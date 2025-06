ClickUp vs. Jotform: qual ferramenta atende às suas necessidades de gerenciamento de projetos?

Lidar com inúmeras solicitações de tarefas, acompanhar o progresso de vários projetos e lidar com formulários dispersos que não se encaixam perfeitamente no seu fluxo de trabalho pode ser estressante.

Seja para gerenciar uma equipe, integrar novos usuários e novos funcionários ou coletar dados de clientes, ter o software certo pode determinar o sucesso ou o fracasso da sua eficiência.

O ClickUp e o Jotform oferecem recursos poderosos de coleta de dados, mas qual deles simplifica seu fluxo de trabalho?

Enquanto o ClickUp se destaca no acompanhamento de projetos e gerenciamento de tarefas, o Jotform é ideal para a criação de formulários e coleta de dados com lógica condicional. A escolha entre os dois depende da sua prioridade. Vamos analisar para que você possa encontrar a melhor ferramenta!

ClickUp vs. Jotform em resumo

Aqui está uma comparação rápida dos recursos do ClickUp e do Jotform:

Recurso ClickUp Jotform Foco principal Plataforma de trabalho completa para gerenciamento de projetos, acompanhamento de tarefas, documentos, formulários e automação do fluxo de trabalho Foco na criação de formulários, coleta de dados e automação do fluxo de trabalho Criação de formulários Construtor de formulários com recurso de arrastar e soltar, personalização da marca, lógica condicional e integração direta com tarefas e fluxos de trabalho Construtor de formulários com recurso de arrastar e soltar, personalização da marca e lógica condicional Personalização Personalização moderada de formulários, ideal para processos internos e acompanhamento de tarefas; suporta campos personalizados e automações Altamente personalizável com lógica condicional e opções de integração Respostas do formulário Os envios de formulários criam ou atualizam tarefas instantaneamente, acionam automações e se integram aos fluxos de trabalho do projeto Gere respostas de formulários automaticamente, analise dados, acione fluxos de trabalho e obtenha insights com inteligência artificial Automação Automações avançadas: atribuição de tarefas, notificações, gatilhos de fluxo de trabalho, resumo de tarefas com IA e muito mais Gere respostas de formulários automaticamente, analise dados, acione fluxos de trabalho e obtenha insights com inteligência artificial Gerenciamento de projetos Recurso de tabelas (grade, calendário, visualização em cartões) para acompanhar envios, sem dependências avançadas de tarefas e visualização de projetos Recurso de tabelas (grade, calendário, visualização em cartões) para acompanhar envios, sem dependências avançadas de tarefas e visualização de projetos Ferramentas de colaboração Colaboração em tempo real em tarefas, comentários, documentos, quadros brancos, chat e notificações Colaboração em equipe em tabelas, opções limitadas de gerenciamento de tarefas Recursos com tecnologia de IA IA para resumos de tarefas, previsão de prazos, automação de fluxos de trabalho, notas de reuniões e geração de conteúdo IA para análise de dados, respostas automáticas, identificação de tendências e geração de relatórios Integrações mais de 1.000 integrações: Slack, Google Drive, Zapier, Teams, GitHub e muito mais mais de 150 integrações com CRMs, ferramentas de marketing por e-mail e processadores de pagamentos Integração de pagamentos Não há processamento direto de pagamentos nos formulários Aceite pagamentos via PayPal e Stripe diretamente dos formulários

O que é o ClickUp?

Obtenha uma plataforma única para gerenciar tarefas, automatizar fluxos de trabalho e colaborar com o ClickUp

O ClickUp é um software completo de produtividade e gerenciamento de projetos que otimiza o trabalho entre equipes, departamentos e empresas. Ele centraliza o gerenciamento de tarefas, a colaboração em documentos e a personalização do fluxo de trabalho, reduzindo significativamente a necessidade de alternar entre aplicativos desnecessários.

Se você gerencia projetos complexos, acompanha o desempenho da equipe ou otimiza tarefas diárias, o ClickUp oferece uma experiência altamente personalizável. Seu criador de formulários, acompanhamento de tarefas, gráficos de Gantt e automação com IA ajudam empresas de todos os tamanhos a se manterem organizadas e eficientes.

Com o ClickUp, as equipes colaboram, acompanham o progresso e analisam dados, tornando-o uma alternativa poderosa às soluções tradicionais de gerenciamento de projetos.

Recursos do ClickUp

O ClickUp oferece um conjunto de recursos projetados para simplificar os fluxos de trabalho e aumentar a produtividade. Todas as ferramentas desta plataforma facilitam o gerenciamento de tarefas, desde o acompanhamento de projetos até a automação.

Abaixo estão três recursos principais que diferenciam o ClickUp.

1. Visualização do formulário ClickUp: colete e automatize envios sem esforço

Transforme envios de formulários em tarefas acionáveis instantaneamente com o ClickUp Form View

Os formulários não servem apenas para coletar informações — eles devem desencadear ações. A Visualização de formulários do ClickUp transforma respostas de formulários em tarefas, ajudando as equipes a agir com base nos dados instantaneamente. Seja para coletar feedback de clientes, processar solicitações de tarefas ou gerenciar pesquisas com funcionários,

O ClickUp Form View integra-se diretamente aos seus fluxos de trabalho. Inclui:

Lógica condicional: Mostre ou oculte perguntas dinamicamente com base nas respostas anteriores para obter uma coleta de dados mais relevante

Campos de IA: adicione campos com tecnologia de IA a formulários/tarefas que geram resumos, traduções ou atualizações de progresso automaticamente

AI Insights: Use IA para analisar envios, resumir opiniões, destacar perguntas frequentes e identificar tendências a partir dos dados dos formulários

Automação do fluxo de trabalho: acione automações a partir de respostas de formulários para criar tarefas, atribuir membros da equipe e definir prioridades instantaneamente

Personalização: Personalize formulários com identidade visual personalizada, imagens de capa, estilos de botões e uma variedade de tipos de campos (texto, menu suspenso, classificações, etc.)

Campos ocultos: Capture informações adicionais com campos ocultos que não são visíveis aos respondentes, mas são incluídos nos envios

ClickUp Brain

💡 Dica profissional: use o modelo de formulário de feedback do ClickUp para otimizar as informações dos clientes. Esse modelo organiza automaticamente as respostas, categoriza os feedbacks e aciona acompanhamentos com base na urgência. Esteja você aprimorando um produto, refinando o atendimento ao cliente ou acompanhando a satisfação dos funcionários, a análise alimentada por IA revelará tendências e insights críticos. Assim, você gasta menos tempo classificando dados e mais tempo tomando medidas. Confira mais modelos de formulários de feedback gratuitos aqui.

2. Tarefas do ClickUp: gerenciamento de tarefas simplificado e automatizado

Otimize o trabalho com automação inteligente e acompanhamento em tempo real com o ClickUp Tasks

O ClickUp Tasks integra tudo a partir dos seus formulários e transforma cada envio em tarefas individuais, facilitando o acompanhamento, a priorização e a automatização do trabalho. Com dependências de tarefas, status personalizados e várias visualizações, como listas, Kanban e gráficos de Gantt, as equipes podem visualizar os fluxos de trabalho de envio de formulários, como um fluxo de trabalho de rastreamento de bugs, em um piscar de olhos.

Notificações inteligentes garantem que nenhuma atualização seja perdida e que as tarefas permaneçam dentro do cronograma, mantendo os projetos em dia sem microgerenciamento. Com o ClickUp Tasks, você pode:

Configure relações entre tarefas, garantindo que as equipes se concentrem primeiro no trabalho de alta prioridade

Alterne entre Lista, Kanban, Gráficos de Gantt e Calendários para um fluxo de trabalho flexível

Receba atualizações em tempo real sobre o andamento das tarefas, comentários ou alterações sem sobrecarregar sua caixa de entrada

📮 Informação do ClickUp: 92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por chats, e-mails e planilhas. Informações críticas para os negócios se perdem no ruído digital sem um sistema unificado para capturar e rastrear decisões. Com os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp, você nunca mais precisará se preocupar com isso. Crie tarefas a partir de bate-papos, comentários de tarefas, documentos e e-mails com um único clique!

3. Automações do ClickUp: livre-se do trabalho repetitivo

Elimine tarefas repetitivas e automatize fluxos de trabalho sem esforço com o ClickUp Automation

Se você precisa atribuir manualmente uma tarefa a alguém após cada envio de formulário, isso provavelmente resulta em horas de produtividade perdidas ao longo de um trimestre. A automação e os agentes de IA do ClickUp podem ajudar a lidar com o trabalho pesado.

Os agentes de piloto automático com IA do ClickUp trazem automação inteligente diretamente para o seu espaço de trabalho, funcionando perfeitamente nas visualizações Lista e Chat. Esses agentes gerenciam proativamente tarefas repetitivas, simplificam a comunicação e garantem que nada seja esquecido.

Com a automação e os agentes de IA do ClickUp, você pode:

Automatize em listas de tarefas: os agentes de piloto automático com IA podem atribuir tarefas, atualizar status e acionar notificações automaticamente com base em regras personalizadas ou alterações em tempo real nas suas listas. Eles também podem gerar resumos de tarefas, analisar dados do projeto e sugerir as próximas etapas, mantendo seus projetos em andamento sem intervenção manual

Automatize no chat: No No ClickUp Chat , os agentes de IA monitoram conversas, resumem discussões e podem até criar ou atualizar tarefas com base na atividade do chat. Eles destacam itens de ação, enviam lembretes e garantem que atualizações importantes nunca sejam perdidas

Insights baseados em IA: aproveite aproveite a IA do ClickUp para gerar resumos inteligentes, analisar tendências e fornecer recomendações proativas, esteja você trabalhando em uma lista ou colaborando em um chat

Integrações perfeitas: conecte-se a ferramentas como Slack, Google Drive e Zapier, permitindo que os agentes de IA orquestrem fluxos de trabalho e sincronizem informações em todo o seu conjunto de ferramentas

Com os Agentes Autopilot com IA disponíveis tanto na Lista quanto no Chat, o ClickUp permite que sua equipe automatize mais, colabore de forma mais inteligente e se concentre em trabalhos de alto impacto.

Além disso, com o poderoso recurso de IA ClickUp Brain, você pode gerar um layout claro e personalizado com base em seus objetivos, seja para coletar feedback dos usuários ou solicitações de admissão. Quando você solicita ao ClickUp AI para criar um formulário, ele gera um formulário bem estruturado com os detalhes que você deve incluir.

Obtenha formulários de feedback detalhados em segundos usando o ClickUp Brain

Preços do ClickUp

O que é o Jotform?

via Jotform

O Jotform é um software de criação de formulários online que simplifica a coleta de dados, a automação e o gerenciamento do fluxo de trabalho. Com uma interface fácil de usar, do tipo arrastar e soltar, os usuários podem criar formulários personalizados, pesquisas e formulários de cobrança em questão de minutos.

O Jotform também se integra a mais de 150 aplicativos de negócios, permitindo conexões perfeitas com CRMs, ferramentas de marketing por e-mail e armazenamento em nuvem.

Desde o gerenciamento de feedback de clientes até a integração de funcionários, a lógica condicional e a automação com IA da Jotform simplificam os processos, tornando as respostas dos formulários imediatamente acionáveis.

Recursos do Jotform

O Jotform vai além dos formulários tradicionais. É uma poderosa ferramenta de automação de fluxo de trabalho. Com processamento de formulários baseado em IA, integrações com ferramentas de gerenciamento de projetos e criação automatizada de tarefas, o Jotform ajuda as empresas a rastrear, analisar e agir com base nas respostas dos formulários.

Vejamos três funcionalidades que se destacam.

1. Construtor de formulários: formulários personalizados com lógica condicional

via Jotform

O Jotform facilita a criação de formulários com sua interface intuitiva de arrastar e soltar. As empresas podem criar formulários com aparência profissional, com personalização da marca, lógica condicional e sugestões de formulários baseadas em IA. Com o criador de formulários, você pode:

Mostre ou oculte campos com base nas informações inseridas pelo usuário, tornando os formulários dinâmicos e eficientes

Envie os dados do formulário para o Google Sheets, Slack, Trello ou qualquer um dos mais de 150 aplicativos empresariais da Jotform

Aceite pagamentos via PayPal, Stripe ou Square diretamente dos seus formulários

🧠 Curiosidade: Viu um gato no site, blog ou nas campanhas por e-mail da Jotform? É o Podo, o mascote da marca. Este gato fala mais de uma dúzia de idiomas e ajuda os usuários a descobrir os novos recursos da marca!

2. Tabelas Jotform: um recurso flexível de gerenciamento de tarefas

via Jotform

As tabelas do Jotform funcionam como um banco de dados híbrido em planilha, ajudando as equipes a acompanhar projetos, gerenciar envios e organizar dados em um só lugar.

Ao contrário dos softwares tradicionais de gerenciamento de tarefas, o Jotform Tables oferece visualizações dinâmicas e ferramentas colaborativas em tempo real para acompanhar as respostas dos formulários. Ele ajuda você a:

Alterne entre as visualizações em grade, calendário ou cartão para organizar tarefas no estilo ClickUp

Converta entradas de formulários em tarefas e atribua-as aos membros da equipe

Alterações feitas em um formulário enviado são refletidas instantaneamente nas tabelas Jotform vinculadas

✨ Dica bônus: você pode usar os modelos de tabelas pré-criados do Jotform para acompanhar o feedback dos usuários, pesquisas com funcionários e inscrições em eventos sem precisar de um gerenciador de tarefas separado.

3. Jotform AI: automatize fluxos de trabalho e aprimore insights

via Jotform

O Jotform AI leva a automação a um novo patamar, permitindo respostas instantâneas, insights inteligentes e melhorias no fluxo de trabalho. Ele pode analisar automaticamente envios de formulários, gerar relatórios e até mesmo responder às dúvidas dos clientes. Com o gerador de formulários Jotform AI, você pode:

Resposta automática a envios de formulários com base em condições predefinidas

Identifique tendências, extraia insights importantes e crie relatórios visuais

Atribua envios à pessoa certa ou acione fluxos de trabalho do projeto

🎯 Dica bônus: O Jotform AI pode ajudar a resumir os resultados de pesquisas em segundos, economizando horas de entrada e análise manual de dados.

Preços do Jotform

Plano gratuito

Bronze: US$ 39/mês por usuário

Silver: US$ 49/mês por usuário

Gold : US$ 129/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

ClickUp vs. Jotform: comparação de recursos

O ClickUp e o Jotform oferecem ferramentas poderosas de automação de fluxo de trabalho, criação de formulários e gerenciamento de dados.

Se você precisa de uma solução focada em acompanhamento de projetos, colaboração e automação de tarefas, o ClickUp é a melhor escolha. Mas se sua prioridade é coleta de dados, automação baseada em formulários e insights impulsionados por IA, o Jotform se destaca.

Vamos analisar as principais diferenças entre eles.

#Recurso 1: Construtor de formulários e personalização

A Visualização de Formulários do ClickUp permite que os usuários coletem automaticamente respostas de formulários e as convertam em tarefas. Seus formulários se integram diretamente ao sistema de gerenciamento de projetos do ClickUp, garantindo que as respostas dos formulários acionem fluxos de trabalho, atribuições de tarefas e ações automatizadas. Os formulários também são sincronizados com painéis para acompanhamento em tempo real. Ele também vem com recursos como personalização de marca, lógica condicional e campos alimentados por IA, ajudando você a capturar dados de maneira mais eficaz.

O Form Builder da Jotform também oferece lógica condicional, personalização da marca e mais de 150 integrações com CRMs, processadores de pagamentos e ferramentas de marketing. Os usuários podem aceitar pagamentos, gerar relatórios e incorporar formulários em várias plataformas.

🏆 Vencedor: Empate. Os formulários do ClickUp são úteis para o acompanhamento de tarefas internas e sistemas CRM integrados. O Jotform oferece mais opções de personalização e cobrança.

💡 Dica profissional: Em vez de fazer perguntas genéricas como “O que você acha?”, use perguntas diretas como “Quais recursos específicos melhorariam sua experiência?”. Isso torna as respostas mais estruturadas para a tomada de decisões. Saiba mais sobre como solicitar feedback de maneira eficaz.

#Recurso 2: Acompanhamento de tarefas e projetos

ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos completa que permite aos usuários gerenciar tarefas, dependências, prioridades e prazos. Suas visualizações personalizadas, como lista, tabela, Kanban e Gantt, oferecem diferentes maneiras de visualizar o trabalho. As equipes podem colaborar em tarefas, definir dependências e automatizar processos de trabalho.

As tabelas do Jotform funcionam como um rastreador de projetos leve. Os usuários podem converter envios de formulários em entradas de tabela, atribuir status e organizar dados em visualizações em grade, calendário ou estilo Kanban. No entanto, ele não possui dependências de tarefas, rastreamento de carga de trabalho ou ferramentas avançadas de visualização de projetos como o ClickUp.

🏆 Vencedor: O ClickUp vence esta rodada! É muito superior em gerenciamento de tarefas, acompanhamento de projetos e colaboração. A funcionalidade de tabela do Jotform é útil para organizar respostas de formulários, mas não se compara aos recursos abrangentes de gerenciamento de projetos do ClickUp.

#Recurso 3. Automação e recursos com inteligência artificial

A automação do ClickUp permite que os usuários criem fluxos de trabalho baseados em gatilhos para gerenciamento de tarefas. Os usuários podem automatizar a criação de tarefas, atribuições, notificações e atualizações de status. A IA do ClickUp aumenta ainda mais a produtividade, resumindo discussões, gerando relatórios, fornecendo insights instantâneos e prevendo prazos de projetos.

A IA e a automação do Jotform se concentram em fluxos de trabalho baseados em formulários. A IA pode analisar dados e fornecer suporte ao cliente usando agentes de IA. Os formulários podem encaminhar automaticamente os envios, acionar fluxos de trabalho de aprovação e gerar relatórios.

🏆 Vencedor: ClickUp é o vencedor aqui. O ClickUp se destaca na automação de tarefas e no gerenciamento de fluxo de trabalho com inteligência artificial, bem como na análise de dados com inteligência artificial, enquanto o Jotform é melhor para um fluxo de trabalho de processamento baseado em formulários.

💡 Dica profissional: O feedback não serve apenas para identificar problemas, é uma ferramenta para a melhoria contínua e o envolvimento. Ao coletar o feedback dos funcionários, certifique-se de que existe um processo de acompanhamento. Confira exemplos reais de feedback de funcionários para refinar sua abordagem.

ClickUp vs. Jotform no Reddit

Os usuários do Reddit compartilharam opiniões variadas sobre o ClickUp e o Jotform, refletindo o valor que cada plataforma agregará à sua organização. Vamos analisar as principais avaliações dos usuários e o que elas revelam sobre o uso real dessas ferramentas.

Muitos usuários apreciam o ClickUp Forms como uma maneira simples de transformar envios de formulários em tarefas, mas alguns observam que as notificações por e-mail precisam ser configuradas manualmente. Um usuário diz:

Comecei um novo sistema com meus clientes em que, se eles têm um novo episódio de podcast para eu editar, tudo o que precisam fazer é preencher alguns campos em um formulário do ClickUp. O principal problema é que não sou notificado quando eles enviam o formulário. Alguém sabe como configurar notificações por e-mail para formulários?

Comecei um novo sistema com meus clientes: se eles têm um novo episódio de podcast para eu editar, tudo o que precisam fazer é preencher alguns campos em um formulário do ClickUp. O principal problema é que não sou notificado quando eles enviam o formulário. Alguém sabe como configurar notificações por e-mail para formulários?

Falando sobre a automação do ClickUp, um usuário diz:

Sempre me surpreende que mais pessoas não conheçam isso, mas o ClickUp oferece um suporte e treinamento incríveis, e se você quiser ir direto à fonte. Caso contrário, acho que você vai querer configurar uma automação para atribuir o envio do formulário/tarefa a você e, em seguida, certificar-se de receber notificações quando algo for atribuído.

Sempre me surpreende que mais pessoas não conheçam isso, mas o ClickUp oferece um suporte e treinamento incríveis, e se você quiser ir direto à fonte. Caso contrário, acho que você vai querer configurar uma automação para atribuir o envio do formulário/tarefa a você e, em seguida, certificar-se de receber notificações quando algo for atribuído.

Um usuário destaca que o Jotform é fácil de usar, mas carece de personalização avançada. Ele diz:

O Jotform é muito simples, o que pode ser bom para pequenas empresas com solicitações simples. Mas se você tem uma empresa grande e precisa criar fluxos de trabalho ou integrações, isso pode ser um desafio ou não ser um recurso do Jotform.

O Jotform é muito simples, o que pode ser bom para pequenas empresas com solicitações simples. Mas se você tem uma empresa grande e precisa criar fluxos de trabalho ou integrações, isso pode ser um desafio ou não ser um recurso do Jotform.

Outro usuário destaca que o plano gratuito do Jotform inclui recursos valiosos, mas tem limitações de integração. Eles dizem:

O Jotform oferece muitos recursos extras gratuitos em comparação com o Formstack. No entanto, preciso que o mesmo PDF seja carregado automaticamente no SharePoint para armazenamento, e essa integração não é uma opção no Jotform.

O Jotform oferece muitos recursos extras gratuitos em comparação com o Formstack. No entanto, preciso que o mesmo PDF seja carregado automaticamente no SharePoint para armazenamento, e essa integração não é uma opção no Jotform.

ClickUp vs. Jotform: qual ferramenta de criação de formulários é a melhor?

Quando se trata de criação de formulários e automação de fluxos de trabalho, tanto o ClickUp quanto o Jotform oferecem recursos robustos.

No entanto, após comparar suas funcionalidades, recursos de automação e opções de integração, o ClickUp surge como a melhor opção para equipes que buscam uma solução abrangente de gerenciamento de projetos com recursos de formulários integrados.

Enquanto o Jotform é excelente para a criação de formulários independentes e coleta de dados, o ClickUp vai além dos formulários. Ele permite que os usuários transformem respostas em tarefas acionáveis, automatizem processos e acompanhem projetos, tudo em um único espaço de trabalho. Se você deseja mais do que um criador de formulários, o ClickUp é a escolha mais inteligente para equipes e empresas em crescimento.

Pronto para otimizar seu fluxo de trabalho? Comece a usar o ClickUp gratuitamente hoje mesmo!