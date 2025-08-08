As 10 melhores alternativas ao Moxie para gerenciar seus negócios em 2025

O Moxie funciona bem para freelancers individuais e microempresas. Ele cobre o básico, incluindo contratos, faturas e comunicação simples com os clientes.
Mas, à medida que sua empresa cresce, esses recursos básicos não são suficientes. Você precisa de ferramentas melhores para gerenciar projetos, colaborar com outras pessoas e expandir sem precisar improvisar soluções.
Depois de atingir o limite com o Moxie, muitos proprietários de pequenas empresas estão mudando para ferramentas que se adaptam à forma como realmente trabalham, seja para agilizar o faturamento, acompanhar tarefas com mais detalhes ou colaborar em equipe em um único lugar.
Confira 10 alternativas inteligentes ao Moxie que ajudam você a economizar tempo com tarefas administrativas, manter-se atualizado com as tarefas dos clientes e administrar seus negócios sem ferramentas extras.
As melhores alternativas ao Moxie num relance
|Ferramenta
|Principais recursos
|Ideal para
|Preços*
|ClickUp
|Documentos, CRM, formulários, faturas, controle de tempo, automações
|Ideal para indivíduos, empreendedores individuais e equipes em crescimento que desejam centralizar o trabalho com clientes, o faturamento e a comunicação em um só lugar
|Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 7/mês
|Agency Handy
|Painéis, fluxos de trabalho de aprovação, gerenciamento de arquivos e portais com a marca da empresa
|Ideal para agências criativas que gerenciam vários entregas e revisões de clientes
|Planos pagos a partir de US$ 19/mês
|Dubsado
|Formulários personalizados, agendador, fluxos de trabalho, gerenciamento de contratos e automação
|Ideal para coaches, consultores e prestadores de serviços que precisam de jornadas do cliente totalmente automatizadas e personalizadas com a marca da empresa
|Os planos pagos começam em US$ 20/mês
|HoneyBook
|Propostas, contratos, pagamentos, lembretes
|Ideal para freelancers e profissionais criativos que desejam um fluxo de reservas e faturamento simples e fácil para os clientes
|Planos pagos a partir de US$ 36/mês
|Bonsai
|Propostas, controle de tempo, serviços bancários para freelancers, ferramentas fiscais
|Ideal para freelancers que desejam gerenciar trabalho, finanças e impostos em um único painel
|Os planos pagos começam em US$ 15/mês
|Moxo
|Portais com marca, mensagens, compartilhamento de arquivos, experiência do usuário com prioridade para dispositivos móveis
|Ideal para consultores, escritórios de advocacia e profissionais financeiros que oferecem portais de clientes com marca branca
|Preços personalizados
|Plutio
|Caixa de entrada, suporte multilíngue, controle de tempo, portais do cliente
|Ideal para empreendedores individuais que gerenciam vários serviços e clientes globais a partir de um único aplicativo
|Planos pagos a partir de US$ 19/mês
|17hats
|Modelos de fluxo de trabalho, agendadores, contratos, automação
|Ideal para fotógrafos, organizadores de eventos e profissionais criativos que administram negócios baseados em serviços
|Os planos pagos começam em US$ 60/mês
|SuiteCRM
|CRM de código aberto, painel modular, auto-hospedado
|Ideal para pequenas equipes com conhecimento técnico que desejam controle total sobre seu CRM e fluxos de trabalho
|Gratuito (código aberto); planos de suporte pagos disponíveis
|Capsule CRM
|Cronogramas de contato, acompanhamento de tarefas, visualizações do pipeline, aplicativo móvel
|Ideal para equipes pequenas que desejam um CRM leve e sem complexidade
|Planos pagos a partir de US$ 21/mês
O que você deve procurar nas alternativas ao Moxie
Superar uma ferramenta como o Moxie não acontece da noite para o dia; é algo que acontece gradualmente. Você está lidando com mais projetos de clientes, enviando mais faturas, coordenando tudo por e-mail, Slack e planilhas.
De repente, você não é mais apenas um freelancer, você está administrando um negócio.
Essa mudança traz novas demandas: automação, visibilidade, colaboração em projetos e a capacidade de gerenciar tudo em um só lugar. E é aí que muitos usuários do Moxie começam a procurar outras opções.
Veja o que você deve procurar ao mudar para uma plataforma mais capaz e abrangente:
- Automação que economiza horas: procure ferramentas essenciais que transformam envios de formulários em tarefas, acionam acompanhamentos ou geram faturas automaticamente
- CRM e portais de clientes integrados: Vá além da comunicação unidirecional; você precisa de visualizações voltadas para o cliente, arquivos compartilhados e atualizações de projetos em tempo real
- Faturamento e controle de tempo juntos: gaste menos tempo alternando entre tarefas e mais tempo recebendo pagamentos, com faturamento, controle e entrega no mesmo lugar
- Colaboração entre vários usuários: Configure painéis compartilhados, atribua tarefas e crie visualizações de calendário assim que integrar prestadores de serviços ou uma equipe
Como analisamos softwares na ClickUp
Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto.
Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.
As 10 melhores alternativas ao Moxie em 2025
As ferramentas de negócios modernas devem oferecer controle, clareza e espaço para crescimento. Essas alternativas ao Moxie vão além. Elas combinam gerenciamento de projetos, faturamento, CRM e colaboração para ajudar você a deixar de usar vários sistemas e começar a administrar seus negócios em um só lugar.
1. ClickUp (ideal para gerenciamento abrangente de projetos e clientes)
O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat, tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.
Como alternativa ao Moxie, ele ajuda você a gerenciar o trabalho nos bastidores que seus clientes não veem — orçamentos, cronogramas, atualizações e pagamentos — tudo em um único painel. Você pode planejar eventos, acompanhar pedidos personalizados e compartilhar o andamento sem precisar procurar arquivos ou mensagens em diferentes aplicativos.
Para iniciar imediatamente a integração de clientes ou solicitações de clientes, use os formulários ClickUp. Esses formulários dinâmicos transformam cada envio em uma tarefa detalhada, ideal para rastrear novos projetos, solicitações de serviço ou envios de feedback. Em vez de copiar manualmente os detalhes de e-mails ou planilhas, você pode centralizar e otimizar seu processo de integração ou consulta.
Quer ver todas as informações dos seus clientes em uma única visualização? O ClickUp CRM permite gerenciar leads, acompanhar conversas e ver o status dos projetos em uma visualização limpa e personalizável. Você pode classificar por estágio da negociação, agendar acompanhamentos e atribuir tarefas aos membros da equipe sem precisar alternar para uma ferramenta de CRM separada.
É ideal para fundadores individuais e equipes pequenas que não precisam de uma ferramenta de vendas complexa, mas apenas de uma maneira simples de gerenciar todas as relações com os clientes.
Precisa enviar um briefing para seu cliente? Gere um rascunho instantaneamente no ClickUp Docs usando IA. Quer feedback? Adicione um comentário e atribua-o como uma ação ao seu colega instantaneamente. Seja para criar buquês para um casamento ou planejar uma sessão de fotos, o ClickUp conecta suas atualizações, tarefas e arquivos para que nada se perca entre as caixas de entrada.
Passando para as horas faturáveis e faturas, o recurso ClickUp Time Tracking ajuda você a registrar as horas faturáveis diretamente nas tarefas ou projetos. Você pode acompanhar o tempo em tempo real ou inseri-lo manualmente e, em seguida, gerar relatórios ou faturas com base nas horas trabalhadas.
Se você envia a mesma fatura todos os meses ou repete etapas de integração de clientes, o ClickUp evita que você faça isso duas vezes. Crie seus modelos uma vez, automatize lembretes ou aprovações e mantenha seu processo em andamento, enquanto você se concentra no trabalho pelo qual seus clientes pagam.
Por fim, qual é a melhor parte do ClickUp como alternativa ao Moxie? O ClickUp Brain pode gerenciar todo o seu fluxo de trabalho. Por exemplo, quando novas tarefas chegam, o AI Prioritize define a urgência de cada uma delas, para que você sempre saiba o que deve ser feito primeiro. Os Autopilot Agents podem monitorar tarefas atrasadas ou paralisadas e tomar medidas, como enviar lembretes ou atualizar status.
Você também pode usar IA para resumir rapidamente documentos ou threads longos, redigir atualizações ou criar novas tarefas e documentos com um prompt. Dessa forma, você gasta menos tempo com tarefas administrativas e mais tempo realizando seu trabalho!
Os modelos do ClickUp são personalizáveis, reutilizáveis e fáceis de anexar às tarefas do seu projeto ou registros de CRM.
✅ Modelo de fatura freelance do ClickUp: ideal para prestadores de serviços individuais que cobram por hora ou por projeto. Adicione detalhes dos serviços, registros de tempo e informações do cliente e envie diretamente pelo ClickUp ou exporte como PDF
✅ Modelo de fatura ClickUp: projetado para projetos recorrentes ou equipes pequenas. Adicione itens, detalhes fiscais, condições de pagamento e elementos de branding para não precisar recriar o mesmo formato todos os meses
Melhores recursos do ClickUp
- Crie painéis filtrados para visualizar o status do projeto, as solicitações dos clientes e as tarefas em atraso em um só lugar
- Organize seu espaço de trabalho por departamentos (vendas, operações, finanças) com Spaces e Folders
- Crie fluxos de trabalho personalizados para projetos com lógica condicional e dependências de tarefas
- Incorpore links de pagamento, calendários ou formulários diretamente no ClickUp Docs
- Configure tarefas recorrentes para projetos de retenção ou verificações mensais de serviços
- Use metas e marcos para acompanhar os principais resultados esperados dos clientes e os termos do contrato
- Crie visualizações voltadas para o cliente com permissões que ocultam notas internas ou rascunhos
- Use IA e automações para atribuir, priorizar e atualizar tarefas automaticamente
- Aproveite ferramentas de colaboração integradas , como ClickUp Chat, SyncUps, Comentários atribuídos, e compartilhe atualizações com clientes ou colaboradores
- Aproveite mais de 1000 integrações para conectar suas ferramentas favoritas
Limitações do ClickUp
- A ampla gama de recursos pode parecer um pouco confusa sem uma orientação inicial para a configuração
- A experiência móvel não é tão perfeita para gerenciar documentos ou formulários complexos em trânsito
Preços do ClickUp
Avaliações e comentários sobre o ClickUp
- G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 4.400 avaliações)
O que usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp
Celine R., líder de design UX/UI, diz:
Uso o ClickUp desde o início e tem sido incrível testemunhar sua evolução para uma ferramenta de produtividade abrangente. O lançamento contínuo de novos recursos e atualizações demonstra o compromisso da equipe em melhorar a experiência do usuário.
Uso o ClickUp desde o início e tem sido incrível testemunhar sua evolução para uma ferramenta de produtividade abrangente. O lançamento contínuo de novos recursos e atualizações demonstra o compromisso da equipe em melhorar a experiência do usuário.
💡Dica profissional: Quer multiplicar por 10 seus fluxos de trabalho? Experimente o Brain MAX, o assistente de IA para desktop da ClickUp. Ele traz uma poderosa pesquisa empresarial e comandos por voz para o seu fluxo de trabalho, permitindo que você encontre qualquer documento, chat ou atualização de projeto em todos os seus aplicativos conectados com uma única pesquisa ou solicitação por voz.
Seja para debater ideias, coletar feedback de clientes ou gerenciar prazos, o Brain MAX mantém tudo ao seu alcance, para que você possa se concentrar no crescimento do seu negócio, e não no gerenciamento de ferramentas.
2. Agency Handy (Ideal para agências que gerenciam entregas para clientes)
O Agency Handy foi criado para equipes criativas que vivem em ciclos de feedback. Ele permite organizar o trabalho dos clientes em painéis estruturados, atribuir tarefas e gerenciar revisões de arquivos sem a confusão de e-mails indo e vindo. Tudo é visível, rastreável e orientado por prazos.
Todos os aspectos do seu trabalho, desde os conceitos iniciais até as aprovações finais, tornam-se transparentes, rastreáveis e meticulosamente vinculados aos prazos. O que realmente distingue a Agency Handy são seus sofisticados fluxos de trabalho de aprovação do cliente.
Quer esteja a apresentar um novo conceito de logótipo, uma brochura de várias páginas ou qualquer outro recurso criativo, pode partilhá-lo facilmente, solicitar feedback específico e solicitar formalmente a aprovação diretamente na plataforma. Isto garante que o seu trabalho mantém o ritmo, evitando os perigos de ficar indefinidamente parado numa caixa de entrada de e-mail sobrecarregada.
Principais recursos do Agency Handy
- Crie painéis com a facilidade do recurso arrastar e soltar para cada projeto de cliente
- Simplifique a aprovação com fluxos de aprovação integrados que reduzem as rodadas de revisão
- Acompanhe ativos, maquetes e versões usando um gerenciador de arquivos visual
- Personalize portais de clientes para compartilhar documentos e fornecer atualizações de status em tempo real
Limitações do Agency Handy
- Opções de integração limitadas além das ferramentas criativas essenciais
- Pode ser exagerado para equipes que gerenciam projetos menores e mais simples
Preços acessíveis para agências
- Freelancer: US$ 19/mês
- Pacote inicial para equipes: US$ 99/mês
- Business Pro: US$ 199/mês
Avaliações e comentários da Agency Handy
- Não há avaliações suficientes
O que usuários reais estão dizendo sobre a Agency Handy
Um usuário do G2 diz:
O Handy é uma fantástica ferramenta de portal do cliente para agências devido à sua interface intuitiva, que facilita o acesso e a navegação dos clientes na plataforma.
O Handy é uma fantástica ferramenta de portal do cliente para agências devido à sua interface intuitiva, que facilita o acesso e a navegação dos clientes na plataforma.
3. Dubsado (ideal para fluxos de trabalho personalizáveis e automações)
O Dubsado foi projetado para empresas de serviços que desejam mais controle sobre como os clientes passam pelo funil de vendas. Desde a integração até a saída, ele oferece ferramentas para criar formulários personalizados, automatizar contratos e otimizar o agendamento, tudo com a sua marca.
O principal ponto forte da plataforma reside na sua capacidade de facilitar a criação de fluxos de trabalho altamente detalhados e inteligentes. Você pode configurar acompanhamentos automatizados, atribuir tarefas específicas, acionar e-mails personalizados e atualizar o status dos clientes de forma dinâmica com base em ações específicas dos clientes ou marcos do projeto.
Para consultores independentes ou equipes que gerenciam um grande volume de clientes, essa automação sofisticada reduz drasticamente as despesas administrativas sem comprometer o toque personalizado essencial para o relacionamento com os clientes.
Principais recursos do Dubsado
- Crie formulários de admissão e páginas de captura de leads totalmente personalizáveis
- Automatize a geração de contratos e faturas com suporte integrado para assinatura eletrônica
- Agende reuniões sem esforço com detecção de fuso horário e configurações de buffer
- Crie fluxos de trabalho usando lógica condicional e gatilhos de tarefas para uma automação perfeita
Limitações do Dubsado
- Curva de aprendizado mais íngreme para usuários novos na automação de fluxos de trabalho
- Ferramentas de relatórios e análises limitadas em comparação com os concorrentes
Preços do Dubsado
- Teste gratuito disponível (sem limite de tempo, limitado a três clientes)
- Starter: US$ 20/mês
- Premier: US$ 40/mês
Avaliações e comentários sobre o Dubsado
- G2: 4,2/5 (mais de 70 avaliações)
- Capterra: 4,2/5 (mais de 50 avaliações)
O que usuários reais estão dizendo sobre o Dubsado
Um usuário da Capterra diz:
Ele definitivamente cumpriu sua função, era a melhor plataforma disponível para o que precisávamos, mas poderia ter sido muito melhor.
Ele definitivamente cumpriu sua função, era a melhor plataforma disponível para o que precisávamos, mas poderia ter sido muito melhor.
4. HoneyBook (ideal para freelancers que lidam com contratos e pagamentos)
O HoneyBook foi criado para freelancers e criativos independentes que querem manter as coisas simples. Ele reúne propostas, contratos e pagamentos em um fluxo simples, para que os clientes possam assinar e pagar em minutos, em vez de dias. Não é necessário ter conhecimentos técnicos ou configuração de back-end.
Sua característica mais marcante é a excepcional experiência que oferece ao cliente. Com o mínimo de esforço, você pode enviar propostas com identidade visual profissional, estabelecer cronogramas de pagamento claros e automatizar lembretes de pagamento.
Se você está constantemente lutando para cobrar faturas vencidas ou gerenciar manualmente a integração de clientes, o HoneyBook oferece uma solução simplificada e intuitiva que mantém suas tarefas financeiras e administrativas bem organizadas.
Principais recursos do HoneyBook
- Use modelos prontos para propostas, contratos e faturas para economizar tempo
- Programe pagamentos facilmente e envie lembretes automáticos para manter tudo em dia
- Centralize toda a comunicação do projeto com um portal dedicado ao cliente
- Gerencie projetos em qualquer lugar com um aplicativo móvel totalmente funcional
Limitações do HoneyBook
- Opções limitadas de personalização para fluxos de trabalho avançados
- Não possui ferramentas nativas de controle de tempo e relatórios detalhados
Preços do HoneyBook
- Starter: US$ 36/mês
- Essentials: US$ 59/mês
- Premium: US$ 129/mês
Avaliações e comentários sobre o HoneyBook
- G2: 4,5/5 (mais de 170 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 600 avaliações)
O que usuários reais estão dizendo sobre o HoneyBook
Um usuário do G2 diz:
Gosto de poder acessar praticamente tudo o que preciso em um só lugar. Isso também elevou o nível profissional da minha empresa.
Gosto de poder acessar praticamente tudo o que preciso em um só lugar. Isso também elevou o nível profissional da minha empresa.
📮 ClickUp Insight: Equipes de baixo desempenho são 4 vezes mais propensas a lidar com mais de 15 ferramentas, enquanto equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma?
Como um aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papos e chamadas em uma única plataforma, com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que é importante, enquanto a IA cuida do resto.
5. Bonsai (Melhor como plataforma multifuncional para freelancers)
O Bonsai permite que você gerencie propostas, contratos, faturas e impostos sem sair de uma única plataforma. Ele é elegante e minimalista, e oferece recursos administrativos suficientes para você administrar seu negócio sozinho, sem se sentir sobrecarregado.
Além das necessidades comerciais fundamentais, o Bonsai se destaca por incluir uma conta comercial integrada, recursos automatizados de acompanhamento de impostos, contratos totalmente personalizáveis e fluxos de trabalho simplificados para integração de clientes.
Se você está cansado de unir manualmente serviços como Stripe para pagamentos, QuickBooks para contabilidade e Google Docs para documentação, o Bonsai oferece uma configuração coesa e organizada que consolida todas essas funções em um único espaço de trabalho eficiente.
Principais recursos do Bonsai
- Simplifique as finanças com serviços bancários integrados para freelancers — acompanhe estimativas de impostos, deduções e metas de poupança
- Simplifique seu processo de proposta a pagamento com assinaturas eletrônicas e faturamento por etapas
- Controle o tempo e converta-o em faturas com um único clique
- Use modelos prontos para contratos, NDAs e documentos de integração para trabalhar mais rápido
Limitações do Bonsai
- Flexibilidade limitada para equipes ou agências com vários usuários
- Algumas funcionalidades financeiras estão disponíveis apenas nos EUA por enquanto
Preços do Bonsai
- Básico: US$ 15/usuário por mês
- Essentials: US$ 25/usuário por mês
- Premium: US$ 39/usuário por mês
- Elite: US$ 59/usuário por mês
Avaliações e comentários sobre o Bonsai
- G2: 4,3/5 (mais de 100 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)
O que usuários reais estão dizendo sobre o Bonsai
Um usuário do G2 diz:
É incrível enviar contratos, propostas, faturas e formulários aos clientes, tudo na mesma plataforma. Adoro o fato de o Bonsai ser um balcão único para freelancers e pequenas empresas.
É incrível enviar contratos, propostas, faturas e formulários aos clientes, tudo na mesma plataforma. Adoro o fato de o Bonsai ser um balcão único para freelancers e pequenas empresas.
👀 Você sabia? Em 2023, os freelancers ganharam coletivamente US$ 1,27 trilhão, o suficiente para rivalizar com o PIB de países como a Coreia do Sul.
6. Moxo (ideal para portais de clientes com marca branca)
Se você deseja oferecer uma experiência personalizada e focada no cliente, o Moxo oferece as ferramentas para isso. Desde o compartilhamento seguro de documentos até mensagens em tempo real e espaços de trabalho personalizados, ele foi desenvolvido para empresas que desejam ter uma aparência profissional e permanecer protegidas.
O Moxo realmente se destaca por seus recursos robustos de marca branca, o que significa que seus clientes nunca verão nenhuma interface de terceiros; em vez disso, toda a experiência é perfeitamente integrada à sua marca.
Seja você um consultor jurídico que gerencia informações confidenciais ou um consultor financeiro que oferece orientação personalizada, você pode lançar facilmente um hub de clientes profissional e pronto para dispositivos móveis que parece totalmente seu, reforçando a identidade da sua marca em todos os pontos de contato.
Principais recursos do Moxo
- Crie portais seguros e personalizados para os clientes com seu logotipo, cores e domínio personalizado
- Ofereça integração e serviços perfeitos com fluxos de trabalho que priorizam os dispositivos móveis
- Automatize etapas de aprovação e acompanhe todas as interações com os clientes em tempo real
- Incorpore chat, compartilhamento de arquivos e assinaturas eletrônicas para uma experiência unificada do cliente
Limitações do Moxo
- Personalização limitada além dos elementos de branding
- Não é ideal para gerenciamento de projetos de equipes internas
Preços do Moxo
- Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o Moxo
- G2: 4,5/5 (mais de 170 avaliações)
- Capterra: 4,0/5 (mais de 20 avaliações)
O que usuários reais estão dizendo sobre o Moxo
Um usuário da Capterra diz:
O Moxo tem sido muito útil para otimizar nossas comunicações e correspondências com os clientes. Adoramos poder nos comunicar com eles em um único local designado (em vez de mensagens de texto, WhatsApp, etc.) e compartilhar arquivos.
O Moxo tem sido muito útil para otimizar nossas comunicações e correspondências com os clientes. Adoramos poder nos comunicar com eles em um único local designado (em vez de mensagens de texto, WhatsApp, etc.) e compartilhar arquivos.
💡 Dica profissional: use a integração com marca compartilhada da Moxo para enviar aos clientes uma experiência de boas-vindas que parece ter vindo da sua empresa, e não de um fornecedor de software.
7. Plutio (ideal para empreendedores individuais que prestam vários serviços)
Gerir um negócio sozinho significa muitas vezes desempenhar várias funções: gestor de projetos, gestor de clientes, profissional de marketing e muito mais. O Plutio reúne tudo num painel de controlo intuitivo, onde pode gerir clientes, enviar propostas, controlar o tempo e conversar, tudo sem sair da aplicação.
Os recursos exclusivos do Plutio incluem uma caixa de entrada colaborativa, portais multilíngues para clientes e um CRM integrado. Ele foi projetado para simplificar operações individuais dispersas em um fluxo de trabalho focado que parece viável, mesmo quando você está desempenhando várias funções.
Principais recursos do Plutio
- Ofereça portais multilíngues para clientes e crie uma experiência mais inclusiva
- Gerencie e-mails, chats e comentários de tarefas a partir de uma caixa de entrada colaborativa
- Envie propostas com a marca da sua empresa e assinaturas eletrônicas integradas para aprovações mais rápidas
- Acompanhe tarefas, registre o tempo e gere faturas — tudo em um só lugar
Limitações do Plutio
- Pode parecer muito complexo para empresas de serviços simples
- Integrações com terceiros limitadas em comparação com outras plataformas
Preços do Plutio
- Solo: US$ 19/mês
- Studio: US$ 39/mês
- Agência: US$ 99/mês
Avaliações e comentários sobre o Plutio
- G2: 4,3/5 (mais de 50 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 160 avaliações)
O que usuários reais estão dizendo sobre o Plutio
Um usuário do G2 diz:
Posso realizar todas as minhas tarefas de gestão empresarial num único local. Por exemplo, propostas, faturas e recibos, controlo de tempo, gestão de tarefas, etc.
Posso realizar todas as minhas tarefas de gestão empresarial num único local. Por exemplo, propostas, faturas e recibos, controlo de tempo, gestão de tarefas, etc.
📖 Leia também: Otimize seu fluxo de trabalho com o Agile Time Tracking
8. 17hats (Ideal para profissionais de eventos e fotógrafos)
Se sua empresa prospera com uma série de etapas repetíveis, como consulta inicial, orçamento detalhado, assinatura de contrato, execução de serviços (como uma sessão de fotos ou evento) e faturamento final, o 17hats foi projetado para ajudá-lo a sistematizar todos os aspectos.
É feito sob medida para profissionais das indústrias de serviços criativos e baseados em eventos, incluindo fotógrafos, planejadores de eventos e designers, que precisam de fluxos de trabalho estruturados sem o trabalho de ter que criá-los do zero.
Tudo no 17hats funciona com modelos altamente personalizáveis, desde orçamentos e contratos com a marca da empresa até acompanhamentos automatizados e notas de agradecimento. Essa abordagem sistemática reduz significativamente o tempo gasto com trocas de e-mails tediosas, permitindo que você dedique mais tempo ao atendimento direto aos seus clientes ou à preparação para o seu próximo compromisso.
principais recursos do 17hats
- Use modelos de fluxo de trabalho personalizados para eventos, fotografia e projetos criativos
- Agende reuniões com clientes usando ferramentas integradas que sincronizam com sua agenda
- Automatize acompanhamentos, lembretes e notas de agradecimento com sequências de e-mails
- Simplifique a integração de clientes com ferramentas integradas de faturamento e contratos
limitações do 17hats
- A interface pode parecer desatualizada em comparação com ferramentas mais recentes
- Menos flexível para equipes ou empresas com ofertas de serviços complexas
preços do 17hats
- Mensal: US$ 60/mês
avaliações e comentários sobre o 17hats
- G2: 4,4/5 (mais de 70 avaliações)
- Capterra: 4,4/5 (mais de 130 avaliações)
O que usuários reais estão dizendo sobre o 17hats
Um usuário do G2 diz:
o 17hats me permite ter todas as minhas tarefas administrativas e todos os registros e documentos relacionados a cada cliente em um só lugar. A melhor parte é que a maioria das tarefas é automatizada, eliminando a necessidade de contratar um assistente para essas tarefas.
o 17hats me permite ter todas as minhas tarefas administrativas e todos os registros e documentos relacionados a cada cliente em um só lugar. A melhor parte é que a maioria das tarefas é automatizada, eliminando a necessidade de contratar um assistente para essas tarefas.
📖 Leia também: Modelos gratuitos de faturas do Google Sheets
9. SuiteCRM (O melhor CRM de código aberto para pequenas equipes)
O SuiteCRM oferece controle total sobre seu sistema de CRM — sem dependência de fornecedores e sem atualizações forçadas. É um software de código aberto, portanto, equipes pequenas com recursos técnicos podem personalizar fluxos de trabalho, campos e painéis para se adequar às suas operações.
Todos os módulos do SuiteCRM, desde o gerenciamento abrangente de contatos e rastreamento de leads até a resolução eficiente de casos, são adaptáveis. Isso o torna uma escolha sólida para equipes com conhecimento em TI que buscam uma solução de CRM econômica e altamente flexível, que ofereça amplo espaço para crescimento, desde que estejam dispostas a investir algum esforço na configuração inicial e no gerenciamento contínuo.
Principais recursos do SuiteCRM
- Implemente em seus próprios servidores com acesso total ao código-fonte
- Crie painéis personalizados usando um construtor de módulos do tipo arrastar e soltar
- Automatize fluxos de trabalho com um mecanismo poderoso e gatilhos condicionais
- Amplie a funcionalidade com uma vasta biblioteca de plugins e temas criados pela comunidade
Limitações do SuiteCRM
- Requer configuração técnica e manutenção contínua
- A interface parece desatualizada em comparação com os modernos CRMs SaaS
Preços do SuiteCRM
- Gratuito (código aberto, auto-hospedado)
- Planos de suporte pagos estão disponíveis através de parceiros terceirizados
Avaliações e comentários sobre o SuiteCRM
- G2: 4,2/5 (mais de 90 avaliações)
- Capterra: 4,2/5 (mais de 40 avaliações)
O que usuários reais estão dizendo sobre o SuiteCRM
Um usuário da Capterra diz:
Usamos o SuiteCRM como repositório central para atendimento ao cliente. Mantemos um registro de todos os contatos que temos com eles, planejados e concluídos. Esse é um hub essencial para nossa equipe garantir que todos os contatos com os clientes sejam bem informados.
Usamos o SuiteCRM como repositório central para atendimento ao cliente. Mantemos um registro de todos os contatos que temos com eles, planejados e concluídos. Esse é um hub essencial para nossa equipe garantir que todos os contatos com os clientes sejam bem informados.
🧠 Curiosidade: O termo “open source” foi criado em 1998 para tornar o software gratuito mais acessível às empresas — antes disso, a maioria das empresas evitava usá-lo.
10. Capsule CRM (o melhor CRM leve com rastreamento de clientes)
O Capsule CRM oferece uma experiência limpa e focada, sem confusão. É ideal para equipes pequenas que desejam acompanhar vendas, gerenciar relacionamentos e fazer o acompanhamento de tarefas, tudo a partir de um painel centralizado e descomplicado.
Todas essas funções essenciais estão centralizadas em um único painel simples, garantindo simplicidade e facilidade de uso. Seu design otimizado para dispositivos móveis, combinado com lembretes automáticos e históricos de contato abrangentes, ajuda você a manter o controle das prioridades do seu negócio.
Principais recursos do Capsule CRM
- Gerencie pipelines de vendas visuais com etapas de arrastar e soltar para cada negócio
- Sincronize e-mails perfeitamente com o Gmail e o Outlook diretamente no seu espaço de trabalho
- Veja cronogramas de contatos com notas, chamadas e tarefas, tudo em um só lugar
- Use tags, campos e fluxos de trabalho personalizados para segmentar e personalizar o gerenciamento de clientes
Limitações do Capsule CRM
- Relatórios e análises limitados nos planos de nível inferior
- Sem faturamento integrado ou automação avançada
Preços do Capsule CRM
- Plano gratuito
- Starter: US$ 21/usuário por mês
- Crescimento: US$ 38/usuário por mês
- Avançado: US$ 60/usuário por mês
Avaliações e comentários sobre o Capsule CRM
- G2: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 160 avaliações)
O que usuários reais estão dizendo sobre o Capsule CRM
Um usuário do G2 diz:
Os recursos do Capsule CRM são básicos. Sinto muita falta do HubSpot pelo quanto eu conseguia fazer com ele. Mas o Capsule faz muito bem e de forma simples o que precisa, atendendo às nossas necessidades sem a complexidade que opções maiores trazem.
Os recursos do Capsule CRM são básicos. Sinto muita falta do HubSpot pelo quanto eu conseguia fazer com ele. Mas o Capsule faz muito bem e de forma simples o que precisa, atendendo às nossas necessidades sem a complexidade que opções maiores trazem.
Faça mais com o ClickUp, que cresce com você
Superar uma ferramenta como o Moxie é um bom sinal: sua empresa está evoluindo. Mas isso também significa que seus sistemas precisam evoluir. Mais clientes, entregas e partes móveis exigem uma plataforma que acompanhe o ritmo sem adicionar complexidade.
O ClickUp oferece esse controle. Tudo é mantido em sincronia, desde formulários de clientes até contratos, documentos e painéis, para que você possa expandir sem precisar unir ferramentas. Seja gerenciando um trabalho individual ou liderando uma equipe, você obtém clareza, personalização e colaboração real, tudo em um só lugar.
Inscreva-se no ClickUp e assuma o controle de todos os projetos dos clientes desde o primeiro dia.