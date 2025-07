15 modelos gratuitos de perfis de empresas para qualquer negócio

Um perfil comercial forte conta a sua história de uma forma que os números por si só não conseguem.

Os perfis de empresa são mais do que apenas ferramentas de apresentação — eles refletem os valores da sua marca, destacam a experiência da sua equipe principal e até mesmo mostram seu endereço físico para construir credibilidade.

Se criar um parecer complicado, nós ajudamos você.

Continue lendo para encontrar modelos gratuitos de perfis de empresas fáceis de personalizar para qualquer setor.

E se você estiver pronto para otimizar todo o processo, o ClickUp torna tudo ainda mais fácil: você pode organizar seu conteúdo, colaborar com sua equipe e criar perfis de empresa sofisticados em um só lugar.

Porque o ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

O que são modelos de perfil da empresa?

Os modelos de perfil da empresa são documentos pré-concebidos ou layouts digitais que ajudam as empresas a apresentar informações importantes sobre a sua marca num formato estruturado e visualmente apelativo.

Em vez de criar tudo do zero, você pode usar um modelo de perfil pronto para criar rapidamente uma visão geral profissional da sua empresa. Mostre quem você é, o que faz e para onde está indo

🤝 Lembrete importante: um perfil de empresa forte também gera confiança em clientes em potencial, destacando suas conquistas e compartilhando seus planos futuros de forma clara. Isso torna esses modelos perfeitos também para apresentações a clientes.

O que torna um modelo de perfil de empresa bom?

Criar um perfil de empresa eficaz começa com a escolha do modelo certo, que apresente sua empresa de forma clara e profissional para clientes, investidores e parceiros.

Veja o que você vai encontrar:

Uma estrutura clara para detalhes básicos: Certifique-se de que o modelo inclua seções dedicadas a informações essenciais, como nome da empresa, data de fundação e informações de contato, assim como uma Certifique-se de que o modelo inclua seções dedicadas a informações essenciais, como nome da empresa, data de fundação e informações de contato, assim como uma proposta de projeto deve ter. Exemplos de perfis de empresas integrados são um diferencial

Espaço para missão e marcos: procure áreas que destaquem a missão da sua empresa, principais conquistas, prêmios, certificações e cobertura da imprensa para construir credibilidade

Seções flexíveis de produtos/serviços: escolha um layout que permita descrever detalhadamente as ofertas da sua empresa — essencial tanto para propostas quanto para divulgação a investidores

Destaques da equipe e parceria: opte por modelos com seções para apresentar a liderança e os principais parceiros, ajudando a construir confiança e conexão

Suporte visual: use modelos que suportam gráficos, imagens e tabelas para tornar seu perfil visualmente atraente e fácil de entender

Contexto do setor: inclua espaço para explicar sua posição no mercado e o histórico do setor, ajudando os leitores a entender onde você se encontra

Conformidade e normas: Selecione modelos com espaço para descrever políticas operacionais e normas de qualidade, demonstrando profissionalismo e responsabilidade

💡 Dica profissional: Não trate o perfil da sua empresa como um currículo. Em vez de listar fatos secos, conte uma história. Mostre aos clientes em potencial por que sua empresa existe, as pessoas por trás dela (sua equipe principal) e o que você está animado para construir a seguir (seus planos). Quanto mais humano e identificável for o seu perfil, mais as pessoas vão querer trabalhar com você.

15 modelos gratuitos de perfis de empresas

Pronto para criar um perfil de empresa que se destaque sem começar do zero? Reunimos modelos gratuitos de perfis de empresas para ajudá-lo a apresentar sua empresa com clareza e confiança.

Uma dica rápida antes de começarmos? Use o ClickUp para transformar o modelo escolhido em um documento colaborativo e dinâmico.

Com o ClickUp Docs, você pode:

Personalize seu perfil em tempo real com formatação avançada, branding e mídia incorporada

Marque colegas de equipe para revisar informações ou adicionar comentários diretamente onde for necessário

Acompanhe as alterações e os comentários com comentários e histórico de versões

Conecte seu documento ao ClickUp Tasks para gerenciar aprovações de perfis, atualizações de design ou aprovações de partes interessadas

Armazene tudo em um só lugar, desde versões preliminares até recursos prontos para marketing

Como diz Jodi Salice, diretora criativa da United Way Suncoast

Não tenho palavras para descrever o quanto gosto. Entre a automação, os modelos e todos os diferentes tipos de acompanhamento e visualizações, é impossível errar com o ClickUp.

Agora, vamos mostrar alguns modelos de perfis de empresa fáceis de usar.

1. Modelo de visão geral da empresa ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Promova o alinhamento da equipe e aumente a produtividade com o modelo de visão geral da empresa ClickUp

O modelo de visão geral da empresa ClickUp ajuda as equipes a se concentrarem no que é mais importante: a missão, a visão e os principais objetivos da sua organização.

Como uma das ferramentas de pesquisa de empresas mais práticas, este modelo dinâmico cria uma fonte central de informações que mantém todos alinhados e trabalhando na mesma direção.

Veja por que você deve escolher:

Alinhamento claro de metas que vincula os objetivos da equipe às metas da empresa

Layout de edição rápida para atualizar informações importantes rapidamente

Recursos de colaboração integrados que unem equipes

Estrutura organizacional simples com seções personalizáveis

📌 Ideal para: Empresas em crescimento que desejam manter uma comunicação clara e garantir que todos os membros da equipe entendam para onde a organização está indo

💡 Dica profissional: use o ClickUp Brain para gerar instantaneamente um primeiro rascunho do perfil da sua empresa escrito por IA. Basta fornecer os detalhes principais, como sua missão, setor, público-alvo e ofertas, e deixe que ele crie uma visão geral estruturada e alinhada à sua marca, que você pode refinar com sua equipe. É uma enorme economia de tempo quando você precisa passar de uma página em branco para um rascunho polido rapidamente. Use o ClickUp Brain para gerar rapidamente o perfil da sua empresa

2. Modelo de página inicial da ClickUp Company

Obtenha o modelo gratuito Centralize a documentação da sua empresa, melhore a colaboração da equipe e gerencie projetos de maneira integrada com o modelo de página inicial da ClickUp Company

O modelo ClickUp Company Home reúne todo o seu espaço de trabalho em um hub central, onde as equipes podem gerenciar tarefas, compartilhar atualizações e acompanhar o progresso.

Este modelo de perfil ajuda você a apresentar a missão, os objetivos e os projetos em andamento da sua empresa em um painel organizado.

Você pode usar este modelo para:

Crie uma base de conhecimento da empresa com documentos, políticas e recursos importantes

Configure o acompanhamento de tarefas e fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos

Crie diretórios de equipes e canais de comunicação

Monitore metas compartilhadas e KPIs

Compartilhe atualizações e anúncios da empresa

📌 Ideal para: Equipes em expansão que buscam uma maneira mais inteligente de armazenar o conhecimento da empresa, compartilhar propostas de projetos e manter todos conectados e informados

3. Modelo de Wiki da empresa ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie o centro de conhecimento da sua empresa com o modelo Wiki da empresa da ClickUp

O modelo ClickUp Company Wiki reúne todas as informações essenciais da sua empresa em um único hub pesquisável, facilitando para as equipes encontrarem e atualizarem o conteúdo.

Esta base de conhecimento centralizada ajuda a criar uma impressão duradoura em clientes potenciais e membros da equipe, mantendo todos alinhados com a história, a missão e os valores da sua empresa.

Crie um repositório completo de propostas de produtos com seções dedicadas a políticas, procedimentos e documentação

Mantenha as equipes informadas com uma seção de boletim informativo e um painel com as últimas atualizações do wiki

Crie um manual do funcionário que inclua feriados, políticas de viagem e recursos de crescimento na carreira

Configure guias do sistema e documentação de ferramentas para ajudar os novos funcionários a se familiarizarem rapidamente

📌 Ideal para: Organizações que desejam construir uma base de conhecimento centralizada, dinâmica e de fácil manutenção, que mantenha as equipes informadas e alinhadas

Quer saber como usar o ClickUp para melhorar a gestão do conhecimento na sua organização? Assista a este vídeo rápido:

📮 ClickUp Insight: O trabalho não deveria ser um jogo de adivinhação, mas muitas vezes é. Nossa pesquisa sobre gestão do conhecimento descobriu que os funcionários frequentemente perdem tempo procurando em documentos internos (31%), bases de conhecimento da empresa (26%) ou até mesmo em notas pessoais e capturas de tela (17%) apenas para encontrar o que precisam. Com a Pesquisa Conectada do ClickUp, todos os arquivos, documentos e conversas ficam instantaneamente acessíveis a partir da sua página inicial, para que você encontre respostas em segundos, não em minutos. 💫 Resultados reais: As equipes conseguem recuperar mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — isso significa mais de 250 horas por ano por pessoa — eliminando processos desatualizados de gerenciamento de conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

4. Modelo de organograma da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie uma estrutura clara para sua empresa com o modelo de organograma da ClickUp

O modelo de organograma da ClickUp ajuda a mapear a estrutura da sua equipe em um formato claro e visual.

Este modelo oferece uma visão geral da hierarquia da sua empresa, facilitando o acompanhamento das relações hierárquicas e das responsabilidades das partes interessadas.

Veja como usar este modelo:

Crie um modelo detalhado de perfil da empresa adicionando campos personalizados para funções, departamentos e membros da equipe

Atualize as mudanças na equipe em tempo real, à medida que sua organização cresce e evolui

Adicione contexto útil com notas e anexos para cada cargo

Crie infográficos envolventes para compartilhar seu organograma entre as equipes

📌 Ideal para: gerentes de RH, líderes de equipe e diretores de operações que precisam manter uma visibilidade clara da estrutura organizacional e comunicá-la de forma eficaz em toda a empresa

📖 Leia também: Melhores modelos de propostas comerciais

5. Modelo de apresentação da empresa ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie apresentações empresariais envolventes rapidamente com o modelo de apresentação empresarial da ClickUp

O modelo de apresentação da empresa ClickUp ajuda as equipes a criar apresentações profissionais que chamam a atenção do público.

Este modelo simplifica a criação de apresentações que mostram claramente o perfil da sua empresa e até mesmo propostas de produtos aos clientes, destacando sua vantagem sobre os concorrentes

Com este modelo, você pode:

Acompanhe as atualizações do projeto diretamente nos seus slides usando barras de progresso e indicadores de status integrados

Adicione membros da equipe para colaborar em slides em tempo real, com todos vendo as últimas alterações

Crie tabelas e gráficos que transformam dados complexos em imagens claras

Personalize o layout, as cores e os elementos de design de cada slide para combinar com a sua marca

📌 Ideal para: Equipes de marketing, profissionais de vendas e líderes empresariais que precisam criar apresentações atraentes sobre a empresa para impulsionar os resultados

👀 Você sabia? Um ótimo perfil de empresa não se limita a explicar o que você faz — ele captura quem você é e de onde você vem. O nome IKEA conta uma história completa em apenas quatro letras. O nome é uma sigla: Ingvar: o primeiro nome do fundador

Kamprad: seu sobrenome

Elmtaryd: a fazenda onde ele cresceu

Agunnaryd: sua cidade natal na Suécia Esta escolha inteligente de nome reflete os valores da IKEA: simplicidade, raízes pessoais e identidade sueca.

6. Modelo de análise de caso de negócios da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie casos de negócios convincentes e tome decisões baseadas em dados com o modelo de análise de casos de negócios da ClickUp

O modelo de análise de caso de negócios da ClickUp ajuda você a construir uma base sólida para avaliar projetos potenciais e decisões de negócios.

Os principais benefícios deste modelo são:

Acompanhe as propostas em todas as etapas com status personalizados , como “Em análise” e “Aprovado”, facilitando o controle do andamento do processo

Crie uma estrutura de apresentação clara para compartilhar com investidores e a mídia

Mantenha sua análise organizada com várias visualizações, como Análise Financeira e Resumo Executivo

Concentre sua equipe nas oportunidades mais impactantes

📌 Ideal para: Analistas de negócios, gerentes de projeto e executivos que precisam avaliar e justificar novas iniciativas, investimentos ou mudanças estratégicas

7. Modelo de proposta comercial da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie propostas comerciais profissionais e atraentes e acompanhe-as desde o rascunho até a aprovação com o modelo de proposta comercial do ClickUp

O modelo de proposta comercial da ClickUp ajuda você a elaborar propostas de vendas atraentes e bem estruturadas que conquistam clientes.

Este modelo oferece um formato pronto para escrever argumentos de venda convincentes, descrever seus serviços e preços e criar uma proposta de valor forte.

Com seus recursos úteis, este modelo simplifica:

Acompanhe o status de cada proposta, desde o rascunho até a revisão do cliente, usando etiquetas personalizadas

Adicione detalhes importantes, como nomes de clientes, números de propostas e valores totais, em campos específicos

Veja propostas em vários layouts, incluindo visualização de rascunho e acompanhamento de aprovação

Mantenha todas as versões dos documentos de propostas organizadas e acessíveis em um só lugar

📌 Ideal para: Equipes de vendas, profissionais de desenvolvimento de negócios e departamentos de marketing que precisam criar propostas vencedoras de forma consistente e acompanhá-las durante todo o ciclo de vendas

8. Modelo de proposta comercial da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acelere a criação de propostas e mantenha sua equipe sincronizada com o modelo de proposta comercial do ClickUp

Quer causar uma impressão duradoura em clientes potenciais? Assim como outros modelos populares de casos de negócios, o modelo de proposta comercial da ClickUp ajuda você a criar propostas persuasivas que conquistam não apenas negócios, mas também o coração dos seus clientes ideais.

Aqui estão as suas melhores características:

Desde pequenas apresentações a clientes até respostas complexas a solicitações de propostas, este modelo adapta-se a propostas de qualquer tamanho

Você pode acompanhar o progresso por meio de status personalizados, como Bloqueado, Em andamento e Em revisão, enquanto os campos de nível de esforço ajudam a avaliar a complexidade da tarefa

Use visualizações pré-criadas para orientar sua equipe nas etapas da proposta e acesse modelos de e-mail prontos

Adicione campos personalizados para medir as taxas de conclusão de tarefas e acompanhar dependências

📌 Ideal para: Freelancers, empresas de consultoria e proprietários de pequenas empresas que desejam otimizar seu fluxo de trabalho de propostas sem comprometer a qualidade ou a consistência

9. Modelo de planejamento de propostas para agências criativas da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Atraia outras empresas transformando a visão e a missão delas em propostas persuasivas que conquistam o reconhecimento dos clientes com o modelo de planejamento de propostas da agência criativa ClickUp

O modelo de planejamento de propostas da ClickUp Creative Agency ajuda equipes criativas a elaborar propostas atraentes para os clientes por meio de um fluxo de trabalho estruturado.

Veja o que destaca este modelo:

Etiquetas de status personalizadas que mostram exatamente em que estágio cada proposta se encontra — desde o rascunho inicial até a aprovação final do cliente

Campos integrados para acompanhar o tamanho da oportunidade, links para apresentações e tipos de revisão

Opções de aprovação do cliente que deixam bem claro quando você tem luz verde

Várias opções de visualização, incluindo Lista e Calendário, para gerenciar prazos de propostas

📌 Ideal para: Agências criativas de pequeno e médio porte que gerenciam de 5 a 15 propostas simultâneas e desejam padronizar seu processo de apresentação e agilizar as aprovações dos clientes

10. Modelo de persona do usuário ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie perfis completos de clientes para informar suas decisões de negócios com o modelo de persona do usuário do ClickUp

O perfil da sua empresa não se resume ao que você quer dizer. É também o que o seu público precisa ouvir.

O modelo de persona do usuário do ClickUp fornece uma estrutura clara para mapear as necessidades, objetivos, comportamentos e pontos fracos do seu público-alvo. Isso permite que você personalize seu perfil e suas mensagens para que elas tenham impacto sobre eles. Essas informações essenciais também moldam o desenvolvimento do seu produto e suas estratégias de marketing.

Veja o que você pode fazer com este modelo:

Classifique e analise dados de pesquisas de clientes para identificar padrões e tendências importantes

Crie mapas visuais de como os usuários interagem com sua marca e seu produto em diferentes cenários

Adicione campos personalizados para acompanhar características específicas dos usuários relevantes para o seu negócio

Crie várias personas de usuários para representar diferentes segmentos de clientes

📌 Ideal para: Equipes de marketing, desenvolvedores de produtos e profissionais de vendas que desejam entender profundamente seu público-alvo e adaptar suas estratégias de acordo com ele

🧠 Curiosidade: Em mercados como a Índia, o McDonald's adaptou seu perfil e menu substituindo a carne bovina por frango através do “ Maharaja Mac ”. Um lembrete importante de que o perfil de uma empresa deve estar alinhado com a cultura local e os valores do público.

11. Modelo de documento de processos da empresa ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie um centro organizado para os processos e procedimentos da empresa com o modelo de documento de processos da empresa ClickUp

O modelo de documento de processos da empresa ClickUp ajuda sua equipe a criar um centro para todos os procedimentos operacionais, simplificando o acompanhamento e o gerenciamento de tarefas entre departamentos.

Você pode usar este modelo para:

Acompanhe o andamento do processo com rótulos de status como Rascunho, Em revisão e Finalizado

Adicione detalhes essenciais usando campos para Responsável pelo processo e Status da aprovação

Crie visualizações personalizadas, como uma biblioteca de processos, para encontrar rapidamente o que você precisa

Crie fluxos de trabalho claros para revisões e atualizações de propostas de produtos

📌Ideal para: Gerentes de operações, chefes de departamento e líderes de equipe que precisam manter padrões consistentes em toda a organização

12. Modelo de apresentação de perfil da empresa da Canva

via Canva

O modelo de apresentação de perfil da empresa da Canva dá um toque novo à apresentação do seu negócio. Este modelo em tons de marrom e bege combina um design moderno com layouts arrojados para ajudar você a contar a história da sua marca de uma forma que chama a atenção.

Principais recursos que destacam este modelo:

Edição com recurso de arrastar e soltar que ajuda você a criar slides sofisticados sem experiência em design

Ferramentas de colaboração integradas para feedback em tempo real da sua equipe

Gráficos e ícones de alta qualidade que adicionam impacto visual à sua mensagem

Seções pré-projetadas para apresentar a estrutura da sua equipe, planos futuros e métricas de sucesso

📌 Ideal para: Proprietários de empresas e equipes de marketing que desejam criar apresentações profissionais da empresa sem começar do zero

📮ClickUp Insight: 11% dos nossos entrevistados utilizam a IA principalmente para brainstorming e ideação. Mas o que acontece com essas ideias brilhantes depois? É aqui que você precisa de um quadro branco com IA, como o ClickUp Whiteboards, que ajuda a transformar instantaneamente as ideias da sessão de brainstorming em tarefas. E se você não conseguir explicar bem um conceito, basta pedir ao gerador de imagens com IA para criar um visual com base na sua solicitação. É o aplicativo completo para o trabalho, que permite idealizar, visualizar e executar mais rapidamente!

13. Modelo A4 de perfil da empresa da Canva

via Canva

O modelo A4 de perfil de empresa moderno em azul da Canva ajuda as empresas a contar sua história com estilo e profissionalismo. Este modelo de perfil de empresa clean e moderno usa um esquema de cores azul marcante e um layout bem pensado para apresentar a identidade da sua marca de forma eficaz.

Veja como usar o modelo:

Altere cores, fontes e imagens para combinar com a identidade da sua marca usando o editor de arrastar e soltar

Apresente informações importantes em seções pré-concebidas para uma visão geral da empresa, declaração de missão, serviços e detalhes de contato

Adicione suas próprias fotos e gráficos de alta qualidade, mantendo a aparência profissional do modelo

Personalize o formato A4 para se adequar a várias necessidades de impressão e digitais

📌 Ideal para: Startups e pequenas empresas que desejam criar materiais profissionais e sofisticados para impressionar clientes e stakeholders sem gastar horas com design

14. Modelo de apresentação do perfil da empresa de serviços de consultoria da Template.net

O modelo de perfil de empresa de serviços de consultoria ajuda as empresas de consultoria a criar apresentações credíveis e prontas para os clientes, que mostram sua experiência e histórias de sucesso.

Este modelo reúne todos os elementos essenciais de uma proposta de consultoria para causar uma boa impressão:

Seções pré-formatadas para descrições de serviços, estudos de caso e credenciais da equipe

Gráficos de alta qualidade que se adaptam às cores e ao estilo da sua marca

Ferramentas de edição em tempo real que permitem que vários membros da equipe trabalhem no documento ao mesmo tempo

Opções de exportação nos formatos PDF, PNG e JPG para impressão e compartilhamento digital

📌 Ideal para: Empresas de consultoria que desejam criar perfis sofisticados e prontos para os clientes, apresentando sua experiência, estudos de caso e pontos fortes da equipe, tudo isso enquanto colaboram em tempo real e entregam em vários formatos

15. Modelo de perfil de empresa comercial da Template.net

O modelo de perfil de empresa da Template.net se destaca pelo design limpo e profissional, que coloca a história da sua marca em destaque.

Este modelo fornece uma estrutura pronta a usar para destacar os principais pontos fortes e conquistas da sua empresa de uma forma visualmente apelativa.

Você pode editar e personalizar rapidamente este modelo para:

Apresente sua missão e visão com uma formatação impactante

Apresente seus produtos e serviços usando layouts profissionais

Adicione biografias e fotos da equipe para aumentar a credibilidade

Inclua depoimentos de clientes e estudos de caso

Insira marcos da empresa e métricas de crescimento

Personalize cores e fontes para combinar com a sua marca

📌 Ideal para: Empresas de qualquer tamanho que desejam apresentar sua marca, valores, serviços e conquistas em um formato profissional e pronto para personalizar, que economiza tempo e aumenta a credibilidade

Moldem a história da sua empresa com o ClickUp

Toda empresa tem uma história: como começou, o que representa e para onde está indo. Mas contar essa história de forma clara e confiante? É aí que muitas equipes ficam presas.

Talvez você esteja olhando para um documento em branco, tentando organizar notas espalhadas ou tentando fazer com que modelos desatualizados pareçam seus. Mas e se criar um perfil da empresa não fosse uma tarefa árdua?

Um perfil da empresa não é apenas papelada — é a sua primeira impressão, a sua marca em um instantâneo, o seu porquê. E com o modelo certo, você já está na metade do caminho.

O ClickUp reúne tudo o que você precisa — documentos, flexibilidade de design, ferramentas de colaboração e suporte de redação com IA — para que você possa parar de se estressar e começar a mostrar o que torna sua empresa inesquecível.

