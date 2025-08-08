As 10 melhores alternativas ao Moxie para gerenciar seus negócios em 2025

O Moxie funciona bem para freelancers individuais e microempresas. Ele cobre o básico, incluindo contratos, faturas e comunicação simples com os clientes.

Mas, à medida que sua empresa cresce, esses recursos básicos não são suficientes. Você precisa de ferramentas melhores para gerenciar projetos, colaborar com outras pessoas e expandir sem precisar improvisar soluções.

Depois de atingir o limite com o Moxie, muitos proprietários de pequenas empresas estão mudando para ferramentas que se adaptam à forma como realmente trabalham, seja para agilizar o faturamento, acompanhar tarefas com mais detalhes ou colaborar em equipe em um único lugar.

Confira 10 alternativas inteligentes ao Moxie que ajudam você a economizar tempo com tarefas administrativas, manter-se atualizado com as tarefas dos clientes e administrar seus negócios sem ferramentas extras.

As melhores alternativas ao Moxie num relance

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp Documentos, CRM, formulários, faturas, controle de tempo, automações Ideal para indivíduos, empreendedores individuais e equipes em crescimento que desejam centralizar o trabalho com clientes, o faturamento e a comunicação em um só lugar Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 7/mês Agency Handy Painéis, fluxos de trabalho de aprovação, gerenciamento de arquivos e portais com a marca da empresa Ideal para agências criativas que gerenciam vários entregas e revisões de clientes Planos pagos a partir de US$ 19/mês Dubsado Formulários personalizados, agendador, fluxos de trabalho, gerenciamento de contratos e automação Ideal para coaches, consultores e prestadores de serviços que precisam de jornadas do cliente totalmente automatizadas e personalizadas com a marca da empresa Os planos pagos começam em US$ 20/mês HoneyBook Propostas, contratos, pagamentos, lembretes Ideal para freelancers e profissionais criativos que desejam um fluxo de reservas e faturamento simples e fácil para os clientes Planos pagos a partir de US$ 36/mês Bonsai Propostas, controle de tempo, serviços bancários para freelancers, ferramentas fiscais Ideal para freelancers que desejam gerenciar trabalho, finanças e impostos em um único painel Os planos pagos começam em US$ 15/mês Moxo Portais com marca, mensagens, compartilhamento de arquivos, experiência do usuário com prioridade para dispositivos móveis Ideal para consultores, escritórios de advocacia e profissionais financeiros que oferecem portais de clientes com marca branca Preços personalizados Plutio Caixa de entrada, suporte multilíngue, controle de tempo, portais do cliente Ideal para empreendedores individuais que gerenciam vários serviços e clientes globais a partir de um único aplicativo Planos pagos a partir de US$ 19/mês 17hats Modelos de fluxo de trabalho, agendadores, contratos, automação Ideal para fotógrafos, organizadores de eventos e profissionais criativos que administram negócios baseados em serviços Os planos pagos começam em US$ 60/mês SuiteCRM CRM de código aberto, painel modular, auto-hospedado Ideal para pequenas equipes com conhecimento técnico que desejam controle total sobre seu CRM e fluxos de trabalho Gratuito (código aberto); planos de suporte pagos disponíveis Capsule CRM Cronogramas de contato, acompanhamento de tarefas, visualizações do pipeline, aplicativo móvel Ideal para equipes pequenas que desejam um CRM leve e sem complexidade Planos pagos a partir de US$ 21/mês

O que você deve procurar nas alternativas ao Moxie

Superar uma ferramenta como o Moxie não acontece da noite para o dia; é algo que acontece gradualmente. Você está lidando com mais projetos de clientes, enviando mais faturas, coordenando tudo por e-mail, Slack e planilhas.

De repente, você não é mais apenas um freelancer, você está administrando um negócio.

Essa mudança traz novas demandas: automação, visibilidade, colaboração em projetos e a capacidade de gerenciar tudo em um só lugar. E é aí que muitos usuários do Moxie começam a procurar outras opções.

Veja o que você deve procurar ao mudar para uma plataforma mais capaz e abrangente:

Automação que economiza horas: procure ferramentas essenciais que transformam envios de formulários em tarefas, acionam acompanhamentos ou geram faturas automaticamente

CRM e portais de clientes integrados: Vá além da comunicação unidirecional; você precisa de visualizações voltadas para o cliente, arquivos compartilhados e atualizações de projetos em tempo real

Faturamento e controle de tempo juntos: gaste menos tempo alternando entre tarefas e mais tempo recebendo pagamentos, com faturamento, controle e entrega no mesmo lugar

Colaboração entre vários usuários: Configure painéis compartilhados, atribua tarefas e crie visualizações de calendário assim que integrar prestadores de serviços ou uma equipe

Como analisamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

As 10 melhores alternativas ao Moxie em 2025

As ferramentas de negócios modernas devem oferecer controle, clareza e espaço para crescimento. Essas alternativas ao Moxie vão além. Elas combinam gerenciamento de projetos, faturamento, CRM e colaboração para ajudar você a deixar de usar vários sistemas e começar a administrar seus negócios em um só lugar.

1. ClickUp (ideal para gerenciamento abrangente de projetos e clientes)

Consolide tarefas, colaboração e documentos sem esforço na plataforma de gerenciamento de trabalho tudo-em-um com tecnologia de IA da ClickUp

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat, tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Como alternativa ao Moxie, ele ajuda você a gerenciar o trabalho nos bastidores que seus clientes não veem — orçamentos, cronogramas, atualizações e pagamentos — tudo em um único painel. Você pode planejar eventos, acompanhar pedidos personalizados e compartilhar o andamento sem precisar procurar arquivos ou mensagens em diferentes aplicativos.

Para iniciar imediatamente a integração de clientes ou solicitações de clientes, use os formulários ClickUp. Esses formulários dinâmicos transformam cada envio em uma tarefa detalhada, ideal para rastrear novos projetos, solicitações de serviço ou envios de feedback. Em vez de copiar manualmente os detalhes de e-mails ou planilhas, você pode centralizar e otimizar seu processo de integração ou consulta.

Veja todas as etapas de uma negociação e atribua tarefas instantaneamente no ClickUp CRM

Quer ver todas as informações dos seus clientes em uma única visualização? O ClickUp CRM permite gerenciar leads, acompanhar conversas e ver o status dos projetos em uma visualização limpa e personalizável. Você pode classificar por estágio da negociação, agendar acompanhamentos e atribuir tarefas aos membros da equipe sem precisar alternar para uma ferramenta de CRM separada.

É ideal para fundadores individuais e equipes pequenas que não precisam de uma ferramenta de vendas complexa, mas apenas de uma maneira simples de gerenciar todas as relações com os clientes.

Escolha entre mais de 10 visualizações para organizar seus projetos com o ClickUp CRM

Precisa enviar um briefing para seu cliente? Gere um rascunho instantaneamente no ClickUp Docs usando IA. Quer feedback? Adicione um comentário e atribua-o como uma ação ao seu colega instantaneamente. Seja para criar buquês para um casamento ou planejar uma sessão de fotos, o ClickUp conecta suas atualizações, tarefas e arquivos para que nada se perca entre as caixas de entrada.

Passando para as horas faturáveis e faturas, o recurso ClickUp Time Tracking ajuda você a registrar as horas faturáveis diretamente nas tarefas ou projetos. Você pode acompanhar o tempo em tempo real ou inseri-lo manualmente e, em seguida, gerar relatórios ou faturas com base nas horas trabalhadas.

Se você envia a mesma fatura todos os meses ou repete etapas de integração de clientes, o ClickUp evita que você faça isso duas vezes. Crie seus modelos uma vez, automatize lembretes ou aprovações e mantenha seu processo em andamento, enquanto você se concentra no trabalho pelo qual seus clientes pagam.

Por fim, qual é a melhor parte do ClickUp como alternativa ao Moxie? O ClickUp Brain pode gerenciar todo o seu fluxo de trabalho. Por exemplo, quando novas tarefas chegam, o AI Prioritize define a urgência de cada uma delas, para que você sempre saiba o que deve ser feito primeiro. Os Autopilot Agents podem monitorar tarefas atrasadas ou paralisadas e tomar medidas, como enviar lembretes ou atualizar status.

Você também pode usar IA para resumir rapidamente documentos ou threads longos, redigir atualizações ou criar novas tarefas e documentos com um prompt. Dessa forma, você gasta menos tempo com tarefas administrativas e mais tempo realizando seu trabalho!

Os modelos do ClickUp são personalizáveis, reutilizáveis e fáceis de anexar às tarefas do seu projeto ou registros de CRM.

✅ Modelo de fatura freelance do ClickUp: ideal para prestadores de serviços individuais que cobram por hora ou por projeto. Adicione detalhes dos serviços, registros de tempo e informações do cliente e envie diretamente pelo ClickUp ou exporte como PDF

Obtenha um modelo gratuito Cobre seus clientes de forma clara e profissional com o modelo de fatura para freelancers do ClickUp

✅ Modelo de fatura ClickUp: projetado para projetos recorrentes ou equipes pequenas. Adicione itens, detalhes fiscais, condições de pagamento e elementos de branding para não precisar recriar o mesmo formato todos os meses

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe o status das faturas, datas de vencimento e tipos de pagamento com o modelo de fatura do ClickUp

Melhores recursos do ClickUp

Crie painéis filtrados para visualizar o status do projeto, as solicitações dos clientes e as tarefas em atraso em um só lugar

Organize seu espaço de trabalho por departamentos (vendas, operações, finanças) com Spaces e Folders

Crie fluxos de trabalho personalizados para projetos com lógica condicional e dependências de tarefas

Incorpore links de pagamento, calendários ou formulários diretamente no ClickUp Docs

Configure tarefas recorrentes para projetos de retenção ou verificações mensais de serviços

Use metas marcos para acompanhar os principais resultados esperados dos clientes e os termos do contrato

Crie visualizações voltadas para o cliente com permissões que ocultam notas internas ou rascunhos

Use IA e automações para atribuir, priorizar e atualizar tarefas automaticamente

Aproveite ferramentas de colaboração integradas , como ClickUp Chat, SyncUps, Comentários atribuídos, e compartilhe atualizações com clientes ou colaboradores

Aproveite mais de 1000 integrações para conectar suas ferramentas favoritas

Limitações do ClickUp

A ampla gama de recursos pode parecer um pouco confusa sem uma orientação inicial para a configuração

A experiência móvel não é tão perfeita para gerenciar documentos ou formulários complexos em trânsito

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.400 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp

Celine R., líder de design UX/UI, diz:

Uso o ClickUp desde o início e tem sido incrível testemunhar sua evolução para uma ferramenta de produtividade abrangente. O lançamento contínuo de novos recursos e atualizações demonstra o compromisso da equipe em melhorar a experiência do usuário.

Uso o ClickUp desde o início e tem sido incrível testemunhar sua evolução para uma ferramenta de produtividade abrangente. O lançamento contínuo de novos recursos e atualizações demonstra o compromisso da equipe em melhorar a experiência do usuário.

💡Dica profissional: Quer multiplicar por 10 seus fluxos de trabalho? Experimente o Brain MAX, o assistente de IA para desktop da ClickUp. Ele traz uma poderosa pesquisa empresarial e comandos por voz para o seu fluxo de trabalho, permitindo que você encontre qualquer documento, chat ou atualização de projeto em todos os seus aplicativos conectados com uma única pesquisa ou solicitação por voz. Seja para debater ideias, coletar feedback de clientes ou gerenciar prazos, o Brain MAX mantém tudo ao seu alcance, para que você possa se concentrar no crescimento do seu negócio, e não no gerenciamento de ferramentas.

2. Agency Handy (Ideal para agências que gerenciam entregas para clientes)

via Agency Handy

O Agency Handy foi criado para equipes criativas que vivem em ciclos de feedback. Ele permite organizar o trabalho dos clientes em painéis estruturados, atribuir tarefas e gerenciar revisões de arquivos sem a confusão de e-mails indo e vindo. Tudo é visível, rastreável e orientado por prazos.

Todos os aspectos do seu trabalho, desde os conceitos iniciais até as aprovações finais, tornam-se transparentes, rastreáveis e meticulosamente vinculados aos prazos. O que realmente distingue a Agency Handy são seus sofisticados fluxos de trabalho de aprovação do cliente.

Quer esteja a apresentar um novo conceito de logótipo, uma brochura de várias páginas ou qualquer outro recurso criativo, pode partilhá-lo facilmente, solicitar feedback específico e solicitar formalmente a aprovação diretamente na plataforma. Isto garante que o seu trabalho mantém o ritmo, evitando os perigos de ficar indefinidamente parado numa caixa de entrada de e-mail sobrecarregada.

Principais recursos do Agency Handy

Crie painéis com a facilidade do recurso arrastar e soltar para cada projeto de cliente

Simplifique a aprovação com fluxos de aprovação integrados que reduzem as rodadas de revisão

Acompanhe ativos, maquetes e versões usando um gerenciador de arquivos visual

Personalize portais de clientes para compartilhar documentos e fornecer atualizações de status em tempo real

Limitações do Agency Handy

Opções de integração limitadas além das ferramentas criativas essenciais

Pode ser exagerado para equipes que gerenciam projetos menores e mais simples

Preços acessíveis para agências

Freelancer: US$ 19/mês

Pacote inicial para equipes: US$ 99/mês

Business Pro: US$ 199/mês

Avaliações e comentários da Agency Handy

Não há avaliações suficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre a Agency Handy

Um usuário do G2 diz:

O Handy é uma fantástica ferramenta de portal do cliente para agências devido à sua interface intuitiva, que facilita o acesso e a navegação dos clientes na plataforma.

O Handy é uma fantástica ferramenta de portal do cliente para agências devido à sua interface intuitiva, que facilita o acesso e a navegação dos clientes na plataforma.

3. Dubsado (ideal para fluxos de trabalho personalizáveis e automações)

via Dubsado

O Dubsado foi projetado para empresas de serviços que desejam mais controle sobre como os clientes passam pelo funil de vendas. Desde a integração até a saída, ele oferece ferramentas para criar formulários personalizados, automatizar contratos e otimizar o agendamento, tudo com a sua marca.

O principal ponto forte da plataforma reside na sua capacidade de facilitar a criação de fluxos de trabalho altamente detalhados e inteligentes. Você pode configurar acompanhamentos automatizados, atribuir tarefas específicas, acionar e-mails personalizados e atualizar o status dos clientes de forma dinâmica com base em ações específicas dos clientes ou marcos do projeto.

Para consultores independentes ou equipes que gerenciam um grande volume de clientes, essa automação sofisticada reduz drasticamente as despesas administrativas sem comprometer o toque personalizado essencial para o relacionamento com os clientes.

Principais recursos do Dubsado

Crie formulários de admissão e páginas de captura de leads totalmente personalizáveis

Automatize a geração de contratos e faturas com suporte integrado para assinatura eletrônica

Agende reuniões sem esforço com detecção de fuso horário e configurações de buffer

Crie fluxos de trabalho usando lógica condicional e gatilhos de tarefas para uma automação perfeita

Limitações do Dubsado

Curva de aprendizado mais íngreme para usuários novos na automação de fluxos de trabalho

Ferramentas de relatórios e análises limitadas em comparação com os concorrentes

Preços do Dubsado

Teste gratuito disponível (sem limite de tempo, limitado a três clientes)

Starter: US$ 20/mês

Premier: US$ 40/mês

Avaliações e comentários sobre o Dubsado

G2: 4,2/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 50 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Dubsado

Um usuário da Capterra diz:

Ele definitivamente cumpriu sua função, era a melhor plataforma disponível para o que precisávamos, mas poderia ter sido muito melhor.

Ele definitivamente cumpriu sua função, era a melhor plataforma disponível para o que precisávamos, mas poderia ter sido muito melhor.

4. HoneyBook (ideal para freelancers que lidam com contratos e pagamentos)

via HoneyBook

O HoneyBook foi criado para freelancers e criativos independentes que querem manter as coisas simples. Ele reúne propostas, contratos e pagamentos em um fluxo simples, para que os clientes possam assinar e pagar em minutos, em vez de dias. Não é necessário ter conhecimentos técnicos ou configuração de back-end.

Sua característica mais marcante é a excepcional experiência que oferece ao cliente. Com o mínimo de esforço, você pode enviar propostas com identidade visual profissional, estabelecer cronogramas de pagamento claros e automatizar lembretes de pagamento.

Se você está constantemente lutando para cobrar faturas vencidas ou gerenciar manualmente a integração de clientes, o HoneyBook oferece uma solução simplificada e intuitiva que mantém suas tarefas financeiras e administrativas bem organizadas.

Principais recursos do HoneyBook

Use modelos prontos para propostas, contratos e faturas para economizar tempo

Programe pagamentos facilmente e envie lembretes automáticos para manter tudo em dia

Centralize toda a comunicação do projeto com um portal dedicado ao cliente

Gerencie projetos em qualquer lugar com um aplicativo móvel totalmente funcional

Limitações do HoneyBook

Opções limitadas de personalização para fluxos de trabalho avançados

Não possui ferramentas nativas de controle de tempo e relatórios detalhados

Preços do HoneyBook

Starter: US$ 36/mês

Essentials: US$ 59/mês

Premium: US$ 129/mês

Avaliações e comentários sobre o HoneyBook

G2: 4,5/5 (mais de 170 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 600 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o HoneyBook

Um usuário do G2 diz:

Gosto de poder acessar praticamente tudo o que preciso em um só lugar. Isso também elevou o nível profissional da minha empresa.

Gosto de poder acessar praticamente tudo o que preciso em um só lugar. Isso também elevou o nível profissional da minha empresa.

📮 ClickUp Insight: Equipes de baixo desempenho são 4 vezes mais propensas a lidar com mais de 15 ferramentas, enquanto equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como um aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papos e chamadas em uma única plataforma, com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que é importante, enquanto a IA cuida do resto.

5. Bonsai (Melhor como plataforma multifuncional para freelancers)

via Bonsai

O Bonsai permite que você gerencie propostas, contratos, faturas e impostos sem sair de uma única plataforma. Ele é elegante e minimalista, e oferece recursos administrativos suficientes para você administrar seu negócio sozinho, sem se sentir sobrecarregado.

Além das necessidades comerciais fundamentais, o Bonsai se destaca por incluir uma conta comercial integrada, recursos automatizados de acompanhamento de impostos, contratos totalmente personalizáveis e fluxos de trabalho simplificados para integração de clientes.

Se você está cansado de unir manualmente serviços como Stripe para pagamentos, QuickBooks para contabilidade e Google Docs para documentação, o Bonsai oferece uma configuração coesa e organizada que consolida todas essas funções em um único espaço de trabalho eficiente.

Principais recursos do Bonsai

Simplifique as finanças com serviços bancários integrados para freelancers — acompanhe estimativas de impostos, deduções e metas de poupança

Simplifique seu processo de proposta a pagamento com assinaturas eletrônicas e faturamento por etapas

Controle o tempo e converta-o em faturas com um único clique

Use modelos prontos para contratos, NDAs e documentos de integração para trabalhar mais rápido

Limitações do Bonsai

Flexibilidade limitada para equipes ou agências com vários usuários

Algumas funcionalidades financeiras estão disponíveis apenas nos EUA por enquanto

Preços do Bonsai

Básico: US$ 15/usuário por mês

Essentials: US$ 25/usuário por mês

Premium: US$ 39/usuário por mês

Elite: US$ 59/usuário por mês

Avaliações e comentários sobre o Bonsai

G2: 4,3/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Bonsai

Um usuário do G2 diz:

É incrível enviar contratos, propostas, faturas e formulários aos clientes, tudo na mesma plataforma. Adoro o fato de o Bonsai ser um balcão único para freelancers e pequenas empresas.

É incrível enviar contratos, propostas, faturas e formulários aos clientes, tudo na mesma plataforma. Adoro o fato de o Bonsai ser um balcão único para freelancers e pequenas empresas.

👀 Você sabia? Em 2023, os freelancers ganharam coletivamente US$ 1,27 trilhão, o suficiente para rivalizar com o PIB de países como a Coreia do Sul.

6. Moxo (ideal para portais de clientes com marca branca)

via Moxo

Se você deseja oferecer uma experiência personalizada e focada no cliente, o Moxo oferece as ferramentas para isso. Desde o compartilhamento seguro de documentos até mensagens em tempo real e espaços de trabalho personalizados, ele foi desenvolvido para empresas que desejam ter uma aparência profissional e permanecer protegidas.

O Moxo realmente se destaca por seus recursos robustos de marca branca, o que significa que seus clientes nunca verão nenhuma interface de terceiros; em vez disso, toda a experiência é perfeitamente integrada à sua marca.

Seja você um consultor jurídico que gerencia informações confidenciais ou um consultor financeiro que oferece orientação personalizada, você pode lançar facilmente um hub de clientes profissional e pronto para dispositivos móveis que parece totalmente seu, reforçando a identidade da sua marca em todos os pontos de contato.

Principais recursos do Moxo

Crie portais seguros e personalizados para os clientes com seu logotipo, cores e domínio personalizado

Ofereça integração e serviços perfeitos com fluxos de trabalho que priorizam os dispositivos móveis

Automatize etapas de aprovação e acompanhe todas as interações com os clientes em tempo real

Incorpore chat, compartilhamento de arquivos e assinaturas eletrônicas para uma experiência unificada do cliente

Limitações do Moxo

Personalização limitada além dos elementos de branding

Não é ideal para gerenciamento de projetos de equipes internas

Preços do Moxo

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Moxo

G2: 4,5/5 (mais de 170 avaliações)

Capterra: 4,0/5 (mais de 20 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Moxo

Um usuário da Capterra diz:

O Moxo tem sido muito útil para otimizar nossas comunicações e correspondências com os clientes. Adoramos poder nos comunicar com eles em um único local designado (em vez de mensagens de texto, WhatsApp, etc.) e compartilhar arquivos.

O Moxo tem sido muito útil para otimizar nossas comunicações e correspondências com os clientes. Adoramos poder nos comunicar com eles em um único local designado (em vez de mensagens de texto, WhatsApp, etc.) e compartilhar arquivos.

💡 Dica profissional: use a integração com marca compartilhada da Moxo para enviar aos clientes uma experiência de boas-vindas que parece ter vindo da sua empresa, e não de um fornecedor de software.

7. Plutio (ideal para empreendedores individuais que prestam vários serviços)

via Plutio

Gerir um negócio sozinho significa muitas vezes desempenhar várias funções: gestor de projetos, gestor de clientes, profissional de marketing e muito mais. O Plutio reúne tudo num painel de controlo intuitivo, onde pode gerir clientes, enviar propostas, controlar o tempo e conversar, tudo sem sair da aplicação.

Os recursos exclusivos do Plutio incluem uma caixa de entrada colaborativa, portais multilíngues para clientes e um CRM integrado. Ele foi projetado para simplificar operações individuais dispersas em um fluxo de trabalho focado que parece viável, mesmo quando você está desempenhando várias funções.

Principais recursos do Plutio

Ofereça portais multilíngues para clientes e crie uma experiência mais inclusiva

Gerencie e-mails, chats e comentários de tarefas a partir de uma caixa de entrada colaborativa

Envie propostas com a marca da sua empresa e assinaturas eletrônicas integradas para aprovações mais rápidas

Acompanhe tarefas, registre o tempo e gere faturas — tudo em um só lugar

Limitações do Plutio

Pode parecer muito complexo para empresas de serviços simples

Integrações com terceiros limitadas em comparação com outras plataformas

Preços do Plutio

Solo: US$ 19/mês

Studio: US$ 39/mês

Agência: US$ 99/mês

Avaliações e comentários sobre o Plutio

G2: 4,3/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 160 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Plutio

Um usuário do G2 diz:

Posso realizar todas as minhas tarefas de gestão empresarial num único local. Por exemplo, propostas, faturas e recibos, controlo de tempo, gestão de tarefas, etc.

Posso realizar todas as minhas tarefas de gestão empresarial num único local. Por exemplo, propostas, faturas e recibos, controlo de tempo, gestão de tarefas, etc.

📖 Leia também: Otimize seu fluxo de trabalho com o Agile Time Tracking

8. 17hats (Ideal para profissionais de eventos e fotógrafos)

via 17hats

Se sua empresa prospera com uma série de etapas repetíveis, como consulta inicial, orçamento detalhado, assinatura de contrato, execução de serviços (como uma sessão de fotos ou evento) e faturamento final, o 17hats foi projetado para ajudá-lo a sistematizar todos os aspectos.

É feito sob medida para profissionais das indústrias de serviços criativos e baseados em eventos, incluindo fotógrafos, planejadores de eventos e designers, que precisam de fluxos de trabalho estruturados sem o trabalho de ter que criá-los do zero.

Tudo no 17hats funciona com modelos altamente personalizáveis, desde orçamentos e contratos com a marca da empresa até acompanhamentos automatizados e notas de agradecimento. Essa abordagem sistemática reduz significativamente o tempo gasto com trocas de e-mails tediosas, permitindo que você dedique mais tempo ao atendimento direto aos seus clientes ou à preparação para o seu próximo compromisso.

principais recursos do 17hats

Use modelos de fluxo de trabalho personalizados para eventos, fotografia e projetos criativos

Agende reuniões com clientes usando ferramentas integradas que sincronizam com sua agenda

Automatize acompanhamentos, lembretes e notas de agradecimento com sequências de e-mails

Simplifique a integração de clientes com ferramentas integradas de faturamento e contratos

limitações do 17hats

A interface pode parecer desatualizada em comparação com ferramentas mais recentes

Menos flexível para equipes ou empresas com ofertas de serviços complexas

preços do 17hats

Mensal: US$ 60/mês

avaliações e comentários sobre o 17hats

G2: 4,4/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 130 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o 17hats

Um usuário do G2 diz:

o 17hats me permite ter todas as minhas tarefas administrativas e todos os registros e documentos relacionados a cada cliente em um só lugar. A melhor parte é que a maioria das tarefas é automatizada, eliminando a necessidade de contratar um assistente para essas tarefas.

o 17hats me permite ter todas as minhas tarefas administrativas e todos os registros e documentos relacionados a cada cliente em um só lugar. A melhor parte é que a maioria das tarefas é automatizada, eliminando a necessidade de contratar um assistente para essas tarefas.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de faturas do Google Sheets

9. SuiteCRM (O melhor CRM de código aberto para pequenas equipes)

via SuiteCRM

O SuiteCRM oferece controle total sobre seu sistema de CRM — sem dependência de fornecedores e sem atualizações forçadas. É um software de código aberto, portanto, equipes pequenas com recursos técnicos podem personalizar fluxos de trabalho, campos e painéis para se adequar às suas operações.

Todos os módulos do SuiteCRM, desde o gerenciamento abrangente de contatos e rastreamento de leads até a resolução eficiente de casos, são adaptáveis. Isso o torna uma escolha sólida para equipes com conhecimento em TI que buscam uma solução de CRM econômica e altamente flexível, que ofereça amplo espaço para crescimento, desde que estejam dispostas a investir algum esforço na configuração inicial e no gerenciamento contínuo.

Principais recursos do SuiteCRM

Implemente em seus próprios servidores com acesso total ao código-fonte

Crie painéis personalizados usando um construtor de módulos do tipo arrastar e soltar

Automatize fluxos de trabalho com um mecanismo poderoso e gatilhos condicionais

Amplie a funcionalidade com uma vasta biblioteca de plugins e temas criados pela comunidade

Limitações do SuiteCRM

Requer configuração técnica e manutenção contínua

A interface parece desatualizada em comparação com os modernos CRMs SaaS

Preços do SuiteCRM

Gratuito (código aberto, auto-hospedado)

Planos de suporte pagos estão disponíveis através de parceiros terceirizados

Avaliações e comentários sobre o SuiteCRM

G2: 4,2/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 40 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o SuiteCRM

Um usuário da Capterra diz:

Usamos o SuiteCRM como repositório central para atendimento ao cliente. Mantemos um registro de todos os contatos que temos com eles, planejados e concluídos. Esse é um hub essencial para nossa equipe garantir que todos os contatos com os clientes sejam bem informados.

Usamos o SuiteCRM como repositório central para atendimento ao cliente. Mantemos um registro de todos os contatos que temos com eles, planejados e concluídos. Esse é um hub essencial para nossa equipe garantir que todos os contatos com os clientes sejam bem informados.

🧠 Curiosidade: O termo “open source” foi criado em 1998 para tornar o software gratuito mais acessível às empresas — antes disso, a maioria das empresas evitava usá-lo.

10. Capsule CRM (o melhor CRM leve com rastreamento de clientes)

via Capsule CRM

O Capsule CRM oferece uma experiência limpa e focada, sem confusão. É ideal para equipes pequenas que desejam acompanhar vendas, gerenciar relacionamentos e fazer o acompanhamento de tarefas, tudo a partir de um painel centralizado e descomplicado.

Todas essas funções essenciais estão centralizadas em um único painel simples, garantindo simplicidade e facilidade de uso. Seu design otimizado para dispositivos móveis, combinado com lembretes automáticos e históricos de contato abrangentes, ajuda você a manter o controle das prioridades do seu negócio.

Principais recursos do Capsule CRM

Gerencie pipelines de vendas visuais com etapas de arrastar e soltar para cada negócio

Sincronize e-mails perfeitamente com o Gmail e o Outlook diretamente no seu espaço de trabalho

Veja cronogramas de contatos com notas, chamadas e tarefas, tudo em um só lugar

Use tags, campos e fluxos de trabalho personalizados para segmentar e personalizar o gerenciamento de clientes

Limitações do Capsule CRM

Relatórios e análises limitados nos planos de nível inferior

Sem faturamento integrado ou automação avançada

Preços do Capsule CRM

Plano gratuito

Starter: US$ 21/usuário por mês

Crescimento: US$ 38/usuário por mês

Avançado: US$ 60/usuário por mês

Avaliações e comentários sobre o Capsule CRM

G2: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 160 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Capsule CRM

Um usuário do G2 diz:

Os recursos do Capsule CRM são básicos. Sinto muita falta do HubSpot pelo quanto eu conseguia fazer com ele. Mas o Capsule faz muito bem e de forma simples o que precisa, atendendo às nossas necessidades sem a complexidade que opções maiores trazem.

Os recursos do Capsule CRM são básicos. Sinto muita falta do HubSpot pelo quanto eu conseguia fazer com ele. Mas o Capsule faz muito bem e de forma simples o que precisa, atendendo às nossas necessidades sem a complexidade que opções maiores trazem.

Faça mais com o ClickUp, que cresce com você

Superar uma ferramenta como o Moxie é um bom sinal: sua empresa está evoluindo. Mas isso também significa que seus sistemas precisam evoluir. Mais clientes, entregas e partes móveis exigem uma plataforma que acompanhe o ritmo sem adicionar complexidade.

O ClickUp oferece esse controle. Tudo é mantido em sincronia, desde formulários de clientes até contratos, documentos e painéis, para que você possa expandir sem precisar unir ferramentas. Seja gerenciando um trabalho individual ou liderando uma equipe, você obtém clareza, personalização e colaboração real, tudo em um só lugar.

Inscreva-se no ClickUp e assuma o controle de todos os projetos dos clientes desde o primeiro dia.