10 opções essenciais de modelos de manutenção para operações eficientes

Tanya Reilly, em The Staff Engineer’s Path, escreve,

Otimize para manutenção, não para criação.

Manter processos é muitas vezes mais complexo do que executá-los, mas é essencial! Uma manutenção eficaz é a prova da consistência e qualidade operacional. Ela impulsiona o sucesso a longo prazo e mantém as operações consistentes.

No entanto, isso não diminui o desafio que isso pode representar às vezes, especialmente quando os recursos não são abundantes.

Para simplificar o processo, aqui estão 10 modelos de manutenção projetados para manter sua programação de manutenção em dia, para que sua equipe possa continuar entregando resultados enquanto você se concentra em projetos futuros e na aquisição de clientes.

os 10 melhores modelos de manutenção

Para orientá-lo na direção certa e manter os processos de manutenção eficientes, aqui está uma lista dos 10 melhores modelos de manutenção — testados, práticos e prontos para melhorar seu cronograma de manutenção.

1. Modelo de SOP de manutenção da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Reduza a dependência do conhecimento tribal e mantenha a qualidade com o modelo de SOP de manutenção do ClickUp

Uma documentação clara é muitas vezes o que diferencia uma estratégia de manutenção reativa de uma proativa.

Se sua equipe está buscando centralizar os processos de manutenção, especialmente em ambientes com vários departamentos ou equipe rotativa, considere utilizar o modelo de SOP de manutenção do ClickUp.

Esteja você planejando a manutenção preventiva de um equipamento específico ou rastreando tarefas recorrentes em vários locais, este modelo oferece à sua equipe de manutenção um único ponto de referência.

Com este modelo de controle de qualidade, você também obtém automação integrada e ferramentas colaborativas para garantir que as tarefas recorrentes sejam concluídas de forma consistente, independentemente de quem estiver no turno.

✨ Ideal para: gerentes de manutenção que padronizam processos entre departamentos para garantir a execução consistente das tarefas.

💡 Dica profissional: Está com dificuldade para identificar problemas antes que eles se agravem? Os melhores modelos de FMEA para detectar e corrigir possíveis problemas oferecem modelos prontos para uso para identificar pontos de falha antecipadamente e planejar ações preventivas, antes que eles custem tempo ou dinheiro.

2. Modelo de diagrama de espinha de peixe para manutenção do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Garanta que todos os fatores sejam examinados durante o troubleshooting com o modelo de diagrama de espinha de peixe do ClickUp

Quando ocorrem falhas repetidas no equipamento ou atrasos na manutenção, tentar adivinhar a causa apenas prolonga o problema. Compreender como fazer um diagrama de espinha de peixe irá ajudá-lo realmente a determinar a causa.

O modelo de diagrama de espinha de peixe do ClickUp foi criado especificamente para equipes de manutenção que precisam de um método estruturado para identificar as causas principais — rapidamente.

Este modelo visual ajuda a categorizar problemas em áreas como materiais, métodos, ambiente e pessoal, facilitando o rastreamento do problema real por trás do tempo de inatividade do equipamento ou datas de manutenção perdidas.

O modelo é especialmente útil durante revisões de tarefas recorrentes ou ao atualizar sua estratégia de manutenção para eliminar ineficiências.

✨ Ideal para: Técnicos e líderes que solucionam falhas recorrentes em equipamentos e precisam de um guia sobre como realizar uma análise da causa raiz.

3. Modelo de plano de auditoria de manutenção da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Alinhe sua programação de manutenção com os protocolos de segurança usando o modelo de plano de auditoria do ClickUp

Embora as auditorias possam ser desafiadoras, todos os gerentes de manutenção compreendem seu papel crucial na proteção contra problemas de conformidade, falhas de equipamentos e riscos de segurança.

O modelo de plano de auditoria do ClickUp ajuda a estruturar todo o seu processo de auditoria, desde o planejamento das inspeções até a documentação dos resultados, em um único espaço centralizado.

É aqui que ele difere dos modelos comuns: este modelo oferece a capacidade de rastrear a preparação para auditorias em vários departamentos.

Isso significa que sua equipe estará sempre preparada para revisões internas ou avaliações de terceiros.

✨ Ideal para: Técnicos e líderes que solucionam falhas recorrentes em equipamentos por meio de modelos estruturados de análise de causa raiz.

🧠 Você sabia? Em média, as empresas enfrentam 15 interrupções não planejadas por ano, com tempo de inatividade que muitas vezes custa mais de US$ 300.000 por hora. Aqui, os modelos de análise de árvore de falhas podem ajudar a mapear as causas principais antes que elas se transformem em falhas dispendiosas.

4. Modelo de ordem de serviço de manutenção ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencia uma agenda de manutenção movimentada em uma instalação? Garanta que todas as solicitações sejam documentadas com o modelo de solicitação de trabalho do ClickUp

Quando as tarefas de manutenção chegam de várias fontes — e-mails, chamadas, notas adesivas —, é fácil deixar algo passar.

O modelo de solicitação de trabalho do ClickUp centraliza a forma como as solicitações são enviadas, priorizadas e atribuídas, dando à sua equipe de manutenção uma visão clara do que precisa ser feito e quando.

Este modelo de manutenção é especialmente útil para alocar recursos de forma eficiente e reduzir atrasos nas tarefas de manutenção ou reparo de equipamentos.

Isso elimina falhas de comunicação, criando um único ponto de entrada para todos os trabalhos de manutenção recebidos, ajudando as equipes a cumprir seus cronogramas e evitar solicitações redundantes.

✨ Ideal para: Instalações que lidam com um grande volume de tarefas e precisam de uma maneira centralizada de registrar, priorizar e rastrear solicitações de manutenção.

📮 ClickUp Insight: Quase 88% dos participantes da pesquisa afirmam usar ferramentas de IA para agilizar tarefas pessoais. Quer ter o mesmo tipo de eficiência no trabalho? Com o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp, você pode aumentar a produtividade em até 30% por meio de tarefas automatizadas, resumos instantâneos e menos reuniões.

✨ Curiosidade: as naves espaciais, os equipamentos terrestres e as instalações da NASA exigem manutenção constante, tanto que as atividades de manutenção em todos os seus centros custam mais de US$ 1 bilhão por ano, garantindo que tudo, desde ônibus espaciais até plataformas de lançamento, esteja em perfeitas condições de funcionamento.

5. Modelo de roteiro de projeto de manutenção da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Desfrute de um planejamento flexível enquanto mantém as datas importantes de manutenção com o modelo de roteiro de projeto do ClickUp

A maioria dos planos de manutenção é de longo prazo. No entanto, coordenar essas estratégias entre equipes e cronogramas na prática pode ser uma tarefa difícil... sem a estrutura certa.

O modelo de roteiro de projeto do ClickUp traz clareza, ajudando os gerentes de manutenção a planejar, priorizar e acompanhar as principais iniciativas. Estamos falando de revisões, atualizações ou manutenção recorrente de equipamentos — tudo acompanhado por meio de cronogramas visuais e visualizações da carga de trabalho.

Outra ótima maneira de visualizar sua linha do tempo é através das mais de 15 opções de visualização personalizada do ClickUp.

Aqui está um guia rápido sobre como você pode configurá-lo em minutos para acompanhar suas tarefas e seu progresso 👇🏻

Este modelo se destaca por sua capacidade de mapear dependências, alocar recursos de maneira eficaz e garantir o alinhamento entre os departamentos que trabalham no mesmo ativo ou equipamento.

✨ Ideal para: Gerentes que planejam estratégias de manutenção de longo prazo, revisões ou atualizações de ativos com várias dependências.

💡 Dica profissional: O gerenciamento manual de solicitações de manutenção pode levar à perda de tarefas e riscos de auditoria — O melhor software de ordens de serviço para solicitações de manutenção ajuda você a manter a conformidade, a organização e a eficiência com ferramentas criadas para rastrear, registrar e processar todas as ordens de serviço.

6. Modelo de gerenciamento de ativos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Quer prolongar a vida útil dos ativos, reduzir o tempo de inatividade e manter as operações de manutenção organizadas? Experimente o modelo de gerenciamento de ativos do ClickUp

Quer prolongar a vida útil dos ativos, reduzir o tempo de inatividade e evitar reparos caros? O Modelo de Gerenciamento de Ativos do ClickUp oferece uma maneira mais inteligente de rastrear tudo em um só lugar.

🏗️ Imagine gerenciar mais de 500 unidades de climatização em 20 edifícios. Este modelo permite que você veja a localização, condição, histórico de manutenção e próxima verificação programada de cada ativo, tudo em um formato visual e pesquisável.

Você pode personalizá-los para acompanhar períodos de garantia, registros de manutenção e padrões de uso. Adicione dependências, atribua tarefas recorrentes ou conecte-os a ordens de serviço para que sua equipe esteja sempre sincronizada e nada passe despercebido.

Além disso, com visualizações como gráficos de Gantt e listas de ativos, este modelo de manutenção permite tomar decisões mais inteligentes sobre a frequência de manutenção dos equipamentos, reparos e alocação de recursos.

✨ Ideal para: gerentes de instalações com vários locais que lidam com grandes inventários de ativos de alto valor que precisam de manutenção coordenada e de longo prazo.

💡 Dica profissional: cansado de lidar com falhas inesperadas do sistema? Como implementar o gerenciamento do ciclo de vida de TI mostra como passar de correções reativas para um planejamento proativo, para que sua tecnologia permaneça confiável, eficiente e econômica desde o primeiro dia.

7. Modelo de rastreamento de ativos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha sua programação de manutenção alinhada com as necessidades reais usando o modelo de rastreamento de ativos do ClickUp

Está tentando controlar milhares de peças móveis — literalmente? O Modelo de Rastreamento de Ativos do ClickUp oferece visibilidade em tempo real sobre a localização de cada ativo, quem o utilizou pela última vez e quando ele deve passar por manutenção.

Pense além do inventário: este modelo ajuda as equipes de campo e os gerentes de armazém a rastrear equipamentos móveis, ferramentas elétricas ou equipamentos alugados em locais de trabalho, atribuir registros de uso e definir alertas para inspeções ou retiradas.

É um sistema sem código e filtrado que garante que nada seja perdido e que todos os ativos sejam mantidos dentro do prazo.

✨ Ideal para: equipes de serviço de campo, empresas de aluguel de equipamentos e operações de armazém que precisam de localização de ativos e acompanhamento de manutenção em tempo real.

8. Modelo de formulário de solicitação de manutenção ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize o trabalho recebido sem atrasar sua equipe com o modelo de formulário de solicitação de manutenção do ClickUp

Descrições em texto livre e imagens compõem 80 a 90% dos dados de manutenção, e a maioria dessas solicitações chega em formatos não estruturados.

Essas solicitações de manutenção não estruturadas podem levar à perda de tarefas, prioridades pouco claras e tempo de inatividade mais longo.

O modelo de formulário de solicitação de manutenção do ClickUp ajuda as equipes de instalações e manutenção a coletar informações precisas e acionáveis da equipe ou das partes interessadas, sem cadeias de e-mails.

Quer você administre um hospital, campus universitário ou rede de varejo, este formulário ajuda a equipe da linha de frente a enviar relatórios completos de problemas com menus suspensos, caixas de seleção, upload de imagens e tags de urgência.

Personalize-os facilmente para capturar detalhes importantes, como tipo de equipamento, detalhes específicos do problema e data de manutenção preferencial

Além disso, este modelo de manutenção garante que todas as solicitações sejam registradas em um formato padronizado, facilitando a alocação de recursos e a priorização de tarefas urgentes.

✨ Ideal para: equipes de instalações que precisam de um registro rápido e padronizado de problemas de manutenção em vários departamentos ou edifícios.

💡 Dica profissional: Gerencia projetos de tecnologia do zero todas as vezes? Os modelos de TI para gerentes de tecnologia e equipes de TI oferecem modelos prontos para uso para lançar iniciativas de TI com mais rapidez, para que você possa dedicar mais tempo à resolução de problemas.

9. Modelo de plano de 30-60-90 dias da ClickUp para técnicos de manutenção de instalações

Obtenha um modelo gratuito Defina um caminho claro para o sucesso dos novos técnicos com o modelo de plano de 30-60-90 dias da ClickUp

Os novos técnicos de manutenção não precisam de acompanhamento, mas sim de um roteiro claro. Começar uma função prática como técnico de manutenção de fábrica implica uma curva de aprendizagem acentuada, especialmente quando os equipamentos, as normas de segurança e os horários variam consoante o local.

O modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp ajuda os novos técnicos a dividir essa complexidade em fases específicas, cada uma com metas claras e resultados mensuráveis.

Os técnicos podem documentar marcos importantes, acompanhar tarefas recorrentes e alinhar-se com o cronograma mais amplo da equipe de manutenção e as responsabilidades relacionadas aos equipamentos.

Este modelo de manutenção também apoia o desenvolvimento de competências, destacando as ferramentas, os processos e os protocolos de segurança que os utilizadores terão de dominar ao longo do tempo.

Para grandes instalações, como fábricas ou plantas químicas, isso reduz erros de integração e melhora a retenção.

✨ Ideal para: supervisores de manutenção que estão integrando novos funcionários ou aprimorando as habilidades de técnicos juniores com marcos estruturados.

🧠 Você sabia? Problemas de qualidade podem consumir quase 40% dos seus custos operacionais — Como usar os 5 porquês para análise de causa raiz com exemplos mostra como aprofundar, fazer perguntas mais inteligentes e resolver problemas na origem antes que eles esgotem seu orçamento.

10. Modelo de análise de causa raiz de manutenção da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Evite que os problemas de manutenção voltem a ocorrer com o modelo de análise da causa raiz da manutenção do ClickUp

Se sua equipe continua consertando o mesmo problema, não é um problema de reparo, é um problema de diagnóstico.

O modelo de análise de causa raiz de manutenção do ClickUp ajuda as equipes de manutenção a aprofundar sua análise, organizando pontos de dados importantes, rastreando padrões e identificando a causa raiz de problemas recorrentes.

Diferente de um simples registro de reparos, este modelo de manutenção orienta você por meio de uma análise estruturada, seja para falhas, lacunas no processo ou erros de programação.

Isso é especialmente útil em setores regulamentados, como aviação, farmacêutico ou serviços públicos, onde falhas repetidas podem resultar em multas ou paralisações.

✨ Ideal para: equipes de engenharia e líderes de operações que gerenciam equipamentos com alta exigência de conformidade e críticos para a segurança.

💡 Dica profissional: Está com dificuldades para conciliar agendamentos, chamadas de serviço e acompanhamento de clientes? O Guia definitivo de software CRM para HVAC ajuda você a encontrar as ferramentas certas para otimizar as operações, expandir seus negócios e oferecer um serviço mais rápido e confiável, sempre.

O que são modelos de manutenção?

De volta ao básico. Se você está se perguntando qual é a definição de um modelo de manutenção, aqui está: um modelo de manutenção é um documento predefinido usado para padronizar e organizar tarefas recorrentes relacionadas à manutenção de equipamentos, gerenciamento de ativos ou manutenção de instalações.

Mais especificamente, esses modelos personalizáveis descrevem procedimentos precisos, recursos e datas de manutenção para garantir um cronograma de manutenção consistente.

Seja um modelo de programação de manutenção ou uma lista de verificação para inspeções, eles são essenciais para reduzir o tempo de inatividade e manter a eficiência operacional — seja em uma fábrica, hospital ou canteiro de obras — e evitar desafios no atendimento ao cliente.

Os modelos de manutenção estão disponíveis em diferentes formatos. Aqui está uma breve descrição:

Modelos de programação de manutenção : define a frequência, as tarefas e os recursos para a manutenção programada, incluindo rotinas de manutenção preventiva

Listas de verificação de manutenção preventiva : lista inspeções e ações passo a passo para manter o desempenho e a segurança do equipamento

Formulários de ordens de serviço de manutenção : documente e acompanhe solicitações de manutenção, tarefas atribuídas e detalhes de conclusão

Políticas de manutenção de ativos : estabelece procedimentos e cronogramas para gerenciar ativos e alocar recursos

Modelos de plano de manutenção : descreve a estratégia geral de manutenção, os objetivos e o planejamento de longo prazo

Modelos de relatórios de manutenção: rastreia e analisa tarefas concluídas, frequência, desempenho e tendências ao longo do tempo

O que torna um modelo de manutenção bom?

Muito bem, agora, como escolher o modelo de manutenção certo?

Um bom modelo de manutenção funciona basicamente como um software de gerenciamento de tarefas, auxiliando a equipe de manutenção ao melhorar a forma como as tarefas são rastreadas, programadas e executadas.

O modelo ideal deve ajudar você a alcançar o seguinte:

✅ Garanta a consistência na execução das tarefas de manutenção de equipamentos para reduzir erros e aumentar a confiabilidade

✅ Simplifique os fluxos de trabalho de manutenção com etapas predefinidas, melhorando a eficiência geral do cronograma

✅ Forneça um formato estruturado para documentar o trabalho de manutenção, ajudando as equipes a acompanhar tarefas recorrentes e o desempenho ao longo do tempo

✅ Reduza os custos de manutenção minimizando o tempo de inatividade, programando a manutenção preventiva e evitando reparos desnecessários

✅ Apoie a segurança no local de trabalho, definindo procedimentos adequados e requisitos de inspeção para cada equipamento

Mantenha seus planos de manutenção em dia com o ClickUp

A manutenção não pode ser deixada para depois, especialmente quando o tempo de inatividade não planejado custa aos fabricantes industriais até US$ 50 bilhões por ano.

É por isso que ter os modelos certos ajuda você a se manter organizado, reduzir atrasos e manter os equipamentos essenciais funcionando como deveriam.

Como compartilhou Molly Whelan, produtora da RocketBike:

O ClickUp é a plataforma de gerenciamento mais robusta que ajudou nossa empresa de várias maneiras a manter processos e fluxos de trabalho e a realizar o trabalho dentro do prazo.

O ClickUp reúne tudo em um só lugar: sua programação de manutenção, tarefas recorrentes, registros de ativos e solicitações de trabalho. É flexível, fácil de usar e projetado para dar suporte ao trabalho real da sua equipe todos os dias.

Inscreva-se agora no ClickUp e comece a criar um processo de manutenção que realmente funciona.