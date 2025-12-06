Como pesquisar em canais, mensagens diretas e arquivos do Slack

Você está tentando encontrar aquele documento que alguém postou no canal na semana passada, mas agora está com 400 mensagens acumuladas, entre respostas “Anotado 🙌” e memes sobre máquinas de café expresso.

Redescobrir? Nem pensar.

Em vez de perder a tarde vasculhando o caos, veja como pesquisar de forma mais inteligente no Slack. Vamos mostrar filtros, atalhos e truques simples para ajudá-lo a encontrar o que precisa rapidamente.

Como pesquisar no Slack

Então, você tem uma infinidade de canais, uma enxurrada de mensagens diretas e arquivos voando por toda parte. Mas eis o problema: usar o Slack de forma eficaz significa ser capaz de encontrar o que você precisa sem perder a cabeça.

Vamos explicar em etapas fáceis. ⚒️

Passo 1: Abra o campo de pesquisa

Na parte superior da janela do Slack, você verá a barra de pesquisa. Esse é o seu ponto de partida. Clique nela no desktop ou toque nela no celular.

Quer tornar isso um pouco mais rápido? Use estes atalhos para ir direto para a pesquisa:

Mac: Pressione ⌘ + G para iniciar uma pesquisa ou ⌘ + F para pesquisar dentro de um canal específico ou DM.

Windows/Linux: Clique em Ctrl + G ou Ctrl + F

Passo 2: Digite o que você deseja

Comece a digitar um termo de pesquisa, como uma palavra-chave, frase ou tópico, no campo de pesquisa do Slack. Ele sugerirá automaticamente consultas recentes ou destacará o conteúdo correspondente à medida que você digita. Você pode escolher entre as sugestões ou pressionar Enter para ver os resultados completos.

via Slack

🔍 Você sabia? O tamanho do mercado global de software de colaboração em equipe deve crescer para US$ 60,38 bilhões, com um CAGR de 11,9% durante o período de previsão (2024-2032).

Passo 3: refine sua pesquisa com modificadores

Agora, é aqui que fica inteligente. O Slack oferece vários modificadores de pesquisa para refinar o que você está procurando. Eles funcionam como filtros, ajudando a restringir os resultados e ocultar o ruído:

in:: Pesquise em um canal específico ou DM (por exemplo, in:#design, in:@maria)

de:: Encontre mensagens de alguém específico (por exemplo, de:@james)

has:: Pesquise apenas mensagens que incluam estrelas, emojis ou arquivos (por exemplo, has:star, has:👍, has:link)

para:: Veja as mensagens enviadas diretamente para você (para: eu)

antes:/depois:/em: Localize mensagens por data (por exemplo, antes:2025-05-01)

Citações: Use “frases exatas” para pesquisar mensagens palavra por palavra.

📌 Exemplo: Você está procurando um relatório de marketing que Sara enviou no canal de marketing. Aqui está uma sugestão que você pode tentar: “relatório de marketing em: #team-marketing de: @sara”.

Etapa 4: classifique por mensagem, arquivo, canal ou pessoa

Depois de pressionar Enter, o Slack divide os resultados da pesquisa em guias:

Mensagens , para tudo relacionado a bate-papos

Arquivos , para documentos compartilhados, PDFs, imagens, etc.

Canais , se você está tentando lembrar onde um tópico está localizado

Pessoas, quando você estiver procurando o perfil de alguém

Clique na guia que atende às suas necessidades e você estará no caminho certo.

💡 Dica profissional: use o Slack AI para resumir longas conversas ou acompanhar mensagens não lidas em canais movimentados. É uma ótima maneira de obter o essencial sem precisar percorrer horas de conteúdo.

Passo 5: Pesquise dentro de um canal específico ou DM

Se você já está no canal ou DM onde acredita que a informação está, torne isso ainda mais fácil:

Pressione ⌘ + F (Mac) ou Ctrl + F (Windows/Linux) e ele pesquisará apenas nesse espaço.

Digite sua palavra-chave na barra de pesquisa principal, seguida de in:#nome-do-canal ou in:@nome-de-usuário.

É um atalho rápido no qual usuários experientes confiam.

Por exemplo, pesquisar dentro de #design-review quando você sabe que um mockup foi compartilhado na última terça-feira.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de planos de comunicação de projetos

Passo 6: Encontre arquivos mais rapidamente

Precisa de uma apresentação, documento ou planilha? Veja como obtê-los:

Digite sua palavra-chave na barra de pesquisa

Clique na guia Arquivos nos resultados.

Use modificadores como from:@alex ou in:#finance para se concentrar

Isso é melhor do que percorrer a guia “arquivos” em cada canal, especialmente quando você está correndo para cumprir um prazo.

💡 Dica profissional: se você não tiver certeza em qual canal uma conversa pertence, use a pesquisa básica com o nome do canal ou palavras-chave relacionadas e clique na guia Canais. O Slack listará as correspondências com base nos nomes, tópicos ou descrições dos canais.

Passo 7: Use filtros para encontrar informações mais detalhadas

Após a pesquisa, o Slack oferece ainda mais opções de filtragem. Clique em Filtros e você poderá refinar sua pesquisa por:

Intervalos de datas

Quem enviou a mensagem

Em qual canal está?

É como uma mini pesquisa em uma base de conhecimento e ajuda a manter a comunicação da sua equipe organizada.

Passo 8: Experimente os comandos Slash (para usuários avançados)

Quer pesquisar sem sair da janela de mensagens?

Experimente isto: /search in:#nome-do-canal from:@nome-de-usuário

Funciona exatamente como a barra de pesquisa e é rápido para usuários que utilizam comandos de barra.

Limitações da pesquisa no Slack

O Slack é uma ótima ferramenta para bate-papos rápidos e atualizações da equipe, mas quando se trata de encontrar algo mais tarde, nem sempre é fácil. Aqui estão alguns dos pontos mais comuns que podem fazer você explorar alternativas ao Slack. 👇

O Slack pesquisa apenas mensagens internas e arquivos compartilhados dentro do Slack: mesmo quando arquivos do Google Drive ou Dropbox estão vinculados, você ainda precisará pesquisar essas ferramentas separadamente para obter o conteúdo completo.

A interface de pesquisa parece complicada: sem saber as palavras-chave ou modificadores exatos, pesquisar no Slack pode parecer uma tentativa e erro, especialmente para novos usuários.

Muitos resultados irrelevantes: mesmo quando você sabe o que está procurando, o Slack frequentemente exibe conversas desatualizadas ou arquivos não relacionados, dificultando a localização do que você precisa.

Mensagens e arquivos de texto espalhados: o conteúdo fica em diferentes locais, como canais, mensagens diretas, bate-papos em grupo e threads, o que significa que você terá que alternar entre os locais manualmente.

Peculiaridades dos modificadores e problemas com recursos: embora a pesquisa unificada do Slack ajude a reduzir os silos dentro do Slack, seus comandos às vezes não funcionam ou se comportam de maneira imprevisível. Pequenos erros de digitação ou espaços extras podem atrapalhar sua pesquisa, o que é frustrante quando você está com pressa.

🎥 Abordaremos pesquisa semântica, relevância de PNL, conectores, segurança e como o Converged AI Workspace do ClickUp unifica seus dados para que sua equipe obtenha respostas instantaneamente, em vez de vasculhar o caos.

Pesquise melhor com o ClickUp

Então você explorou os prós e contras do Slack e ainda se vê enterrado em resultados irrelevantes ou alternando entre ferramentas?

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, reúne tudo isso. Mensagens, arquivos, decisões e tarefas ficam em um só lugar, com um assistente de pesquisa alimentado por IA que entende seu contexto e mantém tudo em um sistema unificado. Com o ClickUp Chat, você pode colaborar em canais ou mensagens diretas baseados em tópicos, transformar mensagens em tarefas e manter todas as discussões vinculadas a um projeto.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, reúne tudo isso. Mensagens, arquivos, decisões e tarefas ficam em um só lugar, com um assistente de pesquisa alimentado por IA que entende seu contexto e mantém tudo em um sistema unificado.

Com o ClickUp Chat, você pode colaborar em canais ou mensagens diretas baseados em tópicos, transformar mensagens em tarefas e manter todas as discussões vinculadas a um projeto.

Além disso, o ClickUp SyncUps permite iniciar chamadas de áudio ou vídeo instantâneas (com compartilhamento de tela) diretamente de qualquer chat. Decisões rápidas e colaboração em tempo real acontecem onde seu trabalho já está.

Pesquisa empresarial: encontre qualquer coisa, em qualquer lugar

A Pesquisa Empresarial do ClickUp permite pesquisar no ClickUp e nas suas ferramentas integradas (Slack, Google Drive, Dropbox, SharePoint, Jira e muito mais) a partir de uma única barra de pesquisa. Não é mais necessário alternar entre guias ou plataformas — basta digitar sua consulta e ver instantaneamente os resultados de todos os seus aplicativos conectados.

O ClickUp Enterprise Search reúne todo o seu contexto de trabalho em um só lugar.

Pesquisa empresarial no espaço de trabalho: os administradores podem ativar essa função para que todos no seu espaço de trabalho possam pesquisar arquivos e mensagens aos quais a conta de administrador tem acesso. No Slack, apenas os canais públicos são indexados.

Pesquisa empresarial pessoal: configure suas próprias conexões privadas para pesquisar seus arquivos e mensagens pessoais em aplicativos compatíveis. (Observação: a Pesquisa Empresarial Pessoal para Slack não está disponível.)

Indexação em tempo real: novas mensagens do Slack e arquivos de outros aplicativos são indexados rapidamente — geralmente em questão de minutos — para que seus resultados de pesquisa estejam sempre atualizados.

Permissões e privacidade: o que você pode encontrar depende do seu acesso no aplicativo de origem e de como a integração está configurada. Os administradores podem controlar quais unidades, pastas ou canais são indexados para pesquisa em todo o espaço de trabalho.

Se você esteve ausente ou apenas deseja um resumo rápido, digite “Catch me up” em qualquer canal do ClickUp Chat ou DM. O ClickUp Brain resumirá as atualizações, decisões e arquivos compartilhados mais importantes dos últimos dias para que você não precise percorrer longas conversas. Por que ele é tão poderoso? Oferece pesquisa com tecnologia de IA

Oferece um resumo conciso e prático, adaptado às suas necessidades.

Ajuda você a se manter informado — perfeito para equipes e gerentes ocupados. O recurso “Catch me up” no ClickUp Chat oferece um resumo instantâneo das atualizações recentes

ClickUp Brain: encontre o contexto em segundos

Cansado de se atrapalhar com modificadores de pesquisa? Basta perguntar. O ClickUp Brain, seu assistente com inteligência artificial, ajuda você a localizar instantaneamente arquivos, tarefas, documentos ou notas de reuniões, sem precisar das palavras-chave exatas.

Recorra ao ClickUp Brain para obter respostas e conselhos contextuais.

Pesquisa em linguagem natural: faça perguntas em inglês simples, sem necessidade de palavras-chave exatas ou filtros complexos. Por exemplo, “Mostre-me a apresentação final de marketing do segundo trimestre do Slack e o contrato mais recente do cliente do Dropbox”.

Respostas contextuais: o ClickUp Brain entende seu espaço de trabalho e os aplicativos conectados, exibindo as tarefas, documentos, arquivos e até mesmo mensagens do Slack mais relevantes.

Resuma e tome medidas: resuma instantaneamente longas conversas, gere notas de reuniões ou crie itens de ação a partir de conversas.

Respeita as permissões: você só verá os resultados aos quais tem acesso, com base nas suas permissões do ClickUp e de integração.

📌 Exemplo de prompt: Você pode simplesmente digitar “Mostre-me a apresentação final de marketing do segundo trimestre e as notas da reunião com o cliente Acme Corp em 15 de abril”. O ClickUp Brain irá extrair o arquivo finalizado da apresentação, vincular a tarefa relacionada no ClickUp e exibir as notas exatas da reunião ou o resumo.

📮 Insight do ClickUp: 30% dos nossos entrevistados confiam em ferramentas de IA para pesquisa e coleta de informações. Mas existe uma IA que ajuda você a encontrar aquele arquivo perdido no trabalho ou aquela conversa importante no Slack que você esqueceu de salvar? Sim! A Pesquisa Conectada com tecnologia de IA do ClickUp pode pesquisar instantaneamente todo o conteúdo do seu espaço de trabalho, incluindo aplicativos integrados de terceiros, exibindo insights, recursos e respostas. Economize até 5 horas por semana com a pesquisa avançada do ClickUp!

Gerenciamento de conhecimento do ClickUp: uma única fonte de verdade

É nesse ponto que o ClickUp realmente se destaca das alternativas ao Slack. Com o Gerenciamento de Conhecimento do ClickUp, você pode armazenar, organizar e recuperar o conhecimento coletivo da sua equipe — desde SOPs até notas da equipe, documentos e outros materiais de referência — tudo dentro de um único espaço de trabalho.

É nesse ponto que o ClickUp realmente se destaca das alternativas ao Slack. Com o Gerenciamento de Conhecimento do ClickUp, você pode armazenar, organizar e recuperar o conhecimento coletivo da sua equipe — desde SOPs até notas da equipe, documentos e outros materiais de referência — tudo dentro de um único espaço de trabalho.

Armazene e acesse todo o conhecimento da sua empresa instantaneamente com o Gerenciamento de Conhecimento do ClickUp.

Espaço de trabalho unificado: armazene SOPs, documentos de projetos, notas de reuniões e muito mais no ClickUp Docs. Vincule documentos, tarefas e bate-papos para um contexto perfeito.

Totalmente pesquisável: tudo — tarefas, documentos, comentários, bate-papos e arquivos de aplicativos conectados — pode ser pesquisado instantaneamente.

Chega de arquivos perdidos: não precisa mais pedir aos colegas de equipe para reenviar links ou procurar em threads antigas. Tudo fica onde você trabalha.

💡Dica profissional: use o ClickUp Chat para manter as conversas exatamente onde o trabalho acontece — dentro das tarefas. Chega de mensagens diretas perdidas ou threads espalhadas. Quando um bate-papo rápido se transforma em uma ação, o ClickUp Docs permite que você o capture instantaneamente e o vincule ao seu fluxo de trabalho. Adeus, rolagens intermináveis no Slack.

Segurança, privacidade e melhores práticas

Criptografia forte: todos os dados são criptografados em trânsito (TLS 1.2/1.3) e em repouso (AES-256).

Tratamento de dados: o ClickUp AI e o Enterprise Search não usam seus dados para treinar modelos de IA. Os provedores de IA terceirizados não retêm nenhum dado.

Controles administrativos: os administradores decidem o que é indexado e quem pode conectar integrações. Para obter melhores resultados, conecte unidades/pastas compartilhadas, não pessoais.

Atualizações automáticas: se um arquivo ou mensagem for excluído no aplicativo de origem, ele também será removido do índice do ClickUp.

Esqueça as conversas intermináveis, o ClickUp está aqui para te ajudar.

Você tem trabalho a fazer, não conversas para vasculhar. O Slack mantém as conversas fluindo, mas quando é hora de encontrar informações, ele pode deixar a desejar, especialmente quando seus arquivos e notas estão em outras ferramentas.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, reúne tudo isso. Mensagens, arquivos, decisões e tarefas ficam todos em um só lugar, com um assistente de pesquisa alimentado por IA que realmente entende o contexto e cria um sistema unificado.

Então, por que perder tempo? Economize tempo inscrevendo-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅