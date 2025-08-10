15 modelos gratuitos para destacar funcionários e aumentar o moral e o reconhecimento da equipe

Se você deseja elevar o moral da equipe e demonstrar seu apreço pelo trabalho realizado, destacar funcionários é a melhor opção. Seja uma menção mensal ou um breve destaque em uma reunião com todos os funcionários, reconhecer as contribuições individuais dos seus melhores funcionários pode ajudar muito a construir uma cultura positiva no local de trabalho.

Mas sejamos realistas: é fácil pensar em algo novo e envolvente todas as vezes? Não é tão fácil assim.

E é exatamente por isso que fizemos o trabalho e reunimos uma lista dos melhores modelos de destaque de funcionários para eliminar as suposições e o esforço do reconhecimento e ajudá-lo a torná-lo consistente, significativo e talvez até um pouco divertido.

O que são modelos de destaque dos funcionários?

Os modelos de destaque dos funcionários são formatos pré-concebidos utilizados por uma empresa para destacar de forma consistente e envolvente as conquistas, histórias, funções ou personalidades de cada funcionário.

Eles geralmente são incluídos em boletins informativos internos, páginas da intranet, entrevistas em podcasts ou publicações nas redes sociais. Esses modelos geralmente incluem perguntas estruturadas, como função no cargo, conquistas recentes, hobbies e curiosidades, que mostram o lado profissional e pessoal do funcionário.

📌 Lembre-se: evite modelos que listem nome, cargo e tempo de serviço. Em vez disso, use-os para refletir a cultura da empresa e construir conexões, especialmente entre equipes remotas ou multifuncionais, incluindo perguntas sobre rituais da equipe, emojis favoritos do Slack ou colaboração entre equipes.

O que torna um modelo de destaque de funcionário bom?

Um bom modelo de destaque para funcionários vai além da estética. Ele é projetado para construir uma comunidade, gerar respostas significativas e ser fácil de reutilizar.

Veja o que os diferencia:

Estruturado, mas humano : ótimos modelos oferecem um layout limpo e repetível, com espaço para personalidade. Pense em espaços para fotos, títulos de cargos e 4 a 5 perguntas dinâmicas que combinam trabalho e vida pessoal

Sugestões alinhadas à cultura : os melhores modelos refletem a forma como sua equipe se comunica. Você comemora vitórias com GIFs? Inclua espaço para curiosidades ou menções internas

Criado para engajamento : deve incentivar a interação, seja por meio de perguntas que estimulem comentários ou de um formato fácil de compartilhar no Slack ou no LinkedIn

Formatação flexível : o modelo deve ser fácil de redimensionar ou ajustar sem quebrar a estrutura. Escolha um modelo que lhe dê total liberdade para formatar todo o documento conforme desejar

Reutilizável e escalável: um bom destaque deve fazer parte de um sistema de reconhecimento mais amplo. É por isso que você frequentemente encontrará mais modelos criados para aniversários, marcos ou vitórias da equipe, para que a comemoração da sua comunidade permaneça consistente

Modelos de destaque dos funcionários

Existem vários formatos interessantes para destaques de funcionários. Aqui estão alguns dos nossos modelos favoritos, criados para diferentes casos de uso.

Vamos lá!

1. Modelo de avaliação de desempenho da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Simplifique seu processo de avaliação de desempenho com o modelo de avaliação de desempenho da ClickUp

O modelo de avaliação de desempenho da ClickUp oferece aos gerentes uma maneira estruturada e repetível de acompanhar o progresso dos funcionários e estimular conversas significativas sobre crescimento.

Com colunas lado a lado para autoavaliação, avaliação por colegas e conquistas, ele captura contribuições de várias perspectivas, garantindo que nenhuma área importante — como compreensão do trabalho, habilidades essenciais, crescimento ou desempenho geral — seja esquecida.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Organize o feedback próprio, dos colegas e dos gerentes em uma única visualização

Abrange habilidades essenciais, conhecimento profissional, crescimento e desempenho geral

Ajuda a revelar histórias reais de funcionários que refletem os valores da empresa

Ótimo para coaching, programas de reconhecimento e branding do empregador

✅ Ideal para: Profissionais de RH e líderes de equipe que desejam facilitar o feedback de 360 graus, incluindo contribuições de colegas, subordinados e supervisores.

2. Modelo de avaliação de desempenho trimestral da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Organize-se e acompanhe o desempenho com o modelo de avaliação trimestral de desempenho da ClickUp

O modelo de avaliação trimestral de desempenho da ClickUp ajuda a criar um ritmo confiável para conversas sobre desempenho sem precisar reinventar o processo a cada trimestre.

Os gerentes podem monitorar os ciclos de avaliação usando as visualizações Lista, Calendário ou Gantt e acompanhar o progresso com status personalizados, como Não iniciado, Em andamento ou Feedback pendente. As automações integradas do ClickUp atualizam o status das tarefas à medida que as avaliações avançam, economizando tempo e eliminando acompanhamentos manuais.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Simplifique as avaliações trimestrais de desempenho com fluxos de trabalho estruturados

Acompanhe os ciclos visualmente usando as visualizações Lista, Calendário ou Gantt

Automatize atualizações de status para reduzir o trabalho administrativo

Incentiva feedback oportuno, organizado e orientado para o crescimento

✅ Ideal para: Equipes de RH em crescimento, gerentes de pessoas e líderes de equipe em organizações que precisam de uma abordagem baseada em dados para acompanhar e gerenciar avaliações de desempenho regulares.

Saiba mais sobre as automações do ClickUp 👇

3. Modelo de cartão de elogios imprimível da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Expresse sua gratidão aos funcionários de forma simples e elegante com o modelo de cartão de elogios para impressão da ClickUp

O modelo de cartão de elogios para impressão da ClickUp é uma maneira simples e atenciosa de reconhecer as contribuições da equipe, sejam elas grandes ou pequenas.

Cada cartão pode ser personalizado com nomes, imagens e o tipo de reconhecimento e, em seguida, organizado em categorias como “Funcionário do mês” ou “Acima e além”. As etiquetas de prioridade facilitam destacar conquistas de alto impacto, enquanto os responsáveis permitem que várias partes interessadas colaborem nos elogios.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Cartões personalizáveis com campos para quem dá, quem recebe e tipo de elogio

Categorize os reconhecimentos para facilitar o acompanhamento

Destaque conquistas importantes com tags de prioridade

Envolva várias partes interessadas nos esforços de valorização

✅ Ideal para: Líderes de equipe, gerentes de pessoas e coordenadores de RH que desejam tornar o reconhecimento uma parte consistente do seu fluxo de trabalho.

📑 Leia mais: Como amplificar as vozes dos funcionários no local de trabalho

4. Modelo de plano de ação para engajamento dos funcionários da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Garanta que sua equipe tenha os recursos necessários para se manter motivada com o modelo de plano de ação para engajamento de funcionários da ClickUp

O modelo de plano de ação para engajamento de funcionários da ClickUp transforma feedback em ações mensuráveis que melhoram o engajamento e a retenção.

Defina objetivos, atribua tarefas e estabeleça prazos com a visualização do gráfico de Gantt. Acompanhe as iniciativas usando status personalizados e marcos do ClickUp, seja para aumentar a participação em pesquisas ou lançar um programa de destaque em toda a empresa.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Converte feedback em planos claros e acionáveis

Usa marcos para acompanhar e comemorar conquistas

Divida metas complexas de engajamento em subtarefas

Ajuda a manter um ciclo de progresso visível e mensurável

✅ Ideal para: equipes de RH e líderes de equipe que desejam uma maneira prática de aumentar o engajamento para reter e motivar sua força de trabalho.

💡 Dica profissional: Não deixe as informações da pesquisa ficarem paradas. Use seu software de engajamento de funcionários para identificar tendências, como pontuações baixas em reconhecimento ou comunicação do gerente, e insira-as diretamente no seu plano de ação do ClickUp. Designe responsáveis, defina prazos e acompanhe as iniciativas em tempo real para que o feedback se torne um progresso visível e mensurável.

5. Modelo de matriz de bônus ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie um sistema organizado para acompanhar o desempenho, as recompensas e os incentivos da equipe com o modelo de matriz de bônus do ClickUp

O modelo de matriz de bônus do ClickUp oferece uma estrutura transparente para acompanhar recompensas e incentivos baseados no desempenho.

Use uma lista de bônus dedicada com status como Aberto, Em análise, Pago ou Concluído. Na visualização em tabela, alinhe as metas de desempenho com as recompensas e destaque as conquistas de destaque vinculando-as a marcos específicos.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe recompensas e incentivos em uma visualização centralizada

Usa a visualização em tabela para alinhar metas com recompensas

Crie transparência em torno da distribuição de bônus

Integra o reconhecimento diretamente com os marcos de desempenho

✅ Ideal para: Líderes de equipe e gerentes que desejam motivar os funcionários com transparência em relação às recompensas.

Quando se trata de visibilidade e acompanhamento em tempo real, o ClickUp Brain vai ainda mais longe. Com apenas um aviso, você pode exibir instantaneamente atualizações sobre aprovações de bônus, avaliações pendentes ou pagamentos concluídos sem precisar procurar manualmente em seu espaço de trabalho. Use o ClickUp Brain como um espaço de conhecimento da empresa

6. Modelo de formulário de avaliação ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie avaliações abrangentes e eficazes para sua equipe com o modelo de formulário de avaliação do ClickUp

O modelo de formulário de avaliação da ClickUp combina métricas quantificáveis com feedback aberto em um formato fácil de usar.

Acompanhe as horas trabalhadas, tarefas pendentes, prêmios e áreas de melhoria usando menus suspensos, escalas de classificação e campos personalizados. Totalmente personalizável, é ideal para avaliações consistentes e repetíveis entre equipes.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Avalia tanto as habilidades técnicas quanto as interpessoais em um só lugar

Totalmente personalizáveis com escalas de classificação, menus suspensos e campos

Acompanha o progresso, os prêmios e as áreas de crescimento

Integra-se diretamente como uma ferramenta de feedback dos funcionários no seu ClickUp Workspace para maior visibilidade

✅ Ideal para: Chefes de departamento e líderes de equipe que desejam acompanhar o desempenho, o desenvolvimento e o progresso das metas dos funcionários com dados mensuráveis.

💡 Dica profissional: para melhorar a objetividade e obter uma visão mais holística das contribuições e conquistas, integre seu software de reconhecimento de funcionários com formulários de avaliação para vincular o reconhecimento em tempo real às avaliações de desempenho.

7. Modelo de destaque do funcionário da Template. Net

O modelo de destaque do funcionário da Template.net facilita destacar as realizações individuais, ao mesmo tempo que dá aos membros da equipe a oportunidade de compartilhar suas histórias. Isso ajuda a criar um ambiente de trabalho positivo, aumenta o moral e melhora a produtividade dos funcionários.

Você pode incluir experiência profissional, interesses pessoais e contribuições para a equipe. O design é totalmente personalizável — ajuste fontes, cores e recursos visuais para refletir a identidade da sua marca.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Combina destaques profissionais com toques pessoais

Personalizáveis para se adequarem à identidade visual da sua empresa

Suporta elementos visuais como ícones, gráficos ou infográficos

Ajuda a construir conexões entre equipes remotas ou multifuncionais

✅ Ideal para: equipes de RH, especialistas em comunicação interna e líderes de equipe que desejam celebrar os funcionários de uma forma personalizada e visualmente atraente.

🧠 Dica para construir uma cultura: adicione uma pergunta “O que devemos dar de presente?” ao seu modelo de destaque. Isso permite que os colegas de equipe sugiram ideias com base em momentos compartilhados para tornar os presentes de agradecimento aos funcionários mais pessoais e colaborativos.

8. Modelo de destaque do funcionário do mês da Canva

via Canva

Celebre cada funcionário e suas conquistas com o Modelo de destaque do funcionário do mês da Canva. A interface de arrastar e soltar facilita a criação de destaques elegantes, e você pode adaptar facilmente o tom — seja formal, divertido ou casual — ajustando layouts, fontes e recursos visuais.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Inclui blocos de conteúdo dedicados para seções exclusivas, como Curiosidades ou Elogios dos colegas

Suporta integração de mídia avançada para fotos, ícones ou gráficos da marca

Funciona perfeitamente com as ferramentas de agendamento e publicação do Canva para uma implementação mais rápida

✅ Ideal para: Equipes que desejam uma maneira flexível e sem necessidade de habilidades de design para reconhecer as realizações dos funcionários.

💡 Dica profissional: use exemplos reais de feedback de funcionários em seu destaque para destacar o impacto da pessoa. Essas citações autênticas adicionam profundidade, criam credibilidade e funcionam como miniestudos de caso sobre como é um ótimo trabalho em sua equipe.

9. Modelo de destaque de boas-vindas aos funcionários da Canva

via Canva

Crie apresentações calorosas e memoráveis para novos funcionários com o Modelo de destaque de boas-vindas ao funcionário da Canva. Este modelo simplifica a apresentação da função, do histórico e da personalidade de um novo colega de equipe em um formato elegante e personalizado com a marca da empresa, que pode ser usado em aplicativos de comunicação da equipe, e-mails ou painéis internos.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Ajude os novos contratados a se sentirem parte da cultura desde o primeiro dia com sugestões que estimulam o envolvimento da equipe

Suporta adições multimídia, como vídeos de boas-vindas, GIFs ou enquetes interativas

Funciona perfeitamente tanto para equipes remotas quanto para equipes no escritório, tornando a integração mais pessoal

✨ Ideal para: Profissionais de recursos humanos e líderes de equipe que desejam criar momentos de boas-vindas atenciosos e personalizados para novos funcionários.

📮ClickUp Insight: Apenas 12% dos participantes da nossa pesquisa utilizam recursos de IA integrados em pacotes de produtividade. Essa baixa adoção sugere que as implementações atuais podem carecer da integração contextual e perfeita que levaria os usuários a migrar de suas plataformas de conversação independentes preferidas. Por exemplo, a IA pode executar um fluxo de trabalho automatizado com base em um prompt de texto simples do usuário? O ClickUp Brain pode! A IA está profundamente integrada a todos os aspectos do ClickUp, incluindo, entre outros, resumir threads de chat, redigir ou refinar textos, extrair informações do espaço de trabalho, gerar imagens e muito mais! Junte-se aos 40% dos clientes da ClickUp que substituíram mais de três aplicativos pelo nosso aplicativo completo para o trabalho!

10. Modelo de certificado de funcionário do mês do Microsoft Word pelo Microsoft 365

via Microsoft 365

O Modelo de certificado de funcionário do mês do Microsoft Word da Microsoft 365 oferece uma maneira formal e pronta para uso de reconhecer a dedicação, a paixão e o desempenho excepcional. Você pode preencher rapidamente nomes, datas e detalhes do prêmio e, em seguida, imprimir ou compartilhar digitalmente para uma apresentação elegante durante reuniões ou eventos.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Layout, fontes e cores totalmente personalizáveis para combinar com a identidade visual da sua empresa

Funciona para vários programas de reconhecimento além do “Funcionário do Mês”

Imprimíveis ou compartilháveis online para opções flexíveis de entrega de prêmios

✅ Ideal para: Equipes de RH que estão criando um programa de recompensas para reconhecer formalmente as conquistas dos funcionários.

11. Modelo de destaque do funcionário em PPT da SlideModel

via SlideModel

O Modelo PPT de destaque do funcionário da SlideModel foi projetado para reconhecimento rápido e visual durante reuniões, assembleias ou apresentações de integração. Seus layouts de slides pré-criados facilitam destacar as conquistas de um membro da equipe sem precisar passar horas trabalhando no design.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Slides prontos para uso com fotos, funções, conquistas e destaques pessoais

Cores, fontes e layouts personalizáveis para se adequar à identidade visual da sua empresa

Funciona perfeitamente com outras ferramentas de apresentação para compartilhamento em várias plataformas

✅ Ideal para: Gerentes ou equipes de RH que desejam reconhecer os funcionários durante reuniões, apresentações internas, sessões de integração ou reuniões gerais da empresa.

📚 Leia mais: Modelos gratuitos de marcos para acompanhar o progresso do projeto

12. Modelo de destaque do funcionário da Postermywall

via Postermywall

O Modelo de destaque do funcionário da PosterMyWall ajuda você a criar pôsteres, folhetos ou mensagens digitais de reconhecimento para mídias sociais e plataformas internas. Ele foi criado para edições rápidas, para que você possa passar da ideia à publicação em questão de minutos.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Personalização por arrastar e soltar para texto, imagens e layouts

Otimizados para formatos impressos e digitais, incluindo aplicativos de comunicação em equipe

Acesse uma galeria de exemplos de destaques para se inspirar no design

✅ Ideal para: equipes de RH ou gerentes que desejam algo rápido, bonito e fácil de executar sem contratar recursos externos.

13. Modelo colorido de destaque do funcionário da Postermywall

via Postermywall

Este vibrante Modelo de Destaque do Funcionário da PosterMyWall é perfeito para marcas que desejam que as publicações de reconhecimento se destaquem. Seu design arrojado e layout adaptável facilitam a apresentação de momentos marcantes de uma forma que chama a atenção.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Esquemas de cores brilhantes e atraentes, projetados para compartilhamento nas redes sociais

Edição fácil com recurso de arrastar e soltar, sem necessidade de conhecimentos de design

Exporte em vários formatos para sites, boletins informativos e aplicativos de comunicação da equipe

✅ Ideal para: Pequenas e médias empresas que desejam destacar as conquistas dos funcionários em vários canais.

14. Modelo de vídeo de destaque do funcionário da Animoto

via Animoto

O Modelo de vídeo de destaque do funcionário da Animoto permite que você conte histórias de reconhecimento por meio de vídeos curtos e envolventes. Você pode combinar imagens, texto e trilhas sonoras para criar um destaque mais memorável do que apenas postagens estáticas.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Blocos de vídeo predefinidos para marcos, curiosidades e destaques profissionais

Biblioteca de músicas integrada para combinar com o tom do seu destaque

Ferramentas de edição simples para cores, fontes e transições da marca

✅ Ideal para: Equipes de RH e gerentes de pessoal que desejam criar destaques de funcionários envolventes em vídeo.

15. Modelo de membro do mês da equipe do Google Slides, criado por Slides Carnival

via Slides Carnival

O Modelo de Membro do Mês da Equipe do Google Slides da Slides Carnival é um formato pronto para apresentação para homenagear os funcionários que se destacaram no mês. Com 22 slides pré-criados, você pode mostrar as contribuições de maneira elegante e interativa.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Inclui gráficos, molduras e animações para tornar as apresentações envolventes

Funciona com o Canva para maior flexibilidade criativa

Adequado tanto para reuniões presenciais quanto para aplicativos de comunicação remota entre equipes

✅ Ideal para: Equipes que desejam destacar os funcionários com melhor desempenho do mês durante as apresentações da equipe.

Comemore vitórias, eleve o moral e construa uma cultura com o ClickUp

Destacar os funcionários nunca deve ser uma tarefa ocasional. O ClickUp se torna um sistema repetível que você pode executar junto com tudo o que sua equipe gerencia.

Use o ClickUp Docs para redigir e armazenar textos de destaque, quadros brancos para debater novas ideias de reconhecimento e campos personalizados para acompanhar marcos e interesses pessoais. Automatize lembretes para que nenhum trabalho excelente passe despercebido. E com visualizações como Calendário e Quadro, você pode planejar, publicar e comemorar destaques em um ritmo que pareça intencional.

Além disso, com mais de 1.000 modelos prontos para usar, você sempre tem um ponto de partida. Sem páginas em branco, sem confusão, apenas reconhecimento significativo integrado ao seu fluxo de trabalho.

Experimente o ClickUp gratuitamente e construa uma cultura que sua equipe vai querer manter.