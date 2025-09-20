As 10 melhores alternativas ao Veed.io para edição de vídeo em 2025

O Veed.io é ótimo para vídeos sociais. Ele permite que você edite rapidamente e adiciona legendas automaticamente.

No entanto, se você precisar de armazenamento, colaboração em equipe, redimensionamento automático, edição em lote ou suporte para tutoriais do YouTube, webinars e clipes de podcast, será necessário considerar ferramentas de edição de vídeo mais avançadas.

Vamos dar uma olhada em algumas das melhores alternativas ao Veed.io que superam essas limitações ao editar vídeos. Compartilhamos os principais recursos, preços e limitações para ajudá-lo a fazer a melhor escolha.

O que você deve procurar nas alternativas ao Veed.io?

Antes de se inscrever na próxima ferramenta, pare e pergunte: o que seu fluxo de trabalho de vídeo precisa que o Veed não está oferecendo? Aqui estão os recursos avançados que valem a pena priorizar em seu fluxo de trabalho de criação de conteúdo de vídeo.

Profundidade de edição: Se o Veed parecer muito básico para seus projetos, procure ferramentas de vídeo com recursos avançados, como linhas do tempo com várias faixas, camadas de áudio e transições personalizadas

Melhor colaboração: Precisa de mais do que edição individual em seu vídeo online? Priorize alternativas ao Veed.io que ofereçam suporte a comentários, permissões baseadas em funções e pastas compartilhadas para que o feedback e as aprovações ocorram sem atritos

Suporte para branding e modelos: escolha ferramentas que permitam salvar seus ativos de marca, reutilizar modelos de vídeo e redimensionar automaticamente para diferentes plataformas sociais. Você não quer ter que reenviar seu logotipo ou redigitar fontes toda vez que enviar um vídeo

Recursos de IA e automação: O Veed oferece Magic Cut e legendas automáticas, mas outras ferramentas de vídeo vão além. Procure ferramentas de IA que removem silêncios, geram clipes sociais ou reutilizam vídeos mais longos rapidamente

Preços flexíveis e escaláveis: Se a marca d'água ou os preços para equipes estão impedindo você, escolha uma alternativa ao Veed com melhores níveis gratuitos, preços escaláveis ou planos individuais e empresariais pré-pagos

Nicho adequado para seus fluxos de trabalho: Alguns editores são criados para YouTubers, outros para profissionais de marketing ou podcasters. Encontre uma ferramenta de edição de vídeo alinhada ao seu fluxo de trabalho, seja para criar tutoriais, TikToks ou vídeos de marca

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

As melhores alternativas ao Veed.io num relance

Aqui está um rápido resumo das principais alternativas ao Veed.io:

Nome da ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp Modelos de storyboard visual, gerenciamento de tarefas, colaboração em tempo real, visualizações personalizadas Pequenas empresas, empresas de médio porte e grandes corporações Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas Kapwing Criação de vídeo com IA, legendas mágicas, B-Roll inteligente, foco no locutor Pequenas empresas, criadores Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 24 por membro/mês Descript Edição baseada em texto, sincronização de roteiro, suporte para várias câmeras, ferramentas de voz com IA Pequenas e médias empresas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 24 por membro/mês InVideo AI Link para vídeo, vídeos sem rosto, mais de 5.000 modelos, edição Magic Box Pequenas empresas, empresas de médio porte Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 35/mês CapCut Edição compatível com dispositivos móveis, efeitos, filtros, controles de velocidade Criadores, pequenas empresas avaliação gratuita por 7 dias; planos pagos a partir de US$ 9,99 por mês HeyGen Avatares de IA, avatares personalizados, suporte multilíngue, ferramentas de edição Empresas de médio porte, grandes empresas Página de vídeo com IA gratuita; planos pagos a partir de US$ 29 por mês Synthesia Avatares de IA, geração de roteiros, clonagem de voz, mais de 140 idiomas Empresas de médio porte, grandes empresas Página de vídeo com IA gratuita; planos pagos a partir de US$ 29 por mês Colossyan Creator Converta documentos/slides em vídeo, gravação de tela, cenas com vários avatares, ferramentas de branding Pequenas e médias empresas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 27/mês Camtasia Gravação de tela avançada, anotações, questionários, zoom/panorâmica inteligente Empresas de médio porte, grandes empresas Os planos pagos começam em US$ 14,99/mês Simplificado Clipes de IA, legendas automáticas, publicação em redes sociais, edição inteligente Pequenas empresas, equipes de conteúdo Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 29/mês

Melhores alternativas ao Veed.io

Vamos examinar mais de perto os recursos, limitações, avaliações dos usuários e planos de preços de cada uma dessas ferramentas.

1. ClickUp (ideal para gerenciar projetos de vídeo e colaboração em equipe)

Organize ideias, tarefas e colabore visualmente usando os quadros brancos do ClickUp

Se você gerencia projetos de vídeo além da edição, o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, oferece todas as ferramentas de que você precisa em um só lugar. Você pode começar usando o ClickUp Whiteboards para planejar seu cronograma de produção e esboçar sua série de vídeos.

Você pode arrastar, soltar e reorganizar ideias em tempo real com sua equipe e manter todos alinhados desde o início. Isso é especialmente útil para sessões iniciais de brainstorming, planejamento do fluxo do roteiro ou acompanhamento de elementos visuais, como transições de cena e listas de filmagem.

Quando estiver pronto para começar, você pode usar o ClickUp Tasks para dividir seu fluxo de trabalho de produção de vídeo em etapas claras e gerenciáveis. Você pode atribuir responsabilidades, definir prazos e acompanhar o progresso para concluir os projetos dentro do prazo.

Por exemplo, comece com uma tarefa de roteiro, na qual você anexa um rascunho, atribui-o a um roteirista, colabora por meio do ClickUp Docs e define uma data de vencimento para revisão. Em seguida, vem o storyboard, seguido pelas filmagens. Cada cena ou filmagem pode ser rastreada como uma tarefa separada, com listas de verificação para configurações de câmera, locais e equipamentos.

Gerencie tarefas, defina prazos e otimize o fluxo de trabalho de criação de vídeos com o ClickUp Tasks

Na fase de edição de narrações e legendas animadas, use status de tarefas como “Em andamento”, “Precisa de revisão” e “Exportação final” para acompanhar o andamento de cada vídeo.

Depois de definir o fluxo de trabalho, use o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado para assistência em roteiros. Esteja você redigindo um primeiro roteiro, refinando uma cena, escrevendo legendas animadas ou transcrevendo filmagens brutas, a IA pode ajudá-lo a gerar uma cópia limpa com a ajuda de vários LLMs (como Gemini, Claude e outros) a partir da mesma interface.

E quando você precisar se comunicar com sua equipe, o ClickUp Brain também pode redigir e-mails, comentários ou atualizações de tarefas para você com base no contexto do seu projeto. Você também pode perguntar sobre o status de tarefas específicas. Por exemplo, você pode querer saber se o roteiro está finalizado ou se a filmagem foi enviada. O ClickUp Brain irá obter as últimas atualizações diretamente do seu espaço de trabalho.

Por fim, com o ClickUp Clips, você pode gravar vídeos curtos diretamente dentro do seu espaço de trabalho, sem sair da plataforma. Além disso, quando você grava um Clip, o ClickUp, uma alternativa poderosa ao Veed.io, gera automaticamente uma transcrição da sua narração. Isso ajuda sua equipe a dar uma olhada rápida ou consultar pontos-chave sem precisar assistir ao vídeo inteiro novamente.

Grave, compartilhe e organize vídeos sem esforço com o ClickUp Clips

O ClickUp Brain, como ferramenta de IA, aprimora ainda mais esse processo, permitindo que você interaja com os clipes e suas transcrições. Você pode pedir ao Brain para resumir um clipe, extrair itens de ação ou esclarecer partes da transcrição e ajudar sua equipe a permanecer alinhada e focada.

Os clipes também são salvos automaticamente e vinculados a tarefas ou documentos. A última coisa que você quer é que informações importantes se percam em cadeias de e-mails ou aplicativos de mensagens. É uma maneira simples de manter a comunicação visual fluindo ao longo do seu projeto.

Para tornar o gerenciamento do seu projeto de produção de vídeo ainda mais eficiente, o ClickUp oferece modelos prontos para uso, criados especificamente para fluxos de trabalho criativos. O modelo de produção de vídeo do ClickUp ajuda você a gerenciar cada etapa do seu projeto com tarefas claras, cronogramas e ferramentas de colaboração para que nada seja esquecido.

Para o planejamento visual, o modelo de storyboard do ClickUp oferece um layout estruturado para organizar cenas, tempo e direção visual, mantendo sua equipe alinhada. Esses modelos de storyboard gratuitos otimizam os fluxos de trabalho criativos, combinando recursos visuais, notas, prazos e colaboração em um único espaço organizado.

Dessa forma, o ClickUp permite que você gerencie todo o processo de produção de vídeo, desde o planejamento e roteirização até a colaboração e entrega, tudo em um só lugar.

Melhores recursos do ClickUp

Configure painéis personalizados: tenha uma visão geral do progresso, prazos e cargas de trabalho, e acompanhe as tarefas em todas as etapas da produção de vídeo usando tenha uma visão geral do progresso, prazos e cargas de trabalho, e acompanhe as tarefas em todas as etapas da produção de vídeo usando os painéis do ClickUp

Agende com calendários integrados: aproveite aproveite o ClickUp Calendar para planejar facilmente filmagens, sessões de revisão ou datas de lançamento e sincronizar esses eventos com sua equipe

Automatize tarefas repetitivas: economize tempo configurando economize tempo configurando as automações do ClickUp que movem tarefas após aprovações, atribuem membros da equipe quando os status mudam ou enviam lembretes para prazos futuros

Colabore instantaneamente: use use o ClickUp Chat para discutir tarefas, dar feedback e colaborar sem precisar alternar entre plataformas

Limitações do ClickUp

O amplo conjunto de recursos pode ser um pouco complicado para novos usuários

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação do G2 diz:

O ClickUp Brain economiza tempo. A IA integrada agora pode resumir longas conversas, rascunhar documentos e até mesmo transcrever clipes de voz diretamente dentro de uma tarefa, o que permite que minha equipe reduza a alternância de contexto e utilize menos ferramentas adicionais.

O ClickUp Brain economiza tempo. A IA integrada agora pode resumir longas conversas, rascunhar documentos e até mesmo transcrever clipes de voz diretamente dentro de uma tarefa, o que permite que minha equipe reduza a troca de contexto e utilize menos ferramentas adicionais.

via Kapwing

O Kapwing, uma ferramenta de edição de vídeo com IA, simplifica a criação de vídeos para qualquer pessoa, mesmo sem habilidades de edição de vídeo. Comece digitando um prompt de texto e a IA gera um vídeo completo com música, efeitos sonoros e transições. Com o Magic Subtitles, você pode obter instantaneamente legendas geradas por IA e personalizar seu estilo e animações para se adequar à sua marca. O Smart B-Roll analisa automaticamente seu vídeo e insere imagens que correspondem aos seus pontos-chave à medida que o vídeo é montado.

Se o seu vídeo incluir vários locutores, você pode usar o Speaker Focus para focar a câmera em quem estiver falando e ajudar seu público a se manter conectado. Ao trabalhar em diferentes idiomas, o Lip Sync garante que o áudio corresponda aos movimentos da boca do locutor e torna as traduções suaves e naturais. E com o Split Vocals, você pode separar facilmente as vozes da música de fundo, dando-lhe mais controle sobre a qualidade do áudio e as edições.

Melhores recursos do Kapwing

Colabore em tempo real: permita que vários membros da equipe editem e contribuam para o mesmo vídeo simultaneamente, melhorando a eficiência da sua equipe

Traduza vídeos sem esforço: Converta áudio para mais de 70 idiomas usando vozes geradas por IA ou clonagem de voz para alcançar um público global

Remova silêncios automaticamente: use o Smart Cut para detectar e cortar seções silenciosas em seus vídeos e economizar tempo na edição manual

Limitações do Kapwing

A qualidade do som pode diminuir significativamente ao exportar o conteúdo do vídeo

Preços do Kapwing

Gratuito para sempre

Pro: US$ 24 por membro/mês

Negócios: $64 por membro/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Kapwing

G2: 4/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Kapwing?

Uma avaliação do G2 diz:

Gosto da seção Kapwing Templates. Ela oferece milhares de modelos criados por profissionais e nos ajuda a tornar nossos vídeos incríveis, bastando alterar nosso conteúdo com imagens, vídeos e texto.

Gosto da seção Kapwing Templates. Ela oferece milhares de modelos criados por profissionais e nos ajuda a tornar nossos vídeos incríveis, bastando alterar nosso conteúdo com imagens, vídeos e texto.

💡 Dica profissional: O Kapwing é ótimo para edições rápidas. Mas se você está se perguntando como seus vídeos se encaixam em uma estratégia de marketing mais ampla, confira este guia de software de marketing de vídeo. Ele compara ferramentas que ajudam você não apenas a criar conteúdo, mas também a planejar, distribuir e rastreá-lo.

3. Descript (ideal para editar vídeos por meio de transcrições e scripts colaborativos)

via Descript

O Descript é uma plataforma alimentada por IA para edição de áudio e vídeo. Como alternativa ao Veed.io, permite aos usuários modificar arquivos de mídia por meio de uma interface baseada em texto, tornando-a tão intuitiva quanto editar um documento. Com recursos como Overdub (clonagem de voz por IA), remoção de palavras de preenchimento, edição multitrack e aprimoramento de áudio com qualidade de estúdio, você pode produzir conteúdo profissional sem habilidades complexas de edição.

Se você está criando vídeos curtos para o YouTube, o Description oferece suporte à gravação de tela. Para equipes de marketing, este editor de vídeo com IA permite que você colabore com os membros da sua equipe.

Melhores recursos do Descript

Edite com a linha do tempo : visualize sua composição ao longo do tempo e faça ajustes precisos tanto na mídia quanto no alinhamento do roteiro para uma experiência de edição tradicional

Organize usando Projetos e Composições: mantenha seu trabalho estruturado, distinguindo entre Projetos (o espaço ativo para edição) e Composições (versões finais ou rascunhos para exportação)

Grave remotamente com o SquadCast: grave áudio perfeitamente com colaboradores de qualquer lugar, integrando diretamente com o Descript para sessões remotas tranquilas

Limitações do Descript

Os recursos de integração da plataforma não são muito intuitivos

Preços do Descript

Gratuito para sempre

Hobbyist: US$ 24 por membro/mês

Criador: US$ 35 por membro/mês

Negócios: US$ 50 por membro/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Descript

G2: 4,6/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 170 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Descript?

Uma avaliação da Capterra afirma:

O Descript é uma revolução para quem deseja otimizar seu processo de edição de áudio e vídeo, especialmente para iniciantes. Ele possui ótimos recursos, como transcrição automática, gravação de tela e edição baseada em texto. A capacidade de editar arquivos de mídia com a mesma facilidade com que se edita um documento do Word economiza tempo e esforço significativos.

O Descript é uma revolução para quem deseja otimizar seu processo de edição de áudio e vídeo, especialmente para iniciantes. Ele possui ótimos recursos, como transcrição automática, gravação de tela e edição baseada em texto. A capacidade de editar arquivos de mídia com a mesma facilidade com que se edita um documento do Word economiza tempo e esforço significativos.

via InVideo AI

O InVideo.io é uma plataforma online de criação de vídeos projetada para profissionais de marketing, gerentes de mídias sociais e equipes de conteúdo. Você pode gerar rapidamente vídeos de marketing usando prompts de texto, reutilizar o conteúdo de blogs em vídeos curtos ou criar visuais em massa para campanhas publicitárias. Ele também oferece um kit de marca, ferramentas de narração, integrações de estoque e redimensionamento automático para várias plataformas.

A biblioteca de modelos pré-construídos, animações de texto dinâmicas e interface de arrastar e soltar tornam-no adequado para criar uma ampla variedade de vídeos, tornando-o uma boa alternativa ao Veed.io.

Embora o Veed.io seja melhor para editar filmagens brutas ou podcasts com precisão, o InVideo é mais adequado quando você precisa de vídeos impressionantes, prontos para publicação e de alto volume com o mínimo de esforço.

Com o InVideo AI, você pode facilmente transformar artigos de notícias, vídeos do YouTube ou páginas de blog em vídeos impressionantes simplesmente colando um link. A plataforma processa automaticamente o conteúdo, criando um vídeo com recursos visuais, narrações e transições relevantes com apenas alguns cliques.

Melhores recursos do InVideo

Acesse recursos de estoque: Explore mais de 16 milhões de vídeos, imagens e faixas de áudio livres de royalties para aprimorar seu conteúdo sem esforço

Escolha modelos personalizáveis: Selecione entre uma ampla variedade de mais de 5.000 modelos criados profissionalmente, adequados para diferentes ocasiões e setores

Crie vídeos envolventes sem aparecer na tela: produza vídeos de alta qualidade sem apresentadores na tela, usando recursos visuais e narração para transmitir sua mensagem de forma eficaz

Limitações do InVideo

A biblioteca de modelos não oferece muitos recursos de personalização. Isso pode dificultar a criação de um vídeo personalizado que atenda às necessidades da sua marca

Preços do InVideo

Gratuito para sempre

Mais: $35/mês

Máximo: US$ 60/mês

Generative: US$ 120/mês

Avaliações e comentários do InVideo

G2: 4,5/5 (mais de 160 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o InVideo?

Uma avaliação do G2 diz:

A interface intuitiva do InVideo nos permite criar peças audiovisuais bem acabadas com facilidade. O recurso de clonagem de voz ajuda a manter uma narrativa consistente sem repetições de narração.

A interface intuitiva do InVideo nos permite criar peças audiovisuais bem acabadas com facilidade. O recurso de clonagem de voz ajuda a manter uma narrativa consistente sem repetições de narração.

📚 Leia também: Modelos gratuitos de roteiros de podcast para podcasters

5. CapCut (ideal para edição em dispositivos móveis com efeitos visuais criativos)

via CapCut

O CapCut é um aplicativo de edição de vídeo desenvolvido pela ByteDance, empresa controladora do TikTok. Com a ferramenta de divisão precisa, você pode cortar clipes no quadro exato que precisa, o que é perfeito para sincronizar imagens com áudio ou aparar suas filmagens com precisão. Se você deseja algo mais criativo, o recurso de vídeo reverso permite reproduzir clipes ao contrário e dá aos seus vídeos um toque único e inesperado.

Você terá acesso a uma extensa biblioteca de músicas livres de royalties organizadas por estilo e gênero, facilitando a localização da trilha sonora perfeita para o seu projeto. Você também pode importar seu próprio áudio, se preferir.

Melhores recursos do CapCut

Controle o ritmo do vídeo: ajuste a velocidade com precisão, criando efeitos suaves de câmera lenta ou dinâmicos de lapso de tempo para corresponder à sua visão

Melhore os visuais instantaneamente: aplique uma ampla variedade de filtros estéticos para ajustar o tom, a cor e o brilho e obter uma aparência profissional e refinada

Adicione efeitos criativos: use efeitos especiais como tela dividida, sobreposições engraçadas e oníricas e efeitos festivos para destacar seu conteúdo

Limitações do CapCut

A versão gratuita do CapCut coloca uma marca d'água nos vídeos, que só pode ser removida com uma assinatura premium

Preços do CapCut

7 dias de teste gratuito

Pro: US$ 9,99 por mês

Avaliações e comentários do CapCut

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

💡 Dica profissional: Não sabe como escrever para avatares na tela? Esses modelos gratuitos de redação de conteúdo podem ajudá-lo a criar roteiros claros e envolventes, especialmente para perguntas frequentes, demonstrações de produtos e vídeos de treinamento.

6. HeyGen (ideal para criar vídeos com avatares de IA realistas)

via HeyGen

Lançado originalmente com o nome Surreal, o HeyGen é uma ferramenta de criação de vídeo. Com a criação de avatares por IA, você pode escolher entre mais de 300 avatares que representam uma variedade de etnias, idades e estilos. Insira seu roteiro e o avatar falará por você com sincronização labial realista.

Você também pode trabalhar com avatares estáticos ou em movimento para anúncios, treinamentos, comunicações com clientes e propagandas. O recurso Avatar IV vai além, permitindo que você envie uma foto e um roteiro ou clipe de voz para gerar um avatar personalizado com sua aparência e voz.

E quando chegar a hora de fazer os ajustes finais, o Editing Studio oferece todas as ferramentas necessárias para aperfeiçoar seu vídeo com texto, planos de fundo e efeitos.

Melhores recursos do HeyGen

Sugira qualquer coisa: transforme perguntas frequentes, documentos de produtos ou scripts personalizados em conteúdo de vídeo envolvente com avatares de IA

Personalize avatares com aparências ilimitadas: altere as roupas, os fundos e as poses dos avatares para combinar perfeitamente com sua marca ou mensagem

Envolva o público com expressões: escolha entre expressões como profissional, sério ou leve para definir o tom certo

Limitações do HeyGen

A voz do avatar pode parecer pouco natural às vezes, especialmente ao expressar emoções complexas em frases mais longas

Preços do HeyGen

Gratuito para sempre

Criador: US$ 29 por mês

Equipe: US$ 39 por membro/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do HeyGen

G2: 4,8/5 (mais de 830 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 290 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o HeyGen?

Uma avaliação do G2 diz:

Adoro o quanto o HeyGen é intuitivo e fácil de usar para iniciantes! Criei três avatares em configurações diferentes para o meu projeto de vídeo da universidade, e todos ficaram com um aspecto profissional. A sincronização labial é incrível e ajudou-me a expressar ideias em inglês de forma mais clara do que eu próprio conseguiria. Os avatares parecem naturais e as opções de personalização são excelentes — desde a remoção do fundo até à mudança de roupa. É como ter um apresentador pessoal à disposição!

Adoro o quanto o HeyGen é intuitivo e fácil de usar para iniciantes! Criei três avatares em configurações diferentes para o meu projeto de vídeo da universidade, e todos ficaram com um aspecto profissional. A sincronização labial é incrível e ajudou-me a expressar ideias em inglês de forma mais clara do que eu próprio conseguiria. Os avatares parecem naturais e as opções de personalização são excelentes — desde a remoção do fundo até à mudança de roupa. É como ter um apresentador pessoal à disposição!

7. Synthesia (ideal para conteúdo de vídeo localizado com personalização de voz e avatar)

via Synthesia

O Synthesia é uma plataforma de criação de vídeo com inteligência artificial que permite aos usuários produzir vídeos com qualidade profissional sem precisar de câmeras, microfones ou atores.

Digite seu tema, objetivos e o tom que você deseja, e o gerador de roteiros de IA da Synthesia escreverá o roteiro para você. Quando o roteiro estiver pronto, você poderá escolher entre uma ampla variedade de mais de 230 avatares de IA que representam diferentes origens e estilos.

O Synthesia permite que você crie vídeos do zero usando avatares de IA que podem falar em mais de 140 idiomas — sem necessidade de filmagem, edição ou equipe de produção. Se você deseja criar vídeos multilíngues de treinamento, marketing ou informativos sem uma equipe completa, esta é uma boa alternativa ao Veed.io.

Em contrapartida, o Veed.io se concentra na edição de filmagens existentes, oferecendo ferramentas para corte, legendas e efeitos. Um cria vídeos com IA; o outro aprimora o que você já gravou.

Melhores recursos do Synthesia

Avalie a eficácia do conteúdo: Meça visualizações, pontos de abandono e taxas de engajamento para avaliar a eficácia do conteúdo

Otimize a colaboração: edite roteiros e vídeos em conjunto com seus colegas de equipe, compartilhe feedback por meio de comentários e gerencie as versões do projeto em um único espaço de trabalho

Garanta a pronúncia correta: especifique a ênfase nas sílabas e ajustes fonéticos com o recurso “Diction” para garantir que nomes, termos e sotaques soem corretos

Limitações do Synthesia

A integração pode ser um pouco limitada. Ainda não há muitas conexões nativas com plataformas LMS, drives na nuvem ou ferramentas como Asana e Jira, então você dependerá principalmente de exportações e importações

Preços do Synthesia

Página gratuita de vídeo com IA

Starter: US$ 29 por mês

Criador: US$ 89 por mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Synthesia

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Synthesia?

Uma avaliação da Capterra diz:

No ano passado, a Synthesia lançou várias atualizações que tornam a experiência do usuário o mais simples possível, mostrando que eles estão recebendo feedback dos usuários e implementando-o.

No ano passado, a Synthesia lançou várias atualizações que tornam a experiência do usuário o mais simples possível, mostrando que eles estão levando em consideração o feedback dos usuários e implementando-o.

📚 Leia também: Alternativas ao Synthesia AI para vídeos gerados por IA

8. Colossyan Creator (ideal para converter documentos e slides em aulas em vídeo)

via Colossyan Creator

O Colossyan Creator ajuda você a converter PDFs e apresentações do PowerPoint em formatos de vídeo refinados e economizar tempo, ao mesmo tempo em que aprimora a maneira como você apresenta as informações. Com a integração da gravação de tela, você também pode capturar as ações na tela diretamente dentro da plataforma. Isso torna a ferramenta adequada para tutoriais ou vídeos de produtos que exigem imagens passo a passo.

Para tornar seus vídeos mais dinâmicos, você pode adicionar vários avatares em conversas baseadas em cenários e criar diálogos realistas que aumentam o envolvimento do espectador. E com as ferramentas do kit de marca, você pode facilmente manter a consistência dos seus vídeos, aplicando seu logotipo, fontes e cores em todos os projetos.

Melhores recursos do Colossyan Creator

Utilize o assistente de roteiro de IA: Use o GPT-3 para refinar seu roteiro, gerar ideias e melhorar a gramática em qualquer idioma principal com um simples comando do teclado

Aumente a interação dos espectadores: torne seus vídeos mais envolventes apresentando vários avatares Side View AI conversando para contar uma história

Crie conteúdo global: produza vídeos em mais de 70 idiomas, com vários sotaques e vozes, alternando facilmente entre os idiomas no editor de vídeo com IA

Limitações do Colossyan Creator

No momento, ativos de marca, como cores e logotipos, só podem ser adicionados no processo de pós-produção. Você não tem a opção de configurá-los antecipadamente e usá-los como modelos

Preços do Colossyan Creator

Plano gratuito

Starter: US$ 27/mês

Negócios: US$ 88/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Colossyan Creator

G2: 4,6/5 (mais de 470 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Colossyan Creator?

Uma avaliação do G2 diz:

O Colossyan é uma impressionante ferramenta de criação de vídeo com inteligência artificial que facilita a geração de conteúdo com aparência profissional sem a necessidade de habilidades extensas em edição de vídeo. Os avatares de IA são realistas e a funcionalidade de conversão de texto em fala é suave, com uma variedade de opções de voz.

O Colossyan é uma impressionante ferramenta de criação de vídeo com inteligência artificial que facilita a geração de conteúdo com aparência profissional sem a necessidade de habilidades extensas de edição de vídeo. Os avatares de IA são realistas e a funcionalidade de conversão de texto em fala é suave, com uma variedade de opções de voz.

9. Camtasia (ideal para gravações detalhadas de tela e conteúdo educacional)

via Camtasia

O Camtasia é um aplicativo de desktop para gravação de tela e edição de vídeo. Disponível para as plataformas Windows e macOS, ele é usado para criar tutoriais, materiais de treinamento e apresentações. A ferramenta permite que os usuários capturem simultaneamente sua tela, webcam, microfone e áudio do sistema. O editor baseado em linha do tempo oferece suporte a cortes, adição de chamadas, transições, legendas e efeitos de cursor.

Em contrapartida, o Veed.io é um editor de vídeo baseado em navegador focado na edição de filmagens existentes, oferecendo ferramentas como corte, legendas e efeitos. Enquanto o Camtasia é útil para criar conteúdo instrutivo a partir de gravações de tela, o Veed.io é adequado para edições rápidas em vídeos pré-gravados, especialmente para mídias sociais.

Melhores recursos do Camtasia

Camadas com linha do tempo multitrilha: organize e combine facilmente mídia, áudio e efeitos em várias trilhas para criar edições de vídeo complexas com total flexibilidade

Exporte em vários formatos: escolha entre uma variedade de formatos e compartilhe seus vídeos diretamente em plataformas como YouTube, Vimeo ou Google Drive para facilitar a distribuição

Destaque com ferramentas inteligentes de foco e zoom: use os recursos de zoom e panorâmica para enfatizar áreas importantes na tela e manter o foco do público em detalhes críticos durante demonstrações complexas

Limitações do Camtasia

A ferramenta de remoção de fundo tem dificuldade em fornecer resultados limpos, mesmo com uma tela verde instalada

Preços do Camtasia

Essentials: US$ 14,99/mês

Criar: $20,75/mês

Pro: US$ 41,58/mês

Avaliações e comentários sobre o Camtasia

G2: 4,6/5 (mais de 1550 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Camtasia?

Uma avaliação do G2 diz:

Uso o Camtasia desde 2013 e ele é o melhor para vídeos de screencast. Tem tudo o que você precisa para gravar a tela, a webcam e o som, além de um editor não linear integrado.

Uso o Camtasia desde 2013 e ele é o melhor para vídeos de screencast. Tem tudo o que você precisa para gravar a tela, a webcam e o som, além de um editor não linear integrado.

10. Simplified (ideal para criar rapidamente videoclipes prontos para redes sociais)

via Simplified

Simplified é uma plataforma de criação de conteúdo com IA que integra ferramentas para redação com IA, design gráfico, edição de vídeo e gerenciamento de mídias sociais em uma única interface.

A alternativa ao Veed.io também inclui recursos de edição de vídeo e um agendador de mídias sociais para planejar e publicar conteúdo em vários canais.

O recurso de recorte por IA do Simplified converte automaticamente os momentos importantes de sua filmagem em clipes curtos, adequados para diferentes conteúdos de mídia social. Além disso, o gerador automático de legendas facilita a adição de legendas em vários idiomas.

Os melhores recursos simplificados

Pontuação de viralidade: obtenha uma métrica de desempenho para o seu vídeo e acompanhe o nível de engajamento e eficácia do seu conteúdo

Magic Resizer: Ajuste automaticamente seu vídeo para se adequar a vários formatos de mídia social e garantir uma apresentação ideal em diferentes plataformas

Detecção automática de locutores: identifique e separe automaticamente diferentes locutores em seu vídeo para editar e gerenciar faixas de áudio com facilidade

Limitações simplificadas

A ferramenta não inclui recursos avançados de áudio, como suporte para várias faixas, controles precisos de mixagem ou redução eficaz de ruído

Preços simplificados

Gratuito

Um: $29/mês

Negócios: US$ 79/mês

Crescimento: US$ 119/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários simplificados

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Simplified?

Uma avaliação da Capterra diz:

É uma ferramenta baseada em IA que funciona como uma solução completa para a criação de conteúdo nas redes sociais. Ela me permite redigir roteiros sem esforço, transformá-los em vários formatos adequados para diferentes plataformas, gerar imagens, criar miniaturas e até mesmo programar publicações com facilidade.

É uma ferramenta baseada em IA que funciona como uma solução completa para a criação de conteúdo nas redes sociais. Ela me permite redigir roteiros sem esforço, transformá-los em vários formatos adequados para diferentes plataformas, gerar imagens, criar miniaturas e até mesmo programar publicações com facilidade.

Assuma o controle da sua edição de vídeo do início ao fim com o ClickUp

O Veed.io e suas alternativas ajudam você a começar. Se você está apenas procurando uma ferramenta de edição independente, elas funcionam muito bem.

A limitação dessas alternativas é que elas não têm a estrutura e a flexibilidade necessárias para gerenciar seus projetos do início ao fim.

Você precisará de uma ferramenta avançada com recursos para dar suporte a todas as etapas do processo de criação de conteúdo de vídeo, incluindo edição de vídeo. É aí que o ClickUp se destaca.

Com recursos como Docs para escrever roteiros e planejar conteúdo, Whiteboards para mapear ideias visualmente, ClickUp Brain para gerar conteúdo com IA e Clips para gravar e compartilhar atualizações rápidas em vídeo com facilidade, o ClickUp oferece uma plataforma única para lidar com todas as etapas do seu processo.

Experimente o ClickUp gratuitamente para ir além da edição básica e entrar em um espaço de trabalho mais poderoso e completo.