mais de 15 melhores GPTs para equipes de vendas ajudarem a fechar mais negócios

Vendas não se resumem a persuasão. Trata-se de conhecer a concorrência, entender o mercado e oferecer valor antes que o cliente em potencial peça. É aí que entram as ferramentas de vendas com tecnologia de IA. Elas não apenas ajudam, mas são essenciais para o seu sucesso.

O GPT certo pode refinar argumentos de venda, personalizar o alcance e prever as necessidades dos clientes antes que eles respondam

Mas qual delas realmente vale o seu tempo? Vamos analisar os melhores GPTs para vendas e descobrir.

Generative Pre-trained Transformers (GPTs) são modelos de linguagem de grande porte (LLM) que usam aprendizado profundo para compreender e gerar textos semelhantes aos humanos.

Esses modelos versáteis, como GPT-3 e GPT-4, possuem uma ampla compreensão da linguagem e do mundo. Suas capacidades abrangem uma ampla gama de tarefas de processamento de linguagem natural.

Imagine ter um coach de vendas experiente, um analista de dados e um especialista em redação publicitária, tudo em um só lugar, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, pronto para ajustar suas apresentações, redigir e-mails convincentes e analisar a opinião dos clientes.

É isso que os GPTs podem fazer pelas equipes de vendas.

Os GPTs são treinados com centenas de bilhões de palavras e os conjuntos de dados mais recentes. Eles são incrivelmente hábeis em responder perguntas, resumir informações e prever o próximo melhor passo em uma conversa de vendas.

Para fechar o negócio, você não precisa apenas fazer uma apresentação impecável, mas também ter um timing perfeito, personalização e compreensão das necessidades do seu cliente em potencial. Um vendedor de primeira linha incorpora essas qualidades, e sua ferramenta GPT também deve incorporá-las.

Então, o que você deve observar ao selecionar os melhores GPTs para vendas? Comparar diferentes ferramentas de IA para vendas com base no preço não é suficiente. Vamos detalhar as características desejadas em ferramentas de IA para melhorar a produtividade da equipe de vendas:

Integração perfeita : garanta que o GPT funcione perfeitamente com sua pilha de vendas existente para fluxos de trabalho ininterruptos. Você também pode considerar ferramentas de vendas com IA e integração com CRM

Gratuito (limitado); Incluído no ChatGPT Plus

Aqui está uma lista abrangente de alguns dos melhores GPTs ideais para vendas:

O Sales Guru GPT é como ter um mentor de vendas experiente ao seu alcance. Ele ajuda as equipes a refinar argumentos de venda, lidar com objeções e fechar negócios com confiança.

Esta ferramenta permite que você entre em cenários realistas de dramatização para aprimorar suas habilidades de conversação em um ambiente prático. Se você tem dificuldade com objeções como “Vou pensar”, este coach de IA ajudará você a encontrar as palavras certas.

Tem uma equipe novata ou profissional? Não importa. Este complemento do ChatGPT pode aprimorar suas vendas.

Obtenha feedback instantâneo sobre estratégias de vendas para melhorar as mensagens e as técnicas de fechamento de negócios

Precisa de ajustes manuais de tom para garantir que as respostas estejam alinhadas com a voz da marca e as expectativas dos clientes?

👀 Você sabia? Os representantes de vendas relatam que gastam 70% do seu tempo em tarefas não relacionadas à vendas, o que dificulta a conexão com clientes potenciais.

E-mails frios são irritantes para muitos. Mas, se bem feitos, podem ser uma força motriz para o seu mecanismo de vendas.

Desde iniciar uma conversa com novos clientes potenciais até o acompanhamento, este complemento de IA pode ajustar seus e-mails para melhorar suas taxas de resposta.

Mostre um e-mail frio que você escreveu e o GPT apontará exatamente o que não está funcionando e como corrigir. Ele faz perguntas inteligentes sobre quem é o seu público-alvo e quais são os problemas que eles têm, ajudando você a criar e-mails relevantes e fundamentados.

Você pode me ajudar a descobrir o que perguntar no meu e-mail para identificar os pontos fracos?

Um simples roteiro ou e-mail de acompanhamento exige muito raciocínio e brainstorming. Para equipes não especializadas, isso pode ser um pesadelo demorado. O SalesGPT é como ter um assistente de vendas pessoal que ajuda nessas tarefas. Ele fornece à sua equipe técnicas de vendas específicas e poderosas que se adaptam automaticamente a qualquer cliente ou situação de vendas.

Ela cria argumentos de venda convincentes, supera objeções e ajuda você a fechar negócios mais rapidamente, ampliando a produtividade das vendas. Essa ferramenta GPT também pode fornecer insights em tempo real para ampliar suas conversões. Pense nela como um estrategista de vendas virtual que ajuda a fechar mais negócios com mais rapidez.

Reconheça o contexto das vendas para gerar respostas personalizadas com base no estágio da conversa

Alcançar clientes potenciais é difícil. O Sales Development Representative facilita essa tarefa. Ele ajuda os representantes de desenvolvimento de vendas (SDRs) a criar mensagens personalizadas, lidar com objeções e agendar mais reuniões. Com insights baseados em IA, ele simplifica o alcance e melhora as taxas de resposta.

Quer usar IA para qualificar os líderes da equipe de vendas? Essa ferramenta pode pesquisar na web para criar listas de leads, reunir informações sobre as empresas para qualificá-las e priorizá-las e criar abordagens personalizadas com base nos perfis do LinkedIn.

Integre-se perfeitamente com sistemas de CRM para registrar e acompanhar as interações com clientes potenciais

Uma boa apresentação pode fechar ou perder um negócio. Usar o Pitch Perfect GPT faz sentido aqui. Ele pode ajudar seus representantes de vendas a refinar suas mensagens, criar apresentações persuasivas e entregar com confiança.

Ele oferece suporte a todo o ciclo de vendas, criando argumentos de venda específicos para o setor e adaptados ao público-alvo, que geram resultados.

Ao usar insights de CRM, como estágio do lead, objeções conhecidas ou pontos fracos do comprador, o Pitch Perfect pode fornecer mensagens específicas para cada contexto e acompanhamentos personalizados. Ele adapta o tom e o formato das mensagens para corresponder à voz da organização.

Crie um roteiro de vendas atraente para uma reunião virtual com [ICP]. Nós vendemos [tipo de produto] que ajuda [benefícios do produto]

As reuniões são essenciais, mas muitas vezes demoradas. E ninguém gosta de reuniões longas. É ainda pior para quem não participou da sessão ao vivo. Essas pessoas precisam assistir à gravação ou ler a transcrição completa. Que chatice!

O Meeting Summarizer Pro ajuda nessa tarefa, garantindo que você nunca perca pontos importantes. Ele escuta, transcreve e resume discussões em notas concisas. Chega de vasculhar longas gravações — agora você tem insights úteis em segundos.

Resuma esta análise trimestral dos negócios com todas as informações financeiras, metas e métricas de desempenho destacadas de forma clara

Resuma esta transcrição da nossa sessão de feedback com os clientes com conclusões claras

Utiliza uma formatação de resumo rígida, que pode não estar alinhada com as preferências personalizadas da equipe

