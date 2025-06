As 10 melhores alternativas e concorrentes do Quickbase em 2025

O mercado de plataformas low-code está em expansão, e o Quickbase é um grande nome nesse setor.

Mas nem todo mundo é fã. Talvez a interface pareça complicada, os preços sejam altos ou você simplesmente precise de algo mais flexível. Seja qual for o caso, você não precisa ficar preso a apenas uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos.

Existem muitas alternativas excelentes, desde opções poderosas e repletas de recursos até opções econômicas. Então, vamos conferir os melhores concorrentes do Quickbase e encontrar a plataforma certa para sua empresa.

O que é o Quickbase?

O Quickbase é uma plataforma de baixo código que permite criar aplicativos personalizados sem ter que lidar com códigos complexos. Seja para automatizar fluxos de trabalho, gerenciar projetos ou enfrentar desafios comerciais específicos, você pode fazer tudo com apenas alguns cliques.

Ele extrai dados de vários sistemas, oferecendo insights em tempo real em um só lugar, sem precisar alternar entre planilhas. A automação cuida do trabalho repetitivo, aumentando a eficiência da sua equipe. E seu construtor intuitivo de arrastar e soltar torna o design de aplicativos comerciais personalizados muito simples.

Sempre em movimento? O Quickbase tem um aplicativo móvel para iOS e Android para manter todos sincronizados. Enquanto isso, os administradores podem gerenciar usuários, aplicar medidas de segurança e garantir a integridade dos dados com facilidade, enquanto as equipes trabalham de forma mais inteligente com relatórios interativos e insights acionáveis.

Limitações do Quickbase

O Quickbase é uma ferramenta sólida para criar aplicativos personalizados, mas não é isento de desvantagens. Aqui estão alguns pontos negativos que você pode encontrar:

Limitações da área restrita : o recurso de área restrita do Quickbase, disponível apenas em planos específicos, permite apenas uma área restrita por aplicativo ativo e não oferece suporte para ações, webhooks ou tabelas conectadas

Desafios na recuperação de dados : extrair dados de tabelas conectadas costuma ser complicado, o que torna frustrante obter insights rapidamente

Configuração dinâmica de formulários : configurar formulários que mudam com base nas entradas do usuário requer esforço e tempo extras

Exportação de configurações : resumir ou exportar as configurações do aplicativo não é uma tarefa simples, o que dificulta a documentação

Lacunas no aplicativo móvel : a versão móvel não possui recursos essenciais do aplicativo web, o que pode ser uma limitação para usuários em trânsito

Curva de aprendizado: apesar de ser uma plataforma sem código, o Quickbase pode ser difícil de dominar, especialmente para quem não está familiarizado com bancos de dados ou desenvolvimento de aplicativos

Esses contratempos podem fazer com que você procure concorrentes do Quickbase que se adaptem perfeitamente ao fluxo de trabalho da sua equipe.

👀 Você sabia? De acordo com o Departamento de Trabalho e Estatísticas dos EUA, os empregos para desenvolvedores de software crescerão 17% na próxima década (muito mais rápido que a média)!

O que você deve procurar em alternativas ao Quickbase?

Ao escolher uma alternativa ao Quickbase, concentre-se nos seus objetivos.

Você está criando fluxos de trabalho simples ou precisa de uma plataforma capaz de lidar com processos comerciais complexos? Você procura facilidade de personalização ou a segurança é sua prioridade?

Sejam quais forem suas necessidades, aqui estão os principais fatores a ter em mente:

Facilidade de uso e personalização : ninguém quer se deparar com uma configuração complicada. Uma ótima plataforma sem código deve permitir que você crie fluxos de trabalho, formulários e painéis sem esforço, com ferramentas de arrastar e soltar

Escalabilidade e desempenho : à medida que sua empresa cresce, sua plataforma de desenvolvimento de aplicativos deve crescer com você. Lidar com grandes conjuntos de dados, bancos de dados personalizados e processos complexos não deve atrasar o trabalho

Integrações e automação : uma plataforma robusta de baixo código deve oferecer integração perfeita com CRMs, ERPs, Google Workspace, bancos de dados SQL e ferramentas de terceiros para gerenciamento de dados simplificado

Colaboração e gerenciamento de usuários : trabalho em equipe em tempo real, acesso baseado em funções, fluxos de trabalho de aprovação e notificações mantêm sua equipe conectada e os projetos em andamento

Segurança e conformidade : seus aplicativos de negócios precisam de proteção de alto nível. Procure permissões baseadas em funções, criptografia, logs de auditoria e conformidade com SOC 2, HIPAA e GDPR

Relatórios e análises : uma ótima solução de software empresarial não se resume a gerenciar dados, mas também ajuda você a entendê-los. Relatórios integrados, painéis e ferramentas de visualização de dados transformam dados brutos em insights

Acessibilidade móvel : o trabalho nem sempre é feito em uma mesa. Um aplicativo otimizado para dispositivos móveis com acesso offline garante que você permaneça conectado, não importa onde esteja

Preços e licenciamento: Ninguém gosta de taxas ocultas. Preços transparentes que se adaptam ao seu negócio, sem custos surpresa para integrações, usuários extras ou recursos avançados, são essenciais

Alternativas ao Quickbase em resumo

As 10 melhores alternativas ao Quickbase

Pronto para uma mudança? Estas 10 alternativas ao Quickbase podem ajudá-lo a criar aplicativos personalizados sem o incômodo de codificação:

1. ClickUp (Melhor para gerenciamento de projetos e fluxos de trabalho personalizados)

Centralize seus dados, projetos e tudo mais com o ClickUp, uma plataforma única para todas as suas necessidades de gerenciamento de projetos

Se você está procurando uma alternativa ao Quickbase que ofereça gerenciamento de tarefas, fluxos de trabalho personalizados e automações sem código, o ClickUp pode ser a opção perfeita para você. Ele foi desenvolvido para equipes que desejam ferramentas poderosas de baixo código sem a dor de cabeça das plataformas de banco de dados tradicionais.

Onde o ClickUp realmente se destaca é em suas automações de baixo código e agentes alimentados por IA. Com as automações, você pode configurar regras personalizadas que atribuem tarefas, atualizam status ou enviam notificações automaticamente, sem a necessidade de código.

O construtor de automação visual facilita para qualquer pessoa otimizar processos e eliminar trabalhos repetitivos. Mas isso não é tudo: os agentes de IA do ClickUp, disponíveis em listas e no chat do ClickUp, levam a automação a um novo patamar. Esses assistentes inteligentes podem lidar com tarefas rotineiras, responder perguntas e até mesmo ajudar a gerenciar projetos para você, liberando sua equipe para se concentrar no que é mais importante.

Use o Agente de IA do ClickUp para automatizar tarefas recorrentes

A melhor parte é que tudo isso está profundamente integrado ao ClickUp Tasks. Você pode criar tarefas com detalhes completos, campos personalizados, dependências e listas de verificação, garantindo que todos os aspectos de um projeto sejam acompanhados e gerenciados com eficiência. A plataforma oferece filtragem, classificação e agrupamento avançados, permitindo que as equipes personalizem seu espaço de trabalho para se adequar a processos exclusivos e necessidades de relatórios.

Otimize seu fluxo de trabalho — crie, acompanhe e gerencie todas as tarefas diretamente no ClickUp

Além disso, o gerenciamento de projetos com IA do ClickUp vai além, oferecendo controle total sobre como você planeja, acompanha e executa o trabalho. Prefere gráficos de Gantt para cronogramas? Precisa da visualização da carga de trabalho para equilibrar os recursos? Quer um quadro Kanban simples? Você tem opções — mais de 15 maneiras de visualizar seus projetos, para ser exato.

Se organizar dados é uma prioridade, a Visualização em Tabela do ClickUp transforma o ClickUp em um banco de dados personalizado, ótimo para CRMs ou para rastrear qualquer outra coisa que sua equipe precisar. E com modelos prontos, a configuração é rápida, para que você possa se concentrar no trabalho em vez de na formatação.

Crie planilhas extremamente rápidas e bancos de dados visuais dinâmicos com a Visualização de Tabela do ClickUp

A colaboração também é fácil. Comentários no aplicativo, compartilhamento de arquivos e menções contextualizam as discussões, enquanto modelos de planos de comunicação ajudam você a começar em minutos. E com as integrações com o Slack e o Google Workspace, garanta que tudo permaneça conectado.

E, claro, há o ClickUp Project Time Tracking — porque saber onde sua equipe está gastando seu tempo é tão importante quanto gerenciar o trabalho em si. Gere relatórios, identifique gargalos e mantenha os fluxos de trabalho funcionando perfeitamente, para que cada minuto seja bem aproveitado.

Melhores recursos do ClickUp

Otimize seu fluxo de trabalho com a automação baseada em IA do ClickUp Brain e personalize-o para atender perfeitamente às necessidades da sua equipe

Mantenha as conversas do seu projeto com suas tarefas usando o ClickUp Chat . Marque membros da equipe, vincule projetos e mantenha as discussões focadas no assunto

Acompanhe e alcance suas metas com o ClickUp Goals , sejam elas diárias, semanais, trimestrais ou anuais, em um único espaço simples

Trace estratégias e processos no ClickUp Whiteboards e, em seguida, conecte-os diretamente às suas tarefas e projetos para simplificar o fluxo de trabalho

Prepare-se para o sucesso com modelos de gerenciamento de projetos pré-criados e adapte-os às necessidades específicas da sua equipe

Limitações do ClickUp

Algumas visualizações do ClickUp ainda não estão disponíveis no aplicativo móvel

A ampla gama de recursos pode criar uma curva de aprendizado para usuários empresariais

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 9.500 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação do G2 diz:

Adoro o ClickUp e a forma como ele automatiza processos, desde a alteração da propriedade com base no status de uma tarefa até o acompanhamento do tempo que os usuários dedicam a uma tarefa. Tem sido uma ótima ferramenta para colaborar em projetos que exigem várias pessoas, incluindo terceiros.

Adoro o ClickUp e a forma como ele automatiza processos, desde a alteração da propriedade com base no status de uma tarefa até o acompanhamento do tempo que os usuários gastam em uma tarefa. Tem sido uma ótima ferramenta para colaborar em projetos que exigem várias pessoas, incluindo terceiros.

📮ClickUp Insight: 88% dos participantes da nossa pesquisa usam IA para suas tarefas pessoais, mas mais de 50% evitam usá-la no trabalho. As três principais barreiras? Falta de integração perfeita, lacunas de conhecimento ou preocupações com segurança. Mas e se a IA estiver integrada ao seu espaço de trabalho e já for segura? O ClickUp Brain, assistente de IA integrado do ClickUp, torna isso realidade. Ele entende comandos em linguagem simples, resolvendo todas as três preocupações relacionadas à adoção da IA e conectando seu chat, tarefas, documentos e conhecimento em todo o espaço de trabalho. Encontre respostas e insights com um único clique!

➡️ Leia também: Como escolher um sistema de CRM para sua empresa

2. Airtable (ideal para criar e gerenciar bancos de dados personalizados)

Como uma plataforma SaaS baseada na web, o Airtable facilita a criação de bancos de dados do zero, a personalização de campos, a vinculação de tabelas e a automação de processos. Ele combina a facilidade de uma planilha com a força de um banco de dados, tornando-o uma forte alternativa ao Quickbase.

Com campos personalizáveis, tabelas vinculadas e automação, ele melhora os fluxos de trabalho sem complexidade. Esteja você lidando com projetos, pipelines de vendas ou calendários de conteúdo, este software de banco de dados mantém tudo estruturado, acessível e fácil de gerenciar, sem a necessidade de conhecimentos avançados de codificação.

Melhores recursos do Airtable

Crie e vincule bancos de dados com uma interface intuitiva no estilo planilha

Automatize tarefas com fluxos de trabalho baseados em gatilhos e gerenciamento de processos automatizado com inteligência artificial

Alterne entre as visualizações Kanban, Gantt, calendário e grade para uma melhor visualização

Integre com Salesforce, Slack, Google Workspace e muito mais usando conexões nativas e uma API aberta

Acesse e atualize bancos de dados de qualquer lugar com o aplicativo móvel

Limitações do Airtable

O plano para equipes permite um máximo de 50.000 entradas por base, com cada tabela também limitada a 50.000 registros

Editar várias células ou selecionar dados não contíguos não é uma opção, o que atrasa o seu trabalho

Preços do Airtable

Gratuito

Equipe : US$ 20/mês

Negócios : US$ 45/mês

Escala empresarial: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Airtable

G2 : 4,6/5 (mais de 2.700 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Airtable?

Uma avaliação do G2 diz:

A flexibilidade do Airtable é seu maior ponto forte. Nós o utilizamos para tudo, desde o acompanhamento de projetos de clientes até a automação de tarefas. Um exemplo notável foi quando configuramos uma integração personalizada do Stripe para um cliente usando os recursos de script e webhook do Airtable — funcionou perfeitamente e nos poupou muito tempo.

A flexibilidade do Airtable é seu maior ponto forte. Nós o utilizamos para tudo, desde o acompanhamento de projetos de clientes até a automação de tarefas. Um exemplo notável foi quando configuramos uma integração personalizada do Stripe para um cliente usando os recursos de script e webhook do Airtable — funcionou perfeitamente e nos poupou muito tempo.

➡️ Leia também: Melhores alternativas ao Airtable

3. Zoho Creator (ideal para criação de aplicativos com pouco código para automação de fluxos de trabalho)

E se seu aplicativo de baixo código pudesse fazer mais do que apenas seguir ordens? A IA Zia do Zoho Creator traz previsões inteligentes, análise de sentimentos e insights de dados diretamente para seus fluxos de trabalho, para que seus aplicativos não apenas funcionem, mas também aprendam.

Integrações de pagamento integradas, como PayPal e Razorpay, processam transações de forma integrada, sem necessidade de ferramentas adicionais. Essa é uma vantagem sobre o Quickbase, que depende de integrações de pagamento via Zapier ou Pipedream.

Melhores recursos do Zoho Creator

Simplifique o desenvolvimento de aplicativos com uma plataforma de baixo código fácil de usar, mas poderosa o suficiente para fluxos de trabalho complexos

Obtenha insights em tempo real com análises de inteligência de negócios (BI) e painéis interativos

Conecte-se a ferramentas existentes usando integrações pré-construídas e APIs REST

Garanta a confiabilidade com 99,9% de tempo de atividade e segurança de nível empresarial

Limitações do Zoho Creator

Limites na importação de subformulários, campos de fórmula e upload de arquivos podem tornar os dados complexos difíceis de lidar

Recursos de IA, como previsões, OCR e RA, têm limites de uso, restringindo fluxos de trabalho avançados

Preços do Zoho Creator

Padrão : US$ 12/mês por usuário

Profissional : US$ 30/mês por usuário

Empresa : US$ 37/mês por usuário

Flex: Preços personalizados; disponível anualmente

Avaliações e comentários sobre o Zoho Creator

G2 : 4,3/5 (mais de 170 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 160 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho Creator?

Uma avaliação do G2 diz:

A melhor parte do Zoho Creator é sua plataforma sem código, que nos permite criar aplicativos para nossos negócios com base em nossas necessidades, sem ter que escrever linhas fixas de código. É também uma maneira fácil de obter dados de formulários e criar gráficos a partir deles, como se você tivesse vários formulários interligados e pudesse extrair informações de todos eles.

A melhor parte do Zoho Creator é sua plataforma sem código, que nos permite criar aplicativos para nossos negócios com base em nossas necessidades, sem ter que escrever linhas fixas de código. É também uma maneira fácil de obter dados de formulários e criar gráficos a partir deles, como se você tivesse vários formulários interligados e pudesse extrair informações de todos eles.

4. Smartsheet (ideal para gerenciamento de projetos com planilhas)

O Smartsheet oferece uma interface intuitiva no estilo de planilha com visualizações em grade, cartão, Gantt e calendário integradas, sem necessidade de configuração adicional. O rastreamento de caminho crítico ajuda as equipes a identificar instantaneamente gargalos, um recurso nativo que falta no Quickbase.

O Smartsheet também simplifica a automação do fluxo de trabalho com regras sem código para alertas, aprovações e atribuições de tarefas, mantendo os processos em andamento sem esforço manual. Isso o torna uma alternativa estruturada, visual e fácil de usar à abordagem mais voltada para bancos de dados do Quickbase, especialmente para equipes que lidam com vários projetos.

Melhores recursos do Smartsheet

Automatize fluxos de trabalho e sincronize dados entre aplicativos com o Bridge para processos mais inteligentes

Mapeie e conecte grandes conjuntos de dados em planilhas e relatórios com o DataMesh

Carregue, descarregue e centralize dados de CRMs, ERPs e bancos de dados usando o Data Shuttle

Gerencie ativos digitais sem esforço com o Brandfolder para uma organização e distribuição perfeitas

Proteja dados confidenciais com chaves de criptografia gerenciadas pelo cliente (CMEK) para controle total

Limitações do Smartsheet

Não possui alguns recursos avançados disponíveis no Excel ou no Google Sheets, como duplicar colunas ou inserir dados em várias células de uma só vez

O aplicativo móvel pode apresentar bugs, muitas vezes exigindo uma reinstalação para corrigir falhas

Preços do Smartsheet

Gratuito

Pro : US$ 12/mês por usuário

Negócios : US$ 24/mês por usuário

Empresa : Preços personalizados

Gerenciamento avançado do trabalho: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Smartsheet

G2 : 4,4/5 (mais de 19.300 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 3.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Smartsheet?

Uma avaliação do G2 diz:

Gosto da versatilidade do Smartsheet e da possibilidade de utilizá-lo para muitas aplicações diferentes. Às vezes, uso-o apenas como uma versão mais avançada e interativa do Excel; outras vezes, aproveito o painel de controle e as funcionalidades de automação para criar ferramentas muito poderosas que facilitam muito o trabalho e o tornam mais organizado.

Gosto da versatilidade do Smartsheet e da possibilidade de utilizá-lo para muitas aplicações diferentes. Às vezes, uso-o apenas como uma versão mais avançada e interativa do Excel; outras vezes, aproveito o painel de controle e as funcionalidades de automação para criar ferramentas muito poderosas que facilitam muito o trabalho e o tornam mais organizado.

➡️ Leia também: Modelos de planilhas gratuitos no Excel e ClickUp

5. Appian (Ideal para automatizar processos comerciais complexos com automação robótica de processos)

A Appian se destaca pela orquestração de processos, garantindo uma coordenação perfeita entre tarefas humanas e automação digital. Sua interface de arrastar e soltar facilita a criação de aplicativos empresariais, enquanto a tecnologia de estrutura de dados unifica dados de várias fontes sem codificação complexa.

A ferramenta também se destaca no processamento de documentos com inteligência artificial e no gerenciamento avançado de casos, tornando-a uma opção sólida para organizações que lidam com fluxos de trabalho complexos. Com automação integrada para aprovações, atribuições de tarefas e integrações com as principais ferramentas empresariais, ela otimiza as operações e mantém tudo conectado.

Melhores recursos do Appian

Automatize fluxos de trabalho com RPA, IA e IDP para uma execução mais rápida

Unifique os dados comerciais com uma estrutura de dados integrada

Obtenha insights em tempo real com relatórios dinâmicos e inteligência de processos

Melhore a experiência do usuário com aplicativos prontos para dispositivos móveis e portais da web

Gerencie casos complexos com aplicativos modulares e escaláveis

Limitações do Appian

É necessário ter conhecimentos de programação para utilizar funcionalidades avançadas

Sem recursos para atribuir comentários a membros específicos da equipe

Preços do Appian

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Appian

G2 : 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 70 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Appian?

Uma avaliação da Capterra diz:

É fácil configurar integrações com sistemas de terceiros, layouts padrão pré-construídos e componentes de interface do usuário, além de recursos poderosos de modelagem de processos.

É fácil configurar integrações com sistemas de terceiros, layouts padrão pré-construídos e componentes de interface do usuário, além de recursos poderosos de modelagem de processos.

👀 Você sabia? A Accenture prevê que a IA poderá apoiar ou aumentar 40% das horas de trabalho! No desenvolvimento de aplicativos personalizados com baixo código, isso significa fluxos de trabalho mais rápidos, automação mais inteligente e menos trabalho manual.

6. Plataforma Mendix (ideal para desenvolvimento rápido de aplicativos e automação de processos)

A IA generativa e outras tecnologias podem automatizar de 60 a 70% das atividades de trabalho, reduzindo tarefas repetitivas, como entrada de dados e organização de arquivos. A Mendix vai além com o Maia, seu assistente de IA, que sugere microfluxos, widgets e componentes lógicos para acelerar o desenvolvimento.

Sua arquitetura composable garante modularidade, permitindo que as equipes montem e reutilizem rapidamente os componentes do aplicativo, facilitando a adaptação às necessidades comerciais em constante evolução.

Melhores recursos da plataforma Mendix

Realize tarefas complexas sem esforço com um IDE avançado e ferramentas com tecnologia de IA

Crie uma empresa modular com integrações, modelos e extensões pré-construídos

Acelere o desenvolvimento com recursos assistidos por IA e modelos de ML personalizados

Implemente em qualquer lugar com um único clique — nuvem pública, privada ou híbrida

Limitações da plataforma Mendix

O Data Grid inclui cabeçalhos para classificação, mas não suporta ações ao clicar, portanto, não é possível abrir detalhes em uma janela pop-up diretamente da tabela

Preços da plataforma Mendix

Gratuito

Padrão : a partir de US$ 1027 por mês (€ 900 por mês)

Premium: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a plataforma Mendix

G2 : 4,4/5 (mais de 190 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a plataforma Mendix?

Uma avaliação do G2 diz:

O Mendix é uma excelente plataforma de baixo código e sem código que tem um grande potencial para permitir um modelo de desenvolvimento rápido de aplicações dentro da empresa. A melhor parte que eu gosto no Mendix é o TAT (Turn around time, ou tempo de resposta) do projeto. Com a ajuda do Mendix, podemos facilmente entregar uma aplicação num espaço de 3 semanas, desde o início, desde o desenvolvimento até à implementação, o que normalmente leva meses no caso da codificação tradicional.

O Mendix é uma excelente plataforma de baixo código e sem código que tem um grande potencial para permitir um modelo de desenvolvimento rápido de aplicações dentro da empresa. A melhor parte que eu gosto no Mendix é o TAT (Tempo de resposta) do projeto. Com a ajuda do Mendix, podemos facilmente entregar uma aplicação num espaço de 3 semanas, desde o início, desde o desenvolvimento até à implementação, o que normalmente leva meses no caso da codificação tradicional.

🧠 Curiosidade: As raízes do desenvolvimento low-code remontam às décadas de 1980 e 1990, com o surgimento de ferramentas de desenvolvimento rápido de aplicativos (RAD), como Delphi, da Borland, PowerBuilder e Visual Basic, da Microsoft.

7. Caspio (Ideal para pequenas empresas que desejam criar aplicativos de banco de dados personalizados sem conhecimentos de programação)

via Caspio

E quando se trata de integrações, a API REST nativa da Caspio elimina a necessidade de soluções alternativas tediosas que os usuários do Quickbase frequentemente enfrentam.

Melhores recursos do Caspio

Acelere o desenvolvimento com um assistente alimentado por IA para planejamento e design de aplicativos

Amplie a funcionalidade com API REST e funções SQL

Processe pagamentos online com segurança com a integração incorporada do PayPal e do Stripe

Armazene e gerencie arquivos com os serviços de CDN e armazenamento em nuvem FileStor

Aproveite um banco de dados SQL de nível empresarial com alta escalabilidade e segurança

Limitações do Caspio

Alguns clientes consideram o limite do DataPage restritivo, mesmo em planos pagos com alta necessidade de páginas

As mensagens Webhook têm um limite de 10 MB

Preços do Caspio

Lite : US$ 100/mês

Mais : US$ 300/mês

Negócios : US$ 600/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Caspio

G2 : 4,4/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Caspio?

Uma avaliação da Capterra diz:

A plataforma Caspio foi fácil de usar e consegui iniciar um aplicativo em menos de uma semana após aprender a usar o software. O atendimento ao cliente é ótimo e muito disposto a ajudar com qualquer problema que eu tenha.

A plataforma Caspio foi fácil de usar e consegui iniciar um aplicativo em menos de uma semana após aprender a usar o software. O atendimento ao cliente é ótimo e muito disposto a ajudar com qualquer problema que eu tenha.

8. Oracle APEX (ideal para criar aplicativos de nível empresarial com integração ao Oracle Cloud)

O Oracle APEX é uma plataforma de baixo código projetada para criar aplicativos da Web seguros e escaláveis, com o mínimo de codificação. Um de seus recursos de destaque é o Interactive Reports, que permite aos usuários filtrar, pesquisar, classificar e personalizar visualizações de dados de acordo com suas necessidades.

A plataforma também incorpora recursos baseados em IA, incluindo o APEX AI Assistant, que ajuda os desenvolvedores a gerar, otimizar e depurar consultas SQL e refinar HTML, JavaScript e PL/SQL.

Melhores recursos do Oracle APEX

Edite várias linhas instantaneamente com as grades interativas — clique, edite, salve, como em uma planilha

Visualize dados com gráficos Oracle JET — barras, pizza, linhas e muito mais

Consulte e manipule fontes de dados REST usando SQL; sem necessidade de links para bancos de dados

Habilite a funcionalidade PWA em uma única etapa para acesso offline e otimização para dispositivos móveis

Localize sem esforço com tradução baseada em XLIFF, formatação de números e suporte RTL

Limitações do Oracle APEX

O APEX pode fazer você se sentir excluído se você estiver fora do ecossistema Oracle

Tem uma curva de aprendizado, especialmente se você não estiver familiarizado com o ambiente Oracle

Preços do Oracle APEX

Sempre gratuito

Serviço de desenvolvimento de aplicativos APEX : US$ 122/mês

APEX com Banco de Dados Autônomo: US$ 502/mês

Avaliações e comentários sobre o Oracle APEX

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Oracle APEX?

Uma avaliação da Capterra diz:

Meus recursos favoritos são a conversão de planilhas em aplicativos, o compartilhamento de dados externos e a capacidade de dimensionar e implantar aplicativos na nuvem ou no local.

Meus recursos favoritos são a conversão de planilhas em aplicativos, o compartilhamento de dados externos e a capacidade de dimensionar e implantar aplicativos na nuvem ou no local.

9. Monday.com (ideal para criar fluxos de trabalho personalizáveis)

Ao contrário do Quickbase, que requer codificação para personalização avançada, o Apps Framework da Monday.com permite que os usuários criem aplicativos personalizados, painéis e integrações com pouco ou nenhum código.

Suas receitas de automação lidam com tarefas repetitivas, reduzindo a necessidade de scripts, enquanto mais de 200 integrações nativas se conectam perfeitamente com ferramentas como Slack, Google Workspace e Salesforce.

Monday.com: melhores recursos

Planeje e execute sprints com eficiência com priorização de recursos e visualização do roteiro

Automatize tarefas de desenvolvedores para eliminar trabalhos manuais e aumentar a produtividade

Acompanhe o progresso com análises em tempo real e identifique tendências em sprints

Alinhe equipes com roteiros compartilháveis e wikis colaborativos de produtos

Integre com GitHub, GitLab, Jira, Bitbucket, Slack, Zapier, Zendesk e muito mais para sincronizar códigos, acompanhar problemas, automatizar fluxos de trabalho e centralizar a colaboração

Use ferramentas com inteligência artificial para categorizar bugs, resumir documentos e atribuir tarefas instantaneamente

Limitações do Monday.com

As opções de automação e integração podem ser excessivas, dificultando a navegação para novos usuários

Os usuários não podem visualizar todas as notas associadas a uma tarefa sem abrir cada uma individualmente, o que pode retardar os fluxos de trabalho

Preços do Monday.com

Gratuito

Básico : US$ 12/licença por mês

Padrão : US$ 14/licença por mês

Pro : US$ 24/licença por mês

Empresa: Preços personalizados

Classificações e avaliações da Monday.com

G2 : 4,7/5 (mais de 12.500 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 5.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Monday?

Uma avaliação do G2 diz:

Algumas funcionalidades requerem uma configuração avançada para funcionar de forma eficiente, como dependências ou automatizações complexas, o que pode retardar a integração de novos colaboradores. Além disso, a aplicação móvel não é tão fluida quando se trata de lidar com painéis grandes ou atualizações de grande volume, o que limita a flexibilidade em movimento.

Algumas funcionalidades requerem uma configuração avançada para funcionar de forma eficiente, como dependências ou automatizações complexas, o que pode retardar a integração de novos colaboradores. Além disso, a aplicação móvel não é tão fluida quando se trata de lidar com painéis grandes ou atualizações de grande volume, o que limita a flexibilidade em movimento.

🧠 Curiosidade: A Forrester Research introduziu pela primeira vez o termo “desenvolvimento low-code” em um relatório de 2011 que discutia novas plataformas de produtividade para aplicativos personalizados.

10. Kintone (Ideal para criar aplicativos personalizados e fluxos de trabalho para pequenas empresas)

O Kintone mantém toda a comunicação dentro dos seus fluxos de trabalho, garantindo que nada se perca no meio do caminho.

Outra grande vantagem? Suas configurações de permissão granulares. Os administradores podem controlar o acesso nos níveis de campo, registro e aplicativo, indo além das permissões baseadas em funções do Quickbase. Precisa ocultar campos específicos ou ajustar a visibilidade com base em condições? O Kintone facilita isso, dando às equipes mais flexibilidade no gerenciamento de dados confidenciais, mantendo a colaboração perfeita.

Melhores recursos do Kintone

Personalize mais de 25 tipos de campos de dados com condições

Crie visualizações exclusivas e visualize dados com tabelas e gráficos

Vincule aplicativos relacionados para eliminar trabalho duplicado e centralizar informações

Automatize fluxos de trabalho, configure lembretes e receba notificações em tempo real

Controle o acesso com permissões detalhadas e acompanhe as alterações com o histórico de revisões

Limitações do Kintone

Especificar muitas condições de filtro pode impedir que a tela “Exibir” seja aberta

Os anexos de arquivos únicos estão limitados a um tamanho máximo de 1 GB

Preços do Kintone

Profissional: US$ 16 por usuário por mês

Personalizado: US$ 20 por usuário por mês (compromisso mínimo de 5 usuários necessário)

Avaliações e comentários sobre o Kintone

G2 : 4,6/5 (mais de 240 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Kintone?

Uma avaliação do G2 diz:

Precisávamos migrar nosso sistema de previsão e preços do Excel para um formato de banco de dados. Adoro o fato de termos todas as funcionalidades do Excel com todas as permissões e flexibilidade de um banco de dados. Conseguimos implementar um sistema totalmente funcional em uma fração do tempo e ainda ter toda a flexibilidade que adorávamos no Excel. A migração correu muito bem e a configuração foi muito fácil. Recomendei o Kintone a vários amigos do setor. Utilizamo-lo todos os dias com toda a nossa equipa e integramo-lo no nosso sistema Domo para a elaboração de relatórios.

Precisávamos migrar nosso sistema de previsão e preços do Excel para um formato de banco de dados. Adoro o fato de termos todas as funcionalidades do Excel com todas as permissões e flexibilidade de um banco de dados. Conseguimos implementar um sistema totalmente funcional em uma fração do tempo e ainda ter toda a flexibilidade que adorávamos no Excel. A migração correu muito bem e a configuração foi muito fácil. Recomendei o Kintone a vários amigos do setor. Usamo-lo todos os dias com toda a nossa equipe e integramo-lo no nosso sistema Domo para relatórios.

Encontre a alternativa perfeita ao Quickbase para a sua equipe

O Quickbase é ótimo para aplicativos personalizados, mas talvez seja hora de mudar se suas limitações — preços, lacunas de integração ou uma curva de aprendizado íngreme — estiverem impedindo você de avançar.

A alternativa certa deve se adequar ao seu fluxo de trabalho, acompanhar o crescimento da sua empresa e oferecer flexibilidade sem estruturas rígidas.

O ClickUp combina gerenciamento de projetos com fluxos de trabalho personalizáveis, automação e colaboração em tempo real. Crie fluxos de trabalho sem código, acompanhe projetos do início ao fim e mantenha sua equipe alinhada, tudo em um só lugar.

