as 10 melhores alternativas ao Speechmatics para conversão precisa de voz em texto em 2025

A tecnologia de conversão de voz em texto evoluiu muito. O que antes levava horas agora leva minutos, com resultados mais precisos do que nunca.

O Speechmatics é um dos principais nomes do setor. É preciso, rápido e suporta uma ampla variedade de idiomas. Mas não é uma solução única para todos.

Você pode precisar de transcrição em tempo real, rótulos de locutor ou integrações melhores que correspondam ao seu fluxo de trabalho e orçamento. Seja você um desenvolvedor, podcaster, jornalista ou profissional de conteúdo, existe uma ferramenta que se adapta ao seu caso de uso.

Neste guia, você encontrará as melhores alternativas ao Speechmatics. Cada concorrente oferece algo diferente: recursos, preços ou desempenho. Como bônus, apresentaremos o revolucionário recurso Talk to Text do ClickUp, que não apenas transcreve sua fala, mas também faz o trabalho por você!

As melhores alternativas ao Speechmatics num relance

Confira este rápido resumo das melhores alternativas ao Speechmatics para melhorar seu fluxo de trabalho de conversão de voz em texto!

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços* ClickUp Equipes de todos os tamanhos que precisam de tarefas, transcrição e colaboração em um só lugar Talk to Text, ClickUp Brain e Brain Max, AI Notetaker, ClickUp Brain, Tasks, Docs com tecnologia de IA Plano gratuito para sempre; personalizações para empresas Deepgram Equipes de desenvolvimento de médio porte que precisam de transcrição em tempo real, orientada por API Modelo Nova-3, transcrição em tempo real, diarização do locutor, formatação inteligente Pagamento conforme o uso Google Speech-to-Text Equipes grandes que precisam de transcrições precisas e multilíngues em grande escala mais de 125 idiomas, modos em tempo real e em lote, vocabulário personalizado, identificação do locutor Pagamento conforme o uso Otter.ai Pequenas equipes que precisam de notas e resumos automatizados de reuniões Transcrição em tempo real, resumos, itens de ação, Otter Chat Gratuito, pago a partir de US$ 16,99/usuário/mês AssemblyAI Equipes de desenvolvimento que precisam de transcrição com recursos de IA, como análise de sentimentos e redação Processamento em tempo real e em lote, análise de sentimentos, redação de PII, deteção de idioma Gratuito; pago a partir de US$ 0,12 por hora Rev. ai Equipes de pequeno a grande porte que precisam de transcrições rápidas e de alta precisão Streaming e assíncrono, vocabulários personalizados, opção de transcrição humana Pago a partir de US$ 14,99 por usuário/mês Whisper Desenvolvedores independentes que precisam de transcrição offline multilíngue e de código aberto Multilíngue, tradução para inglês, código aberto, implantação local Pagamento conforme o uso DeepSpeech Pessoas que precisam de transcrição offline em tempo real em dispositivos locais Uso offline, em tempo real, modelos pré-treinados, multiplataforma, código aberto Gratuito (código aberto) Gladia Equipes de médio porte que precisam de transcrição inteligente e multilíngue com análises mais de 100 idiomas, alternância de código, diarização, resumo, sentimento Gratuito; pago a partir de US$ 0,612 por hora Braina Usuários individuais que precisam de ditado offline com recursos de assistente de IA Ditado, suporte multilíngue, comandos de voz, modo offline e um assistente de IA Gratuito, pago a partir de US$ 99 por ano

O que você deve procurar nas alternativas ao Speechmatics?

A ferramenta certa de conversão de voz em texto depende de como você trabalha, quais recursos você precisa e quanto está disposto a gastar. Aqui estão os principais aspectos a serem considerados ao comparar alternativas:

Alta precisão de transcrição : priorize : priorize ferramentas de transcrição que oferecem resultados consistentes e confiáveis, mesmo com sotaques, ruídos de fundo ou vocabulário específico

Processamento em tempo real e em lote : escolha uma ferramenta que permita transcrever áudio ao vivo ou fazer upload de arquivos em lote, dependendo do seu fluxo de trabalho

Vocabulário personalizado : adicione seus próprios termos ou linguagem específica do setor para melhorar o reconhecimento e reduzir as edições manuais

Opções de integração : conecte a ferramenta às suas plataformas existentes, como software de edição, : conecte a ferramenta às suas plataformas existentes, como software de edição, software de vídeo de treinamento , armazenamento em nuvem ou CMS, para otimizar seu processo

Preços escalonáveis : selecione um plano que se adapte ao seu uso, seja para transcrever alguns minutos ou gerenciar horas de áudio semanalmente

Suporte multilíngue : certifique-se de que a ferramenta suporta os idiomas e dialetos com os quais você trabalha, especialmente para conteúdo global

Identificação do locutor : permita a identificação clara dos locutores para facilitar o acompanhamento e a edição das transcrições

Formatos de exportação : salve transcrições nos tipos de arquivo que você precisa, seja TXT, SRT ou JSON para pós-produção ou uso em desenvolvimento

APIs fáceis de usar para desenvolvedores: use APIs robustas e bem documentadas se precisar incorporar a transcrição em seus aplicativos ou sistemas

As melhores alternativas ao Speechmatics

Como analisamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

Agora que você sabe o que procurar em uma alternativa ao Speechmatics, vamos analisar as principais ferramentas de reconhecimento de voz que valem a pena experimentar.

1. ClickUp (ideal para gerenciamento de tarefas e transcrição em uma única plataforma)

Experimente o ClickUp Talk to Text Grave ideias ou notas em qualquer lugar com o ClickUp Talk To Text

O ClickUp é o primeiro Espaço de Trabalho de IA Convergente do mundo. Isso significa que ele não apenas captura suas reuniões, mas também ajuda a transformar cada conversa em ação e resultados. É uma opção atraente para usuários do Speechmatics, especialmente para aqueles que buscam uma plataforma de conversão de voz em texto que tenha o contexto completo do seu trabalho e possa executar tarefas para você.

Com o ClickUp, você não precisa alternar entre várias ferramentas. Ele combina recursos avançados de conversão de voz em texto com gerenciamento de tarefas e projetos baseado em IA. Pronto para dizer adeus à desorganização no trabalho?

ClickUp Talk to Text

O Talk to Text da ClickUp é uma poderosa ferramenta de ditado baseada em IA, projetada para otimizar seu fluxo de trabalho, convertendo a fala em texto refinado e acionável.

Transforme suas ideias em texto acionável com o recurso Talk to Text

Veja o que ele oferece:

Edição automática por IA: Ao contrário do reconhecimento de voz padrão, o Talk to Text do ClickUp não se limita a transcrever — ele edita sua fala de forma inteligente em tempo real. Você pode escolher o nível de refinamento, desde correções mínimas até um aprimoramento de nível profissional

Menções e links contextuais: a IA reconhece quando você menciona colegas, tarefas ou documentos e insere automaticamente os links ou menções corretos, mantendo suas notas acionáveis e conectadas dentro do ecossistema ClickUp

Vocabulário pessoal: a ferramenta aprende seus termos exclusivos, jargões do setor e apelidos, garantindo transcrições precisas e personalizadas

Suporte multilíngue: Dite em seu idioma nativo, pois o ClickUp oferece suporte a mais de 50 idiomas para equipes globais

Pesquisa e integração unificadas: Dite em qualquer lugar no ClickUp, interaja com modelos avançados de IA e pesquise em todos os seus aplicativos conectados sem precisar alternar entre ferramentas

O recurso Talk to Text está integrado ao ClickUp Brain MAX, o companheiro de IA para desktop do ClickUp. Aqui está um guia rápido sobre como usar este superaplicativo de IA

ClickUp Brain

Quando a transcrição estiver pronta, o ClickUp Brain assume o controle. Trata-se de um assistente de IA integrado que analisa toda a conversa, extrai os pontos principais e resume o que foi dito. Em seguida, ele realiza uma ação poderosa: transforma essas informações em tarefas, itens de ação reais e rastreáveis.

Resuma suas conversas com o ClickUp Brain

Cada tarefa do ClickUp criada pelo Brain fica no quadro do seu projeto. Você pode adicionar datas de vencimento, atribuir responsáveis e dividi-las em subtarefas, mantendo tudo organizado e conectado.

ClickUp AI Notetaker

A próxima é o ClickUp AI Notetaker. Você agenda uma chamada e ele se junta discretamente à sua reunião no Zoom, Google Meet ou Teams. Não há necessidade de apertar o botão de gravar. Ele ouve, transcreve e salva a conversa em tempo real, diretamente no seu espaço de trabalho.

Capture transcrições precisas com rótulos de locutores, resumos, gravações e itens de ação listados de forma organizada em um único documento, usando o ClickUp AI Notetaker

Suas transcrições, arquivos de vídeo e resumos são salvos diretamente no ClickUp Docs privado para armazenamento seguro e fácil referência. Além disso, todas as transcrições das suas reuniões são totalmente pesquisáveis, permitindo que os usuários encontrem rapidamente quem disse o quê, mesmo que tenham perdido a reunião ou precisem de um resumo TL;DR.

ClickUp Clips

Quer adicionar mais contexto a uma tarefa? Use o ClickUp Clips. Grave sua tela, explique a próxima etapa ou oriente sua equipe em uma decisão. O clipe é salvo na tarefa. Agora, sua equipe não precisa mais perguntar duas vezes — eles têm sua voz e sua tela em um só lugar.

Comunique-se de forma assíncrona com sua equipe usando o ClickUp Clips

Se você precisar de respostas baseadas no contexto sobre qualquer trabalho, documento ou conversa no ClickUp, basta perguntar ao Brain. Ele encontrará o que você precisa em segundos.

Ao automatizar resumos e compartilhamento de conhecimento, as equipes podem reduzir o tempo gasto na busca por informações e reuniões desnecessárias e manter o foco em tarefas de alta prioridade.

O ClickUp também oferece suporte à integração com ferramentas de reunião e serviços de transcrição de terceiros. Por exemplo, se você estiver usando o Tactiq para transcrições, poderá acionar uma automação para criar uma tarefa correspondente no ClickUp, garantindo que os acompanhamentos nunca sejam perdidos, independentemente da plataforma. As equipes também podem usar APIs ou plataformas de integração para sincronizar dados entre o ClickUp e outras ferramentas de reunião ou análise, simplificando ainda mais os fluxos de trabalho.

Com o ClickUp, cada recurso alimenta o próximo. A reunião se torna a transcrição. A transcrição se torna a tarefa. A tarefa se torna o projeto. E o projeto é concluído — tudo em um só lugar.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

A configuração inicial pode levar algum tempo para ser personalizada de acordo com o seu fluxo de trabalho

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um revisor do G2 afirma:

O ClickUp Brain realmente economiza tempo. A IA integrada agora pode resumir longas conversas, rascunhos de documentos e até mesmo transcrever clipes de voz diretamente dentro de uma tarefa, o que permite que minha equipe reduza a troca de contexto e utilize menos ferramentas adicionais. As novas atualizações do calendário e do Gantt tornam o planejamento menos trabalhoso.

O ClickUp Brain realmente economiza tempo. A IA integrada agora pode resumir longas conversas, rascunhos de documentos e até mesmo transcrever clipes de voz diretamente dentro de uma tarefa, o que permite que minha equipe reduza a troca de contexto e utilize menos ferramentas adicionais. As novas atualizações do calendário e do Gantt tornam o planejamento menos trabalhoso.

2. Deepgram (ideal para conversão de voz em texto em tempo real, fácil de usar para desenvolvedores e em grande escala)

via Deepgram

A API de conversão de voz em texto da Deepgram foi projetada para desenvolvedores que precisam de transcrições rápidas e precisas em tempo real.

Seu modelo Nova-3 lida com áudio difícil — ruído de fundo, interferência e vários locutores. Seja para transcrever chamadas, entrevistas ou transmissões ao vivo, o Deepgram oferece resultados nítidos com baixa latência.

Ele também protege dados confidenciais. Com redação integrada e formatação inteligente, você pode produzir transcrições legíveis e seguras sem pós-edição extra. Se você está incorporando recursos de voz em um aplicativo ou serviço, o Deepgram oferece as ferramentas para fazer isso de forma rápida e em escala.

Melhores recursos do Deepgram

Transcreva com clareza com o modelo Nova-3, mesmo em ambientes barulhentos ou com vários locutores

Transmita áudio em tempo real com uma API de baixa latência criada para casos de uso ao vivo

Identifique automaticamente os locutores para separar as vozes e rotular as conversas

Formate transcrições instantaneamente com pontuação integrada e estrutura clara

Proteja informações confidenciais usando a redação automática de PII durante a transcrição

Trabalhe em mais de 30 idiomas com suporte integrado para equipes e conteúdos globais

Limitações do Deepgram

Sem editor de transcrição integrado ou interface do usuário — apenas API

Preços do Deepgram

Pague conforme o uso : crédito gratuito de US$ 200

Crescimento : mais de US$ 4.000 por ano

Enterprise: US$ 15.000+ por ano

Avaliações e comentários sobre o Deepgram

G2 : 4,6/5 (mais de 270 avaliações)

Capterra: Não há avaliações disponíveis

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Deepgram?

Uma avaliação do G2 diz:

O recurso que mais se destaca para nós é a capacidade de transcrição do Deepgram com alta precisão. Incorporamos as APIs do Deepgram ao nosso fluxo de trabalho existente com nossa tecnologia para gerar transcrições de gravações de reuniões para nosso caso de uso qualitativo, onde ele gera resultados confiáveis com alta precisão.

O recurso que mais se destaca para nós é a capacidade de transcrição do Deepgram com alta precisão. Incorporamos as APIs do Deepgram ao nosso fluxo de trabalho existente com nossa tecnologia para gerar transcrições de gravações de reuniões para nosso caso de uso qualitativo, onde ele gera resultados confiáveis com alta precisão.

📮 ClickUp Insight: 47% dos participantes da nossa pesquisa nunca tentaram usar IA para lidar com tarefas manuais, mas 23% dos que adotaram a IA afirmam que ela reduziu significativamente sua carga de trabalho. Esse contraste pode ser mais do que apenas uma lacuna tecnológica. Enquanto os primeiros usuários estão obtendo ganhos mensuráveis, a maioria pode estar subestimando o quanto a IA pode ser transformadora na redução da carga cognitiva e na recuperação de tempo. 🔥 O ClickUp Brain preenche essa lacuna integrando perfeitamente a IA ao seu fluxo de trabalho. Desde resumir tópicos e redigir conteúdo até dividir projetos complexos e gerar subtarefas, nossa IA pode fazer tudo isso. Não há necessidade de alternar entre ferramentas ou começar do zero. 💫 Resultados reais: A STANLEY Security reduziu o tempo gasto na criação de relatórios em 50% ou mais com as ferramentas de relatórios personalizáveis do ClickUp, liberando suas equipes para se concentrarem menos na formatação e mais nas previsões.

3. Google Speech-to-Text (ideal para transcrição multilíngue de nível empresarial)

Lida com áudio global em vários idiomas e fusos horários? O Google Cloud Speech-to-Text transcreve conteúdos de grande volume em tempo real.

A API suporta mais de 125 idiomas e pode adicionar pontuação, filtrar palavrões e dividir o texto em partes claras e legíveis.

Precisa saber quem disse o quê? A diarização do locutor e os carimbos de data/hora no nível da palavra cuidam disso. Você também pode ajustar os resultados com vocabulários personalizados e adaptação de modelos.

Se o seu caso de uso for global, rápido e complexo, o mecanismo de transcrição do Google pode acompanhar o ritmo.

Melhores recursos do Google Speech-to-Text

Transcreva do seu jeito com os modos streaming, batch ou assíncrono

Adicione seus próprios termos usando vocabulário personalizado para obter maior precisão

Acompanhe o áudio com precisão com marcas de tempo por palavra para facilitar a revisão

Ajuste os resultados adaptando os modelos para se adequarem ao seu caso de uso

Separe os locutores automaticamente com a diarização integrada

Limitações do Google Speech-to-Text

Dificuldades com sotaques e dialetos fortes

Menor precisão em ambientes ruidosos

Preços do Google Speech-to-Text

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Google Speech-to-Text

G2 : 4,6/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Speech-to-Text?

Uma avaliação do G2 diz:

Gosto da precisão do conteúdo transcrito em comparação com outros softwares. Com sua excelente IA e aprendizado de máquina, ele identifica palavras com erros ortográficos/erros de pronúncia e as corrige.

Gosto da precisão do conteúdo transcrito em comparação com outros softwares. Com sua excelente IA e aprendizado de máquina, ele identifica palavras com erros ortográficos/erros de pronúncia e as corrige.

💡 Dica profissional: uma boa documentação evita que o trabalho fique parado. Use o ClickUp Brain para transformar notas desorganizadas em documentos claros e compartilháveis — rapidamente.

4. Otter.ai (ideal para notas e resumos automatizados de reuniões)

Se você passa a maior parte dos seus dias em reuniões, o Otter.ai é ideal para você. Ele escuta, escreve e organiza suas conversas — para que você não precise fazer isso.

Ele se conecta às suas chamadas do Zoom, Microsoft Teams ou Google Meet. Enquanto você fala, ele transcreve em tempo real. Após a reunião, ele gera um resumo com IA e extrai itens de ação.

Com o Otter Chat, você pode fazer perguntas sobre suas reuniões anteriores e obter respostas instantâneas. Precisa encontrar o que alguém disse na semana passada? Basta perguntar. Se sua equipe deseja notas de reunião organizadas e pesquisáveis sem levantar um dedo, o Otter.ai é uma ótima escolha.

Melhores recursos do Otter.ai

Transcreva reuniões ao vivo com captura em tempo real, conforme elas acontecem

Resuma os pontos principais automaticamente após cada chamada

Destaque as próximas etapas com a detecção integrada de itens de ação

Conecte-se perfeitamente com integrações para Zoom, Teams e Google Meet

Pesquise rapidamente reuniões anteriores usando o Otter Chat como um assistente inteligente

Trabalhe em qualquer lugar com aplicativos móveis e para desktop em iOS, Android e web

Limitações do Otter.ai

As exportações de transcrições podem apresentar problemas de formatação

Preços do Otter.ai

Básico : Gratuito

Pro : US$ 16,99/mês por usuário

Negócios : US$ 30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Otter.ai

G2 : 4,3/5 (mais de 290 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Otter.ai?

Uma avaliação do G2 diz:

O Otter.ai é uma excelente ferramenta de IA para transcrever áudios e vídeos. A versão premium é ótima, pois permite carregar mais minutos de áudio. A melhor parte é a marcação de tempo e a precisão. Utilizo a versão premium há muito tempo e a recente atualização, na qual a IA ajuda a extrair as informações necessárias da conversa, é extremamente útil.

O Otter.ai é uma excelente ferramenta de IA para transcrever áudios e vídeos. A versão premium é ótima, pois permite carregar mais minutos de áudio. A melhor parte é a marcação de tempo e a precisão. Utilizo a versão premium há muito tempo e a recente atualização, na qual a IA ajuda a extrair as informações necessárias da conversa, é extremamente útil.

📖 Leia também: Principais ferramentas gratuitas para gravar tela sem marca d'água

5. AssemblyAI (ideal para desenvolvedores que criam aplicativos baseados em voz em grande escala)

via AssemblyAI

O AssemblyAI vem com uma API poderosa que transforma áudio em texto — e faz muito mais pelos desenvolvedores ao longo do processo.

Você obtém transcrição em tempo real e assíncrona. O modelo Universal é altamente preciso, mesmo em áudios com ruído. Ele também suporta mais de 99 idiomas e pode detectar o idioma automaticamente.

Quer mais do que palavras? O AssemblyAI adiciona recursos inteligentes, como análise de sentimentos, detecção de tópicos e moderação de conteúdo. Ele até remove automaticamente informações confidenciais.

Se você está incorporando recursos de voz ao seu aplicativo, esta ferramenta oferece flexibilidade para escalar e inteligência para crescer.

Melhores recursos do AssemblyAI

Transcreva ao vivo ou posteriormente com processamento em tempo real e em lote

Analise conversas com sentimento, marcação de tópicos e moderação de conteúdo

Oculte informações confidenciais automaticamente com a supressão de PII (informações de identificação pessoal)

Detecte idiomas instantaneamente com suporte para mais de 99 idiomas e dialetos

Identifique claramente os locutores com a diarização integrada para áudio com várias pessoas

Limitações do AssemblyAI

O acesso por streaming está disponível apenas em planos pagos

Apenas na nuvem, sem implantação local

Preços do AssemblyAI

Gratuito : crédito gratuito de US$ 50

Pague conforme o uso : a partir de US$ 0,15 por hora

Personalizado: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o AssemblyAI

G2 : Não há avaliações disponíveis

Capterra: Não há avaliações disponíveis

👀 Você sabia? Apenas 7% da comunicação vem das palavras que você usa. O restante é tom e linguagem corporal, que podem determinar o sucesso ou o fracasso da sua mensagem. Se você lidera uma equipe, não é apenas o que você diz, mas como você diz que importa. Aprenda a adaptar seu estilo de comunicação para obter resultados melhores.

6. Rev. ai (ideal para conversão rápida de voz em texto com precisão semelhante à humana)

O Rev. ai é outra ferramenta para desenvolvedores que precisam de reconhecimento de voz preciso. Ele oferece transcrição em tempo real e assíncrona por meio de uma API simples.

A plataforma suporta mais de 30 idiomas e inclui recursos como diarização de locutores, vocabulários personalizados e análise de sentimentos. Ela foi projetada para lidar com diversas entradas de áudio com alta precisão. A Rev. ai também fornece serviços de transcrição humana para cenários em que a máxima precisão é essencial.

Melhores recursos do Rev. ai

Transcreva áudio ao vivo ou gravado com suporte assíncrono e streaming

Treine a ferramenta com vocabulário personalizado para termos específicos do setor

Obtenha insights rapidamente com análises de sentimentos e tópicos

Detecte idiomas automaticamente para otimizar a transcrição multilíngue

Opte por uma precisão de nível humano com transcrições manuais 99% precisas

Limitações do Rev. ai

Cada sessão de streaming é limitada a 3 horas

No momento, não há opções de implantação local disponíveis

Preços do Rev. ai

Reverb Transcription: US$ 0,20/hora

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Rev. ai

G2 : Não há avaliações disponíveis

Capterra: Avaliações insuficientes

📖 Leia também: O melhor software de comunicação empresarial para mensagens eficazes

7. Whisper (ideal para transcrição multilíngue de código aberto com implantação flexível)

via OpenAI Whisper

O Whisper é o modelo de conversão de voz em texto de código aberto da OpenAI. Ele foi treinado com centenas de milhares de horas de áudio em vários idiomas. Isso lhe dá uma vantagem ao lidar com sotaques, ruídos de fundo ou conversas informais.

Ele pode transcrever em mais de 99 idiomas — e também traduzi-los para o inglês. Você pode executar o Whisper localmente para ter controle total ou usar a API da OpenAI se preferir uma solução hospedada.

Ele foi desenvolvido para desenvolvedores que desejam potência, precisão e flexibilidade, tudo sem pagar taxas de licenciamento.

Os melhores recursos do Whisper

Traduza instantaneamente a fala para o inglês a partir de vários idiomas

Adapte e implemente com acesso de código aberto

Execute-o offline para obter controle total e privacidade em dispositivos locais

Integre facilmente por meio de API ou dentro de seus próprios aplicativos

Lide com áudios difíceis com um modelo desenvolvido para sotaques e ruídos de fundo

Limitações do Whisper

Atualmente, a API suporta arquivos de até 25 MB

Pode inserir texto que não foi realmente dito

Preços do Whisper

Pagamento conforme o uso : US$ 0,006 por minuto via API OpenAI

Auto-hospedado: Gratuito (código aberto)

Avaliações e comentários do Whisper

G2 : Não há avaliações disponíveis

Capterra: Não há avaliações disponíveis

💡 Dica profissional: Está usando APIs para transcrição? Você pode ver mensagens de status como “verificação bem-sucedida em espera” — isso significa apenas que sua solicitação está sendo processada. Para depuração, procure um ray ID em seus logs. Isso ajuda a rastrear exatamente para onde uma solicitação foi encaminhada e o que aconteceu nos bastidores.

8. DeepSpeech (ideal para transcrição offline em tempo real em dispositivos locais)

via DeepSpeech

O DeepSpeech é um mecanismo de conversão de voz em texto de código aberto desenvolvido pela Mozilla. Ele funciona offline, oferecendo controle total sobre seus dados.

O modelo é baseado em deep learning e funciona em dispositivos tão pequenos quanto um Raspberry Pi. Ele pode ser usado no Windows, Mac ou Linux sem acesso à Internet.

Ele vem com modelos pré-treinados em inglês, mas você pode ajustá-lo para outros idiomas, se necessário. Embora a Mozilla não o mantenha mais ativamente, a comunidade de código aberto continua a oferecê-lo suporte.

Se você precisa de transcrição privada e offline em tempo real, o DeepSpeech é um bom ponto de partida.

Melhores recursos do DeepSpeech

Transcreva offline sem precisar de conexão com a internet

Execute em qualquer lugar no Windows, Mac, Linux ou Raspberry Pi

Comece rapidamente com modelos em inglês pré-treinados e prontos para uso

Processe áudio ao vivo com desempenho de transcrição em tempo real

Crie seu próprio caminho usando Python, C++, JavaScript ou suporte .NET

Limitações do DeepSpeech

Limitado ao inglês, a menos que seja personalizado

A precisão pode diminuir com sotaques ou áudio com ruído

Preços do DeepSpeech

Gratuito e de código aberto sob a Licença Pública Mozilla

Avaliações e comentários do DeepSpeech

G2 : Não há avaliações disponíveis

Capterra: Não há avaliações disponíveis

9. Gladia (ideal para transcrição multilíngue em tempo real com inteligência de áudio)

via Gladia

O Gladia transforma fala em texto, mas não para por aí. Ele entende emoções, identifica os locutores e resume o que foi dito, tudo em uma única chamada para a API.

Funciona em mais de 100 idiomas e lida com a mudança de código no meio da frase. Isso significa que não terá problemas quando os falantes alternarem entre inglês, francês ou espanhol na mesma conversa.

Se você está criando recursos de voz para um público global e precisa de mais do que apenas texto bruto, a Gladia traz inteligência avançada para sua transcrição.

Os melhores recursos do Gladia

Separe claramente os locutores com diarização automática

Adicione contexto rapidamente usando inteligência de áudio, como resumos e sentimentos

Treine a ferramenta com vocabulário personalizado para termos específicos do setor

Acompanhe cada palavra com registros detalhados de tempo em nível de palavra

Transcreva idiomas mistos com suporte para alternância de código para sotaques e dialetos

Limitações do Gladia

Requer integração com aplicativos existentes

No momento, não há opções de implantação local disponíveis

Preços do Gladia

Gratuito : US$ 0/mês (10 horas/mês incluídas)

Pro e Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Gladia

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

10. Braina (ideal para ditado offline com recursos de assistente de IA)

via Braina

O Braina é uma ferramenta de conversão de voz em texto que também funciona como assistente pessoal. Ele permite que você dite em qualquer aplicativo — Word, Gmail ou navegador — e oferece suporte a mais de 100 idiomas.

Ele funciona offline, não requer treinamento de voz e lida com termos técnicos, como jargões médicos ou jurídicos. Você também pode ensinar palavras e frases personalizadas. Além da ditado, o Braina pode abrir arquivos, reproduzir música, pesquisar na web e até mesmo automatizar tarefas — tudo por voz.

Melhores recursos do Braina

Dite em qualquer lugar usando a voz — no Word, em navegadores ou em qualquer aplicativo

Adicione seus termos com vocabulário personalizado para nomes ou termos específicos

Trabalhe offline sem precisar de conexão com a internet

Controle seu PC sem usar as mãos com comandos de voz

Use seu telefone como um microfone sem fio com integração móvel

Limitações do Braina

Não disponível para macOS ou Linux

Pode parecer desatualizado em comparação com os aplicativos modernos

Preços do Braina

Braina Lite : Gratuito

Braina Pro : US$ 99/ano

Braina Pro Plus : US$ 199 por 2 anos

Braina Pro Ultra: US$ 299 por 3 anos

Avaliações e comentários sobre o Braina

G2 : Não há avaliações disponíveis

Capterra: 3,8/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Braina?

Uma avaliação da Capterra diz:

A curva de aprendizado foi difícil para mim e, embora o Braina tivesse todos os recursos de que eu precisava e funcionasse muito bem, era muito caro para mim. No entanto, em termos de desempenho geral, dou nota A+.

A curva de aprendizado foi difícil para mim e, embora o Braina tivesse todos os recursos de que eu precisava e funcionasse muito bem, era muito caro para mim. No entanto, em termos de desempenho geral, dou nota A+.

Transforme a maneira como você lida com reuniões e transcrições com o ClickUp

A transcrição é apenas o começo. O ClickUp pega suas notas de reunião e as transforma em ação. Ele ajuda você a atribuir tarefas, acompanhar o progresso e manter tudo em movimento, sem precisar alternar entre ferramentas. Ele foi criado para proporcionar uma compreensão mais profunda das conversas, ajudando as equipes a responder de forma mais rápida e eficaz.

Com o ClickUp AI Notetaker, você não obtém apenas transcrições. Você obtém resumos inteligentes, próximas etapas e atualizações em tempo real vinculadas ao seu trabalho real.

Tudo fica em um só lugar: notas, tarefas, documentos, projetos, pessoas e até mesmo mídias compartilhadas durante as reuniões. Além disso, você sempre pode verificar as informações dentro do contexto do seu espaço de trabalho, sem precisar vasculhar arquivos desconectados.

Se você está no setor de tecnologia, educação ou qualquer outro setor em rápida evolução e deseja substituir o Speechmatics, o ClickUp oferece mais do que apenas transcrições precisas. Ele oferece um sistema para acompanhar todo o processo.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e transforme conversas em tarefas concluídas.