As 11 melhores alternativas ao Aisera para automação com IA em 2025

Cada minuto que você gasta em tarefas repetitivas é um minuto roubado da estratégia, da criatividade e do crescimento real.

Pense nisso: quanto do seu dia de trabalho é gasto com entrada de dados, classificação de e-mails ou relatórios manuais? E se essas tarefas fossem realizadas automaticamente enquanto você se concentrava no que realmente importa?

É aí que as ferramentas de automação com IA fazem toda a diferença. A Aisera é um nome bem conhecido neste domínio, ajudando as empresas a simplificar o suporte de TI, o atendimento ao cliente e as operações.

Mas não é uma solução única para todos e pode não funcionar necessariamente para você. Talvez você precise de mais flexibilidade, recursos de IA mais substanciais ou simplesmente uma ferramenta que se alinhe melhor com sua pilha de tecnologia existente. Desde a construção de interfaces conversacionais até o aumento da produtividade dos agentes, analisaremos todos os aspectos!

A melhor parte? Existem muitos fornecedores líderes que podem igualar — ou até mesmo superar — o que a Aisera oferece. Neste guia, exploramos as melhores plataformas de automação com IA, detalhando seus recursos, preços e como elas se comparam à Aisera.

O que é a Aisera?

via Aisera

A Aisera é uma plataforma de automação baseada em IA que ajuda empresas de médio e grande porte a otimizar o gerenciamento de serviços de TI (ITSM), o suporte ao cliente e os fluxos de trabalho internos.

Ele usa IA conversacional, processamento de linguagem natural (NLP) e aprendizado de máquina para automatizar a resolução de tickets, habilitar o autoatendimento e melhorar os tempos de resposta.

Com integrações em plataformas como ServiceNow, Microsoft Teams, Salesforce e Slack, a Aisera visa reduzir as cargas de trabalho manuais e aumentar a eficiência operacional. Seus agentes virtuais com IA podem lidar com solicitações de suporte comuns, liberando os agentes humanos para tarefas mais complexas.

👀 Você sabia? 92% das empresas planejam aumentar seus investimentos em IA, mas apenas 1% dos líderes consideram suas organizações totalmente integradas à IA. O desafio não é apenas adotar a IA, mas implantá-la de forma eficaz para gerar um impacto real nos negócios.

Por que considerar alternativas ao Aisera?

Embora a Aisera seja uma ferramenta de automação de IA robusta, ela nem sempre atende às necessidades de todas as empresas. Veja por que você deve experimentar suas alternativas:

Limites de personalização : os fluxos de trabalho e a automação podem não ser flexíveis o suficiente para empresas com necessidades específicas

Preços elevados : os planos voltados para empresas podem ser caros para pequenas e médias empresas

Desafios de integração : pode haver falta de conexões mais profundas com ferramentas de nicho

Preocupações com o desempenho da IA : dificuldades com consultas complexas podem exigir intervenção manual

Ciclos de lançamento frequentes : atualizações regulares podem prejudicar a estabilidade e exigir ajustes frequentes

Treinamento de IA demorado : alcançar um desempenho sólido pode exigir muito tempo e esforço

Custos extras para recursos avançados : complementos como suporte para GPT podem não estar incluídos por padrão

Problemas de desempenho móvel : o uso intenso de dispositivos móveis pode causar lentidão perceptível

Ainda requer esforço manual: apesar das boas taxas de deflexão, é necessário um ajuste contínuo e gerenciamento de conteúdo

Alternativas ao Aisera em resumo

Aqui está uma rápida visão geral dos casos de uso e estruturas de negócios para cada alternativa ao Aisera:

Ferramenta Caso de uso Ideal para Preços ClickUp Automação de tarefas e fluxos de trabalho Equipes que gerenciam projetos e processos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 7/mês por usuário Moveworks Automação de suporte de TI com inteligência artificial Empresas que automatizam serviços de suporte técnico de TI Preços personalizados Amelia Interações com clientes/funcionários impulsionadas por IA Empresas que precisam de agentes de IA semelhantes a humanos Preços personalizados Kore. ai IA conversacional e automação de chatbot Empresas que precisam de bots de IA avançados Preços personalizados IBM Watson Assistant Chatbot com IA para suporte ao cliente e assistência técnica de TI Empresas que desejam IA altamente personalizável Plano Lite gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 140/mês Drift Chatbots com IA para vendas e marketing Empresas com foco na geração de leads Preços personalizados Zendesk AI Automação do atendimento ao cliente com inteligência artificial Empresas que utilizam o Zendesk para suporte Os planos pagos começam em US$ 55/agente/mês (cobrados anualmente) ServiceNow Gerenciamento e automação de serviços de TI Grandes organizações que gerenciam serviços de TI Preços personalizados Cognigy Automação de contact center impulsionada por IA Empresas que precisam de IA para voz e chat Preços personalizados Ada Chatbot com IA sem código para atendimento ao cliente Empresas que desejam uma configuração fácil de chatbot Preços personalizados Yellow. ai Engajamento do cliente com inteligência artificial Empresas que precisam de IA para voz e chat Plano gratuito para até 100 MTU/mês; planos pagos a partir de US$ 10.000/ano

💡 Dica profissional: priorize plataformas com preços transparentes e recursos escaláveis para não ficar preso a um sistema rígido à medida que sua empresa cresce.

As 11 melhores alternativas ao Aisera para usar

Procurando uma alternativa ao Aisera? Aqui estão as melhores opções que você deve considerar:

1. ClickUp (Ideal para automação de fluxo de trabalho e gerenciamento de projetos)

Obtenha respostas instantâneas, resumos de tarefas e sugestões inteligentes com o ClickUp Brain, seu agente de IA sempre ativo

Se você está comparando o ClickUp e o Aisera, a principal diferença está no escopo e na flexibilidade.

A Aisera foi criada para automação de TI e suporte ao cliente. O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, estende a IA e a automação a todas as partes do seu fluxo de trabalho — gerenciando projetos, organizando tarefas e mantendo as equipes alinhadas sem esforço extra.

No centro disso está o ClickUp Brain, um assistente de IA que funciona em tarefas, documentos e bate-papos.

O ClickUp Brain fornece resumos instantâneos, gera atualizações automaticamente e sugere as próximas etapas nas tarefas. Ele pode até mesmo escrever ou refinar subtarefas e comentários com base no contexto do projeto, ajudando você a avançar mais rapidamente sem precisar ficar indo e voltando.

Aumente a produtividade com o ClickUp Brain usando insights com IA, respostas instantâneas e tomadas de decisão mais inteligentes

No ClickUp Docs, o Brain funciona como um editor e pesquisador integrado. Peça para resumir documentos longos, reescrever parágrafos, gerar novos conteúdos do zero ou responder a perguntas com base no que já está escrito. Ele pode transformar seus pensamentos dispersos em resultados organizados em segundos.

Adicione a isso o fato de que você pode extrair conhecimento existente do conteúdo do ClickUp e de ferramentas de terceiros conectadas, e você terá a base de uma IA agênica que se adapta às suas necessidades.

Mas e quanto à conexão com sua equipe? O Brain também ajuda você a aproveitar ao máximo suas conversas relacionadas ao trabalho no ClickUp Chat. O Brain entra nas conversas para destacar tarefas relevantes, sugerir respostas e resumir discussões em tempo real. Isso ajuda você a eliminar o ruído e agir no que é importante sem precisar alternar entre abas.

Faça mais com os agentes de IA do ClickUp no chat

Quer saber o que realmente destaca o ClickUp como uma ferramenta de gerenciamento de projetos e automação? O ClickUp Brain permite que você escolha com qual modelo de IA deseja trabalhar — Gemini, ChatGPT ou Claude — dentro do seu espaço de trabalho.

Escolha entre Gemini, ChatGPT e Claude — diretamente na sua área de trabalho do ClickUp para obter ajuda de IA mais inteligente e flexível

Esteja você redigindo um documento, fazendo uma pergunta ou resumindo uma tarefa, você pode alternar entre os melhores LLMs, dependendo do estilo de saída ou da profundidade necessária. Essa flexibilidade é um grande diferencial, oferecendo às equipes mais controle, melhor gerenciamento de contexto e resultados de maior qualidade, tudo sem sair do ClickUp.

Elimine tarefas repetitivas com o ClickUp Automation, automatizando fluxos de trabalho, gatilhos e ações sem esforço

Com o ClickUp Automations, você pode eliminar tarefas repetitivas em qualquer equipe, sem necessidade de programação. Ao contrário dos fluxos de trabalho focados em TI da Aisera, o ClickUp oferece automação flexível para marketing, vendas, RH e muito mais.

Automatize etapas de tarefas, envie atualizações e acione ações sem trabalho manual. Basta descrever seu fluxo de trabalho em linguagem simples, e o ClickUp AI Automation Builder cuida do resto, seja atribuir tarefas, marcar partes interessadas ou gerar relatórios.

Além da automação, o ClickUp é um espaço de trabalho totalmente integrado que substitui ferramentas desconectadas, combinando tarefas, documentos, metas e colaboração para que as equipes permaneçam focadas e produtivas.

👀 Você sabia? A Shipt, Inc., serviço de entrega de propriedade da Target Corporation, gerencia projetos de grande escala com eficiência usando formulários, tags e automação do ClickUp.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Novos usuários podem enfrentar uma curva de aprendizado mais íngreme devido aos recursos extensos da plataforma

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações) ​

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação da G2 diz:

Adoro a automação com IA. Os painéis personalizáveis permitem que os usuários visualizem o desempenho do projeto e obtenham insights em tempo real. Oferece visualizações de trabalho flexíveis, incluindo 10 visualizações diferentes, que ajudam os usuários a se concentrarem nas prioridades da maneira que desejam, e o controle de tempo integrado permite definir estimativas de tempo para cada tarefa e acompanhar o progresso.

Adoro a automação com IA. Os painéis personalizáveis permitem que os usuários visualizem o desempenho do projeto e obtenham insights em tempo real. Oferece visualizações de trabalho flexíveis, incluindo 10 visualizações diferentes, que ajudam os usuários a se concentrarem nas prioridades da maneira que desejam, e o controle de tempo integrado permite definir estimativas de tempo para cada tarefa e acompanhar o progresso.

🧠 Curiosidade: os primeiros sistemas de automação com IA funcionavam com cartões perfurados — hoje, a IA é capaz de prever fluxos de trabalho e executar tarefas instantaneamente.

2. Moveworks (Melhor para suporte a funcionários com IA)

via Moveworks

Cansado de esperar pelo suporte de TI para redefinir uma senha ou pelo RH para processar uma solicitação simples?

O Moveworks elimina esses gargalos, atuando como um assistente sempre ativo, generativo e com IA para os funcionários. Em vez de registrar tickets ou procurar equipes de suporte, os funcionários podem fazer perguntas ao Moveworks em linguagem natural e obter soluções instantâneas.

Ele se integra a sistemas empresariais como ServiceNow, Workday e Microsoft Teams, reunindo informações relevantes para resolver problemas automaticamente.

Melhores recursos do Moveworks

Reduz o tempo de inatividade e mantém as equipes mais produtivas no trabalho sem intervenção humana

Interpreta e responde às solicitações dos funcionários com compreensão da linguagem natural

Conecta-se facilmente com sistemas de TI e RH corporativos

Resolve problemas comuns dos funcionários sem intervenção humana

Suporta vários idiomas para equipes globais

Limitações do Moveworks

Tem opções limitadas de personalização para respostas de atendimento ao cliente personalizadas

O desempenho depende da qualidade da integração com os sistemas empresariais existentes

Preços da Moveworks

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Moveworks

G2: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Moveworks?

Uma avaliação da G2 diz:

Desde que implementamos o Moveworks, tivemos uma redução de 50% no volume em 4 anos. Nossa economia com o Service Desk de TI foi suficiente para pagar o contrato do Moveworks e ainda proporcionar alguma economia de custos! O Moveworks facilitou muito o início. Temos bons programas de sucesso conjunto e estamos em sintonia.

Desde que implementamos o Moveworks, tivemos uma redução de 50% no volume em 4 anos. Nossa economia com o Service Desk de TI foi suficiente para pagar o contrato do Moveworks e ainda proporcionar alguma economia de custos! O Moveworks facilitou muito o início. Temos bons programas de sucesso conjunto e estamos em sintonia.

📮ClickUp Insight: Apenas 10% dos participantes da nossa pesquisa utilizam assistentes de voz (4%) ou agentes automatizados (6%) para aplicações de IA, enquanto 62% preferem ferramentas de IA conversacional, como ChatGPT e Claude. A menor adoção de assistentes e agentes pode ser porque essas ferramentas são frequentemente otimizadas para tarefas específicas, como operação sem uso das mãos ou fluxos de trabalho específicos. O ClickUp oferece o melhor dos dois mundos. O ClickUp Brain funciona como um assistente de IA conversacional que pode ajudá-lo em uma ampla variedade de casos de uso. Por outro lado, os agentes com tecnologia de IA nos canais do ClickUp Chat podem responder perguntas, classificar problemas ou até mesmo lidar com tarefas específicas!

3. Amelia (ideal para atendimento ao cliente com IA)

via Amelia

Ao contrário dos chatbots de inteligência artificial tradicionais, que dependem de scripts rígidos, a Amelia AI entende o contexto, a intenção e até mesmo as emoções, tornando as interações com os clientes mais naturais.

Você pode usar a Amelia para fornecer suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, lidando com tudo, desde consultas sobre pedidos e modelos de fluxo de trabalho até solução de problemas. Ela aprende continuamente com interações anteriores, melhorando as respostas ao longo do tempo.

Se um cliente estiver frustrado ou apenas precisar de informações rápidas, a Amelia adapta seu tom para se adequar à situação, adicionando um toque humano ao suporte com inteligência artificial.

Melhores recursos da Amelia

Oferece suporte ao cliente 24 horas por dia

Reconhece e responde às emoções dos clientes de forma inteligente

Dimensiona mapas de processos de forma eficiente para lidar com várias interações simultaneamente

Limitações da Amelia

Requer uma configuração complexa e implementação inicial

Apresenta desafios ao integrar com sistemas legados

Preços da Amelia

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre Amelia

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,9/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Amelia?

Uma avaliação da Capterra diz:

Gosto do funcionamento do backend do plugin e da sua aparência muito agradável – algo muito inovador em comparação com muitos outros plugins. Permite-nos fazer muitas reservas complicadas sem ter de contratar uma empresa de desenvolvimento personalizado. Também gosto do facto de haver uma licença vitalícia e de os preços serem muito razoáveis para pequenas empresas.

Gosto do funcionamento do backend do plugin e da sua aparência muito agradável – algo muito inovador em comparação com muitos outros plugins. Permite-nos fazer muitas reservas complicadas sem ter de contratar uma empresa de desenvolvimento personalizado. Também gosto do facto de haver uma licença vitalícia e de os preços serem muito razoáveis para pequenas empresas.

💡 Dica profissional: Ao selecionar a melhor alternativa ao Aisera, concentre-se na integração da plataforma com suas ferramentas e fluxos de trabalho existentes. A automação com IA só é eficaz se estiver conectada ao seu CRM, ITSM ou sistemas de suporte ao cliente.

4. Kore. ai (Melhor para IA conversacional de nível empresarial)

O Kore.ai foi desenvolvido para criar interfaces conversacionais que funcionam em canais globais. Seus assistentes virtuais com IA vão além de scripts básicos — eles interpretam o contexto, a intenção e o sentimento para oferecer interações mais naturais.

As empresas podem utilizá-la para automatizar fluxos de trabalho, melhorar o suporte ao cliente e otimizar tarefas internas. Com opções sem código e com pouco código, as equipes podem criar e lançar assistentes de IA sem precisar de conhecimentos técnicos avançados.

Melhores recursos do Kore. ai

Automatize as interações com clientes e funcionários com chatbots inteligentes

Melhora a precisão do chatbot usando processamento avançado de linguagem natural

Implemente assistentes de IA em vários canais, incluindo aplicativos de voz e mensagens

Integra-se a sistemas empresariais como CRM e gerenciamento de serviços de TI

Limitações do Kore.ai

Requer treinamento inicial para que os modelos de IA tenham um desempenho ideal

Pode envolver custos mais elevados para implementações empresariais avançadas

Preços do Kore.ai

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre Kore.ai

G2: 4,7/5 (mais de 380 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Kore.ai?

Uma avaliação da G2 diz:

A melhor ferramenta para criar um chatbot. Gostei muito da sessão de treinamento. A mentora era muito experiente nos conceitos e conseguiu esclarecer todas as dúvidas. Toda a sessão foi conduzida de forma maravilhosa.

A melhor ferramenta para criar um chatbot. Gostei muito da sessão de treinamento. A mentora era muito experiente nos conceitos e conseguiu esclarecer todas as dúvidas. Toda a sessão foi conduzida de forma maravilhosa.

🧠 Curiosidade: O conceito de automação remonta aos tempos antigos, com exemplos iniciais como o mecanismo de Anticítera, um computador analógico grego antigo usado para prever posições astronômicas. Hoje, as ferramentas de automação baseadas em IA evoluíram para lidar com tarefas complexas em vários setores.

5. IBM Watson Assistant (ideal para interações com clientes impulsionadas por IA)

via IBM Watson Assistant

Para empresas que precisam de interações avançadas com os clientes, impulsionadas por IA, o IBM Watson Assistant oferece uma abordagem mais inteligente.

Ao contrário dos chatbots básicos com respostas pré-definidas, ele aprende com conversas reais para melhorar a precisão ao longo do tempo. Ele se integra a centrais de atendimento, sites e plataformas de mensagens para reduzir o tempo de espera e aumentar a satisfação do cliente.

Com análises integradas, as equipes também obtêm insights em tempo real para ajustar as estratégias de suporte.

Principais recursos do IBM Watson Assistant

Ofereça interações mais inteligentes com os clientes com chatbots com IA

Aprende com conversas anteriores para melhorar a precisão ao longo do tempo

Reduz os custos de suporte automatizando consultas rotineiras

Integra-se a centrais de atendimento corporativas e sistemas de CRM

Limitações do IBM Watson Assistant

Pode ser complexo de configurar para empresas sem experiência em IA

Requer treinamento contínuo e aperfeiçoamento para obter os melhores resultados

Preços do IBM Watson Assistant

Lite: Gratuito

Mais: US$ 140/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o IBM Watson Assistant

G2: 4,4/5 (mais de 320 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o IBM Watson Assistant?

Uma avaliação da G2 diz:

O que mais gosto no IBM Watsonx Assistant é principalmente a facilidade de uso, mas também a possibilidade de desenvolver jornadas complexas à medida que se aprende a estrutura.

O que mais gosto no IBM Watsonx Assistant é principalmente a facilidade de uso, mas também a possibilidade de desenvolver jornadas complexas à medida que se aprende a estrutura.

6. Drift (ideal para conversas de vendas e marketing com IA)

via Drift

Os chatbots com IA da Drift interagem com os visitantes do site em tempo real, qualificando leads, respondendo perguntas e até mesmo agendando reuniões, sem a necessidade de intervenção humana.

Projetada para empresas B2B, a IA conversacional da Drift personaliza as interações com base no comportamento dos visitantes, garantindo que os clientes em potencial recebam a mensagem certa no momento certo.

Isso permite que os visitantes expressem suas intenções por meio de perguntas em texto aberto e recebam respostas imediatas e personalizadas, alimentando leads de maneira eficaz e acelerando o processo de comunicação.

Melhores recursos do Drift

Qualifique leads e agende reuniões de vendas automaticamente

Personalize respostas com base no comportamento e na intenção do visitante

Integre com CRMs como HubSpot e Salesforce

Limitações do Drift

Carece de opções de personalização avançadas para fluxos de trabalho avançados de chatbot

É necessário um site com alto tráfego para obter os melhores resultados

Preços da Drift

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Drift

G2: 4,4/5 (mais de 1.250 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 190 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Drift?

Uma avaliação da G2 diz:

Ele fornece um formulário de consultas categorizado e estruturado. Trabalhar com ele torna as tarefas realmente fáceis. Eu o uso diariamente por 8 horas seguidas. Ele faz o trabalho, simples assim!

Ele fornece um formulário de consultas categorizado e estruturado. Trabalhar com ele torna as tarefas realmente fáceis. Eu uso diariamente por 8 horas seguidas. Ele faz o trabalho, simples assim!

🧠 Curiosidade: Profissionais das áreas jurídica, tributária, contábil e antifraude estimam uma economia de até 200 horas por ano com a IA. Isso pode se traduzir em um aumento de produtividade no valor de US$ 100.000 por advogado por ano.

7. Zendesk AI (Melhor para atendimento ao cliente com inteligência artificial)

via Zendesk AI

Integrado à plataforma Zendesk, o Zendesk AI ajuda as equipes de suporte a reduzir o trabalho pesado. Ele automatiza respostas, prioriza tickets e desvia consultas comuns antes que elas cheguem a um agente humano.

Usando aprendizado de máquina, a IA da Zendesk pode até mesmo prever as necessidades dos clientes e sugerir artigos de ajuda relevantes ou respostas automatizadas, reduzindo o tempo gasto com perguntas repetitivas.

Melhores recursos do Zendesk AI

Automatize os fluxos de trabalho de suporte ao cliente com o tratamento de tickets baseado em IA

Sugere artigos de ajuda relevantes com base nas consultas dos clientes

Melhora a eficiência dos agentes com recomendações baseadas em IA

Integra-se à plataforma de suporte mais ampla da Zendesk

Limitações da IA da Zendesk

Funciona melhor apenas para empresas que já utilizam o ecossistema Zendesk

Não possui opções avançadas de personalização para o comportamento da IA

Preços do Zendesk AI

Equipe de suporte: US$ 25/mês por agente

Suite Team: US$ 69/mês por agente

Suite Professional: US$ 149/mês por agente

Suite Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a IA da Zendesk

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

👀 Você sabia? A adoção de ferramentas de IA pela Grant Thornton resultou em uma economia de até 7,5 horas por semana para os funcionários, permitindo que eles se concentrassem em trabalhos mais valiosos para os clientes. ​

📖 Leia também: O melhor software de helpdesk para equipes de TI

8. ServiceNow (ideal para gerenciamento de serviços de TI com IA)

via ServiceNow

Gerenciar o suporte de TI pode parecer um ciclo interminável de tickets, atrasos e gargalos. A ServiceNow usa IA para quebrar esse ciclo, automatizando tarefas rotineiras para melhorar a produtividade, priorizar solicitações de serviço e até mesmo prever problemas antes que eles se agravem.

Com agentes virtuais com IA, os funcionários podem obter respostas instantâneas para perguntas comuns de TI e RH sem precisar abrir um ticket.

Enquanto isso, a inteligência preditiva garante que as equipes de TI se concentrem primeiro nas questões mais críticas, melhorando os tempos de resposta e reduzindo o tempo de inatividade em toda a organização.

Melhores recursos do ServiceNow

Automatize o gerenciamento de serviços de TI com geradores de fluxo de trabalho com IA

Resolva as dúvidas dos funcionários instantaneamente usando agentes virtuais

Preveja e evite problemas de TI antes que eles afetem as operações

Prioriza as solicitações de serviço de forma inteligente com base na urgência

Limitações do ServiceNow

Requer configuração significativa para implementação em grande escala

Pode ser caro para pequenas e médias empresas

Preços do ServiceNow

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o ServiceNow

G2: 4,4/5 (mais de 2.270 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ServiceNow?

Uma avaliação da G2 diz:

Gosto da forma como o ServiceNow centraliza os tickets de suporte e os fluxos de trabalho de uma maneira fácil de acompanhar e gerenciar. Ele oferece aos clientes e às equipes internas uma visibilidade clara do status das solicitações, e os recursos de automação reduzem o esforço manual e os tempos de resposta. Também achei a interface do usuário intuitiva, especialmente ao personalizar painéis ou criar itens do catálogo de serviços.

Gosto da forma como o ServiceNow centraliza os tickets de suporte e os fluxos de trabalho de uma maneira fácil de acompanhar e gerenciar. Ele oferece aos clientes e às equipes internas uma visibilidade clara do status das solicitações, e os recursos de automação reduzem o esforço manual e os tempos de resposta. Também achei a interface do usuário intuitiva, especialmente ao personalizar painéis ou criar itens do catálogo de serviços.

via Cognigy

A Cognigy é uma plataforma completa de IA conversacional projetada para centros de contato. Seja em interações por voz ou texto, a Cognigy permite que as empresas ofereçam suporte ao cliente semelhante ao humano em grande escala.

Com modelos de IA poderosos e integrações profundas em plataformas de atendimento ao cliente, a Cognigy ajuda as empresas a usar a IA para automatizar tarefas e consultas comuns, ao mesmo tempo em que oferece experiências personalizadas.

Além disso, sua interface sem código facilita a personalização das conversas pelas equipes, sem a necessidade de um desenvolvedor.

Melhores recursos da Cognigy

Automatize as interações com os clientes com chatbots e voicebots com IA

Ofereça experiências omnicanal em telefones, aplicativos de mensagens e sites

Personalize as conversas com os clientes com modelos avançados de IA

Integre com ferramentas de CRM e atendimento ao cliente para obter suporte imediato

Limitações da Cognigy

Requer treinamento inicial para otimizar as respostas da IA

Pode ser necessário personalizar para casos de uso específicos do setor

Preços da Cognigy

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Cognigy

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,8/5 (mais de 20 avaliações)

🧠 Curiosidade: O primeiro chatbot, ELIZA, foi desenvolvido em 1966 pelo professor Joseph Weizenbaum, do MIT, para simular um psicoterapeuta.

10. Ada (ideal para autoatendimento ao cliente com IA)

via Ada

Hoje em dia, os clientes esperam respostas instantâneas, e a Ada ajuda as empresas a atender a essa demanda. Essa plataforma de chatbot com IA permite que as empresas automatizem o atendimento ao cliente, mantendo um toque personalizado.

O assistente de IA da Ada não fornece apenas respostas genéricas, mas também extrai dados em tempo real dos sistemas empresariais para dar respostas precisas e contextualizadas.

Desde o tratamento de reembolsos e resolução de problemas até respostas a perguntas frequentes, a Ada gerencia as interações com os clientes ao longo de todo o seu ciclo de vida, sem a necessidade de agentes humanos para cada solicitação.

Melhores recursos do Ada

Automatize o suporte ao cliente com chatbots com IA

Fornece respostas personalizadas com abordagens baseadas em ciência de dados

Reduza o tempo de espera do atendimento ao cliente com autoatendimento instantâneo

Integra-se aos sistemas comerciais existentes para automação inteligente

Limitações do Ada

Funciona melhor para empresas com consultas estruturadas de clientes

Pode exigir treinamento contínuo em IA para casos de suporte altamente técnico

Preços da Ada

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Ada

G2: 4,6/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Ada?

Uma avaliação da G2 diz:

O ADA é fácil de usar e compreender como funciona o seu sistema. A configuração das respostas automatizadas também é fácil, uma vez que as opções, tais como caixas de texto, vídeos e imagens, podem ser arrastadas e largadas no fluxo de chat, além de que as ações disponíveis fazem com que o fluxo de chat funcione corretamente.

O ADA é fácil de usar e compreender como funciona o seu sistema. A configuração das respostas automatizadas também é fácil, uma vez que as opções, tais como caixas de texto, vídeos e imagens, podem ser arrastadas e largadas no fluxo de chat, além de que as ações disponíveis fazem com que o fluxo de chat funcione corretamente.

11. Yellow. ai (Melhor para engajamento do cliente com IA)

Envolver os clientes em vários canais pode ser um desafio, mas a Yellow.ai torna isso mais simples. Esta plataforma de IA conversacional ajuda as empresas a automatizar as interações com os clientes, mantendo-as personalizadas e envolventes.

Seja pelo WhatsApp, redes sociais ou chamadas de voz, os chatbots da Yellow.ai oferecem assistência em tempo real, respondem a perguntas frequentes e até concluem transações.

As empresas também podem usar o Yellow.ai como uma plataforma colaborativa para automação de marketing, garantindo que os clientes recebam mensagens oportunas e relevantes.

Melhores recursos do Yellow.ai

Automatiza conversas com clientes em vários canais

Melhora o engajamento com personalização com IA

Permite interações por voz e chat com respostas semelhantes às humanas

Utiliza IA para automação de marketing e divulgação proativa

Limitações do Yellow.ai

Requer configuração para alinhar as respostas da IA com a voz da marca

Pode não suportar consultas altamente complexas de clientes sem um recurso humano de fallback

Preços do Yellow.ai

Gratuito

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre Yellow.ai

G2: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

A melhor alternativa ao Aisera para automação com IA

Todas as ferramentas desta lista oferecem recursos poderosos baseados em IA. Mas quando se trata de uma solução que combina automação, gerenciamento de projetos e colaboração fácil com IA em um só lugar, o ClickUp é o vencedor indiscutível.

Ao contrário das ferramentas tradicionais de IA, que se concentram em apenas uma função, o ClickUp faz muito mais.

Combina gerenciamento de tarefas, ajuda com IA e automação de fluxo de trabalho. Tudo em um só lugar, para que as equipes possam trabalhar de forma mais inteligente sem precisar alternar entre plataformas. Se você está procurando uma plataforma com IA que faça automação com uma generosa dose de otimização da produtividade em toda a sua organização, o ClickUp é a melhor escolha.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp agora e veja como a IA pode ajudá-lo a fazer mais com menos esforço.