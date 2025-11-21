11 melhores alternativas ao YouCanBookMe para um agendamento mais inteligente

Suas necessidades de agendamento superaram a capacidade da sua ferramenta atual.

Talvez você precise de uma melhor sincronização do calendário, fluxos de trabalho personalizados que correspondam ao seu processo ou automação que vá além das confirmações básicas de reservas.

A solução de agendamento certa deve se adaptar à sua forma de trabalhar.

Essas alternativas ao YouCanBookMe oferecem os recursos avançados que você procura, desde integrações perfeitas até formulários de reserva personalizados que capturam exatamente o que você precisa.

É hora de encontrar a combinação perfeita para sua agenda. ⏰

Visão geral das alternativas ao YouCanBookMe

Estas são as melhores ferramentas de agendamento comparadas.

Ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços ClickUp Agendamento integrado com tarefas, documentos e atualizações em tempo real. Tamanho da equipe: ideal para equipes de projeto multifuncionais. Calendário com IA, modelo de agendamento de compromissos, formulários, lembretes, sincronização de calendário, chat, bloqueio inteligente de tempo, assistente com IA integrado Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas Calendly Reserva rápida com um clique para reuniões e demonstrações. Tamanho da equipe: ideal para equipes pequenas e profissionais autônomos. Tipos de eventos, detecção de fuso horário, perguntas de triagem, tempos de buffer, cobrança de pagamentos Gratuito; planos pagos a partir de US$ 12/mês Agendamento Acuity Fluxos de trabalho de agendamento baseados em serviços com preenchimento de formulários. Tamanho da equipe: Ideal para estúdios, treinadores e terapeutas. Formulários de admissão personalizados, reservas recorrentes, pacotes para clientes, fluxos de trabalho automatizados, listas de espera Teste gratuito; planos pagos a partir de US$ 20/mês SimplyBook.me Reservas em vários locais de negócios Tamanho da equipe: Ideal para varejo, spas e empresas com várias filiais Gerenciamento de vários locais, campanhas de descontos, programas de fidelidade, incorporação de widgets, reservas para vários dias Gratuito; planos pagos a partir de US$ 9,90/mês Setmore Sistemas de reservas compartilhadas para equipes enxutas Tamanho da equipe: Ideal para pequenos prestadores de serviços e equipes internas Páginas de reserva específicas para funcionários, lembretes por SMS/e-mail, integrações com redes sociais, CRM básico, exportação de dados Gratuito; planos pagos a partir de US$ 9/mês por usuário Doodle Agendamento baseado em enquetes para disponibilidade do grupo. Tamanho da equipe: Ideal para configurações baseadas em comitês ou entre equipes. Ferramentas de agendamento de consultas, como enquetes, visibilidade de disponibilidade e prazos de resposta Gratuito; planos pagos a partir de US$ 14,95/mês por usuário OnceHub Qualificação de leads + fluxos de trabalho de automação de reuniões Tamanho da equipe: Ideal para equipes de vendas, marketing e integração Formulários de pré-qualificação, chatbots, encaminhamento inteligente, páginas com marca, análise de reservas Gratuito; planos pagos a partir de US$ 12/mês por usuário No sentido horário Otimização do calendário para trabalho profundo e reuniões Tamanho da equipe: Ideal para equipes remotas que utilizam o Google Workspace Smart Focus Blocos de tempo, análise de agenda, sincronização com o Slack, movimentação automática de reuniões, sincronização de calendário Gratuito; planos pagos a partir de US$ 7,75/mês por usuário Reservas da Microsoft Agendamento no ecossistema do Microsoft 365. Tamanho da equipe: ideal para escolas, clínicas e empresas baseadas em MS. Integração de equipes, convites automáticos, acesso ao banco de dados de clientes, sincronização com o Outlook A partir de US$ 6/mês (com o Microsoft 365 Básico) Zoho Reservas Agendamentos conectados ao CRM e faturamento. Tamanho da equipe: ideal para equipes de suporte, vendas e sucesso do cliente. Sincronização com o Zoho CRM, faturamento, histórico do cliente, campos personalizados, acompanhamento detalhado das entradas Os planos pagos começam em US$ 8/mês por usuário. Agendamentos Square Agendamento vinculado ao pagamento para empresas de serviços Tamanho da equipe: Ideal para salões de beleza, consultores e proprietários de lojas de varejo Depósitos, cartões-presente, PoS, lembretes de pagamento por SMS e tratamento de taxas de cancelamento Gratuito; planos pagos a partir de US$ 29/mês por localização

Por que escolher alternativas ao YouCanBookMe?

Eis por que explorar alternativas ao YouCanBookMe pode ajudar:

Páginas de reserva personalizadas: cria links de agendamento com a identidade da sua marca para combinar com o estilo da sua empresa.

Integrações de nicho: conecta-se a CRMs específicos ou ferramentas como o Zapier para operações mais fluidas.

Automação mais inteligente: automatiza lembretes, acompanhamentos ou formulários de admissão de clientes para economizar tempo.

Agendamento de equipes: oferece reservas avançadas para grupos ou equipes rotativas para equipes complexas.

Gerenciamento móvel: permite que você gerencie reservas em qualquer lugar com aplicativos móveis robustos.

Relatórios detalhados: acompanha padrões de reservas ou dados de clientes com análises detalhadas.

Opções exclusivas de agendamento: Oferece recursos básicos de agendamento, como enquetes em grupo ou reservas de vários serviços.

🧠 Curiosidade: A palavra calendário existe desde pelo menos 1487. Ela apareceu pela primeira vez como verbo nos registros parlamentares britânicos. Também há registros dela como substantivo desde o período do inglês médio.

As melhores alternativas ao YouCanBookMe

Aqui estão nossas escolhas para as melhores alternativas ao YouCanBookMe. 👇

Simplifique o bloqueio de tempo com o Calendário ClickUp Prepare e acompanhe o tempo em torno das reuniões agendadas com o Calendário ClickUp

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Todas as etapas do seu fluxo de trabalho de reservas, desde o recebimento até o acompanhamento, podem ser realizadas em um único lugar, com total visibilidade e automação.

Calendário com inteligência artificial para agendamento automático

Comece com o Calendário ClickUp. É um calendário dinâmico para o espaço de trabalho que mostra sua agenda e ajuda ativamente você a planejar e ajustar.

Você pode agendar reuniões, bloquear automaticamente o tempo para priorizar o trabalho e reprogramar instantaneamente quando algo mudar. Ele oferece visualizações diárias, semanais e mensais e sincroniza com o Google Agenda e o Outlook para uma coordenação perfeita.

Digamos que você esteja gerenciando check-ins de partes interessadas, revisões de sprint e sincronizações internas em vários fusos horários. Você pode usar o Calendário de IA para organizar cada tipo de reunião em visualizações separadas codificadas por cores, bloquear o tempo de preparação antes das chamadas e definir buffers depois para atualizar tarefas ou enviar acompanhamentos.

Anotador de reuniões com tecnologia de IA

Transforme discussões ao vivo em atualizações de projetos acionáveis com o AI Notetaker do ClickUp

Durante as reuniões, o AI Notetaker da ClickUp participa das suas chamadas para gravar, transcrever e vincular os principais pontos a documentos e tarefas relevantes.

Adicione o ClickUp Brain à mistura e você obterá atualizações em tempo real que analisam sua carga de trabalho e calendário para criar uma programação inteligente que equilibra reuniões e tarefas de alta prioridade.

Por exemplo, você está realizando uma chamada sobre o roteiro do produto. O ClickUp registra a discussão, cria itens de ação para a equipe de produto e atualiza o documento de planejamento vinculado.

Solicitações de reunião com formulários

Colete informações de reservas através dos formulários ClickUp

Em seguida, utilize os formulários do ClickUp para gerenciar solicitações de reuniões ou agendamentos de serviços.

Cada envio de formulário se torna uma tarefa, completa com dados do formulário, tags personalizadas e responsáveis. Você pode adicionar menus suspensos, calendários ou campos de texto para coletar exatamente o que sua equipe precisa.

Por exemplo, uma equipe de RH pode usar um formulário para “Agendar uma reunião individual”. Depois que um funcionário preenche o formulário, ele cria uma tarefa marcada por departamento, atribui-a ao seu parceiro de RH e adiciona a solicitação ao calendário.

Agende tarefas com as automações do ClickUp

Em seguida, conecte tudo usando as automações do ClickUp. Você pode configurar regras para atribuir tarefas com base nas respostas do formulário, publicar lembretes no ClickUp Chat e até mesmo enviar documentos ou listas de verificação para o solicitante.

Digamos que alguém agende uma chamada inicial usando seu formulário de admissão. As automações podem atribuir a tarefa ao gerente de projeto, enviar ao cliente uma lista de verificação preparatória e publicar uma mensagem de confirmação no canal de bate-papo #atualizações-do-cliente.

Simplifique as reservas com um modelo pronto a usar

Obtenha um modelo gratuito Crie um sistema completo de reservas em poucos minutos com o modelo de agendamento de consultas do ClickUp.

Para agilizar sua configuração, use o modelo de agendamento de consultas do ClickUp. Ele inclui um formulário pronto, encaminhamento automatizado de tarefas e uma visualização de calendário para acompanhar todas as reservas confirmadas. Você pode personalizar os campos do formulário, ajustar as etapas de automação e vincular documentos preparatórios a cada tarefa.

Melhores recursos do ClickUp

Lembretes rápidos que ficam na memória: crie crie lembretes do ClickUp a partir de tarefas ou comentários para se manter atualizado antes e depois das reuniões.

Acesso a chamadas com um clique: participe de links do Zoom, Meet ou Teams diretamente do seu Calendário, da visualização de Tarefas ou das notificações.

Controle de tempo que se adapta ao seu fluxo: registre a duração das chamadas nas tarefas para controlar o esforço, faturar os clientes ou revisar a carga de trabalho usando registre a duração das chamadas nas tarefas para controlar o esforço, faturar os clientes ou revisar a carga de trabalho usando o Controle de Tempo do Projeto ClickUp

Agendas compartilhadas em resumo: visualize os calendários da equipe lado a lado para encontrar o melhor horário para todos

Limitações do ClickUp

O ClickUp não oferece um link de reserva personalizado público, onde outras pessoas podem escolher um horário em seu calendário ao vivo.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Diretamente de uma avaliação do G2:

O que mais gosto no ClickUp é a forma como se adapta perfeitamente aos fluxos de trabalho exclusivos da nossa equipe. Com mais de 20 membros da equipe usando-o diariamente — incluindo QA, desenvolvedores, designers e líderes —, ele mantém todos alinhados sem sobrecarregar ninguém. A flexibilidade das visualizações (lista, quadro, linha do tempo etc.) permite que cada pessoa trabalhe da maneira que melhor lhe convier, sem deixar de contribuir para um processo unificado. Gostamos especialmente da forma como as tarefas, documentos, sprints e metas estão todos interligados — isso nos poupa de ter que lidar com várias ferramentas e mantém a colaboração transparente e rápida.

O que mais gosto no ClickUp é a forma como se adapta perfeitamente aos fluxos de trabalho exclusivos da nossa equipe. Com mais de 20 membros da equipe usando-o diariamente — incluindo QA, desenvolvedores, designers e líderes —, ele mantém todos alinhados sem sobrecarregar ninguém. A flexibilidade das visualizações (lista, quadro, linha do tempo etc.) permite que cada pessoa trabalhe da maneira que melhor lhe convier, sem deixar de contribuir para um processo unificado. Gostamos especialmente da forma como as tarefas, documentos, sprints e metas estão todos interligados — isso nos poupa de ter que lidar com várias ferramentas e mantém a colaboração transparente e rápida.

2. Calendly (Ideal para reservas rápidas com um clique)

através do Calendly

Sabe aquela troca de e-mails irritante em que você e outra pessoa tentam encontrar um horário para se encontrar? O Calendly acaba com essa conversa antes mesmo que ela comece. As pessoas podem ver quando você está livre e reservar um horário sem o habitual “Que tal terça-feira?”.

A ferramenta de agendamento automático sincroniza-se com o seu calendário do Google, Outlook ou Apple e bloqueia o tempo automaticamente. O que a destaca é a forma como lida com os fusos horários. Você não precisa mais fazer cálculos mentais para saber se as 15h (horário da costa leste) são adequadas para o seu cliente da costa oeste. Basta compartilhar um link e as pessoas fazem suas próprias reservas.

Melhores recursos do Calendly

Crie vários tipos de eventos para diferentes durações e finalidades das reuniões.

Defina intervalos entre compromissos para evitar agendamentos consecutivos.

Adicione perguntas de triagem para qualificar os leads antes das reuniões

Conecte o Stripe ou o PayPal para receber pagamentos durante o processo de reserva.

Limitações do Calendly

A versão gratuita restringe os usuários a um tipo de evento.

A integração com o Calendário do iCloud foi descontinuada para novos usuários.

Preços do Calendly

Gratuito

Padrão: US$ 12/mês por usuário

Equipes: US$ 20/mês por usuário

Empresa: A partir de US$ 15.000/mês

Avaliações e comentários sobre o Calendly

G2 : 4,7/5 (mais de 2395 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 4000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Calendly?

Ouça o depoimento de um avaliador real do G2:

Grande economia de tempo: não é mais necessário trocar inúmeros e-mails para encontrar um horário adequado para a reunião. Basta compartilhar meu link e os clientes escolhem um horário — pronto, a reunião é agendada e adicionada à minha agenda instantaneamente... Ocasionalmente, o aplicativo móvel congela ou trava. Reinstalar ou reiniciar resolve, mas é inconveniente quando se está tentando fazer a configuração em trânsito. Também recebi alguns lembretes na minha pasta de spam.

Grande economia de tempo: não é mais necessário trocar inúmeros e-mails para encontrar um horário adequado para a reunião. Basta compartilhar meu link e os clientes escolhem um horário — pronto, a reunião é agendada e adicionada instantaneamente à minha agenda... Ocasionalmente, o aplicativo móvel congela ou trava. Reinstalar ou reiniciar resolve, mas é inconveniente quando se está tentando agendar algo em trânsito. Também recebi alguns lembretes na minha pasta de spam.

🔍 Você sabia? Pesquisas iniciais sobre o uso de calendários, que datam de 1982, revelaram que os profissionais costumam usar vários calendários, cada um com uma finalidade distinta. Os calendários em papel permaneceram dominantes por anos porque ofereciam maior flexibilidade, melhores layouts visuais e arquivamento mais fácil do que as alternativas digitais iniciais.

3. Acuity Scheduling (Ideal para gerenciamento de agendamentos baseados em serviços)

através do Acuity Scheduling

A Acuity é uma ferramenta de agendamento online específica para empresas de serviços. É claro que você pode marcar consultas, mas também pode coletar formulários de admissão, vender pacotes e gerenciar aulas em grupo.

A plataforma compreende o contexto, ajustando-se a diferentes tipos de clientes. Por exemplo, um representante de vendas requer uma lógica de agendamento diferente da de um consultor de negócios. Os clientes podem pagar antecipadamente pelas sessões, agendar compromissos recorrentes e até mesmo entrar em listas de espera quando os horários de sua preferência estiverem lotados.

Principais funcionalidades do Acuity Scheduling

Atribua funcionários, salas ou equipamentos específicos a diferentes tipos de consultas.

Crie pacotes promocionais e programas de fidelidade para relacionamentos recorrentes com clientes.

Crie horários semanais para aulas em grupo e workshops, juntamente com opções de reservas individuais.

Configure fluxos de trabalho automatizados que são acionados com base em ações específicas de reserva.

Limitações do Acuity Scheduling

As opções limitadas de personalização da aparência tornam as páginas de reserva muito simples.

As opções de processador de pagamentos estão limitadas apenas ao PayPal, Stripe e Square.

Preços do Acuity Scheduling

Teste gratuito

Inicial: $20/mês

Padrão: $34/mês

Premium: $61/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 5.730 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Acuity Scheduling?

Uma avaliação de usuário diz:

O Acuity Scheduling tem sido uma ferramenta essencial para o desempenho das minhas funções. É bem organizado em uma interface simplificada, o que facilitou muito a configuração, implementação, uso e gerenciamento durante todo esse tempo. Ele oferece uma ampla gama de recursos e flexibilidade, o que nos permite agendar diferentes tipos de compromissos, desde reuniões com clientes até chamadas em grupo e muitos outros. Os recursos de personalização do Acuity Scheduling são excelentes, permitindo-nos remarcar, cancelar e adicionar compromissos, além de fazer as alterações necessárias em nossos calendários.

O Acuity Scheduling tem sido uma ferramenta essencial para o desempenho das minhas funções. É bem organizado em uma interface simplificada, o que facilitou muito a configuração, implementação, uso e gerenciamento durante todo esse tempo. Oferece uma ampla gama de recursos e flexibilidade, o que nos permite agendar diferentes tipos de compromissos, desde reuniões com clientes até chamadas em grupo e muitos outros. Os recursos de personalização do Acuity Scheduling são excelentes, permitindo-nos remarcar, cancelar e adicionar compromissos, além de fazer as alterações necessárias em nossos calendários.

4. SimplyBook.me (Ideal para gerenciamento de negócios em vários locais)

através do SimplyBook.me

O SimplyBook.me permite que você gerencie agendamentos em vários locais a partir de um único painel. Por exemplo, sua unidade no centro da cidade pode oferecer serviços diferentes da sua filial nos subúrbios, e o sistema lida com essas variações sem esforço.

O destaque? Seu mecanismo de promoção integrado para executar programas de indicação, oferecer descontos ou recompensar clientes fiéis diretamente no fluxo de reservas. Um cliente reserva uma sessão estratégica com você hoje e recebe um código de desconto para a próxima vez, sem necessidade de ferramentas adicionais.

SimplyBook.me: os melhores recursos

Incorpore widgets de reserva personalizados que combinam perfeitamente com o design do seu site.

Lançar códigos de desconto e programas de recompensa por fidelidade para retenção de clientes

Processe reservas complexas de vários dias para serviços ou eventos prolongados

Aplique diferentes regras de reserva e disponibilidade para várias categorias de serviços.

Limitações do SimplyBook.me

Recursos promocionais avançados exigem planos de assinatura de nível superior

A interface fica confusa ao gerenciar vários locais simultaneamente.

Preços do SimplyBook.me

Gratuito

Básico: Aproximadamente US$ 11,49/mês (€ 9,9/mês)

Padrão: Aproximadamente US$ 34,69/mês (€ 29,9/mês)

Premium: aproximadamente $69,50/mês (€59,9/mês)

Avaliações e comentários sobre o SimplyBook.me

G2: 4. 4/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 1.265 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o SimplyBook.me?

Um pequeno trecho de uma avaliação do G2:

É possível complementar os recursos acima e além da reserva para torná-la uma solução completa para divulgar sua empresa digitalmente. A experiência do usuário da plataforma pode ser otimizada para ser facilmente acessível. É possível alcançar um mercado mais amplo aumentando sua cobertura.

É possível complementar os recursos acima e além da reserva para torná-la uma solução completa para divulgar sua empresa digitalmente. A experiência do usuário da plataforma pode ser otimizada para ser facilmente acessível. É possível alcançar um mercado mais amplo aumentando sua cobertura.

⚡ Arquivo de modelos: Use o modelo de lista de tarefas do calendário ClickUp para organizar tarefas por datas de vencimento e visualizar sua agenda com clareza. O modelo de calendário atraente é perfeito para acompanhar as prioridades diárias, semanais ou mensais com a facilidade do recurso arrastar e soltar.

5. Setmore (Ideal para coordenação de equipes pequenas)

via Setmore

As equipes pequenas enfrentam um problema comum de agendamento: você precisa de mais do que um calendário pessoal, mas menos do que uma solução de nível empresarial. O Setmore preenche essa lacuna. Cada membro da equipe controla sua própria disponibilidade enquanto compartilha o mesmo sistema de reservas.

A integração com as redes sociais também é bastante conveniente; as pessoas podem marcar consultas diretamente da sua página do Facebook ou Instagram, sem ter que passar por complicações.

Melhores funcionalidades do Setmore

Crie páginas de reserva específicas para cada funcionário para diferentes prestadores de serviços.

Exportar dados de clientes e histórico de compromissos para manutenção de registros externos

Automatize lembretes por SMS e e-mail para minimizar o número de faltas às consultas

Limitações do Setmore

Recursos avançados de relatórios e análises exigem atualizações de assinatura pagas.

Alguns usuários relatam problemas ocasionais de sincronização e agendamento entre calendários externos.

Preços do Setmore

Gratuito

Prós: US$ 12/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Setmore

G2: 4,5/5 (mais de 265 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 955 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Setmore?

Veja o que diz esta avaliação da Capterra:

O Setmore tem funcionalidades incríveis que tornaram a marcação de consultas e a gestão da minha agenda super fáceis. As opções premium têm tantas funcionalidades úteis para um trabalhador independente e uma pequena equipe... Gostaria que tivesse sincronização com o Google Calendar e com a versão gratuita.

O Setmore tem funcionalidades incríveis que tornaram a marcação de compromissos e a gestão da minha agenda super fáceis. As opções premium têm tantas funcionalidades úteis para um trabalhador independente e uma pequena equipe... Gostaria que tivesse sincronização com o Google Calendar e com a versão gratuita.

📮 ClickUp Insight: Nossos dados de pesquisa sobre a eficácia das reuniões mostram que 25% das reuniões envolvem oito ou mais participantes. Embora as reuniões grandes possam ser valiosas para o alinhamento e a tomada de decisões, elas muitas vezes criam desafios. De fato, outra pesquisa da ClickUp revelou que 64% das pessoas têm dificuldade em definir os próximos passos em quase metade das suas reuniões. Como o aplicativo completo para o trabalho, resolvemos essa lacuna com uma solução completa de gerenciamento de reuniões. O ClickUp Meetings transforma a forma como as equipes colaboram com agendas dinâmicas, enquanto o AI Notetaker captura todas as informações valiosas, eliminando confusões no acompanhamento e mantendo todos alinhados! 💫 Resultados reais: As equipes que utilizam os recursos de gerenciamento de reuniões do ClickUp relatam uma redução impressionante de 50% nas conversas e reuniões desnecessárias!

6. Doodle (Ideal para coordenação de reuniões em grupo)

através do Doodle

O Doodle permite que você proponha vários horários e peça aos participantes que votem no que for mais conveniente, sem a necessidade de criar uma conta. Depois que todos responderem, você define a opção mais popular e o aplicativo envia convites de calendário automaticamente. Ele também se integra ao Google Meet, Outlook e Microsoft Teams.

Além disso, a plataforma possui uma página de reservas. É ótima para líderes de equipe ou gerentes de projeto que desejam definir horários de atendimento sem precisar agendar manualmente as pessoas.

Principais recursos do Doodle

Estabeleça prazos de resposta para acelerar os processos de agendamento.

Exiba padrões de disponibilidade coletiva para identificar horários ideais para reuniões

Integre aplicativos de calendário populares para verificar a disponibilidade em tempo real automaticamente.

Limitações do Doodle

Funcionalidade limitada para necessidades tradicionais de agendamento de consultas individuais

Recursos avançados, como lembretes automáticos de prazos, exigem planos pagos.

Preços do Doodle

Gratuito

Prós: $14,95/mês por usuário

Equipe: $19,95/mês por usuário

Avaliações e comentários do Doodle

G2: 4. 4/5 (mais de 2060 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 1830 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre as avaliações do Doodle?

Aqui está uma perspectiva em primeira mão de uma avaliação do G2:

O Doodle facilitou muito a realização de “enquetes” para saber quais datas e horários são mais adequados para reuniões. Isso nos poupou muito tempo e estresse ao tentar encontrar os melhores horários para reuniões com grupos maiores de pessoas com agendas diferentes... Acho que seria bom ter um link para mostrar os resultados da enquete sem precisar responder à enquete – às vezes, preciso compartilhar os resultados com funcionários que não precisam votar, mas estão interessados nos resultados...*

O Doodle facilitou muito a realização de “enquetes” para saber quais datas e horários são mais adequados para reuniões. Isso nos poupou muito tempo e estresse ao tentar encontrar os melhores horários para reuniões com grupos maiores de pessoas com agendas diferentes... Acho que seria bom ter um link para mostrar os resultados da enquete sem precisar responder à enquete – às vezes, preciso compartilhar os resultados com funcionários que não precisam votar, mas estão interessados nos resultados...*

🔍 Você sabia? Em 1993, pesquisadores concluíram que a principal função de um calendário não era apenas registrar datas. Era também apoiar a memória prospectiva, o que significa que eles ajudavam as pessoas a lembrarem-se das coisas que precisavam fazer no futuro.

7. OnceHub (Ideal para fluxos de trabalho de qualificação de leads)

através do OnceHub

A OnceHub integrou chatbots, formulários e lógica de encaminhamento diretamente no processo de agendamento.

Quando um cliente potencial visita sua página de reservas e responde a algumas perguntas de qualificação, ele é automaticamente encaminhado ao vendedor certo. Você pode acompanhar onde as pessoas abandonam seu funil de reservas e otimizar de acordo com isso.

O painel da plataforma oferece uma visão clara do progresso dos leads, desde a interação inicial até as reuniões confirmadas. Você também pode integrá-lo ao seu CRM e ao seu conjunto de ferramentas de marketing para acionar ações com base no comportamento dos leads.

Principais recursos do OnceHub

Crie funis de reserva em várias etapas que pré-qualificam os clientes potenciais antes de agendar reuniões.

Implemente chatbots inteligentes que realizam a triagem inicial e a coleta de informações

Encaminhe as consultas recebidas para membros específicos da equipe com base em critérios predefinidos.

Crie páginas de reserva personalizadas que correspondam à sua marca personalizada

Limitações do OnceHub

A complexidade da plataforma pode sobrecarregar os usuários que precisam de uma funcionalidade de agendamento simples.

Algumas integrações avançadas exigem conhecimento técnico para serem implementadas corretamente.

Preços do OnceHub

Gratuito

Preço: $12/mês por usuário

Rota: $23/mês por usuário

Engage: $47/mês por usuário

Avaliações e comentários do OnceHub

G2: 4. 3/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 130 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o OnceHub?

De acordo com uma avaliação do G2:

O OnceHub foi realmente projetado para equipes de vendas de sucesso que precisam de um espaço para agendar, conversar e interagir com clientes potenciais e existentes, além de se integrar com outras ferramentas para proporcionar uma experiência coordenada para todos os usuários... No início, pode não ser muito intuitivo para os usuários, pois os recursos estão agrupados em diferentes seções. No entanto, depois que você se acostumar, poderá fazer alterações rapidamente.

O OnceHub foi realmente projetado para equipes de vendas de sucesso que precisam de um espaço para agendar, conversar e interagir com clientes potenciais e existentes, além de se integrar com outras ferramentas para proporcionar uma experiência coordenada para todos os usuários... No início, pode não ser muito intuitivo para os usuários, pois os recursos estão agrupados em diferentes seções. No entanto, depois que você se acostumar, poderá fazer alterações rapidamente.

🧠 Curiosidade: Quando as pessoas definem lembretes no calendário ou escrevem notas adesivas, estão praticando o descarregamento cognitivo, terceirizando tarefas de memória para ferramentas externas. Podemos descarregar mais do que o necessário, não apenas porque duvidamos da nossa memória, mas porque queremos evitar o esforço mental de lembrar completamente.

8. No sentido horário (ideal para gerenciamento de calendário com foco na produtividade)

via Clockwise

Para equipes remotas, encontrar tempo para se concentrar sem interrupções pode parecer impossível, especialmente quando reuniões surgem em agendas globais. O Clockwise resolve isso identificando e protegendo automaticamente períodos de tempo para concentração, mantendo a sincronização em dia.

O agendador de IA ajusta as reuniões para acomodar a disponibilidade de todos, leva em consideração as diferenças de fuso horário e bloqueia janelas de trabalho ininterruptas. Ele também se adapta em tempo real: mova uma reunião e o Clockwise recalibra seu dia, movendo outros eventos para preservar seu fluxo.

Melhores recursos do Clockwise

Coordene os horários da equipe por meio de ferramentas de reunião online para minimizar interrupções durante o horário produtivo de trabalho.

Analise os padrões das reuniões e sugira melhorias para a eficiência geral do calendário.

Bloqueie sites e aplicativos que distraem durante os períodos de concentração programados.

Limitações no sentido horário

Concentra-se principalmente na integração com o Google Agenda, limitando os usuários de outras plataformas.

Algumas funcionalidades de automação podem parecer intrusivas para usuários que preferem um controle mais manual.

Preços no sentido horário

Gratuito

Equipes: US$ 7,75/mês por usuário

Negócios: US$ 11,50/mês por usuário (cobrado anualmente)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários no sentido horário

G2: 4,7/5 (mais de 65 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Clockwise?

Com base em uma avaliação do G2:

O Clockwise basicamente tira parte do peso de gerenciar minha própria agenda das minhas costas. Ele protege meu tempo de concentração e, então, eu só preciso fornecer o link da minha reunião e o Clockwise cuida de proteger as partes importantes da minha agenda... Eu gostaria de poder ser mais detalhista ao agendar tarefas ou projetos dentro do meu tempo de concentração. Se eu adicionar uma tarefa ou evento ao meu calendário, o Clockwise ajusta meu tempo de concentração, mas às vezes eu quero que o tempo reservado para essa tarefa seja incluído no tempo de concentração.

O Clockwise basicamente tira parte do peso de gerenciar minha própria agenda das minhas costas. Ele protege meu tempo de concentração e, então, eu só preciso fornecer o link da minha reunião e o Clockwise cuida de proteger as partes importantes da minha agenda... Eu gostaria de poder ser mais detalhista ao agendar tarefas ou projetos dentro do meu tempo de concentração. Se eu adicionar uma tarefa ou evento ao meu calendário, o Clockwise ajusta meu tempo de concentração, mas às vezes eu quero que o tempo reservado para essa tarefa seja incluído no tempo de concentração.

9. Microsoft Bookings (ideal para integração com o Microsoft 365)

através do Microsoft Bookings

Se sua organização trabalha com o Microsoft 365, o Bookings se integra perfeitamente ao seu fluxo de trabalho existente. Os compromissos são sincronizados automaticamente com o Outlook, os convites para reuniões incluem links do Teams e os dados dos clientes são transferidos para seus sistemas Microsoft existentes. A ferramenta também envia lembretes e confirmações automaticamente por e-mail (e SMS, se você estiver no Teams Premium).

Principais funcionalidades do Microsoft Bookings

Crie páginas de reserva com a marca da sua empresa que correspondam aos padrões de identidade visual da sua organização.

Gere links automáticos para reuniões do Microsoft Teams para compromissos virtuais

Acesse informações de clientes através do sistema integrado de banco de dados de clientes da Microsoft.

Limitações do Microsoft Bookings

Requer uma assinatura ativa do Microsoft 365 para acessar todas as funcionalidades de agendamento.

As opções de integração de terceiros são restritas

Preços do Microsoft Bookings

$6/mês (com o Microsoft 365 Business Basic)

Avaliações e comentários do Microsoft Bookings

G2: 3,7/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 145 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Bookings?

Uma avaliação de usuário diz:

O Microsoft Bookings funciona, mas é complicado. Ele cria contas de usuário adicionais no Microsoft 365 Admin e no Teams apenas para executar uma página de reservas. A interface é antiquada, a personalização é limitada e a configuração pode ser excessivamente técnica. É adequado se você estiver profundamente envolvido no ecossistema da Microsoft, mas não é exatamente fácil de usar. Eu daria uma nota 5/10. É típico da Microsoft. Criado para usuários de TI e não para o usuário final.

O Microsoft Bookings funciona, mas é complicado. Ele cria contas de usuário adicionais no Microsoft 365 Admin e no Teams apenas para executar uma página de reservas. A interface é antiquada, a personalização é limitada e a configuração pode ser excessivamente técnica. É adequado se você estiver profundamente envolvido no ecossistema da Microsoft, mas não é exatamente fácil de usar. Eu daria uma nota 5/10. É típico da Microsoft. Criado para usuários de TI e não para o usuário final.

🔍 Você sabia? A psicologia das cores influencia a forma como usamos os calendários. Cores como o vermelho despertam urgência, o azul ajuda na concentração e o verde promove a calma, e todas elas afetam a forma como priorizamos, planejamos e lembramos tarefas. Quando usadas intencionalmente, as cores podem melhorar a memória, reduzir o estresse e até mesmo melhorar a gestão do tempo.

10. Zoho Bookings (Ideal para gerenciamento abrangente de clientes)

através do Zoho Bookings

Se você trabalha como freelancer em coaching, consultoria ou criação de conteúdo, o Zoho Bookings ajuda a otimizar todas as suas ofertas a partir de um único painel.

Você pode criar páginas de serviço separadas, definir regras de disponibilidade e sincronizar com o Google, Outlook ou Zoho Calendar, evitando problemas comuns de agendamento no trabalho.

Quando alguém marca um horário, o sistema cria um perfil do cliente, rastreia seu histórico e se conecta ao seu ecossistema Zoho mais amplo. Você pode ver compromissos anteriores, notas de interações passadas e até mesmo gerar faturas.

Principais recursos do Zoho Bookings

Permita que os clientes marquem consultas recorrentes, incluindo sessões semanais/mensais, com facilidade

Crie campos personalizados para capturar informações específicas do setor relevantes para o seu negócio.

Mantenha os clientes informados em cada etapa com e-mails de confirmação ou cancelamento.

Limitações do Zoho Bookings

A plataforma funciona de maneira ideal quando usada com outros aplicativos Zoho, limitando seu valor quando usada isoladamente.

As opções de personalização podem exigir conhecimentos técnicos para serem implementadas de forma eficaz.

Preços do Zoho Bookings

Básico: US$ 8/mês por usuário

Premium: US$ 12/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Zoho Bookings

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho Bookings?

Uma avaliação da Capterra coloca a questão desta forma:

É um aplicativo Zoho e isso o torna conveniente para mim... As reservas nem sempre colocam automaticamente o link da reunião Zoho no convite da reunião, causando confusão e trabalho extra para adicioná-lo manualmente. Também seria ótimo se eu pudesse aceitar ou recusar reuniões agendadas pelos usuários antes que elas fossem adicionadas ao meu calendário.

É um aplicativo Zoho e isso o torna conveniente para mim... As reservas nem sempre colocam automaticamente o link da reunião Zoho no convite da reunião, causando confusão e trabalho extra para adicioná-lo manualmente. Também seria ótimo se eu pudesse aceitar ou recusar reuniões agendadas pelos usuários antes que elas fossem adicionadas ao meu calendário.

11. Square Appointments (ideal para reservas com pagamento integrado)

através do Square Appointments

O Square Appointments é uma excelente ferramenta para consultores e freelancers que exigem depósitos no momento da reserva.

O aplicativo de agendamento integra-se à infraestrutura de pagamentos da Square, permitindo que você receba depósitos, processe taxas de cancelamento e até mesmo venda cartões-presente durante o fluxo de reservas. Você também obtém recursos básicos de ponto de venda (PoS), permitindo que os clientes paguem por itens de varejo durante suas consultas.

Principais recursos do Square Appointments

Venda cartões-presente e gerencie ofertas promocionais diretamente na plataforma de reservas.

Aceite pagamentos pessoalmente e permita o gerenciamento básico de estoque para itens de varejo.

Envie lembretes de pagamento automatizados e processe taxas de cancelamento

Gere relatórios financeiros detalhados combinando dados de consultas e informações de pagamento.

Limitações do Square Appointments

Recursos limitados para agendamento avançado e organização do calendário

Os recursos de integração estão restritos às ferramentas comerciais da Square.

Preços do Square Appointments

Gratuito

Mais: $49/mês por localização

Premium: US$ 149/mês por localização

Avaliações e comentários sobre o Square Appointments

G2: 4,3/5 (mais de 35 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 235 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Square Appointments?

Uma avaliação de usuário diz:

O Square Appointments é ótimo para agendar e gerenciar compromissos com clientes de forma eficiente, mas para ter acesso a ferramentas avançadas é necessário um nível de assinatura superior.

O Square Appointments é ótimo para agendar e gerenciar compromissos com clientes de forma eficiente, mas para ter acesso a ferramentas avançadas é necessário um nível de assinatura superior.

🔍 Você sabia? Mesmo pequenas pausas, de apenas alguns minutos, podem aumentar significativamente sua energia e reduzir a fadiga no trabalho. Portanto, se você estiver envolvido em um trabalho mental intenso, pode precisar de mais de 10 minutos para se recuperar e ter o melhor desempenho possível. Organize sua agenda de acordo com isso.

Faça o ponto com o ClickUp

A maioria das alternativas ao YouCanBookMe limita-se ao calendário. O seu trabalho não.

O ClickUp reúne todas as etapas do seu fluxo de trabalho de agendamento em um só lugar. Com o Calendário do ClickUp, você pode planejar reuniões, bloquear automaticamente o tempo de concentração e sincronizar com o Google ou o Outlook.

O AI Notetaker captura reuniões, transcreve pontos-chave e os vincula a tarefas ou documentos. Os formulários transformam solicitações de agendamento em tarefas acionáveis. Enquanto as automações atribuem, notificam e acompanham instantaneamente.

Então, o que você está esperando? Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅