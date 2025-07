os 10 melhores softwares de gerenciamento de custos de projetos para controle de orçamento em 2025

O seu orçamento parece uma torneira com vazamento? Está constantemente pingando e você nunca sabe ao certo para onde a água está indo. Essa é uma dificuldade comum. Os custos dos projetos podem sair do controle se você não os monitorar de perto.

Felizmente, algumas soluções de software foram projetadas para ajudar você a tapar esses buracos — acompanhe orçamentos, preveja despesas e tome decisões baseadas em dados antes que pequenos problemas se transformem em grandes dores de cabeça financeiras.

Mas, com tantas opções, como escolher a certa? Algumas são feitas para quem gosta de analisar números minuciosamente, enquanto outras atendem a equipes que querem uma maneira simples de manter o orçamento.

Esta publicação do blog levará em consideração diferentes preferências e explorará ferramentas eficazes de gerenciamento de custos de projetos para manter os custos sob controle, da maneira que for melhor para você.

Os melhores softwares de gerenciamento de custos de projetos para controle de orçamento em resumo

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços* ClickUp Gerenciamento completo de custos de projetos e trabalho com inteligência artificial para startups, pequenas e médias empresas e equipes grandes Acompanhamento de custos, modelos para gerenciamento de custos, acompanhamento de tempo, painéis e integrações com o QuickBooks Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas Scoro Gerenciamento financeiro e comercial completo para equipes de serviços profissionais de todos os tamanhos Relatórios em tempo real, painéis personalizáveis e integração com software de contabilidade Planos a partir de R$ 23,90/usuário por mês Produtivo Rentabilidade da agência e acompanhamento de custos para agências de pequeno e médio porte Relatórios financeiros, acompanhamento de horas faturáveis/não faturáveis, gestão de recursos Gratuito; planos pagos a partir de US$ 11/usuário por mês Microsoft Project Orçamento e programação de projetos de nível empresarial Estimativa de custos, programação com inteligência artificial e integração com o Microsoft 365 Gratuito; planos pagos a partir de US$ 10/usuário por mês Procore Gerenciamento de custos de construção para empreiteiras e subempreiteiras de médio e grande porte Acompanhamento de custos em tempo real, informações detalhadas sobre custos e gerenciamento de mudanças Preços personalizados Sage Controle financeiro e de custos integrado para equipes de contabilidade em empresas de médio e grande porte Faturamento automatizado, acompanhamento de transações em tempo real e conformidade fiscal Preços personalizados Anaplan Planejamento financeiro e previsões escaláveis para equipes empresariais globais Modelagem de dados em tempo real, análise de cenários, integração ERP/CRM Preços personalizados Teamwork.com Orçamento e controle de tempo centrados no cliente para equipes de atendimento ao cliente de pequeno e médio porte Acompanhamento de tarefas, comunicação centralizada e integrações com o Slack e o Google Drive Gratuito; planos pagos a partir de US$ 13,99/usuário por mês Jedox Modelagem e planejamento financeiro avançados para equipes financeiras em empresas de médio porte e grandes corporações Automatização do orçamento, análise de dados em tempo real, integração com Excel/ERP Preços personalizados Workday Adaptive Planning Previsão financeira em tempo real e visibilidade do orçamento para equipes financeiras e de RH de empresas Planejamento financeiro automatizado, análise de cenários, integração ERP/CRM Preços personalizados

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de custos de projetos?

Escolher o software certo para gerenciamento de custos de projetos pode ser difícil. Ele precisa ser simples o suficiente para ser compreendido e operado, sem retardar seu fluxo de trabalho... e avançado o suficiente para planejar, controlar e otimizar custos além da simples análise de números. Então, o que torna um software adequado?

Procure um software que ofereça:

Acompanhamento e previsão do orçamento : preveja e evite gastos excessivos antes que eles ocorram. Análises precisas de IA são um diferencial!

Monitoramento de custos em tempo real : fique por dentro das despesas à medida que elas ocorrem, para que nada o pegue de surpresa no final do mês ou do trimestre

Integrações : sincronize com ferramentas de contabilidade, aplicativos de controle de tempo e plataformas de gerenciamento de projetos para não precisar contabilizar manualmente cada despesa ou, pior ainda, ficar atrás de documentos em papel

Relatórios personalizáveis : obtenha insights claros e fáceis de entender que ajudam você a tomar decisões financeiras mais inteligentes (pontos extras para relatórios automatizados!)

Escalabilidade : escolha um software que possa crescer junto com sua empresa para que você não precise trocá-lo tão cedo

Trilhas de auditoria e conformidade : mantenha registros detalhados e forneça os dados necessários para auditorias de conformidade

Fácil integração com contabilidade : conecte-se a ferramentas como Xero, QuickBooks e Sage para garantir um acompanhamento preciso dos custos

Previsão de lucros : preveja lucros futuros com base nas despesas atuais para proteger as margens durante os projetos

Facilidade de implementação: Comece a usar rapidamente, sem uma curva de aprendizado íngreme

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de custos de projetos

Com base na lista de verificação acima e complementada por uma pesquisa minuciosa, nossa lista de ferramentas abaixo garante que o orçamento e a gestão de despesas do seu projeto funcionem conforme o esperado — sem despesas descontroladas!

1. ClickUp (O melhor software completo para gerenciamento de custos e trabalho em projetos)

Impulsione seus projetos com o ClickUp Monitore suas alocações orçamentárias, acompanhe os gastos reais e analise a rentabilidade com a plataforma de gerenciamento de projetos ClickUp

O controle de custos de projetos pode parecer como segurar um punhado de balões em uma tempestade — quando você pensa que conseguiu, algo se afasta.

O ClickUp entra em cena para reforçar o controle. Como o aplicativo completo para o trabalho, ele oferece as ferramentas necessárias para acompanhar, gerenciar e otimizar facilmente o orçamento do seu projeto.

O pacote de gerenciamento de projetos da ClickUp é uma plataforma poderosa que integra todo o seu trabalho — tarefas, cronogramas e orçamentos — em um único espaço de trabalho colaborativo e apoiado por IA.

Desde definir metas de projetos até acompanhar marcos e gerenciar recursos, o ClickUp ajuda as equipes a trabalhar mais rápido, manter o alinhamento e entregar melhores resultados. Ele ajuda você a controlar cada centavo ao longo do ciclo de vida do projeto. Vamos ver como.

Campos personalizados do ClickUp

Crie campos personalizados para dinheiro no ClickUp para registrar e classificar custos estimados e reais

Os campos personalizados do ClickUp são a espinha dorsal do acompanhamento flexível de custos. Você pode criar campos dedicados para o orçamento estimado e os gastos reais, além de acompanhar os custos de mão de obra, despesas com materiais e até mesmo as taxas de faturamento dos clientes, tudo isso na sua visualização de tarefas.

Quer acompanhar o custo por tarefa ou por responsável? Basta adicionar um campo numérico ou monetário.

Melhor ainda, você pode agrupar, classificar e filtrar tarefas com base nesses campos de custo para identificar padrões, detectar excedentes antecipadamente e priorizar itens de alto custo. E quando você quiser ampliar a visão, esses campos são integrados aos painéis do ClickUp, para que você sempre tenha uma visão em tempo real da saúde do orçamento em todos os projetos, fases ou departamentos.

💡 Dica profissional: Precisa calcular margens de lucro ou variações orçamentárias? Combine seus campos de moeda com campos de fórmula para calcular números automaticamente.

Painéis ClickUp

Acompanhe e destaque as principais métricas de custos e receitas com os painéis do ClickUp

Tenha uma visão em tempo real dos orçamentos, despesas e previsões financeiras. Chega de vasculhar planilhas ou alternar entre aplicativos. Os painéis do ClickUp são o seu centro de comando.

Adicione cartões personalizados para acompanhar:

Gastos reais vs. previsões

Controle a taxa de consumo do orçamento através de gráficos de barras e linhas personalizáveis

Padrões de despesas usando mapas de calor

Discriminação detalhada dos custos

Organize, classifique e acompanhe os detalhes das despesas com a visualização em tabela do ClickUp

Acompanhe os custos, compare orçamentos com valores reais e identifique rapidamente onde você está gastando demais. A Visualização em Tabela do ClickUp é como uma planilha, mas mais inteligente e muito mais fácil de gerenciar.

Organize as despesas por:

Tipo de custo (fixo ou variável)

Custos unitários e quantidades

Status de aprovação para controle de despesas

Você pode classificar e filtrar essas visualizações para identificar tendências de gastos ou sinalizar compras não autorizadas.

Gere relatórios automatizados para ver tendências, identificar riscos e ajustar orçamentos antes que pequenos problemas se tornem grandes. As ferramentas de relatórios e o assistente de IA do ClickUp, também conhecido como ClickUp Brain, transformam dados brutos em insights claros:

Índice de desempenho de custos para medir a eficiência do orçamento

Análise do valor ganho para acompanhar o valor por dólar gasto

Resumos de custos indiretos e variáveis

O ClickUp Brain extrai dados em tempo real dos seus campos personalizados, registros de tempo e status de tarefas para gerar relatórios instantâneos, resumos e até mesmo análises visuais. Ele também pode gerar automaticamente resumos executivos para as partes interessadas ou ajudá-lo a se preparar para revisões orçamentárias, identificando exceções de alto custo ou tarefas atrasadas com impacto financeiro.

Economize horas de análise de dados e obtenha sugestões inteligentes e instantâneas para otimização de custos através do ClickUp Brain

Controle o tempo

Acompanhe o tempo, defina estimativas, adicione notas e gere planilhas de horas com o ClickUp Time Tracking

Monitore horas faturáveis, custos de projetos e eficiência da equipe com o ClickUp Time Tracking.

O rastreador de tempo integrado ajuda a controlar as despesas com mão de obra ao:

Alerte os gerentes quando as tarefas excederem as estimativas de horas

Exportação de horas faturáveis para sistemas de faturamento

Identificação de trabalho não faturável

Modelos criados especificamente para esse fim

Quer você esteja gerenciando trabalhos de clientes ou iniciativas internas, os modelos de orçamento e custos do ClickUp ajudam você a se manter organizado e responsável.

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe e visualize o desempenho dos custos com o modelo de gerenciamento de custos de projetos do ClickUp

Por exemplo, o modelo de gerenciamento de custos de projetos da ClickUp oferece

Fluxos de trabalho de aprovação personalizados para despesas

Programação da revisão do orçamento

Formulários padronizados para inserção de estimativas

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe e analise os custos de forma eficaz com o modelo de análise de custos de projetos da ClickUp

Enquanto isso, o modelo de análise de custos de projetos da ClickUp ajuda a acompanhar:

Custos fixos, como aluguel e salários

Custos variáveis, como materiais

Distribuição de custos por meio de gráficos circulares

Comparações de preços de fornecedores

Melhores recursos do ClickUp

Acompanhe os custos, compare os orçamentos com os valores reais e identifique rapidamente onde você está gastando demais com a Visualização em Tabela do ClickUp

Monitore horas faturáveis, custos de projetos e eficiência da equipe, garantindo que cada centavo seja contabilizado com o recurso ClickUp Time Tracking

Gere relatórios automatizados para ver tendências, identificar riscos e ajustar orçamentos antes que pequenos problemas se tornem grandes com os painéis do ClickUp

Integre facilmente com ferramentas de contabilidade como QuickBooks, Xero e muito mais para um acompanhamento financeiro sem esforço

Limitações do ClickUp

Pode haver uma curva de aprendizado para usuários iniciantes devido aos recursos extensos

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação da TrustRadius sobre o ClickUp compartilha:

A gestão de projetos ou tarefas, o acompanhamento de metas em toda a organização e a comunicação com outros departamentos ou equipes melhoraram significativamente em termos de economia de tempo e custos, graças à transparência dos projetos. Podemos oferecer suporte aos gargalos ou realizar tarefas com antecedência, pois há visibilidade do que vem a seguir.

A gestão de projetos ou tarefas, o acompanhamento de metas em toda a organização e a comunicação com outros departamentos ou equipes melhoraram significativamente em termos de economia de tempo e custos, graças à transparência dos projetos. Podemos oferecer suporte aos gargalos ou realizar tarefas com antecedência, pois há visibilidade do que vem a seguir.

2. Scoro (Ideal para gestão financeira e empresarial completa)

via Scoro

O Scoro é uma plataforma completa para gerenciar projetos, orçamentos e finanças empresariais. Ele permite criar fluxos de trabalho, relatórios e painéis personalizados, adaptados às necessidades específicas da sua empresa.

Desde cotações e orçamentos até controle de tempo e faturamento, o Scoro vincula todas as atividades aos seus resultados financeiros. Você pode definir metas de custos e receitas por projeto, automatizar o faturamento recorrente e usar painéis pré-construídos ou personalizados em tempo real para acompanhar a lucratividade rapidamente.

Melhores recursos do Scoro

Acesse relatórios em tempo real para analisar a rentabilidade, o fluxo de caixa e o desempenho financeiro dos projetos

Visualize os principais dados financeiros e do projeto com painéis personalizáveis

Integre facilmente com softwares de contabilidade como QuickBooks e Xero

Limitações do Scoro

Oferece integrações limitadas com terceiros

Preços do Scoro

Núcleo: US$ 23,90/usuário por mês

Crescimento: US$ 38,90/usuário por mês

Desempenho: US$ 59,90/usuário por mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Scoro

G2: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Scoro?

Uma avaliação da TrustRadius diz:

Preferimos o Scoro, pois é mais rápido e fácil de usar e aprender. Além disso, a estrutura de preços faz muito sentido para uma empresa menor.

Preferimos o Scoro, pois é mais rápido e fácil de usar e aprender. Além disso, a estrutura de preços faz muito sentido para uma empresa menor.

3. Productive (Ideal para rentabilidade de agências e controle de custos)

via Productive

Sua equipe lida com vários projetos, clientes e orçamentos simultaneamente, tornando o acompanhamento da lucratividade um desafio? O Productive foi desenvolvido especificamente para empresas de serviços, oferecendo uma maneira fácil de gerenciar as finanças dos projetos e a alocação de recursos.

Com insights baseados em dados e automação, as agências podem eliminar suposições e se concentrar no crescimento sem perder o controle financeiro.

Melhores recursos produtivos

Gere relatórios financeiros detalhados para analisar receitas, custos e margens sem esforço

Acompanhe as horas faturáveis e não faturáveis para garantir um faturamento preciso e lucratividade

Planeje a disponibilidade e a capacidade da equipe com o gerenciamento de recursos para evitar sobrecarregar o pessoal ou subutilizar talentos

Limitações produtivas

Plataforma desafiadora com uma curva de aprendizado

Limitação da flexibilidade na gestão de usuários

Preços produtivos

Gratuito

Essencial: US$ 11/usuário por mês

Profissional: US$ 28/usuário por mês

Ultimate: US$ 39/usuário por mês

Avaliações e comentários produtivos

G2: 4,7/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Productive?

Um usuário do G2 diz:

A capacidade de definir orçamentos recorrentes para pagamentos mensais foi o fator decisivo para nós, algo em que confiamos muito como agência. A ferramenta é fácil de usar e integra-se com uma grande variedade de outras ferramentas, incluindo o Xero.

A capacidade de definir orçamentos recorrentes para contratos mensais foi o fator decisivo para nós, algo em que confiamos muito como agência. A ferramenta é fácil de usar e integra-se com uma grande variedade de outras ferramentas, incluindo o Xero.

💡 Dica profissional: Não basta definir um orçamento e esquecê-lo! Faça verificações semanais ou quinzenais do orçamento para manter o controle e fazer ajustes conforme necessário. O monitoramento consistente ajuda a evitar surpresas dispendiosas.

4. Microsoft Project (ideal para orçamentos de projetos de nível empresarial)

via Microsoft Project

O Microsoft Project é a solução ideal para gerenciar orçamentos de projetos complexos e de grande escala. Criado para empresas, ele oferece ferramentas avançadas de orçamento, gerenciamento de recursos e previsão para manter os projetos dentro do orçamento.

Este software de gerenciamento de projetos oferece um layout estruturado, porém intuitivo, permitindo que os gerentes de projeto acompanhem os custos de maneira eficaz, mesmo sem experiência em finanças.

Principais recursos do Microsoft Project

Crie orçamentos detalhados para projetos com ferramentas integradas de estimativa e previsão de custos

Gerencie recursos de forma eficaz com agendamento baseado em IA

Gere relatórios financeiros detalhados para analisar o desempenho dos custos e as variações

Integre com o Microsoft 365 para otimizar a colaboração e o compartilhamento de dados

Limitações do Microsoft Project

A ferramenta carece de colaboração em tempo real

Não disponível para macOS

Preços do Microsoft Project

Gratuito

Plano Planner: US$ 10/usuário por mês

Planner e Project Plan 3: US$ 30/usuário por mês

Planner e Project Plan 5: US$ 55/usuário por mês

Avaliações e comentários sobre o Microsoft Project

G2: 4/5 (mais de 1500 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 2000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Project?

Uma avaliação da Capterra diz:

No geral, usar o Microsoft Project tem sido uma maneira fácil e eficiente de gerenciar os projetos que supervisiono. É muito fácil começar e, como todos precisam usar o Microsoft, é fácil se conectar com os membros da equipe.

No geral, usar o Microsoft Project tem sido uma maneira fácil e eficiente de gerenciar os projetos que supervisiono. É muito fácil começar e, como todos precisam usar o Microsoft, é fácil conectar-se com os membros da equipe.

5. Procore (Ideal para gerenciamento de custos de construção)

via Procore

Você já sentiu que os orçamentos de construção têm vontade própria? Os materiais disparam da noite para o dia. Os subcontratados prolongam os prazos. As ordens de alteração se acumulam. E, de repente, aquele orçamento sólido que você aprovou? Está enterrado sob custos imprevistos, atrasos e suposições.

O Procore é um poderoso software de gerenciamento de custos de construção desenvolvido para manter os projetos em dia, os orçamentos sob controle e as equipes integradas em tais situações.

Com a coleta de dados de custos em tempo real, os gerentes de projeto podem detectar rapidamente excedentes antes que eles saiam do controle. Projetado especificamente para projetos de construção, o Procore também lida com conformidade e acompanhamento de orçamento.

Melhores recursos do Procore

Registre, analise e aprove alterações no orçamento sem esforço

Obtenha informações detalhadas sobre custos para tomar melhores decisões e manter a rentabilidade

Conecta suas estimativas de custos, ordens de alteração, solicitações de informações e compromissos de subcontratados diretamente ao orçamento

Preveja os custos finais do projeto com base nos gastos reais e nos custos comprometidos

Limitações do Procore

Tem uma curva de aprendizado íngreme devido aos seus recursos extensos

Os recursos de geração de relatórios não são fáceis de usar

Preços do Procore

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Procore

G2: 4,6/5 (mais de 3.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 2.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Procore?

Uma avaliação da G2 diz:

O software oferece excelente visibilidade das finanças do projeto, ajudando-nos a detectar problemas antecipadamente e a manter o controle sobre ordens de alteração e previsões orçamentárias. As integrações com outras ferramentas, incluindo plataformas de contabilidade como QuickBooks e Sage, reduzem a dupla entrada de dados e inconsistências.

O software oferece excelente visibilidade das finanças do projeto, ajudando-nos a detectar problemas antecipadamente e a manter o controle sobre alterações de pedidos e previsões orçamentárias. As integrações com outras ferramentas, incluindo plataformas de contabilidade como QuickBooks e Sage, reduzem a dupla entrada de dados e inconsistências.

6. Sage (Ideal para integração financeira e contábil)

via Sage

Ao contrário de ferramentas que tratam o orçamento como um recurso superficial, o Sage oferece um acompanhamento detalhado dos custos por tarefa, fase, código de custo e fornecedor, tudo diretamente vinculado ao seu livro razão. Você pode gerenciar estimativas, compromissos, subcontratos, ordens de alteração e custos reais em um só lugar, mantendo a contabilidade e as operações em sincronia.

Suas ferramentas robustas de previsão e relatórios de trabalho em andamento ajudam você a monitorar a rentabilidade do projeto em tempo real, identificar problemas de fluxo de caixa com antecedência e garantir a conformidade com as normas financeiras.

Principais funcionalidades do Sage

Automatize o faturamento e os pagamentos para reduzir o trabalho manual

Sincronize facilmente com bancos e instituições financeiras para acompanhar transações em tempo real

Gerencie as finanças do projeto com eficiência, com conformidade tributária e cálculos automatizados

Integre com ferramentas de gerenciamento de projetos e ERP para obter uma solução empresarial completa

Limitações do Sage

Complexo para usuários sem experiência em contabilidade

É necessário tempo e experiência para configurar corretamente

Preços da Sage

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Sage

G2: 4,3/5 (mais de 3.500 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sage?

Uma avaliação da G2 diz:

O Sage Intacct oferece uma ampla gama de recursos, mas eu uso o Custom Report Builder quase diariamente. É uma ferramenta incrivelmente poderosa que facilita a implementação de novas formas de analisar as finanças.

O Sage Intacct oferece uma ampla gama de recursos, mas eu uso o Custom Report Builder quase diariamente. É uma ferramenta incrivelmente poderosa que facilita a implementação de novas formas de analisar as finanças.

🧠 Curiosidade: O Triângulo do Gerenciamento de Projetos, frequentemente chamado de “Triângulo de Ferro”, ilustra que você pode ter um projeto bom, rápido ou barato, mas não os três ao mesmo tempo.

7. Anaplan (Ideal para planejamento financeiro e previsões escaláveis)

via Anaplan

O Anaplan vai além do orçamento — é uma plataforma para o planejamento conectado de projetos em toda a sua empresa. Com o Anaplan, você pode criar modelos financeiros complexos, executar cenários hipotéticos e entender como as mudanças em uma área afetam todo o seu projeto ou organização.

É como ter uma bola de cristal para as finanças do seu projeto, ajudando você a identificar possíveis problemas antes que eles aconteçam.

Principais recursos do Anaplan

Conecte equipes e dados para garantir que todos trabalhem com as mesmas informações atualizadas

Modele projetos complexos com dados em tempo real para melhorar a tomada de decisões estratégicas

Expanda sem esforço para lidar com as crescentes necessidades dos negócios sem diminuir o desempenho

Integre facilmente com ERP, CRM e outros sistemas empresariais para um fluxo de trabalho unificado

Limitações do Anaplan

Os usuários relatam problemas ao carregar grandes conjuntos de dados

Não tem a capacidade de detalhar ou expandir itens principais

Preços do Anaplan

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Anaplan

G2: 4,6/5 (mais de 350 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Anaplan?

Veja a opinião de um avaliador do G2:

O Anaplan permite que as equipes financeiras tenham uma única fonte de verdade para o orçamento. Por ser uma plataforma em nuvem, centenas de usuários podem trabalhar em um único plano orçamentário ao mesmo tempo.

O Anaplan permite que as equipes financeiras tenham uma única fonte de verdade para o orçamento. Por ser uma plataforma em nuvem, centenas de usuários podem trabalhar em um único plano orçamentário ao mesmo tempo.

🧠 Curiosidade: A regra dos noventa-noventa observa, de forma bem-humorada, que os primeiros 90% do desenvolvimento do código de um projeto consomem 90% do tempo alocado, enquanto os 10% restantes do código também exigem 90% do tempo, levando a um total de 180% do cronograma planejado.

8. Teamwork.com (Ideal para orçamentos de projetos focados no cliente)

O Teamwork.com se destaca como uma solução de gerenciamento de custos de projetos com foco preciso nas equipes de atendimento ao cliente e no trabalho faturável, tornando-o a melhor escolha para agências, consultores e serviços profissionais.

Seus principais diferenciais? Controle de tempo e orçamento integrados, projetados para maximizar a lucratividade. Com o Teamwork, você pode definir taxas faturáveis e não faturáveis, criar orçamentos de projetos por tempo ou valor monetário e acompanhar as horas registradas em tempo real em relação a esses orçamentos.

À medida que os membros da equipe registram o tempo, você obtém visibilidade instantânea sobre excedentes, orçamentos restantes e possíveis alterações no escopo.

Melhores recursos do Teamwork.com

Atribua e acompanhe tarefas com prazos e prioridades claros

Colabore sem esforço, mantendo arquivos, mensagens e atualizações em um só lugar

Transforme registros de tempo em faturas com apenas alguns cliques

Obtenha insights sobre os projetos e clientes mais lucrativos para que você possa crescer de forma sustentável

Integre com suas ferramentas favoritas, como Slack, HubSpot e Google Drive

Limitações do Teamwork.com

Recursos avançados exigem planos de nível superior

Preços do Teamwork.com

Gratuito

Entrega: US$ 13,99/usuário por mês

Grow: US$ 25,99/usuário por mês

Promoção: Preços personalizados

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre Teamwork.com

G2: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Teamwork.com?

Uma análise da Capterra destaca algumas das vantagens da ferramenta:

Sistema abrangente de controle de tempo com categorias de tarefas de design integradas e cálculo automático de horas faturáveis. Recursos avançados de gerenciamento de portfólio que permitem a alocação simultânea de recursos e o gerenciamento de prioridades.

Sistema abrangente de controle de tempo com categorias de tarefas de design integradas e cálculo automático de horas faturáveis. Recursos avançados de gerenciamento de portfólio que permitem a alocação simultânea de recursos e o gerenciamento de prioridades.

9. Jedox (Ideal para modelagem e planejamento financeiro avançado)

via Jedox

Pense no Jedox como uma ponte entre seus dados brutos e insights acionáveis. Ele consolida informações de várias fontes, permitindo que você crie modelos financeiros detalhados e execute simulações sofisticadas. É ideal para organizações que tomam decisões financeiras e estratégicas com base em dados confiáveis.

Principais recursos do Jedox

Automatize o orçamento e as previsões para economizar tempo e reduzir erros

Analise dados em tempo real para melhorar a tomada de decisões

Expanda sem esforço para atender às necessidades de empresas em crescimento

Integre facilmente com o Excel, ERP e ferramentas de BI

Limitações do Jedox

O manuseio de bancos de dados extensos pode resultar em aumento do uso de memória e possíveis problemas de desempenho

Preços do Jedox

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Jedox

G2: 4,4/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jedox?

De acordo com uma avaliação da G2:

O que mais apreciei foi a facilidade de começar. A interface intuitiva e os recursos úteis tornaram o processo de integração tranquilo, mesmo para quem não tem grande experiência técnica. Além disso, a integração com ferramentas como o Excel e serviços baseados na nuvem garante que a transição para o Jedox seja perfeita e eficiente.

O que mais apreciei foi a facilidade de começar. A interface intuitiva e os recursos úteis tornaram o processo de integração tranquilo, mesmo para quem não tem grande experiência técnica. Além disso, a integração com ferramentas como o Excel e serviços baseados na nuvem garante que a transição para o Jedox seja perfeita e eficiente.

10. Workday Adaptive Planning (Ideal para previsões financeiras em tempo real)

via Workday Adaptive Planning

O Workday Adaptive Planning é uma ferramenta de orçamento, previsão e relatórios baseada na nuvem. Oferece informações financeiras em tempo real para ajudar as equipes a monitorar a rentabilidade dos projetos e manter os orçamentos dentro do planejado.

Este software de acompanhamento de custos de projetos permite-lhe criar modelos dinâmicos que aumentam a agilidade e promovem a colaboração. Quer trabalhe na área financeira, comercial ou de recursos humanos, este software simplifica o planeamento, tornando-o mais rápido, inteligente e adaptável às mudanças.

Principais recursos do Workday Adaptive Planning

Automatize o planejamento financeiro para reduzir erros manuais

Analise cenários instantaneamente para tomar decisões comerciais baseadas em dados

Integre com sistemas ERP e CRM para conectar todos os dados da sua empresa em um só lugar

Limitações do Workday Adaptive Planning

Os novos usuários podem enfrentar uma curva de aprendizado

Preços do Workday Adaptive Planning

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Workday Adaptive Planning

G2: 4,3/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Workday Adaptive Planning?

Uma avaliação da TrustRadius diz:

Utilizamos o Workday Adaptive Planning para o nosso processo orçamentário anual e alguns relatórios. O Workday Adaptive Planning permite que nossos usuários façam alterações no orçamento e vejam o resultado líquido das alterações imediatamente. Isso nos ajuda a atingir nossa meta orçamentária mais rapidamente. Planejamos utilizar os painéis ativos do Adaptive para obter ainda mais dados em tempo real e saber como eles afetam a organização como um todo.

Utilizamos o Workday Adaptive Planning para o nosso processo orçamentário anual e alguns relatórios. O Workday Adaptive Planning permite que nossos usuários façam alterações no orçamento e vejam imediatamente o resultado líquido das alterações. Isso nos ajuda a atingir nosso orçamento-alvo mais rapidamente. Pretendemos utilizar os painéis ativos do Adaptive para obter ainda mais dados em tempo real e saber como eles afetam a organização como um todo.

