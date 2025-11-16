As 11 melhores alternativas ao Zulip para comunicação e colaboração em equipe

A produtividade da sua equipe depende da eficácia com que todos se comunicam.

Embora as conversas em tópicos do Zulip funcionem bem para equipes assíncronas, elas podem não ser suficientes se você estiver procurando integrações mais profundas, ferramentas integradas de gerenciamento de projetos ou suporte mais robusto para videoconferências.

Existem muitas plataformas flexíveis de colaboração em equipe que podem ser mais adequadas à forma como sua equipe realmente trabalha. Neste blog, veremos as principais alternativas ao Zulip que ajudam a manter a comunicação fluindo e os projetos em andamento, independentemente de onde ou quando sua equipe trabalha.

🔎 Você sabia? Pode levar cerca de 23 minutos para se concentrar novamente após uma mudança de contexto. Escolher uma plataforma que mantém tópicos, tarefas e conversas em um só lugar reduz o ruído, para que sua equipe permaneça no fluxo, e não no modo de recuperação.

As melhores alternativas ao Zulip em resumo

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Colaboração tudo em um; criação de tarefas, documentos e quadros brancos com tecnologia de IA diretamente no ClickUp Chat. Colaboração tudo em um; criação de tarefas, documentos e quadros brancos com tecnologia de IA diretamente no ClickUp Chat. Plano gratuito disponível; personalizações disponíveis para empresas. Slack Integrações Canais, tópicos, mais de 2.400 integrações Gratuito; planos pagos a partir de US$ 7/mês Microsoft Teams Usuários do Microsoft 365 Integração com o Office, chamadas, canais Gratuito; planos pagos a partir de US$ 4/mês Mattermost Organizações preocupadas com a segurança Hospedagem própria, conformidade Gratuito; planos pagos a partir de US$ 10/mês Rocket. Chat Implantação auto-hospedada Código aberto, personalização Gratuito; planos pagos a partir de US$ 8/mês Discord Construção de comunidade Canais de voz, servidores Gratuito; personalizações disponíveis para empresas Twist Comunicação assíncrona Prioridade aos tópicos, foco fácil Gratuito; planos pagos a partir de US$ 8/mês Pumble Equipes pequenas com orçamento limitado Histórico ilimitado, canais Gratuito; planos pagos a partir de US$ 3/mês Zoom Comunicação com prioridade em vídeo Vídeo HD, bate-papo em equipe Gratuito; planos pagos a partir de US$ 17/mês Flock Fluxos de trabalho simplificados Ferramentas de produtividade integradas Gratuito; planos pagos a partir de US$ 3/mês Google Workspace Usuários do ecossistema Google Integração com Gmail, Drive e Meet Os planos pagos começam em US$ 3/mês.

O que é o Zulip?

O Zulip é um software de comunicação em equipe de código aberto que organiza conversas em fluxos e tópicos específicos. Ao contrário dos aplicativos de mensagens tradicionais, que estruturam os chats cronologicamente, o Zulip usa um sistema de threads exclusivo que combina a rapidez da comunicação em tempo real com a organização das threads de e-mail.

A plataforma oferece recursos como:

Tópicos organizados por assunto para discussões organizadas

Funcionalidade de pesquisa poderosa

Suporte a Markdown para formatação de texto rico

Recursos de compartilhamento de arquivos

Integrações com várias ferramentas e serviços

Suporte multiplataforma, incluindo aplicativos móveis

O Zulip é particularmente popular entre equipes de desenvolvedores e organizações que preferem alternativas de código aberto com controles de privacidade robustos.

👀 Você sabia? Um médico finlandês criou o primeiro chat em equipe. Em 1988, Jarkko Oikarinen criou o Internet Relay Chat (IRC) enquanto trabalhava em um hospital na Finlândia para melhorar a comunicação entre os médicos.

Limitações do Zulip

O modelo de fluxos e tópicos do Zulip oferece uma abordagem diferenciada para a comunicação em equipe. No entanto, esse sistema exclusivo tem várias desvantagens notáveis que podem afetar a produtividade e a eficácia da colaboração da sua equipe.

Curva de aprendizado íngreme : streams e tópicos podem confundir usuários familiarizados com layouts de chat tradicionais.

Videoconferência limitada : sem opção nativa robusta; depende de integrações de terceiros

Gerenciamento básico de tarefas : oferece suporte à criação de tarefas, mas não possui recursos completos de gerenciamento de projetos.

Experiência móvel : os aplicativos móveis podem parecer menos sofisticados do que suas versões para desktop.

Comunidade menor : menos integrações e um ecossistema de suporte menor do que os principais concorrentes

Interface do usuário : a interface do usuário pode parecer desatualizada em comparação com plataformas de colaboração mais modernas.

Gerenciamento de notificações: as configurações de notificação podem ser menos intuitivas do que em outras ferramentas.

À medida que as equipes crescem e as necessidades de comunicação se tornam mais complexas, essas limitações muitas vezes se tornam mais pronunciadas, levando as organizações a explorar plataformas alternativas.

🧠 Curiosidade: O termo “fadiga do Zoom” ganhou popularidade durante a pandemia da COVID-19, à medida que as pessoas passaram a depender cada vez mais das videoconferências para o trabalho, a educação e as interações sociais. Cunhado pelo professor Jeremy Bailenson, da Universidade de Stanford, o termo descreve a exaustão causada pelas reuniões virtuais. Ela é alimentada pelo contato visual constante, pelo fato de ficar olhando para o próprio rosto, pela limitação dos movimentos físicos, pela sobrecarga cognitiva, pela falta de pausas informais e pela pressão de permanecer “ligado” o tempo todo.

As melhores alternativas ao Zulip para usar

Aqui está nossa lista selecionada das melhores alternativas ao Zulip. Essas ferramentas podem ajudá-lo a descobrir outros sistemas para melhorar a colaboração e a comunicação entre equipes diversas.

1. ClickUp (A melhor ferramenta de colaboração tudo-em-um com gerenciamento de projetos)

Experimente o ClickUp Chat agora Acelere a colaboração eficiente com o ClickUp Chat

Ferramentas de comunicação desconectadas limitam-se à conversa. O ClickUp, por outro lado, é o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo — tudo alimentado por IA totalmente contextual que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

É especialmente valioso para equipes remotas, desenvolvedores, empresas e profissionais que precisam de comunicação eficiente em tempo real, totalmente integrada aos seus fluxos de trabalho.

O problema com os aplicativos de chat modernos é que eles funcionam separadamente do local onde você trabalha. Você acompanha um colega de trabalho em uma tarefa, recebe uma atualização e, em seguida, atualiza manualmente a tarefa para refletir a atualização. Ou então, você vasculha as conversas de chat linha por linha apenas para obter o contexto necessário para realizar o trabalho. Tudo isso acaba com o ClickUp Chat.

Como aplicativo de mensagens integrado ao ClickUp, você pode transformar bate-papos em tarefas do ClickUp instantaneamente, além de atribuí-las à pessoa certa e definir um prazo. Isso facilita o registro de itens de ação à medida que surgem na conversa, para que nada seja esquecido. Você também pode usar a IA para resumir tópicos, atribuir mensagens ou encontrar tarefas relacionadas — tudo diretamente do Chat.

Como o ClickUp unifica o chat da equipe com o gerenciamento de tarefas, todas as discussões se transformam naturalmente em trabalhos atribuídos, com responsabilidades e prazos claros.

Atribua várias tarefas diretamente no ClickUp Chat

Mas isso não é tudo. Você pode criar ClickUp Docs e ClickUp Whiteboards diretamente da janela de bate-papo, sem interromper o fluxo, tudo com o ClickUp AI.

O recurso SyncUps do ClickUp aprimora ainda mais a comunicação em equipe, integrando reuniões ao seu fluxo de trabalho.

Ao contrário das ferramentas de conferência tradicionais, que existem isoladamente do seu trabalho, o SyncUps combina reuniões por vídeo em tempo real com agendas colaborativas, notas, gravações e criação automática de tarefas — tudo diretamente integrado ao contexto do seu projeto.

Colabore cara a cara com seus colegas em segundos usando o ClickUp SyncUps.

Com o SyncUps, você pode criar modelos de reunião estruturados, adicionar itens à agenda de forma colaborativa antes do início da reunião, gravar discussões importantes para referência futura e converter instantaneamente pontos de discussão em tarefas atribuíveis.

Ao contrário de aplicativos de mensagens independentes como o Zulip, você também pode compartilhar documentos, imagens e arquivos de todo o seu ecossistema de trabalho integrado diretamente no ClickUp Chat, para que os recursos estejam sempre ao seu alcance. Isso torna as informações importantes facilmente pesquisáveis e acessíveis. Essa funcionalidade de pesquisa é unificada no Chat e nas Tarefas e não se limita ao histórico de bate-papo.

E se alguém fizer uma pergunta no chat em grupo, basta deixar que o seu ClickUp Agent responda. As equipes podem obter respostas rápidas para perguntas sobre o espaço de trabalho, gerar ideias de conteúdo ou ter tarefas repetitivas realizadas com a IA do ClickUp profundamente integrada ao Chat. Isso mantém as conversas produtivas e focadas em trabalhos de alto valor.

Use o Agente de Respostas Automáticas no ClickUp Chat para obter insights mais rapidamente.

O ClickUp Brain melhora a comunicação entre equipes diversas, trazendo recursos de IA diretamente para suas conversas. Ele ajuda você a redigir respostas, resumir discussões longas e gerar soluções criativas — tudo dentro do contexto do chat.

O ClickUp Brain MAX, um companheiro de IA dedicado para desktop, unifica bate-papo, pesquisa e automação em todos os seus aplicativos de trabalho e na web. Com bate-papo de IA multimodelo, respostas contextuais e conversão de voz em texto, o Brain MAX ajuda você a criar, encontrar e automatizar o trabalho mais rapidamente, acabando com o caos das ferramentas de IA desconectadas.

Com chat integrado, gerenciamento de projetos, mensagens diretas, compartilhamento de arquivos e videoconferência integrada, o ClickUp otimiza os fluxos de trabalho, reduz a fadiga dos aplicativos e garante que as conversas da sua equipe sempre levem à ação.

Melhores recursos do ClickUp

Crie tarefas diretamente a partir de mensagens de chat e vincule-as a tarefas ou documentos para uma integração perfeita do fluxo de trabalho.

Obtenha respostas instantâneas sem intervenção humana com os agentes de chat do ClickUp.

Canais organizados com base em projetos e tarefas, bate-papos em grupo e mensagens diretas privadas, tudo em uma única plataforma.

Aproveite as notificações inteligentes e as automações de fluxo de trabalho para ajudá-lo a manter o foco e evitar a sobrecarga de notificações.

Use conversas encadeadas e uma pesquisa poderosa para facilitar o acompanhamento das discussões e encontrar informações anteriores rapidamente.

Limitações do ClickUp

Você pode enfrentar uma curva de aprendizado devido ao conjunto abrangente de recursos.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação do G2 diz:

O ClickUp reduziu o caos de gerenciar várias equipes, plataformas e projetos. Não preciso mais alternar entre aplicativos para bate-papo, documentos, tarefas e atualizações. Isso tornou meu negócio mais eficiente, alinhado e produtivo, especialmente em um escritório acelerado como o nosso.

💡 Dica profissional: considere usar recursos do ClickUp como “@menções” para chamar a atenção direta de alguém, mas evite o uso excessivo para evitar sobrecarga de notificações e distrações desnecessárias. Praticar uma boa etiqueta no chat promove um ambiente de comunicação respeitoso e eficiente, melhorando a colaboração e a produtividade da equipe.

2. Slack (melhor para integrações e ecossistema)

via Slack

O Slack continua sendo uma escolha popular para comunicação em equipe, organizando conversas em canais para projetos, tópicos ou departamentos.

Seu amplo ecossistema de integração se conecta a mais de 2.000 aplicativos de terceiros, otimizando os fluxos de trabalho diretamente nas conversas. Ao contrário dos tópicos focados em assuntos específicos do Zulip, o Slack usa canais e tópicos para reduzir a desorganização.

O criador de fluxos de trabalho do Slack permite a automação personalizada sem codificação, enquanto suas ferramentas de pesquisa e resumo com inteligência artificial ajudam as equipes a encontrar informações e acompanhar discussões perdidas. Ele também oferece uma funcionalidade de pesquisa sólida em todas as mensagens e arquivos, huddles para chamadas rápidas de áudio/vídeo e documentos canvas para documentação colaborativa.

Melhores recursos do Slack

Organize conversas em canais públicos e privados

Inicie discussões de áudio instantâneas com compartilhamento de tela

Personalize notificações com base em palavras-chave e importância

Melhore a colaboração no local de trabalho com o Slack Connect

Limitações do Slack

Pode se tornar exagerado com vários canais e notificações

Recursos limitados de gerenciamento de tarefas e funcionalidade de IA em comparação com ferramentas focadas em projetos

Preços do Slack

Gratuito

Pro : US$ 7/mês por usuário

Business+ : US$ 15/mês por usuário

Enterprise+: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Slack

G2 : 4,5/5 (mais de 34.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 23.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Slack?

Uma avaliação da Capterra diz:

Aprecio a capacidade de criar vários grupos, o que ajuda a organizar a comunicação de forma eficaz. Além disso, considero o recurso de reunião particularmente útil; sua natureza informal permite interações rápidas e individuais que podem resolver problemas com mais eficiência do que mensagens de texto.

📮 ClickUp Insight: 64% dos funcionários trabalham ocasionalmente ou frequentemente fora do horário programado, com 24% registrando horas extras na maioria dos dias! Isso não é flexibilidade, é trabalho sem fim. 😵‍💫 A Pigment, uma plataforma de planejamento de negócios, mudou para o ClickUp para resolver seus desafios de comunicação fragmentada. Usando o ClickUp Chat, o ClickUp Tasks e o ClickUp Automations, eles reduziram os custos de comunicação em 40% e melhoraram a eficiência da comunicação em equipe em 20%, acelerando seus ciclos de desenvolvimento.

3. Microsoft Teams (ideal para usuários do Microsoft 365)

via Microsoft Teams

De bate-papos casuais à colaboração em documentos, o Microsoft Teams elimina as barreiras entre comunicação e produtividade ao integrar profundamente os aplicativos do Office às conversas. O Teams permite que você discuta assuntos como projeções trimestrais enquanto visualiza o arquivo Excel real, tornando as decisões mais rápidas e informadas, desde que você esteja trabalhando no ecossistema do Microsoft 365.

Para essas organizações, ele reúne bate-papos, arquivos e reuniões em um único espaço. O Teams também oferece um hub de colaboração abrangente com integração profunda ao pacote de produtividade da Microsoft.

Melhores recursos do Microsoft Teams

Incorpore aplicativos e ferramentas essenciais nos canais de comunicação

Proteja conversas confidenciais com controles de segurança avançados

Crie reuniões mais envolventes com o modo Together

Facilite discussões em pequenos grupos com salas de reunião dedicadas

Realize transmissões em grande escala com ferramentas completas para eventos ao vivo.

Limitações do Microsoft Teams

Pode consumir muitos recursos e ser lento em hardware mais antigo

Interface de usuário mais complexa em comparação com ferramentas de chat dedicadas

Preços do Microsoft Teams

Gratuito

Microsoft Teams Essentials : US$ 4/mês por usuário, cobrado anualmente

Microsoft 365 Business Basic : US$ 6/mês por usuário, cobrado anualmente

Microsoft 365 Business Standard : US$ 12,50/mês por usuário, cobrado anualmente

Microsoft 365 Business Premium: US$ 22/mês por usuário, cobrado anualmente

Avaliações e comentários do Microsoft Teams

G2 : 4,3/5 (mais de 12.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 8.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Teams?

Uma avaliação do G2 diz:

Gosto muito do fato de o Teams manter tudo em um só lugar — bate-papos, reuniões, arquivos e até listas de tarefas. É muito útil quando se trabalha em equipe, pois não é preciso ficar alternando entre diferentes aplicativos. Também gosto da forma como ele se conecta ao Outlook e a outras ferramentas da Microsoft, facilitando muito o agendamento de reuniões ou o compartilhamento de documentos. Ele mantém tudo organizado e me ajuda a acompanhar os projetos.

🧠 Curiosidade: O primeiro conjunto de 176 emojis foi criado em 1999 pelo designer japonês Shigetaka Kurita para a plataforma de internet móvel da NTT DoCoMo. Esses emojis, usados com frequência em bate-papos no local de trabalho hoje em dia, têm como objetivo aprimorar a comunicação digital, adicionando nuances emocionais.

📖 Leia também: Principais alternativas e concorrentes do Microsoft Teams

4. Mattermost (ideal para organizações preocupadas com a segurança)

via Mattermost

“Como podemos possibilitar a colaboração moderna sem comprometer a segurança?” Essa questão desafia diariamente as organizações preocupadas com a segurança. O Mattermost resolve isso por meio de seus recursos de hospedagem própria e recursos de segurança de nível empresarial, que fornecem soberania total dos dados. Ele faz isso sem sacrificar a experiência colaborativa que as equipes esperam.

O Mattermost oferece uma plataforma de comunicação em equipe de código aberto com recursos de segurança e conformidade de nível empresarial. Semelhante ao compromisso do Zulip com a privacidade, o Mattermost se concentra em fornecer uma alternativa segura e auto-hospedada às plataformas de bate-papo baseadas em nuvem.

Melhores recursos do Mattermost

Formate mensagens com Markdown para uma comunicação rica

Pesquise de forma abrangente em todas as mensagens históricas

Automatize fluxos de trabalho com comandos personalizados

Conecte-se diretamente ao Active Directory e ao LDAP

Personalize a funcionalidade com plug-ins de código aberto

Acompanhe a conformidade com registros de auditoria abrangentes

Limitações do Mattermost

A hospedagem própria requer conhecimento técnico e infraestrutura.

A interface do usuário não é tão sofisticada quanto algumas alternativas comerciais.

Preços do Mattermost

Gratuito

Profissional : US$ 10/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Mattermost

G2 : 4,3/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 160 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Mattermost?

Uma avaliação do G2 diz:

Gosto do fato de o Mattermost ser open source e oferecer controle total sobre a implantação e a segurança dos dados. É ótimo para empresas com necessidades rigorosas de conformidade. A interface é limpa, oferece suporte a conversas em threads e se integra bem a ferramentas DevOps como Jira e GitLab. As mensagens em tempo real e o compartilhamento de arquivos são fáceis, e é ideal para equipes remotas.

📮ClickUp Insight: Apenas 10% dos participantes da nossa pesquisa usam assistentes de voz (4%) ou agentes automatizados (6%) para aplicativos de IA, enquanto 62% preferem ferramentas de IA conversacionais, como ChatGPT e Claude. A menor adoção de assistentes e agentes pode ser porque essas ferramentas são frequentemente otimizadas para tarefas específicas, como operação sem as mãos ou fluxos de trabalho específicos. O ClickUp oferece o melhor dos dois mundos. O ClickUp Brain funciona como um assistente de IA conversacional que pode ajudá-lo em uma ampla gama de casos de uso. Por outro lado, os agentes com tecnologia de IA nos canais do ClickUp Chat podem responder a perguntas, classificar problemas ou até mesmo lidar com tarefas específicas!

5. Rocket. Chat (ideal para implantação auto-hospedada)

A hospedagem própria oferece às organizações controle total sobre seus dados de comunicação, e o Rocket. Chat torna isso possível mantendo tudo dentro da sua própria infraestrutura. Essa configuração é útil para equipes com requisitos de segurança rigorosos ou que precisam de uma plataforma altamente personalizável.

Ao contrário das ferramentas exclusivamente na nuvem, que limitam você a recursos predefinidos, o Rocket. Chat oferece flexibilidade para criar uma experiência de colaboração adequada à sua equipe. Assim como o Zulip, ele dá às organizações controle sobre sua pilha de comunicação, ao mesmo tempo em que oferece suporte a uma gama completa de recursos de bate-papo em equipe.

Melhores recursos do Rocket. Chat

Proteja conversas confidenciais com criptografia de ponta a ponta

Colabore com parceiros externos por meio do acesso controlado de convidados.

Interaja diretamente com os clientes por meio do chat ao vivo integrado

Compartilhe e visualize arquivos facilmente nas conversas

Gerencie permissões com funções de usuário personalizáveis

Integre-se a sistemas externos por meio de uma API abrangente.

Limitações do Rocket. Chat

Requer recursos técnicos para hospedagem própria e manutenção

A interface do usuário pode parecer desatualizada em comparação com alternativas comerciais.

Preços do Rocket. Chat

Starter : Gratuito

Pro : US$ 8/mês por usuário

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Rocket. Chat

G2 : 4,2/5 (mais de 330 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Rocket. Chat?

Um avaliador da Capterra afirma:

A personalização que você pode fazer e a simplicidade de adicionar um widget de chat ao vivo ao seu aplicativo web da maneira que você quiser, sem importar nenhum módulo extra, basta executar um script JavaScript no seu aplicativo web. E a funcionalidade é muito boa, mas descobrir como usá-la corretamente pode ser um pouco difícil 🙂

6. Discord (ideal para a construção de comunidades)

via Discord

O Discord é uma plataforma de comunicação versátil, compatível com canais de texto e voz em servidores personalizáveis. Originalmente criado para gamers, agora atende a diversas comunidades com recursos como compartilhamento de tela de alta qualidade, transmissão ao vivo e canais de palco para grandes eventos de áudio.

O Discord oferece formatação de texto rico, emojis personalizados, permissões baseadas em funções para controle de acesso granular e bots que adicionam funcionalidades que vão desde moderação até reprodução de música.

Ao contrário do encadeamento estruturado do Zulip, o Discord organiza as conversas em servidores, canais e tópicos com recursos poderosos de chat de voz.

Melhores recursos do Discord

Disponibilidade de sinal com indicadores de presença avançados

Estruture conversas com threads no canal

Organize vários espaços de trabalho com pastas de servidor

Automatize tarefas com recursos abrangentes de bot

Faça apresentações para grandes grupos com canais dedicados

Limitações do Discord

Limites de tamanho para compartilhamento de arquivos na versão gratuita

Uma aparência menos formal pode não ser adequada para ambientes profissionais.

Preços do Discord

Gratuito

Nitro Basic : Preços personalizados

Nitro: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Discord

G2 : Sem avaliações disponíveis

Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Discord?

Uma avaliação da Capterra diz:

Fácil de configurar, usar e se comunicar com os colegas. Interface excepcional para escolas e empresas.

7. Twist (ideal para comunicação assíncrona)

via Twist

O som constante das notificações, a pressão para responder imediatamente e a sensação de que você nunca consegue acompanhar tudo? O Twist acaba com isso com um sistema de notificações que incentiva o trabalho focado, agrupando as atualizações, e o recurso de caixa de entrada ajuda os usuários a acompanhar tópicos importantes sem precisar rolar por logs de bate-papo intermináveis.

O Twist defende a comunicação assíncrona, organizando as discussões em tópicos em vez de fluxos caóticos em tempo real. Semelhante ao Zulip, o Twist organiza as conversas em canais e tópicos, mas com uma ênfase ainda maior em discussões focadas e ponderadas. Cada tópico mantém um assunto claro com mensagens cronológicas, facilitando o acompanhamento das conversas mesmo depois de um tempo afastado.

A plataforma oferece canais para diferentes equipes ou projetos, mensagens diretas e pesquisa abrangente em todas as conversas.

Melhores recursos do Twist

Encontre qualquer informação com uma poderosa pesquisa entre conversas

Integre-se a ferramentas populares como GitHub, Zapier e Todoist, com suporte para compartilhamento de arquivos e formatação markdown.

Escreva mensagens bem elaboradas com um editor semelhante ao de e-mail

Limitações do Twist

Sem videoconferência nativa

Menos rico em recursos do que as plataformas multifuncionais

Preços do Twist

Gratuito

Ilimitado: US$ 8/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Twist

G2 : 3,9/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Twist?

Uma avaliação da Capterra diz:

Toda a equipe adorou, porque agora, em vez de se distraírem toda vez que alguém envia uma mensagem em algum canal, as pessoas podem finalmente dedicar seu tempo a trabalhos produtivos e verificar seus e-mails e notificações do Twist quando quiserem.

8. Pumble (ideal para equipes pequenas com orçamento limitado)

via Pumble

Equipes preocupadas com o orçamento adoram o Pumble por seu histórico de mensagens ilimitado e recursos essenciais de comunicação, que não têm preços de nível empresarial.

Em vez de comprometer funcionalidades essenciais, equipes pequenas podem implementar uma solução de comunicação completa que cresce junto com suas necessidades. Esta alternativa ao Slack oferece uma plataforma de comunicação em equipe econômica com histórico de mensagens ilimitado, mesmo em seu plano gratuito.

Ao contrário da abordagem especializada do Zulip, o Pumble oferece uma experiência simples, semelhante ao Slack, que se concentra em recursos essenciais de comunicação sem um preço premium.

Melhores recursos do Pumble

Colabore com parceiros externos por meio do acesso de convidados

Acesse as comunicações nos aplicativos móveis para iOS e Android.

Formate mensagens com recursos de rich text

Encontre conversas anteriores com uma pesquisa abrangente

Controle as interrupções com notificações personalizáveis

Conecte-se por meio de videochamadas com recursos de compartilhamento de tela

Limitações do Pumble

Recursos avançados limitados em comparação com alternativas premium

Menos integrações com ferramentas de terceiros

Preços do Pumble

Gratuito

Pro : US$ 2,99/mês por usuário

Negócios: US$ 4,99/mês por usuário

Empresa: US$ 7,99/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Pumble

G2 : Não há avaliações suficientes disponíveis

Capterra: 4,7/5 (mais de 180 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Pumble?

Uma avaliação da Capterra diz:

É basicamente o Slack, mas melhor. E a opção paga tem um preço razoável, o que também é fantástico.

9. Zoom (ideal para comunicação principalmente por vídeo)

via Zoom

As mensagens de texto têm suas limitações — o tom, a emoção e as nuances muitas vezes se perdem na tradução. É por isso que as conversas por chat podem rapidamente se transformar em longas sequências de esclarecimentos. Isso atrasa todo mundo.

O Zoom entende isso. Ele coloca a interação face a face em primeiro plano, facilitando a transição das equipes do chat para o vídeo sem atritos — sem necessidade de alternar entre aplicativos ou procurar links de reunião. Enquanto o Zulip se concentra em texto estruturado, o Zoom adota uma abordagem mais humana e em tempo real, com o vídeo como protagonista e o chat como um coadjuvante útil.

Melhores recursos do Zoom

Apresente ideias com clareza com recursos avançados de compartilhamento de tela

Crie grupos de discussão menores com salas de reunião

Personalize a experiência de vídeo com fundos virtuais

Registre reuniões importantes com gravação e transcrição

Programe com eficiência com a integração do calendário

Colabore visualmente com quadros interativos

Limitações do Zoom

Os recursos de bate-papo não são tão robustos quanto as plataformas dedicadas.

A organização das conversas pode se tornar complicada

Preços do Zoom

Gratuito

Pro : US$ 16,99/mês por usuário

Negócios: US$ 21,99/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Zoom

G2 : 4,5/5 (mais de 56.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 14.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoom?

Um avaliador do G2 afirma:

A plataforma é altamente confiável, mesmo para reuniões grandes, e recursos como assistente de IA, salas de discussão e quadros brancos persistentes tornam a colaboração mais estruturada e eficiente.

10. Flock (ideal para fluxos de trabalho simplificados)

via Flock

Todas as conversas de chat terminam com o mesmo problema: “Quem está fazendo o quê e até quando?”

O Flock resolve esse desafio fundamental de colaboração ao incorporar ferramentas de produtividade diretamente onde as conversas acontecem. Quando o chat da sua equipe se estende naturalmente para enquetes, tarefas e lembretes, o fluxo de trabalho permanece ininterrupto e a responsabilidade se torna automática.

O Flock combina mensagens diretas com ferramentas de produtividade integradas para criar fluxos de trabalho contínuos. Ao contrário do Zulip, que se concentra em threads estruturados, o Flock enfatiza a eficiência prática. Ele envolve as conversas com recursos orientados para a ação que ajudam as equipes a passar da discussão à execução sem mudar de contexto.

Melhores recursos do Flock

Conecte-se cara a cara com videoconferência

Crie listas de e-mails personalizadas para comunicações direcionadas

Coordene agendas com a integração de calendários compartilhados

Encontre informações rapidamente com recursos avançados de pesquisa

Automatize fluxos de trabalho com comandos personalizados

Conecte-se a ferramentas externas por meio de integrações robustas

Limitações do Flock

Interface menos intuitiva e fácil de usar do que alguns concorrentes

A experiência móvel não corresponde à funcionalidade do desktop

Preços do Flock

Gratuito

Pro : US$ 3/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Flock

G2 : 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Flock?

Uma avaliação do G2 diz:

Fácil de instalar e operar, com pouca necessidade de ajuda da administração em quase todos os aspectos. Também é fácil de modificar e gerenciar para o envio de conteúdo e outras coisas devido à interface.

11. Google Workspace (ideal para usuários do ecossistema Google)

via Google Workspace

O Google torna o trabalho em equipe algo natural, colocando o chat exatamente onde o trabalho é feito: dentro do Gmail, Drive, Docs e Meet. Isso significa menos trocas de aplicativos e mais conversas acontecendo no contexto, não em silos aleatórios. Isso reduz as distrações habituais e mantém todos focados.

O Google Chat faz parte dessa configuração. Ele está integrado ao Google Workspace, portanto, se sua equipe já usa as ferramentas do Google, ele é uma boa opção. Ao contrário dos tópicos mais estruturados do Zulip, o Google Chat é simples e direto, permitindo que as equipes conversem sem interromper seu fluxo de trabalho.

Melhores recursos do Google Workspace

Inicie chamadas de vídeo do Google Meet com um único clique no chat

Compartilhe e colabore em arquivos do Drive sem sair das conversas

Atribua e acompanhe tarefas em espaços de comunicação

Encontre qualquer mensagem ou arquivo com os poderosos recursos de pesquisa do Google.

Colabore em tempo real usando o Smart Canvas e o Google Docs integrado.

Acesse comunicações de forma integrada em todos os dispositivos com aplicativos sincronizados

Limitações do Google Workspace

Menos rico em recursos do que as plataformas dedicadas a bate-papos em equipe

As opções de encadeamento e organização são mais limitadas do que as ferramentas especializadas.

Preços do Google Workspace

Business Starter : US$ 3/mês por usuário

Business Standard : US$ 12/mês por usuário

Business Plus : US$ 24/mês por usuário

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Google Workspace

G2 : 4,6/5 (mais de 42.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 17.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Workspace?

Um avaliador do G2 afirma:

A integração perfeita entre ferramentas como Gmail, Drive, Docs, Sheets e Meet é o que realmente se destaca. Ela permite que nossa equipe colabore em tempo real, seja na elaboração de documentos, no compartilhamento de arquivos ou na programação de reuniões.

Encontre a comunicação perfeita para você com o ClickUp

Cada plataforma tem seus pontos fortes, mas o ClickUp se destaca como uma opção completa para comunicação e colaboração. É uma alternativa forte ao Zulip, especialmente para equipes remotas, desenvolvedores e empresas que procuram um espaço de trabalho completo.

Ao contrário das ferramentas de comunicação com finalidade única, o ClickUp elimina a fragmentação que ocorre quando as conversas acontecem em uma plataforma enquanto o trabalho é feito em outra.

Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo e sinta o poder de uma comunicação em equipe e gerenciamento de projetos verdadeiramente unificados!