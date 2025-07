Comparação entre Perplexity AI e Grok AI: qual assistente de IA é melhor?

Levante a mão se você já pesquisou algo no Google e acabou em 10 abas de threads do Reddit, PDFs e blogs. E depois esqueceu o que estava procurando.

De pesquisadores que lidam com dados densos a nerds de IA que aperfeiçoam modelos de prompts, a inteligência artificial mudou silenciosamente (e às vezes ruidosamente) o jogo. Não se trata mais de encontrar respostas, mas de encontrar as respostas certas — mais rapidamente.

Dois nomes que surgem com frequência nessas conversas são Perplexity e Grok AI — um é a estrela emergente no cenário, e o outro é um disruptor ligado a um poderoso site de rede social.

Se você está indeciso entre dois gigantes da IA, esta comparação entre Perplexity AI e Grok AI lhe dará a clareza de que precisa, quer você queira uma pesquisa mais inteligente ou uma IA que simplesmente entenda você. E se você precisa de um assistente de IA que responda às suas perguntas contextualmente, extraia dados importantes e ajude você a fazer mais, fique por aqui. Vamos apresentar o ClickUp Brain!

👀 Você sabia? A IA em operações de TI reduz o tempo de resolução de incidentes em até 50%, melhorando a disponibilidade do serviço e a satisfação do cliente.

Perplexity AI e Grok AI em resumo

Aqui está uma comparação rápida entre o Grok e o Perplexity:

Recurso Perplexity AI Grok AI Bônus: ClickUp Brain Tecnologia central Integra vários LLMs, incluindo modelos proprietários, de código aberto e de terceiros Modelo avançado de linguagem grande (LLM) desenvolvido pela xAI IA ClickUp proprietária Interface do usuário Limpo, direto Envolvente, conversacional Fácil de usar, integrado ao seu espaço de trabalho ClickUp Recursos de pesquisa aprofundada Modo de pesquisa aprofundada para respostas com citação da fonte DeepSearch e DeeperSearch para insights em tempo real Alternância entre vários LLM, recomendações de tarefas contextuais e insights específicos para o espaço de trabalho Síntese Melhor com resumos detalhados Sintetiza informações complexas de forma eficaz Resumos de tarefas e análise de dados impulsionados por IA Personalidade Neutro, factual Engraçado, com personalidade Factual e eficiente, com várias opções de tom para o conteúdo gerado Dados em tempo real Acessa e sintetiza informações em tempo real de toda a web Acessa dados ao vivo de toda a web e oferece integração em tempo real com o X Fornece feedback com base nos dados do ClickUp e em quaisquer outros aplicativos conectados aos quais você permitir o acesso Recursos multimodais Suporta texto, imagens e PDFs para análise Geração e edição de imagens; o Grok Vision pode analisar entradas da câmera do seu dispositivo Suporta geração e edição de texto. Edita imagens instantaneamente com comandos de texto simples. Assistência em codificação Assistência limitada à codificação Fornece orientação e soluções de código Auxilia na criação de scripts para automação de tarefas Modo de voz Não há modo de voz disponível Oferece o modo de voz Grok para um diálogo natural Modalidade de voz ainda não disponível Resumo de documentos Resume artigos e e-mails Resume documentos com insights importantes Resume tarefas, documentos, notas de reuniões e projetos Ferramentas de colaboração Oferece Perplexity Spaces para organização e colaboração Recursos de colaboração limitados Aumenta a produtividade da equipe no ClickUp; integrado ao Docs, Chat, Calendário e Quadros Brancos Preços Gratuito US$ 20/mês (Pro) US$ 40/mês por usuário ou preço personalizado (Enterprise Pro) Gratuito (temporariamente) US$ 30/mês (SuperGrok) US$ 8/mês (X Premium) US$ 40/mês (X Premium+) Disponível como complemento para qualquer plano pago

O que é a Perplexity AI?

O Perplexity AI é um mecanismo de pesquisa avançado, alimentado por IA, que utiliza processamento de linguagem natural. Ele combina resultados da web em tempo real com inteligência conversacional para ajudá-lo a pesquisar, aprender e explorar como nunca antes.

Pense nisso como o Google, mas mais útil e contextual. Ele não apenas exibe links, mas explica as coisas, cita fontes e permite que você explore os tópicos em profundidade sem se perder.

Esteja você se atualizando sobre políticas climáticas, elaborando ideias de conteúdo ou tentando entender LLMs sem um doutorado, o Perplexity torna a pesquisa menos trabalhosa. Ele também ajuda a aumentar a produtividade com IA.

🧠 Curiosidade: A Perplexity AI obteve 45 milhões de visitas em dezembro de 2023, um salto significativo desde o seu início, com 2,2 milhões de visitas em dezembro de 2022.

Recursos do Perplexity AI

O Perplexity AI foi criado para pensadores profundos, mentes curiosas e qualquer pessoa cansada de resultados de pesquisa superficiais.

Da pesquisa acadêmica à exploração criativa, aqui estão os principais recursos que tornam isso possível.

Recurso nº 1: Modo de pesquisa aprofundada

via Perplexity

Esta é a joia da coroa. O modo Deep Research da Perplexity executa várias pesquisas simultâneas na web, extrai insights abrangentes de toda a web e reúne relatórios detalhados. Isso torna a pesquisa mais rápida e muito mais fácil para todos.

É ideal para análise de políticas, pesquisa acadêmica e tópicos complexos, como ética da IA ou computação quântica.

Recurso nº 2: Transparência da fonte

via Perplexity

Você nunca mais precisará se perguntar: “De onde isso veio?” Todas as respostas têm referências de fontes, sejam elas revistas científicas, sites governamentais ou publicações importantes.

Isso é uma revolução para profissionais de sistemas de saúde, sistemas de atendimento ao cliente e áreas acadêmicas, onde dados verificados são importantes.

Recurso nº 3: Recursos multimodais

via Perplexity

O Perplexity suporta entradas de texto, imagem, PDF e até áudio, permitindo que os usuários enviem arquivos ou façam perguntas em vários formatos. Ele também permite exportar os dados gerados em diferentes formatos.

Isso o torna extremamente útil para tarefas criativas, síntese de dados ou até mesmo para analisar feedback de usuários ou relatórios comerciais, carregando um PDF. O objetivo é aumentar a interação do usuário e a compreensão contextual.

Recurso nº 4: Modelos avançados de IA

Ao atualizar para o Perplexity Pro, você desbloqueia o GPT-4o, o Claude 3. 5 Sonnet e o Sonar Large — cada um deles desenvolvido para fornecer informações detalhadas, dados em tempo real e raciocínio avançado.

É perfeito para quem trabalha com ferramentas de gerenciamento de projetos de IA, pesquisa de mercado ou tarefas complexas, como análise de dados estatísticos.

O Perplexity AI é seu assistente de pesquisa, parceiro de pesquisa aprofundada e, às vezes, seu braço direito criativo. Seja para explorar ferramentas de redação com IA, pesquisar várias fontes ou tentar otimizar tarefas em segundos, ele foi projetado para se encaixar perfeitamente em seus fluxos de trabalho existentes.

Preços do Perplexity AI

Padrão: Gratuito para sempre

Perplexity Pro: US$ 20/mês

Perplexity Enterprise: US$ 40/mês por usuário ou preço personalizado

O que é a Grok AI?

Grok AI é um assistente de IA generativo de última geração desenvolvido pela xAI. Ele foi projetado para fornecer respostas em tempo real e sem filtros, com uma boa dose de inteligência e sagacidade.

Ao contrário dos chatbots comuns, o Grok não se limita a responder — ele raciocina, pesquisa, resume e até ajuda você a programar.

Seja você um analista, desenvolvedor ou apenas alguém que prefere a verdade com um pouco de sarcasmo, o Grok traz o poder das ferramentas de IA ao seu alcance. Ele também oferece informações em tempo real para melhorar sua experiência.

🧠 Curiosidade: O nome “Grok” vem do romance Stranger in a Strange Land, de Robert A. Heinlein, publicado em 1961, e significa compreensão profunda. Ele foi escolhido para destacar a capacidade de raciocínio avançado do Grok AI.

Recursos do Grok AI

O Grok AI possui um impressionante conjunto de recursos que o destacam no mundo da IA generativa. Veja como.

Recurso nº 1: Pesquisa aprofundada

via Grok AI

Precisa se aprofundar em um assunto? O DeepSearch do Grok pesquisa no X (antigo Twitter) e na web em geral para encontrar insights específicos, resumir descobertas e mostrar seu raciocínio de forma transparente — perfeito para tudo, desde análises de políticas até análises de tendências. Além disso, ele também vincula as fontes!

*o DeeperSearch (lançado em março de 2025) vai ainda mais longe com uma experiência ainda mais aprofundada. Oferece uma pesquisa alargada e um raciocínio mais profundo, analisando conjuntos de dados mais amplos, fornecendo respostas mais longas e detalhadas.

Além disso, ele lembra conversas anteriores, oferecendo respostas mais personalizadas e ricas em contexto.

Combine-o com o Modo Big Brain (sim, é mesmo esse o nome, e funciona!), que traz um fluxo lógico e raciocínio avançado para lidar com consultas complexas com uma clareza impressionante.

Este modo aloca poder computacional adicional e é particularmente útil para responder a perguntas em áreas como computação quântica, economia ou filosofia. Nessas áreas, respostas factuais diretas podem não ser suficientes.

Recurso nº 2: Assistência na codificação

via Grok AI

Desenvolvedores, conheçam seu companheiro de brainstorming. O Grok ajuda você a gerar trechos de código limpos, orienta você sobre as melhores práticas e explica conceitos, esteja você mexendo em Python ou trabalhando em um projeto React. Ele não depura, mas ajuda a sair de impasses rapidamente.

Recurso nº 3: Geração de imagens

via Grok AI

O Grok transforma texto em realidades visuais impressionantes usando seus recursos avançados de geração de imagens. De arte abstrata a representações realistas de pessoas ou paisagens, os usuários podem criar imagens como “uma cidade noturna inspirada no cyberpunk” ou “uma lontra tocando ukulele”

Recurso nº 4: integração de pesquisa em tempo real

O que diferencia o Grok? Ele acessa diretamente o pulso ao vivo do X — mais de 580 milhões de usuários ativos mensais — para trazer notícias em tempo real, opiniões quentes e tendências emergentes. Ao contrário dos rastreadores da web em geral, ele pode escolher de forma inteligente entre pesquisar publicações públicas no X ou varrer a web mais ampla em tempo real, dependendo do que você precisa.

É ideal para jornalistas, profissionais de marketing e qualquer pessoa que queira se manter atualizado sobre as últimas notícias ou opiniões controversas.

Recurso nº 5: Modelos de raciocínio avançados

Desenvolvido com base no Grok-3, o Grok usa aprendizado por reforço e janelas de contexto massivas para compreender conteúdos longos e perguntas com várias partes.

O Modo Pensar conecta os pontos entre ideias complexas, tornando-o um companheiro sólido para pesquisa acadêmica, estratégia ou pensamento abrangente.

Preços do Grok AI

Grok 3: Gratuito

SuperGrok: US$ 30/mês

X Premium: US$ 8/mês

X Premium+: US$ 40/mês

📮 ClickUp Insight: 88% dos participantes da nossa pesquisa usam IA para tarefas pessoais, mas mais de 50% evitam usá-la no trabalho. As três principais barreiras? Falta de integração perfeita, lacunas de conhecimento ou preocupações com segurança. Mas e se a IA já estiver integrada ao seu espaço de trabalho e for segura? O ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp, torna isso realidade. Ele entende comandos em linguagem simples, resolvendo todas as três preocupações relacionadas à adoção da IA e conectando seu chat, tarefas, documentos e conhecimento em todo o espaço de trabalho. Encontre respostas e insights com um único clique!

Perplexity AI vs. Grok AI: comparação de recursos

Escolher entre Perplexity AI e Grok AI é um pouco como escolher entre um bibliotecário de pesquisa e um jornalista espirituoso — ambos têm seus pontos fortes e desafios com a IA.

Vamos analisar a comparação entre Perplexity AI e Grok AI recurso por recurso para que você possa decidir qual assistente de IA merece um lugar na sua caixa de ferramentas digitais.

Recurso nº 1: Interface do usuário

Perplexity AI: Elegante, limpo e sem distrações, foi criado para usuários que buscam eficiência. O layout é intuitivo, seja para fazer perguntas casuais ou se aprofundar em tópicos acadêmicos.

Grok AI: Conversacional e peculiar, o Grok parece que você está conversando com um amigo inteligente que lê X o dia todo. Sua interface no estilo de mensagens, especialmente em dispositivos móveis, foi criada para interações fluidas.

🏆 Vencedor: Empate. Prefere algo mais direto? Escolha o Perplexity. Quer um bate-papo mais animado? O Grok é a sua cara.

Recurso nº 2: Recursos de pesquisa aprofundada

Perplexity AI: O recurso Deep Research pesquisa em profundidade, lê rapidamente e cita fontes como um profissional acadêmico. Ele foi desenvolvido para fornecer respostas de qualidade em questão de minutos, com exportação e páginas compartilháveis.

Grok AI: O DeeperSearch da Grok vasculha o X e a web em busca de insights detalhados e sintetiza tópicos complexos com profundidade narrativa. No entanto, pode ser mais lento e menos estruturado nas citações.

🏆 Vencedor: Perplexity AI pela velocidade e melhor capacidade de pesquisa.

Recurso nº 3: Personalidade e engajamento

Perplexity AI: Profissional, factual e direto ao ponto. Ótimo quando você não quer enrolação.

Grok AI: Injetar humor, sarcasmo e até memes no momento certo, especialmente com o Modo Persona. Isso torna o aprendizado ou a navegação menos enfadonhos e mais dinâmicos.

🏆 Vencedor: Grok vence com uma personalidade mais humana!

Recurso nº 4: integração de dados em tempo real

Perplexity AI: Oferece uma experiência de pesquisa consistente na web e em dispositivos móveis, mas nada mais.

Grok AI: Totalmente integrado ao X, oferecendo acesso em tempo real a tendências, notícias de última hora e opinião pública. É a sua janela para o que está acontecendo na internet agora.

🏆 Vencedor: o acesso do Grok ao X lhe dá uma vantagem.

Recurso nº 5: Custo e acessibilidade

Perplexity AI: Possui uma versão gratuita generosa e uma atualização Pro por US$ 20/mês.

Grok AI: Embora o Grok 3 esteja disponível gratuitamente no momento, isso deve ser temporário. O acesso avançado está disponível no plano X Premium+ ou pode ser adquirido separadamente com uma assinatura do SuperGrok (US$ 30 a US$ 40/mês). Isso pode não ser atraente para usuários casuais.

🏆 Vencedor: Perplexity AI por ser mais econômico.

Perplexity AI vs. Grok AI no Reddit

Nada dá uma ideia melhor sobre comparações de produtos do que as avaliações dos clientes, certo? Por isso, recorremos ao Reddit para ver o que os usuários acham da comparação entre Perplexity AI e Grok AI.

Veja o que descobrimos.

Um usuário, oplast, no r/perplexity_ai, considera promissoras as capacidades de pesquisa do Perplexity.

... Eu descreveria o Perplexity mais como uma ferramenta de pesquisa na Internet com recursos semelhantes a um chatbot. Na verdade, depois de usá-lo por quase dois anos, considero-o a ferramenta mais precisa para pesquisa, excelente em fornecer respostas precisas, atualizadas e relevantes, respaldadas por fontes citadas...

... Eu descreveria o Perplexity mais como uma ferramenta de pesquisa na Internet com recursos semelhantes a um chatbot. Na verdade, depois de usá-lo por quase dois anos, considero-o a ferramenta mais precisa para pesquisa, excelente em fornecer respostas precisas, atualizadas e relevantes, respaldadas por fontes citadas...

No entanto, outra análise do Perplexity AI feita pela 4sater expressou preocupação com irregularidades na geração de conteúdo.

O principal problema do Deep Research da Perplexity é o nível absurdo de alucinações. Às vezes, um relatório inteiro pode ser um texto alucinado com links irrelevantes que contêm as palavras-chave da sua consulta, mas não respondem à pergunta nem contêm as informações que a Perplexity supostamente “citou” de lá.

O principal problema do Deep Research da Perplexity é o nível absurdo de alucinações. Às vezes, um relatório inteiro pode ser um texto alucinado com links irrelevantes que contêm as palavras-chave da sua consulta, mas não respondem à pergunta nem contêm as informações que a Perplexity supostamente “citou” de lá.

Quando se trata do Grok, o usuário Objective-Row-2791 disse o seguinte no r/grok.

Estou adorando o Grok, parece que o grande investimento em GPUs está valendo a pena. O fato de ser neutro e não censurar muito é muito bom. Além disso, as respostas são muito naturais.

Estou adorando o Grok, parece que o grande investimento em GPUs está valendo a pena. O fato de ser neutro e não censurar muito é muito bom. Além disso, as respostas são muito naturais.

Por outro lado, outro usuário, Istmnck, expressou insatisfação com os preços do Grok.

*O preço está um pouco errado. O plano premium de US$ 8 é inútil devido ao baixo limite de mensagens, e o plano premium plus de US$ 40 é muito caro

*O preço está um pouco errado. O plano premium de US$ 8 é inútil devido ao baixo limite de mensagens, e o plano premium plus de US$ 40 é muito caro

Conheça o ClickUp: a melhor alternativa ao Perplexity AI e ao Grok AI

Claro, o Perplexity AI é ótimo para pesquisa, e usar o Grok AI oferece resultados inteligentes e ousados. Mas se você quer realizar tarefas, e não apenas aprender sobre elas, então o ClickUp é onde seus sonhos de produtividade se tornam realidade.

É o centro de produtividade com IA que não apenas fornece respostas, mas as transforma em ação. Veja como o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, vai além do Perplexity e do Grok para se tornar seu companheiro de gerenciamento de trabalho com IA.

ClickUp’s One Up #1: Um estrategista pessoal de trabalho com IA

Ao contrário do mecanismo de conhecimento da Perplexity ou das respostas espirituosas da Grok, o ClickUp Brain é integrado ao seu fluxo de trabalho.

Ele pode resumir documentos, gerar ideias, realizar pesquisas de mercado e também ajudar você a aprimorar sua redação. É como ter uma IA que não apenas pensa, mas também pensa nos objetivos exatos da sua equipe.

Gere textos, debata ideias ou escreva códigos limpos sem sair da sua tarefa com o ClickUp Brain

Quer gerar código? Feito. Quer ter ideias para suas próximas campanhas? Também feito. Quer ajustar sua voz para algo peculiar como o Grok? Não procure mais!

E adivinhe? O ClickUp permite que você acesse outras ferramentas e modelos de escrita com IA diretamente na área de trabalho. Assim, em vez de alternar entre as guias do ChatGPT, do Claude e da sua área de trabalho, você faz tudo em um só lugar.

Acesse suas ferramentas de IA favoritas, como ChatGPT e Claude, diretamente em seu espaço de trabalho com o ClickUp Brain

Quer reduzir a alternância de contexto ou aproveitar ao máximo sua pilha de tecnologia? ClickUp Brain é, bem, uma escolha óbvia!

Mas espere! Tem mais. Enquanto o Perplexity e o Grok analisam apenas fontes públicas, o ClickUp Brain vai um passo além e analisa todos os dados internos do seu projeto diretamente do seu espaço de trabalho. Assim, você obtém pesquisas externas e internas, tudo reunido em uma única ferramenta de IA conectada!

Obtenha respostas baseadas em IA extraídas de suas tarefas reais, documentos e dados de projetos com o ClickUp Brain

Veja o que um usuário do Reddit no r/clickup diz:

Sim. O ClickUp Brain me poupa muito tempo, sinceramente. Sei que existem ferramentas de IA com um plano gratuito bastante eficiente, mas a constante alternância entre abas é cansativa. E, sinceramente, quando estou concentrado no trabalho, isso é a última coisa que quero fazer. Eu uso a IA principalmente para escrever, já que trabalho com conteúdo. Ela também edita o que eu escrevo (incrível!). Outra coisa que me ajuda muito é o Docs. Adoro as opções de formatação, especialmente os banners. São tão bonitos!

Sim. O ClickUp Brain me poupa muito tempo, sinceramente. Sei que existem ferramentas de IA com um plano gratuito bastante eficiente, mas a constante alternância entre abas é cansativa. E, sinceramente, quando estou concentrado no trabalho, isso é a última coisa que quero fazer. Eu uso a IA principalmente para escrever, já que trabalho com conteúdo. Ela também edita o que eu escrevo (incrível!). Outra coisa que me ajuda muito é o Docs. Adoro as opções de formatação, especialmente os banners. São tão bonitos!

ClickUp’s One Up #2: Transforme ideias em ação

Exportar conteúdo de ferramentas de IA também lhe dá dor de cabeça? Às vezes, o arquivo não é exportado ou a formatação do conteúdo copiado fica toda errada. Bem, isso não acontece com o ClickUp Docs.

Vincule as tarefas do ClickUp ao ClickUp Docs para facilitar o trabalho diário

Você pode criar documentos contendo o conteúdo gerado diretamente no Brain ou usar a ferramenta de IA dentro de um documento. Crie wikis, SOPs, brainstorms e notas de equipe e, em seguida, vinculá-los instantaneamente a tarefas, atribuir itens de ação e comentar de forma colaborativa em tempo real.

Transforme cada resultado brilhante da IA em um documento editável e acionável com o ClickUp Docs.

Ao contrário dos recursos passivos de documentos do Perplexity ou Grok, o ClickUp Docs é totalmente integrado aos seus fluxos de trabalho, sem necessidade de copiar e colar.

Além disso, eles vêm com recursos de rastreamento do histórico de versões e controle de permissões para que tudo permaneça seguro e sob seu controle.

ClickUp’s One Up #3: Encontre instantaneamente!

Por que perder tempo vasculhando threads de e-mail, mensagens do Slack ou 10 pastas diferentes quando a Pesquisa Conectada do ClickUp vasculha todo o seu espaço de trabalho?

Você pode encontrar exatamente o que precisa, desde tarefas a documentos, comentários e anexos, em segundos. A melhor parte é que ele se estende aos seus aplicativos integrados no ClickUp, para que, onde quer que você trabalhe, as informações nunca se percam.

Encontre exatamente o que você precisa em qualquer lugar do seu espaço de trabalho com a Pesquisa Conectada do ClickUp

ClickUp’s One Up #4: Gerencie seu conhecimento com sabedoria

Mas mesmo com recursos de pesquisa, SOPs dispersos e notas da equipe enterradas prejudicam a produtividade, certo? O ClickUp Knowledge Management transforma o conhecimento da sua equipe em um recurso vivo e dinâmico.

Crie hubs bonitos e pesquisáveis para políticas, manuais e perguntas frequentes que todos podem acessar, editar e atualizar. Ao contrário do Perplexity e do Grok, que ajudam os indivíduos a aprender, o ClickUp ajuda você a reter e expandir sua inteligência coletiva

Torne o conhecimento coletivo da sua equipe pesquisável, estruturado e escalável com o Gerenciamento de Conhecimento do ClickUp

Mas se você ainda tem dificuldades com gerenciamento de conhecimento, a ClickUp tem a solução!

O modelo de base de conhecimento ClickUp ajuda você a criar um centro de conhecimento interno estruturado, colaborativo e fácil de navegar, que mantém toda a sua equipe alinhada e informada.

Obtenha um modelo gratuito Crie um centro de conhecimento de referência em minutos e capacite sua equipe a aprender, contribuir e colaborar sem esforço com o modelo de base de conhecimento ClickUp

Veja como este modelo pode ajudá-lo.

Acesse os guias e tutoriais disponíveis na Base de Conhecimento do ClickUp para saber mais sobre o ClickUp

Crie artigos detalhados usando comandos “/slash” e formatação rica para simplificar tópicos complexos em documentos claros e práticos

Adicione vídeos ou clipes incorporados para explicar fluxos de trabalho e tornar seus documentos mais atraentes visualmente

Responda antecipadamente às perguntas mais comuns com seções de FAQ integradas para reduzir consultas repetitivas e aumentar o autoatendimento da equipe

Link para documentos, tarefas ou recursos relacionados para ajudar os usuários a se aprofundarem sem sair da página

Veja o que outro usuário do Reddit, here4theplantstuff, diz sobre o gerenciamento de conhecimento do ClickUp.

Gosto do fato de ele fazer referência a outros documentos e conteúdos seus. Por exemplo, criei um modelo de documento para briefings criativos e agora, quando peço para escrever um briefing completo com base em um pequeno parágrafo, ele o escreve no formato do meu modelo, o que é muito bom.

Gosto do fato de ele fazer referência a outros documentos e conteúdos seus. Por exemplo, criei um modelo de documento para briefings criativos e agora, quando peço para escrever um briefing completo com base em um pequeno parágrafo, ele o escreve no formato do meu modelo, o que é muito bom.

ClickUp’s One Up #5: Configure e esqueça

Se você pensava que a magia da IA terminava aqui, você terá uma surpresa. Para gerentes de projeto que lidam com vários cronogramas, o ClickUp para equipes de gerenciamento de projetos pode ser uma virada de jogo.

Automatize tarefas repetitivas e altere cronogramas inteiros de projetos com apenas alguns cliques com o ClickUp Automations

O ClickUp Automations ajuda você a criar automaticamente subtarefas para fluxos de trabalho comuns (como integração, controle de qualidade ou preparação de lançamento), atribuir dependências e até mesmo alterar cronogramas inteiros com apenas alguns cliques quando algo muda no início do processo.

Precisa de ajuda para configurar a automação? Use os exemplos de automação pré-existentes para começar — sem necessidade de microgerenciamento.

Além de tudo isso, o ClickUp tem uma estrutura de preços acessível, incluindo um plano gratuito.

Assim, o ClickUp não só atende a todos os seus requisitos de ferramentas de IA, mas também ajuda você a avançar em direção a um fluxo de trabalho totalmente orientado por IA. É uma alternativa sólida ao Perplexity e ao Grok AI.

Organize sua IA com o ClickUp

Como mostra esta comparação entre Perplexity AI e Grok AI, seja Grok, Perplexity ou qualquer outra ferramenta de IA, não existe um único aplicativo de IA que seja o melhor. Perplexity AI ajuda você a aprofundar seus conhecimentos. Grok AI adiciona uma dose de diversão e estilo. Mas e o ClickUp? Ele ajuda você a entregar resultados.

Com pesquisa de mercado baseada em IA, criação de conteúdo, automação em tempo real, colaboração integrada e gerenciamento de projetos sem esforço, o ClickUp não apenas responde perguntas, mas também ajuda você a entregar respostas.

Se você deseja transformar insights detalhados em resultados, conversas em colaboração e ideias em impacto, o ClickUp é a ferramenta que você precisa ao seu lado. Cadastre-se hoje mesmo para obter uma conta gratuita do ClickUp e experimente a mudança!