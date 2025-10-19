Os 8 melhores softwares de controle de custos para projetos de construção em 2025

Os orçamentos de construção têm vida própria. No momento em que você perde o controle, os custos disparam. A McKinsey relata que 98% dos megaprojetos excedem os orçamentos em mais de 30% e enfrentam atrasos graves. Imagine mudanças no projeto no meio da construção, planilhas de horas perdidas e um erro no Excel que se transforma em um desastre de seis dígitos.

No entanto, 80% dos empreiteiros ainda dependem do controle manual, o que gera erros e confusão. A solução? Um software de controle de custos de construção que automatiza as despesas, sinaliza anomalias em tempo real e reúne todos os itens em um painel de controle organizado.

Neste guia, exploraremos as melhores ferramentas de controle de custos de construção para ajudá-lo a evitar excedentes, tomar decisões baseadas em dados e manter todos os projetos dentro do prazo e do orçamento. 🏗️

Num minuto você está no caminho certo; no minuto seguinte, seu orçamento está fora dos trilhos. Essas ferramentas ajudam você a se manter à frente, identificando problemas antecipadamente e mantendo os custos sob controle.

O que você deve procurar em um software de controle de custos para construção civil

Os canteiros de obras são como orquestras: uma nota errada e toda a apresentação sai dos trilhos. Você precisa de mais do que um livro-razão; precisa de uma batuta de maestro para harmonizar orçamentos, prazos e recursos em tempo real.

🧠 Você sabia? Em 1989, a Hard Dollar deu o primeiro golpe digital nas estimativas tradicionais, trocando cálculos matemáticos tediosos por magia automatizada.

Veja como um software de gerenciamento de custos de construção deve ajudá-lo:

Acompanhamento de custos : monitore as despesas com materiais, mão de obra e equipamentos em tempo real

Alertas de orçamento automatizados : envie notificações quando os custos excederem os limites predefinidos, ajudando as equipes a tomar medidas imediatas

Previsão avançada: Preveja despesas futuras com base em dados históricos e tendências de gastos para evitar surpresas financeiras inesperadas

Painéis personalizados : obtenha uma exibição personalizada dos dados e métricas importantes que você deseja acompanhar ao : obtenha uma exibição personalizada dos dados e métricas importantes que você deseja acompanhar ao gerenciar projetos de construção

Gerenciamento de recursos: acompanhe o uso de mão de obra, materiais e equipamentos para garantir a utilização ideal dos recursos

Integração: Integre-se a plataformas populares, como QuickBooks, Xero e Sage, para fluxos de trabalho contínuos

Gerenciamento de alterações e variações: acompanhe as modificações no escopo, atualize os orçamentos e mantenha a transparência financeira com as partes interessadas

Gerenciamento de subcontratados e solicitações de cotação: automatize comparações de propostas, garanta acordos precisos e evite aumentos desnecessários nos custos

O melhor software de controle de custos para projetos de construção civil

Como avaliamos os softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos os softwares na ClickUp.

Selecionamos os melhores softwares de controle de custos que otimizam os processos de trabalho para empresas de construção, gerentes de projeto, estimadores, equipes financeiras e empreiteiros. Quer você esteja construindo projetos de grande escala ou gerenciando projetos residenciais, essas ferramentas podem ajudá-lo a manter o orçamento.

Vamos ver o que cada um tem a oferecer.

1. ClickUp (ideal para gerenciamento de projetos de construção e acompanhamento de custos)

Acompanhe os projetos de construção desde a pré-venda até o conceito e a entrega

O ClickUp é uma plataforma líder de gerenciamento de projetos baseada em nuvem, com a confiança de milhares de equipes em todo o mundo, incluindo as do setor de construção. Ele simplifica fluxos de trabalho complexos com atualizações em tempo real, automação, painéis e ferramentas integradas de acordo com as necessidades do seu negócio.

O software de gerenciamento de projetos de construção da ClickUp ajuda as equipes a gerenciar projetos, reunindo tudo, desde a pré-venda até a entrega, em uma plataforma intuitiva. As equipes podem centralizar todos os documentos relacionados ao projeto, como plantas, contratos, aprovações e licenças, no ClickUp Docs. Para tornar o trabalho mais colaborativo em tempo real, o ClickUp Chat mantém as discussões conectadas ao trabalho, permitindo que você incorpore tarefas e documentos em uma interface de chat alimentada por IA.

Mantenha os comentários e discussões no contexto — anexados a tarefas, documentos ou listas — sem precisar alternar entre ferramentas com o ClickUp Chat

É fácil acompanhar o tempo da sua equipe com um cronômetro global. Além disso, você pode definir estimativas e criar relatórios que mostram como seus projetos estão indo. Você também pode enviar RFIs personalizados e formulários de aprovação para empreiteiros e designers, atribuir tarefas e manter os fluxos de trabalho funcionando perfeitamente.

Os painéis financeiros do ClickUp revelam onde você está gastando seu dinheiro, permitindo que você monitore as alocações orçamentárias, despesas reais e lucros em tempo real. Você também pode criar painéis personalizados para acompanhar os principais indicadores de desempenho (KPIs), como porcentagens de conclusão de projetos e cumprimento do orçamento.

Crie painéis personalizados para obter informações sobre suas finanças com o ClickUp

No ClickUp, você obtém modelos de gerenciamento de construção totalmente personalizáveis que incluem ferramentas para gerenciamento de tarefas, projetos e recursos, além de recursos de orçamento.

Um desses modelos é o Modelo de Gerenciamento de Custos de Projetos do ClickUp. Ele ajuda você a acompanhar e controlar cada centavo gasto durante o seu projeto.

Obtenha um modelo gratuito Estime, aprove e acompanhe todas as despesas do projeto do início ao fim com o modelo de gerenciamento de custos de projetos do ClickUp

Ele inclui seis status personalizados para acompanhar os custos do projeto e permite categorizar tarefas com atributos para gerenciá-las. Ele também oferece visualizações personalizadas, como Lista de projetos, Tabela de custos do projeto e Painel do processo de aprovação, facilitando o acesso e a organização das informações.

Você pode usar este modelo para:

Acompanhe e monitore os custos do projeto em tempo real

Planeje seu orçamento e gerencie despesas inesperadas

Tome decisões informadas sobre a alocação de recursos e o orçamento

Outro modelo útil é o Modelo de Análise de Custos do Projeto da ClickUp, que ajuda você a comparar custos entre vários projetos.

Obtenha um modelo gratuito Analise o desempenho do projeto com o modelo de análise de custos do projeto do ClickUp

Ele inclui status personalizados, como Concluído, Em andamento e A fazer, para acompanhar todos os elementos de custo; cinco campos personalizados para registrar detalhes importantes sobre custos; e visualizações personalizáveis para manter tudo organizado e fácil de acessar.

Você pode usar este modelo para:

Tenha uma visão clara de todas as despesas relacionadas ao projeto

Ajude você a identificar oportunidades onde é possível reduzir custos

Preveja custos futuros e planeje despesas futuras

Melhores recursos do ClickUp

Monitoramento de projetos : adicione : adicione campos personalizados do ClickUp , como orçamento estimado, gastos reais e variação de custos, para acompanhar e comparar o progresso financeiro em todas as etapas do seu projeto de construção

Acompanhamento de custos relacionados ao tempo: use o recurso use o recurso de acompanhamento de tempo do ClickUp para registrar as horas gastas nas tarefas e compará-las com seus planos originais, facilitando a criação de planilhas de horas detalhadas

Automações: Configure Configure as automações do ClickUp para notificar automaticamente seu arquiteto assim que você aprovar as plantas, garantindo uma transferência perfeita e as próximas etapas imediatas, sem acompanhamento manual

Quer saber como você pode economizar tempo com as automações? Assista a este vídeo.

Limitações do ClickUp

A curva de aprendizagem pode ser íngreme devido ao amplo conjunto de recursos

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Aqui está uma avaliação do G2:

O ClickUp cumpre exatamente o que promete, sendo uma ferramenta verdadeiramente completa para gerenciar tudo o que preciso. Ele se integra à maioria das outras ferramentas que meus clientes utilizam e é uma necessidade diária há muitos anos.

O ClickUp cumpre exatamente o que promete, sendo uma ferramenta verdadeiramente completa para gerenciar tudo o que preciso. Ele se integra à maioria das outras ferramentas que meus clientes utilizam e é uma necessidade diária há muitos anos.

2. Procore (ideal para controlar documentos e colaborar)

via Procore

O Procore é um software de gerenciamento de projetos de construção que ajuda as equipes de construção a minimizar erros decorrentes da duplicação de dados e planilhas desconectadas, armazenando todos os seus dados financeiros, como orçamentos, contratos, ordens de alteração e faturas, em um único sistema. As planilhas de horas integradas ajudam a controlar as horas de trabalho e os custos associados diretamente em relação ao seu orçamento.

Além disso, com painéis de controle para proprietários e executivos, você pode gerar instantaneamente relatórios de custos, relatórios de variações e instantâneos de rentabilidade para aumentar a transparência.

Principais recursos do Procore:

Integre-o com mais de 400 ferramentas, incluindo sistemas ERP como SAP, Sage, QuickBooks, software BIM e outras ferramentas de construção

Permita que as equipes de campo capturem fotos, enviem solicitações de informações, registrem problemas e gerenciem listas de pendências diretamente dos locais de trabalho com o aplicativo móvel

Ofereça acesso baseado em funções e fluxos de trabalho personalizáveis que permitem controlar quem pode visualizar, editar ou aprovar itens do projeto

Limitações do Procore

Para empresas que não possuem equipes dedicadas ao gerenciamento de projetos ou especialistas em tecnologia, navegar pela interface do Procore pode parecer um trabalho em tempo integral

Preços do Procore

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Procore

G2: 4,6/5 (mais de 3.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Procore?

Aqui está uma avaliação da G2:

Somos uma empreiteira comercial geral, e o Procore se tornou essencial para a nossa operação. Nós o utilizamos para gerenciamento de projetos, programação, contratação, faturamento — tudo o que você imaginar. Contamos com quase todas as funções que ele oferece e, francamente, não poderíamos administrar nossos negócios sem ele.

Somos uma empreiteira comercial geral, e o Procore se tornou essencial para a nossa forma de operar. Nós o utilizamos para gerenciamento de projetos, programação, contratação, faturamento — tudo o que você imaginar. Contamos com quase todas as funções que ele oferece e, francamente, não poderíamos administrar nossos negócios sem ele.

💡 Dica profissional: use um software que forneça painéis em tempo real, alertas automatizados e recursos de previsão, permitindo que as equipes de construção identifiquem desvios de custos antecipadamente. Isso ajuda a gerenciar os riscos de custos do projeto, tomar medidas corretivas e manter a rentabilidade do projeto.

3. RedTeam (ideal para visibilidade financeira em tempo real e eficiência operacional)

via RedTeam

O RedTeam permite converter suas estimativas de custos em orçamentos reais de projetos, facilitando o acompanhamento de quaisquer alterações desde a proposta original até os números finais. Você pode segmentar seu orçamento por divisões, códigos de custos e outros critérios personalizados para melhorar o controle de custos.

Com o aplicativo móvel, as equipes que atuam no setor de construção podem acessar informações do projeto, atualizar status e gerenciar tarefas de qualquer lugar, aumentando a produtividade e a comunicação no local.

Principais recursos do RedTeam:

Compare várias propostas de subcontratados num único local e selecione a melhor opção

Acompanhe os custos reais em comparação com os orçados por fase do projeto ou tarefa e monitore as variações de custos em tempo real

Automatize a criação de ordens de alteração a partir de observações no local e vincule as alterações propostas aos contratos originais

Limitações do RedTeam

A ferramenta não possui recursos como uma lista de tarefas para atribuir e monitorar tarefas aos funcionários e acompanhar o progresso diário

Preços do RedTeam

Preços personalizados

Avaliações e comentários da RedTeam

G2: 4,3/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o RedTeam?

Aqui está uma avaliação do G2:

Integração com as partes interessadas no projeto, como arquitetos, engenheiros e subcontratados, num único local. Poupa-me definitivamente tempo e esforço.

Integração com as partes interessadas do projeto, como arquitetos, engenheiros e subcontratados, em um único lugar. Isso definitivamente economiza meu tempo e esforço.

⚡ Arquivo de modelos: modelos de orçamento excepcionais para previsões precisas de custos no ClickUp, Excel e Word

4. CoConstruct (ideal para gerenciar construções residenciais)

via CoConstruct

O CoConstruct foi projetado especificamente para construtores e reformadores de casas personalizadas. Essa ferramenta de controle de custos de construção organiza os orçamentos por códigos de custo, dando aos gerentes uma visão clara das despesas, do que foi gasto e do que está pendente.

A ferramenta oferece uma folha de seleção centralizada que integra os processos de projeto, estimativa e produção em um único local. À medida que os clientes fazem suas seleções, as informações financeiras são atualizadas em tempo real para dar a todos visibilidade imediata dos custos do projeto.

Melhores recursos do CoConstruct

Monitore os custos estimados em comparação com os custos reais e gere faturas diretamente a partir do trabalho concluído

Use gráficos de Gantt, visualizações de calendário e destaque de caminhos críticos para gerenciar cronogramas com eficácia

Registre as atividades diárias, as condições meteorológicas e compartilhe fotos e atualizações do progresso com os clientes a partir do local de trabalho

Limitações do CoConstruct

A ferramenta de estimativa não permite carregar todas as várias estimativas recebidas dos subcontratados no sistema e escolher quais opções selecionar

Preços do CoConstruct

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o CoConstruct

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o CoConstruct?

Aqui está uma avaliação da G2:

O CoConstruct é uma ferramenta muito útil. O software foi cuidadosamente projetado. Os orçamentos, pedidos de compra e ordens de alteração são relativamente simples e fáceis de usar.

O CoConstruct é uma ferramenta muito útil. O software foi cuidadosamente projetado. Os orçamentos, ordens de compra e ordens de alteração são relativamente simples e fáceis de usar.

💡 Dica profissional: Quer dominar a gestão eficaz do orçamento do cliente? Comece com estas etapas: Comece com um orçamento detalhado, dividindo-o em categorias e marcos claros

Defina limites de gastos que exigem aprovação e use fluxos de trabalho automatizados para gerenciar ordens de alteração

Forneça atualizações financeiras regulares e claras, mostrando o progresso do orçamento, os custos reais e quaisquer riscos ou desvios, com soluções propostas

Sempre reserve uma margem de contingência (5 a 10%) para despesas inesperadas, acompanhe seu uso separadamente e evite usá-la para itens não essenciais

5. Autodesk Build (ideal para acompanhar o desempenho do projeto em tempo real)

via Autodesk Build

O Autodesk Build conecta dados do canteiro de obras e do escritório para que você possa identificar o que está causando alterações no orçamento. Os empreiteiros também podem usá-lo para resolver desafios de gerenciamento de projetos, como excedentes de custos e falta de coordenação entre arquitetos, subempreiteiros, equipes de projeto e de campo.

Os recursos de programação e acompanhamento do progresso ajudam a monitorar o cronograma do projeto, enquanto as ferramentas de gestão da qualidade e segurança garantem a conformidade com os regulamentos e normas.

A ferramenta também permite criar fluxos de trabalho de aprovação baseados em regras e modelos personalizados para lidar facilmente com contratos e alterações.

Melhores recursos do Autodesk Build

Monitore orçamentos de projetos, acompanhe despesas, gere faturas e gerencie ordens de alteração em tempo real

Simplifique a criação, o acompanhamento e a resolução de solicitações de informações e envios, garantindo aprovações em tempo hábil

Sincronize dados financeiros integrando o Autodesk Build e seus sistemas de contabilidade, como Sage, Viewpoint e JD Edwards

Limitações do Autodesk Build

Depois de enviar uma tarefa e atribuí-la a outra pessoa, ela fica bloqueada, dificultando a revisão ou correção de erros sem envolver várias pessoas para reatribuí-la

Preços do Autodesk Build

Preço por usuário : US$ 140 por usuário/mês

Preço para usuários ilimitados: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Autodesk Build

G2: 4,4/5 (mais de 4.000 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Autodesk Build?

Aqui está uma avaliação da G2:

Tudo é fluido; sei onde estão todos os documentos, posso navegar pelos desenhos e fazer todos os tipos de anotações e medições de que preciso e verificá-las quando necessário, posso ver quem e quando fazer alterações e coordená-las, posso usar o aplicativo em qualquer lugar, até agora não precisei usar o suporte ao cliente porque é realmente intuitivo e fácil de usar.

Tudo é fluido; sei onde estão todos os documentos, posso navegar pelos desenhos e fazer todos os tipos de anotações e medições de que preciso e verificá-las quando necessário, posso ver quem e quando fazer alterações e coordená-las, posso usar o aplicativo em qualquer lugar, até agora não precisei usar o suporte ao cliente porque é realmente intuitivo e fácil de usar.

🎯 Dica de produtividade: em vez de criar manualmente sua Estrutura de Divisão de Custos (CBS) do zero para cada projeto, use um modelo digital de CBS para o setor de construção civil. Como isso ajuda? Economiza tempo durante a configuração do projeto, eliminando trabalhos repetitivos

Garante a consistência entre projetos, facilitando a geração de relatórios e análises

Permite ajustes rápidos — basta duplicar o modelo e modificar apenas os itens específicos do projeto

6. Fieldwire (ideal para gerenciamento de tarefas no local de trabalho e coordenação em campo)

via Fieldwire

O Fieldwire oferece um módulo de orçamento dedicado que permite aos profissionais da construção gerenciar os orçamentos dos projetos ao longo de todo o ciclo de vida do projeto. Você pode organizar as despesas definindo códigos de custos para várias categorias, como materiais, mão de obra, equipamentos e subcontratados. Estes também podem ser importados de um modelo Excel para uma configuração mais rápida.

Para cada item do orçamento, a ferramenta permite inserir os custos reais incorridos e anexar documentos comprovativos, como recibos e faturas. Como essas entradas são atualizadas em tempo real, todas as partes interessadas têm visibilidade imediata de como os gastos reais se comparam ao orçamento original.

Melhores recursos do Fieldwire

Conecte sistemas como Google Drive e Power BI através da API REST da Fieldwire para extrair, analisar e automatizar dados

Anexe documentos relacionados, como RFIs e tarefas, às ordens de alteração para manter registros completos

Gere relatórios detalhados sobre o andamento das tarefas, inspeções e outras métricas para obter insights sobre o desempenho do projeto

Limitações do Fieldwire

Carregar e renomear desenhos pode ser complicado, pois não há como personalizar a forma como eles são nomeados

Preços do Fieldwire

Básico

Pro : US$ 54 por usuário/mês

Negócios : US$ 74 por usuário/mês

Business Plus: US$ 104 por usuário/mês

Avaliações e comentários sobre o Fieldwire

G2: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fieldwire?

Aqui está uma avaliação da G2:

Eu uso o Fieldwire para a maioria dos trabalhos na minha empresa. É uma ótima maneira de acompanhar qualquer projeto, gerenciar o tempo e responsabilizar os funcionários. Além disso, ele fornece comprovantes de trabalho e fotos do antes e depois com metadados, como hora e localização GPS.

Eu uso o Fieldwire para a maioria dos trabalhos na minha empresa. É uma ótima maneira de acompanhar qualquer projeto, gerenciar o tempo e responsabilizar os funcionários. Além disso, ele fornece comprovantes de trabalho e fotos do antes e depois com metadados, como hora e localização GPS.

📮 ClickUp Insight: 30% dos trabalhadores cumprem o horário estabelecido, mas 27% fazem horas extras regularmente e 19% não têm um horário definido. Quando o trabalho é imprevisível, como é que consegue realmente desligar-se? 🕰️ O agendamento automatizado de tarefas no ClickUp Calendar pode ajudar a trazer mais estrutura até mesmo para os cronogramas mais imprevisíveis. Planeje sua semana, defina horários de trabalho fixos e automatize lembretes para fazer logoff — porque seu tempo deve ser controlado por você! 💫 Resultados reais: A Lulu Press economiza 1 hora por dia, por funcionário, usando o ClickUp Automations — o que leva a um aumento de 12% na eficiência do trabalho.

7. CMiC (Ideal para unificar dados financeiros e gerenciamento de projetos)

via CMiC

O CMiC é um software de planejamento de recursos empresariais (ERP) que fornece ferramentas financeiras para o gerenciamento de custos de projetos de construção, incluindo contabilidade geral, contas a pagar e a receber e relatórios financeiros. Ele integra contabilidade, compras, folha de pagamento e dados de sistemas de gerenciamento de projetos em uma única plataforma de banco de dados, para que todas as equipes trabalhem a partir de uma única fonte de informações.

Para os trabalhadores de campo, recursos como controle de tempo, monitoramento do uso de equipamentos e gerenciamento de ordens de serviço ajudam a melhorar a produtividade e enviar atualizações em tempo real para o sistema central.

Melhores recursos do CMiC

Forneça às equipes de campo acesso em tempo real aos dados do projeto com o aplicativo móvel

Use ferramentas analíticas para obter insights acionáveis sobre o desempenho do projeto, a saúde financeira e a utilização de recursos

Use fluxos de trabalho gerados por IA e automação de processos para gerenciar alterações no projeto e tarefas de subcontratados

Limitações do CMiC

As configurações de back-end são complexas e exigem amplo conhecimento ou suporte da CMiC para garantir controles adequados sem afetar a qualidade dos dados

Preços do CMiC

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o CMiC

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,1/5 (mais de 170 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o CMiC?

Aqui está uma avaliação da G2:

O CMiC é fácil de navegar. O layout é intuitivo e relativamente personalizável. É fácil baixar e enviar arquivos, com várias maneiras de acessá-los.

O CMiC é fácil de navegar. O layout é intuitivo e relativamente personalizável. É fácil baixar e enviar arquivos, com várias maneiras de acessá-los.

📚 Leia mais: Melhores ferramentas e softwares de relatórios

8. Sage Intacct (ideal para contabilidade na nuvem e visibilidade financeira em tempo real)

via Sage Intacct

O Sage Intacct é um conjunto abrangente de módulos financeiros, incluindo contabilidade geral, contas a pagar, contas a receber, gestão de caixa, gestão de pedidos, compras, faturamento e cobrança. Painéis em tempo real oferecem uma análise detalhada de dados e tendências, ajudando a melhorar a tomada de decisões estratégicas baseadas em dados.

A ferramenta consolida várias entidades, subsidiárias e moedas, tornando-a uma boa opção para operações globais. Com os Smart Events e Smart Rules, você pode até automatizar o compartilhamento de relatórios e alertas.

Principais funcionalidades do Sage Intacct:

Registre e gerencie ordens de alteração atualizando automaticamente os orçamentos do projeto e as previsões de custos

Inicie e gerencie o processo de RFP para solicitar e coletar propostas de fornecedores

Automatize tarefas e fluxos de trabalho com o Sage Copilot, o assistente de IA da plataforma

Limitações do Sage Intacct

O software pode ser lento às vezes, especialmente ao lidar com grandes conjuntos de dados ou executar relatórios complexos

Preços do Sage Intacct

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Sage Intacct

G2: 4,3/5 (mais de 3.000 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sage Intacct?

Aqui está uma avaliação da G2:

O Sage Intacct nos permitiu otimizar quase todos os processos contábeis que antes realizávamos em outros sistemas de software. Ele eliminou a necessidade de papel e arquivos físicos: sistemas automatizados de cartão de crédito da empresa, pagamentos ACH e orçamento automatizado por meio da integração com o Martus.

O Sage Intacct nos permitiu otimizar quase todos os processos contábeis que antes realizávamos em outros sistemas de software. Ele eliminou a necessidade de papel e arquivos físicos: sistemas automatizados de cartão de crédito da empresa, pagamentos ACH e orçamento automatizado por meio da integração com o Martus.

O Buildertrend foi desenvolvido com foco no lado da construção voltado para o proprietário: seleções, comunicação com o cliente e programação simples que mantém os projetos e os clientes alinhados. Ele vincula as seleções aos orçamentos e às ordens de alteração para que você possa mostrar ao cliente como uma atualização escolhida afeta os resultados financeiros sem precisar vasculhar uma dúzia de planilhas. Se o seu negócio envolve muita interação com o cliente e você deseja uma ferramenta moderna e compatível com dispositivos móveis que mantenha os proprietários informados, o Buildertrend faz isso com facilidade.

O Viewpoint é uma plataforma ERP que se concentra em finanças detalhadas, folha de pagamento e contabilidade de custos de obra para grandes empreiteiras e obras civis pesadas. Ele foi desenvolvido para lidar com contabilidade de várias entidades, folhas de pagamento de sindicatos e hierarquias de projetos complexas — o tipo de estrutura administrativa de que as grandes empresas realmente precisam. Espere relatórios robustos e integrações precisas com fluxos de trabalho contábeis; é o tipo de mecanismo que você usa quando planilhas e pequenos aplicativos simplesmente não são mais suficientes.

O Foundation Software é um pacote de contabilidade de custos de obra que coloca o faturamento AIA, a folha de pagamento e os custos do projeto em primeiro plano. É simples e direto: insira os custos, asse-os às obras e obtenha relatórios financeiros confiáveis sem complicações. Para equipes que desejam controles contábeis sólidos e trilhas de auditoria claras, o Foundation é uma escolha prática e sensata.

