As 10 melhores alternativas ao Atlassian Rovo em 2025

Os assistentes com inteligência artificial estão se tornando rapidamente a escolha preferida das equipes que buscam melhorar seu fluxo de trabalho.

71% das empresas já utilizam IA nos seus processos de gerenciamento de projetos.

Para muitos, o Atlassian Rovo simplifica o gerenciamento de projetos com IA — conecta fluxos de trabalho, automatiza tarefas repetitivas e fornece insights exatamente quando você precisa.

Mas o Rovo não está isento de limitações. Algumas equipes perceberam que ele carece de recursos avançados e nem sempre funciona bem com ferramentas que não são da Atlassian.

Então, se você está pronto para mudar seu kit de ferramentas, este artigo é para você. Vamos explorar algumas alternativas excelentes ao Rovo que podem ser exatamente a atualização de que sua equipe precisa!

👀 Você sabia? A IA surgiu rapidamente como uma das tecnologias mais transformadoras. Desde 2017, sua adoção mais que dobrou. O mercado global de IA deve atingir US$ 1,811 bilhão até o final da década.

O que é o Atlassian Rovo?

O Atlassian Rovo é um assistente de trabalho com inteligência artificial projetado para aumentar a produtividade, conectando informações entre o Jira, o Confluence e outras ferramentas dentro do ecossistema Atlassian.

Ele aproveita o Teamwork Graph da Atlassian para oferecer pesquisa inteligente, automatizar tarefas e fornecer insights contextuais.

O Rovo aumenta a produtividade com recursos baseados em IA, como o Rovo Search, que encontra informações relevantes em ferramentas como Google Drive e Slack dentro do Atlassian. O Rovo Chat permite a colaboração em tempo real, enquanto o Rovo Agents auxilia na criação de conteúdo, recomendações e iniciativas de cultura de equipe.

🧠 Curiosidade: Estima-se que a IA automatizará até 800 milhões de empregos nesta década e criará aproximadamente 97 milhões de novas funções relacionadas à IA.

Por que escolher alternativas ao Rovo?

Embora o Rovo ofereça uma pesquisa poderosa baseada em IA e automação de fluxo de trabalho, ele pode não ser adequado para todas as equipes.

Alguns usuários podem achar as informações geradas pela IA muito genéricas, enquanto outros têm dificuldade com as integrações limitadas fora do ecossistema Atlassian.

Se sua equipe precisa de mais personalização, automação mais profunda ou uma ferramenta que funcione em várias plataformas, explorar alternativas pode ser a decisão certa.

Limitações do Atlassian Rovo

Vamos analisar algumas desvantagens do Rovo que estão levando as equipes a considerar alternativas:

Integrações limitadas : melhor dentro do ecossistema Atlassian, mas carece de conectividade perfeita com ferramentas que não são da Atlassian

Insights gerados por IA : podem parecer impessoais e carecer de um entendimento contextual profundo

Automação rígida : menos flexível em comparação com algumas alternativas que oferecem fluxos de trabalho personalizáveis e automação mais profunda impulsionada por IA

Preocupações com escalabilidade: Pode não ser tão adaptável para equipes em rápido crescimento que exigem funcionalidades de IA mais amplas

Principais alternativas ao Rovo em resumo

Aqui está uma rápida visão geral das dez melhores alternativas ao Atlassian Rovo, com suas principais características, casos de uso e preços:

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp – Fluxos de trabalho personalizados, documentos e automação – AI Notetaker, Chat e Autopilot Agents – Mais de 15 visualizações de tarefas e mais de 1.000 integrações – Controle de tempo, acompanhamento de metas e controle de permissões Equipes de todos os tamanhos que precisam de um espaço de trabalho totalmente integrado e alimentado por IA para gerenciamento de projetos e conhecimento Plano gratuito disponível; personalizações disponíveis para empresas Jira – Planejamento de backlog e sprint com assistência de IA – Quadros ágeis com dependências e automação – Controle de versão e acesso – Integração com ferramentas de CI/CD Equipes ágeis e de desenvolvimento de software que gerenciam ciclos de desenvolvimento complexos Plano gratuito disponível; planos pagos de US$ 8 a US$ 14 por usuário por mês; preços personalizados para empresas Trello – Automações com inteligência artificial com Butler – Quadros Kanban visuais – Modelos de projetos e visualizações entre quadros – Envelhecimento de cartões e notificações Indivíduos e pequenas equipes que preferem gerenciamento visual de tarefas com suporte leve de IA Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 6 a US$ 17,50 por usuário/mês Asana – Previsão de prazos e automação de formulários com IA – Gráfico de trabalho para visibilidade de ponta a ponta – Integrações departamentais (Slack, Loom, Salesforce) – Otimização do fluxo de trabalho com IA Equipes multifuncionais de pequeno e médio porte que coordenam fluxos de trabalho e campanhas complexas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 13,49/usuário/mês; preços personalizados para níveis empresariais Ada – Chatbot com IA sensível ao contexto para suporte ao cliente – Autoatendimento automatizado e transferência de agentes – Sugestões baseadas em ML e rastreamento de comportamento – Treinamento personalizado para segmentos de público Equipes de atendimento ao cliente automatizando o suporte e reduzindo a carga de trabalho dos agentes Preços personalizados; avaliação gratuita disponível mediante solicitação Haystack – Métricas de engenharia (tempo de revisão, PRs, rotatividade) – Integrações com GitHub/GitLab – Detecção de gargalos e insights da equipe – Relatórios de pontos críticos do fluxo de trabalho Líderes de engenharia e equipes de software que otimizam fluxos de trabalho DevOps Plano gratuito disponível (Studio); preços personalizados para empresas TestRail – Sugestões e análises de testes com inteligência artificial – Permissões baseadas em funções e reutilização de testes – Registro de sessões ad hoc e integração com o Jira – Rastreamento de falhas em tempo real Equipes de controle de qualidade que precisam de gerenciamento estruturado de casos de teste e insights Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 38/usuário/mês; preços personalizados para empresas Guru – Cartões de conhecimento com inteligência artificial e sugestões no aplicativo – Integrações com Slack/Teams/navegador – Acesso offline e detecção de redundância – Verificação e recomendações de pesquisa Equipes internas de capacitação melhorando a entrega de conhecimento sobre fluxos de trabalho Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 18/usuário/mês; preços personalizados disponíveis AlloBrain – Resumos com IA e insights de reuniões – Transcrição em tempo real e análise de engajamento – Sincronização com CRM e ferramentas de tarefas – Sinalização de riscos e objeções durante chamadas Equipes de vendas e sucesso do cliente automatizam o registro de reuniões e acompanhamentos Preços personalizados Notion – Geração de conteúdo baseada em IA e sugestões de estrutura – Wikis, bancos de dados, calendários, incorporações – Histórico de versões e espaço de trabalho modular Pequenas e médias empresas organizam projetos, documentos e colaboração em um espaço de trabalho flexível e unificado Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/usuário/mês; preços personalizados para empresas

👀 Você sabia? Apesar das preocupações com a automação, 49% dos empregadores acreditam que a IA terá um impacto positivo no crescimento do emprego. Adotar a IA pode ajudar as empresas a se manterem competitivas e a criarem novas oportunidades.

As 10 melhores alternativas ao Rovo para usar

Como analisamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

Pronto para explorar as melhores alternativas ao Rovo? Vamos explorar as suas melhores funcionalidades, limitações, preços e impacto:

1. ClickUp (o melhor software completo de gerenciamento de projetos com IA)

Experimente o gerenciamento de tarefas com inteligência artificial do ClickUp Gerencie tarefas com prioridades, dependências, listas de verificação e comentários encadeados para obter um contexto completo usando o Gerenciamento de Tarefas do ClickUp

Enquanto o Rovo funciona principalmente como um assistente alimentado por IA, o ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat — tudo alimentado por IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Com os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp, sua equipe pode definir status personalizados para acompanhar o progresso, as prioridades e as dependências, garantindo que as tarefas sejam concluídas na ordem certa e até mesmo monitorar o tempo gasto em cada tarefa, para que nenhum detalhe seja esquecido.

E quando suas equipes colaboram, a Detecção de Colaboração em Tempo Real do ClickUp garante que todos permaneçam alinhados, mostrando quem está trabalhando em quê. Isso evita conflitos de versão dentro dos documentos compartilhados do ClickUp. Ao contrário do Rovo, que depende de gerenciamento de documentos externo, o ClickUp facilita a criação, edição e compartilhamento de documentos importantes sem sair da plataforma.

Facilite a colaboração com a detecção instantânea e ao vivo da ClickUp

Mas o que torna o ClickUp muito mais poderoso que o Rovo é sua adaptabilidade. Os fluxos de trabalho personalizados do ClickUp permitem que as equipes criem processos que atendem exatamente às suas necessidades, ao contrário do Rovo, que depende de sugestões predefinidas baseadas em IA.

📌 Por exemplo, você pode visualizar suas tarefas planejadas, em andamento e concluídas no Project Management Suite do ClickUp usando mais de 15 visualizações do ClickUp — desde gráficos de Gantt e quadros Kanban até listas e calendários.

Adapte os processos exclusivos da sua equipe com os fluxos de trabalho personalizados do ClickUp

Suas equipes também podem configurar gatilhos, ações e condições usando comandos simples em linguagem natural e um construtor sem código com o ClickUp Automations. Torne as tarefas repetitivas coisa do passado, deixando o ClickUp executá-las para você. Você economizará tempo e reduzirá erros também.

Automatize o trabalho e concentre-se no que é importante com o ClickUp Automations

O ClickUp também se destaca por manter todas as suas ferramentas conectadas. Com as integrações do ClickUp, as equipes podem conectar facilmente o Slack, Google Drive, OneDrive, SharePoint e Google Workspace, eliminando a necessidade de alternar entre várias plataformas.

Preocupado em encontrar informações espalhadas por todas essas ferramentas? Uma das maiores vantagens do ClickUp é a Pesquisa Conectada do ClickUp, um recurso poderoso que permite aos usuários encontrar instantaneamente não apenas tarefas, comentários e documentos dentro do ClickUp, mas também arquivos externos.

Em vez de vasculhar vários aplicativos, tudo pode ser pesquisado em um só lugar, tornando o trabalho mais rápido e eficiente.

Pesquise em plataformas, arquivos e aplicativos com a Pesquisa Conectada do ClickUp

E, é claro, o ClickUp Brain, o assistente de IA com reconhecimento de contexto do ClickUp, leva a produtividade a um novo patamar usando IA para resumir atualizações, gerar conteúdo na hora certa e sugerir maneiras mais inteligentes de trabalhar com base nos dados do seu espaço de trabalho.

Gere conteúdo, extraia informações de seus espaços de trabalho e alcance mais, mais rápido com o ClickUp Brain

Ao contrário do Rovo, que se concentra apenas em recomendações baseadas em IA, a IA do ClickUp está incorporada na plataforma por meio de Autopilot Agents para auxiliar ativamente as equipes na execução, não apenas com insights.

Aqui estão algumas das infinitas possibilidades de automação e economia de tempo ao usar os recursos nativos de IA do ClickUp:

🧠 Gere automaticamente notas e resumos de reuniões com o ClickUp AI Notetaker

✍️ Elabore resumos de projetos, documentos ou histórias de usuários com IA que entende o contexto do seu espaço de trabalho e os objetivos da sua equipe

✅ Atribua tarefas automaticamente com o AI Assign quando um status específico for atualizado ou quando os bloqueios forem removidos, garantindo transferências tranquilas

📌 Automatize relatórios diários, semanais ou mensais com agentes Autopilot pré-configurados ou personalizados

Treine agentes Autopilot personalizados no ClickUp para lidar com fluxos de trabalho assíncronos

🔍 Obtenha insights em toda a sua área de trabalho, como temas comuns de feedback dos clientes ou ineficiências repetidas nos processos, fazendo perguntas em linguagem natural

🗂️ Priorize e programe tarefas automaticamente usando o Calendário com IA do ClickUp

Principais recursos do ClickUp

Planeje com as visualizações Lista, Quadro, Calendário, Gantt e Mapa mental

Aumente a eficiência com o controle de tempo integrado, gerenciamento de carga de trabalho e alocação de recursos

Automatize tarefas, geração de conteúdo e análise de dados de projetos com recursos e agentes de IA nativos

Simplifique a comunicação com o ClickUp Chat

Alinhe metas definindo objetivos e acompanhando o progresso em um só lugar

Controle o acesso com permissões detalhadas para tarefas e documentos

📖 Leia também: Confluence vs. ClickUp: qual ferramenta de colaboração é melhor?

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado mais íngreme para novos usuários

Pode parecer muito complexo e exagerado para fluxos de trabalho simples

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação da G2 diz:

O ClickUp é o canivete suíço dos sistemas de gerenciamento de projetos... As atualizações contínuas e o lançamento de novos recursos do ClickUp mostram que eles realmente ouvem o feedback dos usuários. A recente atualização de IA realmente me ajuda a encontrar coisas que precisam da minha atenção. A flexibilidade e as opções de personalização podem ser um pouco assustadoras... mas aprender a usá-lo traz enormes dividendos para a produtividade.

O ClickUp é o canivete suíço dos sistemas de gerenciamento de projetos... As atualizações contínuas e o lançamento de novos recursos do ClickUp mostram que eles realmente ouvem o feedback dos usuários. A recente atualização de IA realmente me ajuda a encontrar coisas que precisam da minha atenção. A flexibilidade e as opções de personalização podem ser um pouco assustadoras... mas aprender a usá-lo traz enormes dividendos para a produtividade.

2. Jira (a melhor ferramenta com inteligência artificial para processos ágeis e de desenvolvimento de software)

via Jira

O Jira é uma ferramenta de gerenciamento de projetos com inteligência artificial projetada para equipes ágeis e de desenvolvimento de software. Criado pela Atlassian, ele ajuda as equipes a planejar sprints, acompanhar o progresso e gerenciar lançamentos com precisão.

Os recursos de IA do Jira auxiliam na priorização de backlogs, rastreamento de bugs e distribuição da carga de trabalho, reduzindo o esforço manual. O sistema se adapta a diferentes metodologias ágeis, tornando-o uma escolha popular para equipes que seguem Scrum, Kanban ou uma abordagem híbrida.

Principais recursos do Jira

Controle o acesso nos níveis de projeto, problema e campo para diferentes funções

Visualize cronogramas de projetos e destaque bloqueios com dependências

Vincule problemas a lançamentos e automatize atualizações de versão

Acione ações como atribuição automática de tarefas ou notificação de equipes com base em condições

Limitações do Jira

A personalização requer tempo para ser configurada de forma eficaz, ao contrário das alternativas mais simples ao Jira

A interface pode parecer confusa, com muitos botões, ferramentas e recursos

Recursos avançados estão disponíveis apenas em planos superiores

Preços do Jira

Gratuito

Padrão : US$ 8/mês por usuário

Premium : US$ 14/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Jira

G2 : 4,3/5 (mais de 6.200 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 15.100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jira?

Uma avaliação do G2 diz:

Os quadros ágeis e as ferramentas de planejamento de sprints realmente melhoraram a forma como planejamos e executamos nosso trabalho. Levou um pouco de tempo para nos acostumarmos, mas, depois que pegamos o jeito, o Jira se tornou parte essencial da forma como gerenciamos nossos projetos.

Os quadros ágeis e as ferramentas de planejamento de sprints realmente melhoraram a forma como planejamos e executamos nosso trabalho. Levou um pouco de tempo para nos acostumarmos, mas, depois que pegamos o jeito, o Jira se tornou parte essencial da forma como gerenciamos nossos projetos.

👀 Você sabia? A demanda por produtos de IA generativa deve adicionar US$ 280 bilhões em novas receitas de software, remodelando o cenário tecnológico.

📮 Insight do ClickUp: Apenas 12% dos participantes da nossa pesquisa utilizam recursos de IA integrados em pacotes de produtividade. Essa baixa adoção sugere que as implementações atuais podem carecer da integração contextual e perfeita que levaria os usuários a migrar de suas plataformas conversacionais independentes preferidas. Por exemplo, a IA pode executar um fluxo de trabalho automatizado com base em um prompt de texto simples do usuário? O ClickUp Brain pode! A IA está profundamente integrada em todos os aspectos do ClickUp, incluindo, entre outros, resumir threads de chat, redigir ou refinar textos, extrair informações do espaço de trabalho, gerar imagens e muito mais! Junte-se aos 40% dos clientes do ClickUp que substituíram mais de três aplicativos pelo nosso aplicativo completo para o trabalho!

3. Trello (a melhor ferramenta de gerenciamento de tarefas com IA para colaboração visual)

via Trello

Se você precisa de uma alternativa ao Rovo que torne o gerenciamento de tarefas mais visual e intuitivo, o Trello é uma ótima opção. Projetado para equipes que prosperam com a colaboração, o Trello usa IA para simplificar a organização de tarefas, automatizar fluxos de trabalho e fornecer recomendações inteligentes.

O sistema de quadro e cartões do Trello é fácil de entender: cada tarefa recebe seu próprio cartão, que é colocado no quadro correspondente (a fazer, em andamento, concluída), simplificando o acompanhamento das tarefas tanto para indivíduos quanto para equipes. A automação com IA (Butler) ajuda a reduzir tarefas repetitivas, sugerindo ações com base em padrões de uso.

Com atualizações em tempo real, notificações e insights baseados em IA, o Trello garante que as equipes permaneçam alinhadas sem atualizações manuais constantes.

Principais recursos do Trello

Priorize tarefas com o envelhecimento de cartões. Os cartões desaparecem quando ficam inativos para destacar tarefas negligenciadas

Use modelos prontos de gerenciamento de projetos para roteiros de produtos, planos de marketing e acompanhamento de sprints

Atualize painéis no desktop e no celular sem atrasos

Visualize tarefas em vários painéis em um formato de tabela estruturado

Limitações do Trello

Relatórios e análises limitados em comparação com outras ferramentas

A automação por IA (Butler) tem limites de uso nos planos de nível inferior

Preços do Trello

Gratuito

Padrão : US$ 6/mês por usuário

Premium : US$ 12,50/mês por usuário

Empresa: US$ 17,50/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Trello

G2 : 4,4/5 (mais de 13.600 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 23.300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Trello?

Uma avaliação da G2 diz:

O Trello tem sido uma ferramenta maravilhosa para manter a organização e o progresso, e eu o considero bastante eficaz. Sua integração perfeita com outras ferramentas, como Google Drive e Slack, simplifica o gerenciamento de várias tarefas em um local centralizado.

O Trello tem sido uma ferramenta maravilhosa para manter a organização e o progresso, e eu o considero bastante eficaz. Sua integração perfeita com outras ferramentas, como Google Drive e Slack, simplifica o gerenciamento de várias tarefas em um local centralizado.

4. Asana (a melhor automação de fluxo de trabalho com IA para coordenação de equipes)

via Asana

O Asana foi criado para ajudar as equipes a planejar, gerenciar e automatizar o trabalho em todos os projetos. Com automação de fluxo de trabalho baseada em IA, o Asana elimina atualizações manuais, otimiza a atribuição de tarefas e prevê possíveis gargalos antes que eles afetem os prazos.

Além do gerenciamento de projetos, o Asana é amplamente utilizado para campanhas de marketing, lançamentos de produtos e fluxos de trabalho operacionais. As equipes podem automatizar processos recorrentes, garantindo consistência sem esforço adicional.

Você também pode melhorar a colaboração entre departamentos com integrações de ferramentas como Slack, Salesforce e Google Workspace.

Melhores recursos do Asana

Alinhe os objetivos da equipe com resultados mensuráveis

Conecte projetos, tarefas e subtarefas para obter uma visão holística do fluxo de trabalho com um modelo de dados de gráfico de trabalho

Sugira prazos realistas com base nas tendências de conclusão de tarefas anteriores com insights alimentados por IA

Anexe vídeos do Loom às tarefas para obter mais contexto e clareza

Crie formulários que se adaptam com base nas informações fornecidas pelo usuário para um melhor tratamento das solicitações

Limitações do Asana

Pode ser difícil lidar com muitos projetos ativos

A automação por IA é limitada nos planos gratuitos e de nível inferior

Preços do Asana

Pessoal: Gratuito

Starter: US$ 13,49/mês por usuário

Avançado: US$ 30,49/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Enterprise+: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Asana

G2 : 4,4/5 (mais de 11.100 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 13.300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Asana?

Uma avaliação do G2 diz:

Essa ferramenta me ajuda a organizar minha carga de trabalho e a comunicar tarefas e projetos de maneira simples aos membros da equipe e aos gerentes. É fácil de usar e muito útil para adicionar um nível de organização ao meu trabalho.

Essa ferramenta me ajuda a organizar minha carga de trabalho e a comunicar tarefas e projetos de maneira simples aos membros da equipe e aos gerentes. É fácil de usar e muito útil para adicionar um nível de organização ao meu trabalho.

🧠 Curiosidade: Quase 88% dos participantes da nossa pesquisa agora contam com ferramentas de IA para simplificar e acelerar tarefas pessoais.

5. Ada (o melhor chatbot com IA para atendimento ao cliente e autoatendimento)

via Ada

O Ada é uma opção se você estiver procurando uma alternativa ao Rovo baseada em IA que melhore as interações com os clientes. Ele foi projetado para empresas que desejam automatizar o suporte ao cliente e reduzir a carga de trabalho dos agentes por meio da IA.

A IA conectada melhora continuamente as respostas da Ada com base em interações anteriores, garantindo que os clientes recebam informações precisas e úteis todas as vezes.

Melhores recursos do Ada

Refine as respostas do chatbot com base em interações anteriores graças ao aprendizado de máquina

Personalize as respostas do chatbot para diferentes grupos de usuários

Mantenha o contexto ao fazer a transição do suporte automatizado para o suporte ao vivo

Forneça insights sobre tempos de resposta, consultas não resolvidas e taxas de engajamento

Envolva os usuários com base no comportamento (por exemplo, enviando solicitações de ajuda quando os usuários enfrentam dificuldades)

Limitações do Ada

Consultas complexas ainda podem exigir intervenção humana

O treinamento personalizado em IA requer tempo para melhorar a precisão

Preços da Ada

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Ada

G2 : 4,6/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Ada?

Uma avaliação da Capterra diz:

O maior trunfo do Ada é que ele é FÁCIL de usar. Se você valoriza um software que tenha uma barreira baixa de entrada e seja altamente inclusivo para funcionários sem conhecimentos técnicos, então esta é uma das melhores escolhas que você pode fazer. Eles estão adicionando novos recursos o tempo todo e rapidamente alcançando outras plataformas de chat, mas essa facilidade de uso é o que nos mantém fiéis.

O maior trunfo do Ada é que ele é FÁCIL de usar. Se você valoriza um software com baixa barreira de entrada e altamente inclusivo para funcionários sem conhecimentos técnicos, esta é uma das melhores opções que você pode escolher. Eles estão adicionando novos recursos o tempo todo e alcançando rapidamente outras plataformas de chat, mas é a facilidade de uso que nos mantém fiéis.

🧠 Curiosidade: os chatbots com inteligência artificial estão transformando o atendimento ao cliente. 25% das empresas de viagens e hospitalidade já contam com eles para oferecer suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, melhorando a eficiência e a satisfação.

6. Haystack (a melhor plataforma de análise de engenharia baseada em IA)

via Haystack

Você precisa de uma alternativa ao Rovo com inteligência artificial para análise de engenharia? O Haystack ajuda equipes de desenvolvimento de software a acompanhar métricas de desempenho importantes, detectar gargalos e melhorar a produtividade.

O Haystack analisa padrões de commit, pull requests e implantações para fornecer insights em tempo real sobre o desempenho da equipe. Ele identifica ineficiências no fluxo de trabalho, destaca tarefas lentas e recomenda a otimização dos processos de engenharia.

Principais recursos do Haystack

Meça o tempo médio de revisão e identifique gargalos em seus fluxos de trabalho

Destaque áreas do código-fonte com alta rotatividade ou dívida técnica

Analise padrões de revisão por pares e dependências entre equipes

Habilite relatórios sobre pontos críticos do fluxo de trabalho sem atribuição

Integre com GitHub, GitLab e Bitbucket

Limitações do Haystack

Integrações limitadas fora das ferramentas de engenharia

Não adequado para equipes que não trabalham com software

Sem recursos integrados de gerenciamento de tarefas

Preços do Haystack

Studio: Gratuito

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Haystack

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Haystack?

Uma avaliação da G2 diz:

Adoro que todos os meus aplicativos relevantes sejam facilmente acessíveis. Em vez de ter que usar minha guia de favoritos, posso clicar no Haystack e encontrar tudo o que preciso. Uso o Haystack todos os dias.

Adoro que todos os meus aplicativos relevantes sejam facilmente acessíveis. Em vez de ter que usar minha guia de favoritos, posso clicar no Haystack e encontrar tudo o que preciso. Uso o Haystack todos os dias.

🧠 Curiosidade: Para 89% dos funcionários, as maiores vantagens da IA são menos tarefas repetitivas e mais tempo para trabalhos significativos.

7. TestRail (o melhor gerenciamento de casos de teste com IA para equipes de controle de qualidade)

via TestRail

O TestRail é uma ferramenta de gerenciamento de casos de teste com inteligência artificial que ajuda as equipes de controle de qualidade a organizar, executar e analisar testes de software. Ele foi projetado para equipes que precisam de processos de teste estruturados, insights em tempo real e otimizações baseadas em inteligência artificial.

Com sugestões de testes baseadas em IA e reconhecimento de padrões de falhas, o TestRail ajuda as equipes a melhorar a cobertura dos testes e reduzir casos redundantes. Ele se integra ao Jira, Selenium e pipelines de CI/CD, garantindo uma colaboração tranquila entre as equipes de controle de qualidade e desenvolvimento.

Principais recursos do TestRail

Execute o mesmo caso de teste com diferentes entradas sem duplicar o esforço

Defina permissões baseadas em funções para visualizar, editar e executar casos de teste

Documente sessões de testes ad hoc com capturas de tela e notas

Envie resultados de testes com falha diretamente por meio de integrações com Jira, Azure DevOps ou GitHub Issues

Limitações do TestRail

Configuração complexa para equipes novas no gerenciamento de casos de teste

Sem rastreamento de bugs integrado (depende de integrações)

Preços do TestRail

Plano Profissional: US$ 38/mês por usuário

Plano Empresarial: Preço personalizado

Avaliações e comentários do TestRail

G2 : 4,4/5 (mais de 590 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 170 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o TestRail?

Uma avaliação do G2 diz:

Facilidade de uso, a curva de aprendizado é realmente muito rápida, um testador júnior conseguiu aprender a usá-lo em menos de uma semana, o sistema implementou meu projeto de teste muito rapidamente, o atendimento ao cliente é bom, embora pudesse ser melhor com respostas mais rápidas. Eu uso quase todos os dias e consigo acompanhar meus testadores.

Facilidade de uso, a curva de aprendizado é realmente muito rápida, um testador júnior conseguiu aprender a usá-lo em menos de uma semana, o sistema implementou meu projeto de teste muito rapidamente, o atendimento ao cliente é bom, embora pudesse ser melhor com respostas mais rápidas. Eu uso quase todos os dias e consigo acompanhar meus testadores.

👀 Você sabia? 62% dos nossos entrevistados confiam em ferramentas de IA conversacional, como ChatGPT e Claude. Sua interface familiar de chatbot e habilidades versáteis — para gerar conteúdo, analisar dados e muito mais — podem ser o motivo de sua popularidade em diversas funções e setores.

8. Guru (o melhor sistema de gerenciamento de conhecimento com inteligência artificial)

via Guru

Ao contrário das bases de conhecimento estáticas, o Guru usa IA para revelar conhecimentos relevantes quando e onde as equipes precisam.

Com pesquisa alimentada por IA, esta plataforma de gestão do conhecimento sugere respostas dentro dos fluxos de trabalho, reduzindo o tempo que os funcionários gastam procurando informações.

Ele também se integra ao Slack, Microsoft Teams e navegadores da web, facilitando para as equipes encontrarem conhecimento verificado sem precisar alternar entre aplicativos ao usar IA no local de trabalho.

Melhores recursos do Guru

Transforme perguntas e respostas do Slack em cartões de conhecimento reutilizáveis

Sugira informações relevantes com base no que os usuários estão trabalhando

Identifique cartões de conhecimento redundantes para evitar confusão

Visualize e pesquise cartões de conhecimento mesmo sem conexão com a internet

Limitações do Guru

Pode não ser ideal para equipes pequenas com necessidades limitadas de documentação

Sem acesso offline à base de conhecimento

Preços Guru

Gratuito

Tudo em um: US$ 18/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários de especialistas

G2 : 4,7/5 (mais de 2.090 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Guru?

Uma avaliação do G2 diz:

O Guru facilita muito o acesso a informações confiáveis sem interromper seu fluxo de trabalho. A extensão do navegador é essencial, pois exibe respostas diretamente em ferramentas como Gmail e Zendesk. A pesquisa é rápida e confiável, e o sistema de verificação ajuda a manter o conteúdo preciso e atualizado

O Guru facilita muito o acesso a informações confiáveis sem interromper seu fluxo de trabalho. A extensão do navegador é essencial, pois exibe respostas diretamente em ferramentas como Gmail e Zendesk. A pesquisa é rápida e confiável, e o sistema de verificação ajuda a manter o conteúdo preciso e atualizado

📮 ClickUp Insight: O trabalho não deveria ser um jogo de adivinhação, mas muitas vezes é. Nossa pesquisa sobre gestão do conhecimento revelou que os funcionários frequentemente perdem tempo procurando em documentos internos (31%), bases de conhecimento da empresa (26%) ou até mesmo em notas pessoais e capturas de tela (17%) apenas para encontrar o que precisam. Com a Pesquisa Conectada do ClickUp, todos os arquivos, documentos e conversas ficam instantaneamente acessíveis na sua página inicial, para que você encontre respostas em segundos, não em minutos. 💫 Resultados reais: As equipes conseguem recuperar mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que significa mais de 250 horas por ano por pessoa — eliminando processos desatualizados de gerenciamento de conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

9. AlloBrain (o melhor assistente de IA para insights e resumos de reuniões)

via AlloBrain

Você tem dificuldade para acompanhar as notas das reuniões com os clientes e os acompanhamentos? O AlloBrain é um assistente com inteligência artificial que transcreve, resume e extrai insights importantes em tempo real para simplificar o trabalho.

Ele se integra ao Zoom, Microsoft Teams e Google Workspace, facilitando a captura de discussões sem a necessidade de anotações manuais.

Ele gera inteligência acionável a partir de dados não estruturados em conversas com clientes. Ele se conecta aos seus sistemas existentes para preencher automaticamente CRMs, sinalizar objeções, identificar oportunidades de vendas e revelar pontos fracos do fluxo de trabalho, sem preocupações com atribuição. Se o seu objetivo é ampliar os insights, e não a administração, a AlloBrain é a solução.

Principais recursos do AlloBrain

Filtre ruídos de fundo e palavras de preenchimento para obter notas de reunião mais claras

Sugira pontos de discussão com base em reuniões anteriores e eventos do calendário

Detecte níveis de engajamento e mudanças de sentimento em tempo real

Sincronize itens de ação diretamente com o Google Drive, ClickUp, Monday.com e Todoist

Sinalize menções importantes, como prazos, riscos ou preocupações das partes interessadas

Limitações do AlloBrain

Não oferece suporte à transcrição de reuniões offline

Integrações limitadas fora das plataformas de videoconferência

Preços do AlloBrain

Preços personalizados

Avaliações e comentários da AlloBrain

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

👀 Você sabia? 35% dos executivos consideram os assistentes virtuais o principal caso de uso de IA generativa para vendas e atendimento ao cliente.

10. Notion (o melhor espaço de trabalho aprimorado por IA para documentos, wikis e projetos)

via Notion

O Notion é uma alternativa ao Rovo com tecnologia de IA para equipes que procuram um espaço de trabalho flexível que combine documentação, gerenciamento de projetos e compartilhamento de conhecimento em um só lugar.

Com pesquisa aprimorada por IA e sugestões de conteúdo, o Notion facilita a organização e a recuperação de informações entre equipes.

Com o Notion AI, você pode criar wikis personalizados, gerenciar projetos com quadros Kanban e automatizar tarefas repetitivas. Sua estrutura modular permite que as empresas personalizem os espaços de trabalho para atender às suas necessidades, seja para colaboração empresarial, desenvolvimento de produtos ou produtividade pessoal.

Melhores recursos do Notion

Faça cálculos e crie filtros dinâmicos dentro de tabelas

Restaure versões anteriores de um documento em caso de alterações acidentais

Sugira maneiras de estruturar o conteúdo para facilitar a descoberta

Exiba calendários, problemas do GitHub ou Google Docs diretamente nas páginas do Notion

Acompanhe o envolvimento e as contribuições em diferentes projetos

Limitações do Notion

Os recursos de IA são limitados no plano gratuito

Sem controle de tempo integrado para gerenciamento de projetos

Preços do Notion

Gratuito

Mais : US$ 12/mês por usuário

Negócios : US$ 18/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2 : 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion?

Uma avaliação da Capterra diz:

Adoro o Notion e uso-o para todas as minhas tarefas. Também o recomendei a outras pessoas, especialmente no mundo das startups.

Adoro o Notion e uso-o para todas as minhas tarefas. Também o recomendei a outras pessoas, especialmente no mundo das startups.

📖 Leia também: Como usar o Slack para gerenciamento de projetos

Por que o ClickUp é a melhor alternativa ao Rovo

Ferramentas como Jira, Trello, Asana e Notion têm seus nichos específicos, seja planejamento de sprints, acompanhamento simples de tarefas ou documentação. Mas se você está procurando um espaço de trabalho com inteligência artificial que possa fazer tudo isso e pensar alguns passos à frente, é aí que o ClickUp se destaca.

O ClickUp vai além do gerenciamento de projetos com o ClickUp AI, integrado diretamente aos seus fluxos de trabalho. Use IA para resumir tarefas instantaneamente, gerar subtarefas automaticamente, escrever atualizações ou debater ideias — tudo no local onde o trabalho é realizado. Com os Agentes Autopilot, você pode automatizar processos repetitivos, atribuir tarefas com base em gatilhos e manter seus projetos e conversas em andamento de forma assíncrona, sem supervisão manual.

É um verdadeiro centro de comando para tarefas, documentos, bate-papo, metas e painéis, com integrações perfeitas com Slack, Zoom, Google Drive e muito mais. Seja você uma startup ou uma empresa em expansão, o ClickUp se adapta à sua equipe, e não o contrário.

Experimente o ClickUp gratuitamente e deixe a IA fazer o trabalho pesado.