Glean vs. Elasticsearch: qual IA é melhor para pesquisa e gerenciamento de conhecimento?

Ferramentas baseadas em IA, como Glean e Elasticsearch, revolucionaram a forma como pesquisamos, recuperamos e gerenciamos dados.

Mas qual deles melhor atende às suas necessidades? Você precisa de uma ferramenta que se destaque por realizar pesquisas rápidas e precisas em sua base de conhecimento interna ou uma que ajude a criar um wiki intuitivo e escalável?

Nesta postagem do blog, compararemos essas duas ferramentas de pesquisa empresarial: Glean e Elasticsearch, avaliaremos seus recursos e desempenho e discutiremos como elas afetam seu sistema de gerenciamento de conhecimento para obter resultados de pesquisa relevantes. Também apresentaremos uma alternativa sólida para ambas as ferramentas: o ClickUp!

🔎 Você sabia? O primeiro mecanismo de pesquisa, “Archie ” , foi lançado em 1990. Criado pelos estudantes universitários Alan Emtage, Peter Deutsch e Bill Heelen, o Archie indexava arquivos em servidores FTP públicos, ajudando os usuários a localizá-los e baixá-los. Seu nome veio da palavra archive, com o “v” omitido. Embora inovador, o Archie desapareceu gradualmente no final da década de 1990.

Glean vs. Elasticsearch — e a melhor alternativa em resumo

Recurso Glean Elasticsearch A melhor alternativa: ClickUp ⭐️ Funcionalidade de pesquisa Pesquisa alimentada por IA usando grandes modelos de linguagem e aprendizado de máquina para gerar resultados personalizados e relevantes. Pesquisa de texto completo de alto desempenho em dados estruturados e não estruturados. Personalizável por meio de Query DSL para desenvolvedores. Pesquisa empresarial unificada em tarefas, documentos, comentários e muito mais, sem necessidade de configuração. Criado para equipes que precisam de resultados rápidos e acionáveis. Ingestão e enriquecimento de dados Integra-se a mais de 100 ferramentas, organizando os dados em uma experiência unificada para uma pesquisa perfeita entre plataformas. Suporta transformações complexas de dados, mapeamento, tokenização personalizada e indexação. Integra-se bem com ferramentas de big data como Hadoop e Spark. Puxa automaticamente dados de tarefas, documentos e aplicativos conectados, como Slack ou Google Drive. Não é necessária nenhuma configuração complexa. Experiência do usuário e interface Projetado para usuários sem conhecimentos técnicos. Interface simples e intuitiva com prompts em linguagem natural e organização de dados. Requer conhecimento técnico. Potencial total desbloqueado através da compreensão de algoritmos de pesquisa e Query DSL. Criado para usuários comuns, a pesquisa é apenas uma parte de um espaço de trabalho familiar, onde as equipes já gerenciam o trabalho. Segurança e conformidade de dados Ferramentas de governança integradas para acesso a dados e privacidade, garantindo a conformidade Recursos de segurança mais personalizáveis, adequados para necessidades complexas de conformidade e segurança. Controles de permissão granulares em áreas de trabalho, pastas e tarefas. Atende às necessidades da maioria das equipes sem custos adicionais. Escalabilidade e desempenho Otimizado para pesquisa baseada em IA em grandes conjuntos de dados, mas carece de controle refinado e escalabilidade horizontal. Escalabilidade horizontal com uma arquitetura distribuída, garantindo alta disponibilidade e desempenho rápido, mesmo com o crescimento dos dados. Lida com equipes e projetos em crescimento com facilidade. O desempenho permanece confiável mesmo quando os espaços de trabalho aumentam em tamanho e complexidade.

O que é o Glean?

via Glean

O Glean é uma plataforma de IA projetada para ajudar as empresas a manterem o controle de seus dados, ferramentas e tarefas. Ele se conecta aos aplicativos existentes da sua empresa — como Google Workspace, Slack, Salesforce e outros — e usa IA para entender como sua organização funciona. O resultado é uma pesquisa mais inteligente, recomendações melhores e respostas mais rápidas que fazem sentido no seu contexto de trabalho específico.

Seja para lidar com fluxos de trabalho confusos, localizar informações dispersas ou simplesmente tentar trabalhar mais rápido, o Glean se adapta às suas necessidades. Ele ainda se integra perfeitamente aos aplicativos que seus funcionários já utilizam.

Recursos do Glean

Recurso nº 1: Construtor de prompts e prompts avançados

O prompt builder do Glean permite que você crie comandos de pesquisa em linguagem natural. Você pode começar com prompts simples para encontrar documentos ou resumir seu conteúdo. No entanto, tarefas mais complexas exigem prompts avançados.

via Glean

Tradicionalmente, isso poderia exigir vários sistemas ou prompts. Com prompts avançados, o Glean permite dividir a tarefa em etapas menores, cada uma com pesquisas ou ações específicas, e depois vinculá-las em um fluxo de trabalho automatizado e coerente. Cada etapa se baseia na anterior, fornecendo insights mais profundos à medida que você avança.

📮 ClickUp Insight: 1 em cada 5 profissionais passa mais de 3 horas por dia apenas procurando arquivos, mensagens ou contexto adicional sobre suas tarefas. Isso representa quase 40% de uma semana inteira de trabalho desperdiçada em algo que deveria levar apenas alguns segundos! A Pesquisa Empresarial do ClickUp unifica todo o seu trabalho — entre tarefas, documentos, e-mails e chats — para que você possa encontrar exatamente o que precisa, quando precisa, sem precisar alternar entre ferramentas. 💫 Resultados reais: Equipes como a QubicaAMF recuperaram mais de 5 horas semanais usando o ClickUp — o que representa mais de 250 horas por ano por pessoa — ao eliminar processos desatualizados de gerenciamento de conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

Recurso nº 2: Bibliotecas de prompts para desenvolver fluência em IA

A biblioteca de prompts é onde todos os seus prompts personalizados ficam armazenados. Em vez de criar novos prompts do zero, você pode facilmente navegar pelos prompts existentes criados pela sua equipe. Cada membro da equipe pode descobrir e reutilizar prompts eficazes, reduzindo a redundância e acelerando a adoção.

via Glean

O Glean até sugere prompts populares com base na função e nos padrões de uso anteriores. É como uma base de conhecimento compartilhada, que cresce constantemente à medida que sua equipe aprende a criar um wiki de fluxos de trabalho alimentados por IA. Com sugestões para começar, você não precisará perder tempo construindo tudo do zero.

Recurso nº 3: IA para todas as funções

A plataforma do Glean não requer programação, o que significa que qualquer pessoa, desde o departamento de vendas até o de suporte, pode automatizar seus fluxos de trabalho usando linguagem natural simples.

via Glean

Seja para redigir uma resposta a um cliente, resumir documentos ou encontrar informações relevantes ocultas em conversas anteriores, o Glean entende o contexto e ajuda a avançar no trabalho sem configuração extra ou conhecimento técnico.

Recurso nº 4: coleções inteligentes para gerenciamento de conhecimento simplificado

via Glean

O Glean ajuda a reduzir a desorganização de documentos espalhados e links difíceis de encontrar, permitindo que as equipes organizem as informações importantes em um único lugar. Com as coleções, as equipes podem agrupar arquivos, notas, links e conversas relacionados, independentemente de sua origem, seja no Google Drive, Slack ou ferramentas internas.

Isso facilita o acompanhamento dos materiais do projeto, o compartilhamento de atualizações e garante que todos tenham acesso às mesmas informações sem precisar pesquisar em várias plataformas.

Preços do Glean

Preços personalizados

O que é o Elasticsearch?

via Elasticsearch

O Elasticsearch é um mecanismo de pesquisa e análise distribuído e de código aberto, criado para lidar com grandes volumes de dados estruturados e não estruturados. Pense nele como o Google, mas para seus dados comerciais internos. Ele extrai e indexa informações de várias fontes, como bancos de dados, registros, documentos ou dados de aplicativos, para que você possa pesquisá-las de forma rápida e eficiente.

A plataforma não apenas combina palavras-chave, mas também classifica os resultados com base na relevância e no contexto. Se você está tentando localizar um documento específico, analisar o comportamento do cliente ou rastrear logs do sistema em tempo real, o Elasticsearch foi projetado para retornar os dados certos quase instantaneamente, mesmo em milhões de registros.

Recursos do Elasticsearch

Desde a integração de recursos de pesquisa com IA até o dimensionamento da sua infraestrutura, o Elasticsearch oferece a flexibilidade e o desempenho de que você precisa. Abaixo estão alguns dos seus melhores recursos:

Recurso nº 1: incorpore a pesquisa com IA em seus aplicativos

via Elasticsearch

O Elasticsearch Relevance Engine (ESRE) adiciona recursos de pesquisa semântica às suas aplicações, ajudando os usuários a encontrar resultados com base no significado, e não apenas em correspondências de palavras-chave. Ele funciona imediatamente, sem a necessidade de retreinar modelos para o seu domínio específico, o que facilita o início.

Você também pode combinar o ESRE com modelos de linguagem externos, personalizá-lo com seus próprios modelos de transformador ou criar experiências de pesquisa híbridas que combinam a pesquisa tradicional com a relevância semântica. Essa flexibilidade o torna útil para adaptar a funcionalidade de pesquisa ou automatizar fluxos de trabalho de IA para diferentes tipos de conteúdo e necessidades do usuário.

💡 Dica profissional: não subestime os metadados! Não se trata apenas do que você está pesquisando — como as coisas são marcadas, categorizadas e vinculadas é igualmente importante. Metadados robustos (como datas, autores, tags de projeto ou níveis de acesso) ajudam a refinar os resultados da pesquisa, personalizar a relevância e revelar joias esquecidas no momento certo.

Recurso nº 2: escalabilidade para todas as necessidades comerciais

O Elasticsearch é escalável horizontalmente, o que significa que cresce com você. A experiência permanece consistente, independentemente de você estar operando em um único nó ou em um cluster de 300 nós.

Ele lida com milhões de solicitações por segundo, garantindo que os índices e consultas sejam distribuídos pelo cluster para operações eficientes e sem interrupções. A escalabilidade do Elasticsearch permite que seus recursos de pesquisa de dados sejam dimensionados sem esforço, caso você esteja se perguntando como usar a IA para aumentar a produtividade.

Recurso nº 3: armazene e explore os dados da maneira que você quiser

via Elasticsearch

O Elasticsearch oferece flexibilidade em como e onde seus dados são armazenados. Dependendo de suas necessidades, você pode mantê-los localmente para consultas rápidas ou usar opções mais escaláveis, como armazenamento S3 de baixo custo.

Com campos de tempo de execução, é fácil se adaptar a dados em constante mudança ou importar novos conjuntos de dados rapidamente. Para equipes focadas em melhores fluxos de trabalho de gerenciamento de documentos, o Elasticsearch simplifica a organização, o gerenciamento e a pesquisa em seus dados.

Recurso nº 4: alta disponibilidade e detecção de falhas

Recursos como replicação entre clusters garantem que um backup esteja sempre pronto. Seu sistema distribuído foi desenvolvido para oferecer resiliência e confiabilidade. Seus dados permanecem disponíveis, mesmo quando algo dá errado.

Preços do Elasticsearch

Preços personalizados

Glean vs. Elasticsearch: comparação de recursos

O Glean e o Elasticsearch enfrentam o mesmo desafio: ajudar as equipes a trabalhar com mais eficiência por meio da pesquisa no espaço de trabalho. Mas eles abordam isso de maneiras diferentes.

Aqui está uma rápida visão geral das diferenças entre eles:

Glean Elasticsearch Solução intuitiva e fácil de usar, com recursos de IA sem código. Plataforma de pesquisa altamente personalizável e escalável Organize e recupere rapidamente o conhecimento interno com respostas personalizadas e resultados contextuais. Capaz de lidar com grandes conjuntos de dados e consultas complexas com a flexibilidade de uma plataforma de pesquisa empresarial de texto completo. Capacita usuários não técnicos com pesquisa alimentada por IA, análise de dados e prompts em linguagem natural. Oferece recursos avançados de segurança para conformidade e governança de dados complexos. Otimize o gerenciamento de conhecimento com coleções inteligentes e Go Links para acesso rápido. Suporta dados em grande escala e oferece uma arquitetura distribuída para escalonamento horizontal.

Agora, vamos nos aprofundar nos principais recursos para ver onde cada ferramenta se destaca.

Recurso nº 1: Funcionalidade de pesquisa

O Glean é uma plataforma de pesquisa empresarial alimentada por IA que usa LLMs e aprendizado de máquina para gerar resultados de pesquisa mais personalizados e precisos. Ele se concentra em fornecer respostas relevantes, compreendendo o contexto por trás de cada consulta.

Por outro lado, o Elasticsearch se concentra na pesquisa rápida e de alto desempenho de texto completo em dados estruturados e não estruturados. Sua linguagem de consulta DSL (Domain Specific Language) permite a personalização detalhada da consulta, dando aos desenvolvedores controle preciso sobre as consultas de pesquisa e os resultados de classificação.

🏆 Vencedor: Glean. Sua pesquisa baseada em IA fornece resultados mais personalizados e contextuais, tornando-a mais eficaz para usuários não técnicos que desejam respostas intuitivas e relevantes sem precisar ajustar manualmente as consultas de pesquisa.

Recurso nº 2: Ingestão e enriquecimento de dados

Por um lado, o Glean se integra a mais de 100 ferramentas, organizando os dados em uma experiência unificada para uma pesquisa contínua entre plataformas. Por outro lado, ele oferece alta flexibilidade na ingestão de dados.

Seus pipelines de ingestão suportam transformações e mapeamentos complexos de dados, permitindo que os usuários definam processos personalizados de tokenização e indexação adaptados às suas necessidades.

O Elasticsearch se integra perfeitamente a ferramentas de big data como Hadoop e Spark, tornando-o ideal para operações de dados em grande escala.

🏆 Vencedor: Elasticsearch vence aqui devido ao seu controle personalizável e granular sobre os pipelines de ingestão de dados, permitindo que as empresas adaptem o processo de indexação de dados precisamente às suas necessidades.

Recurso nº 3: Experiência do usuário e interface

A interface do Glean foi projetada para ser intuitiva e fácil de usar. Ela foi criada pensando em usuários sem conhecimentos técnicos, portanto, você não precisa de conhecimentos especializados para interagir com ela. Recursos como prompts em linguagem natural e a capacidade de organizar dados em coleções tornam o Glean altamente acessível.

O Elasticsearch, no entanto, é muito mais técnico. Embora ofereça funcionalidades robustas, os usuários devem ter um profundo conhecimento dos algoritmos de pesquisa e da linguagem de consulta DSL para explorar todo o seu potencial.

🏆 Vencedor: Glean vence aqui devido à sua capacidade de fornecer uma interface amigável que não requer conhecimento técnico, permitindo que as equipes encontrem informações e permaneçam produtivas rapidamente.

Recurso nº 4: Segurança e conformidade de dados

O Glean possui ferramentas de governança integradas que garantem o acesso adequado aos dados e a privacidade, ajudando as organizações a cumprir políticas internas e regulamentos externos.

Por outro lado, o Elasticsearch oferece recursos de segurança mais robustos e altamente personalizáveis, tornando-o a melhor opção para empresas com requisitos complexos de segurança e conformidade.

🏆 Vencedor: Elasticsearch. É o vencedor indiscutível se você precisa de recursos de segurança mais robustos e altamente personalizáveis.

Recurso nº 5: escalabilidade e desempenho

O Glean otimiza a pesquisa no local de trabalho impulsionada por IA em grandes conjuntos de dados e oferece boa escalabilidade. No entanto, ele não oferece os mesmos recursos de pesquisa eficientes, controle refinado sobre os recursos do sistema e escalabilidade horizontal que o Elasticsearch.

O Elasticsearch usa uma arquitetura distribuída criada para escalabilidade horizontal, permitindo que ele seja escalonado facilmente em vários nós. Isso garante alta disponibilidade e desempenho rápido, mesmo com o aumento dos dados.

🏆 Vencedor: Elasticsearch é o vencedor aqui, com sua arquitetura distribuída e escalável que garante um desempenho suave em grandes conjuntos de dados e vários nós.

Glean vs. Elasticsearch no Reddit

Os usuários do Reddit costumam ter opiniões fortes sobre as diferenças entre o Glean e o Elasticsearch, e suas visões são moldadas por necessidades e fluxos de trabalho específicos.

A opinião geral costuma pender para o Glean entre usuários que buscam simplicidade e integração rápida com ferramentas populares. Por exemplo, um usuário do Reddit, Old_Cauliflower6316, menciona no r/Llamaindex:

Na minha opinião, se o seu caso de uso for simples, eu escolheria um produto como o Glean. Eles têm uma grande base de clientes, valor comprovado e flexibilidade. Por “simples”, quero dizer integração com fontes de dados populares como Slack, Google Drive, Confluence, Notion, JIRA, etc., e oferecer uma experiência familiar de chatbot/mecanismo de pesquisa.

Na minha opinião, se o seu caso de uso for simples, eu escolheria um produto como o Glean. Eles têm uma grande base de clientes, valor comprovado e flexibilidade. Por “simples”, quero dizer integração com fontes de dados populares como Slack, Google Drive, Confluence, Notion, JIRA, etc., e oferecer uma experiência familiar de chatbot/mecanismo de pesquisa.

Por outro lado, o Elasticsearch é preferido por usuários que precisam de recursos de pesquisa robustos e personalizáveis, especialmente em ambientes maiores e mais complexos. Muitos usuários do Reddit apreciam a flexibilidade, a escalabilidade e a natureza de código aberto do Elasticsearch, que oferece maior controle sobre a indexação e as consultas dos usuários. Um usuário do Reddit, elk-content-share, compartilha no r/elasticsearch:

O App Search é uma solução de pesquisa da Elastic baseada no Elasticsearch para ajudar na integração do mecanismo de pesquisa em um aplicativo personalizado.

O App Search é uma solução de pesquisa da Elastic baseada no Elasticsearch para ajudar na integração do mecanismo de pesquisa em um aplicativo personalizado.

Isso destaca os pontos fortes do Elasticsearch em aplicativos personalizados e no tratamento de conjuntos de dados diversificados e em grande escala que exigem controle granular sobre a indexação e o desempenho da pesquisa.

No entanto, alguns usuários tinham perspectivas neutras sobre os dois mecanismos de pesquisa. Por exemplo, unixmonster menciona:

Eu trabalho muito com o Glean e ele é super simples de configurar e possui um rico conjunto de APIs que permitem que você crie ferramentas internas, se desejar.

Eu trabalho muito com o Glean e ele é super simples de configurar e possui um rico conjunto de APIs que permitem que você crie ferramentas internas, se desejar.

Da mesma forma, Draxenato escreve sobre o Elasticsearch:

*Como tudo, o ELS tem seus pontos fortes e fracos. É adequado para cenários de alta velocidade, alto volume e baixo armazenamento de dados. Ele renderiza uma grande quantidade de métricas de maneira significativa e legível para humanos muito rapidamente, como logs de firewall, muitos documentos pequenos com alta frequência. Ele pode ser ajustado para torná-lo mais eficiente para outros casos de uso, por exemplo, uma grande biblioteca de PDFs, mas você pode considerar outras soluções se esse for o seu caso de uso.

Como tudo, o ELS tem seus pontos fortes e fracos. É adequado para cenários de alta velocidade, alto volume e baixo armazenamento de dados. Ele renderiza uma grande quantidade de métricas de maneira significativa e legível para humanos muito rapidamente, como logs de firewall, muitos documentos pequenos com alta frequência. Ele pode ser ajustado para torná-lo mais eficiente para outros casos de uso, por exemplo, uma grande biblioteca de PDFs, mas você pode considerar outras soluções se esse for o seu caso de uso.

De acordo com o Reddit, o ponto principal é que, se você deseja algo que funcione imediatamente com as ferramentas que sua equipe já usa, o Glean é a opção mais simples. Mas se você gosta de ajustar cada detalhe, o Elasticsearch pode ser mais adequado para você.

🧠 Curiosidade: o algoritmo original do Google para classificar sites, o PageRank, recebeu esse nome em homenagem a Larry Page, não apenas porque classifica páginas, mas também em homenagem ao seu co-criador, Page.

Conheça o ClickUp — a melhor alternativa ao Glean e ao Elasticsearch

Se você combinar os pontos fortes do Glean e do Elasticsearch, o resultado será o ClickUp!

O trabalho hoje está comprometido. 60% do nosso tempo é gasto compartilhando, pesquisando e atualizando informações relevantes em diferentes ferramentas. Nossos projetos, documentação e comunicação estão espalhados por ferramentas desconectadas que prejudicam a produtividade.

O ClickUp resolve esse problema com o primeiro espaço de trabalho de IA convergente do mundo, que combina projetos, conhecimento e bate-papo em um só lugar — tudo isso com a IA de trabalho mais completa do mundo.

Hoje, mais de três milhões de equipes usam o ClickUp para trabalhar mais rápido com fluxos de trabalho mais eficientes, conhecimento centralizado e bate-papo focado que elimina distrações e libera a produtividade organizacional.

Vamos entrar em detalhes.

Vantagem nº 1 do ClickUp: funcionalidade de pesquisa tudo-em-um

O ClickUp ganha por uma grande margem quando se trata de desempenho de pesquisa. Com o ClickUp Enterprise Search, você obtém um mecanismo de pesquisa unificado e inteligente que se integra a todas as ferramentas que sua equipe usa.

Ao contrário do Glean, que às vezes tem dificuldade para exibir as informações corretas, o ClickUp oferece resultados relevantes em tempo real com a IA conectada.

Pesquise facilmente no Slack, Notion, Google Docs e em todo o seu espaço de trabalho com a Pesquisa Empresarial do ClickUp.

Veja como a Pesquisa Empresarial do ClickUp se destaca:

Pesquisa unificada : pesquise em todas as suas ferramentas conectadas usando comandos de linguagem natural — do Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce e muito mais.

Contexto em tempo real : você não só encontrará arquivos, mas também verá as conversas relacionadas a eles, adicionando um contexto importante.

Acesso ao centro de comando: com apenas um toque, acesse tudo no ClickUp e suas ferramentas conectadas, sem sair da plataforma.

Com o ClickUp, você pode pesquisar instantaneamente tarefas, documentos, wikis, chats, metas e até mesmo ferramentas integradas de terceiros — tudo a partir de uma única plataforma. Isso significa que você não precisa mais alternar entre aplicativos, vasculhar documentos ou perder o controle de informações espalhadas por silos, também conhecidas como dispersão de trabalho. Tudo isso acaba com a pesquisa alimentada por IA.

Vantagem nº 2 do ClickUp: um espaço de trabalho contextual com tecnologia de IA

O ClickUp Brain é o assistente de IA integrado do ClickUp que transforma a forma como as equipes encontram e utilizam o conhecimento. Ele vai além da pesquisa por palavras-chave, compreendendo o contexto, apresentando informações relevantes e até mesmo respondendo a perguntas em linguagem natural.

Esteja você procurando um documento específico, uma atualização de projeto ou decisões históricas, o ClickUp Brain oferece resultados instantâneos e precisos — algo que requer personalização significativa no Elasticsearch e é menos intuitivo no Glean.

Ele pode ler históricos de tarefas e bate-papos e decifrar a resposta em tempo real para qualquer pergunta que você pesquisar!

Aqui está um exemplo do ClickUp Brain em ação👇

Reúna insights do Google Drive, Slack, Salesforce, GitHub e muito mais — tudo dentro do ClickUp Brain, sem precisar alternar entre aplicativos.

Com o ClickUp Brain, você obtém:

Respostas instantâneas: basta perguntar ao ClickUp Brain, e ele apresentará os resultados mais relevantes de tarefas, documentos, comentários e aplicativos conectados.

Resumos de projetos e atualizações automáticas: o ClickUp gera atualizações automáticas de status, standups e relatórios de progresso.

Criação de conteúdo com IA: escreva e-mails, crie resumos de projetos e gere atualizações de tarefas em segundos usando escreva e-mails, crie resumos de projetos e gere atualizações de tarefas em segundos usando ferramentas de criação de conteúdo com IA

Para organizações que precisam de ainda mais inteligência, o ClickUp Brain MAX oferece recursos avançados de IA, incluindo pesquisa semântica profunda, resumos automatizados e recomendações inteligentes. Ele pode analisar grandes quantidades de dados em todo o seu espaço de trabalho, facilitando a descoberta de insights, tendências e conexões que, de outra forma, ficariam ocultos.

📮 ClickUp Insight: Não consegue encontrar a resposta? Basta perguntar a um colega, mas a que custo? Quase metade dos funcionários interrompe regularmente os colegas de equipe para obter informações. E cada vez que isso acontece? Leva até 23 minutos para se concentrar novamente. São horas de produtividade perdidas todas as semanas. É aqui que você precisa de um cérebro centralizado para sua organização. Um colega com inteligência artificial, também conhecido como ClickUp Brain, pode trazer tudo o que você precisa em um só lugar — respostas, insights, arquivos, contexto, o que você quiser!

Vantagem nº 3 do ClickUp: escolha seu LLM

Escolha o melhor LLM para sua tarefa no ClickUp Brain.

Ao contrário de ferramentas como o Glean, que oferece um único modelo integrado, ou o Elasticsearch, que requer configuração do desenvolvedor para integrar a IA, o ClickUp Brain permite alternar entre modelos externos premium de IA, como ChatGPT, Gemini e Claude, diretamente em seu espaço de trabalho — sem precisar alternar entre abas ou fazer logins extras. Quer redigir conteúdo com o Claude ou solucionar problemas de código com o ChatGPT? Você está coberto.

Essa flexibilidade significa que sua IA se adapta à tarefa e ao seu estilo. E à medida que modelos mais novos e inteligentes surgem, o ClickUp Brain está pronto para incorporá-los — para que seu assistente de IA evolua junto com o seu trabalho.

Vantagem nº 4 do ClickUp: gerenciamento abrangente de conhecimento

Gerenciar conhecimento não precisa ser complicado. O ClickUp Knowledge Management foi desenvolvido para ser simples, mas poderoso. Com o ClickUp, você pode armazenar, organizar e colaborar no conhecimento da empresa sem o atrito que você pode enfrentar no Glean ou no Elasticsearch.

Veja o que os destaca:

Wikis com tecnologia de IA : qualquer documento pode ser transformado em um wiki bem organizado e fácil de navegar.

Controle de versão e permissões: você pode rastrear todas as edições e gerenciar quem pode acessar o quê com precisão.

Colaboração em tempo real: os membros da equipe podem trabalhar juntos de forma integrada, vinculando tarefas, deixando comentários e colaborando usando : os membros da equipe podem trabalhar juntos de forma integrada, vinculando tarefas, deixando comentários e colaborando usando ferramentas de colaboração em documentos

Atualize suas bases de conhecimento com resumos e recomendações alimentados por IA usando o ClickUp Knowledge Management.

Se você quiser ir além, o ClickUp oferece uma rica biblioteca de modelos, incluindo modelos de base de conhecimento, que podem otimizar seu progresso.

Por exemplo, o modelo de base de conhecimento do ClickUp centraliza perguntas frequentes, detalhes do projeto e insights críticos em um hub pesquisável. Ele reduz o tempo de inatividade e elimina silos de informações. Com colaboração em tempo real, organização intuitiva e layouts totalmente personalizáveis, ele se encaixa perfeitamente nos fluxos de trabalho exclusivos da sua equipe, tornando o compartilhamento de conhecimento eficiente e sem esforço.

Obtenha um modelo gratuito Aumente a eficiência da equipe e otimize o compartilhamento de conhecimento com o modelo de base de conhecimento do ClickUp.

Veja como você pode usar este modelo:

Crie uma seção dedicada para perguntas frequentes para resolver problemas rapidamente e reduzir tarefas repetitivas.

Descreva instruções claras para tarefas comuns, garantindo consistência e eficiência em toda a equipe.

Mantenha os cronogramas, requisitos e avaliações de risco do projeto organizados e facilmente acessíveis.

Mas isso não é tudo! A Pesquisa Conectada do ClickUp garante que você possa localizar informações específicas instantaneamente, para que não precise vasculhar documentos longos ou arquivos dispersos.

O gerente de produto da TravelLocal, Thomas Clifford, compartilhou como o ClickUp se tornou a solução completa para gerenciamento de tarefas, base de conhecimento e muito mais:

Usamos o ClickUp para todo o gerenciamento de projetos e tarefas, bem como uma base de conhecimento. Ele também foi adotado para monitorar e atualizar nossa estrutura OKR e vários outros casos de uso, incluindo fluxogramas, formulários de solicitação de férias e fluxos de trabalho. É ótimo poder atender a tudo isso em um único produto, pois as coisas podem ser facilmente interligadas.

Usamos o ClickUp para todo o gerenciamento de projetos e tarefas, bem como uma base de conhecimento. Ele também foi adotado para monitorar e atualizar nossa estrutura OKR e vários outros casos de uso, incluindo fluxogramas, formulários de solicitação de férias e fluxos de trabalho. É ótimo poder atender a tudo isso em um único produto, pois as coisas podem ser facilmente interligadas.

Vantagem nº 5 do ClickUp: automatize e colabore em documentos

Com o ClickUp Automations, você também pode automatizar tarefas repetitivas, como atribuir tickets, atualizar status e enviar notificações. As equipes de RH, por exemplo, podem automatizar o processo de revisão para atualizações de políticas, enquanto as equipes de suporte ao cliente podem escalar tickets automaticamente com base na análise de sentimentos.

Mas o ClickUp não para por aí. Ele também traz funcionalidades adicionais ao ClickUp Docs, transformando-o de uma simples ferramenta para anotações em um espaço dinâmico para colaboração.

Crie, edite e colabore em tempo real com formatação avançada, páginas aninhadas e controle de versão no ClickUp Docs.

As equipes de marketing, por exemplo, podem atribuir tarefas diretamente no Docs, garantindo que todos saibam qual é o seu papel no projeto. Os gerentes de produto também podem vincular diretamente histórias de usuários, comentários e maquetes à documentação de recursos, transformando documentos estáticos em roteiros interativos.

Sua busca pela melhor ferramenta de pesquisa empresarial termina com o ClickUp.

Enquanto ferramentas como o Glean oferecem funcionalidade de pesquisa rápida e o Elasticsearch se destaca no tratamento de consultas de dados massivas, o ClickUp representa o melhor dos dois mundos. Sua pesquisa alimentada por IA, integrações perfeitas e colaboração em documentos, tudo isso existe sob o mesmo teto.

Com o ClickUp, sua equipe obtém uma solução completa que vai além da pesquisa e indexação para automatizar fluxos de trabalho, gerenciar projetos e manter sua base de conhecimento organizada e acessível com informações atualizadas.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo e veja a transformação em primeira mão!