de decisão mais rápida

Elimine a confusão entre versões com uma única fonte de verdade para rastreamento de validação

Atribua responsabilidades claras para garantir que nenhum caso de teste seja reprovado ou ignorado

Mantenha registros prontos para auditoria para simplificar as verificações de conformidade e acelerar revisões futuras

🔑 Ideal para: gerentes de lançamento, líderes de controle de qualidade ou equipes de atendimento ao cliente que precisam de aprovações formais de UAT para garantir implantações perfeitas.

🧠 Você sabia? A NASA perdeu um orbitador de Marte no valor de US$ 327 milhões porque uma equipe usou unidades métricas e a outra usou unidades imperiais. Qual é a moral da história? Casos de teste detalhados e uma comunicação sólida são essenciais. É nisso que o UAT se concentra: detectar desconexões antes que se tornem desastres.

3. Modelo de teste de usabilidade do ClickUp

Os testes de usabilidade respondem a uma pergunta fundamental: os usuários conseguem navegar facilmente pelo seu site, aplicativo ou software? Seja para testar a clareza das tarefas ou identificar falhas na interface do usuário, essa etapa revela onde os usuários reais enfrentam dificuldades e o que precisa ser aprimorado antes do lançamento.

Acesse o modelo de teste de usabilidade do ClickUp! Ele ajuda você a realizar sessões estruturadas com campos integrados para capturar feedback dos usuários em tempo real. Cada sessão está alinhada com objetivos específicos e perfis de usuários, para que sua equipe teste com um propósito, e não com suposições.

🌟 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Inicie as sessões mais rapidamente com campos prontos para metas, tarefas, resultados e notas

Sincronize as equipes de design, pesquisa e desenvolvimento com ciclos de feedback mais rápidos para obter melhorias contínuas

Capture dados de testes comportamentais para identificar falhas na experiência do usuário em tempo real

Transforme feedback em correções marcando problemas, atribuindo responsáveis e definindo prioridades

🔑 Ideal para: equipes de UX/UI, designers de produtos e analistas de negócios que desejam insights claros e acionáveis diretamente das interações dos usuários.

💡 Dica profissional: Há mais de uma maneira de testar a usabilidade — e os métodos de pesquisa do usuário que você escolher moldam os resultados obtidos. O ClickUp possibilita sessões de teste perspicazes com automação integrada, integrações perfeitas e colaboração ao vivo. Eleve o nível de seus testes com: Mapas de calor para identificar áreas com muitos cliques e zonas mortas 🔥

Testes de guerrilha para coletar feedback de nível de produção rapidamente 🏃‍♀️

Reproduções de sessões para ver onde os usuários ficam presos em tempo real 🎥 Quer mais ideias? Confira estes exemplos de testes de usabilidade e eleve o nível da sua experiência do usuário!

4. Modelo de caso de teste ClickUp

No centro dos testes de aceitação está a criação clássica de casos de teste — dividir cada história do usuário em etapas claras e acionáveis. O modelo de caso de teste do ClickUp faz exatamente isso, preenchendo a lacuna entre a intenção do desenvolvedor e as expectativas do usuário.

Este modelo flexível de caso de teste UAT inclui todos os elementos essenciais: ID do caso de teste, descrições detalhadas, etapas do teste, resultados esperados e resultados reais. Ele fornece tudo o que sua equipe precisa para documentar, executar e acompanhar os testes de aceitação do usuário sem idas e vindas.

🌟 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Centralize os esforços de controle de qualidade em um único espaço de trabalho para gerenciar cenários de teste, resultados e feedback

Acompanhe o progresso ao longo dos sprints com visualizações em tempo real personalizadas para testes UAT

Compartilhe os resultados dos testes com as partes interessadas para acelerar a tomada de decisões

Crie uma biblioteca reutilizável de planos de teste UAT para dar suporte a versões futuras e melhorar a consistência dos testes

🔑 Ideal para: equipes de controle de qualidade, engenheiros de teste e gerentes de projeto que estão criando um modelo de plano de teste UAT escalável para todas as fases críticas do processo de desenvolvimento de software.

✨ Dica útil: Está gerenciando seu UAT com um modelo de caso de teste do GitHub? Embora seja ótimo para controle de versão, os modelos de caso de teste do ClickUp oferecem visibilidade poderosa, rastreamento em tempo real e colaboração — perfeito para equipes que precisam de mais do que documentação!

5. Modelo de gerenciamento de testes ClickUp

Você está gerenciando dezenas (ou centenas) de casos ou cenários de teste UAT em diferentes fases de teste? O modelo de gerenciamento de testes do ClickUp oferece visibilidade completa, agrupando casos individuais em conjuntos de testes mais amplos para uma supervisão completa.

Suas ferramentas integradas, como rastreamento de status de aprovação/reprovação, atribuições de testes e mapeamento de defeitos, permitem executar ciclos de testes em várias fases entre equipes sem perder nada. Tudo está conectado em um só lugar, desde testes exploratórios até regressão e UAT.

🌟 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Execute ciclos de teste em várias fases sem perder o contexto entre os sprints

Resolva bloqueios mais rapidamente com a colaboração em tempo real entre QA, desenvolvedores e gerentes de projeto, diretamente do caso de teste

Vincule defeitos a cenários de teste e monitore a resolução sem precisar alternar entre ferramentas

Mantenha uma trilha de auditoria limpa com campos personalizados, registros históricos e comentários das partes interessadas

🔑 Ideal para: equipes de garantia de qualidade que gerenciam fluxos de trabalho complexos e precisam de um sistema de gerenciamento de testes escalável e um modelo de caso de teste UAT poderoso, tudo em um só lugar.

A Atrato, uma empresa de software de serviços financeiros, executa todo o seu fluxo de trabalho de desenvolvimento no ClickUp, com resultados impressionantes: Como diz Raúl Becerra, gerente de produtos da Atrato: Antes, era uma loucura. Nós lançávamos algo e tínhamos que fazer reversões porque o recurso tinha muitos bugs e não era bem planejado. Vimos uma grande redução nos bugs relatados, e o ClickUp nos ajuda a evitar muitos problemas. Antes, era uma loucura. Nós lançávamos algo e tínhamos que fazer reversões porque o recurso tinha muitos bugs e não era bem planejado. Vimos uma grande redução nos bugs relatados, e o ClickUp nos ajuda a evitar muitos problemas. Veja como a ClickUp se tornou o motor que impulsionou seu crescimento e melhorias de qualidade: 30% mais rápido no desenvolvimento de produtos 🚀

20% menos trabalho excessivo dos desenvolvedores 💻

Redução de 24 horas no tempo de resolução de tickets ⏱️ Esta história de sucesso prova uma coisa: o ClickUp oferece à sua equipe uma fonte única de informações para organizar, testar e enviar softwares de alta qualidade.

➡️ Leia mais: Como criar e implementar uma lista de verificação de controle de qualidade

6. Modelo de avaliação heurística do ClickUp

Às vezes, você não precisa de um UAT completo para detectar uma experiência ruim — você só precisa dos olhos de um especialista e de uma estrutura comprovada. O modelo de avaliação heurística do ClickUp ajuda você a realizar auditorias rápidas e estruturadas usando princípios de usabilidade confiáveis, como as 10 heurísticas de Nielsen.

Em vez de esperar que os usuários apontem interfaces confusas, este modelo permite que você identifique atritos antecipadamente. Isso o torna perfeito para revisões pré-UAT, redesenhos de produtos ou sprints de design rápidos.

🌟 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Identifique lacunas de usabilidade com orientações de avaliação heurística integradas

Classifique os problemas por gravidade, impacto nos negócios ou frequência para priorizar as correções

Marque as descobertas por recurso, tela ou fluxo de tarefas — perfeito para revisões de design ou transferências ágeis

Simplifique o feedback colaborando com as equipes de produto e desenvolvimento em um único espaço de trabalho

🔑 Ideal para: estrategistas de UX, revisores de design e equipes ágeis que realizam auditorias em fases iniciais antes dos testes de aceitação do usuário.

🔍 Você sabia? As avaliações heurísticas também visam melhorar a experiência do usuário (UX), semelhante aos testes de usabilidade, mas não são a mesma coisa. Enquanto os testes de usabilidade envolvem usuários reais realizando tarefas, as avaliações heurísticas dependem de especialistas que analisam a interface em relação aos princípios de usabilidade. Use uma avaliação heurística no início da fase de design ou quando você estiver com pouco tempo/recursos

Use um teste de usabilidade ao validar o comportamento no mundo real — de preferência antes do lançamento Juntos, eles formam uma dupla poderosa, identificando os pontos fracos específicos dos usuários para que você faça entregas de forma mais inteligente.

7. Modelo de história do usuário do ClickUp

As histórias dos usuários são a espinha dorsal de um software de qualidade, capturando quem, o quê e por que por trás de cada recurso. Defina-as logo no início e você evitará o tipo de retrabalho que consome tempo e orçamento. Detectar um requisito esquecido no planejamento é 10 a 200 vezes mais barato do que corrigi-lo na produção.

É aí que entra o modelo de história do usuário do ClickUp! Ele substitui solicitações dispersas e especificações vagas por um formato repetível que esclarece a intenção do usuário, o contexto e as regras de sucesso, para que sua equipe crie o produto certo na primeira vez.

🌟 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Crie critérios de aceitação centrados no usuário que se traduzem naturalmente em casos de teste UAT

Adicione estimativas de esforço e prazos para priorizar o que é mais importante

Transforme ideias de produtos em tarefas práticas que os desenvolvedores podem criar sem adivinhações

Divida as histórias em subtarefas e acompanhe o progresso visualmente com as visualizações Lista, Quadro ou Linha do tempo

🔑 Ideal para: gerentes de produto, analistas ou equipes ágeis que precisam de histórias de usuários estruturadas que promovam clareza, alinhamento e entrega mais rápida.

Às vezes, você começa com uma história de usuário e, no final do ciclo de desenvolvimento, ninguém consegue se lembrar ou localizar os arquivos certos. 🤦🏾‍♀️ Isso acontece, mas temos uma solução! 👇🏼

8. Modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp

O modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp integra tudo, fornecendo um sistema simplificado para registrar, classificar e priorizar bugs.

Novos problemas são enviados para a lista “Bugs relatados”, com todo o contexto necessário para que os desenvolvedores possam solucioná-los imediatamente. Você também receberá uma lista de “Limitações e soluções alternativas” para acompanhar problemas conhecidos e correções temporárias.

A melhor parte? O Team Docs integrado ajuda você a padronizar etapas de triagem, protocolos de relatório ou caminhos de escalonamento, mantendo todos alinhados desde o relatório até a resolução.

🌟 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Automatize a criação de tarefas a partir de formulários de registro de bugs para reduzir a entrada manual e acelerar a triagem

Use relações entre tarefas para vincular problemas, bloqueadores e correções relacionados entre equipes

Filtre as visualizações por prioridade, desenvolvedor designado ou ciclo de sprint para manter o foco durante as reuniões diárias

Acompanhe os prazos de resolução com o controle de tempo e os campos personalizados para o status da correção

🔑 Ideal para: equipes de suporte, equipes de triagem e líderes técnicos que gerenciam bugs ativos, hotfixes e feedback de UAT em ambientes de desenvolvimento em rápida evolução.

🔍 Você sabia? A depuração consome 620 milhões de horas de trabalho dos desenvolvedores por ano, principalmente devido a relatórios dispersos, ferramentas isoladas e falta de clareza.

Quando encontrar aquele bug incômodo, certifique-se de documentá-lo completamente. Veja como você pode escrever um relatório de bug eficaz:

➡️ Leia mais: Modelos e formulários gratuitos de relatório de bugs para rastreamento de bugs

9. Modelo de teste A/B do ClickUp

O teste A/B compara duas ou mais versões de um recurso, fluxo ou página, medindo o comportamento do usuário final. Embora seja frequentemente usado em marketing, ele é igualmente valioso para equipes de produto, UX e desenvolvimento que estão ajustando a experiência do usuário.

Isso torna o modelo de teste A/B do ClickUp um recurso adicional indispensável em seu kit de ferramentas de UAT. Ele traz estrutura para seus experimentos, ajudando você a definir hipóteses, estabelecer métricas de sucesso e acompanhar o desempenho entre versões, tudo em um espaço de trabalho organizado.

Com visualizações integradas, rastreamento de versões e campos de desempenho, você saberá o que está funcionando, o que não está e o que testar em seguida.

🌟 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Defina variações de teste (versão A, B ou mais), estabeleça hipóteses e critérios de sucesso e acompanhe as métricas

Visualize cronogramas e fases de teste com as visualizações Calendário e Cronograma

Use status personalizados para monitorar o progresso, desde o planejamento até a pós-análise

Mantenha todos os resultados, comentários e aprendizados em um só lugar para tomar decisões rápidas e baseadas em dados

🔑 Ideal para: Equipes de produto, experiência do usuário e controle de qualidade que testam diferentes layouts, recursos ou fluxos de usuários durante o pré-lançamento para ver o que os usuários respondem melhor.

10. Modelo de teste de matriz de rastreabilidade ClickUp

Uma Matriz de Rastreabilidade de Requisitos (RTM) vincula cada requisito de negócios a um caso de teste. Em UATs de alto risco, essa visibilidade garante que você esteja criando o que a empresa precisa e comprovando isso.

O modelo de teste da matriz de rastreabilidade do ClickUp torna esse processo fácil. Em vez de planilhas espalhadas, você obtém uma visão centralizada dos requisitos, casos de teste e resultados, com trilhas de auditoria e acompanhamento do progresso integrados.

🌟 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe o status de aprovação/reprovação/bloqueio e a taxa de sucesso rapidamente com os campos personalizados

Mantenha trilhas de auditoria impecáveis com registros de aprovação e atualizações em tempo real

Detecte lacunas de cobertura antecipadamente com links rastreáveis entre testes e requisitos

Substitua RTMs estáticos por rastreamento dinâmico e colaborativo entre equipes

🔑 Ideal para: equipes de controle de qualidade e conformidade em setores regulamentados ou projetos de alto risco, onde cobertura completa de testes, rastreabilidade e aprovações são imprescindíveis.

🔍 Curiosidade: Seu produto geralmente passa por diferentes tipos de testes de software antes de chegar às mãos dos usuários. Eles detectam bugs, falhas de segurança e problemas de desempenho, para que seus testes UAT se concentrem no que importa: usabilidade e valor comercial.

11. Modelo de registro de alterações do software ClickUp

O que mudou entre as compilações? Por que esse recurso está se comportando de maneira diferente? Equipes de controle de qualidade, desenvolvedores e partes interessadas sempre fazem essas perguntas, e o modelo de registro de alterações de software da ClickUp fornece respostas instantâneas.

Ele registra as atualizações de software em ordem cronológica, detalhando quem fez a alteração, o que foi adicionado ou corrigido e por que isso aconteceu. Esqueça a necessidade de vasculhar históricos de commits ou entrar em contato com colegas de equipe para obter contexto. Basta uma linha do tempo clara e visual na qual todos podem confiar.

🌟 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Documente recursos, correções de bugs e alterações com entradas datadas e tags de versão

Adicione contexto rico com campos para autor, motivo da alteração e componentes afetados

Vincule atualizações a tarefas, sprints ou lançamentos para que todos vejam a história completa

Acompanhe as versões para planeamento de reversão e controle de qualidade pós-lançamento

🔑 Ideal para: equipes de produto e controle de qualidade que gerenciam lançamentos frequentes, garantindo que os testadores tenham todo o contexto por trás de cada alteração.

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de avaliação de software

12. Modelo de desenvolvimento de software ClickUp

O desenvolvimento de software não se resume a escrever código — trata-se de alinhar os objetivos do produto, coordenar sprints, gerenciar o controle de qualidade e fazer entregas pontuais. O modelo de desenvolvimento de software da ClickUp reúne tudo isso em um único espaço de trabalho unificado.

Use-os para otimizar seus fluxos de trabalho ágeis, seja você seguidor do Scrum, Kanban ou de uma abordagem híbrida. Tudo já está mapeado, desde backlogs e quadros de sprint até pastas de design e registros de teste, para que suas equipes permaneçam alinhadas e seu produto continue no caminho certo.

🌟 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe todos os recursos, desde o backlog até o lançamento, com tarefas interligadas e painéis em tempo real

Evite gargalos visualizando dependências e transferências entre equipes

Centralize sprints, controle de qualidade, design e triagem de bugs em um único espaço

Sincronize com ferramentas como GitHub, Figma e Slack para eliminar a alternância de contexto

🔑 Ideal para: equipes multifuncionais de desenvolvimento de software que gerenciam projetos complexos, desde o planejamento e o design até os testes, o envio e a iteração.

🔍 Você sabia? Em 1947, a lenda da computação Grace Murray Hopper encontrou uma mariposa de verdade dentro de um relé de computador. Ela a colou em seu diário e foi assim que nasceu a depuração. 🐛💻

Entregue o software que os usuários querem (e adoram) com o Clickup

O teste de aceitação do usuário não é uma simples lista de verificação. Como processo, é sua melhor chance de provar que o software funciona conforme as expectativas dos usuários finais.

E quando tiver os modelos de UAT certos em vigor, você reduzirá os riscos e acelerará a entrada em operação.

De casos de teste e listas de verificação a aprovações, triagem e notas de lançamento, o ClickUp oferece a todas as equipes, desde controle de qualidade até produto, as ferramentas para agir mais rápido e lançar com mais inteligência. Seja um grande lançamento ou uma correção rápida, uma equipe ágil ou multifuncional, ele se adapta ao fluxo de trabalho da sua equipe.

Comece a usar o ClickUp hoje mesmo e transforme seu processo de UAT em uma vantagem competitiva para o seu produto!