As 10 principais ferramentas de IA para CEOs aproveitarem em 2025

Ser CEO hoje significa tomar decisões mais rápidas, estar à frente das tendências e liderar equipes em meio a mudanças constantes. É aí que entra a IA — não como uma palavra da moda, mas como uma vantagem prática.

De insights em tempo real e planejamento mais inteligente a uma comunicação mais precisa e execução mais rápida, as ferramentas de IA estão ajudando os CEOs a trabalhar com mais eficiência e liderar com clareza.

Nesta lista, selecionamos as 10 melhores ferramentas de IA que CEOs com visão de futuro podem usar para impulsionar o crescimento, otimizar as operações e manter o foco no que é mais importante.

Ferramenta Ideal para Principais recursos *Preços ClickUp Gerenciamento de projetos e produtividade com inteligência artificial • ClickUp Brain para resumos instantâneos, respostas e geração de conteúdo • Autopilot Agents para automatizar tarefas • Fluxos de trabalho personalizados, painéis, documentos, tarefas e quadros brancos Plano gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas Jasper AI Criação de conteúdo • Personalize o tom e o estilo de redação • Acompanhe o desempenho do conteúdo de IA • Mais de 50 modelos para posts de blog, roteiros e muito mais Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 49/usuário/mês Midjourney Criação de variações de imagens • Escolha entre modelos como V6 e Niji • Personalize as configurações de imagem • Organize imagens na guia Arquivo • Direitos comerciais e criação privada Planos pagos a partir de US$ 10/mês Zapier Automação do fluxo de trabalho • Conecte mais de 7.000 aplicativos • Automação de fluxos de trabalho sem código • Ferramentas de IA para vendas, suporte e conteúdo • Modelos para geração de leads, respostas e resumos de chamadas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 29,99/usuário/mês Notion AI Gerenciamento colaborativo de bancos de dados • Preencha tabelas automaticamente e resuma dados • Redação multilíngue • Expanda mensagens em e-mails ou relatórios Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/usuário/mês Perplexity AI Encontrar fontes de dados confiáveis • Modo de pesquisa aprofundada • Respostas respaldadas por fontes verificadas • Simplifica consultas complexas Preços personalizados Fundamentação (Jina AI) Tomada de decisões complexas baseadas em dados • SWOT, prós/contras e análise causal • Base na web em tempo real • Insights avançados com tecnologia GPT Planos pagos a partir de US$ 9,99/mês Moveworks Plataforma de agente de IA • Automatize e pesquise em toda a pilha de tecnologia • Agentes personalizados com baixo código • Segurança no nível FedRAMP® Preços personalizados Pega GenAI Aumentando a produtividade e a criatividade • Crie chatbots de autoatendimento • Simuladores de treinamento em IA para agentes • Insights sobre dados operacionais Preços personalizados Prezent Comunicação empresarial • Mais de 35.000 slides aprovados por marcas • Story Builder com modelos criados por especialistas • ASTRID AI para gerar conteúdo Preços personalizados

Aqui está uma lista com as 10 melhores ferramentas de IA para assistentes executivos e CEOs.

1. ClickUp (Ideal para gerenciamento de projetos e produtividade com IA)

Use o ClickUp Brain para ficar um passo à frente da concorrência

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, é a ferramenta de IA definitiva para CEOs que desejam impulsionar a eficiência, a clareza e a inovação em suas organizações. Com o ClickUp, você obtém um espaço de trabalho único e unificado que reúne projetos, pessoas e dados, potencializado pela IA.

No centro dos recursos de IA do ClickUp está o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado. O ClickUp Brain pode resumir reuniões instantaneamente, gerar relatórios, redigir e-mails e até mesmo criar planos de projeto, liberando seu tempo para decisões estratégicas.

Os CEOs podem fazer perguntas ao ClickUp Brain sobre qualquer projeto, documento ou KPI e obter respostas instantâneas e práticas.

Veja um exemplo do ClickUp Brain em ação 👇

Faça perguntas, gere respostas contextuais e faça mais com o ClickUp Brain

Mas a IA do ClickUp vai além de sugestões inteligentes. Com os Agentes Autopilot do ClickUp, os CEOs podem automatizar fluxos de trabalho inteiros e delegar tarefas rotineiras a agentes alimentados por IA. Os Agentes Autopilot podem atribuir tarefas, acompanhar prazos, atualizar o status de projetos e até mesmo acionar lembretes, garantindo que nada seja esquecido enquanto você se concentra na estratégia de alto nível.

O painel de IA da ClickUp com cartões de IA permite que você gerencie vários departamentos ou projetos a partir de uma única visualização unificada. Em vez de alternar entre vários aplicativos, você pode consolidar todas as atualizações críticas, tarefas prioritárias e prazos em cartões personalizáveis no painel, facilitando a supervisão de alto nível.

Assista a este vídeo para saber como os painéis e cartões de IA do ClickUp facilitam para líderes como você obter visibilidade instantânea do progresso, das prioridades e dos riscos da equipe.

O ClickUp Automations permite definir regras para lidar com tarefas repetitivas, desde a integração de novos funcionários até o gerenciamento de aprovações. Combinadas com IA, essas automações se adaptam às necessidades do seu negócio e se expandem à medida que sua empresa cresce.

Crie painéis personalizados no ClickUp para acompanhar métricas importantes para o seu negócio

Para CEOs que precisam de visibilidade em tempo real, os painéis do ClickUp fornecem relatórios personalizáveis e em tempo real sobre todos os aspectos do seu negócio — vendas, marketing, operações e muito mais.

O ClickUp Docs e o ClickUp Whiteboards permitem uma colaboração e um brainstorming sem falhas, enquanto o ClickUp Tasks mantém as suas equipas alinhadas e responsáveis.

Principais recursos do ClickUp

ClickUp Brain: assistente de IA para respostas instantâneas, resumos e geração de conteúdo

Agentes Autopilot: automatize e delegue tarefas rotineiras a agentes com tecnologia de IA

Painéis de IA: adicione cartões de IA para analisar e resumir automaticamente seus dados

ClickUp Automations: simplifique os fluxos de trabalho e reduza o esforço manual

Painéis ClickUp: inteligência empresarial em tempo real e acompanhamento de KPIs

ClickUp Docs & Whiteboards: conhecimento centralizado e brainstorming colaborativo

ClickUp Tasks : atribua, acompanhe e gerencie o trabalho entre equipes

Fluxos de trabalho personalizáveis: adapte o ClickUp aos seus processos comerciais exclusivos

Limitações do ClickUp

Há uma curva de aprendizado para novos usuários

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp

Alexis Valentin, diretor global de desenvolvimento de negócios da Pigment, afirma:

Nossa equipe está muito satisfeita com o ClickUp porque, na plataforma, eles encontram tudo o que precisam para realizar seu trabalho, e é extremamente fácil de usar em comparação com outras ferramentas.

2. Jasper AI (Melhor para criação de conteúdo)

via Jasper AI

Gerenciar o tempo e transmitir a mensagem certa é fundamental para CEOs ocupados. O Jasper AI é uma ferramenta que ajuda a criar conteúdo personalizado de acordo com a voz e os objetivos da sua empresa. Se você precisa de posts atraentes para o blog, textos de marketing persuasivos ou atualizações envolventes para as redes sociais, o Jasper pode ajudar a produzir tudo isso.

Principais recursos do Jasper AI

Personalize o tom e o estilo de redação para se alinhar à sua marca e garantir mensagens consistentes em todo o conteúdo

Acompanhe o desempenho do conteúdo gerado por IA para refinar e otimizar sua estratégia de conteúdo

Use mais de 50 modelos para produzir rapidamente uma variedade de conteúdos, desde posts de blog até roteiros de vídeo

Limitações da Jasper AI

Há uma curva de aprendizado íngreme quando se trata de obter o máximo da IA

Alguns usuários consideram o desempenho inconsistente, com falhas e erros frequentes

Preços do Jasper AI

Criador : US$ 49/mês por usuário

Pro : US$ 69/mês por usuário

Negócios: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Jasper AI

G2: 4,7/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 1.500 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Jasper AI

Uma avaliação da G2 afirma:

Ela fornece consistentemente rascunhos iniciais que se alinham perfeitamente ao nosso tom de voz, economizando tempo e esforço.

3. Midjourney (ideal para criar variações de imagens)

via Midjourney

Quando você deseja causar um impacto visual, o MidJourney oferece uma poderosa ferramenta de IA para criar imagens impressionantes a partir de prompts de texto. Perfeito para CEOs que precisam de visuais rápidos, mas impressionantes, ele ajuda a transformar ideias em imagens fotorrealistas. Operando através do Discord, você pode ajustar suas solicitações e obter várias variações de imagens.

Para criar imagens, basta fornecer prompts de texto descrevendo sua visão, e o MidJourney cuidará do resto. Você pode gerar recursos visuais para branding pessoal, como posts de blog, boletins informativos e marketing de conteúdo. Crie visuais atraentes para apresentações para investidores, relatórios e pitches, ou teste rapidamente direções criativas antes de contratar um designer.

Principais recursos do Midjourney

Escolha entre vários modelos de IA, como V6 e Niji, para produzir diversos estilos artísticos

Ajuste as configurações para imagens de alta resolução com brilho, contraste e saturação personalizáveis

Organize e filtre imagens com eficiência usando a guia Arquivo

Acesse direitos de uso comercial e recursos de criação privada para obter mais controle

Limitações do Midjourney

Acessibilidade limitada além do Discord

Preços do Midjourney

Básico: US$ 10/mês

Padrão: US$ 30/mês

Pro: US$ 60/mês

Mega: US$ 120/mês

Avaliações e comentários sobre Midjourney

G2: 4,4/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: Sem avaliações disponíveis

👀 Você sabia? 55% dos tomadores de decisão nas empresas concordam que os benefícios das tecnologias de IA superam em muito as possíveis desvantagens.

4. Zapier (Melhor para automação de fluxos de trabalho)

via Zapier

Automatizar tarefas administrativas pode aumentar significativamente sua produtividade. Com o Zapier, você pode sincronizar agendas de reuniões entre o Google Agenda e o Slack, encaminhar e-mails automaticamente para ferramentas como Asana ou Trello ou gerar relatórios conectando dados de plataformas como o Google Sheets ao Notion.

Principais recursos do Zapier

Conecte mais de 7.000 aplicativos para integrações perfeitas

Automatize fluxos de trabalho simples e complexos sem escrever uma única linha de código

Crie fluxos de trabalho personalizados usando modelos pré-criados para tarefas como respostas a e-mails, resumos de chamadas e gerenciamento de leads

Use a IA para impulsionar seus processos de vendas, suporte ao cliente e geração de conteúdo

Limitações do Zapier

Os usuários precisam lidar com fluxos de trabalho complexos e com várias etapas com cuidado, pois configurações avançadas podem exigir codificação personalizada

Preços do Zapier

Gratuito para sempre

Profissional : US$ 29,99/mês por usuário

Equipe: US$ 103,50/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Zapier

G2: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.500 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Zapier

Uma avaliação da G2 afirma:

Conseguimos criar “Zaps” (automações) que fazem os aplicativos se comunicarem entre si sem escrever uma única linha de código.

5. Notion AI (Ideal para gerenciamento colaborativo de bancos de dados)

via Notion AI

Gerenciar operações e liderar equipes pode ser uma tarefa difícil sem as ferramentas certas. O Notion AI funciona como um hub completo para organizar informações e automatizar funções essenciais, liberando tempo valioso para os executivos.

Principais recursos do Notion AI

Preencha tabelas automaticamente e converta informações complexas em insights claros e acionáveis

Peça à Notion AI para redigir comunicações ou traduzi-las para vários idiomas, como espanhol ou japonês

Forneça uma mensagem-chave e deixe a IA expandi-la em um e-mail ou relatório detalhado

Limitações da Notion AI

O acesso aos recursos da Notion AI não está disponível no momento em aplicativos móveis

Preços do Notion AI

Gratuito

Mais : US$ 12/mês por licença

Negócios : US$ 18/mês por licença

Empresa : Preços personalizados

Notion AI: Adicione ao seu espaço de trabalho por US$ 10/membro por mês

Avaliações e comentários sobre a Notion AI

G2: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.500 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Notion AI

Uma avaliação da G2 afirma:

O novo assistente Notion AI foi uma revolução para mim, permitindo-me poupar horas de trabalho ao criar resumos e e-mails de acompanhamento para potenciais clientes e para a minha equipa. O Notion AI ajuda-me a realizar tarefas administrativas inevitáveis mais rapidamente, libertando-me para me concentrar em trabalho de desenvolvimento de alto nível (que também é mais lucrativo!).

6. Perplexity AI (ideal para encontrar fontes de dados confiáveis)

via Perplexity AI

Quando você precisa de respostas rápidas e precisas, a Perplexity AI é sua parceira confiável. O que diferencia a Perplexity AI é sua capacidade de extrair dados verificados de várias fontes na web, oferecendo respostas detalhadas e baseadas em fatos nas quais você pode confiar.

Principais recursos do Perplexity AI

Economize horas de trabalho manual com a Perplexity Deep Research

Realize tarefas de nível especializado, desde finanças até desenvolvimento de produtos

Use uma interface intuitiva para encontrar e decodificar respostas rapidamente

Limitações da IA da Perplexity

Pode fornecer respostas muito breves para perguntas mais complexas

Pode não conter os dados mais recentes se não estiverem indexados na sua base de dados original

Preços da Perplexity AI

Preços baseados no tamanho do token e nas solicitações

Classificações e avaliações da Perplexity AI

G2: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre a Perplexity AI

Uma avaliação da G2 afirma:

Como analista, faço muitas pesquisas para entender empresas, mercados e outros detalhes que são muito úteis para minha equipe de vendas. A melhor parte é que obtenho a maior parte da ajuda de que preciso aqui, economizando tempo ao ter tudo em um só lugar.

🧠 Curiosidade: 51% dos CEOs estão contratando para funções de IA generativa que não existiam anteriormente, mas apenas 44% avaliaram seu impacto na força de trabalho!

7. Rationale da Jina AI (ideal para tomadas de decisão complexas baseadas em dados)

via Rationale por Jina AI

Tomar decisões difíceis como CEO nunca é fácil, mas e se você tivesse um assistente de IA para guiá-lo? Conheça o Rationale, uma ferramenta poderosa projetada para ajudar líderes empresariais como você a tomar decisões informadas e bem fundamentadas.

Esta ferramenta foi criada para garantir que você tenha tudo o que precisa para tomar decisões racionais e baseadas em dados, alinhadas aos objetivos e à estratégia da sua empresa.

Rationale da Jina AI: melhores recursos

Use a pesquisa na web em tempo real para fundamentar suas declarações com fontes confiáveis e atualizadas

Aproveite o GPT avançado e os algoritmos de aprendizagem contextualizada para obter insights claros e acionáveis

Analise decisões com análise SWOT, prós/contras ou análise causal

Fundamentação da Jina Limitações da IA

Como depende da qualidade dos dados da web, fontes não confiáveis podem afetar a precisão

Justificativa da Jina AI sobre preços

Lite: US$ 9,99/mês

Padrão: US$ 39,99/mês

Máximo: US$ 99,99/mês

Justificativa da Jina AI: classificações e avaliações

G2: Sem avaliações disponíveis

Capterra: Sem avaliações disponíveis

👀 Você sabia? 64% dos CEOs acreditam que o sucesso da IA generativa depende mais da adoção pelas pessoas do que da tecnologia em si. As empresas que não adotam essa tecnologia correm o risco de estagnar, enquanto aquelas que a adotam podem esperar uma rápida transformação.

8. Moveworks (Melhor plataforma de agentes de IA)

via Moveworks

Como um dos principais assistentes de IA agentica, o Moveworks permite que sua força de trabalho trabalhe de forma mais inteligente, não mais árdua. Ele oferece acesso contínuo às informações certas em todos os sistemas e formatos, eliminando o tempo gasto em tarefas manuais.

Esta plataforma integra mais de 100 ferramentas, tornando-a adaptável à pilha de tecnologia exclusiva da sua empresa.

📮 ClickUp Insight: 88% dos participantes da nossa pesquisa usam IA para suas tarefas pessoais, mas mais de 50% evitam usá-la no trabalho. As três principais barreiras? Falta de integração perfeita, lacunas de conhecimento ou preocupações com segurança. Mas e se a IA já estiver integrada ao seu espaço de trabalho e for segura? O ClickUp Brain, assistente de IA integrado do ClickUp, torna isso realidade. Ele entende comandos em linguagem simples, resolvendo as três principais preocupações relacionadas à adoção da IA e conectando seu chat, tarefas, documentos e conhecimento em todo o espaço de trabalho. Encontre respostas e insights com um único clique!

Principais recursos do Moveworks

Pesquise e automatize tarefas em toda a sua pilha de tecnologia com facilidade

Aumente a eficiência em 90% com assistência e integrações baseadas em IA

Aproveite os mais altos padrões de segurança, pois é a única plataforma de IA agênica no FedRAMP® Marketplace

Permita que os desenvolvedores criem agentes de IA personalizados usando automação com baixo código

Limitações do Moveworks

Não há plano gratuito ou versão de avaliação disponível

O tempo de resposta da equipe de suporte pode ser lento às vezes

Preços da Moveworks

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Moveworks

G2: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

9. Pega GenAI (Ideal para aumentar a produtividade e a criatividade)

via Pega GenAI

O Pega GenAI combina IA e automação para melhorar a eficiência e otimizar seus fluxos de trabalho, garantindo a integração perfeita da governança em nível empresarial.

A plataforma também ajuda você a obter insights acionáveis sobre clientes mal atendidos e a gerar novos tratamentos para melhorar a relevância. Com base em insights preditivos, você pode alternar fontes de dados e aumentar a produtividade dos agentes.

Principais recursos do Pega GenAI

Aumente a produtividade dos agentes e crie chatbots de autoatendimento

Integre e treine agentes usando simuladores com tecnologia de IA

Obtenha visibilidade completa com visualizações de dados operacionais

Limitações do Pega GenAI

Novas versões do aplicativo podem introduzir regras obsoletas

Atualizar aplicativos para versões mais recentes pode trazer novos desafios

Preços do Pega GenAI

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Pega GenAI

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,2/5 (mais de 250 avaliações)

10. Prezent (Ideal para comunicação empresarial)

via Prezent

Quando a comunicação da sua empresa precisa de um impulso, a Prezent oferece uma solução inteligente. Com o Prezent Standard, você pode criar apresentações personalizadas e alinhadas à sua marca em segundos. Além disso, você tem acesso a conteúdo selecionado por especialistas que ajuda a melhorar sua comunicação. A melhor parte é que ele não depende de IA generativa ou dados confidenciais, mantendo tudo seguro.

Apresentar os melhores recursos

Acesse mais de 35.000 slides aprovados por marcas

Use o Story Builder para criar apresentações usando modelos especializados

Gere conteúdo em minutos com a ASTRID AI

Limitações da apresentação

Foca principalmente no lado comercial, com modelos limitados para assuntos médicos

Ainda estamos desenvolvendo treinamento em IA para modelos especializados

Preços da Prezent

Padrão: Preço personalizado

Premium: Preço personalizado

Avaliações e comentários da Prezent

G2: 4,5/5 (mais de 92 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o Prezent

Uma avaliação da G2 afirma:

Antes, passávamos horas formatando slides e refinando recursos visuais. Agora, com o Prezent, todo esse processo se tornou simples e eficiente.

Como CEO, tomar decisões estratégicas, otimizar as operações comerciais e manter-se à frente da concorrência são tarefas essenciais. As ferramentas de IA podem ajudá-lo a gerenciar essas responsabilidades com mais eficiência.

Veja o que procurar em plataformas de IA que oferecem suporte a CEOs e outros líderes empresariais:

Processamento de dados em tempo real: escolha uma IA que analise relatórios financeiros, tendências de mercado e dados operacionais instantaneamente para uma melhor tomada de decisão

Análise preditiva para apoio à tomada de decisões: opte por opte por ferramentas de tomada de decisão com IA que prevêem receitas, riscos e resultados operacionais utilizando modelos de aprendizado de máquina

Automação de tarefas administrativas: selecione uma IA que lide com agendamento, triagem de e-mails e aprovação de documentos para otimizar o selecione uma IA que lide com agendamento, triagem de e-mails e aprovação de documentos para otimizar o dia a dia de um CEO

Processamento de linguagem natural (NLP) para comunicação: use IA que resume relatórios, redige e-mails e extrai insights importantes de conversas

Modelos de IA personalizáveis: escolha ferramentas que se adaptam ao seu setor e estilo de liderança, refinando recomendações com base nas metas específicas da empresa

IA ética e detecção de preconceitos: selecione uma IA que identifique preconceitos em contratações, finanças e tomada de decisões para manter a transparência e a justiça

💡 Você sabia? 74% dos CEOs admitem que podem perder seus empregos em dois anos se não gerarem ganhos mensuráveis para os negócios com IA.

Impulsione o sucesso dos negócios com o ClickUp

As ferramentas de IA transformam a forma como os CEOs abordam o crescimento dos negócios, oferecendo novas maneiras de impulsionar a eficiência, aprimorar a tomada de decisões e obter uma vantagem competitiva. Adotar essas ferramentas permite que os executivos se concentrem em tarefas de alto impacto, enquanto a IA lida com atividades repetitivas ou demoradas.

O ClickUp é um excelente exemplo de como a IA pode apoiar as funções executivas. Com recursos como o ClickUp Brain, que automatiza o gerenciamento de tarefas, integrações com ferramentas existentes e painéis personalizáveis, os CEOs podem obter insights mais profundos sobre suas operações comerciais. Esse nível de eficiência permite que os executivos tomem decisões mais informadas e se concentrem no que é mais importante.

Pronto para ver como ferramentas de IA como o ClickUp podem elevar sua liderança? Comece a usar o ClickUp hoje mesmo!