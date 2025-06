Os melhores modelos estéticos gratuitos do Google Docs para se destacar

Esteja você escrevendo um currículo, criando uma proposta ou elaborando um planejador, como ele fica é tão importante quanto o que ele diz. Um modelo limpo e estético torna seu documento instantaneamente mais atraente, legível e profissional. ✨

Neste blog, reunimos os melhores modelos estéticos gratuitos do Google Docs para ajudar seus documentos a se destacarem, sem precisar passar horas formatando. Seja você um estudante, criativo, empresário ou freelancer, aqui você encontrará algo que lhe agrada.

Vamos mergulhar e dar aos seus documentos o brilho que eles merecem.

🧠 Curiosidade: Pesquisas revelam que a maioria das pessoas analisa páginas da web em um padrão em forma de F — passando rapidamente pela parte superior, olhando para a esquerda e mal percebendo o resto. Se suas informações importantes não estiverem nesses pontos importantes, é como se elas fossem invisíveis!

Modelos estéticos gratuitos do Google Docs

Aqui estão sete dos melhores modelos estéticos do Google Docs para escolher de acordo com suas necessidades:

1. O modelo de artigo estético da Template.net

através do Template.net

Procurando uma maneira de chamar a atenção dos leitores ou se destacar em meio a uma infinidade de comunicados de imprensa genéricos? O modelo de artigo estético da Template.net traz um visual novo e moderno para a sua escrita, mantendo tudo organizado e fácil de ler.

Seu layout estruturado também ajuda a manter uma aparência profissional em toda a sua redação, mantendo os leitores interessados.

Este modelo oferece:

Tipografia limpa que torna seu conteúdo fácil de ler

Espaçamento e layout inteligentes que orientam os leitores naturalmente pelo seu texto

Formatação integrada para títulos, citações e chamadas que mantêm a harmonia visual

Seções predefinidas que ajudam a estruturar suas ideias de maneira lógica

Ideal para: Blogueiros, profissionais de marketing, escritores e equipes que desejam documentos com formatação bonita e fáceis de ler.

💡 Dica profissional: Quer melhorar este modelo? Use o complemento Extensis Fonts. Basta clicar em Complementos > Obter complementos > procurar por “Extensis Fonts”. Isso lhe dará acesso a centenas de fontes lindas para destacar seus artigos sem comprometer o design clean do modelo.

2. Modelo de linha do tempo estética da Template.net

através do Template.net

O modelo de linha do tempo estético da Template.net é uma combinação perfeita de funcionalidade e elegância para todas as suas necessidades de planejamento. Este modelo personalizável e editável foi projetado para adicionar um toque de sofisticação às suas agendas, tornando-o ideal para projetos criativos e eventos.

Com este modelo, você pode:

Personalize facilmente o modelo para atender aos requisitos exclusivos do seu projeto

Aproveite uma estrutura visualmente atraente que melhora a legibilidade e o envolvimento

Edite e compartilhe nos formatos Google Docs e PDF

Ideal para: Profissionais, organizadores de eventos e criativos que procuram uma maneira elegante e eficiente de organizar suas agendas.

3. O modelo Aesthetic Note da Template.net

através do Template.net

Melhore sua experiência de anotações com o modelo Aesthetic Note-Taking Template da Template.net. Projetado para combinar funcionalidade com apelo visual, este modelo garante que suas anotações fiquem organizadas e envolventes.

Algumas das suas principais características são:

Estruturados para maior clareza — seções para títulos, marcadores e pontos principais facilitam a revisão

Layouts limpos e elementos de design sutis tornam suas notas agradáveis aos olhos e divertidas de revisitar

Adequado para várias necessidades de anotações, desde aulas até resumos de reuniões

Ideal para: Estudantes, profissionais e qualquer pessoa que queira melhorar suas anotações com estilo e eficiência.

📚 Leia também: Conquiste o caos com modelos gratuitos para anotações no Google Docs (+ alternativas geniais)

4. Modelo de papel digital para notas de estudo estético da Template.net

através do Template.net

Quem disse que notas de estudo precisam ser chatas? O modelo de papel digital para notas de estudo estético da Template.net ajuda você a transformar suas sessões de estudo em uma jornada criativa junto com seus colaboradores. Ele inclui vários recursos úteis que o tornam uma escolha diferenciada.

Você pode:

Escolha entre uma variedade de modelos bem projetados com padrões sutis e fontes limpas para tornar suas anotações mais envolventes

Use-os no Word, Google Docs ou em formato PDF, conforme suas necessidades

Ajuste o layout, adicione notas pessoais e personalize o modelo para diferentes assuntos e estilos de estudo

Ideal para: Estudantes que desejam tornar suas anotações mais organizadas e visualmente atraentes.

5. O modelo estético para documentos da Template.net

através do Template.net

Currículos, relatórios e materiais de marketing com aparência profissional não precisam ser sem graça e básicos. O modelo Aesthetic Docs da Template.net pode ser a escolha ideal para adicionar um toque de personalidade ao seu novo documento.

Veja por que vale a pena conferir este modelo:

Folhas de texto editáveis para fácil personalização de fontes, cores e layouts para combinar com a sua marca

Seções pré-formatadas para destacar sua experiência profissional, habilidades e formação acadêmica

Estilos integrados para criar cartas de apresentação e materiais promocionais profissionais

Compatível com o Microsoft Word e o Google Docs para edição e compartilhamento

Seções prontas para mostrar seus serviços profissionais e conquistas

Ideal para: Candidatos a emprego e profissionais que desejam criar documentos sofisticados e visualmente atraentes que se destaquem.

6. O Doc Profissional para Documentação de Projetos da Canva

via Canva

Precisa enviar rapidamente um resumo de projeto de duas páginas? Use o modelo Doc Profissional para Documentação de Projetos da Canva para começar a trabalhar rapidamente.

Este modelo divide projetos complexos em seções claras e concisas. Você pode baixá-lo do Canva como um arquivo DOCX e enviá-lo para o Google Docs para facilitar o compartilhamento e a edição colaborativa.

Com este modelo, você pode:

Adicione o nome do projeto, datas, detalhes do gerente, objetivos e público-alvo

Defina o escopo, os resultados esperados e registre as principais decisões

Acompanhe tarefas, atribua responsabilidades, monitore prazos e gerencie agendas

Documente resultados, adicione gráficos visuais e liste recomendações

Personalize as cores, fontes e elementos de design da sua marca ou adicione imagens geradas por IA

Ideal para: Gerentes de projeto, equipes, freelancers e empresas que precisam de uma maneira estruturada e visualmente clara de planejar, acompanhar e apresentar detalhes do projeto com eficiência.

🧠 Curiosidade: As cores dos seus documentos não servem apenas para embelezar, elas influenciam a forma como as pessoas se sentem e reagem. O azul, por exemplo, transmite confiança e profissionalismo, e é por isso que predomina em relatórios corporativos e apresentações de negócios.

via Canva

Contratar novos talentos pode rapidamente tornar-se um processo mecânico. No entanto, os candidatos a um emprego são mais do que os seus currículos básicos. Conheça-os melhor com o modelo completo de documento para recrutamento de candidatos da Canva.

Use este modelo agradável para acompanhar os objetivos de carreira, sonhos, ambições e habilidades dos candidatos.

Este modelo permite que você:

Acompanhe os candidatos certos para vagas de emprego, monitore o status das candidaturas e pesquise rapidamente por candidaturas específicas

Mantenha uma lista de verificação para entrevistas, armazene notas de pesquisa sobre a empresa e acesse materiais de preparação no Google Docs

Registre experiências de entrevistas, anote áreas a serem melhoradas e acompanhe o progresso ao longo do processo de candidatura a um emprego

Equipes de RH e empresas podem personalizar o modelo para obter uma aparência profissional e com a identidade da marca

Ideal para: equipes de RH que buscam uma maneira estruturada de avaliar a adequação dos candidatos e acompanhar o andamento do recrutamento, bem como candidatos a emprego que desejam organizar seu processo de busca.

O que torna um modelo do Google Docs estético?

Um ótimo modelo do Google Docs é mais do que apenas uma boa aparência — ele também ajuda a aumentar a produtividade, a organização e a funcionalidade — sim, sem deixar de parecer profissional!

Aqui estão algumas dicas detalhadas que diferenciam os melhores modelos do Google:

Estrutura clara e organizada: Um modelo do Google Docs bem projetado tem um fluxo lógico, tornando as informações fáceis de ler e navegar, seja um modelo de currículo, lista de tarefas ou proposta de projeto

Personalização e flexibilidade: os melhores modelos do Google Docs permitem editar cores, fontes e formatação para combinar com seu estilo, mantendo uma aparência elegante

Apelo visual com propósito : um modelo de documento de alta qualidade equilibra estilo e legibilidade, usando fontes, cores e layouts que realçam o conteúdo, sem distrair a atenção

Design profissional e exclusivo : o modelo certo do Google Docs combina criatividade e profissionalismo, garantindo que seu documento se destaque sem exageros

Compatibilidade e acessibilidade: um ótimo modelo do Google Docs funciona perfeitamente em todos os dispositivos, facilitando o acesso, a edição e a colaboração a qualquer hora e em qualquer lugar

Limitações do uso do Google Docs como modelos estéticos

Ao criar modelos de documentos eficazes, o Google Docs é uma escolha fácil. Mas antes de iniciar um novo documento, aqui estão algumas desvantagens importantes a considerar:

Flexibilidade de design limitada: Fazer alterações extensas no design ou adicionar elementos exclusivos pode ser complicado no Google Docs. Ao contrário de softwares de design especializados, você fica limitado a opções básicas de formatação que podem não corresponder à sua visão criativa

Aparência genérica: Como esses modelos de documentos estão amplamente disponíveis, existe o risco de seus documentos ficarem iguais aos de todo mundo

Dores de cabeça com formatação: Seu documento cuidadosamente elaborado pode ficar diferente quando aberto em outros dispositivos ou softwares. Essa inconsistência pode ser especialmente problemática quando a apresentação visual é importante

Sem integração nativa para gerenciamento de tarefas: além de atribuir tarefas aos colaboradores, há poucas opções para acompanhar o progresso, o tempo gasto e muito mais

Recursos básicos de IA: O Google Docs ainda está se atualizando em relação aos recursos de IA em comparação com outras plataformas. Embora os recursos do Gemini continuem sendo implementados, a colaboração pode ser mais complexa se nem todos tiverem acesso a eles

💡Dica profissional: Quer personalizar o Google Docs? Esqueça os truques DIY — basta integrá-lo ao ClickUp e adicionar instantaneamente contexto às suas tarefas como um gênio da produtividade!

Alternativa aos modelos estéticos do Google Docs

Embora o Google Docs ofereça modelos estéticos para documentação estruturada, sua principal desvantagem é a falta de integração nativa com o gerenciamento de tarefas.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat, tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Davide Mameli, gerente de unidade de negócios da ICM.S, afirma:

Antes do ClickUp, trabalhávamos com duas ferramentas diferentes. Ter que alternar constantemente entre uma ferramenta para gerenciamento de tarefas e outra para documentação era ineficiente para nossa equipe.

Antes do ClickUp, trabalhávamos com duas ferramentas diferentes. Ter que alternar constantemente entre uma ferramenta para gerenciamento de tarefas e outra para documentação era ineficiente para nossa equipe.

Confira este vídeo para saber como você pode criar um modelo👇

Aqui estão os 10 melhores modelos do ClickUp que vão além dos modelos do Google Docs:

1. O modelo de gerenciamento de projetos ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Planeje, organize e acompanhe seus projetos com facilidade usando o modelo de gerenciamento de projetos ClickUp

Já tentou decifrar um plano de projeto confuso que parece ter sido feito às pressas? Um modelo estético de gerenciamento de projetos delimita seus planos, é agradável aos olhos e altamente organizado. Assim, você gasta menos tempo tentando entender o caos e mais tempo realizando suas tarefas.

O modelo de gerenciamento de projetos ClickUp é a nossa escolha para ajudar sua equipe a criar metas claras para os projetos, atribuir tarefas e monitorar o progresso em um único hub central.

Veja o que você pode fazer com este modelo:

Crie e acompanhe as metas do projeto com seções dedicadas que ajudam todos a permanecerem alinhados com os objetivos e resultados

Defina status personalizados, como “Concluído”, “Em andamento” e “Em espera”, para manter uma visibilidade clara do andamento do projeto

Adicione informações essenciais do projeto usando campos personalizados para custos planejados, níveis de problemas e orçamentos restantes

Acesse várias visualizações, incluindo o Guia de Introdução, o Quadro de Atividades e o Desempenho da Equipe, para ver seu projeto de diferentes ângulos

Ideal para: Gerentes de projeto e líderes de equipe que desejam organizar projetos complexos e manter todos sincronizados.

📚 Leia também: Modelos de documentos de design gratuitos

2. O modelo de base de conhecimento ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Crie uma biblioteca de conhecimento abrangente para sua equipe com o modelo de base de conhecimento do ClickUp

Assim como os aplicativos de planejamento estéticos ajudam a organizar sua vida pessoal, uma base de conhecimento bem estruturada mantém as informações da sua equipe organizadas e acessíveis.

O modelo de base de conhecimento do ClickUp fornece uma estrutura pronta a usar para criar o centro de informações da sua equipa.

Veja o que você ganha com este modelo:

Uma configuração estruturada com seções para artigos informativos, perguntas frequentes e documentação essencial para manter as informações organizadas e fáceis de encontrar

Áreas pré-criadas para páginas de boas-vindas, declarações de missão, valores fundamentais, manuais do funcionário e informações sobre departamentos — para que você não precise começar do zero

Ferramentas simples de criação de documentos para criar novos conteúdos ou importar documentos existentes de outras plataformas

Recursos de pesquisa inteligente combinados com IA ajudam os membros da equipe a encontrar informações específicas sem precisar vasculhar pastas

Ideal para: Equipes que desejam criar uma biblioteca organizada e pesquisável de informações e documentação da empresa.

3. O modelo de plano de campanha de marketing da ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Planeje, acompanhe e execute campanhas de marketing com status e visualizações personalizados usando o modelo de plano de campanha de marketing do ClickUp

Você está procurando realizar campanhas de marketing que tragam resultados? O modelo de plano de campanha de marketing do ClickUp ajuda você a mapear toda a jornada da sua campanha em um só lugar.

O que torna este modelo ainda mais vantajoso:

Configure sete campos personalizados para acompanhar informações essenciais, como orçamentos, responsáveis por campanhas e tipos de campanha — perfeito para controlar gastos e responsabilidades

Alterne entre as visualizações Lista, Gantt, Carga de trabalho e Calendário para ver o andamento da sua campanha exatamente como você precisa

Mantenha todos sincronizados com comentários, tags e avisos de dependência integrados

Integre o Google Sheets ou o Google Slides para armazenar dados externos de campanhas e briefings de marketing

Ideal para: Equipes de marketing que precisam de uma maneira estruturada de planejar, executar e acompanhar o desempenho de suas campanhas.

📮ClickUp Insight: A pesquisa sobre eficácia de reuniões da ClickUp descobriu que 18% dos entrevistados usam comentários em documentos para colaboração assíncrona. Embora isso reduza o tempo das reuniões, comentários dispersos muitas vezes carecem de responsabilidade, deixando itens de ação sem acompanhamento e incompletos. O ClickUp Docs transforma a colaboração em documentos com os Comentários Atribuídos. Cada comentário pode ser atribuído a um membro específico da equipe, transformando feedback passivo em tarefas acionáveis. Incorpore a responsabilidade aos seus fluxos de trabalho de documentos! 💫 Resultados reais: As equipes que utilizam os recursos de gerenciamento de reuniões do ClickUp relatam uma redução impressionante de 50% nas conversas e reuniões desnecessárias!

4. Modelo de estilo de notas de reunião do ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Faça anotações de reuniões, converta-as em tarefas e acompanhe o andamento do projeto com o modelo de estilo de anotações de reunião do ClickUp

Notas de reuniões espalhadas por todo o lado? Use o modelo de estilo de notas de reunião do ClickUp como uma forma inteligente e estruturada de capturar, organizar e acompanhar as ideias das reuniões.

Com este modelo, você pode:

Acompanhe as etapas das reuniões com status personalizados

Categorize e atribua detalhes de reuniões com campos personalizados

Visualize notas de forma estética com várias visualizações, como Lista, Gantt e Calendário

Colabore sem esforço com gravação de tela, ferramentas com inteligência artificial e automações

Ideal para: Profissionais e equipes que desejam uma maneira mais eficiente de documentar e gerenciar reuniões.

💡 Dica profissional: Use o ClickUp AI Notetaker como seu assistente de reuniões — deixe-o transcrever discussões e, em seguida, transforme instantaneamente os pontos-chave em tarefas, resumos e acompanhamentos acionáveis. Chega de se esforçar para lembrar quem prometeu o quê!

5. Modelo de Manual do Funcionário da ClickUp para Prestadores de Serviços

Obtenha modelos gratuitos Crie um manual claro e abrangente para prestadores de serviços com o modelo de manual do funcionário para prestadores de serviços da ClickUp

Os manuais dos funcionários muitas vezes acabam se tornando documentos enfadonhos e esquecidos, que só são consultados em situações de crise.

O modelo de Manual do Funcionário para Prestadores de Serviços da ClickUp ajuda você a criar um guia estruturado e visualmente rico. Mantenha seus prestadores de serviços informados e alinhados com as políticas da empresa facilmente com este modelo.

Veja o que mais ele oferece:

Acompanhe as seções do manual do início ao fim usando status personalizados, como “Rascunho”, “Revisão” e “Finalizado”

Adicione detalhes específicos com campos personalizados para nomes de prestadores de serviços, datas de início e listas de verificação de conformidade

Mantenha tudo organizado com várias visualizações — Lista, Gantt, Calendário e muito mais — para gerenciar as seções do manual do seu jeito

Trabalhe em conjunto de forma harmoniosa utilizando comentários integrados, anexos de ficheiros e notificações

Ideal para: equipes de RH e gerentes que precisam criar e manter diretrizes claras para prestadores de serviços.

📚 Leia também: Ideias estéticas para listas de tarefas que aumentam a produtividade

6. Modelo de documento de requisitos do produto ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Crie documentos claros e abrangentes com os requisitos do produto usando o modelo de documento de requisitos do produto ClickUp

Precisa de um centro estético para o seu Documento de Requisitos do Produto (PRD)?

O modelo de documento de requisitos do produto ClickUp ajuda as equipes de produto a delinear planos de desenvolvimento e acompanhar o progresso em um único lugar.

Veja o que destaca este modelo:

O acompanhamento de tarefas integrado permite atribuir aprovadores, atualizar o status das tarefas com uma barra percentual e monitorar o progresso diretamente no seu PRD

O controle de versão mantém todas as alterações rastreadas e documentadas, para que você possa consultar versões anteriores quando necessário

As ferramentas de colaboração em tempo real permitem que os membros da equipe editem documentos juntos, deixem comentários e mantenham a comunicação fluindo

Ideal para: Gerentes de produto e equipes de desenvolvimento que precisam de uma maneira estruturada de documentar e acompanhar os requisitos do produto.

7. Modelo de calendário semanal de conteúdo do ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Planeje e organize sua programação de conteúdo com o modelo de calendário semanal de conteúdo do ClickUp

Seu centro de planejamento de mídias sociais deve ser tão atraente visualmente quanto suas postagens! O modelo de calendário semanal de conteúdo do ClickUp é uma ótima maneira de planejar postagens nas mídias sociais, artigos de blog, boletins informativos e outros conteúdos. Veja rótulos, tipos de conteúdo, datas de vencimento e muito mais em um piscar de olhos para nunca perder outra postagem.

Este modelo pode ajudá-lo a:

Acompanhe o conteúdo em diferentes etapas usando opções de status como “Ideia”, “Em desenvolvimento”, “Em revisão” e “Publicado” para manter uma visibilidade clara do seu pipeline de conteúdo

Adicione campos personalizados para tipo de conteúdo, data de publicação, público-alvo e palavras-chave para manter seu conteúdo organizado e pesquisável

Alterne entre as visualizações Quadro, Lista, Calendário e Linha do tempo para ver sua programação de conteúdo de diferentes ângulos e identificar lacunas

Mantenha todos os seus modelos de briefings de design e recursos de conteúdo organizados em um só lugar

Ideal para: Gerentes de conteúdo, equipes de mídia social e profissionais de marketing que precisam manter um cronograma de publicação consistente.

8. Modelo de cronograma de projeto criativo do ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Planeje, acompanhe e execute projetos criativos com facilidade usando o modelo de linha do tempo para projetos criativos do ClickUp

As equipes criativas sabem como é: lidar com vários projetos, prazos e feedback dos clientes, mantendo tudo organizado.

É aí que o modelo de linha do tempo para projetos criativos do ClickUp se destaca. Ele ajuda você a organizar modelos de design gráfico e recursos criativos, mantendo uma visibilidade clara do andamento do projeto.

Veja o que você ganha com este modelo:

Campos personalizados integrados para categorizar tarefas por fase do projeto, tipo de aprovação e formato final de saída

Linha do tempo, gráfico de Gantt e visualizações em quadro para visualizar o progresso do projeto do seu jeito

Recursos colaborativos para compartilhar arquivos, coletar feedback e manter a comunicação em um só lugar

Acompanhamento de prazos com a visualização do calendário para evitar que você perca marcos importantes

Ideal para: Agências criativas, equipes de marketing e departamentos de design que desejam organizar seu fluxo de trabalho criativo e entregar projetos dentro do prazo.

9. O modelo de gerenciamento de agência ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Organize projetos de clientes, tarefas da equipe e fluxos de trabalho da agência em um único hub central com o modelo de gerenciamento de agência ClickUp

Gerenciar vários projetos de clientes e manter a produtividade da equipe da sua agência pode ser caótico. O modelo de gerenciamento de agências do ClickUp ajuda você a acompanhar projetos, prazos e a comunicação com os clientes em um único espaço organizado.

Este modelo vem repleto de recursos para ajudar sua agência a prosperar:

Opções de status personalizadas, como “Não iniciado”, “Em andamento” e “Concluído”, para monitorar as etapas do projeto rapidamente

Várias visualizações, incluindo Lista, Quadro e Linha do tempo do contrato, para ver seu trabalho de diferentes ângulos, de acordo com suas necessidades

Controle de tempo e dependências de tarefas integrados para manter os projetos em andamento sem problemas

Painéis analíticos para medir as taxas de sucesso dos projetos e a satisfação dos clientes

Ideal para: Agências de marketing e criativas que desejam centralizar o trabalho dos clientes e melhorar a colaboração em equipe.

📚 Leia também: Como criar um modelo no Google Docs

10. O modelo de projeto arquitetônico do ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Gerencie, acompanhe e entregue projetos arquitetônicos com precisão usando o modelo de projeto arquitetônico do ClickUp

O modelo de projeto arquitetônico do ClickUp organiza todas as fases de projetos arquitetônicos complexos em um único hub central, desde os conceitos iniciais até os resultados finais.

Algumas características principais do modelo:

Status personalizados para acompanhar o progresso em cada etapa, incluindo “Concluído”, “Em andamento”, “Precisa revisar” e “A fazer”

Exibição de documentos para documentação detalhada de projetos, exibição de quadro para organização no estilo Kanban e exibição de lista para planejamento abrangente

Ferramentas integradas de gerenciamento de documentos para colaboração em tempo real em projetos arquitetônicos

Campos personalizados para capturar detalhes essenciais do projeto, como nome do projeto, nome do cliente, gerente de projeto, orçamento e prazos

Recursos de acompanhamento de metas para definir e monitorar objetivos, mantendo as equipes motivadas e responsáveis

Ideal para: Escritórios de arquitetura e equipes de design que desejam simplificar os fluxos de trabalho dos projetos e melhorar a colaboração.

Dê vida aos seus documentos com o ClickUp

Os modelos estéticos do Google Docs fazem mais do que deixar seu trabalho bonito: eles ajudam você a se comunicar com clareza, manter-se organizado e causar uma impressão duradoura. E a melhor parte? Você não precisa começar do zero nem passar horas formatando.

No entanto, suas limitações, como a falta de colaboração integrada e flexibilidade, não podem ser ignoradas. É aí que entra o ClickUp. Pense em colaboração em tempo real, páginas aninhadas, opções de estilo e gerenciamento de projetos integrado — você deve experimentar o ClickUp!

Cadastre-se hoje mesmo para obter uma conta gratuita do ClickUp.