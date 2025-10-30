As 11 melhores alternativas ao Survicate para feedback e pesquisas com clientes

Mais da metade dos seus clientes permanecem em silêncio após uma experiência ruim — e esse silêncio custa mais do que um usuário insatisfeito. Ele esconde padrões, retarda o crescimento e faz com que você tome decisões com base em suposições.

A solução sempre foi coletar feedback dos clientes antes que as coisas deem errado.

Ferramentas como o Survicate ajudam a preencher essas lacunas com recursos como lógica de pesquisa e distribuição multicanal. No entanto, essa não é a única opção e pode não ser a mais adequada para sua equipe.

Se você busca melhores preços, insights mais profundos ou uma experiência mais intuitiva, existem muitas alternativas excelentes disponíveis. Aqui estão as principais alternativas ao Survicate para ajudá-lo a coletar feedback, aumentar a satisfação e tomar decisões mais seguras sobre produtos.

🎯 Neste guia, você encontrará: Ferramentas que vão além das pesquisas — pense em IA de sentimentos + insights em tempo real.

Opções para equipes de todos os tamanhos e orçamentos

Fluxos de trabalho direcionados para transformar feedback em decisões

Por que você deve procurar uma alternativa ao Survicate?

Como explica um usuário do Survicate:

Se tivesse funcionalidades mais avançadas e análises avançadas, poderíamos usá-lo também para pesquisas complexas.

Embora seja excelente para pesquisas online básicas, o Survicate fica aquém das expectativas das empresas que desejam um gerenciamento geral da reputação. Aqui estão alguns desafios que você pode encontrar com essa ferramenta:

Opções limitadas de pesquisa: restrições nos tipos e formatos de perguntas podem reduzir a flexibilidade para realizar pesquisas diversificadas ou complexas.

Desafios na segmentação do público: a filtragem limitada dificulta o alcance de segmentos específicos de clientes para obter feedback direcionado.

Problemas de desempenho: atrasos ou lentidão ocasionais podem atrapalhar a edição e o gerenciamento eficiente de várias pesquisas.

Personalização limitada: menos opções de design e branding dificultam a adequação das pesquisas à identidade da sua marca.

Análise básica: carece de ferramentas avançadas de relatórios e recursos como análise de sentimentos em vários canais.

Escalabilidade limitada : mais adequado para equipes de pequeno a médio porte, podendo ser insuficiente para organizações maiores.

Preocupações com os preços: oferece menos recursos do que concorrentes com preços semelhantes, tornando-o menos econômico para alguns usuários.

Alternativas ao Survicate em resumo

Nome da ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços ClickUp Equipes de todos os tamanhos (pessoas físicas, pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas) Formulários de feedback com automação, lógica condicional, insights baseados em IA e ferramentas de colaboração em equipe. Plano gratuito para sempre; personalização disponível para empresas Typeform Equipes criativas Experiência do usuário interativa e perguntas personalizadas Planos pagos a partir de US$ 29; personalização disponível para empresas. Qualtrics Empresas Lógica personalizada para incorporar pesquisas em sites, integração com o Google Analytics e análise Stats iQ e Text iQ com IA e ML. Preços personalizados Google Forms Pessoas físicas e pequenas empresas Construtor de formulários flexível, recursos de personalização, ferramentas integradas de visualização de dados Plano gratuito; personalização disponível para empresas SurveyMonkey Pequenas e médias empresas Banco de perguntas, lógica de pesquisa, suporte multilíngue e ferramentas de análise integradas. Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 11. Jotform Pequenas empresas e empresas de médio porte Integrações de pagamento, recursos de automação e conformidade com a HIPAA Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 39. Zoho Survey Empresas de médio porte Suporte multilíngue, distribuição por e-mail, relatórios em tempo real e integração com CRM. Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 6. GetFeedback Empresas de médio porte e grandes empresas Construtor de arrastar e soltar, rastreamento NPS, integração com o Salesforce e pesquisas otimizadas para dispositivos móveis. Preços personalizados Forms. app Pessoas físicas e pequenas empresas Construtor de formulários sem código, listagens de produtos e suporte para pagamentos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 25. ProProfs Survey Maker Pequenas empresas e equipes criativas Modelos personalizáveis, lógica de pontuação e ramificação, análises em tempo real e integrações. Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 39. Formstack Empresas de médio porte e grandes empresas Recursos de assinaturas eletrônicas, automação de fluxo de trabalho e criptografia de dados Os planos pagos começam em US$ 99.

As melhores alternativas ao Survicate para usar

Investir na ferramenta certa de atendimento ao cliente é a maneira mais fácil de garantir o sucesso da sua equipe de CS. Vamos conhecer os melhores criadores de pesquisas e formulários online que podem melhorar a experiência do usuário por meio de insights.

1. ClickUp (ideal para criação de formulários personalizáveis, coleta de dados e gerenciamento de feedback)

Transforme as respostas dos clientes em resultados com os formulários do ClickUp.

O ClickUp, o primeiro espaço de trabalho com IA convergente, atua como um ponto de referência comum para empresas, profissionais de marketing e equipes de produto. É uma plataforma de produtividade completa que garante a organização da colaboração, dos fluxos de trabalho e dos dados críticos.

O recurso de formulários personalizáveis do ClickUp permite que os usuários criem facilmente pesquisas de feedback com a marca da empresa usando uma interface de arrastar e soltar, com suporte para uma ampla variedade de tipos de campos (texto, menus suspensos, classificações e muito mais).

Quer esteja a recolher feedback pós-compra, a realizar inquéritos NPS ou a recolher sugestões sobre funcionalidades do produto, pode ajustar todas as suas perguntas ao seu público-alvo.

Ao contrário das ferramentas de pesquisa rígidas, esses formulários se adaptam naturalmente ao seu fluxo de trabalho e conectam instantaneamente os envios a tarefas acionáveis. Chega de copiar e colar dados de uma plataforma para outra ou de dores de cabeça com importação de arquivos. Essa integração direta com o gerenciamento de tarefas do ClickUp simplifica o gerenciamento de feedback, transformando cada opinião do cliente em uma tarefa rastreável.

Integre os formulários ClickUp no seu portal do cliente para acompanhar as questões e o feedback dos clientes e transformá-los em tarefas acionáveis.

Para compartilhar seu formulário, seja para coletar feedback dos clientes, sugestões de produtos ou pontuações de satisfação, basta fazê-lo por meio de um link ou incorporá-lo a uma página da web.

A visualização de formulários do ClickUp também funciona como seu centro de comando.

Ele fica na sua barra de visualizações, barra lateral ou centro de formulários, permitindo que você crie e gerencie formulários diretamente do projeto em que está trabalhando. Você não precisa sair do seu fluxo de trabalho para atualizar uma pesquisa ou iniciar uma nova. É simples e flexível, trazendo formulários de feedback diretamente para o centro das suas operações diárias.

Responda aos clientes que enviam feedback por meio de formulários com o ClickUp Automations.

Quando as respostas começarem a chegar, você vai precisar de um sistema que faça mais do que apenas armazenar dados. Conheça o ClickUp Automations + AI Agents, seu incansável líder de operações.

Quer atribuir instantaneamente tarefas de pesquisa a um proprietário de produto? Notificar o sucesso do cliente quando uma pontuação cair abaixo de um determinado limite? Automatizar as próximas etapas com base no sentimento? Fácil. A automação Agentic no ClickUp garante que sua equipe permaneça responsiva sem se sobrecarregar com trabalho manual.

Essa automação não só economiza tempo, mas também garante que o feedback seja encaminhado aos membros certos da equipe e tratado prontamente, aumentando a eficiência geral do fluxo de trabalho.

Para ter uma visão geral, utilize seu estrategista: ClickUp Dashboards. Ele extrai insights de seus formulários, tarefas e cronogramas, permitindo que você visualize a opinião dos clientes, o tempo de resposta da equipe ou o status do acompanhamento.

Adicione cartões para resultados de pesquisas, tendências ou conformidade com SLA e você terá um panorama em tempo real de todo o seu ecossistema de feedback.

Agora, vamos adicionar um pouco de IA à operação. O ClickUp Brain permite que as equipes extraiam rapidamente insights acionáveis de grandes volumes de pesquisas de feedback de sites e pesquisas online, levando a melhores decisões sobre produtos e serviços. Tudo dentro do seu espaço de trabalho.

Analise os envios dos clientes em tempo real e obtenha insights de IA com o ClickUp Brain.

Você pode obter insights mais profundos com o ClickUp Brain MAX. Com o Brain MAX, você tem acesso a modelos de IA aprimorados, conversão de voz em texto, análises mais detalhadas e automações mais poderosas, permitindo analisar feedback complexo em escala, gerar relatórios detalhados e automatizar fluxos de trabalho sofisticados.

Melhores recursos do ClickUp

Ajuste as perguntas do formulário com base em pesquisas realizadas no produto, tornando a experiência mais relevante com a lógica condicional

Crie campos personalizados nos formulários do ClickUp para capturar exatamente as informações de que você precisa.

Adicione elementos visuais alinhados com suas perguntas usando blocos informativos e descrições de perguntas.

Analise envios de formulários em tempo real, resuma a jornada do cliente, identifique temas comuns e destaque questões críticas com insights de IA.

Gerencie relatórios de bugs, solicitações de recursos, retrospectivas de sprints e feedback sobre processos internos com formulários personalizáveis para equipes de software

Envie um formulário usando o aplicativo móvel ClickUp

Limitações do ClickUp

Pode haver uma curva de aprendizado mais íngreme para iniciantes.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação da TrustRadius diz:

Nossas equipes utilizaram formulários e modelos para padronizar alguns fluxos de trabalho. Também utilizamos a automação integrada para facilitar alguns fluxos de trabalho, especialmente quando campos personalizados capturam informações que podem ajudar a determinar quem deve ser designado para uma tarefa. Por fim, também utilizamos a integração de e-mail e os recursos de API para gerar tarefas automaticamente quando algumas plataformas alertam ou mostram possíveis problemas de desempenho.

💡 Dica profissional: Quer que o ChatGPT escreva para você? Ou precisa que o Claude trabalhe em algum código? Você pode alternar entre diferentes modelos LLM dentro do espaço de trabalho do ClickUp!

2. Typeform (ideal para coleta interativa de dados)

via Typeform

Se o Survicate parecer muito utilitário, o Typeform oferece uma alternativa mais sofisticada e fácil de usar. Seu layout de uma pergunta por vez cria um fluxo de conversa natural em qualquer dispositivo, aumentando o engajamento e a qualidade das respostas.

A análise alimentada por IA da ferramenta investiga o sentimento, o comportamento e a intenção, ajudando você a entender o que os usuários dizem e por quê. É também uma alternativa sólida ao Jotform para equipes que buscam simplificar pesquisas sem sacrificar o insight.

Melhores recursos do Typeform

Envie envios de formulários e interações como eventos no Google Analytics.

Adicione seu próprio logotipo e recursos de marca para criar a identidade da sua empresa.

Obtenha uma análise detalhada do relatório da pesquisa com as respostas médias e mais populares.

Limitações do Typeform

Sua configuração automatizada de e-mail é complicada.

A personalização avançada além dos modelos de pesquisa fornecidos é limitada.

Preços do Typeform

Core Basic : US$ 29/mês por usuário

Core Plus : US$ 59/mês para 3 usuários

Negócio principal : US$ 99/mês por 5 usuários

Core Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Typeform

G2: 4,5/5 (mais de 750 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 850 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Typeform?

Uma avaliação da Capterra diz:

Eu uso o Typeform para selecionar novos clientes. Isso tem ajudado muito, pois minimiza a necessidade de eu fazer as perguntas pessoalmente no Typeform. Posso classificar os clientes e analisar os dados para ajudar no marketing.

📖 Leia também: Como solicitar feedback e avaliações para melhorar suas habilidades

3. Qualtrics (ideal para identificar e resolver a insatisfação dos clientes em tempo real)

via Qualtrics

Nem todos os clientes dirão quando algo está errado, mas suas ações dirão.

Cliques furiosos, rolagem errática ou abandono de um formulário no meio do caminho podem ser sinais de frustração. A IA da Qualtrics detecta esse comportamento para identificar quando os usuários estão com dificuldades. Você pode identificar o ponto fraco em tempo real e planejar uma solução.

O Qualtrics também gera insights preditivos em toda a jornada do usuário, conectando os pontos. Você pode acompanhar o sentimento desde a primeira visita ao site até a última chamada de suporte. Isso permite que a equipe visualize um quadro abrangente, impulsionando a retenção, a lealdade e as melhorias do produto.

Melhores recursos do Qualtrics

Incorpore pesquisas ao seu site usando uma lógica de exibição personalizada para acionar perguntas com base no comportamento do usuário.

Integre com o Google Analytics para acompanhar o envolvimento nas pesquisas, as taxas de desistência e o comportamento dos usuários em tempo real.

Implemente recursos de IA e aprendizado de máquina com o StatsiQ para análises estatísticas complexas e o Text iQ para interpretação de feedback aberto.

Limitações do Qualtrics

A comunicação com a equipe de atendimento ao cliente pode ser desafiadora.

Personalização limitada de relatórios

Preços da Qualtrics

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Qualtrics

G2: 4,3/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 70 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Qualtrics?

Uma avaliação do G2 diz:

A plataforma Qualtrics oferece amplos recursos de integração com vários sistemas SAP e não SAP, além de diferentes canais de comunicação para a distribuição de pesquisas.

👀 Você sabia? 81% dos consumidores acreditam que a IA é essencial para o atendimento ao cliente moderno.

4. Google Forms (ideal para criar formulários dentro do ecossistema Google)

via Google Forms

Já está profundamente integrado no ecossistema do Google?

O Google Forms é a sua melhor opção para uma coleta de dados gratuita e simples. Sua integração perfeita com o Google Drive garante que seus formulários sejam facilmente acessíveis, editáveis e compartilháveis.

As regras inteligentes de validação de dados impedem que os usuários enviem dados inválidos ou incompletos, economizando seu tempo na revisão e limpeza das respostas posteriormente. Com regras integradas, você pode configurar verificações automáticas para validar entradas específicas com base no tipo de dados desejado.

Melhores recursos do Google Forms

Ofereça aos clientes a possibilidade de criar, editar e responder a formulários do Google a partir de qualquer dispositivo de sua conveniência.

Escolha entre vários tipos de perguntas, arraste e solte elementos e aplique temas selecionados.

Crie gráficos simples de pizza, barras e linhas para visualizar as respostas da pesquisa e obter uma visão geral dos seus dados para avaliar tendências e padrões.

Limitações do Google Forms

Sua biblioteca de modelos de pesquisa é limitada.

Não possui sugestões inteligentes, salto lógico e ramificação.

Preços do Google Forms

Gratuito

Formulários para Trabalho: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Google Forms

G2: Não há avaliações disponíveis

Capterra: 4,7/5 (mais de 10.800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Forms?

Uma avaliação da Capterra diz:

Adoro a capacidade de criar facilmente formulários para necessidades externas e internas.

📖 Leia também: Como criar uma pesquisa no Google Forms

📮 ClickUp Insight: 88% dos participantes da nossa pesquisa usam ferramentas de IA para tarefas pessoais todos os dias, e 55% as utilizam várias vezes ao dia. E quanto à IA no trabalho? Com uma IA centralizada alimentando todos os aspectos do gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e colaboração, você pode economizar até mais de 3 horas por semana, que você gastaria procurando informações, assim como 60,2% dos usuários do ClickUp! Veja como funciona aqui. 👇🏼

5. Survey Monkey (ideal para coletar informações detalhadas)

via Survey Monkey

Os formulários do SurveyMonkey implementam três mecanismos: lógica de ramificação, piping e lógica de inversão.

A lógica de ramificação direciona os respondentes apenas para as perguntas relevantes com base em suas respostas anteriores, eliminando etapas desnecessárias e melhorando o fluxo da pesquisa. O piping vai além, levando as respostas para as perguntas subsequentes, criando uma experiência dinâmica e personalizada que se assemelha mais a uma conversa.

Por fim, o Flip Logic randomiza as opções de resposta para minimizar o viés, garantindo que a ordem das opções não influencie a forma como os respondentes respondem às perguntas de classificação ou de múltipla escolha.

Melhores recursos do Survey Monkey

Acompanhe as respostas, visualize métricas de participação em tempo real e monitore as taxas de conclusão para obter insights em tempo real.

Compare dados históricos, acompanhe as mudanças ao longo do tempo e compare os resultados com os padrões do setor ou com o desempenho interno.

Gere gráficos de barras, gráficos circulares, mapas de calor e gráficos de tendências que facilitam a interpretação de dados complexos.

Escolha entre mais de 400 modelos do SurveyMonkey para criar rapidamente pesquisas para feedback dos clientes, engajamento dos funcionários, pesquisa de mercado e muito mais.

Limitações do Survey Monkey

Os problemas de lentidão da ferramenta podem dificultar a conclusão de uma pesquisa.

Não notifica os clientes se eles concluíram a pesquisa sem um plano de preços atualizado.

Preços do Survey Monkey

Básico : Gratuito

Plano mensal individual padrão: US$ 11/mês

Vantagem individual anual: US$ 24/mês

Individual Premier Anual: US$ 59/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Survey Monkey

G2: 4,4/5 (mais de 22.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 10.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o SurveyMonkey?

Uma avaliação do G2 diz:

Aprecio a facilidade com que é possível criar e distribuir pesquisas com o mínimo de esforço. A interface de arrastar e soltar torna a criação de pesquisas muito fácil, mesmo para pessoas sem qualquer conhecimento técnico.

6. Jotform (ideal para coleta de dados offline)

via Jotform

O Jotform é uma alternativa poderosa ao Survicate que se destaca na criação fácil de pesquisas de feedback do cliente e formulários online altamente personalizáveis.

Ele oferece milhares de modelos de pesquisa totalmente personalizáveis, opções avançadas de design, incluindo CSS personalizado, e um criador de formulários intuitivo do tipo arrastar e soltar, permitindo que você adapte as pesquisas à sua marca e às suas necessidades específicas.

É também uma ótima alternativa ao SurveyMonkey, pois não precisa de conexão com a internet para coletar dados. A ferramenta permite que seus clientes preencham formulários, enviem assinaturas e respondam offline. Quando eles voltam a ficar online, todos os dados são sincronizados automaticamente.

Melhores recursos do Jotform

Baixe o feedback capturado em vários formatos (CSV, Excel, PDF) para relatórios, análises ou armazenamento.

Bloqueie o formulário com o recurso de segurança do Modo Quiosque para evitar saídas prematuras e garantir uma coleta de feedback ininterrupta e controlada.

Automatize assinaturas, associações e pagamentos parcelados para uma cobrança de receitas sem complicações.

Limitações do Jotform

Você não tem muito controle sobre os designs dos modelos de pesquisa.

Criar filiais pode ser um desafio

Preços do Jotform

Starter: Grátis para sempre

Bronze: US$ 39/mês

Silver: US$ 49/mês

Gold: US$ 129/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Jotform

G2: 4,7/5 (mais de 3.200 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.200 avaliações)

🧠 Curiosidade: as marcas que investem em personalização têm 71% mais chances de obter maior fidelidade dos clientes.

7. Zoho Survey (ideal para traduzir respostas de pesquisas abertas)

via Zoho Survey

Um cliente da Espanha deixa uma avaliação detalhada do produto em espanhol, que um fornecedor na França recebe instantaneamente em francês, graças à tradução de respostas do Zoho Survey. Ele traduz automaticamente respostas curtas, explicações detalhadas e entradas em estilo de matriz para o idioma escolhido.

O Zoho também oferece uma ampla variedade de tipos de perguntas e lógica avançada de pesquisa, permitindo uma coleta de feedback mais complexa e direcionada em comparação com o Survicate.

Melhores recursos do Zoho Survey

Crie pesquisas multilíngues em mais de 75 idiomas para sua base diversificada de clientes.

Crie tickets de suporte a partir das respostas da pesquisa usando a integração com o Zoho Desk.

Aplique filtros avançados para se concentrar em respostas específicas usando condições como respostas a perguntas, dados demográficos ou variáveis personalizadas.

Obtenha insights mais profundos sobre a satisfação do cliente e as tendências de feedback com seus recursos abrangentes de relatórios e análises de pesquisa de usuários.

Limitações do Zoho Survey

Após enviar uma pesquisa, seus clientes podem ser direcionados para um anúncio de spam do Zoho Survey.

A integração com CRMs de terceiros pode ser um desafio.

Preços do Zoho Survey

Gratuito para sempre

Básico: US$ 6/mês por usuário

Mais: US$ 10/mês por usuário

Pro: US$ 29/mês por usuário

Empresa: US$ 68/mês por usuário

Avaliações e comentários do Zoho Survey

G2: 4,4/5 (mais de 850 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho Survey?

Uma avaliação do G2 diz:

Gosto muito da forma como os resultados são apresentados em gráficos claros, relatórios e filtros fáceis de usar. Utilizei-o tanto para avaliações internas da equipe como para formulários de feedback dos clientes, e tem funcionado muito bem.

8. GetFeedback (ideal para gerenciamento de CX integrado ao Salesforce)

via GetFeedback

As ferramentas de feedback dos clientes podem moldar as decisões comerciais, e o GetFeedback alinha-se com essa visão.

Depois que as respostas são coletadas, a ferramenta as mapeia diretamente para os registros do Salesforce, vinculando a opinião dos clientes aos dados existentes do CRM. Isso cria uma visão em tempo real da satisfação do cliente.

As equipes podem então acompanhar as tendências de CX, identificar pontos fracos e medir o impacto direto do feedback na retenção e na receita.

Melhores recursos do GetFeedback

Visualize insights com análises integradas nos painéis do Salesforce.

Acione fluxos de trabalho automatizados, alertando as equipes de atendimento para resolver problemas antes que eles se agravem.

Inicie um contato personalizado ou crie um caso diretamente no Salesforce para resolver as preocupações dos clientes.

Limitações do GetFeedback

Os recursos de relatórios e visualização são limitados.

O envio de um link de pesquisa por e-mail ou campanha implica custos adicionais.

Preços do GetFeedback

Preços personalizados

Avaliações e comentários do GetFeedback

G2: Não há avaliações disponíveis

Capterra: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

📖 Leia também: Exemplos eficazes de feedback de funcionários para fornecer informações objetivas e aumentar o moral

9. Forms. app (Ideal para a criação de formulários com comércio eletrônico e automação integrados)

Ao contrário do Survicate, que se concentra principalmente em pesquisas e feedback dos clientes, o Forms. app oferece suporte a fluxos de trabalho transacionais, tornando-o ideal para empresas que precisam de mais do que apenas coletar feedback.

Imagine uma padaria que vende bolos personalizados. Usando o recurso de cesta de produtos do aplicativo Forms., a padaria pode criar um formulário que lista todos os sabores, tamanhos, recheios e opções de decoração disponíveis. Os clientes podem selecionar facilmente suas preferências, enviar imagens de referência para o design e ver instantaneamente a atualização do preço total em tempo real, graças à calculadora integrada.

Melhores recursos do aplicativo Forms.

Use todos os recursos disponíveis sem necessidade de cadastro obrigatório para acesso contínuo.

Exiba as perguntas uma de cada vez com pesquisas passo a passo para obter um melhor envolvimento.

Colete dados apenas de áreas geográficas específicas com restrições de geolocalização.

Use mais de 5.000 modelos de pesquisa personalizáveis e suporte para pesquisas ilimitadas (para planos pagos).

Limitações do aplicativo Forms.

Não possui formulários animados, e você não pode criar formulários semelhantes sem usar código.

Os usuários do modo gratuito não podem adicionar seu logotipo.

Preços do aplicativo Forms.

Gratuito para sempre

Básico: US$ 25/mês

Pro: US$ 35/mês

Premium: US$ 99/mês

Avaliações e comentários sobre o aplicativo Forms.

G2: 4,5/5 (mais de 450 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 230 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Forms. app?

Uma avaliação da Capterra diz:

Você pode adicionar seu logotipo mesmo no plano gratuito. Eu o uso para coletar inscrições e posso acompanhar facilmente o processo.

10. ProProfs Survey Maker (ideal para compreender os riscos de perda de clientes)

via ProProfs Survey

O ProProfs envia instantaneamente pesquisas de Net Promoter Score (NPS) aos clientes por e-mail, incorporação em sites, pop-ups no aplicativo e mídias sociais. À medida que as respostas chegam, os recursos avançados dessa alternativa ao Survicate geram relatórios diários, semanais e mensais, ajudando as empresas a acompanhar as tendências ao longo do tempo.

Com painéis visuais, as empresas podem analisar rapidamente as porcentagens de NPS, identificar áreas a serem melhoradas e detectar riscos potenciais de perda de clientes.

Melhores recursos do Proprofs Survey Maker

Defina o tema da sua pesquisa no gerador de formulários de IA e tenha um modelo pronto em segundos.

Atribua valores positivos e negativos a cada feedback do usuário para avaliar sua pontuação de esforço do cliente.

Use-o como um software de pesquisa com funcionários e categorize-os como promotores, passivos ou detratores para identificar áreas que precisam de melhorias.

Crie pesquisas rapidamente e obtenha amplas opções de personalização para combinar com a identidade visual da sua marca.

Limitações do Proprofs Survey Maker

A biblioteca de modelos é limitada.

Os relatórios podem parecer bastante básicos em comparação com os concorrentes.

Preços do Proprofs Survey Maker

Gratuito para sempre

Essentials: $39,99/mês

Negócios: US$ 69,99/mês

Empresa: US$ 149,99/mês (apenas planos anuais)

Avaliações e comentários sobre o Proprofs Survey Maker

G2: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

11. Formstack (ideal para automatizar a coleta de dados em fluxos de trabalho comerciais)

via Formstack

O Formstack concentra-se no que acontece depois que os dados são coletados. A automação integrada, os formulários pré-preenchidos e as aprovações dinâmicas encaminham as informações para as pessoas certas, preenchem documentos, acionam aprovações e sincronizam com seus sistemas.

Por exemplo, um formulário de lead enviado é encaminhado instantaneamente para o representante de vendas designado, enquanto um formulário de admissão de paciente é direcionado para o seu sistema de registros.

Esta alternativa ao Survicate também oferece recursos avançados, como lógica condicional, formulários dinâmicos e integração perfeita em sites, facilitando a criação de pesquisas interativas e personalizadas que geram maior engajamento. Sua interface intuitiva e amplas opções de integração ajudam as equipes a otimizar a coleta de dados e melhorar os insights sobre a satisfação do cliente.

Melhores recursos do Formstack

Preencha formulários automaticamente usando dados existentes de CRMs ou outros sistemas para reduzir atritos e erros.

Automatize inscrições em eventos e comunicações de acompanhamento

Integre aprovações, lógica de salto e fluxos de trabalho para vários usuários para uma movimentação eficiente de dados em toda a organização.

Atenda a setores que exigem proteção de dados rigorosa, como saúde, finanças e educação, com criptografia, requisitos SMTP robustos e padrões de conformidade.

Limitações do Formstack

A criação de formulários maiores pode causar lentidão ou falta de resposta da ferramenta.

Vincular pesquisas no Formstack a um software de pagamento pode ser um desafio.

Preços do Formstack

Formulários: US$ 99/mês

Pacote: US$ 299/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Formstack

G2: 4,3/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4/5 (mais de 100 avaliações)

👀 Você sabia? Organizações com programas de educação do cliente de alto desempenho obtêm uma melhoria de 20% em sua pontuação de fidelidade do cliente.

Crie formulários online com a melhor alternativa ao Survicate — ClickUp

Coletar insights dos clientes não deve ser uma tarefa tediosa.

A ferramenta de pesquisa certa não se limita a coletar feedback; ela gerencia fluxos de trabalho, aprimora a colaboração e ajuda você a transformar respostas em ação.

Embora o Survicate ofereça recursos sólidos, ele pode não atender sempre às suas necessidades.

Com automação alimentada por IA, criação flexível de formulários e integrações perfeitas, o ClickUp é a alternativa perfeita ao Survicate, seu espaço de trabalho completo para coletar respostas e executar projetos.

Reúna insights, coloque-os em prática e melhore a experiência do usuário. Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo para coletar feedback de forma mais eficaz.