11 modelos gratuitos de planos de projetos de renovação para organizar sua reforma

Regra de renovação nº 1: nada sai conforme o planejado. Regra de renovação nº 2: você ainda precisa de um plano, porque improvisar com uma amostra de azulejo na mão e um empreiteiro gritando ao telefone não é exatamente o ideal.

Os proprietários perdem o sono por causa de decisões sobre o revestimento da cozinha. Os designers de interiores recebem mensagens às 3 da manhã dos clientes. Os empreiteiros vivem em chats em grupo. Os gerentes de imóveis envelhecem em anos caninos. A vida da renovação é louca.

É por isso que você precisa de um plano de projeto de reforma residencial claro que realmente funcione, sem que você precise se tornar um gerente de projetos em tempo integral ou um leitor de mentes em tempo parcial. Mas sejamos honestos: ninguém quer passar horas criando um do zero.

Então, fizemos isso por você. Aqui estão os melhores modelos gratuitos de planos de projetos de renovação que ajudarão você a se organizar, manter a sanidade e talvez até mesmo dormir durante a reforma.

Vamos começar antes que algo mais saia do cronograma!

O que são modelos de planos de projetos de renovação?

Os modelos de planos de projetos de renovação são documentos estruturados ou ferramentas digitais usados para organizar, gerenciar e acompanhar tarefas, cronogramas, orçamentos e responsabilidades de renovação.

Eles oferecem um formato padronizado para o planejamento adequado e o monitoramento de todas as fases de um processo de renovação, desde as avaliações iniciais e a obtenção de licenças até a demolição, o gerenciamento do projeto de construção e a inspeção final.

Esses modelos geralmente incluem seções sobre o escopo do projeto, listas de materiais, atribuições dos empreiteiros, prazos e acompanhamento do progresso.

🧠 Curiosidade: Em 2020, com mais tempo livre, a maioria das pessoas nos EUA dedicou-se aos seus jardins. Na Europa, a situação foi diferente: em França, as pessoas concentraram-se na decoração das suas casas, enquanto no Reino Unido muitas optaram por adicionar ou renovar as suas casas de banho.

11 modelos gratuitos de planos de projetos de renovação

Vamos explorar alguns dos melhores modelos de renovação que a ClickUp oferece — cada um deles projetado para facilitar o planejamento e a conclusão do gerenciamento de projetos de construção, para que você obtenha o espaço dos seus sonhos.

1. Modelo de reforma residencial da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize cada etapa da reforma da sua casa com o modelo de reforma residencial da ClickUp — acompanhe orçamentos, cronogramas e tarefas, tudo em um só lugar

O modelo de reforma residencial da ClickUp oferece uma visão panorâmica de todo o seu projeto de reforma. Desde o acompanhamento das datas de demolição até o gerenciamento dos cronogramas dos empreiteiros, ele permite visualizar todo o processo com status de tarefas personalizáveis, listas de verificação e prioridades.

Você pode monitorar orçamentos, pedidos de materiais e progresso em um único painel, para nunca perder o controle de quem está fazendo o quê e quando.

Além do básico, veja o que destaca este modelo:

Organize as tarefas de renovação por cômodos, áreas ou zonas prioritárias

Vincule tarefas com dependências para evitar conflitos de agendamento

Acompanhe o progresso pelo status das tarefas usando a Visualização do Quadro

Automatize atualizações e alertas usando as automações pré-criadas do ClickUp

Crie pastas para separar trabalhos externos, internos e específicos do projeto

📌 Ideal para: Proprietários ou gerentes de projeto que desejam manter-se organizados durante reformas em várias divisões e prazos.

2. Modelo de plano de projeto de reforma de banheiro da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize o encanamento, as licenças e os acessórios usando o modelo de plano de projeto de reforma de banheiro da ClickUp para manter a reforma do seu banheiro dentro do prazo

Se você já subestimou a complexidade de uma reforma no banheiro, este modelo é para você. O modelo de plano de projeto de reforma de banheiro da ClickUp divide seu projeto em seções separadas, incluindo encanamento, acessórios, azulejos, eletricidade e muito mais.

Você também encontrará espaço para gerenciar licenças, orçamentos e cronogramas de empreiteiros sem precisar se preocupar em juntar tudo na última hora.

Além do essencial, o modelo também ajuda você a:

Agrupe os trabalhos de reforma por serviços específicos para evitar sobreposições

Anexe documentos importantes do plano do projeto , como especificações de design ou diagramas de encanamento

Acompanhe as datas de inspeção e aprovações diretamente nos cartões de tarefas

Configure tarefas recorrentes para acompanhamentos e reuniões com empreiteiros

Use subtarefas para dividir instalações complexas em etapas gerenciáveis

📌 Ideal para: Designers, empreiteiros ou proprietários que planejam reformas pequenas a médias em banheiros, envolvendo vários profissionais.

👀 Você sabia? Embora as reformas de banheiros e cozinhas continuassem populares durante a pandemia, atualizações de alta tecnologia, como internet de alta velocidade e câmeras de segurança, também tiveram um aumento significativo. Nos EUA, esses recursos de casa inteligente foram instalados quase com a mesma frequência que paisagismo de jardins e pintura interna, mostrando uma clara mudança em direção a espaços mais inteligentes.

3. Gerenciamento de projetos de reforma residencial ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Coordene equipes, aprovações e cronogramas sem esforço com o modelo de gerenciamento de projetos de reforma residencial da ClickUp

A renovação não se resume a tarefas — envolve coordenar equipes, aprovações e entregas. O modelo de gerenciamento de projetos de renovação residencial da ClickUp traz ordem ao caos.

Com dependências de tarefas integradas, visualizações de cronograma e acompanhamento de atribuições, funciona como um supervisor virtual que nunca sai do trabalho.

Você também apreciará como ele pode:

Defina marcos para as principais fases da renovação, como demolição, estruturação e inspeções

Atribua funções e responsabilidades à equipe com acompanhamento da carga de trabalho

Veja métricas de integridade do projeto por meio de painéis de gerenciamento de projetos imobiliários

Acompanhe o progresso em várias propriedades usando pastas e etiquetas codificadas por cores

Simplifique a comunicação com threads de comentários e menções de tarefas

📌 Ideal para: Empreiteiros gerais que gerenciam equipes e subempreiteiros em várias propriedades ou projetos complexos.

📮 ClickUp Insight: 53% dos gerentes definem o sucesso de um projeto com base em conquistas anteriores. É uma atitude comum: olhar para trás e copiar o que funcionou. Mas há um porém: o sucesso de ontem nem sempre corresponde às metas, à dinâmica da equipe ou às prioridades de negócios de hoje. Quando o sucesso não está claramente definido, as equipes dependem de suposições. Isso leva a desalinhamentos, resultados inconsistentes e muitas perguntas do tipo “espera aí... qual era o nosso objetivo?” Com as metas e marcos do ClickUp, você não deixa o sucesso à mercê da interpretação. Vocês definem juntos. Estabeleça metas claras e rastreáveis, divida-as em tarefas e listas de verificação, atribua um orçamento realista e dê à sua equipe uma meta comum que todos possam ver.

4. Modelo de gerenciamento de projetos de construção da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe a atividade no local, gerencie listas de verificação de segurança e monitore o trabalho por fases usando o modelo de gerenciamento de projetos de construção da ClickUp

Projetado para profissionais de renovação que pensam mais como construtores, o modelo de gerenciamento de projetos de construção da ClickUp está equipado com tudo, desde custos do trabalho até registros do local. Você encontrará acompanhamento por fases, listas de verificação de segurança e atualizações em tempo real — ideal para gerenciar reformas residenciais e comerciais leves.

Veja o que adiciona uma camada extra de controle e organização:

Acompanhe as horas de trabalho e os custos do trabalho com campos pré-formatados

Registre relatórios diários do local diretamente na área de trabalho

Defina lembretes recorrentes para reuniões de segurança e tarefas de conformidade

Visualize as fases da construção em um gráfico de Gantt com ajustes de arrastar e soltar

Organize propostas de construção , orçamentos de fornecedores, faturas e solicitações de informações em espaços de tarefas dedicados

📌 Ideal para: Gerentes de construção ou empresas de reforma que lidam com várias reformas de alto orçamento ao mesmo tempo em um espaço de trabalho colaborativo.

5. Modelo de plano de projeto de reforma residencial da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje inspeções, aprovações de projetos e todas as etapas da reforma com o modelo de plano de projeto de reforma residencial da ClickUp

O modelo de plano de projeto de reforma residencial da ClickUp serve como seu projeto de renovação, fornecendo fluxos de trabalho pré-criados para demolição, licenças, inspeções e aprovações de projeto.

Inclui até status personalizados para refletir as etapas comuns da reforma, como estrutura, acabamento e inspeção final.

Ele também traz estrutura para reformas complexas, permitindo que você:

Crie fluxos de trabalho de aprovação para licenças municipais ou aprovações de clientes

Colabore com empreiteiros , designers e proprietários usando comentários e menções de tarefas

Monitore os fatores de risco e atrasos do projeto usando cronogramas visuais

Acompanhe fluxos de trabalho paralelos, como encanamento e marcenaria, em visualizações separadas

Anexe imagens do antes e depois para documentar o progresso da transformação

📌 Ideal para: Equipes que trabalham em reformas profundas ou grandes atualizações residenciais que exigem coordenação multifuncional.

👀 Você sabia? Alguns projetos de reforma residencial oferecem um retorno enorme sobre o investimento: A substituição da porta da garagem pode aumentar o valor em 194%

A substituição da porta de entrada por uma porta de aço acrescenta cerca de 188%

Pequenas reformas na cozinha geram um retorno de cerca de 96%

As reformas de banheiros têm um retorno de cerca de 74%

6. Modelo de planejador de projetos de reforma residencial da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie atualizações rápidas, como pintura ou iluminação, com o modelo flexível e fácil de usar do Planejador de Projetos de Reforma da ClickUp

Nem todas as atualizações precisam de uma demolição completa. Para projetos de melhorias menores, como substituir armários, atualizar a iluminação ou pintar interiores, o modelo de planejamento de projetos de reforma residencial da ClickUp mantém tudo organizado sem detalhes excessivos. É leve, mas personalizável, perfeito para projetos mais rápidos.

Mesmo para trabalhos menores, você ainda poderá:

Priorize resultados rápidos com um painel de projetos simplificado

Planeje as reformas de cada cômodo usando a Visualização do cômodo

Reutilize listas de tarefas de melhorias com estruturas de modelos salvas

Defina estimativas de tempo e lembretes para tarefas de fim de semana ou de curto prazo

Marque as tarefas com os materiais ou ferramentas necessários para uma melhor preparação

Adicione listas de verificação móveis para a conclusão de tarefas no local

📌 Ideal para: Proprietários e profissionais habilidosos que gerenciam tarefas de melhoria rápida ou pequenas reformas.

7. Modelo de design de interiores da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje tarefas de design, procure fornecedores e gerencie o feedback dos clientes com o modelo de design de interiores da ClickUp

Os designers de interiores têm muitas tarefas: painéis de inspiração, fornecedores, aprovações dos clientes e sourcing. O modelo de design de interiores da ClickUp ajuda você a organizar tudo, desde a concepção até o dia da instalação.

Inclui listas de tarefas de design, ciclos de revisão do cliente e incorporações visuais para que seus fluxos criativos e operacionais permaneçam sincronizados.

Para manter a visão criativa e a entrega do projeto alinhadas, esta solução para projetos de design de interiores também permite que você:

Incorpore painéis do Pinterest, maquetes em 3D ou Google Docs para obter inspiração em tempo real

Acompanhe as entregas dos fornecedores e os prazos de entrega por divisão

Gerencie ciclos de feedback de revisão com status de aprovação integrados

Mantenha os clientes atualizados sobre o andamento com a Visualização de revisão do cliente e a Visualização do planejador 3D

Crie um centro centralizado para amostras, exemplos e links de inspiração

📌 Ideal para: Designers de interiores e decoradores que gerenciam projetos de alto contato com o cliente, desde a concepção até a conclusão.

💡 Dica profissional: Quer atrair mais compradores e aumentar seus anúncios? Use uma ferramenta de marketing imobiliário dedicada para gerenciar tudo, desde fotos de imóveis e acompanhamento de clientes até campanhas nas redes sociais e divulgação por e-mail.

8. Âmbito do trabalho de renovação da ClickUp Home

Obtenha um modelo gratuito Defina o que está dentro e fora do escopo usando o modelo de escopo de trabalho para reforma residencial da ClickUp, perfeito para definir expectativas claras

Antes de pegar no martelo, precisa de clareza — e isso começa com o âmbito do trabalho. O modelo de âmbito do trabalho de renovação da casa da ClickUp permite-lhe definir o “o quê”, “porquê” e “como” da sua renovação.

Isso ajuda a definir as expectativas do cliente, evitar alterações no escopo do projeto no meio do caminho e garantir que todas as partes envolvidas estejam alinhadas.

Para quem precisa de uma base sólida de planejamento, este modelo também pode:

Descreva os resultados esperados do projeto detalhado por fase do projeto ou fornecedor

Documente claramente as restrições e as estimativas orçamentárias

Vincule itens do escopo diretamente às tarefas do projeto para obter um melhor alinhamento, mesmo para a configuração de um escritório em casa

Adicione cronogramas aos componentes do escopo para melhorar a responsabilidade

Use campos de status para acompanhar quais itens do escopo estão finalizados, em revisão ou pendentes

📌 Ideal para: Empreiteiros e consultores que precisam formalizar o escopo do projeto antes do início ou da aprovação do cliente.

9. Modelo de carta de projeto de reforma residencial da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Alinhe sua equipe em relação a metas, prazos e restrições desde o primeiro dia com o modelo de carta de projeto de reforma residencial da ClickUp

Tem uma grande reforma pela frente? Este modelo de carta de projeto de reforma residencial da ClickUp estabelece as bases. Ele permite que você alinhe a visão, as restrições, as metas, as partes interessadas e os riscos, para que sua equipe tenha um documento de orientação para consultar durante todo o ciclo de vida do projeto.

Com este modelo, você também poderá:

Defina métricas de sucesso e KPIs alinhados com a visão do projeto

Identifique as funções e os níveis de envolvimento das partes interessadas desde o início

Adicione planos de mitigação de riscos com atribuições proativas aos proprietários

Defina e monitore orçamentos para tomar decisões informadas sobre o projeto

Mantenha o histórico do projeto com o rastreamento de versões integrado

📌 Ideal para: Gerentes de projeto ou empresas que desejam definir um tom estratégico e reduzir falhas de comunicação desde o primeiro dia.

🧠 Curiosidade: Uma análise de pesquisa no Google e uma pesquisa realizada por uma empresa revelaram que 9 em cada 10 proprietários realizam reformas, com orçamentos que variam amplamente, de apenas algumas centenas de dólares a mais de US$ 50.000.

10. Modelo de plano de projeto ClickUp para reforma de cozinha

Obtenha um modelo gratuito Gerencie tudo, desde a demolição até a entrega dos eletrodomésticos, com o modelo de plano de projeto para reforma de cozinha da ClickUp

As reformas de cozinhas podem sair do controle rapidamente. O modelo de plano de projeto da ClickUp para reforma de cozinhas traz estrutura para tudo, desde a demolição até a entrega dos eletrodomésticos e a instalação dos armários.

Inclui ferramentas de agendamento, campos de contato de fornecedores e lembretes de licenças para que nada seja esquecido.

Além disso, oferece algumas ferramentas adicionais que ajudam a manter tudo em ordem:

Divida as zonas da cozinha (como bancadas ou encanamentos) em grupos de tarefas separados

Acompanhe os cronogramas de instalação e entrega de eletrodomésticos em uma única visualização

Armazene cotações de fornecedores e informações de contato dentro de tarefas relevantes

Monitore a disponibilidade de materiais e prazos de entrega usando campos personalizados

Crie cronogramas de inspeção para evitar atrasos na entrega

📌 Ideal para: Empreiteiros ou proprietários que gerenciam projetos de reforma específicos para cozinhas com prazos apertados e vários fornecedores.

📚 Leia também: Modelos gratuitos de planos de contingência no Word e no ClickUp

11. Modelo de definição de metas para reformadores da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina metas trimestrais, acompanhe o desempenho e expanda seus negócios de reforma usando o modelo de definição de metas para reformadores da ClickUp

Os reformadores com foco no crescimento precisam de mais do que apenas listas de tarefas. O modelo de definição de metas para reformadores da ClickUp ajuda você a definir metas trimestrais, acompanhar KPIs e avaliar o pipeline do seu projeto. Use-o para impulsionar o crescimento dos negócios e definir referências mais inteligentes para os projetos.

O que o diferencia de um rastreador básico:

Defina e acompanhe as receitas trimestrais ou as metas do projeto

Divida as metas em tarefas gerenciáveis com gatilhos de conclusão

Alocar recursos e acompanhar o esforço necessário para cada objetivo usando a Visualização de esforço por objetivo

Visualize o progresso das metas usando o painel de metas do ClickUp

Alinhe os membros da equipe com metas mensuráveis e responsabilidades

📌 Ideal para: Proprietários de empresas de renovação, reformadores autônomos e líderes de equipe que buscam alinhar metas com desempenho.

O que torna um modelo de plano de projeto de renovação bom?

Antes de derrubar a primeira parede, um modelo de plano de projeto de renovação sólido com esses recursos prepara o terreno para que tudo corra bem:

Seção de visão geral clara do projeto: Descreve os objetivos, o escopo, o orçamento, o cronograma e as principais partes interessadas para que todos estejam alinhados desde o primeiro dia

Discriminação detalhada das tarefas: Divide todas as fases — desde a demolição e gestão da propriedade até a decoração — em tarefas práticas com dependências e prioridades

Cronograma personalizável com marcos: Acompanha prazos críticos usando gráficos de Gantt ou planejadores visuais para manter o ritmo e evitar surpresas

Controle de orçamento e estimativas de custos: Inclui custos de materiais, mão de obra, licenças e Inclui custos de materiais, mão de obra, licenças e planos de contingência para evitar gastos excessivos

Alocação de recursos e contatos: Listas de quem está fazendo o quê, incluindo empreiteiros, fornecedores e membros da equipe interna

Lista de verificação de licenças e conformidade: Abrange regras de zoneamento, códigos de segurança e documentação legal para que o projeto não encontre obstáculos burocráticos

Seção de gerenciamento de riscos: Sinaliza possíveis atrasos ou custos excedentes e define planos alternativos para lidar com eles

Acompanhamento do progresso e atualizações de status: Permite monitorar o progresso em tempo real e ajustar conforme necessário com comentários ou etiquetas de status

Documentação antes e depois: Armazena fotos de referência, esboços e imagens finais para mostrar a transformação

Registro de comunicação e aprovação: Mantém um registro das contribuições do cliente, aprovações de projetos e cronogramas de decisões

Existem centenas de modelos de renovação disponíveis, mas a maioria causa mais confusão do que clareza. Alguns são muito básicos e outros são excessivamente complexos.

A verdadeira diferença está em encontrar um modelo que funcione como você, e é aí que o ClickUp se destaca.

É o seu aplicativo completo para o trabalho — desde cronogramas de demolição e prazos dos empreiteiros até licenças, compras e listas de tarefas. E com os modelos gratuitos para reformas, você não precisa começar do zero nem perder tempo personalizando planilhas genéricas.

Kira Kieffer, gerente de marketing da Renewal By Andersen, explica:

O ClickUp oferece gerenciamento de tarefas personalizável, interface intuitiva, controle de tempo, recursos colaborativos, automação, painéis personalizáveis, acesso para convidados, acesso móvel e novas atualizações o tempo todo.

O ClickUp oferece gerenciamento de tarefas personalizável, interface intuitiva, controle de tempo, recursos colaborativos, automação, painéis personalizáveis, acesso para convidados, acesso móvel e novas atualizações constantemente.

A CEMEX, uma das empresas líderes mundiais em materiais de construção, utilizou os modelos prontos a usar da ClickUp para reunir todo o seu planeamento num único local. As equipas puderam acompanhar o progresso, os prazos e as aprovações em tempo real, sem mais cadeias de e-mails ou adivinhações sobre quem está a fazer o quê.

O resultado? Um tempo de lançamento no mercado 15% mais rápido e muito menos idas e vindas.

💡 Dica profissional: Não escolha apenas o modelo mais bonito — teste-o. Antes de se comprometer, insira um projeto fictício com tarefas sobrepostas, um cronograma atrasado e uma solicitação de alteração no meio do caminho. Se o modelo não conseguir lidar com esse tipo de caos sem desmoronar (ou fazer você desmoronar), descarte-o.

Mantenha o controle desde o dia da demolição até os retoques finais

As renovações raramente seguem um plano linear. Os orçamentos mudam, os materiais atrasam, os empreiteiros alteram os horários e, de repente, a sua simples remodelação parece um trabalho a tempo inteiro. É aí que um plano de projeto sólido e pronto a usar pode poupar-lhe horas de stress (e talvez algumas discussões).

Os modelos da ClickUp que abordamos nesta lista não são apenas listas de verificação. São sistemas completos de gerenciamento de reformas, projetados para o caos real das reformas.

Desde a atribuição de tarefas e acompanhamento de prazos até ao gerenciamento de detalhes de fornecedores, alterações de pedidos, fotos do local e entregas de materiais, cada modelo oferece um local central para gerir toda a sua renovação.

A flexibilidade do ClickUp permite que você personalize esses modelos para se adequar ao seu fluxo de trabalho. Proprietários podem monitorar de perto custos e entregas, designers podem gerenciar seleções e feedback dos clientes, empreiteiros podem coordenar cronogramas e subcontratados, e gerentes de propriedade podem acompanhar vários projetos em diferentes locais.

E sim, todos eles são totalmente gratuitos.

Pronto para se livrar das planilhas, notas adesivas e acompanhamentos intermináveis? Inscreva-se gratuitamente no ClickUp e comece a usar esses modelos de projetos de reforma hoje mesmo. Seu futuro (e sua sanidade) vão agradecer.