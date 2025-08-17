Modelos gratuitos de propostas de limpeza para conquistar mais clientes com facilidade

A indústria global de limpeza deverá crescer a uma taxa composta anual de 6,9% até 2030. Quer que a sua empresa de limpeza aproveite este impulso? Uma proposta de limpeza profissional é o ponto de partida ideal.

É a sua oportunidade de apresentar de forma clara e confiante os seus serviços, preços, horários e condições.

As empresas que fazem isso direito não apenas impressionam os clientes, mas também superam os concorrentes e aumentam suas chances de fechar negócios. No entanto, criar uma proposta atraente e precisa pode ser um desafio.

Aqui estão alguns modelos gratuitos de propostas de limpeza que você pode personalizar para enviar aos seus clientes.

O que são modelos de propostas de limpeza?

Um modelo de proposta de limpeza é um documento formal que as empresas de limpeza utilizam para apresentar os seus serviços a potenciais clientes.

Ele captura detalhes essenciais, como o escopo do trabalho, a estrutura de preços, o cronograma e a frequência da limpeza, além dos termos e condições. Também contém informações sobre a empresa de limpeza, incluindo seu nome, endereço e detalhes de contato.

Esses modelos de propostas de limpeza estão prontos para uso, então você não precisa contratar um profissional jurídico para criar uma proposta do zero. Além disso, eles ajudam você a apresentar seus serviços de maneira profissional, aumentando suas chances de conquistar contratos.

🧠 Curiosidade: A maioria dos clientes decide se aceita uma proposta nos primeiros 30 segundos após lê-la. Um layout limpo e organizado faz uma diferença maior do que você imagina. ⏰

O que torna um modelo de proposta de limpeza bom?

Um bom modelo de proposta de limpeza diferencia você da concorrência. Portanto, aqui estão alguns componentes essenciais que você deve procurar em um modelo gratuito de proposta de limpeza:

Facilidade de uso: opte por um modelo fácil de editar e navegar. Ele deve ser intuitivo, mesmo que você nunca tenha criado uma proposta antes

Aparência profissional: procure um modelo com um aspecto formal, um esboço claro, layouts organizados e elementos de branding consistentes. Isto permitir-lhe-á apresentar os seus serviços de limpeza de forma profissional

Abrangência: Escolha um modelo de proposta de limpeza com uma descrição detalhada da empresa, incluindo informações de contato, serviços oferecidos, preços e política de cancelamento. Isso ajuda os clientes em potencial a analisar rapidamente suas ofertas

Personalização: escolha um modelo que permita personalizar seus componentes. Isso permitirá que você crie uma proposta de serviço de limpeza que atenda às necessidades do seu cliente sem a necessidade de um profissional jurídico

Modelos de propostas de limpeza

Aqui estão os melhores modelos gratuitos de propostas de limpeza que você pode usar para sua empresa de limpeza:

1. Modelo de serviço de limpeza ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe e gerencie todos os seus serviços de limpeza em um só lugar com o modelo de serviço de limpeza da ClickUp

Precisa de ajuda para organizar seus serviços de limpeza do início ao fim? Este modelo de serviço de limpeza ClickUp simplifica tudo. Ele permite que você crie uma visão geral abrangente de todas as suas tarefas de limpeza — concluídas, reprogramadas, em andamento e assim por diante.

Isso ajuda a gerenciar prioridades, atender às expectativas dos clientes e apresentar propostas a clientes potenciais de maneira estruturada. Você também pode visualizar os requisitos de cada cliente de serviços de limpeza para otimizá-los em termos de qualidade e satisfação.

Veja por que você vai adorar:

Acompanhe todos os trabalhos de limpeza programados, clientes e tarefas para manter tudo organizado

Centralize as solicitações de projetos dos clientes, notas e listas de verificação de tarefas em um só lugar

Automatize horários e lembretes de limpeza recorrentes para economizar tempo

🔑 Ideal para: Proprietários de empresas de limpeza que precisam de um centro centralizado para gerenciar trabalhos, agendas e listas de tarefas dos clientes.

📮 ClickUp Insight: Mais da metade dos funcionários tem dificuldade em encontrar as informações de que precisam no trabalho. Enquanto apenas 27% afirmam que é fácil, os restantes enfrentam algum nível de dificuldade, com 23% a considerarem muito difícil. Quando o conhecimento está espalhado por e-mails, chats e ferramentas, o tempo perdido aumenta rapidamente. Com o ClickUp, você pode transformar e-mails em tarefas rastreáveis, vincular chats a tarefas, obter respostas da IA e muito mais em um único espaço de trabalho. 💫 Resultados reais: As equipes conseguem recuperar mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que significa mais de 250 horas por ano por pessoa — eliminando processos desatualizados de gerenciamento de conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

2. Modelo de contrato de limpeza ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de contrato de limpeza da ClickUp para criar propostas de limpeza precisas para seus clientes

Este modelo de contrato de limpeza da ClickUp ajuda você a redigir contratos de serviço detalhados que incluem o escopo do trabalho, prazos e termos de renovação, garantindo que ambas as partes estejam alinhadas desde o primeiro dia. É ideal para formalizar compromissos repetidos ou de longo prazo com o mínimo de idas e vindas.

Veja por que você vai adorar:

Padronize todos os contratos com os clientes com termos, cláusulas e cronogramas de renovação claros

Automatize lembretes para renovações de contratos futuras

Organize as versões dos contratos e o histórico de aprovações para facilitar a consulta

🔑 Ideal para: Prestadores de serviços de limpeza que redigem, gerenciam e renovam regularmente contratos de serviço com vários clientes.

🔍 Você sabia? O mercado global de serviços de limpeza deve ultrapassar US$ 730 bilhões até 2032. Isso significa que muitas propostas são enviadas todos os dias!

3. Modelo de proposta de serviços ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Elabore propostas de serviços atraentes sem esforço manual com o modelo de proposta de serviços da ClickUp

O modelo de proposta de serviços da ClickUp é outro documento que permite criar propostas e orçamentos juridicamente vinculativos. A única diferença é que tem um âmbito ligeiramente mais alargado e suporta pacotes de serviços personalizáveis

Além das empresas de limpeza, outros prestadores de serviços podem utilizá-lo para apresentar propostas a seus clientes potenciais com complementos flexíveis ou níveis de preços.

Ele apresenta tarefas específicas, destaca detalhes importantes e alinha seu escopo às necessidades do cliente, tudo de forma clara e visualmente atraente, maximizando a eficácia da sua proposta.

Veja por que você vai adorar:

Acompanhe o status da proposta, desde o rascunho até a aprovação, de forma integrada

Centralize os comentários e as solicitações de revisão dos clientes

Integre tabelas de preços, complementos opcionais e termos de serviço

🔑 Ideal para: Equipes de limpeza e freelancers que oferecem pacotes de serviços variados e opções de preços a clientes potenciais.

💡 Dica profissional: Evite páginas em branco. Use o ClickUp Brain para gerar um rascunho de proposta instantaneamente. Experimente digitar: “Crie uma proposta para limpeza semanal de um prédio de 5 andares com um orçamento de R$ 1.500/mês”. Você receberá um esboço estruturado com preços, cronograma e serviços prontos para personalizar.

4. Modelo de quadro branco para propostas de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de quadro branco para propostas de projetos da ClickUp para elaborar propostas de projetos envolventes com sua equipe em tempo real

Procurando um modelo para ajudar você a visualizar propostas de projetos? Obtenha o modelo de quadro branco para propostas de projetos da ClickUp. Ele segue um formato colaborativo de quadro branco, que você pode usar para coordenar com os membros da sua equipe e elaborar uma proposta precisa para seus clientes.

Ele permite que você divida o processo de proposta, desde a organização de ideias até a criação de listas de verificação para gerenciamento de tarefas, para que você e sua equipe possam executá-lo com mais eficiência.

Veja por que você vai adorar:

Divida os projetos de limpeza comercial em tarefas, cronogramas e marcos

Alinhe estimativas de orçamento, necessidades de recursos e escopo em um único documento

Vincule propostas diretamente a planos de projeto para facilitar atualizações

🔑 Ideal para: Gerentes de operações que supervisionam grandes projetos de limpeza com vários locais, prazos e dependências de tarefas.

📚 Leia também: Melhores ferramentas de software para gerenciamento de propostas

5. Modelo de proposta comercial ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie propostas comerciais simples, mas abrangentes, com o modelo de proposta comercial da ClickUp

O modelo de proposta comercial da ClickUp é essencial para todos os tipos de empresas. Com ele, você pode elaborar propostas atraentes e organizadas para seus clientes em potencial sem precisar lidar com formatações tediosas.

Este modelo de proposta de limpeza comercial permite adicionar detalhes importantes, como o escopo do trabalho, as condições de pagamento e os prazos.

Ele também inclui espaço para a missão da sua empresa, histórico da equipe e depoimentos para explicar por que ele é a escolha certa para o trabalho. Isso torna o modelo uma opção muito abrangente para todos.

Veja por que você vai adorar:

Apresente uma visão geral da sua empresa e suas credenciais de forma profissional

Acompanhe o envolvimento e os comentários dos clientes na proposta

Alinhe o conteúdo da proposta com os objetivos comerciais e os KPIs do projeto

🔑 Ideal para: Empresas de limpeza que desejam apresentar suas credenciais comerciais, serviços e propostas de valor a clientes corporativos.

6. Modelo de solicitação de proposta da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de processo de RFP da ClickUp para padronizar o processo de RFP da sua empresa

Se você é uma empresa que busca propostas de outras empresas ou fornecedores, o modelo de processo de RFP da ClickUp pode ajudá-lo nessa busca.

Ele foi cuidadosamente elaborado para detalhar o processo de solicitação de proposta, desde a identificação do escopo do projeto até a revisão das propostas, para que você possa selecionar a melhor proposta para o seu projeto.

O modelo também é altamente colaborativo, o que ajuda a simplificar a comunicação e minimizar obstáculos. O modelo oferece espaço para inserir todas as suas informações, reduzindo a burocracia e agilizando o processo de solicitação de propostas.

Veja por que você vai adorar:

Automatize lembretes para prazos de envio e revisões

Centralize as avaliações de propostas e as fichas de pontuação

Padronize a comparação de propostas para uma seleção justa

🔑 Ideal para: Equipes de compras que desejam solicitar, acompanhar e comparar propostas de vários prestadores de serviços de limpeza.

💡 Dica profissional: Destacar-se é fundamental quando se gere uma empresa de limpeza comercial. Confira os melhores modelos de atendimento ao cliente para ajudar a sua equipe a gerenciar rapidamente as dúvidas e necessidades dos clientes!

7. Modelo de proposta comercial ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie propostas comerciais elegantes usando o modelo de proposta comercial do ClickUp

Está se preparando para apresentar uma proposta a um cliente importante? Use o modelo de proposta comercial da ClickUp. Projetado para causar uma impressão duradoura, ele permite criar propostas de projeto atraentes e informativas.

Além de mencionar seus serviços, preços e termos e condições, você pode adicionar detalhes como informações sobre sua empresa, missão e depoimentos de clientes. Isso ajuda os clientes a entender seu negócio como um todo.

Este modelo é ideal para trabalhos de limpeza em grande escala em vários locais ou departamentos, onde a complexidade e a clareza visual são importantes.

Veja por que você vai adorar:

Divida grandes trabalhos de limpeza comercial por local e âmbito

Acompanhe as aprovações, revisões e comentários dos clientes sobre as propostas

Alinhe os contratos comerciais com os termos da proposta de forma integrada

🔑 Ideal para: Empresas de limpeza comercial que gerenciam propostas para vários locais com preços, horários e escopos de trabalho personalizados.

8. Modelo de narrativa de projeto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Descreva o escopo de cada projeto de forma eficiente com o modelo de narrativa de projeto do ClickUp

Capture todos os detalhes dos seus serviços de limpeza comercial com o modelo de narrativa de projeto do ClickUp.

Este documento descreve o projeto, incluindo sua abordagem, escopo, objetivos, duração e outros detalhes importantes.

Dessa forma, você pode definir objetivos, organizar recursos e alinhar suas equipes para entregar o projeto de limpeza com eficiência. A proposta de limpeza comercial também ajuda a criar uma história de marca impactante que garante clientes potenciais de forma eficaz.

Veja por que você vai adorar:

Acompanhe as atualizações e aprovações narrativas das partes interessadas

Vincule documentos de apoio, fotos e notas do cliente

Alinhe os cronogramas e os resultados esperados dos projetos com conteúdo narrativo

🔑 Ideal para: Responsáveis por projetos de limpeza que precisam definir os objetivos, o contexto e os planos de trabalho em documentos de proposta.

9. Modelo de proposta orçamentária ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de proposta orçamentária do ClickUp para criar propostas financeiramente inteligentes para seus clientes

A seguir, o modelo de proposta orçamentária do ClickUp permite criar propostas financeiramente sólidas e juridicamente vinculativas para seus clientes. Ele oferece uma visão rápida dos custos do seu projeto para que você possa avaliar e planejar seu orçamento.

O modelo de proposta de limpeza comercial também permite acompanhar o progresso do seu projeto. Isso ajuda a visualizar os riscos e a agir de acordo. O modelo é uma ferramenta sólida de branding, com espaço para adicionar o logotipo da empresa.

Veja por que você vai adorar:

Acompanhe a divisão do orçamento por serviço, mão de obra e materiais

Automatize o encaminhamento de aprovações para agilizar a aprovação de propostas orçamentárias

Gere resumos financeiros claros e detalhados para os clientes

🔑 Ideal para: Gerentes financeiros em empresas de limpeza, que preparam estimativas de custos e detalhamentos financeiros para propostas aos clientes.

💡 Dica profissional: Gosta da facilidade do Microsoft Word? Use-o para gerar faturas em minutos! Confira os melhores modelos de faturas do Microsoft Word que facilitam o seu trabalho.

10. Modelo de gerenciamento de contratos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie todos os contratos dos seus clientes em um só lugar com o modelo de gerenciamento de contratos do ClickUp

Está com dificuldades para gerenciar todos os seus contratos comerciais? O modelo de gerenciamento de contratos da ClickUp é ideal para você! Detalhado e organizado, ele ajuda você a acompanhar todos os contratos dos seus clientes no setor de limpeza, para que você possa gerenciar o trabalho deles com eficiência.

Além disso, também permite atribuir membros da equipe e definir prioridades para uma execução perfeita. O modelo oferece diferentes pastas para acompanhar os resultados pré-fechamento, a due diligence e os documentos da transação, para que você cumpra todos os requisitos legais.

Veja por que você vai adorar:

Organize contratos de limpeza ativos, expirados e pendentes

Acompanhe os marcos, renovações e obrigações dos contratos

Centralize notas de negociação e histórico de versões

🔑 Ideal para: Empresas de limpeza que lidam com vários contratos ativos, renovações e obrigações legais em diferentes projetos.

11. Modelo de solicitação de orçamento da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de solicitação de orçamento da ClickUp para reunir cotações de fornecedores com eficiência

Se você é uma empresa que busca cotações de fornecedores de serviços de limpeza, o modelo de solicitação de cotação da ClickUp pode ser útil.

Este modelo destaca os requisitos essenciais de uma proposta de licitação, tais como serviços de limpeza oferecidos, frequência e pagamento, para que seus clientes em potencial possam descrever suas ofertas. Isso simplifica todo o processo e ajuda você a escolher o melhor serviço de limpeza de escritórios.

A solicitação de cotação detalhada agiliza todo o processo de seleção de fornecedores e permite que você os avalie com mais precisão.

Veja por que você vai adorar:

Padronize as solicitações de orçamento para vários fornecedores

Acompanhe as respostas dos fornecedores, preços e prazos de entrega

Automatize lembretes de prazos e avaliações de orçamentos

🔑 Ideal para: Compradores de serviços de limpeza que solicitam orçamentos a vários fornecedores para trabalhos de limpeza em grande quantidade ou recorrentes.

💡 Dica profissional: Use fotos do antes e depois de trabalhos anteriores. Uma imagem rápida pode ser mais convincente do que um parágrafo de promessas!

12. Modelo de proposta de limpeza da Better Proposals

via Better Proposals

Se você presta serviços de limpeza ou zeladoria, o Modelo de Proposta de Limpeza da Better Proposals é uma ferramenta gratuita para criar ofertas formais persuasivas. Ele é bem estruturado e permite definir o escopo do trabalho, preços, experiência e muito mais para seus clientes em potencial.

Além disso, tem um aspecto profissional. Ao contrário da maioria dos modelos, permite às empresas adicionar uma carta de apresentação, causando uma boa primeira impressão aos novos clientes.

Veja por que você vai adorar:

Apresente os serviços com imagens e tabelas de preços

Acompanhe o envolvimento do cliente, como aberturas e visualizações, em tempo real

Automatize todos os seus lembretes e acompanhamentos de propostas de limpeza

🔑 Ideal para: Prestadores de serviços de limpeza modernos que procuram propostas interativas e visualmente apelativas

13. Proposta de serviços de limpeza da Proposify

via Proposify

Precisa de um modelo que aborde as propostas de limpeza de uma forma contemporânea? A Proposta de Serviços de Limpeza da Proposify deve interessar-lhe.

Esta proposta de limpeza comercial é um documento versátil que lhe permite apresentar de forma convincente os seus serviços de limpeza residencial, institucional ou de escritórios. Pode incluir os seus preços, fluxo de trabalho e muito mais.

A melhor parte? Você pode adicionar imagens e inserir uma assinatura para fechar o negócio!

Veja por que você vai adorar:

Acompanhe instantaneamente o status, as visualizações e as aprovações das propostas

Integre ferramentas de assinatura eletrônica para fechar negócios rapidamente

Automatize o acompanhamento de propostas não visualizadas ou pendentes

🔑 Ideal para: Equipes de vendas de empresas de limpeza que precisam de propostas personalizáveis e prontas para assinatura eletrônica.

14. Modelo de proposta de limpeza de escritórios da PandaDoc

via PandaDoc

O modelo de proposta de limpeza de escritórios da PandaDoc é ideal para empresas que prestam serviços profissionais a edifícios de escritórios ou espaços de coworking. Permite-lhe descrever a missão da sua empresa, os protocolos de limpeza, a programação e os preços.

Este modelo de proposta de limpeza comercial também permite adicionar depoimentos e avaliações de clientes para ajudar a transmitir a sua experiência no ramo da limpeza. O modelo é fácil de usar, personalizável e está disponível para download.

Veja por que você vai adorar:

Acompanhe os termos do contrato, preços e frequências de limpeza

Integre assinaturas digitais e rastreamento de documentos

Centralize os comentários e pedidos de revisão dos clientes

🔑 Ideal para: Empresas de limpeza especializadas em escritórios que precisam de propostas personalizadas.

🔍 Você sabia? Uma equipe de limpeza do Hotel Ritz, em Paris, encontrou um anel de noivado perdido no valor de US$ 800 mil dentro do saco de um aspirador de pó!

15. Modelo de proposta de limpeza doméstica da PandaDoc

via PandaDoc

O modelo de proposta de limpeza doméstica da PandaDoc concentra-se em serviços específicos para o lar, como limpeza da cozinha, do chão ou do colchão. É simples de usar e feito à medida para proprietários que procuram orçamentos fiáveis e personalizados.

Veja por que você vai adorar:

Acompanhe as datas dos serviços, os preços e o escopo por residência

Automatize lembretes de limpeza sazonais ou recorrentes

Forneça propostas claras e compatíveis com dispositivos móveis para proprietários

🔑 Ideal para: Empresas de limpeza residencial que oferecem pacotes de serviços personalizados para proprietários individuais.

📚 Leia também: Como melhorar a etiqueta do seu atendimento ao cliente

16. Modelo de proposta de serviços de limpeza da Venngage

via Venngage

Em seguida, o modelo de proposta de serviços de limpeza da Venngage permite que você redija uma proposta de limpeza para apresentar seus serviços de limpeza. É visualmente atraente e contém várias seções, como introdução, escopo e equipe, para transmitir com eficiência seu diferencial ao cliente.

Além disso, o modelo de proposta de limpeza comercial está disponível para download em vários formatos (PDF, PNG, etc.), tornando-o altamente flexível.

Veja por que você vai adorar:

Crie propostas visualmente atraentes, no estilo infográfico

Integre preços, listas de equipamentos e cronogramas de tarefas

Centralize métricas visuais de desempenho e feedback dos clientes

🔑 Ideal para: Empresas de limpeza que oferecem serviços de manutenção contínua com recursos visuais baseados em dados e detalhamento dos serviços.

17. Modelo de proposta de limpeza de janelas da Venngage

via Venngage

Se você deseja um modelo de proposta de limpeza que permita criar propostas individuais para serviços de limpeza específicos, confira o Modelo de proposta de limpeza de janelas da Venngage.

É altamente personalizável, para que você possa editar o documento e apresentar ao cliente qualquer serviço de limpeza específico de que ele precise, como limpeza de banheiros, limpeza de cozinhas e muito mais.

Isso garante que sua proposta de limpeza comercial seja concisa, tornando-a atraente para os clientes. Além disso, você também pode adicionar assinaturas digitais para torná-la legalmente válida.

Veja por que você vai adorar:

Analise imagens do antes e depois nas propostas

Acompanhe a frequência dos serviços, os preços e os locais por propriedade

Integre certificações de segurança e credenciais da equipe

🔑 Ideal para: Prestadores de serviços especializados em limpeza de janelas que criam propostas com a marca e ricas em imagens para clientes comerciais e residenciais.

💡 Dica profissional: Mantenha suas propostas curtas e objetivas. Evite sobrecarregar os clientes com informações demais. Concentre-se no essencial e no valor que você agrega ao espaço deles.

18. Modelo de proposta de serviços de limpeza para hotéis da Template.net

O modelo de proposta de serviços de limpeza para hotéis da Template.net é um recurso útil para empresas que prestam serviços de limpeza para hotéis. Fácil de usar e personalizar, este modelo de proposta gratuito está estruturado em diferentes seções.

Você pode definir seus serviços, treinamento de pessoal, qualidade e outros elementos para transmitir sua proposta única de venda de forma abrangente. Este modelo de proposta de limpeza comercial é simples, tornando-o adequado para uso profissional.

Veja por que você vai adorar:

Acompanhe as frequências de limpeza e as demandas da alta temporada

Tenha acesso à personalização de preços para serviços de limpeza

Centralize o histórico de propostas para redes de hotéis e franquias

🔑 Ideal para: Empresas de limpeza, hotéis e espaços de hospitalidade que precisam de propostas de serviços por quarto, evento e sazonais.

19. Modelo de proposta de limpeza ambiental da Template.net

O modelo de proposta de solicitação de limpeza ambiental da Template.net foi concebido para empresas que oferecem serviços de limpeza ecológicos.

Esta proposta de limpeza gratuita e fácil de personalizar ajuda você a descrever seus métodos de limpeza, medidas de segurança e políticas de impacto ambiental. Sua estrutura clara e dividida em seções é ideal para apresentar serviços responsáveis e sustentáveis aos clientes e autoridades.

Veja por que você vai adorar:

Detalhe os protocolos de manuseio de materiais perigosos nas propostas

Acompanhe os cronogramas de limpeza, as medidas de segurança e as certificações da equipe

Centralize as aprovações regulamentares e as autorizações dos clientes

🔑 Ideal para: Prestadores de serviços ambientais que oferecem serviços de limpeza de resíduos perigosos, derramamentos químicos ou pós-desastres.

🧠 Curiosidade: Em Nova Iorque, uma empresa de limpeza é especializada em limpezas pós-festas para celebridades. As suas propostas de limpeza incluem frequentemente acordos de confidencialidade — você limpa a confusão, mas o que aconteceu na festa fica na festa.

20. Modelo de proposta de lavagem de carros da Template.net

O modelo de proposta de lavagem de carros da Template.net é uma ferramenta prática para empresas de lavagem de carros que oferecem serviços de limpeza e serviços adicionais.

Este modelo editável, compatível com o Microsoft Word, permite detalhar os seus preços, pacotes de serviços e certificados de seguro. É uma escolha inteligente para empresas que pretendem apresentar propostas elegantes e prontas para os clientes com o mínimo de esforço.

Veja por que você vai adorar:

Divida os pacotes de serviços para carros, SUVs e frotas

Acompanhe preços, complementos e opções de agendamento

Automatize aprovações de propostas e confirmações de serviços

🔑 Ideal para: Proprietários de lava-rápidos que oferecem pacotes de serviços para pessoas físicas, frotas ou clientes corporativos.

💡 Dica profissional: Mantenha relações saudáveis com todos os seus clientes através dos seus serviços de limpeza doméstica e de escritórios com modelos de CRM gratuitos que o ajudam a manter-se em contacto!

Escreva um modelo de proposta de limpeza que conquista clientes em minutos com o ClickUp

No mercado atual em rápido crescimento, cada trabalho de limpeza é uma oportunidade para garantir clientes duradouros e expandir seus negócios. Mas sem uma proposta de serviços de limpeza clara e profissional, é fácil cair em erros comuns e perder para concorrentes mais bem preparados.

É por isso que usar modelos personalizáveis faz toda a diferença. Eles ajudam você a criar rapidamente propostas personalizadas e prontas para os clientes, garantindo que todos os detalhes sejam precisos e refinados.

Pronto para melhorar suas propostas? Confira os modelos gratuitos de propostas de limpeza comercial da ClickUp. Cadastre-se aqui para começar a usar a ClickUp gratuitamente!