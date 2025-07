10 alternativas ao Circleback AI para equipes e reuniões em 2025

Se você tem passado mais tempo em chamadas pelo Zoom do que em pausas para o almoço ultimamente, é provável que já tenha experimentado o Circleback AI — o colega de trabalho silencioso que toma notas nas reuniões, escreve resumos e acompanha as tarefas a serem realizadas.

É uma ferramenta útil, mas pode ficar cara rapidamente. Se suas reuniões são rápidas ou caóticas, as notas podem não ser precisas. Além disso, ela não oferece os recursos avançados de personalização e colaboração em equipe de que muitas equipes de GTM precisam.

Se você já superou a configuração básica, reunimos as melhores alternativas ao Circleback AI — ferramentas de anotações de reuniões com IA que realmente entendem como as equipes modernas se reúnem, compartilham e executam.

De transcrições mais inteligentes a integrações perfeitas, essas ferramentas trazem clareza e controle de volta à sua agenda, sem que você precise se preocupar em lembrar tudo o que foi discutido nas reuniões.

O que você deve procurar em uma alternativa ao Circleback AI

De acordo com a Forbes, aproximadamente 55 milhões de reuniões ocorrem diariamente, metade das quais são uma perda de tempo.

Uma ferramenta de transcrição pode ajudar você a economizar tempo e implementar insights das reuniões com notas e sugestões precisas, para que você possa realmente ser produtivo após a reunião.

Se o Circleback AI não está atendendo às suas necessidades, confira as seguintes qualidades para ajudá-lo a decidir por uma alternativa:

Captura precisa de reuniões : capture transcrições em tempo real com identificação dos interlocutores, mesmo em conversas confusas ou rápidas. Procure recursos como redução de ruído, registro de data e hora e suporte para diferentes sotaques para manter as notas claras

Assistência inteligente com IA : extraia itens de ação, analise sentimentos e automatize acompanhamentos de reuniões anteriores. Pontos extras se o : extraia itens de ação, analise sentimentos e automatize acompanhamentos de reuniões anteriores. Pontos extras se o software de conversão de voz em texto melhorar ao aprender os padrões da sua equipe ao longo do tempo

Integração multiplataforma : sincronize com Zoom, Google Meet, Slack, Notion e CRMs para otimizar os fluxos de trabalho. O melhor aplicativo para anotações deve enviar automaticamente as anotações para sua pilha de tecnologia existente

Opções de resumo personalizadas : ajuste o tom, a duração e o formato dos resumos — seja com pontos-chave ou narrativas completas — para que todos possam acessar as transcrições das reuniões da maneira que for mais conveniente para eles

Modelos: use use modelos de notas de reunião para chamadas de vendas, reuniões rápidas, retrospetivas e muito mais. Os modelos reduzem o trabalho manual e mantêm a produtividade da sua equipe consistente

Recursos que facilitam a colaboração : colabore em notas de reuniões com painéis compartilhados, marcação de equipes e resumos editáveis para manter todos alinhados e responsáveis

Segurança de nível empresarial : proteja seus dados com criptografia de ponta a ponta, armazenamento seguro na nuvem, acesso baseado em funções e conformidade com normas como SOC 2, GDPR ou HIPAA

Exportações com conteúdo pronto: exporte notas de reuniões refinadas em vários formatos, incluindo PDF, markdown ou diretamente para o seu gerenciador de tarefas, para que as ideias se transformem rapidamente em ação

🧠 Curiosidade: O Whisper da OpenAI, um sistema de reconhecimento de voz alimentado por IA, às vezes pode ter alucinações e inventar frases e sentenças inteiras. Imagine isso acontecendo nas notas da sua reunião! Se a sua ferramenta não consegue lidar com conversas rápidas, sobreposição de falantes ou variações de sotaque, ela pode acabar inventando itens de ação — ou pior, perdendo itens críticos.

Alternativas ao Circleback AI em resumo

Aqui estão os casos de uso e os principais recursos de cada aplicativo de notas para reuniões com IA que estamos analisando neste blog:

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Equipes de todos os tamanhos Anotador com IA, resumos de reuniões, gravação, documentos colaborativos, modelos, automação de tarefas Gratuito para sempre; Ilimitado: planos pagos a partir de US$ 7 Fireflies. ai Saúde, empresas de capital de risco Transcrições automatizadas, análise de sentimentos, filtros inteligentes, resumos com IA Gratuito para sempre; planos pagos a partir de US$ 18 Sembly AI Empresas de médio e grande porte Chat com IA, destaques, marcação inteligente, geração de propostas Pessoal: gratuito para sempre; planos pagos a partir de US$ 15 Fathom Empresas de médio porte Resumos ao vivo, sincronização com CRM, exportações em tempo real, multilíngue Gratuito para sempre; planos pagos a partir de US$ 19 tl;dv Equipes globais Transcrições multilíngues, detecção de concorrentes/frases Gratuito para sempre; planos pagos a partir de US$ 29 Aplicativo Fellow Pequenas e médias empresas Agendas de reuniões com IA, transcrições contextuais, itens de ação Gratuito para sempre; planos pagos a partir de US$ 19 MeetGeek AI Empresas Gravações simultâneas, integração com discador, acompanhamento automatizado Básico: gratuito para sempre; planos pagos a partir de US$ 19 Tactiq Pequenas empresas, empreendedores individuais Personalização do fluxo de trabalho, resumos do ChatGPT, acompanhamentos Gratuito para sempre; planos pagos a partir de US$ 12 Rev Pesquisa, mídia, jurídico Extração de fatos importantes, legendas multilíngues, transcrição humana/IA Gratuito para sempre; planos pagos a partir de US$ 14,99 Grain Grandes empresas de TI Listas de reprodução, guias passo a passo, análise de tendências Gratuito para sempre; planos pagos a partir de US$ 19/mês/usuário

Como analisamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

As melhores alternativas ao Circleback AI

Agora que você já sabe como é uma alternativa ideal ao Circleback AI, vamos conhecer os recursos das principais opções.

1. ClickUp (Ideal para notas de reuniões e automação de tarefas com IA)

Acompanhe cada minuto das suas reuniões e gere resumos práticos com o ClickUp AI Notetaker

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho, que vem com um bloco de notas com IA integrado e um calendário integrado que facilita a organização de reuniões, o registro de ideias e a transformação de discussões em ações.

Como uma alternativa robusta ao Circleback AI, o ClickUp vai muito além da transcrição passiva e da tomada de notas.

Ela ouve ativamente, compreende e transforma suas reuniões em resultados estruturados que sua equipe pode realmente usar. Seja você uma equipe de vendas, fundador ou líder de GTM lidando com chamadas consecutivas, a plataforma garante que todos os momentos críticos sejam capturados, processados e armazenados sem perder nada.

Capture transcrições precisas de reuniões com o ClickUp AI Notetaker

Comece a otimizar suas reuniões usando o ClickUp AI Notetaker, que se conecta automaticamente às suas chamadas do Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams.

Ele grava reuniões de até uma hora e as transmite em tempo real, com transcrições pesquisáveis e identificação dos participantes. Assim, mesmo em conversas rápidas, você sabe quem disse o quê e quando. Essas transcrições são armazenadas como documentos privados do ClickUp, marcados com o nome e a data da reunião, facilitando sua localização e consulta.

Gere resumos de reuniões com o ClickUp Brain

Depois que sua transcrição estiver pronta, o ClickUp Brain assume o controle. Este assistente de IA para notas de reuniões analisa sua discussão e identifica instantaneamente os itens de ação, ajudando você a transformá-los em tarefas ClickUp acionáveis, completas com prazos e responsáveis.

Chega de folhear notas intermináveis — basta perguntar ao Brain e ter sua reunião resumida em insights claros e concisos que sua equipe pode colocar em prática. Você saberá se um cliente mencionou uma solicitação de recurso ou se um colega prometeu um resultado em segundos.

Colabore em agendas e notas de reuniões com o ClickUp Docs

Para apoiar a colaboração contínua, o ClickUp Docs permite que sua equipe edite agendas e atas de reuniões em tempo real. Você pode comentar, marcar e atribuir acompanhamentos diretamente no Doc.

Disponível em todos os espaços de trabalho, você pode formatar suas notas para organizá-las visualmente e, quando estiver pronto, transformar qualquer item em uma tarefa, com prazos, responsáveis e prioridades. É uma maneira simples de transformar “apenas uma ideia” em um resultado real em segundos.

Além disso, você tem agentes Autopilot no ClickUp que podem ser configurados para enviar os resumos das reuniões para os canais de chat certos, ajudar os membros da equipe a encontrar respostas com base nas transcrições das reuniões e muito mais.

Automatize tarefas rotineiras facilmente com os Agentes Autopilot da ClickUp

Precisa de documentação visual? Use o ClickUp Clips para gravar suas reuniões ou compartilhar vídeos curtos para atualizações assíncronas. Esses clipes podem ser incorporados em tarefas, documentos e chats para fornecer contexto adicional, facilitando a revisão ou integração de outras pessoas posteriormente.

Além de todos esses recursos, os modelos de anotações do ClickUp podem economizar muito tempo e esforço quando se trata de ajudar as equipes a aumentar a produtividade.

Obtenha um modelo gratuito Organize transcrições de reuniões facilmente com o modelo de atas de reunião do ClickUp

O modelo de ata de reunião do ClickUp, por exemplo, ajuda você a escrever agendas de reunião e organizar participantes, notas e próximas etapas, para que você nunca perca os detalhes importantes.

Também facilita o acompanhamento, permitindo converter atas de reuniões diretamente em tarefas.

Além disso, para aquelas verificações individuais essenciais, você pode experimentar o modelo ClickUp Employee & Manager 1:1.

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe as discussões entre funcionários e gerentes com o modelo 1:1 para funcionários e gerentes do ClickUp

Este modelo ajuda a alinhar objetivos, acompanhar discussões e dar feedback que leva a melhorias reais. Você pode agendar sessões recorrentes, monitorar o progresso e garantir que todas as reuniões gerem resultados.

Com transcrição avançada, resumos inteligentes, colaboração perfeita, integração estreita de tarefas e modelos prontos para usar e integráveis, o ClickUp faz com que o Circleback AI pareça apenas um rascunho.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Alguns usuários podem achar os recursos extensos um pouco confusos no início

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação da G2 diz:

O ClickUp é super intuitivo e flexível. Gosto particularmente do recurso de marcação – ele realmente nos ajuda a organizar todos os nossos projetos por unidade de negócios e, em seguida, relatar o tempo gasto/recursos por unidade de negócios. Foi muito fácil para a equipe aprender e começar a usar quando implementamos inicialmente; usamos todos os dias. Agora, mantemos tudo em um só lugar – todas as nossas tarefas e todas as nossas notas. É muito fácil transformar itens de ação de uma reunião em tarefas, o que era um ponto fraco no passado. Anteriormente, usávamos o EasyProjects, que tinha uma pesquisa péssima, então você nunca conseguia encontrar o que precisava, e era excessivamente complicado. Também gostamos do recurso de calendário, que antes tínhamos que manter separadamente no Sharepoint. Agora temos tudo o que precisamos em um só lugar!

O ClickUp é super intuitivo e flexível. Gosto particularmente do recurso de marcação – ele realmente nos ajuda a organizar todos os nossos projetos por unidade de negócios e, em seguida, relatar o tempo gasto/recursos por unidade de negócios. Foi muito fácil para a equipe aprender e começar a usar quando implementamos inicialmente; usamos todos os dias. Agora, mantemos tudo em um só lugar – todas as nossas tarefas e todas as nossas notas. É muito fácil transformar itens de ação de uma reunião em tarefas, o que era um ponto fraco no passado. Anteriormente, usávamos o EasyProjects, que tinha uma pesquisa péssima, então você nunca conseguia encontrar o que precisava, e era excessivamente complicado. Também gostamos do recurso de calendário, que antes tínhamos que manter separadamente no Sharepoint. Agora temos tudo o que precisamos em um só lugar!

🔍 Dica profissional: use os formulários do ClickUp para coletar feedback após cada reunião e entender a opinião da sua equipe sobre o quão produtiva foi a reunião e o que poderia ter sido feito para torná-la mais eficiente

2. Fireflies. ai (Ideal para analisar sentimentos durante reuniões online)

Enquanto o Circleback AI geralmente se limita a transcrições básicas, o Fireflies.ai oferece insights inteligentes e colaboração que vão muito além das notas de reuniões de IA.

Além de rastrear insights das reuniões, este software de gerenciamento de reuniões se destaca por seu recurso de análise de sentimentos, mostrando exatamente como os participantes da reunião se sentiram durante a discussão.

A Fireflies.ai também ajuda empresas de saúde a automatizar notas clínicas e registrar informações sobre pacientes. Você pode armazenar informações médicas confidenciais e manter a conformidade com a segurança de nível empresarial.

Principais recursos do Fireflies.ai

Registre automaticamente as reuniões no seu CRM com itens de ação e notas anexadas

Pesquise transcrições por locutor, tópico ou sentimento usando filtros inteligentes

Transforme conversas de voz em tarefas, tickets e acompanhamentos em toda a sua pilha de tecnologia existente

Resuma chamadas longas instantaneamente com resumos de reuniões e pontos-chave gerados por IA

Limitações do Fireflies.ai

A ferramenta de transcrição pode ser cara para pequenas empresas e startups

Preços do Fireflies.ai

Gratuito para sempre

Pro: US$ 18/mês por usuário

Negócios: US$ 29/mês por usuário

Empresa: US$ 39/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (mais de 680 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fireflies.ai?

Uma avaliação da G2 diz:

Em algumas reuniões do Teams (dependendo das permissões ou da configuração da reunião), a entrada do bot pode ser atrasada ou pode ser necessário um convite manual. Não é um grande problema, mas é algo a ter em conta. Em áreas barulhentas e movimentadas, o Fireflies ainda é excelente para captar conversas, mas, em raras ocasiões, interpreta mal o que foi dito e você precisa ajustar manualmente as notas da reunião – o que, novamente, é muito fácil de fazer usando a plataforma online. Seria ótimo se ele pudesse resumir e gravar reuniões por telefone – esse recurso não está disponível no momento.

Em algumas reuniões do Teams (dependendo das permissões ou da configuração da reunião), a entrada do bot pode ser atrasada ou pode ser necessário um convite manual. Não é um grande problema, mas é algo a ter em conta. Em áreas barulhentas e movimentadas, o Fireflies ainda é excelente para captar conversas, mas, em raras ocasiões, interpreta mal o que foi dito e você precisa ajustar manualmente as notas da reunião – o que, novamente, é muito fácil de fazer usando a plataforma online. Seria ótimo se ele pudesse resumir e gravar reuniões por telefone – esse recurso não está disponível no momento.

📮 ClickUp Insight: Segundas-feiras são difíceis? Acontece que a segunda-feira se destaca como o elo mais fraco da produtividade semanal (sem trocadilhos), com 35% dos trabalhadores identificando-a como o dia menos produtivo. Essa queda pode ser atribuída ao tempo e à energia gastos na busca por atualizações e prioridades semanais nas manhãs de segunda-feira. Um aplicativo completo para o trabalho, como o ClickUp, pode ajudá-lo aqui. Por exemplo, o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp, pode “colocá-lo em dia” com todas as atualizações e prioridades críticas em segundos. E tudo o que você precisa para o trabalho, incluindo aplicativos integrados, pode ser pesquisado com a Pesquisa Conectada do ClickUp. Com o Gerenciamento de Conhecimento do ClickUp, é fácil criar um ponto de referência compartilhado para sua organização! 💁

3. Sembly AI (Ideal para gerar propostas automáticas a partir de reuniões)

Com identificação de locutores em tempo real e rastreamento de palavras-chave, a Sembly AI ajuda você a superar as limitações de transcrição do Circleback AI. Essa plataforma transforma suas reuniões em um repositório pesquisável, tornando-a uma alternativa sólida.

Você também pode gerar propostas de acordo com as discussões, e suas equipes podem marcar momentos específicos e atribuir tarefas diretamente no Sembly AI. Além disso, o chat com IA integrado pode responder a perguntas sobre sua reunião e extrair insights de várias reuniões simultaneamente, orientando você a fazer o seu melhor trabalho.

Principais recursos do Sembly AI

Detecte e identifique automaticamente os interlocutores para obter transcrições organizadas

Use o Semblian 2.0, o bot de inteligência artificial da ferramenta, para gerar itens de ação, decisões e destaques

Pesquise em transcrições de reuniões usando palavras-chave, filtros ou nomes de oradores

Exporte notas e resumos de reuniões para ferramentas como Notion, Slack ou Trello para facilitar a transferência e a colaboração contínua entre plataformas

Limitações da Sembly AI

Os custos aumentam à medida que você amplia sua equipe

Preços do Sembly AI

Pessoal: Gratuito para sempre

Profissional: US$ 15/mês

Equipe: US$ 29/mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre a Sembly AI

G2: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: Nenhuma avaliação disponível

O que os clientes reais estão dizendo sobre a Sembly AI?

Uma avaliação da G2 diz:

Adoro o chat com IA. Você pode processar as notas da reunião dando instruções ao chat com IA. Na verdade, foi muito mais rápido e melhor do que um humano. Odeio admitir. 🙂

Adoro o chat com IA. Você pode processar as notas da reunião dando instruções ao chat com IA. Na verdade, foi muito mais rápido e melhor do que um humano. Odeio admitir. 🙂

🧠 Curiosidade: O maior número de participantes em uma conferência virtual de negócios em uma semana foi de 21.261 pessoas no The Home Service Super Summit e CONQUER® (EUA). Isso até entrou para o Guinness World Record!

4. Fathom (Ideal para marcação de destaques em tempo real durante reuniões)

via Fathom

Você não gostaria de poder marcar as partes importantes de uma reunião enquanto ela está acontecendo, em vez de ter que procurar depois? Ao contrário do Circleback AI, o Fathom permite que você marque momentos importantes em tempo real e obtenha resumos instantâneos com data e hora para reuniões mais produtivas. Chega de retroceder ou assistir novamente.

A plataforma também sincroniza os destaques, decisões e itens de ação da sua reunião com o seu CRM em tempo real. Você também pode gravar e compartilhar trechos específicos da discussão durante a reunião. Além disso, ela pode traduzir e resumir chamadas em 28 idiomas estrangeiros, incluindo francês, alemão e espanhol.

Conheça os melhores recursos

Destaque e resuma os momentos importantes ao vivo durante as reuniões, juntamente com o reconhecimento do orador

Sincronize notas de várias reuniões e resumos diretamente com ferramentas como HubSpot e Salesforce

Compartilhe resumos de reuniões instantaneamente por e-mail ou Slack

Categorize automaticamente os insights por tópico, projeto e palestrante

Compreenda as limitações

O participante que usa o anotador com IA ocupa toda a tela do usuário, mesmo em reuniões com duas pessoas, o que é bastante perturbador

Preços da Fathom

Gratuito para sempre

Premium: US$ 19/mês por usuário

Edição para equipes: US$ 29/mês por usuário

Team Edition Pro: US$ 39/mês por usuário

Avaliações e comentários da Fathom

G2: 5/5 (mais de 4.900 avaliações)

Capterra: 5/5 (mais de 770 avaliações)

O que os clientes reais estão dizendo sobre o Fathom?

Uma avaliação da G2 diz:

Há algum tempo que procurávamos um aplicativo para tomar notas e analisámos o Decisions, mas, após discussão como PME, percebemos que o preço não era realista para nós. Então, fizemos algumas pesquisas que nos levaram ao Fathom. Depois de usar a versão de avaliação do Decisions e do Fathom como um todo, eu recomendaria o Fathom em vez do Decisions, pois ele é melhor como aplicativo para anotações, com links para a reunião original, para que você possa ouvir a comunicação e garantir que as informações extraídas estão corretas e usá-las como base para referência futura, para que você possa usá-las com frequência para verificar as reuniões. Implementamos isso muito rapidamente, pois é um produto fácil de integrar ao nosso dia a dia

Há algum tempo que procurávamos um aplicativo para tomar notas e analisámos o Decisions, mas, após discussão como PME, percebemos que o preço não era realista para nós. Então, fizemos algumas pesquisas que nos levaram ao Fathom. Depois de usar a versão de avaliação do Decisions e do Fathom como um todo, eu recomendaria o Fathom em vez do Decisions, pois ele é melhor como aplicativo para anotações, com links para a reunião original, para que você possa ouvir a comunicação e garantir que as informações extraídas estão corretas e usá-las como base para referência futura, para que você possa usá-las com frequência para verificar as reuniões. Implementamos isso muito rapidamente, pois é um produto fácil de integrar ao nosso dia a dia

📖 Leia também: As melhores ferramentas de transcrição com IA para experimentar

5. tl;dv (Melhor para transcrições multilíngues)

Se você trabalha com equipes globais, sabe como é importante o suporte multilíngue em ferramentas de transcrição. Quem quer traduzir todas as transcrições para outra ferramenta para manter as equipes alinhadas além das fronteiras? O tl;dv tem como objetivo facilitar a transcrição multilíngue.

A plataforma também processa as discussões e os resultados das suas reuniões, além de enviar e-mails de acompanhamento de acordo com o necessário. Isso é algo que você não pode fazer com o Circleback AI.

tl:dv melhores recursos

Atualize o CRM automaticamente de acordo com as discussões nas reuniões com os clientes

Acompanhe as menções dos concorrentes, além de outros detalhes importantes, nas suas últimas 20 reuniões

Envie atualizações automáticas das reuniões para sua caixa de entrada todas as semanas

Traduza transcrições de reuniões em mais de 30 idiomas

limitações do tl:dv

A interface é um pouco confusa para iniciantes

preços tl:dv

Gratuito para sempre

Pro: US$ 29/mês por licença

Negócios: US$ 65/mês por licença

Empresa: Preço personalizado

avaliações e comentários tl:dv

G2: 4,7/5 (mais de 380 avaliações)

Capterra: Nenhuma avaliação disponível

O que os clientes reais estão dizendo sobre o tl:dv?

Uma avaliação da G2 diz:

o tl;dv se tornou parte essencial do meu fluxo de trabalho diário. Eu o uso para gravar, transcrever e resumir todas as minhas reuniões, sejam elas internas com minha equipe ou externas com clientes e fornecedores. As transcrições são altamente precisas, os resumos me poupam muito tempo e os destaques da IA são surpreendentemente relevantes. Isso melhorou significativamente a comunicação e a responsabilidade na minha organização, especialmente ao revisar pontos de ação ou compartilhar conclusões importantes com partes interessadas ausentes.

o tl;dv se tornou parte essencial do meu fluxo de trabalho diário. Eu o uso para gravar, transcrever e resumir todas as minhas reuniões, sejam elas internas com minha equipe ou externas com clientes e fornecedores. As transcrições são altamente precisas, os resumos me poupam muito tempo e os destaques da IA são surpreendentemente relevantes. Isso melhorou significativamente a comunicação e a responsabilidade na minha organização, especialmente ao revisar pontos de ação ou compartilhar conclusões importantes com partes interessadas ausentes.

👀 Você sabia? Os CEOs passam 72% do tempo em reuniões. Isso é muita conversa. Contar com notas de reunião precisas e alimentadas por IA não é mais um luxo, mas uma necessidade

6. Fellow. app (Ideal para planejar reuniões futuras)

Embora o Circleback tenha recursos limitados para definir agendas de reuniões futuras de forma colaborativa, o aplicativo Fellow. se destaca nessa área. Você pode usá-lo como um assistente de inteligência artificial para planejar agendas de reuniões, selecionar participantes e até mesmo realizar reuniões individuais diretamente na plataforma.

E, é claro, ele irá gerar transcrições de todas as suas reuniões em tempo real.

Principais recursos do aplicativo Fellow

Capture notas precisas das reuniões, mesmo nas discussões mais técnicas

Gere agendas de reuniões e pontos de discussão automaticamente com IA

Divida as transcrições das reuniões em capítulos contextuais, itens de ação e decisões

Limite o tempo das reuniões e maximize sua eficiência com diretrizes integradas de IA para reuniões

Limitações do aplicativo Fellow

Muitas vezes, demora um minuto para capturar as transcrições das reuniões

Preços do aplicativo Fellow

Gratuito para sempre

Solo: US$ 19/mês por usuário

Equipe: US$ 11/mês por usuário

Negócios: US$ 23/mês por usuário

Empresa: US$ 25/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o aplicativo Fellow

G2: 4,7/5 (mais de 2.200 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 30 avaliações)

O que os clientes reais estão dizendo sobre o aplicativo Fellow?

Uma avaliação da Capterra diz :

Minha área favorita no Fellow é a de itens de ação. É assim que eu faço as coisas. Eu confio nos itens de ação em todos os aspectos do meu trabalho, bem como nas tarefas pessoais. O painel de itens de ação é incrível. Ele me permite priorizar a ordem da minha lista de ações, o que é uma grande vantagem para me ajudar a concluir primeiro as coisas mais importantes.

Minha área favorita no Fellow é a de itens de ação. É assim que eu faço as coisas. Eu confio nos itens de ação em todos os aspectos do meu trabalho, bem como nas tarefas pessoais. O painel de itens de ação é incrível. Ele me permite priorizar a ordem da minha lista de ações, o que é uma grande vantagem para me ajudar a concluir primeiro as coisas mais importantes.

7. MeetGeek. ai (Ideal para acompanhar o contexto das reuniões)

Desde reuniões de equipe em inglês até apresentações para clientes em francês, o MeetGeek capta exatamente o clima das suas reuniões, ao contrário do Circleback AI. Ele identifica o idioma, o tipo de reunião e o contexto como um profissional, para que suas anotações sejam precisas. Sem botões para apertar, sem stress com configurações!

Seus pontos fortes incluem gravação automática de vídeo, transcrição precisa e entrega instantânea de notas e resumos de reuniões gerados por IA logo após cada chamada.

Ao contrário do Circleback AI, o MeetGeek concentra-se fortemente em análises detalhadas de reuniões e modelos de notas personalizados. Também oferece integrações robustas, tornando-o ideal para equipes que gerenciam reuniões multilíngues ou que precisam de uma automação profunda do fluxo de trabalho.

Principais recursos do MeetGeek.ai

Grave várias reuniões e gere transcrições simultaneamente

Avalie quanto você pode economizar em custos com reuniões com a calculadora de ROI

Transcreva e grave reuniões telefônicas com integrações de discador

Automatize a entrada de dados das reuniões e os acompanhamentos

Integre com outras ferramentas para sincronizar notas, itens de ação e insights em seu fluxo de trabalho

Limitações do MeetGeek.ai

Você precisa transcrever uma reunião a partir do meio se não tiver agendado a transcrição com antecedência

Preços do MeetGeek.ai

Básico: Gratuito para sempre

Pro: US$ 19/mês por usuário

Negócios: US$ 39/mês por usuário

Empresa: $59/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre MeetGeek.ai

G2: 4,6/5 (mais de 440 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os clientes reais estão dizendo sobre o MeetGeek.ai?

Uma avaliação da G2 diz:

O que mais gosto nele é que tem uma extensão para o Chrome e posso convidá-lo manualmente para uma reunião em andamento. [Mas] leva tempo para compartilhar a gravação da reunião e as notas, cerca de 30 minutos, o que é muito tempo.

O que mais gosto nele é que tem uma extensão para o Chrome e posso convidá-lo manualmente para uma reunião em andamento. [Mas] leva tempo para compartilhar a gravação da reunião e as notas, cerca de 30 minutos, o que é muito tempo.

8. Tactiq (Ideal para pequenas empresas e empreendedores individuais)

via Tactiq

A Tactiq fornece transcrições ao vivo e específicas para cada participante para reuniões no Google Meet, Zoom e Microsoft Teams, sem gravar a reunião ou exigir que um bot participe. Essa abordagem prioriza a privacidade e o conforto dos participantes, pois apenas a transcrição é gerada e nenhum áudio é armazenado.

Esta ferramenta, uma extensão do Chrome, é uma alternativa útil ao Circleback se você deseja um gerador de atas de reunião com IA acessível. Sua configuração não intrusiva e sem bots, foco na transcrição ao vivo durante a reunião e capacidade de ação imediata tornam-na ideal para equipes que desejam evitar gravações e otimizar o acompanhamento diretamente a partir da transcrição.

Melhores recursos do Tactiq

Marque, rotule e exporte momentos importantes ou itens de ação em vários formatos

Integre com ferramentas como Slack, Notion e HubSpot para uma colaboração perfeita

Gere resumos, itens de ação e destaques importantes do ChatGPT instantaneamente

Aproveite os prompts com IA para gerar resumos personalizados, e-mails de acompanhamento ou atualizações de projetos

Limitações do Tactiq

Algumas das traduções (como o espanhol) não são suficientemente sofisticadas

Preços do Tactiq

Gratuito para sempre

Pro : US$ 12/mês por usuário

Equipe : US$ 20/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Tactiq

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os clientes reais estão dizendo sobre a Tactiq?

Uma avaliação do Product Hunt diz :

Superpoderes para reuniões. Ter um arquivo com quem disse o quê em cada reunião já vale o preço do investimento, mas poder solicitar coisas como resumos e itens de ação é uma grande vantagem!

Superpoderes para reuniões. Ter um arquivo com quem disse o quê em cada reunião já vale o preço do investimento, mas poder solicitar coisas como resumos e itens de ação é uma grande vantagem!

📖 Leia também: Como conduzir reuniões eficazes para obter o máximo impacto

9. Rev (Ideal para equipes de pesquisa, empresas de mídia e escritórios de advocacia)

via Rev

As equipes jurídicas e de pesquisa não podem se dar ao luxo de perder tempo com chamadas virtuais. Elas precisam de transcrições precisas e confiáveis das reuniões para manter os arquivos dos casos em ordem, estar em conformidade com as normas e analisar os dados sem complicações.

Ao contrário do Circleback AI, o Rev foi desenvolvido tendo em mente os fluxos de trabalho de pesquisa. Aqui, você pode transcrever entrevistas e reuniões e validar a transcrição humana para garantir a precisão. Ele permite que você envie vários arquivos de áudio e vídeo de depoimentos, entrevistas e declarações, e descubra fatos importantes e contradições nos arquivos em segundos.

Revise os melhores recursos

Carregue arquivos de áudio/vídeo ou integre com o Zoom para facilitar a geração de transcrições

Receba transcrições com marcas de tempo, identificação do locutor e texto editável

Escolha entre transcrição humana ou por IA com base na velocidade, precisão e orçamento

Adicione legendas globais traduzidas por humanos em mais de 17 idiomas aos seus vídeos

Identifique fatos importantes e contradições em arquivos

Limitações do Rev

O recurso de upload de vídeos é lento ocasionalmente

Preços da Rev

Gratuito para sempre

Básico : US$ 14,99/mês por usuário

Pro : US$ 34,99/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

O que os clientes reais estão dizendo sobre o Rev?

Uma avaliação da G2 diz:

O Rev me poupa muito tempo na transcrição de entrevistas em vídeo, para que os artigos possam ser escritos a partir do texto. Também gosto do fato de ele filtrar palavras desnecessárias e “ums” quando as pessoas estão sendo entrevistadas, tornando as transcrições muito mais fáceis de ler e usar, com poucas ou nenhuma edição. No geral, o Rev é muito fácil de usar.

O Rev me poupa muito tempo na transcrição de entrevistas em vídeo, para que os artigos possam ser escritos a partir do texto. Também gosto do fato de ele filtrar palavras desnecessárias e “ums” quando as pessoas estão sendo entrevistadas, tornando as transcrições muito mais fáceis de ler e usar, com poucas ou nenhuma edição. No geral, o Rev é muito fácil de usar.

🧠 Curiosidade: As abelhas também realizam reuniões! Ao procurar um novo lar, centenas de abelhas exploram diferentes opções de ninhos e se reúnem para tomar uma decisão coletiva. Assim como sua equipe avalia as atualizações do projeto ou o feedback dos clientes nas reuniões, as abelhas colaboram para alcançar o melhor resultado, provando que, mesmo na natureza, reuniões eficazes (e boas anotações!) são importantes.

10. Grain (Ideal para treinamento interno em software)

via Grain

Compartilhar recursos técnicos com seus trainees não deveria ser como resolver um quebra-cabeça. Mas com o Circleback AI, é mais ou menos isso que acontece. Todo aquele jargão e complexidade? Isso só atrasa as coisas.

O Grain facilita tudo. Ele transforma suas transcrições em guias claros e passo a passo que sua equipe pode seguir. Você também pode criar listas de reprodução e histórias para organizar gravações e transcrições de reuniões. Se você quiser acompanhar sempre que alguém mencionar uma frase importante, configure notificações por palavra-chave e o Grain irá alertá-lo.

Principais recursos do Grain

Organize e compartilhe transcrições de reuniões em formatos de história e guia passo a passo

Anexe guias, dicas ou notas importantes a elementos específicos nas atas da reunião para facilitar a compreensão

Crie uma lista de recursos diretamente na plataforma e compartilhe-a com seus trainees

Identifique tendências e acompanhe termos-chave a partir de transcrições de reuniões

Limitações de grãos

O reconhecimento de frases em tags inteligentes é limitado

Preços por grão

Gratuito para sempre

Starter: US$ 19/mês por usuário

Negócios: US$ 39/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 290 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os clientes reais estão dizendo sobre a Grain?

Uma avaliação da G2 diz:

Achei o Grain muito fácil de adaptar e implementar na nossa empresa. O Zach foi muito receptivo às minhas perguntas durante o período de teste e pudemos começar a usar o produto imediatamente. Foi fácil criar novos modelos e nossa equipe aprendeu muito com o recurso de coaching. Integramos o Grain à nossa conta do HubSpot e já observamos uma grande melhoria nos nossos dados.

Achei o Grain muito fácil de adaptar e implementar na nossa empresa. O Zach foi muito receptivo às minhas perguntas durante o período de teste e pudemos começar a usar o produto imediatamente. Foi fácil criar novos modelos e nossa equipe aprendeu muito com o recurso de coaching. Integramos o Grain à nossa conta do HubSpot e já observamos uma grande melhoria nos nossos dados.

Transforme cada minuto da reunião em ação com o ClickUp

Com a alternativa certa para o Circleback AI, sua equipe deixará de se preocupar com anotações e começará a agir com base em conclusões reais.

Embora todas as ferramentas mencionadas acima possam ajudá-lo com transcrições de reuniões, o ClickUp se destaca por seu layout altamente personalizável, gravação e anotações precisas e resumos precisos gerados por IA.

Você pode colaborar com sua equipe nas agendas das reuniões, discutir ideias futuras e realmente acompanhar as ideias das reuniões com tarefas programadas. Escolher o ClickUp significa escolher impulsionar a produtividade das suas reuniões!

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp para experimentar a diferença nas suas notas automatizadas.